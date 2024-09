Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Jaka jest różnica?

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem projektowym, czy też współpracujesz z wieloma zespołami w dużej organizacji, komunikacja w zespole wybrane narzędzia mogą wpłynąć na wydajność pracy.

Ale nie każde narzędzie oferuje te same funkcje lub korzyści, a przy tak wielu opcjach, jak zdecydować, które jest właściwe? Dwa najpopularniejsze narzędzia komunikacyjne to Yammer (obecnie Viva Engage) i Microsoft Teams.

Yammer koncentruje się na budowaniu silnych społeczności wewnętrznych i zapewnianiu szerokiej komunikacji w całej organizacji, pomagając nowym pracownikom w połączeniu i udostępnianiu pomysłów. Microsoft Teams z kolei skupia się na współpracy w czasie rzeczywistym, oferując zaawansowane narzędzia do spotkań zespołowych, czatu i udostępniania plików.

W tym artykule przeanalizujemy kluczowe funkcje, ceny i unikalne korzyści Yammer vs. Microsoft Teams, aby pomóc ci dokonać wyboru.

Co to jest Yammer (Viva Engage)?

przez Microsoft Yammer, niedawno przemianowany na Viva Engage, to narzędzie społecznościowe, które zjednoczy całą organizację. Jego integracja z Microsoft 365, możliwość edytowania dokumentów bezpośrednio na platformie i elastyczne opcje grupowe sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie narzędzie do komunikacji w miejscu pracy .

Wyobraź sobie platformę, na której pracownicy z różnych działów mogą łatwo dołączać do rozmów, udostępniać pomysły i współpracować nad projektami. To właśnie Yammer - połączenie wszystkich pracowników firmy, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Funkcje aplikacji Yammer

Yammer (Viva Engage) posiada funkcje, które usprawniają komunikację i budują silną kulturę firmy. Sprawdźmy, co sprawia, że jest to wyróżniające się narzędzie:

1. Sieć społecznościowa Enterprise

Yammer zamienia całą organizację w dobrze prosperującą społeczność. To tak, jakby mieć sieć społecznościową tylko dla swojego miejsca pracy, gdzie wszyscy mogą się połączyć i komunikować bez wysiłku. Ta funkcja jest idealna do przełamywania silosów i upewniania się, że wszyscy są w pętli.

Na przykład, zespół marketingowy w Nowym Jorku może łatwo dzielić się pomysłami na kampanię i otrzymywać opinie od zespołu produktowego w Londynie, zapewniając, że wszyscy są zgodni.

2. Integracja z Microsoft 365

Jedną z najlepszych funkcji Yammer jest płynna integracja z Microsoft 365. Możesz edytować dokumenty Word, współpracować nad arkuszami Excel i udostępniać pliki bezpośrednio w Yammer. Dzięki tej integracji wszystko jest scentralizowane, co sprawia, że współpraca jest płynniejsza i bardziej wydajna.

Na przykład zespół finansowy może współpracować w czasie rzeczywistym nad arkuszem kalkulacyjnym budżetu bez opuszczania platformy Yammer.

3. Grupy prywatne i publiczne

Chcesz omówić poufne informacje? Utwórz grupy prywatne. Chcesz udostępniać ekscytujące wiadomości lub rozpocząć dyskusję, do której każdy może dołączyć? Wybierz grupę publiczną. Elastyczność Yammer w zakresie grup prywatnych i publicznych oznacza, że możesz dostosować konwersacje do swoich potrzeb.

Na przykład, grupa prywatna może być używana do poufnych dyskusji HR, podczas gdy grupa publiczna może być używana do ogłoszeń lub działań społecznych dla całej firmy.

