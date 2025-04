37 przykładów SaaS, o których musisz wiedzieć w 2024 roku

Wszystko kręci się wokół SaaS ' w dzisiejszych czasach.

Wraz z postępującą z prędkością światła cyfrową transformacją, coraz więcej firm zwraca się ku rozwiązaniom online i prowadzi swoje biznesy w modelu Software as a Service (SaaS). W rzeczywistości, zgodnie z najnowszym Raportowanie Statista na temat organizacji SaaS w 2024 roku, istnieje około 17 000 firm SaaS w USA i 25 000 na całym świecie (i wciąż rośnie!). 👏

Niezależnie od tego, czy chcesz dodać więcej aplikacji SaaS do swojego stosu technologicznego, wymienić obecne aplikacje, założyć firmę SaaS, czy po prostu dowiedzieć się więcej o SaaS, jesteś we właściwym miejscu!

37 przykładów SaaS, które zebraliśmy, zawiera zestawienie każdego narzędzia, a także poufne cytaty i wskazówki ekspertów branżowych, aby dostarczyć jak najwięcej informacji na temat tych produktów SaaS. Dowiedz się, w jaki sposób modele SaaS, zarówno te ugruntowane, jak i dopiero powstające, nadal rewolucjonizują krajobraz oprogramowania, pomagając Businessowi i niestandardowym klientom na całym świecie.

Czym jest oprogramowanie jako usługa (SaaS)?

Software as a Service (SaaS) to model dystrybucji oprogramowania, który umożliwia klientom i firmom interakcję za pośrednictwem urządzeń z dostępem do Internetu, takich jak laptopy, smartfony i inne urządzenia z dostępem do Internetu, dzięki czemu dostęp do danych w chmurze i ich przechowywanie są niezwykle wygodne.

Krótkie notatki na temat SaaS:

Może być również określane jako oprogramowanie internetowe, oprogramowanie na żądanie i oprogramowanie hostowane

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) jest jednym z najpopularniejszych rodzajów oprogramowaniatrzech podstawowych poziomów chmury obliczeniowej - pozostałe poziomy to platforma jako usługa (PaaS) i infrastruktura jako usługa (IaaS)

Korzyści z SaaS obejmują zwiększoną wydajność, opłacalność, dostępność i skalowalność

Firmy SaaS są zazwyczaj organizacjami typu business-to-business (B2B) lub business-to-consumer (B2C)

Najpopularniejsze rodzaje rozwiązań SaaS to Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management) (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Content Management System (CMS), Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedaż, marketing, eCommerce

Ok, teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego platformy SaaS są przyszłością oprogramowania. 🚀

Najnowsze statystyki i trendy dotyczące rozwoju SaaS

Oprogramowanie SaaS jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków, rosnąc z 31,5 mld USD w 2015 r. do szacowanego 171,9 mld USD w 2022 r to około 5-krotny wzrost w ciągu siedmiu lat! 👀

Obecnie Stany Zjednoczone są liderem pod względem najwięcej firm SaaS na świecie z około 17 000, a następnie Wielka Brytania z drugim wiodącym rynkiem z 2 000 dostawców SaaS. W tym tempie i ze znacznym marginesem, przewiduje się, że Stany Zjednoczone pozostaną na pierwszym miejscu największego na świecie rynku SaaS nawet do 2025 roku, a inni liderzy rynku, tacy jak rynek europejski, Ameryka Łacińska i Azja, będą nadal doświadczać wykładniczego wzrostu, a wyścig do stworzenia kolejnej dużej aplikacji SaaS będzie trwał!

przez Eksplodujące Tematy

Statystyki adopcji: W kierunku miejsca pracy opartego na SaaS

Według Badanie technologii i talentów grupy Harvey Nash w 2021 r. 73% z 1724 ekspertów technologicznych z 69 krajów ujawniło, że aplikacje SaaS są uważane za najważniejszą technologię w powodzeniu biznesu.

Organizacje sięgają po aplikacje SaaS, aby usprawnić operacje biznesowe, skalować rozwijający się biznes oraz poprawić wskaźniki pozyskiwania, utrzymania i satysfakcji klientów. W rzeczywistości około 99% firm i 78% małych Businessów zależność od co najmniej jednego Narzędzie SaaS aby pomóc we wdrożeniu zarządzania opartego na danych, automatyzacji rutynowych prac i zapewnić im elastyczność, której potrzebują, aby sprostać różnym wymaganiom.

za pośrednictwem raportu BetterCloud 2021 State of SaaS Ops Report

Poniższy obrazek przedstawia najnowszą aplikację SaaS statystyki adopcji (wskaźnik wzrostu dla kategorii aplikacji) - to powinno dać ci wyobrażenie o tym, jakiego rodzaju aplikacje firmy wdrażają w swoich Business.

Wzrost kategorii SaaS w 2022 r. za pośrednictwem SaaSworthy

Przy całym tym rozmachu i pozytywnym wzroście na rynku, cieszymy się, że możemy dziś podzielić się niektórymi z wiodących i godnych uwagi dostawców SaaS! 🚀

37 przykładów SaaS, które musisz znać w 2024 roku

Od liderów rynku po nadchodzących konkurentów i od narzędzia do zarządzania projektami do Oprogramowanie CRM zawęziliśmy ją do 37 najbardziej godnych uwagi firm SaaS.

Dowiedz się, na czym polega każde narzędzie, do czego służy i co czyni je jedną z najlepszych firm SaaS w 2024 roku

1. ClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj ryzykiem i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp jest jednym z wiodących narzędzi typu SaaS i najwyżej ocenianym oprogramowanie do zarządzania projektami na rynku.

Firmy każdej wielkości, od solopreneurs do teamów Enterprise korzystają z tej opartej na chmurze platformy, aby przenieść całą swoją pracę do jednego scentralizowanego huba.

Ta wszechstronna platforma wydajności w miejscu pracy oferuje setki w pełni konfigurowalnych funkcji aby zaspokoić wszelkie preferencje dotyczące projektów i cyklu pracy oraz integruje się z ponad 1000 aplikacji SaaS. Możliwość niestandardowego dostosowania każdej części platformy sprawia, że ClickUp jest doskonałym przykładem SaaS.

Kluczowe funkcje

W pełni konfigurowalna platforma

ponad 15 konfigurowalnych widoków

Przepływy pracy automatyzacji zarządzania

Dokumenty i tablice do współpracy

Pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym

Śledzenie celów

Konfigurowalne szablony

Free Plan i przystępne plany cenowe

Dostępność na urządzenia mobilne i najczęściej używane systemy operacyjne

Możliwości integracji

Kolejną istotną funkcją tego modelu SaaS jest możliwość konsolidacji aplikacji, organizacji i automatyzacji złożonych cykli pracy, łatwego zarządzania projektami i wiele więcej, zastępując tradycyjne oprogramowanie bardziej nowoczesnym rozwiązaniem do zarządzania projektami.

The korzyści z korzystania z ClickUp wykraczają poza zwiększenie wydajności pracy i tworzenie spójnych i skalowalnych procesów - wśród wielu innych zalet, ClickUp oferuje również całodobową obsługę klienta, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości platformy.

Wypróbuj ClickUp za Free

2. HubSpot

Oprogramowanie CRM

przez HubSpot HubSpot jest wiodącą, opartą na chmurze firmą zajmującą się sprzedażą, marketingiem i zarządzanie relacjami z klientami (CRM) pakiet. Zdolność HubSpot do pełnienia funkcji punktu kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb biznesowych sprawia, że jest to świetna firma SaaS.

Kluczowe funkcje

Automatyzacja bazy danych CRM i cykli pracy

Raportowanie marketingowe i metryki

SaaS CRM z dogłębnym wglądem w kontakty

Analityka e-mail

Pulpity

Z więcej niż 113 925 niestandardowych klientów (i wciąż rośnie) w ponad 120 krajach, HubSpot pozostaje jednym z najlepszych dostawców SaaS, ponieważ oferuje huby dla marketingu, sprzedaży, usług, CMS i operacji w jednym miejscu.

Te huby pomagają usprawnić operacje biznesowe, zmaksymalizować sprzedaż, pielęgnować potencjalnych klientów, usprawnić operacje i zapewnić najlepszą obsługę klienta. Więcej informacji na temat jego funkcji można znaleźć w tym artykule Recenzja HubSpot .

Moją ulubioną funkcją jest HubSpot CMS, który umożliwia synchronizację danych między platformą CMS a resztą CRM all-in-one. Najtrudniejszą częścią budowania strony internetowej jest zapewnienie dopasowania kampanii marketingowych i generowania leadów. Niespójna kampania jest niezwykle widoczna i denerwująca dla nowego lub potencjalnego klienta. Posiadanie wszystkich tych narzędzi zarządzanych przez HubSpot oznacza, że wszystkie formularze internetowe, e-mail marketing, narzędzia obsługi klienta i wszystko pomiędzy są tworzone obok siebie, aby stworzyć harmonijne doświadczenie klienta i podróż.

