10 najlepszych narzędzi do oceny talentów dla rekruterów

Dzięki mnogości oprogramowanie do zarządzania talentami , Teams HR mogą dziś korzystać z AI i zaawansowanych funkcji do oceny i ewaluacji podczas rekrutacji. Jednak nadal możemy wybrać niewłaściwego kandydata.

Co możemy robić źle? Jako menedżer ds. rekrutacji odkryłem, że pomimo wielu rund rozmów kwalifikacyjnych, wybieramy kandydatów na podstawie jednego konkretnego parametru - ich zdolności do zaliczenia testu i wywarcia silnego wrażenia. Musimy oceniać głębsze umiejętności, takie jak biegłość techniczna, praca zespołowa, dopasowanie kulturowe i inne.

Nasz zespół przetestował kilka narzędzi do oceny talentów i narzędzi do zarządzania wydajnością aby pomóc nam śledzić te parametry. Chcieliśmy dokonać świadomego wyboru w oparciu o parametry oparte na danych, a nie ludzkich uprzedzeniach.

Poznajmy szczegóły tych narzędzi i dowiedzmy się, jak Ty również możesz wybrać idealne narzędzia do oceny talentów dla swojej organizacji.

Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach do oceny talentów?

Dlaczego wybraliśmy te narzędzia do oceny talentów, skoro na rynku dostępnych jest tak wiele opcji? Powody są dość proste.

Razem z naszymi Menedżerowie HR spędziłem niezliczone godziny przeglądając życiorysy i przeprowadzając rozmowy z kandydatami. Podczas gdy te tradycyjne metody są nadal niezbędne, często nie są one w stanie ujawnić prawdziwego potencjału kandydata. Narzędzie do oceny talentów może pomóc lepiej ocenić umiejętności kandydata, w tym zdolności poznawcze, umiejętności rozwiązywania problemów, biegłość techniczną, umiejętności komunikacyjne i wiele innych.

Aby pomóc w tym złożonym procesie oceny, najlepsze narzędzia do oceny talentów powinny mieć takie funkcje jak:

Zaawansowane moduły oceny: Wybierz opcję, która zapewni wsparcie dla Twoich konkretnych wymagań. WiększośćOprogramowanie HR pomoże w podstawowym procesie oceny talentów. Na przykład, jeśli musisz przetestować oceny kodowania za pomocą rzeczywistych symulacji pracy, upewnij się, że Twoje narzędzie może to wesprzeć

Wybierz opcję, która zapewni wsparcie dla Twoich konkretnych wymagań. WiększośćOprogramowanie HR pomoże w podstawowym procesie oceny talentów. Na przykład, jeśli musisz przetestować oceny kodowania za pomocą rzeczywistych symulacji pracy, upewnij się, że Twoje narzędzie może to wesprzeć Łatwość obsługi: Wybierz opcję przyjazną dla użytkownika, która będzie łatwa w użyciu dla całego zespołu HR. Z mojego doświadczenia wynika, że pomaga to zaoszczędzić czas i zmniejsza frustrację kandydatów i rekruterów

Wybierz opcję przyjazną dla użytkownika, która będzie łatwa w użyciu dla całego zespołu HR. Z mojego doświadczenia wynika, że pomaga to zaoszczędzić czas i zmniejsza frustrację kandydatów i rekruterów Szczegółowe informacje: Upewnij się, że wybierasz narzędzie, które może dostarczyć szczegółowe raportowanie lub system oceniania, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudnienia

Upewnij się, że wybierasz narzędzie, które może dostarczyć szczegółowe raportowanie lub system oceniania, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudnienia Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie oferuje integrację z wybranymoprogramowaniem do monitorowania pracowników do zrobienia, aby nie trzeba było ręcznie synchronizować danych. Narzędzia online do oceny talentów nie powinny być tylko samodzielnym oprogramowaniem w stosie technologicznym

10 najlepszych narzędzi do oceny talentów do wykorzystania w 2024 roku

Biorąc pod uwagę te czynniki, stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do oceny talentów dostępnych obecnie na rynku. Podczas gdy niektóre narzędzia są zakończone planowanie zasobów ludzkich inne koncentrują się na byciu niszowymi narzędziami oceny, odpowiednimi do określonego celu, takimi jak ocena behawioralna lub wywiady wideo. Przeanalizujmy te dziesięć narzędzi jedno po drugim:

1. ClickUp (najlepszy do ogólnego zarządzania procesami i projektami HR) ClickUp to najwyżej oceniane na świecie oprogramowanie do zarządzania projektami, wydajnością i zasobami ludzkimi, z którego mogą korzystać firmy o dowolnej złożoności, wielkości i branży. Dzięki kilku

darmowych szablonów HR i ponad 1000 integracji, możesz szybko rozpocząć proces rekrutacji, centralizując wszystkie oceny talentów, proces oceny i onboarding na jednej platformie.

