5 cech, które pozwolą ci zostać gwiazdą zarządzania w 2025 roku

Martin Etchegaray

jest starszym autorem zawartości i redaktorem w Integromat. Lubi pisać i czytać o historii, nauce i technologii

Co czyni dobrego menedżera? 🤔 Jeśli zapytasz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz niektóre z poniższych odpowiedzi:

Umiejętności przywódcze

Umiejętność słuchania i komunikowania się

Konsekwencja

Zdolność do motywowania

Większość z tych cech zyskała uznanie w erze powojennej, kiedy nowoczesne praktyki zarządzania zostały opracowane przez takich autorów jak Peter Drucker, Russel Ackoff i George Odiorne.

Nazwiska te mogą wydawać się zakurzone, ale wiele z koncepcji, które wymyślili, pozostaje imponująco aktualnych, w tym:

Cele SMART

Zarządzanie przez cele

Niestandardowa satysfakcja klienta

Czasy nie były jednak łaskawe dla wszystkich praktyk zarządzania z przeszłości.

W świetle niezwykłych zmian, których doświadczamy w społeczeństwie, kulturze i na poziomie pracy, starsze wersje praktyk zarządzania mają mniejsze szanse na przetrwanie w nadchodzących latach.

Co zatem czyni dobrego menedżera w dzisiejszych czasach?

W tym artykule podkreślimy pięć cech, których menedżerowie potrzebują, aby zabłysnąć w 2022 roku, a co najważniejsze, aby ich zespoły błyszczały.

1. Świadomość kulturowa

Nowoczesne miejsce pracy to

niesamowicie zróżnicowane

pod względem umiejętności, pochodzenia etnicznego, płci, wieku, religii, poziomu wykształcenia i innych wskaźników demograficznych.

Dla menedżerów przekłada się to na pracę z członkami zespołu, którzy urodzili się w różnych kulturach, językach i światopoglądach, co może prowadzić do różnego rodzaju konfliktów kulturowych.

Wyobraź sobie, że zapominasz o święcie religijnym kolegi z zespołu i reagujesz, gdy się o nim dowiadujesz.

To nie jest coś, co można zignorować, jakby nic się nie stało, prawda?

Do niedawna większość menedżerów stosowała praktyczne podejście do różnorodności w miejscu pracy: Koncentrując się na biznesie. Z wielu powodów nie jest to już najlepsze podejście.

Obecnie zaleca się:

Nadanie priorytetu włączeniu

Odłożenie na bok uprzedzeń

Zachować otwarty umysł

Okazywanie odsetków w razie wątpliwości

W niektórych przypadkach wymagane mogą być kursy różnorodności, ponieważ bycie świadomym kulturowo nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia.

2. Znajomość najlepszych praktyk pracy zdalnej

Czy nam się to podoba, czy nie,

praca zdalna

praca zdalna i globalna dystrybucja pracowników nie znikną z rynku, wraz z nowymi wyzwaniami, którym muszą sprostać menedżerowie.

Aby kierować pracownikami zdalnymi, menedżerowie muszą:

Opanować schematy pracy asynchronicznej

Używać odpowiednich narzędzi do śledzenia i nadzorowania zadań i projektów

Dostosować swoją komunikację do zrobienia czegoś dobrze przez pracowników

Nierzadko zdarza się, że menedżerowie, którzy są zupełnie nowi w pracy zdalnej, padają ofiarą mikrozarządzania, co może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

Dzieje się tak, ponieważ fizyczne miejsce pracy jest wypełnione wskazówkami, które pomagają wypełnić wiele luk komunikacyjnych.

Jak można sobie wyobrazić, takie wskazówki są nieobecne w środowiskach pracy zdalnej, wpływając na poczucie kontroli, do którego niektórzy menedżerowie przyzwyczaili się podczas pracy w tradycyjnym obszarze roboczym.

Rozwiązanie jest jednak dość proste: Opanuj najlepsze narzędzia do pracy zdalnej, dostosuj standardy komunikacji i pożegnaj się z pracą od 9 do 5.

👋

Nie zapominaj również o cierpliwości i przejrzystości w stosunku do pracowników, którzy są nowicjuszami w pracy zdalnej. Jeśli nie jest to łatwe dla menedżera, może to nie być łatwe również dla członków zespołu.

Takie ustawienie sprawi, że odniesiesz sukces w zarządzaniu zdalnym.