Tony Do zrobienia menedżer ds. marketingu w HubSpot

3. Salesforce

Oprogramowanie CRM

przez Salesforce Salesforce to wiodące narzędzie SaaS specjalizujące się w zarządzaniu powiązaniami z klientami (CRM). Zostało stworzone, aby pomóc firmom w połączeniu z obecnymi i potencjalnymi klientami, zamykaniu większej liczby transakcji i zapewnianiu najwyższej jakości obsługi klienta.

Kluczowe funkcje

Automatyzacja procesów

Zarządzanie kontami i kontaktami

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Zarządzanie rurociągami i prognozami

Ta aplikacja SaaS jest jedną z najlepszych wykonawców dla platform CRM i przyciąga Business na całym świecie ze względu na swoje możliwości przetwarzania w chmurze. W rzeczywistości najnowsze ustalenia pokazują, że ponad 150 000 Business używa Salesforce do łączenia swoich działów i pielęgnowania niestandardowych relacji z klientami. 🙌

Teams, takie jak sprzedaż, marketing i wsparcie, mogą korzystać z Salesforce CRM, aby łatwo śledzić swoich potencjalnych klientów, uzyskać głębszy wgląd w ich rynek konsumencki i pozostać z nimi w połączeniu w trakcie niestandardowej podróży klienta .

Nasza firma widziała przed i po SalesForce. Z pozoru to narzędzie SaaS wygląda jak kolejny dostawca CRM (a dobrych są setki). Jednak Salesforce przyćmił resztę z kilku powodów, w tym elastyczności, skupienia się na doświadczeniu klienta, możliwości mobilnych i strategicznych przejęć. To narzędzie CRM nabywa komplementarne firmy i usługi, które utrzymują je przed konkurencją. Od narzędzi do analizy AI i e-mail marketingu po narzędzia do automatyzacji i statystyk. Dzięki Salesforce mamy pewność, że nasz CRM nigdy nie będzie przestarzały i z niecierpliwością czekamy na aktualizacje funkcji co 2-3 miesiące.

Marcos Ortiz , kierownik projektu w Claro RD

4. Donorbox

Oprogramowanie non-profit / oprogramowanie do zarządzania darowiznami

przez Donorbox Donorbox to oparte na chmurze oprogramowanie do pozyskiwania funduszy dla organizacji non-profit, stworzone w celu zwiększenia wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy.

Kluczowe funkcje

Integracja z aplikacjami

Zarządzanie kampaniami

Przetwarzanie płatności

Śledzenie wpłat

Zarządzanie dopasowywaniem prezentów

CRM

Szablony fundraisingowe

Ta aplikacja SaaS zwiększyła darowizny o ponad 400%, pomogła zebrać ponad 1 miliard dolarów darowizn i stała się najpopularniejszą aplikacją do zbierania funduszy wiodącym wyborem do zbierania funduszy online dla ponad 50 000 organizacji, takich jak Make A Wish, The Boys and Girls Club i wielu innych w 96 krajach!

Dzięki temu narzędziu SaaS darczyńcy i wolontariusze mogą łatwo i bezpiecznie łączyć się z organizacjami non-profit i osobami prywatnymi, łącząc więcej ludzi na całym świecie.

Organizacje non-profit mogą korzystać z tej aplikacji do łatwego tworzenia, uruchamiania i zarządzania kampaniami zbierania funduszy online oraz bezpiecznego otrzymywania darowizn online za pośrednictwem PayPal lub Stripe - natychmiast, dzięki czemu jest to beztroskie i zdrowe doświadczenie dla darczyńców oraz skuteczny sposób dla organizacji non-profit, aby wywrzeć większy wpływ na swoją społeczność.

5. Slack

Oprogramowanie do przesyłania wiadomości dla przedsiębiorstw

przez SlackSlack jest jedną z wiodących firm i miejscem pracy opartym na chmurze narzędzie komunikacji które zmienia sposób, w jaki organizacje komunikują się, centralizując komunikację zespołową i umożliwiając szybkie udostępnianie informacji - dzięki czemu jest jednym z najlepszych produktów SaaS i zmienia zasady gry w dzisiejszym obszarze roboczym opartym na współpracy.

Ta oparta na kanałach platforma komunikacyjna jest używana przez miliony Businessów aby dostosować swoje Teams, ujednolicić swoje systemy i rozwijać swój Business.

Kluczowe funkcje

Integracja z aplikacjami

Kanały publiczne i prywatne

Wbudowane konferencje głosowe i wideo

@ wzmianki

Udostępnianie plików

Dostęp mobilny

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Reakcje emoji

Bezpieczne środowisko klasy Enterprise

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami

Dzięki Slack jako głównemu centrum komunikacji w pracy, Teams mogą natychmiast komunikować się ze sobą, tworzyć i dołączać do kanałów, które dotyczą ich roli, otrzymywać aktualizacje dla całego zespołu lub firmy, wysyłać pliki za pośrednictwem czatu i nie tylko.

Bonus: Możliwość przesyłania i dodawania niestandardowych emotikonów do klawiatury, dzięki czemu rozmowy online stają się zabawne i bardziej interaktywne zintegrować Slack z ClickUp aby jeszcze bardziej usprawnić współpracę i cykl pracy w zespole (już samo to sprawia, że jest to jedna z najlepszych aplikacji SaaS w mojej opinii 😉).

6. Buffer

**Oprogramowanie do zarządzania mediami społecznościowymi

przez Bufor Buffer to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi stworzona, aby pomóc małym firmom budować markę, angażować niestandardowych klientów w mediach społecznościowych i organicznie zwiększać grono odbiorców.

Korzystając z pakietu produktów Buffer, jego użytkownicy mogą ulepszyć swoją strategię marketingową w mediach społecznościowych za pomocą trzech prostych kroków: Analizuj, Publikuj i Angażuj - analizuj wyniki, planuj i planuj zawartość oraz angażuj odbiorców.

Kluczowe funkcje

Zarządzanie zawartością

Zarządzanie wieloma kontami

Kampanie wielokanałowe

Raportowanie, statystyki, analityka

Monitorowanie mediów społecznościowych

Śledzenie ROI

Planowanie postów

Ta aplikacja SaaS robi furorę w wielu różnych branżach od ponad 10 lat, obsługując ponad 140 000 użytkowników, w tym Shopify, Intercom i wiele innych w 15 krajach.

7. Hiperkontekst Oprogramowanie angażujące pracowników

przez Hiperkontekst Hypercontext to oprogramowanie do angażowania pracowników stworzone, aby pomóc menedżerom w prowadzeniu bardziej wydajnych spotkań indywidualnych i zespołowych.

Ta platforma SaaS znalazła się na naszej liście najlepszych przykładów SaaS, ponieważ, po pierwsze, wszyscy jesteśmy za tworzeniem wydajnych systemów i procesów!

Jej misją jest pomoc menedżerom w przekształcaniu spotkań w wysoce skuteczne, wydajne okazje i żonglowanie działaniami zespołowymi przy jednoczesnym trenowaniu dobrych nawyków zarządzania.

Zgodnie z niedawną ankietą na temat stanu wysokowydajnych teamów w branży technologicznej tylko 16% menedżerów zdecydowanie zgadza się, że ich firmy zapewniły im odpowiednie narzędzia i zasoby do zarządzania ludźmi.

Dzięki temu narzędziu menedżerowie i zespoły mogą tworzyć udostępniane agendy spotkań, podejmować notatki ze spotkań , zbierać informacje zwrotne i przypisywać elementy działań do wykonania - wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu spotkania są bardziej celowe i ukierunkowane na działanie, a wszyscy są zorientowani na cel.

Kluczowe funkcje

Śledzenie elementów działań

Pulpit aktywności

Zarządzanie agendą

Zarządzanie celami

Dyskusje i fora

Kontrola dostępu i uprawnienia

Udostępnianie plików

Niektóre z moich ulubionych i najczęściej używanych funkcji aplikacji Hypercontext to wspólne agendy, rozszerzenie Chrome i możliwość kopiowania elementów z jednego spotkania na drugie! Wspólne agendy to chleb powszedni aplikacji - mogę dodać agendę do dowolnego spotkania w moim kalendarzu, z elementami do dyskusji, notatkami, załącznikami itp. Ponadto, każdy uczestnik spotkania może również uzyskać dostęp do agendy i dodawać do niej informacje w razie potrzeby. Po zakończeniu spotkania każdy automatycznie otrzymuje notatki ze spotkania i agendy zapisane z poprzednich spotkań, do których można łatwo uzyskać dostęp w dowolnym momencie. Pomaga to wszystkim w przygotowaniu się do spotkania, nadaje mu kierunek i sprawia, że wszyscy są odpowiedzialni. Jeśli nie masz pewności, o czym rozmawiać lub jak poruszyć jakiś temat, możesz skorzystać z bazy danych Hypercontext, która zawiera ponad 500 początków rozmów i ponad 80 agend spotkań

Jocelyn Brown dyrektor ds. powodzenia klientów i sprzedaży w Hiperkontekst

8. DocuSign

Oprogramowanie do podpisu cyfrowego

przez DocuSign DocuSign to oparte na chmurze oprogramowanie do podpisu cyfrowego, które zastępuje tradycyjne podejście do podpisywania dokumentów papierowych, umożliwiając organizacjom przekształcenie każdego umowę Business całkowicie cyfrowy, aby przechwytywać podpisy elektroniczne, przyspieszając proces dziesięciokrotnie.