Szablon SOP HR dla ClickUp

Wziąć Szablon SOP HR firmy ClickUp na przykład. Jest to w pełni konfigurowalny szablon tablicy, który pozwala na ustanowienie protokołów HR, zadań do wykonania i zasad, zapewniając, że Twoje Teams HR są zawsze świadome procedur, których należy przestrzegać w różnych sytuacjach. Pozwala to nadążać za zmieniającymi się przepisami i pomaga całemu zespołowi HR:

Śledzenie bazy wiedzy i aktualizacji dokumentów HR w scentralizowanym repozytorium

Łatwo przechowywać i aktualizować dokumentację pracowniczą i procedury

Śledzenie, monitorowanie i audytowanie działań HR w celu zwiększenia wydajności

Platforma zasobów ludzkich ClickUp umożliwia:

Uproszczenie zarządzania ludźmi: Stwórz centralny hub do zarządzania wszystkimi danymi kandydatów, w tym poufną komunikacją między menedżerami i bezpośrednimi raportującymi, ocenami, CV i innymi szczegółami, ułatwiając śledzenie tych danych dla swoich pracowników

Stwórz centralny hub do zarządzania wszystkimi danymi kandydatów, w tym poufną komunikacją między menedżerami i bezpośrednimi raportującymi, ocenami, CV i innymi szczegółami, ułatwiając śledzenie tych danych dla swoich pracowników Usprawnienie procesu rekrutacji : UżyjZadania ClickUp aby podzielić proces rekrutacji na łatwe do zarządzania części i przypisać je do DRI (Directly Responsible Individuals). Planuj oś czasu rekrutacji, monitoruj postęp zadań i zajmuj się wąskimi gardłami lub współpracuj z innymi interesariuszami, zarządzając ocenami, rozmowami kwalifikacyjnymi i zasięgiem bez wysiłku

: UżyjZadania ClickUp aby podzielić proces rekrutacji na łatwe do zarządzania części i przypisać je do DRI (Directly Responsible Individuals). Planuj oś czasu rekrutacji, monitoruj postęp zadań i zajmuj się wąskimi gardłami lub współpracuj z innymi interesariuszami, zarządzając ocenami, rozmowami kwalifikacyjnymi i zasięgiem bez wysiłku Zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym: Analizuj wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki konfigurowalnym funkcjomPulpity ClickUp i raportowanie. ZWidoki ClickUp, możesz uzyskać ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby interpretować i udostępniać dane w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Analizuj wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki konfigurowalnym funkcjomPulpity ClickUp i raportowanie. ZWidoki ClickUp, możesz uzyskać ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby interpretować i udostępniać dane w sposób, który najbardziej Ci odpowiada Ustaw przypomnienia i działania następcze : Ustaw automatyczne przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych, komunikacji uzupełniającej i innych zadaniach HR dziękiPrzypomnienia ClickUp *Usprawnij wdrażanie i szkolenie: Stwórz scentralizowany hub dla swojego procesu onboardingu zDokumenty ClickUp, które wspierają płynny przepływ informacji i aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom edycji opartej na współpracy

: Ustaw automatyczne przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych, komunikacji uzupełniającej i innych zadaniach HR dziękiPrzypomnienia ClickUp *Usprawnij wdrażanie i szkolenie: Stwórz scentralizowany hub dla swojego procesu onboardingu zDokumenty ClickUp, które wspierają płynny przepływ informacji i aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom edycji opartej na współpracy Zbieranie szczegółowych opinii od pracowników: Zbieraj anonimowe opinie lub szczegółowe odpowiedzi od kandydatów na temat procesu rekrutacji, a nawet onboardingu; możesz to zrobić w prosty sposób za pomocąWidok formularza ClickUp

Szablon oceny wydajności ClickUp

Dodatkowo, możesz szybko śledzić swoje oceny umiejętności online, korzystając z narzędzi do oceny talentów i zaawansowanych szablonów oceny wydajności w ramach ClickUp Szablon oceny wydajności ClickUp na przykład, usprawnia cały proces oceny kandydatów, pozwalając na:

Ustawienie jasnych celów dla procesu oceny i zatrudniania pracowników

Skutecznie śledzić oceny i wyniki pracowników

Uzyskiwać szczere opinie i oceny 360° od pracodawców i współpracowników

Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp

Gdy ocena zostanie zakończona, możesz wybrać odpowiedniego kandydata za pomocą szablonu Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp który pomaga w sprawiedliwej i obiektywnej ocenie potencjalnych kandydatów. Korzystając z tego szablonu, możesz:

Zorganizować wszystkie informacje o kandydatach na jednej platformie

Oceniać życiorysy i uzyskać wszystkie dane kandydatów, takie jak doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje i wyniki oceny w jednym miejscu

Najlepsze funkcje ClickUp

Wszystkie funkcje związane z rekrutacją, onboardingiem i innymi procesami HR na jednej platformie

Ułatwienie burzy mózgów i wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie inicjatyw HR przy użyciuTablica ClickUp* Uzyskiwanie wglądu w czasie rzeczywistym w wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki konfigurowalnym pulpitom i raportowaniu

Dostosuj cele pracowników do celów organizacyjnych i efektywnie śledź postępy, korzystając z następujących narzędziClickUp Celedzięki czemu nowi pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje

Dokładne monitorowanie czasu spędzonego przez pracowników na różnych zadaniach i projektach w celu oceny wydajności i alokacji zasobów dzięki wbudowanej funkcjiŚledzenie czasu w ClickUp Bądź połączony i zarządzaj zadaniami HR w podróży, korzystając z aplikacjiAplikacja mobilna ClickUp Chroń wrażliwe dane pracowników dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa i funkcjom zapewniającym zgodność z przepisami

DźwigniaClickUp Brain, potężnego asystenta AI, do automatyzacji przyziemnych zadań, generowania raportów HR i dostarczania inteligentnych sugestii dotyczących procesów zatrudniania

limity ClickUp

Biorąc pod uwagę rozległe funkcje i funkcje, zapoznanie się z interfejsem ClickUp może zająć trochę czasu, wymagając bardziej stromej krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Mercer Mettl Assessments (Najlepsza kompleksowa platforma oceny online)

via Mercer Mettl Mercer Mettl jest wiodącym graczem w przestrzeni oceny talentów, oferującym szeroki zakres ocen kandydatów w różnych wymiarach. Od ocen psychometrycznych po oceny umiejętności technicznych, Mercer Mettl jest dostawcą całościowego widoku potencjału kandydata.

Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują kompleksowej platformy do zatrudniania i zarządzania pracownikami. Obejmuje ona możliwość przeprowadzania zdalnych ocen, sprawdzania kandydatów i organizowania rozmów kwalifikacyjnych, które są kluczowe dla dzisiejszego cyfrowego miejsca pracy.

Najlepsze funkcje Mercer Mettl

Uzyskaj kompleksową platformę oceny do kodowania, symulacji, oceny nadzorowanej lub egzaminu online

Niestandardowe oceny dostosowane do konkretnych ról zawodowych i wymagań branżowych

Integracja z wieloma narzędziami i systemami HR, ze wsparciem dla ponad 20 języków

Dostęp do biblioteki gotowych ocen na potrzeby rekrutacji, procesów L&D i procesu oceny naukowej

Mercer Mettl limit

Biorąc pod uwagę rozszerzenie funkcji, może mieć stromą krzywą uczenia się, szczególnie w przypadku dostosowywania oceny do konkretnej branży lub zastosowania

Działanie w pełni online oznacza, że nie jest w stanie obsługiwać rynków, które oczekują, że dane i informacje o pracownikach będą hostowane na ich platformie, zwłaszcza w przypadku instalacji lokalnej i przechowywania danych

Ceny Mercer Mettl

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mercer Mettl

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (41 recenzji)

3. Test Gorilla (Najbardziej rozbudowana biblioteka narzędzi do oceny talentów)

via TestGorilla TestGorilla to popularne narzędzie do oceny kodowania i ocen technicznych. Umożliwia tworzenie testów od podstaw, przy użyciu różnych typów oceny, w tym oceny umiejętności opartych na pracy, symulacji, testów zdolności poznawczych, testów osobowości, umiejętności miękkich i innych.