Ceny Yammer

Free

Microsoft 365 Business Basic: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownika miesięcznie

22 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/użytkownika miesięcznie

Co to jest Microsoft Teams?

przez Microsoft Microsoft Teams to potężne narzędzie komunikacyjne zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji i zarządzania projektami. Płynnie integruje się z Microsoft 365, dzięki czemu jest idealne dla współpracowników, którzy muszą pozostać w kontakcie, udostępniać pliki i efektywnie współpracować.

Teams pomaga zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, czy w biurze.

Funkcje Microsoft Teams

Microsoft Teams oferuje różnorodne funkcje, które usprawniają komunikację w zespole i współpracy. Oto spojrzenie na niektóre z jego kluczowych możliwości:

1. Komunikacja w czasie rzeczywistym

Microsoft Teams wyróżnia się komunikacją w czasie rzeczywistym. Twój zespół może pozostawać w stałym połączeniu i natychmiast współpracować za pośrednictwem czatu, połączeń wideo lub spotkań.

Na przykład zespół projektowy może nawiązać szybką rozmowę wideo w celu omówienia pilnych spraw lub użyć funkcji czatu do codziennych rozmów.

2. Integracja z innymi aplikacjami

Teams można zintegrować z różnymi aplikacjami innych firm i narzędziami Microsoft 365. Możesz uzyskać dostęp do OneDrive jako rozwiązanie do udostępniania plików , używać SharePoint do zarządzania dokumentami, a nawet integrować się z innymi aplikacjami, takimi jak Trello czy Asana.

Na przykład, Twój zespół może współpracować nad dokumentami przechowywanymi w OneDrive bez opuszczania aplikacji Teams.

3. Kanały i zakładki

Teams organizuje konwersacje w kanały, ułatwiając zarządzanie dyskusjami na określone tematy. Można również dodawać zakładki, aby uzyskać szybki dostęp do niezbędnych narzędzi i dokumentów.

Na przykład zespół marketingowy może mieć oddzielne kanały dla kampanii w mediach społecznościowych, danych powstania i analiz, każdy z odpowiednimi zakładkami dla łatwego dostępu.

Ceny Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 1,39 USD/użytkownika miesięcznie

1,39 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Basic: 1,76 USD/użytkownika miesięcznie

1,76 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $9.33/użytkownika miesięcznie

Przeczytaj również: Niezbędne hacki do MS Teams!

Yammer vs. Microsoft Teams: Porównanie funkcji

Teraz, gdy zbadaliśmy poszczególne funkcje i ceny Yammer (Viva Engage) i Microsoft Teams, porównajmy je, aby zobaczyć, która platforma może lepiej pasować do Twojej organizacji.

Oto krótkie porównanie ich kluczowych funkcji:

Funkcja Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Sieć społecznościowa Enterprise Tak Nie komunikacja w czasie rzeczywistym Nie Tak Grupy prywatne i publiczne Tak Tak Integracja z Microsoft 365 Tak Tak kanały i zakładki Nie Tak integracja z aplikacjami innych firm Nie Tak Udostępnianie plików Tak Tak Połączenia wideo Nie Tak zarządzanie zadaniami Nie Tak Stały czat Nie Tak Planowanie spotkań Nie Tak Współpraca nad dokumentami Tak Tak dostosowywane powiadomienia Nie Tak Aplikacja mobilna Tak Tak Bezpieczeństwo i zgodność Tak Tak Możliwości AI Nie Tak

Yammer vs. Teams: Szybkie porównanie

Porównajmy teraz szczegółowo te funkcje:

Funkcja #1: Styl komunikacji

Yammer (Viva Engage) koncentruje się na budowaniu sieci społecznościowej w organizacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej komunikacji i zaangażowania. Jest idealny do udostępniania aktualizacji, dołączania do rozmów i tworzenia poczucia wspólnoty

koncentruje się na budowaniu sieci społecznościowej w organizacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej komunikacji i zaangażowania. Jest idealny do udostępniania aktualizacji, dołączania do rozmów i tworzenia poczucia wspólnoty Microsoft Teams doskonale sprawdza się w komunikacji w czasie rzeczywistym, oferując narzędzia do obsługi wiadomości błyskawicznych, połączeń wideo i spotkań. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują szybkiej, synchronicznej współpracy

