ClickUp pozyskuje 100 mln dolarów w ramach serii B, a popyt na jego platformę zwiększającą wydajność rośnie w kierunku celów IPO

Wszechstronna platforma ClickUp wyznacza nową generację wydajności w miejscu pracy

SAN DIEGO, 15 grudnia 2020 r. – ClickUp, jedyna platforma zwiększająca wydajność, która zastępuje wszystkie inne aplikacje używane w miejscu pracy w całej organizacji, ogłosiła dzisiaj, że pozyskała 100 milionów dolarów w ramach serii B finansowania, dzięki czemu łączna kwota finansowania wyniosła 135 milionów dolarów. Rundę finansowania poprowadził kanadyjski fundusz venture capital Georgian, przy udziale Craft Ventures. Dzięki ponad 900-procentowemu wzrostowi przychodów w ciągu ostatniego roku, niezwykła popularność ClickUp wśród użytkowników świadczy zarówno o silnej społeczności, jaką zbudowała firma, jak i o zapotrzebowaniu rynku na usprawnioną platformę zwiększającą wydajność, która zastępuje wszystkie inne programy do pracy i zwiększające wydajność.

Założona w 2017 roku firma ClickUp szybko stała się jedną z najszybciej rozwijających się firm SaaS dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji i wysokiej jakości obsłudze klienta. W połączeniu z nowym finansowaniem firma zajmuje pozycję lidera na rynku oprogramowania do zarządzania wydajnością, którego wartość ma przekroczyć 102 miliardy dolarów do 2027 roku. Obecnie 200 000 zespołów na całym świecie, w tym Google, Nike, Uber, Netflix i Airbnb, korzysta z ClickUp do wszystkiego, od zarządzania projektami po czat, dokumenty, zarządzanie czasem, wiki, cele i OKR oraz pulpity. Wszystkie funkcje ClickUp są dostępne w jednej, wysoce konfigurowalnej i łatwej w użyciu platformie, która działa dla wszystkich użytkowników i wszystkich działów w organizacji.

„ClickUp oszczędza czas wszystkim, zastępując wszystkie aplikacje w miejscu pracy jedną platformą zwiększającą wydajność, którą ludzie naprawdę kochają i używają na co dzień” — mówi Zeb Evans, dyrektor generalny i założyciel ClickUp. „Zaczęliśmy od wizji stworzenia połączonego i konfigurowalnego rozwiązania, które naprawdę sprawdzi się dla wszystkich i wszystkiego — ale to naszym klientom zawdzięczam platformę, jaką stał się ClickUp. W ciągu ostatnich 2 lat otrzymaliśmy opinie od setek tysięcy klientów, którzy współpracowali z nami, aby stworzyć platformę, która naprawdę im służy. W miarę rozszerzania naszej globalnej obecności i kontynuowania naszej misji zwiększania wydajności świata, naszym głównym celem będzie priorytetowe traktowanie klientów, co pozwoli nam kontynuować wirusowy wzrost i osiągnąć sukces”

Podczas gdy większość oprogramowania zwiększającego wydajność działa tylko dla określonych zespołów i zmusza użytkowników do pracy zgodnie z dyktatem platformy, ClickUp umożliwia organizacjom przeniesienie całej pracy na jedną platformę i pozwala użytkownikom pracować tak, jak chcą i gdzie chcą. Działalność w zakresie rozwoju, marketingu, sprzedaży, finansów, projektowania i nie tylko może być prowadzona w ClickUp, zapewniając niezrównaną spójność i wydajność biznesową. Platforma zapewnia również płynną integrację z ponad 1000 popularnych aplikacji biurowych, w tym Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub i Zendesk, a także ponad 100 natywnych aplikacji, które można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb użytkownika. Ponadto ClickUp jest liderem w zakresie obsługi klienta dzięki intuicyjnemu programowi coachingowemu i całodobowej obsłudze w czasie rzeczywistym, która jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników.