Ten przykład SaaS zmienił sposób, w jaki ludzie przygotowują, podpisują, działają i zarządzają umowami. Funkcja e-podpisu umożliwia obu stronom zaangażowanym w proces złożenie podpisu praktycznie z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu - przyspieszając proces biznesowy i upraszczając życie ludzi.

Kluczowe funkcje

Szerokie wsparcie dla różnych typów plików

Konwersja formularzy PDF

Standardowe i niestandardowe etykiety i pola

Integracja z pamięcią masową w chmurze

PowerForms

Komentarze

Rysunek

DocuSign to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych aplikacji SaaS na rynku, dlatego zaufało jej ponad miliard użytkowników w ponad 180 krajach, w tym niektóre z najbardziej dbających o bezpieczeństwo firm z listy Fortune 500.

9. OpenPhone

Oprogramowanie Business Phone System

przez OpenPhone OpenPhone to oprogramowanie do biznesowych systemów telefonicznych, które oferuje aplikację telefoniczną, która pozwala użytkownikom uzyskać numer telefonu służbowego bez drugiego telefonu lub drugiej karty SIM - zastępując telefon biurowy aplikacją.

Kluczowe funkcje

Kierowanie połączeń

Rozpoznawanie głosu

Zarządzanie call center

Rejestrowanie i nagrywanie połączeń

Osadzenie OpenPhone w ClickUp i integracja z innymi narzędziami pracy

Ta aplikacja SaaS posiada potężne funkcje połączeń, wiadomości i lekkiego CRM, a także umożliwia użytkownikom korzystanie z dedykowanego numeru telefonu służbowego do odbierania tekstów i wiadomości w aplikacji, bez względu na to, gdzie się znajdują - dzięki czemu jest to wydajne rozwiązanie do zarządzania całą komunikacją telefoniczną związaną z pracą.

Do zrobienia? Aplikacja OpenPhone wykorzystuje protokół Voice over Internet Protocol ( VoIP ), aby kierować połączenia i teksty przez połączenie internetowe - co oznacza, że wszystkie połączenia i teksty odbywają się za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu.

Korzystanie z aplikacji pomaga oddzielić komunikację zawodową od osobistej, łatwiej pozostać w kontakcie ze swoimi klientami i umożliwia spersonalizowanie numeru w celu odzwierciedlenia własnej marki.

OpenPhone obsługuje obecnie ponad 10 milionów połączeń i wiadomości miesięcznie i jest na dobrej drodze do budowania głębszych integracji z innymi narzędziem wydajności z których korzystają już niestandardowi klienci.

Zamiast umieszczać dzienniki połączeń, pocztę głosową i teksty na osobnych stronach, OpenPhone umieszcza je wszystkie w jednym, usprawnionym widoku. Daje to Właścicielom obszaru roboczego szybki i łatwy sposób na wyświetlenie pełnej historii konwersacji dla dowolnego kontaktu. Możesz dodać właściwości do dowolnego kontaktu, aby powiązać go z określonymi firmami lub innymi niestandardowymi segmentami. Każdy, kto ma udostępniany dostęp do numeru, może wyświetlić całą historię konwersacji, co oznacza, że różni członkowie zespołu mogą pomagać temu samemu klientowi w różnym czasie - wszystko z pełnym kontekstem każdej rozmowy, którą odbyli wcześniej. W przypadku połączenia, poczty głosowej, wiadomości lub notatki członkowie zespołu mogą rozpocząć wątek, oznaczyć się nawzajem i prowadzić pełną, zakulisową dyskusję bezpośrednio w kontekście rozmowy. Prowadzi to do szybszych, płynnych rozwiązań, ponieważ pomaga uniknąć opóźnień i marnowania czasu na przekazywanie zadań

Phillip Paquette menedżer ds. zawartości marketingowej w OpenPhone

10. Pumble by COING

Oprogramowanie do komunikacji w Teams

przez Pumble by COING The komunikacja w zespole oprogramowanie, Pumble pozwala zespołowi omawiać wątki, współpracować za pośrednictwem kanałów i wysyłać wiadomości do członków Teams.

Podobnie jak Slack i Microsoft Teams, ta aplikacja SaaS usprawnia komunikację w zespole, oferując funkcję czatu z połączeniami głosowymi i wideo.

Kluczowe funkcje

Kanały i wątki

Bezpośrednie wiadomości i powiadomienia

Czat wideo i połączenia konferencyjne

Plik udostępnianie wiedzy i organizacja

W pełni przeszukiwalna historia

Funkcja wyszukiwania plików i informacji

Połączenie z innymi aplikacjami

"Jedną z moich funkcji musiałyby być połączenia wideo i audio 1:1. Często prowadzę sesje 1:1 z tłumaczami i pisarzami, a dzięki Pumble sesje te są łatwe do przeprowadzenia. Muszę też podkreślić dostępną za darmo nieograniczoną historię wiadomości. Mogę przeszukać każdą rozmowę, jaką kiedykolwiek odbyłem w aplikacji, nawet rozmowę z kolegą sprzed kilku lat, za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Obecnie szczególnie czekam na grupowe rozmowy audio i wideo, które pojawią się wkrótce. Nie mogę się doczekać, aby przenieść cotygodniowe spotkania mojego zespołu z naszymi pisarzami i tłumaczami do Pumble!"

Marija Kojić , redaktor treści na COING

11. Culture Amp

Oprogramowanie angażujące pracowników

przez CultureAmp Culture Amp to kompleksowe oprogramowanie do angażowania pracowników, które pomaga specjalistom HR i liderom ds. ludzi poprawić doświadczenia pracowników i budować przewagę konkurencyjną poprzez stawianie kultury na pierwszym miejscu - bez względu na wszystko.

Kluczowe funkcje

opinie 360 stopni Anonimowe opinie

Zarządzanie wynagrodzeniami

Konfigurowalne szablony

Ustawienie i śledzenie celów

Indywidualne plany rozwoju

Ocena umiejętności

Raportowanie i analizy

I więcej

Ta aplikacja łączy w sobie wyjątkową moc nowoczesnej psychologii, platformy na żądanie i zbiorowej inteligencji, oferując funkcje przeglądu wyników, śledzenia celów, ciągłego rozwoju i nie tylko, co czyni ją doskonałym przykładem SaaS!

Z ponad 6 000 firm od startupów po firmy z listy Fortune 500, Culture Amp została uznana za jedną z najlepszych na świecie firm oferujących usługi w chmurze prywatnej przez Forbes i jedną z najbardziej innowacyjnych firm w miejscu pracy przez Fast Company.

Firmy zachwycają się tym narzędziem SaaS ze względu na jego zdolność do zasilania zarządzanie wydajnością , zaangażowanie pracowników i rozwój w celu stworzenia wysokowydajnych Teams.

12. Tableau

Kompleksowa platforma analityczna

przez Tableau Tableau jest jedną z wiodących na świecie platform analitycznych opartych na chmurze. Umożliwia ludziom na wszystkich poziomach umiejętności pracę i przekształcanie danych w praktyczne, łatwe do zrozumienia spostrzeżenia, co prowadzi do codziennych mądrzejszych, bardziej wpływowych decyzji biznesowych opartych na danych.

Od osób prywatnych i organizacji non-profit po agencje rządowe i firmy z listy Fortune 500, organizacje z całego świata korzystają z tego narzędzia do wizualizacji danych i samoobsługowej platformy analitycznej, aby uzyskać głębszy wgląd szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, tworząc firmy kultury danych .

Kluczowe funkcje

Analityka behawioralna

Pulpit aktywności

Raportowanie ad hoc

Niestandardowa mapa podróży klienta

Śledzenie ROI

Wskaźniki wydajności

Analityka predykcyjna

Modelowanie i symulacja

I więcej

Kiedy organizacje przyjmują kulturę danych, mają możliwość podejmowania świadomych decyzji każdego dnia, w pełni wykorzystując swoje dane. Skorzystaj z tego SaaS Business, aby poprawić swoje powiązania z danymi i zacząć wykorzystywać je na swoją korzyść.

13. Kinsta

Oprogramowanie do hostingu stron internetowych

przez Kinsta Kinsta to oprogramowanie oparte na chmurze, które jest dostawcą zarządzanych usług hostingowych WordPress i hostuje wszystkie rodzaje witryn, od blogów freelancerów po blogi tworzone przez firmy z listy Fortune 500.