Zwycięzca: Zależy od potrzeb. Jeśli chodzi o komunikację w czasie rzeczywistym, Microsoft Teams jest zwycięzcą. Jeśli chcesz zwiększyć zaangażowanie w całej organizacji, Yammer jest lepszym wyborem. Ta runda kończy się więc remisem

Funkcja #2: Integracja i współpraca

Yammer (Viva Engage) , po płynnej integracji z Microsoft 365, umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami w ramach platformy. Świetnie nadaje się do udostępniania i edytowania plików, takich jak dokumenty Word i arkusze Excel

, po płynnej integracji z Microsoft 365, umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami w ramach platformy. Świetnie nadaje się do udostępniania i edytowania plików, takich jak dokumenty Word i arkusze Excel Microsoft Teams również integruje się z Microsoft 365 i oferuje dodatkowe integracje z różnymi aplikacjami innych firm, dzięki czemu jest bardzo wszechstronny w różnych cyklach pracy i zadaniach związanych z zarządzaniem projektami. Dodatkowo, Microsoft Teams jest dostawcą kilku funkcji do zarządzania projektamiszablonów planów komunikacji aby pomóc usprawnić i ustandaryzować komunikację w Teams

Zwycięzca: Microsoft Teams, za rozszerzenie integracji i wszechstronność.

Funkcja #3: Zarządzanie grupami i kanałami

Yammer (Viva Engage) pozwala na dane powstania prywatnych i publicznych grup, co jest doskonałym rozwiązaniem dla komunikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Brakuje mu jednak ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania konkretnymi konwersacjami w ramach projektu

pozwala na dane powstania prywatnych i publicznych grup, co jest doskonałym rozwiązaniem dla komunikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Brakuje mu jednak ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania konkretnymi konwersacjami w ramach projektu Microsoft Teams organizuje dyskusje w kanały, ułatwiając zarządzanie i śledzenie rozmów na określone tematy. Dodanie zakładek pozwala na szybki dostęp do odpowiednich narzędzi i dokumentów

Zwycięzca: Microsoft Teams za zorganizowane podejście i łatwość zarządzania rozmowami dotyczącymi konkretnych projektów.

Funkcja #4: Zarządzanie zadaniami

Yammer (Viva Engage) nie zawiera funkcji do zrobienia zadania. Koncentruje się bardziej na komunikacji i sieciach społecznościowych w organizacji

nie zawiera funkcji do zrobienia zadania. Koncentruje się bardziej na komunikacji i sieciach społecznościowych w organizacji Microsoft Teams integruje się z Microsoft Planner i innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, umożliwiając użytkownikom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań bezpośrednio na platformie. To sprawia, że jest to odpowiednia opcja dla tych, którzy szukająnarzędzi do komunikacji asynchronicznej Zwycięzca: Microsoft Teams, za wbudowane możliwości zarządzania zadaniami.

Yammer vs. Microsoft Teams na Reddit

Odwiedziliśmy Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie Yammer vs. Teams. Podczas wyszukiwania "Yammer vs. Teams" na Reddit, wielu użytkowników zgadza się, że Microsoft Teams oferuje bardziej wszechstronny zestaw funkcji dla współpracy w czasie rzeczywistym i komunikacja:

Używamy go do komunikacji z innymi teamami za każdym razem, gdy robimy zmiany w IT

Redditor

Inni użytkownicy Reddita podkreślają, jak Microsoft Teams pozytywnie wpłynął na ich cykl pracy i wydajność:

Teams jest jednym z tych rzadkich programów, które wydają się naprawdę przydatne i zmieniają sposób mojej pracy na lepsze

Redditor

Wielu użytkowników docenia Microsoft Teams za integrację z innymi narzędziami Microsoft 365 i możliwość obsługi różnych aspektów zarządzania projektami, co czyni go wszechstronnym wyborem dla wielu organizacji.

