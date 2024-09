4 proste sposoby, aby pomóc zespołowi wrócić do pracy silniejszym

Zabawny fakt : "19" w "COVID-19" oznacza "2019", rok odkrycia wirusa.

Dwa lata do przodu: COVID-19 (i jej zła przyrodnia siostra Delta ) są dalekie od pokonania, ale dzięki milionom ludzi, którzy poddali się kwarantannie, praktykowali dystans społeczny i zaszczepili się, niektóre części świata zaczynają czuć się bliżej tego, jak było przed pandemią.

Jeśli jest jedna korzyść z częstszych powrotów do biura, to jest nią możliwość ponownego nawiązania kontaktu i komunikacji z zespołem w sposób, którego nie da się zrobić podczas rozmowy telefonicznej na Zoomie - bez względu na to, jak ekspresyjnie się zachowujesz tła .

Ale zmiana nie jest łatwa. Tak jak trudno było wielu profesjonalistom nagle, na stałe pracować zdalnie w 2020 roku, tak ponowne wykorzenienie w formie ponownego przyjęcia dojazdów do pracy i boksów do rutyny nie jest czymś, do czego można się przyzwyczaić z dnia na dzień.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najlepszą pracę zespołową od swojej załogi niż kiedykolwiek wcześniej - bez poświęcania elastyczności, z której wielu z nas nie jest gotowych zrezygnować.

1. Społeczny dystans od mikrozarządzania

Jeśli jesteś wśród 23% osób, które nie czuły się bardziej wydajne podczas pracy zdalnej, gratulacje! Ale 77% narodu nie zgadza się z tobą - i ta liczba powinna wpłynąć na sposób zarządzania zespołem w tym nowym krajobrazie.

Dla tych, którzy uważają WFH za bardziej wydajne doświadczenie, ogromnym aspektem jest zwiększona autonomia. Jako osoba, która nie jest wyjątkowa w tym, że nienawidzi uczucia bycia mikrozarządzanym , zacząłem postrzegać pracę zdalną jako okazję do udowodnienia moim szefom, że nie muszę być pod mikroskopem, aby osiągnąć osobiste cele i być graczem zespołowym.

Jako lider musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak wygodne stało się dla ludzi znalezienie własnego systemu pracy i komunikacji - i jak irytujące byłoby nagłe pojawienie się kogoś, kto zawsze podchodzi do biurka, by "pomóc"

👍 Jak ClickUp może pomóc:

Integracja Slack z ClickUp, aby wysyłać pilne przypomnienia, lub użyj przypisane komentarze jako sposób na sprawdzenie konkretnych zadań. Innym sposobem na zachowanie mikrozarządzanie na minimalnym poziomie jest upewnienie się, że cotygodniowe spotkania 1 na 1 omówienie przebiegu komunikacji i wszelkich obszarów wymagających poprawy.

2. Zainwestuj w zewnętrzny teaming

Według badania przeprowadzonego przez Google, w 2020 roku odnotowano 9% wzrost w odsetkach wyszukiwań w Google związanych z "budowaniem zespołu" Ta statystyka jest bez wątpienia inspirowana wyzwaniami wirtualnych teamów podczas pracy z domu, zmagając się z poczuciem połączenia jako ludzie.

W zeszłym miesiącu w końcu udało mi się osobiście spotkać z kolegami z ClickUp podczas naszego pierwszego spotkania w San Diego. Miałem już przeczucie, że "kliknę" (ugh, przepraszam) z ludźmi, z którymi robiłem Zooma od miesięcy, ale jest coś takiego w piciu drinków ze współpracownikami, rozmawianiu o pasjach i w końcu traceniu głosu podczas śpiewania Britney Spears z kimś, kogo nigdy wcześniej nawet nie Slackowałeś, co po prostu podnosi stawkę.

Już wcześniej szanowałem moich kolegów jako profesjonalistów, ale cieszenie się ich towarzystwem jako prawdziwych ludzi podniosło mój poziom zaangażowania do najwyższego poziomu. Ten czas spędzony poznawaniu moich współpracowników poza biurem i osobiście, nie tylko pomogło mi wzmocnić sposób, w jaki z nimi pracowałem, ale także sprawiło, że byłem podekscytowany rozpoczęciem pracy w biurze.

Sprawdź te_ Narzędzia do budowania zespołu !

👍 Jak ClickUp może pomóc:

Pokrycie przez firmę rachunku za kolację, drinki lub kręgle może wydawać się niepoważnym wydatkiem, ale liderzy powinni zawsze postrzegać budowanie więzi w zespole jako inwestycję. Spotkania towarzyskie między członkami Teams zwiększają wzorce komunikacji ponad 50% więc upewnij się, że Twój dyrektor finansowy podpisał się pod specjalistycznym Szablon budżetu specjalnie po to, by uwzględnić czas pracy zespołu zewnętrznego.