Aplikacja ta, używana przez programistów, projektantów stron internetowych i freelancerów na całym świecie, umożliwia projektowanie, rozwijanie i wdrażanie witryn WordPress w zaciszu lokalnej maszyny i może poprawić wydajność witryny dzięki najszybszej infrastrukturze zbudowanej w oparciu o sieć warstwy premium Google Cloud Platform i najszybsze maszyny wirtualne C2, zaprojektowane w celu zminimalizowania odległości i przeskoków, co wynika z szybkiego i bezpiecznego transportu danych.

Kluczowe funkcje:

Alerty/powiadomienia

Wskaźniki wydajności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Użytkownicy WordPress mogą wybierać spośród ponad 28 centrów danych na całym świecie

Kinsta dąży do zapewnienia dostawcom hostingu większej elastyczności - nasi klienci zauważyli nawet 200% w poprawę wydajności > , 30% lepsze opóźnienia lub 50% lepsza przepustowość od czasu wdrożenia Kinsta. A jako firma, której misją jest tworzenie potężnych narzędzi dla programistów, przedsiębiorców i twórców stron internetowych, wkrótce uruchomimy nowe dodatkowe usługi hostingowe, które są zaprojektowane tak, aby zasilać niemal każdą usługę internetową, a wszystko to ze znanym doświadczeniem Kinsta

Sam Gooch , strateg SEO w Kinsta Dołącz do rosnącego klubu ponad 24 300 firm w 130 krajach, które przeszły na lepszy, szybszy hosting.

⭐️ Zawartość bonusowa: Dowiedz się, jak Kinsta pomogła naszym zespołom ClickUp we wsparciu i zwiększeniu wysiłków związanych z blogiem w tym artykule studium przypadku !

14. Quip

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami

przez Quip Quip to platforma współpracy i wydajności zespołu Salesforce, która zapewnia nowoczesne wbudowane rozwiązanie do współpracy i dostarcza dane CRM w czasie rzeczywistym, aby pomóc użytkownikom szybciej wygrywać.

Kluczowe funkcje:

Zarządzanie cyklem pracy

Zarządzanie dokumentami

Tryb offline

Dyskusje i fora

Teams lub czat 1-1 / czat i edycja w czasie rzeczywistym

Udostępnianie plików

Śledzenie statusu

Aplikacja mobilna sprzedaży dostęp

Ten dostawca SaaS oferuje niektóre z najczęściej używanych narzędzi pracy wewnątrz Salesforce - korzystanie z dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, czatu i innych, aby pomóc w planowaniu sprzedaży w czasie rzeczywistym bez opuszczania Salesforce. Zamiast komunikować się za pomocą e-maila, użytkownicy mogą korzystać z funkcji komentowania i czatu oraz bezpośrednio komunikować się z innymi członkami zespołu w ramach dokumentu, oszczędzając czas i tworząc przestrzeń do bardziej efektywnej współpracy.

15. Apty

Oprogramowanie do cyfrowej adopcji

przez Apty Apty to kompleksowa cyfrowa platforma adopcyjna stworzona, aby pomóc przedsiębiorstwom zoptymalizować ich procesy biznesowe, w tym wdrażanie, szkolenia i zgodność procesów.

Kluczowe funkcje:

Wdrażanie użytkowników/zarządzanie szkoleniami

Kontrola jakości danych

Asynchroniczne uczenie się

Wielojęzyczność

Portal samoobsługowy

Nauka mobilna

Modelowanie i symulacja

Ankiety

Informacje 70% wszystkich inicjatyw transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem z powodu różnych czynników, takich jak limit zasobów, opór przed zmianą, brak dostosowania lub zaangażowanie interesariuszy. Apty rozwiązuje te typowe wyzwania, dostarczając narzędzia, takie jak onboarding, walidacja i analityka, aby rozwiązać każdy problem związany z adopcją cyfrową.

Ten dostawca SaaS pomaga zmaksymalizować zwrot z inwestycji w stos technologii Enterprise i obniża koszty szkoleń i wsparcia nawet o 80%.

16. Crowdcast

Oprogramowanie do przesyłania strumieniowego na żywo

przez Crowdcast Crowdcast to oprogramowanie do transmisji na żywo, które użytkownicy mogą wykorzystywać do organizowania webinarów, warsztatów, wywiadów, szczytów online i nie tylko.

Kluczowe funkcje:

Planowanie i zarządzanie wydarzeniami

Czat na żywo

Wielu gospodarzy

Wiele kanałów z kamer

Sondy/głosowanie

Moderacja

Analityka publiczności

Ten produkt SaaS oferuje prosty, łatwy w użyciu i przyjemny interfejs użytkownika, dzięki czemu jest bezproblemowy zarówno dla gospodarzy, jak i uczestników. Niezależnie od tego, czy organizujesz prezentację sprzedażową, czy co-webinar z partnerami marki, Crowdcast jest dostawcą niezawodnej platformy do połączenia z publicznością i skalowania biznesu.

17. MailChimp Oprogramowanie do zarządzania leadami

Via MailChimp MailChimp to świetny przykład SaaS oprogramowania do zarządzania leadami i dostawcy usług e-mail marketingu - zwiększając liczbę odbiorców i przychody dzięki tej kompleksowej platformie marketingowej.

Narzędzie to umożliwia użytkownikom wysyłanie e-maili marketingowych, ustawienie automatyzacji wiadomości, tworzenie stron docelowych, tworzenie celowych kampanii reklamowych, sprzedaż online oraz ułatwia raportowanie i analitykę.

Kluczowe funkcje:

Automatyzacja planowania

Targetowanie behawioralne

Śledzenie konwersji

Niestandardowa mapa podróży klienta

Pozyskiwanie i pielęgnowanie leadów

Marketing wielokanałowy

Zarządzanie szablonami

Kampania, segmentacja, zarządzanie i analityka

Od 2022 roku ponad 667 680 firm na całym świecie korzysta z MailChimp aby osiągnąć i przekroczyć swoje cele sprzedażowe i marketingowe.

18. Zapier

Platforma automatyzacji / Oprogramowanie do integracji w chmurze

przez Business Insider / Zapier

Zapier to narzędzie do integracji w chmurze i oprogramowanie do automatyzacji które umożliwia użytkownikom automatyzację pracy w ponad 5000 aplikacji w celu poprawy wydajności pracy i usprawnienia cyklu pracy.

Kluczowe funkcje:

Przepływ pracy oparty na regułach / zarządzanie przepływem pracy

Automatyzacja procesów biznesowych

Pulpit nawigacyjny

Bez kodu Gotowe konektory

Zarządzanie integracją

API

ETL

Według Zapier z 2021 r Raport o stanie automatyzacji biznesu 94% ankietowanych pracowników małych i średnich firm wzmiankowało, że wykonują powtarzalne, czasochłonne zadania w swojej roli. Ponadto 88% małych i średnich firm ujawniło, że automatyzacja pozwoliła im konkurować z większymi firmami.

Ten przykład SaaS jest cenny dla użytkowników, ponieważ pozwala im na automatyzację postów w mediach społecznościowych, umów, wprowadzania danych, sprzedaży, przepływu potencjalnych klientów i aktualizacji zespołu. Pozwala również na automatyzację najbardziej czasochłonnych zadań, takich jak wprowadzanie danych i zarządzanie fakturami , aby zaoszczędzić energię psychiczną i czas na ważniejsze części Businessu.

Zapier to najlepsze narzędzie do automatyzacji rutynowych czynności. Umożliwia budowanie w pełni zautomatyzowanych przepływów między narzędziami wymieniającymi dane i wiadomości między Intercomem, Salesflare, Slackiem, Arkuszami Google, bazami danych SQL i wieloma innymi platformami. Nasz biznes w Salesflare działa obecnie na ponad 125 tak zwanych "zaps", co pozwala nam na podjęcie ogromnej ilości pracy przy niewielkim zespole. Obecnie pracujemy nad jeszcze większą automatyzacją wczesnych scen naszego procesu sprzedaży, przesyłając dane o nowych klientach do Salesflare i wyzwalając tam e-maile, dzięki czemu możemy poświęcić naszym klientom uwagę i działania następcze, na które zasługują.

Jeroen Corthout współzałożyciel w Salesflare

19. Front

Help Desk i oprogramowanie do komunikacji w Teams

przez Front front to niestandardowa komunikacja i hub komunikacyjny dla zespołów, który pozwala użytkownikom poprawić wydajność operacyjną i stworzyć silniejsze relacje z klientami. Ten dostawca SaaS oferuje bezproblemową platformę do komunikacji - połączenie zautomatyzowanej systemu sprzedaży biletów z osobistym akcentem e-mail.

Ten dostawca SaaS pomógł zespołom ds. wsparcia, operacji, zarządzania kontem i powodzenia w ponad 8000 firm wyeliminować systemy rozłączające, łącząc wszystkie swoje kanały w jedną platformę, tworząc spersonalizowane odpowiedzi i szybciej zajmując się problemami bez poświęcania wydajności.