„Georgian był najpierw użytkownikiem ClickUp, a dopiero potem inwestorem” – powiedział Tyson Baber, główny inwestor w Georgian. „Skupienie ClickUp na doświadczeniach klientów związanych z produktem przyczyniło się do gwałtownego wzrostu firmy, który nadal przyspiesza. Cały nasz zespół jest podekscytowany możliwością dalszej współpracy z ClickUp, który zmienia przyszłość pracy”

ClickUp uruchomił również nową aplikację mobilną i dodał do swojej platformy kilka wiodących w branży funkcji. Funkcje te obejmują pierwszą w swoim rodzaju natywną integrację poczty e-mail i automatyzację, usprawnione powiązania zadań zapewniające przejrzystość między działami i koordynację pracy oraz rozszerzone integracje celów i wydarzeń w ClickUp. Funkcje takie jak te pomogły w dalszym organicznym wzroście popularności ClickUp wśród użytkowników na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Indiach i Australii. Nowe fundusze zostaną wykorzystane do przyspieszenia planów ekspansji, skalowania działalności i pomocy firmie w dalszej realizacji obietnicy zastąpienia wszystkich innych aplikacji do pracy.

„ClickUp połączył nas wszystkich w jednym systemie, w którym zarządzamy wszystkimi naszymi projektami, a także możemy sprawdzić status wszystkiego i wszystkich. To prawdziwa rewolucja!” – mówi Leonard Souza, dyrektor ds. inżynierii w Webflow. „Nie tylko czujemy, że wdrożyliśmy niesamowite narzędzie zwiększające widoczność naszej organizacji, ale także zyskaliśmy cenionego partnera, który tak samo jak Webflow jest zaangażowany w wprowadzanie innowacji w swojej przestrzeni”

Aby dowiedzieć się więcej o finansowaniu i rozwoju ClickUp, odwiedź stronę https://clickup.com/press/100-million-series-b. Jeśli chcesz wypróbować ClickUp za darmo i zacząć oszczędzać czas swój i swojego zespołu każdego dnia tygodnia, odwiedź stronę www.clickup.com.

O ClickUpClickUp to jedyna w swoim rodzaju, w pełni konfigurowalna platforma zwiększająca wydajność w miejscu pracy, która obsługuje wszystkie działy w organizacji. Podczas gdy zespoły muszą radzić sobie z zbyt wieloma narzędziami w całkowicie oddzielnych ekosystemach, ClickUp uwalnia zespoły liczące od 2 do 2000 osób od nieefektywności i marnowania czasu, po prostu zastępując lub integrując wszystkie aplikacje używane w miejscu pracy w jednej, spójnej platformie. Założona w 2017 roku firma ClickUp z siedzibą w San Diego ma na celu zwiększenie wydajności na całym świecie. Od momentu powstania ClickUp pomógł ponad 100 000 zespołów i milionom pracowników prowadzić bardziej produktywne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w tygodniu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę ClickUp.com.

O GeorgianGeorgian to firma z branży fintech inwestująca w szybko rozwijające się firmy programistyczne, które w wiarygodny sposób wykorzystują potencjał danych. W Georgian budujemy platformę, która zapewnia lepszy dostęp do kapitału wzrostowego dla dyrektorów generalnych firm programistycznych i ich zespołów. Platforma Georgian została zaprojektowana w celu identyfikacji i przyspieszenia rozwoju najlepszych firm z branży oprogramowania znajdujących się w fazie wzrostu, wykorzystując inteligentne podejście oparte na danych do rozwiązywania kluczowych wyzwań, przed którymi stają dyrektorzy generalni w miarę rozwoju swoich przedsiębiorstw. Zespół Georgian z siedzibą w Toronto skupia przedsiębiorców z branży oprogramowania, ekspertów w dziedzinie uczenia maszynowego, doświadczonych operatorów i specjalistów ds. inwestycji. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://georgian.io/.