Ogromna biblioteka gotowych testów i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla teamów HR, którym może brakować umiejętności technicznych lub domenowych potrzebnych w danym obszarze lub branży, do której zatrudniają.

Najlepsze funkcje Test Gorilla

Dostęp do rozszerzonej biblioteki gotowych testów dla różnych ról i branż

Niestandardowe oceny za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Możliwość przeprowadzania wywiadów wideo i oceny na żywo

Szybka integracja z popularnymi systemami HR

Test Gorilla limit

Limit dogłębnych analiz w porównaniu do niektórych konkurentów

Narzędzie koncentruje się głównie na badaniach przesiewowych przed zatrudnieniem, a nie na kompleksowej ocenie talentów, dzięki czemu jest idealne tylko dla menedżerów ds. rekrutacji lub zespołów rekrutacyjnych

Ceny Test Gorilla

Free

Starter : $75/miesiąc

: $75/miesiąc Pro: $115/miesiąc

Test Gorilla oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1150+ recenzji)

4.5/5 (1150+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (239 recenzji)

4. The Predictive Index (najlepsze narzędzie do oceny behawioralnej)

via The Predictive Index Indeks predykcyjny lub PI Hires (specyficzne narzędzie firmy do oceny talentów) jest idealny do oceny kandydatów na podstawie ich zdolności behawioralnych i poznawczych. Narzędzie to, poparte ponad 60-letnimi badaniami w dziedzinie nauk behawioralnych, dostarcza cennych informacji na temat tego, w jaki sposób poszczególne osoby wchodzą w interakcje z innymi i podchodzą do zadań, pomagając zidentyfikować osoby najlepiej pasujące do zespołu.

Najlepsze funkcje indeksu predykcyjnego

Wykorzystanie mocy oceny behawioralnej do identyfikacji cech osobowości i stylów pracy

Wykorzystanie oceny kognitywnej do pomiaru zdolności uczenia się

Twórz i rozwijaj Teams dostosowane do Twoich wymagań za pomocą narzędzia do optymalizacji talentów

Uzyskaj API i opcje integracji z wieloma systemami HR dla płynnego cyklu pracy

Ograniczenia indeksu predykcyjnego

Koncentruje się głównie na ocenach behawioralnych i poznawczych, limit w innych obszarach

Wymaga szkolenia i stromej krzywej uczenia się, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy

Ceny Predictive Index

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje The Predictive Index

G2: 4.7/5 (650 recenzji)

4.7/5 (650 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Alva (najlepsze narzędzie AI do oceny talentów)

via Alva Alva to nowoczesne narzędzie do oceny talentów dla Teams, którzy chcą szybko i dokładnie ocenić kandydatów. Łączy w sobie zaprojektowane przez ekspertów testy osobowości i logiki z zaawansowanymi możliwościami AI i uczenia maszynowego, aby zapewnić praktyczny wgląd w potencjał kandydata w wielu obszarach.

Najlepsze funkcje Alva

Wykorzystaj oceny osobowości i logiki oparte na AI, aby uzyskać szybką analizę i informacje zwrotne na temat kandydata

Szybsze przeprowadzanie ocen dzięki szybkiej ocenie i rankingowi kandydatów

Płynna integracja z wieloma narzędziami HR i CRM za pomocą wbudowanych API i opcji synchronizacji

Alva limit

Stosunkowo nowa platforma o ograniczonej penetracji rynku

Zakończone poleganie na AI może budzić obawy niektórych organizacji, szczególnie jeśli chodzi o informacje o kandydatach i prywatność danych

Ceny Alva

Grow : 429 USD/miesiąc

: 429 USD/miesiąc Scale : $799/miesiąc

: $799/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Alva oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (12 recenzji)

4.1/5 (12 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

iMocha (Najbardziej wszechstronne narzędzie do oceny i pozyskiwania talentów)

via iMocha Dla każdego, kto działa na polu zasobów ludzkich od dłuższego czasu, iMocha to znajoma nazwa. To kompleksowe narzędzie do oceny i pozyskiwania talentów jest teraz zasilane przez AI, z ponad 200 taksonomiami, ponad 1500 profilami stanowisk i ponad 2500 testami umiejętności twardych i miękkich do wyboru. Oferuje kompleksowy zestaw ocen i dogłębną analitykę, aby pomóc rekruterom w podejmowaniu świadomych decyzji o zatrudnieniu.