Aby jeszcze bardziej usprawnić swoją pracę poprzez połączenie Frontu z najczęściej używanymi narzędziami pracy- zintegrować Front z ClickUp, HubSpot, Salesforce i nie tylko! 🤝⚡️

Kluczowe funkcje:

Pulpit nawigacyjny i śledzenie aktywności

Czat/wiadomości/komentarze

Zakończone śledzenie klientów

Segmentacja klientów

Monitorowanie/zarządzanie wiadomościami e-mail

Raportowanie/analityka

Integracje stron trzecich

Wideokonferencje

Udostępnianie skrzynki odbiorczej

Z perspektywy indywidualnego użytkownika, komentowanie we Froncie jest zdecydowanie moją ulubioną funkcją. W przypadku każdego złożonego scenariusza dla klienta komentowanie pozwala mi szybko i łatwo połączyć się z odpowiednimi członkami zespołu i uzyskać zasoby potrzebne do wysłania najlepszej możliwej odpowiedzi. Ostatecznie, komentowanie pozwala mi komunikować się bardziej efektywnie i budować głębsze relacje z moimi klientami. Jeśli chodzi o naszą automatyzację, jestem najbardziej podekscytowany złożonymi, oszczędzającymi czas cyklami pracy, które mamy na mapie drogowej. Mamy tak wielu klientów, którzy wykorzystują możliwości Frontu i widziałem tak wiele historii powodzenia z regułami, w których Teams mogą spędzać mniej czasu na zarządzaniu wiadomościami i inwestować więcej czasu w komunikację z klientami.

Justin Song starszy menedżer ds. wdrażania w Front ⭐️ Zawartość bonusowa: Mathilde Collin, założycielka i dyrektor generalna Front, wystąpiła w naszym podcaście When It Clicked! Posłuchaj, aby dowiedzieć się o niej When It Clicked moment podczas budowania firmy! 🎙😊

20. Redaktor X

Platforma do tworzenia stron internetowych

przez Wix Redaktor X redaktor X to zaawansowana platforma do tworzenia stron internetowych przeznaczona wyłącznie dla projektantów i profesjonalistów.

Kluczowe funkcje:

Płynny design

Swoboda układów siatki CSS

Zawartość automatycznie dostosowuje się do każdego ekranu

Setki komponentów stworzonych przez projektantów

Interfejs "przeciągnij i upuść

Ten przykład SaaS może pochwalić się najnowocześniejszym responsywnym wyglądem i płynnym interfejsem typu "przeciągnij i upuść", który zwiększa komfort użytkowania. Użytkownicy mogą dodawać niestandardowe kody, tworzyć złożone witryny z wiodącymi możliwościami projektowania i układu oraz interakcjami użytkownika bez użycia kodu.

W ramach tego narzędzia dostępny jest również potężny wbudowany system CMS do tworzenia witryn opartych na danych i złożonych aplikacji internetowych, który umożliwia współpracownikom aktualizowanie zawartości witryny i zarządzanie nią. Pomaga to zapobiegać niepożądanym zmianom wprowadzanym przez osoby spoza grona dozwolonych współpracowników.

Platforma umożliwia mi tworzenie złożonych niestandardowych witryn z wiodącymi możliwościami projektowania i układu za pomocą narzędzi takich jak siatka, Layouters i Repeaters. Mogę również tworzyć niestandardowe interakcje użytkownika bez użycia kodu. Wbudowany CMS pozwala mi lub moim współpracownikom aktualizować zawartość witryny i zarządzać nią za kulisami, co eliminuje stres związany z tym, że ktoś może zepsuć mój projekt witryny. Jeśli chcę użyć kodu, Velo (nasza otwarta platforma programistyczna) pozwala mi dodać kolejną warstwę kontroli i funkcji do mojej witryny. Jako osoba z doświadczeniem w tworzeniu witryn przy użyciu kodu, wiem, jak żmudne i powtarzalne może to być - posiadanie narzędzia, które zamienia to doświadczenie w wizualne medium z interfejsem "przeciągnij i upuść" sprawia, że tworzenie witryn jest o wiele szybsze i bardziej wydajne. Z niecierpliwością czekam na możliwość budowania znacznie bardziej złożonych projektów, takich jak aplikacje internetowe i całe platformy na Redaktorze X.

Ido Hershkovitz , projektant techniczny w Redaktor X

21. Deskera

Zintegrowana księgowość, CRM, oprogramowanie HR

przez Deskera Deskera to wielokrotnie nagradzane oprogramowanie biznesowe typu "wszystko w jednym", które pomaga małym i średnim firmom (SMB) rozwijać się szybciej przy użyciu mniejszej liczby narzędzi.

Kluczowe funkcje:

Zarządzanie zasobami Enterprise

Zintegrowane operacje Business

Raportowanie/analityka

Zarządzanie finansami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zapasami

CRM

Mając na uwadze bolączki swoich klientów, Deskera oferuje trzy główne moduły produktów, aby zoptymalizować krytyczne potrzeby każdego małego Businessu: Księgowość, CRM i Ludzie. Business może usprawnić swoją działalność poprzez zarządzanie fakturowaniem, księgowością, zapasami, płacami, CRM, HR, e-mail marketingiem i wiele więcej, wszystko w jednym miejscu dzięki temu narzędziu SaaS.

Zaprojektowaliśmy Deskera, aby był używany przez właścicieli małych firm z różnych branż i pomagał im się rozwijać. Chcemy wspierać cyfrową transformację wśród małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie dzięki naszemu przystępnemu cenowo i łatwemu w użyciu produktowi. Firmy mogą również niestandardowo konfigurować swój własny potok sprzedaży, aby upewnić się, że wszystkie transakcje skutecznie zmierzają do zamknięcia, połączyć istniejące aplikacje za pomocą Zapier lub innych interfejsów API, tworzyć własne aplikacje za pomocą dołączonego zestawu deweloperskiego i zarządzać kampaniami e-mail marketingowymi.

Shikha Samant menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Deskera

22. UserGuiding

Oprogramowanie do wdrażania użytkowników

przez UserGuiding UserGuiding jest użytkownikiem platforma onboardingowa stworzona w celu poprawy wskaźników adopcji produktów i zmniejszenia rezygnacji poprzez dostarczanie interaktywnych przewodników onboardingowych dla użytkowników, które nie wymagają kodowania.

Ten przykład SaaS jest świetny dla tych, którzy chcą szybko tworzyć opisy produktów krok po kroku, interaktywne przewodniki, widżety list kontrolnych, podpowiedzi, centra Zasobów i wiele innych. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna.

Kluczowe funkcje:

Narzędzia samoobsługowe

Zarządzanie wprowadzaniem produktów

Szkolenie w aplikacji

Wskazówki kontekstowe

Celowanie w odbiorców

Raportowanie/analityka

Pulpit aktywności

Ponadto Userguilding oferuje świetną analitykę, która pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia poprzez śledzenie wydajności przewodników, wycieczek, wyskakujących okienek samouczków i nie tylko.

W miarę jak Business zmierza w kierunku cyfryzacji i pracy zdalnej, musi upewnić się, że wszyscy pracownicy, klienci, niestandardowi klienci i użytkownicy mają łatwy czas na dostosowanie się i wdrożenie do nowych platform cyfrowych. Na przykład, używamy UserGuiding do tworzenia przepływów onboardingowych dla naszych niestandardowych klientów i pomocnej interaktywnej zawartości dla naszych nowych pracowników, którzy muszą szybko nauczyć się nowych narzędzi. Narzędzie ma funkcje identyfikacji i śledzenia użytkowników, które są zaawansowanymi sposobami analizowania zachowania użytkownika lub pracownika podczas przechodzenia przez interaktywną zawartość. Może to być świetny sposób na zwiększenie zaangażowania i ustawienie segmentacji, aby upewnić się, że każdy otrzyma spersonalizowane doświadczenie.

Selman Gokce starszy specjalista ds. marketingu przychodzącego w UserGuiding

23. Loio by Lawrina

Oprogramowanie do dokumentacji prawnej

przez Loio by Lawrina Loio usprawnia sporządzanie i przeglądanie umów dla prawników, asystentów prawnych, menedżerów i właścicieli firm dzięki oprogramowaniu Microsoft Word opartemu na AI.

Kluczowe funkcje:

Szablony umów

Przegląd tekstu/edycja

Sprawdzanie stylu

Wyszukiwanie pełnych tekstów

Zarządzanie umowami/licencjami

Przechwytywanie i przechowywanie dokumentów

Automatyzacja analizy klauzul

Podsumowanie umów

Ten przykład SaaS służy jako bohater prawny współczesnego świata, ponieważ automatycznie wykrywa problemy w umowach w programie Microsoft Word, a następnie prowadzi użytkowników przez ich naprawę. Dzięki temu dokumenty prawne są precyzyjne i aktualne.