3. Zdolność do uczenia się w biegu

Współczesne Teams potrzebują najnowocześniejszych technologii, narzędzi i metod, aby dobrze prosperować.

Pomyśl o aplikacjach do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, narzędziach do automatyzacji, takich jak

Zintegrowane

omat

lub inne produkty, które są wyposażone w funkcje usprawniające moją pracę.

Na poziomie menedżerskim oznacza to dwie rzeczy.

Po pierwsze, menedżerowie muszą być w stanie zidentyfikować i ocenić te narzędzia i metody.

Po drugie, muszą być w stanie poznać ich tajniki, aby mieć pewność, że ich Teams w pełni je wykorzystają.

Ponieważ oprogramowanie nadal pożera świat, przegapienie ekscytujących nowych technologii to nic innego jak marnowanie szans.

Aby tego uniknąć, nieustępliwy duch ciekawości i umiejętność uczenia się nowych rzeczy w biegu będą twoimi sprzymierzeńcami.

4. Wrażliwość dla zdrowia psychicznego

Starożytny paradygmat zarządzania mówi, że zespół jest tylko tak dobry, jak jego lider.

Niestety, nie jest to (całkowicie) prawdą.

Dobrzy liderzy są z pewnością ważni, ale tak samo ważni są zdrowi pracownicy. Aby upewnić się, że członkowie zespołu są szczęśliwi i zdrowi, należy od czasu do czasu sprawdzać ich stan.

Jest to szczególnie istotne w środowiskach pracy zdalnej, ponieważ wiele oznak, które pomagają zidentyfikować problemy ze zdrowiem psychicznym, jest trudnych do dostrzeżenia podczas rozmowy telefonicznej lub wymiany zdań na Slacku.

Nie trzeba dodawać, że nie musisz bezpośrednio omawiać potencjalnych problemów ze zdrowiem psychicznym, ponieważ wielu pracowników nie jest skłonnych rozmawiać o nich ze swoimi przełożonymi.

Istnieją bardziej subtelne i skuteczne sposoby na sprawdzenie swoich pracowników, takie jak korzystanie z anonimowych formularzy online lub analiza danych związanych z pracą, które odnoszą się do komunikacji i

wydajność

.

Ważne jest również nauczenie się, jak postępować w przypadkach, gdy jeden z kolegów cierpi. Pomoże ci to działać na czas i zapobiegnie eskalacji sytuacji w coś gorszego.

5. Myślenie wykraczające poza pieniądze

Każdy potrzebuje pieniędzy, rozumiemy to.

Ale pieniądze to nie wszystko i jest to coś, co nowe (i nie tak nowe) pokolenia doskonale rozumieją.

Staroszkolne praktyki zarządzania polegały na pieniądzach jako uniwersalnym rozwiązaniu zaspokajającym potrzeby pracowników. Robienie tego samego w dzisiejszych czasach może być złym sygnałem, ponieważ dziś ludzie cenią inne rzeczy bardziej niż pieniądze.

Żyjemy w erze równowagi między pracą a życiem prywatnym, co oznacza, że czasami pracownicy będą przypisywać większą wartość czasowi spędzonemu z rodziną niż pieniądzom w kieszeni.

Mimo że jest to kulturowy znak czasów, często oznacza to, że ludzie pragną jedynie opcji, które wykraczają poza pieniądze.

Podobnie jak w przypadku innych aspektów środowiska pracy, zakładanie czegokolwiek nie jest już bezpieczne. Pytanie jest bezpieczniejsze i może przejść długą drogę 😉

Na wynos

Nie jest to wyczerpująca lista cech menedżerskich, ale taka, która podkreśla, które z nich są ważne do rozwijania w dzisiejszych czasach.

Świetny menedżer nadal musi być w stanie podejmować rozsądne decyzje, sprawować władzę i równoważyć różne umiejętności i osobowości występujące w większości teamów.

Rozwijając te cechy, należy również dążyć do rozwoju osobistego i zawodowego. Mogą one stanowić krok w kierunku czegoś lepszego!

Miejmy nadzieję, że będziesz w stanie przełożyć te cechy na lepsze wyniki, szczęśliwsze teamy i pracę, z której będziesz dumny.

Czasy mogły się zmienić, ale decyzja o zostaniu lepszym menedżerem nadal należy do ciebie - w końcu w pełni i w tradycyjnym menedżerskim stylu.

Czas się podszkolić, przyjaciele! 🙌