najlepsze funkcje iMocha

Ocena szerokiego zakresu umiejętności, od technicznych po miękkie

Tworzenie niestandardowych ocen dopasowanych do konkretnych wymagań stanowiska pracy

Wykorzystanie proctoringu opartego na AI do bezpiecznego administrowania testami

Generowanie szczegółowych analiz wydajności i praktycznych spostrzeżeń

Płynna integracja z istniejącymi systemami HR w celu zapewnienia wydajnego przepływu pracy

limity iMocha

Złożona platforma z bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do niektórych konkurentów

Brak planu Free Plan umożliwiającego wypróbowanie narzędzia

Ceny iMocha

Niestandardowy cennik

oceny i recenzje iMocha

G2: 4.4/5 (252 opinie)

4.4/5 (252 opinie) Capterra: 4.5/5 (30 opinii)

7. Testlify (najlepsze narzędzie do oceny testów z raportowaniem i analizą opartą na AI)

via krozdesk_ Testlify to nowoczesne narzędzie do oceny testów, które analizuje umiejętności informacyjne i komunikacyjne kandydatów podczas procesu rekrutacji. Oceny te są szczegółowe i zawierają kilka parametrów, którymi można manipulować. Ponieważ ocena opiera się na określonych, wcześniej zdefiniowanych czynnikach, cały proces staje się obiektywny i sprawiedliwy, zapewniając brak stronniczych decyzji w procesie rekrutacji.

Testuj najlepsze funkcje

Przeprowadzaj angażujące wywiady wideo z różnymi rodzajami pytań

Ocena praktycznych umiejętności poprzez interaktywne oceny umiejętności

Wykorzystanie analityki opartej na AI do oceny wydajności kandydatów

Płynna integracja z istniejącymi procesami rekrutacyjnymi

Testlify limit

Oceny kandydatów nie mają wsparcia dla wielu języków

Ograniczony zakres ocen opartych na rolach

Ceny Testlify

Starter : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Podstawowy : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Business: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Premium: $749/miesiąc

oceny i recenzje w serwisie Testlify

G2: 4.8/5 (125 recenzji)

4.8/5 (125 recenzji) Capterra: 4.0/5 (29 opinii)

8. HireVue (Najlepsza platforma do oceny i rozmów wideo oparta na AI)

via HireVue Kolejną platformą na naszej liście, która świetnie wykorzystuje AI jest HireVue. Ta cyfrowa platforma do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i oceny wykorzystuje technologię opartą na AI do tego, co nazywa inteligencją ludzkiego potencjału. Platforma jest idealna do przeprowadzania wywiadów wideo i dostarczania kandydatom szczegółowych ocen i elementów grywalizacji, aby cały proces był bardziej interesujący i ekscytujący. Pozwala to nie tylko ocenić wiedzę techniczną lub umiejętności kodowania, ale także ocenić zdolności poznawcze i umiejętności podejmowania decyzji, zidentyfikować cechy osobowości i nie tylko.

Najlepsze funkcje Hirevue

Wykorzystanie wywiadów wideo na żądanie z różnymi typami pytań, z możliwością korzystania z istniejącychszablonów rozmów kwalifikacyjnych dla wydajnego procesu

Wykorzystaj grywalizację do oceny zdolności poznawczych i osobowości kandydatów

Dostęp do analityki opartej na AI w celu oceny kandydatów i szybkiego podsumowania ich umiejętności

Płynna integracja z najlepszymi systemami HR

Wsparcie dla ponad 45 języków, co pozwala uzyskać dostęp do szerszej puli talentów

Hirevue limit

Wymaga wielu początkowych ustawień i czasu na niestandardowe dostosowanie do konkretnych wymagań

Skupienie się na wywiadach wideo i grywalizacji ocen może być limitem dla niektórych organizacji

Wysoka cena w porównaniu do innych narzędzi do oceny talentów

Ceny Hirevue

Essential: $35,000/rok

$35,000/rok Enterprise : $75,000/rok

: $75,000/rok Premium: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Hirevue

G2: 4.1/5 (231 recenzji)

4.1/5 (231 recenzji) Capterra: 4.5/5 (47 opinii)

9. Harver (Najlepsza zautomatyzowana platforma dla dużych procesów rekrutacyjnych)

via Harver Firmy często muszą szybko zatrudniać pracowników, aby dostosować swoje zasoby do potrzeb rynku. Ale kiedy zatrudnianie odbywa się w taki sposób, znalezienie odpowiedniego talentu może często oznaczać podejmowanie szybkich decyzji, które mogą nie być właściwe. Dzięki Harver otrzymujesz elastyczne rozwiązanie, które pomaga zoptymalizować decyzje dotyczące talentów, wykorzystując dane i naukowe spostrzeżenia, aby pomóc Ci łatwo wybrać odpowiednich kandydatów.