Moją ulubioną funkcją w Loio jest szybkie i szczegółowe podsumowanie umów - Loio automatycznie przegląda umowy i podaje szczegółową ocenę ich stanu. Użytkownik ma swobodę zaakceptowania rekomendacji lub pozostawienia umowy bez zmian. Automatyzacja analizy klauzul jest również pomocna, ponieważ ułatwia tworzenie umów i zawsze pomaga znaleźć brakującą klauzulę w ciągu kilku sekund, dzięki czemu tworzenie umów jest szybkie, przyjemne i wydajne. Jeśli chodzi o nowe funkcje, z niecierpliwością czekam na wypróbowanie funkcji wsparcia dla umów dwujęzycznych, która pomaga w przeglądaniu i porównywaniu umów dwujęzycznych oraz natychmiastowym naprawianiu błędów w umowach.

Inna Ptitsyna , dyrektor ds. komunikacji w Lawrina

24. PickFu

Platforma badań konsumenckich

przez PickFu PickFu to platforma badań konsumenckich, która pozwala użytkownikom gromadzić dogłębne opinie konsumentów i zastępuje domysły jasnością.

Kluczowe funkcje:

Split testing

Ankiety i quizy online

Testy kliknięć

Badania rynku

Ten przykład SaaS doskonale nadaje się do badań rynkowych. Umożliwia połączenie użytkowników z prawdziwymi ludźmi, którzy wyrażają swoje szczere opinie, aby natychmiast uzyskać odpowiednie informacje potrzebne do podejmowania mądrzejszych i opartych na danych decyzji biznesowych. Z łatwością zoptymalizuj fazy tworzenia, projektowania, rozwoju i uruchamiania.

Niezależnie od tego, czy budujesz aplikację, testujesz nowy układ strony internetowej, tworzysz nowe logo Business, przygotowujesz się do wprowadzenia nowego produktu lub kampanii, PickFu może pomóc w zebraniu bezstronnych opinii. Korzysta z usługi natychmiastowej ankiety, funkcji testowania A/B i innych funkcji, aby uzyskać podział demograficzny respondentów. Pomaga to lepiej zrozumieć rynek.

"Jako starszy menedżer produktu uważam, że informacje zwrotne są kluczowe w naszym procesie rozwoju produktu - z tego powodu używam PickFu do badania rynku i testowania użytkowników". Kilka z moich ulubionych funkcji tego narzędzia to: Szybkość uzyskiwania informacji zwrotnych; informacje zwrotne można uzyskać w ciągu kilku minut, co jest o wiele lepsze niż w przypadku tradycyjnych testów z użytkownikami. Jak łatwo jest sortować dane demograficzne; wszystkie dane demograficzne są wstępnie ustawione w interfejsie SaaS, więc możesz wybrać płeć, wiek, dochód, rasę, karierę, by wymienić tylko kilka. Prawdziwe opinie od prawdziwych ludzi; ci ludzie istnieją, są prawdziwymi ludźmi z całego świata. Możliwość testowania architektury informacji za pomocą PickFu; czy ludzie lubią jedną strukturę połączeń nawigacyjnych w porównaniu z inną. Ostatecznie może to pomóc w cyklu pracy i ogólnej strategii rynkowej, ponieważ można łatwo przetestować pomysły z grupą demograficzną w ciągu kilku minut!

William Chin konsultant ds. stron internetowych w YourDigitalAid

25. Planable

Oprogramowanie do zarządzania mediami społecznościowymi

przez Możliwość planowania Planable to kompleksowe narzędzie do cyklu pracy i mediów społecznościowych stworzone, aby pomóc agencjom marketingowym, freelancerom i zespołom marketingowym usprawnić procesy planowania, współpracy i zatwierdzania.

Kluczowe funkcje:

Scentralizowany hub dla kampanii w mediach społecznościowych

Współpraca w czasie rzeczywistym - wymiana informacji zwrotnych i iteracja w czasie rzeczywistym

Widok siatki do porządkowania i podglądu zawartości przed opublikowaniem

Planowanie postów w kanałach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Kalendarz mediów społecznościowych

To narzędzie SaaS umożliwia twórcom i klientom planowanie postów, wizualizację zawartości i współpracę w ramach platformy w czasie rzeczywistym, tworząc wydajny proces przekazywania opinii i wdrażania przez klientów. Ty z kolei zyskujesz pomoc w przyspieszeniu procesu zatwierdzania.

Media społecznościowe stale się zmieniają: wiele aktualizacji algorytmów, funkcji i nowych platform. Jako zespół marketingowy powinniśmy za tym nadążać i jednocześnie śledzić nasze cele. Planable pomaga nam w procesach tworzenia zawartości, zapewniając płynną współpracę w ramach naszego zespołu.

Catalina Grigoriev , Content Marketer w Możliwość planowania

26. Databox

Oprogramowanie do pulpitów i raportowania

przez Databox Databox to platforma analityki biznesowej, która gromadzi wszystkie dane biznesowe w jednym scentralizowanym pulpicie, umożliwiając użytkownikom śledzenie wydajności i uzyskiwanie wglądu w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje:

Pulpit aktywności

Konfigurowalne raportowanie

Funkcja przeciągnij i upuść

Analiza lejka

Raportowanie/analityka

Prognoza

Śledzenie przychodów

Analiza trendów

Integracje z podmiotami zewnętrznymi

Szablony

To, co czyni to narzędzie doskonałym przykładem SaaS, to jego zdolność do gromadzenia mieszanki danych z różnych źródeł i projektowania ich w jednym pulpicie, dając zakończony widok wydajności na pierwszy rzut oka.

Ze względu na charakter mojej roli w marketingu, muszę codziennie pobierać dane z wielu narzędzi, takich jak Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs i HubSpot Marketing, a logowanie się do każdego narzędzia osobno zajmowałoby mi dużo czasu. Dzięki Databox mogę śledzić wskaźniki z wielu źródeł w jednym pulpicie i łatwo rysować korelacje, identyfikować trendy i podpowiedź. To narzędzie pomogło mi i mojemu zespołowi konsekwentnie realizować kwartalne cele. Databox uruchomił niedawno funkcję raportowania. Więc teraz, zamiast tworzyć raporty lub prezentacje poza aplikacją Databox, Raporty pomogą mi w całym procesie - od gromadzenia danych do prezentacji. Mam nadzieję, że dzięki raportom będę w stanie zautomatyzować większą część mojego ogólnego procesu raportowania i opowiedzieć lepszą, bardziej przekonującą historię o tym, co zostało zrobione, jak wpłynęło to na wydajność i wyniki tych wysiłków dla biznesu.

Tamara Omerovic , Content Marketing Manager w Databox

27. Ahrefs

SEO/ Web Optimization Software

przez ClickUp/ Ahrefs Ahrefs jest jednym z wiodących i zaufanych Oprogramowanie SEO na całym świecie. Oferuje narzędzia dla specjalistów ds. marketingu, które pomagają zoptymalizować zawartość i zmaksymalizować możliwości rozwoju.

Z Narzędzia SEO do budowania linków, audytów witryn, badania słów kluczowych, śledzenia pozycji i analizy konkurencji, marketerzy cyfrowi mogą gromadzić istotne informacje o linkach zwrotnych, aby usprawnić wszystkie swoje wysiłki marketingowe i uzyskać wyższe pozycje w Google.

Kluczowe funkcje:

Badanie słów kluczowych dla wyszukiwarek

Dane dotyczące kliknięć

Oszacowanie całkowitego ruchu związanego z wyszukiwaniem

Wzrost lub spadek liczby linków zwrotnych w czasie

Historia SERP

Monitorowanie linków wychodzących

Alerty dotyczące rankingu słów kluczowych

Natychmiastowa analiza wewnętrznych linków zwrotnych

Ahrefs jest często moim pierwszym i ostatnim przystankiem podczas pracy - zapewnia szybki przegląd tego, jak radzi sobie nasz ruch organiczny, a także służy jako podstawa do wszystkich badań SEO i śledzenia. Funkcje, z których korzystam najczęściej, to Rank Tracker i Site Explorer. Pierwsza z nich pozwala mi zobaczyć wszelkie zmiany w naszych rankingach słów kluczowych, a druga daje świetny ogólny widok witryny lub konkretnej strony z wieloma opcjami głębszego drążenia. Ahrefs staje się szwajcarskim nożem wojskowym, jeśli chodzi o badania marketingu cyfrowego i jestem podekscytowany, widząc, jak wchodzą w takie rzeczy, jak analiza płatnych reklam, a także integracje. Z niecierpliwością czekam również na wypróbowanie ich konektora Arkuszy Google w celu lepszej wizualizacji i analizy danych.

Quincy Smith , szef działu SEO w Springboard

28. Karma Bot

Oprogramowanie angażujące pracowników

przez Karma Bot Karma Bot to zabawny i angażujący sposób nagradzania pracowników i ich współpracowników.

Kluczowe funkcje:

Zarządzanie celami

Zarządzanie wynikami

Uznawanie pracowników

Raportowanie/analityka

Analiza porównawcza

Dzięki temu narzędziu angażującemu pracowników i systemowi nagród, członkowie zespołu mogą przyznawać punkty Karma swojemu kierownictwu i współpracownikom jako token uznania za ich ciężką pracę. Korzystając z punktów zdobytych od swoich kolegów, członkowie zespołu mogą następnie wykorzystać te punkty do wymiany nagród ustawionych przez firmę - co jest świetnym sposobem na budowanie zabawnej i satysfakcjonującej kultury pracy!