3. Niech ludzie będą wydajni na swój sposób.

Jeśli jesteś nadrzędnym rodzicem (lub masz kolegów z dziećmi w wieku szkolnym), powyższy scenariusz jest prawdopodobnie koszmarem powrotu do pracy.

W związku z tym, że wiele szkół zostało wstrzymanych na czas letnich wakacji i nie ma pewności, czy będą one w pełni otwarte do jesieni, nadrzędne potrzeby - zwłaszcza pracujących matek - zależą od elastyczności pracy zdalnej, która będzie kontynuowana nawet po ponownym otwarciu biur. W oparciu o ogólnoświatowe badanie Catalyst, kobiety mające obowiązki związane z opieką nad dziećmi są 32% mniej prawdopodobne odejść z pracy, jeśli mają dostęp do pracy zdalnej.

Jednak poza zapewnieniem dostawcom niezbędnej elastyczności, aby mogli dać z siebie wszystko zarówno w pracy, jak i w domu, liderzy powinni stosować to samo podejście, aby zapewnić wszystkim pracownikom najwyższą wydajność. Giganci biznesu, tacy jak Microsoft , Apple oraz Google wszystkie zmierzają do wdrożenia praca hybrydowa model, w którym ludzie mają większą swobodę w równoważeniu pracy biurowej IRL z telepracą.

👍 Jak ClickUp może pomóc:

Wniosek jest jasny: oferowanie opcji pracy zdalnej podczas ponownego otwarcia nie tylko sprawi, że pracownicy szczęśliwszymi pozwoli to zaoszczędzić firmie duże pieniądze. Na przykład 22 000 USD rocznie na pełnoetatowego pracownika zdalnego.

Dla każdego pracownika, który planuje kontynuować pracę zdalną, upewnij się, że Twój zespół jest wyposażony w pomocne narzędzia ClickUp Szablony do pracy zdalnej . Od wdrażania po zarządzanie spotkaniami, ludzie będą zorganizowani jak nigdy dotąd - bez względu na to, skąd pracują.

4. Bezpieczeństwo przed skalowaniem

Czerwiec 2021 r Badanie McKinsey wykazało, że mniej więcej 1 na 3 pracowników, którzy wrócili już do swojego miejsca pracy, zgłosił, że powrót do pracy negatywnie wpłynął na ich zdrowie psychiczne. Główny powód takiego nastawienia? Obawy o zarażenie się lub rozprzestrzenianie się COVID-19.

Chociaż żadne miejsce pracy nie może zagwarantować, że wirus nie zostanie rozprzestrzeniony lub zarażony w ich biurze, istnieją protokoły bezpieczeństwa, środki przeprojektowania i obowiązkowe wymogi, które mogą zapewnić ogromną pewność każdemu, kto wraca z obawami.

Podjęcie odpowiednich kroków w celu udowodnienia, że powrót do budynku jest fizycznie bezpieczny, jest najważniejszym sposobem ochrony ludzi, w których zainwestowałeś. Oto krótki przegląd podstaw, których ludzie będą szukać po powrocie do biura:

Upewnij się, że w budynku poprawiono wentylację i jakość powietrza

Dostępność wielu stanowisk do dezynfekcji rąk

Nakazać regularne czyszczenie udostępnianych przestrzeni

Utrzymywanie indywidualnych obszarów roboczych w odległości sześciu stóp od siebie

Zamieść niezbędne oznakowanie zawierające szczegółowe informacje na temat masek, testów lub szczepionek dla pracowników, gości, dostawców i personelu sprzątającego.

W momencie publikacji, to pracodawca decyduje, czy i jakie są wymagania dotyczące powrotu do biura, w tym obowiązkowe szczepienia .

👍 Jak ClickUp może pomóc:

Zleć swojemu zespołowi HR utworzenie i dystrybucję dokumentu dotyczącego procesów firmowych COVID-19 za pośrednictwem tej strony Szablon ClickUp jest łatwy do edycji, dzięki czemu można w jasny i natychmiastowy sposób przekazywać wytyczne i protokoły bezpieczeństwa. Jest również w 100% wirtualny, więc wiesz, że jest sterylny.

Pod koniec dnia pamiętaj o słowie na "F"

elastyczność

Powrót do pracy nie jest czymś, co można po prostu wrzucić do kalendarza. To coś, co powoli się rozwija, ewoluuje i wymiernie mutuje w mapę drogową tego, jak wygląda powodzenie w miejscu pracy po wywróceniu rzeczywistości do góry nogami.

Elastyczność była kiedyś czymś, do czego Business był zmuszony, ale wraz z ponownym pojawieniem się autonomii na czacie, być może zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bezcenna ona jest.