Narzędzie wykorzystuje połączenie ocen, wywiadów wideo, sprawdzania referencji i systemu oceniania, aby przyspieszyć proces rekrutacji i nadal podejmować trafne decyzje oparte na danych. To sprawia, że jest to popularny wybór dla organizacji o dużych wymaganiach rekrutacyjnych.

Najlepsze funkcje

Przeprowadzanie kompleksowych ocen, w tym wywiadów wideo, weryfikacji przed zatrudnieniem i weryfikacji przeszłości

Wykorzystanie wiedzy opartej na AI w celu optymalizacji decyzji rekrutacyjnych i przyspieszenia procesu oceny kandydatów

Uzyskaj przyjazną dla użytkownika platformę oceny, z której mogą łatwo korzystać kandydaci z różnych środowisk

Większe limity

Dokładność każdego kandydata zależy od kompletności dostarczonych danych, które nie zawsze mogą projektować właściwe wyniki

Tworzenie niestandardowych ocen talentów i szkoleń wymaga dodatkowego czasu i wysiłku, co sprawia, że jest to trudne, zwłaszcza dla organizacji, która chce szybko podejmować decyzje

Skupienie się na rekrutacji na dużą skalę może ograniczać jego przydatność do niszowych ról

Wyższe ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Harver

G2: 4.6/5 (171 recenzji)

4.6/5 (171 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Prevue (najlepsza platforma do oceny i rozwoju talentów)

via Prevue Prevue Skills to wyspecjalizowany pakiet do oceny i badań przesiewowych oferowany przez Prevue HR, kompleksowe rozwiązanie HR dla organizacji. Podobnie jak większość narzędzi do oceny, Prevue Skills umożliwia sprawdzenie wiedzy kandydata w oparciu o testy symulujące pracę, które są dostosowane do konkretnych branż i ról. Narzędzie posiada ponad 500+ ocen talentów, co pozwala na wybór odpowiedniego dopasowania dla danego stanowiska Cele HR .

W ten sposób może oceniać kandydatów w różnych wymiarach, w tym zdolności poznawczych, osobowości i umiejętności. Dostarcza również zasoby rozwojowe, aby pomóc pracownikom rozwijać się i odnosić sukcesy w organizacji.

Najlepsze funkcje Prevue

Tworzenie testów zdolności poznawczych w celu pomiaru umiejętności rozwiązywania problemów i rozumowania

Oceny osobowości w celu zrozumienia stylów zachowań kandydatów

Tworzenie specjalistycznych ocen umiejętności w celu oceny kompetencji specyficznych dla danego stanowiska przy użyciu rzeczywistych scenariuszy

Dopasowywanie kandydatów do konkretnego profilu stanowiska, zapewniając wyraźne wskazanie, jak dobrze pasują do wymagań firmy

Korzystaj z zasobów rozwoju talentów w celu rozwoju pracowników i coachingu, gdy kandydat zostanie zatrudniony i stanie się częścią Twojej organizacji

Prevue limitations

Użytkownicy stwierdzili, że Prevue Skills ma ograniczone opcje integracji z innymi narzędziami HR lub systemami ATS, co czyni go niewygodnym, jeśli nie chcesz korzystać z kompleksowego rozwiązania HR firmy

Ceny Prevue

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Prevue

G2: 4.5/5 (53 opinie)

4.5/5 (53 opinie) Capterra: 4.5/5 (64 opinie)

Przyspiesz proces selekcji kandydatów dzięki najlepszemu narzędziu do oceny talentów

Wybór odpowiednich narzędzi do oceny talentów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zatrudniania. Chociaż istnieją różne opcje, kluczowe jest znalezienie platformy, która odpowiada Twoim potrzebom i zyskuje akceptację całego działu HR. ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza ten proces.

Jako platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", ClickUp usprawnia cały cykl pracy działu HR, od rekrutacji do zarządzanie wydajnością . Jego konfigurowalne funkcje, współpraca w czasie rzeczywistym i solidne raportowanie umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji i stymulowanie rozwoju biznesu. Wypróbuj ClickUp już dziś .