Praca zdalna jest ciężka, a jako twórca SaaS i właściciel biznesu, czuję ból pracy w 100% zdalnej. Wiedząc, jak to jest być z dala od kolegów, wiedziałem, że istnieje lepszy sposób na utrzymanie zaangażowania ludzi i sprawienie, by czuli się docenieni w pracy, gdziekolwiek się znajdują - taka jest misja Karmy. Pomaga teamom śledzić urodziny, ustanowić system nagród i nie tylko, aby pomóc stworzyć zabawną i pozytywną kulturę pracy.

Stas Kulesh współzałożyciel w Karma

29. Appy Pie

Oprogramowanie bez kodu

przez Appy Pie Appy Pie to oprogramowanie do tworzenia oprogramowania bez kodu z wieloma rozwiązaniami biznesowymi. Jego Kreator stron internetowych umożliwia tworzenie dobrze zaprojektowanych stron internetowych, które mają wysoką funkcjonalność i są wypełnione znaczącymi i istotnymi funkcjami.

Kluczowe funkcje:

Lekkie i szybkie strony internetowe

Możliwości offline

Bezpieczeństwo i ochrona

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Ponad 200 funkcji

Nieograniczone opcje niestandardowe

Free domena z każdą stroną internetową

Free profesjonalny adres e-mail

Użytkownicy, którzy pracują w dowolnym typie biznesu, w tym w salonie, firmie agencja nieruchomości , instytucja opieki zdrowotnej, może skorzystać z Appy Pie i jej kreatora stron internetowych bez kodu.

30. TrustMary

Oprogramowanie ankietowe

przez Podsumowanie Trustmary to niestandardowe narzędzie do zbierania opinii klientów do generowania leadów, aby pomóc zoptymalizować strony internetowe i zwiększyć współczynniki konwersji.

Kluczowe funkcje:

Formularze testymonialne i wideo

Formularz generowania leadów i wyskakujące okienka

Wyskakujące okienka dowodu społecznego

Testy A/B i wielowariantowe

Wynik promocji netto

Kreator ankiet

Automatyzacja

Integracja

Użytkownicy mogą zbierać referencje, zwiększać współczynniki konwersji i gromadzić opinie. Mogą również wykorzystywać dowody społeczne, podkreślając istniejącą bazę zadowolonych klientów na różnych platformach, takich jak Google, G2, Capterra, Facebook itp.

Kiedy pozwalasz swoim obecnym zadowolonym klientom mówić za Ciebie, naprawdę zwiększa to zaufanie do Twojej marki w oczach nowych odwiedzających. Każdy wie, że świetna obsługa klienta prowadzi do bardziej zadowolonych klientów i entuzjastycznych recenzji. Gdybyśmy nie otrzymywali codziennie recenzji od obecnych klientów, nie mielibyśmy możliwości odpowiedniego rozwoju i zachęcania pracowników do zaangażowania. Obecnie korzystamy z naszego narzędzia do testowania beta A/B, aby sprawdzić, który widżet opinii działa najlepiej. Dzięki tym informacjom możemy jeszcze bardziej zoptymalizować nasze współczynniki konwersji i poinformować naszych niestandardowych klientów o naszych spostrzeżeniach. Ponadto biblioteka widżetów Trustmary stale się powiększa, ponieważ dodawane są nowe projekty. Z niecierpliwością czekamy, aby zobaczyć, jak radzą sobie one ogólnie i względem siebie!

Arttu Haho dyrektor ds. marketingu w Podsumowanie

31. TaskClone

Oprogramowanie zwiększające wydajność

przez Evernote/ TaskClone TaskClone to internetowe narzędzie do zwiększania wydajności, które pozwala użytkownikom synchronizować i oznaczać notatki z aplikacji do robienia notatek, takich jak OneNote i Evernote, oraz tworzyć działania następcze w ulubionej aplikacji do zadań lub Kalendarzu Google w celu ich wykonania.

Organizuje kroki potrzebne do zakończenia projektu i zadań z łatwością - koniec z przełączaniem się między aplikacjami SaaS i powielaniem zadań. Wystarczy wpisać swoje zadania za pomocą Evernote, OneNote, Dokumentów Google lub TaskCam i dodać etykietę wyzwalacza, aby automatycznie zsynchronizować notatki.

Kluczowe funkcje:

Do zrobienia wysyłane do określonego miejsca docelowego

Wydarzenia i przypomnienia wysyłane do kalendarza

Połączony link do notatki dodanej do każdego zadania

Moja praca offline i synchronizacja nowych zmian z połączeniem internetowym

Współpraca z ClickUp, Todoist i ponad 40 innymi aplikacjami do zadań

TaskClone to dosłownie jedyny sposób na przeniesienie moich elementów do zrobienia z notatek do ClickUp. Niezależnie od tego, czy nadal korzystasz z Evernote, OneNote, Dokumentów Google, czy nawet odręcznych notatek, TaskClone ułatwia zapisywanie zadań podczas robienia notatek i zapewnia, że nigdy ich nie zapomnę, wysyłając je do ClickUp, gdzie moja praca jest zrobiona. Sprawia, że zarówno Evernote, jak i Clickup są dla mnie bardziej wartościowe.

Troy Christmas , dyrektor ds. projektów strategicznych w TaskClone

32. PomoDone

Oprogramowanie do śledzenia czasu

przez PomoDone Aplikacja PomoDone to narzędzie zwiększające wydajność i produktywność, które pomaga użytkownikom zarządzać cyklem pracy, śledzić czas spędzony na zadaniach i skupiać się na wykonywanych zadaniach.

Korzysta z metoda zarządzania czasem zwana Techniką Pomodoro, opracowana pod koniec lat 80. przez studenta uniwersytetu, Francesco Cirillo, w celu podzielenia złożonych projektów na możliwe do pogryzienia i określone w czasie fragmenty pracy, koncentrując się tylko na jednym zadaniu w danym czasie.

Kluczowe funkcje:

Blokowanie określonych stron internetowych podczas pracy

Notatki o przerwach

Zarządzanie dziennikiem

Rozszerzenie Chrome

Niestandardowe ustawienia etykiety

Skróty klawiszowe

Integracje z ClickUp i innymi produktami SaaS

Skorzystaj z tego narzędzia SaaS, aby poprawić zarządzanie czasem i zmniejszyć zmęczenie psychiczne związane z przełączanie kontekstu przez cały dzień.

Timer odliczający czas do zastosowania techniki Pomodoro™, wbudowany bezpośrednio w aplikację ClickUp. Pozwala mi uruchamiać predefiniowane i niestandardowe timery i przerwy, podczas gdy ja skupiam się na wykonywaniu zadań ClickUp, przechowuje wszystkie zapisy timera w swoim własnym dzienniku i synchronizuje je z powrotem do kart czasu pracy ClickUp, a także pomaga blokować określone strony internetowe, gdy skupiam się na zadaniu. Mogę zobaczyć, nad czym pracuję w danym momencie i pomaga mi to utrzymać uwagę i uniknąć rozpraszania i przerywania. To ratunek dla mojego ADHD, a dźwięk otoczenia w tle pomaga mi skupić się jeszcze bardziej.

Alex Mauzon cEO i współzałożyciel w PomoDone Sprawdź te_ **Aplikacje na ADHD !

33. Colorcinch (dawniej Cartoonize)

Oprogramowanie do edycji zdjęć i tekstów

przez Podgląd DP / Colorcinch (dawniej Cartoonize)

Colorcinch to intuicyjny redaktor zdjęć, który pozwala użytkownikom ulepszać zdjęcia w spersonalizowane dzieła sztuki za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Kluczowe funkcje:

Usuwanie tła za pomocą AI

Maskowanie i redaktor tekstu

Rysowanie odręczne

Eksport i udostępnianie

Efekty, filtry i nakładki

Biblioteki i kolekcje materiałów

Daj się ponieść kreatywności - korzystaj z łatwych w użyciu narzędzi do edycji i efektów, aby tworzyć hipnotyzujące i niestandardowe grafiki do wszelkiego rodzaju potrzeb, w tym mediów społecznościowych i postów na blogu.

Colorcinch zawiera niezbędne narzędzia do edycji, takie jak przycinanie, zmiana rozmiaru, rozjaśnianie, edytor tekstu, usuwanie tła, konwertery obrazów i kreatywne narzędzia, takie jak łącznik zdjęć, selektor kolorów, nakładanie obrazów - wszystko, czego potrzebujesz do edytora zdjęć. To narzędzie jest łatwe w użyciu i nie trzeba być profesjonalnym projektantem, aby tworzyć wspaniałe grafiki! Wystarczy pobawić się niesamowitą kolekcją zdjęć stockowych i ręcznie dobranymi zasobami kreatywnymi (wektory, ikony, maski i nakładki).

Peter Babiy dyrektor kreatywny w Colorcinch

34. Sprinto

Zarządzanie zgodnością

przez Sprinto Sprinto to oprogramowanie do zarządzania zgodnością stworzone w celu zastąpienia powolnego, pracochłonnego i podatnego na błędy sposobu uzyskiwania zgodności z doświadczeniem opartym na technologii.

Kluczowe funkcje:

Adaptacyjne dokumenty zasad

Bezdotykowy audyt bezpieczeństwa i zgodności

Śledzenie zgodności

Zarządzanie audytami

100% automatyzacji

Wskazówki na żywo z ekspertami

Scentralizowane monitorowanie w czasie rzeczywistym

Firmy SaaS korzystają z usług tego dostawcy, aby osiągnąć zgodność z przepisami w krótszym okresie.

Szybko osiągają gotowość do zapewnienia zgodności z przepisami dzięki automatyzacji monitorowania poprzez integracje i cykle pracy, automatycznemu tworzeniu dostosowanych do potrzeb dokumentów bezpieczeństwa, uzyskiwaniu dostępu do sesji na żywo z ekspertami ds. zgodności z przepisami i włączaniu scentralizowanego monitorowania.

Dzięki Sprinto droga do zgodności z przepisami może zostać skrócona do zaledwie 15 dni zamiast 90-120 dni w zależności od wielkości organizacji. Narzędzie to tworzy nową kategorię narzędzi SaaS, a dzięki temu zgodność z przepisami stała się bardziej gamifikowana niż kiedykolwiek. Pulpit to po prostu lista kontrolna z wynikiem 100 punktów i jesteś gotowy na zgodność z przepisami!

Bhuvesh B Lal , Growth Marketer w Sprinto

35. SonarCloud

Oprogramowanie do zarządzania kodem źródłowym

przez SonarCloud SonarCloud to narzędzie do zarządzania kodem źródłowym stworzone w celu wychwytywania błędów i luk w zabezpieczeniach w pull requestach i repozytoriach kodu - wykrywania, rozumienia i naprawiania problemów z kodem na wcześniejszym etapie cyklu pracy.

Kluczowe funkcje:

Śledzenie błędów

Przegląd kodu

Ciągła integracja

API

To narzędzie do tworzenia oprogramowania pomaga tworzyć solidne i bezpieczne aplikacje, zapewniając dostawcy szybki dostęp do stanu kodu. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie cyklu rozwojowego znajduje się Twój kod.

Umożliwia także naprawianie kodów, uczenie się nowych zasad po drodze i integrację z innymi narzędziami pracy, takimi jak GitHub, w celu dalszego usprawnienia cyklu pracy.

Chekk.io jest firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania i używamy SonarCloud w naszym potoku CI/CD (Integration & Deployment pipeline), aby pomóc programistom utrzymać jakość kodu na bardzo wysokim poziomie. Ponieważ SonarCloud jest zintegrowany z naszym potokiem kompilacji i wdrażania, analiza jest zrobiona automatycznie, gdy deweloper wprowadzi nowe zmiany w kodzie do repozytorium. W wyniku tego nasi programiści otrzymują natychmiastową informację zwrotną w przypadku jakichkolwiek problemów znalezionych w kodzie, a każdy znaleziony problem jest zwykle odpowiednio opisany za pomocą przykładów kodu. Następną rzeczą do zrobienia jest zastosowanie nowych metryk jakości kodu, które SonorCloud niedawno opublikował w celu ulepszenia naszych procesów rozwoju. W szczególności uważam, że metryka ta pomoże nam zidentyfikować dług techniczny i wykonać odpowiednie kroki łagodzące.

Anton Yarkov dyrektor ds. technologii w Chekk.io Bonus: Dług techniczny

36. VoilaNorbert

Oprogramowanie do e-mail marketingu

przez VoilaNorbert VoilaNorbert to oprogramowanie do marketingu e-mailowego, które pozwala użytkownikom łatwo znaleźć adresy e-mail online za pomocą narzędzia do masowego wyszukiwania e-maili.

Kluczowe funkcje:

Sprawdzanie domen

Wykrywanie wszystkich serwerów

Zbiorcza i pojedyncza weryfikacja e-maili

Narzędzie to zostało uznane za jedno z najlepszych na świecie najdokładniejszych narzędzi do wyszukiwania masowego ahrefs z 98% wskaźnikiem powodzenia - wszystko, czego potrzebujesz, to pełne imię i nazwisko potencjalnego klienta i adres URL jego strony internetowej, a ta aplikacja pobierze adres e-mail i zweryfikuje go za pomocą inteligentnego narzędzia do weryfikacji.

Pracując w dziale Outreach and Link Building Partnerships w VoilaNorbert, używam tego narzędzia do wyszukiwania i weryfikowania adresów e-mail z mojej listy potencjalnych klientów - jest to bardzo przydatne narzędzie do prowadzenia zimnego zasięgu, rozwoju biznesu, HR i PR. Ma wiele przydatnych funkcji, które są korzystne dla małego biznesu: funkcja "wyślij później", przypomnienia e-mail, niestandardowe podpisy, szablony e-mail, sekwencje e-mail i śledzenie wiadomości e-mail. Jeśli chodzi o moją ulubioną funkcję, to muszę powiedzieć, że jest to funkcja korespondencji seryjnej. Pozwala mi ona skalować moje kampanie typu cold outreach poprzez wysyłanie spersonalizowanych e-maili do dużej liczby osób jednocześnie - pomogło mi to w prowadzeniu kampanii typu outreach i dotarciu do większej liczby osób, które mogą być odsetkami we współpracy marketingowej.

Alicja Olko , Outreach and Link Building Partnerships at VoilaNorbert

37. TimeJam

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy

przez TimeJam TimeJam urozmaica śledzenie czasu poprzez dodanie zabawnego akcentu i zastosowanie elementów mediów społecznościowych do śledzenia czasu.

Kluczowe funkcje:

Uczynienie rejestrowania czasu społecznościowym i angażującym dzięki przyjaznym konkursom na Slack lub MS Teams

Teams zdobywają punkty za zgodność ze śledzeniem czasu i rywalizują o miesięczną nagrodę

Integracja z istniejącymi narzędziami do śledzenia czasu pracy, w tym ClickUp, Harvest i innymi

Proste ustawienie i duże zaangażowanie zespołu w rejestrowanie kart czasu pracy

To pomaga zwiększyć wydajność zespołu i wzmacnia morale zespołu. Dzięki TimeJam godziny pracy są rejestrowane codziennie, a niestandardowi klienci odnotowują 10% wzrost liczby rozliczanych godzin dzięki lepszej jakości danych.

Grywalizacja zarządzania czasem może być dla firmy łatwym sposobem na uzyskanie większych przychodów. TimeJam stosuje szereg taktyk, aby utrzymać zaangażowanie zespołu w codzienne śledzenie czasu: Grywalizacja, Social, Humor i Wydajność. Wdrożyliśmy Timejam dla Kolme Group i zauważyliśmy, że średni wiek wpisu czasu zmniejszył się z prawie tygodnia do mniej niż jednego dnia, a w trakcie tego procesu nasze przychody wzrosły o prawie 9%.

Lauren Caughlan dyrektor ds. marketingu w Kolme Group

Czas wybrać najlepsze dla siebie narzędzia SaaS

Cóż, masz to - 37 przykładów oprogramowania jako usługi (SaaS), które są liderami i tworzą fale w tej branży!

Ponieważ era cyfrowa postępuje szybciej niż kiedykolwiek, oczekuje się, że ogólny rynek SaaS i globalna adopcja chmury będą się szybko rozwijać, ponieważ coraz więcej organizacji przyjmuje podejście oparte na rozwiązaniach SaaS dla różnych funkcji biznesowych i nie zwalnia tempa w najbliższym czasie. Dzięki tym przykładom SaaS, w tym narzędziom do zarządzania projektami, stale ulepszamy sposób, w jaki pracujemy i zarządzamy naszymi Businessami na lepsze.

Niezależnie od tego, czy myślisz o założeniu własnej firmy SaaS i szukasz inspiracji dla modelu Business lub polujesz na nowe narzędzia, które poprawią Twoją wydajność i zapewnią wsparcie dla rozwijającego się biznesu, te przykłady SaaS z pewnością mogą Ci w tym pomóc! Zapoznaj się z narzędziami programistycznymi i wskazówkami ekspertów wzmiankowanymi powyżej, aby pomóc Ci podjąć najbardziej świadome decyzje.

A ponieważ istnieją tysiące opcji i nie wszystkie SaaS są takie same, upewnij się, że zapoznałeś się z ich modelem SaaS i unikalną propozycją i wypróbuj je, aby zobaczyć, jak pasują do Twojej wizji i celów. Być może właśnie odkryjesz swoją nową, ulubioną usługę Narzędzie SaaS dla zarządzanie projektami i przyspieszenie biznesu - wszystko w jednym miejscu. 😉🚀