Z drugiej strony, Yammer (Viva Engage) jest często chwalony za możliwości sieci społecznościowych w dużych organizacjach. Użytkownicy notują, że grupy Yammer są szczególnie skuteczne w budowaniu społeczności między działami i zachęcaniu do społeczności i otwartej komunikacji między różnymi działami, co jest niezbędne dla zaangażowania w całej firmie.

Jednakże, jeśli chodzi o codzienną współpracę zespołową i zarządzanie projektami, konsensus na Reddit faworyzuje Microsoft Teams jako bardziej efektywne narzędzie.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Yammer vs. Microsoft Teams

Podczas gdy Yammer i Microsoft Teams mają swoje mocne strony, ClickUp **oferuje kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia komunikację, współpracę i zarządzanie projektami w jednym miejscu

Oto dlaczego ClickUp może być idealnym wyborem dla Twojej organizacji:

1. Zaleta ClickUp #1: widok czatu

Pozostań w połączeniu i usprawnij komunikację dzięki ClickUp Chat View Widok czatu ClickUp pozwala na płynną komunikację w czasie rzeczywistym w zespołach. Podobnie jak w Microsoft Teams, możesz natychmiast rozmawiać z członkami zespołu, udostępniać aktualizacje i utrzymywać wszystkich w zgodzie bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami

Funkcja ta zapewnia, że szybkie dyskusje i ważne wiadomości nigdy nie zostaną pominięte, poprawiając koordynację zespołu i zwiększając zaangażowanie.

Oto kilka dodatkowych funkcji:

ClickUp @ wzmianki i Przypisywanie zadań: Etykieta dla konkretnych osób lub zadań, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Przypisywanie zadań: Etykieta dla konkretnych osób lub zadań, na które należy zwrócić szczególną uwagę Bogaty format tekstu: Używaj pogrubienia, kursywy, listy i bloków kodu, aby zwiększyć przejrzystość wiadomości

Używaj pogrubienia, kursywy, listy i bloków kodu, aby zwiększyć przejrzystość wiadomości Załączniki : Udostępnianie plików, obrazów i innych multimediów bezpośrednio na czacie

: Udostępnianie plików, obrazów i innych multimediów bezpośrednio na czacie Niewyraźne linki : Podgląd połączonej zawartości bez opuszczania czatu

: Podgląd połączonej zawartości bez opuszczania czatu Emoji i reakcje: Wyrażanie uczuć i dostarczanie szybkich informacji zwrotnych

Wyrażanie uczuć i dostarczanie szybkich informacji zwrotnych /Polecenia /Slash : Używaj skrótów do typowych zadań, takich jak tworzenie zadań lub wyszukiwanie informacji

Używaj skrótów do typowych zadań, takich jak tworzenie zadań lub wyszukiwanie informacji Integracje: Połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i inne

2. ClickUp's one-up #2: Clips

Usprawnij komunikację w zespole, włącz szczegółowe wiadomości wideo do współpracy asynchronicznej dzięki ClickUp Clips ClickUp Clips umożliwia tworzenie i udostępnianie wiadomości wideo. Jest to potężna funkcja do asynchronicznej komunikacji, umożliwiająca członkom zespołu dostarczanie szczegółowych wyjaśnień lub aktualizacji, do których można się odwołać w dowolnym momencie. To tak, jakby mieć wirtualny pokój spotkań, w którym każdy może nadrobić zaległości zgodnie z własnym harmonogramem, co jest szczególnie przydatne w przypadku zespołów zdalnych lub znajdujących się w różnych strefach czasowych.

Oto jak funkcje ClickUp Clips mogą Ci pomóc:

Nagrywanie ekranu: Przechwytywanie ekranu w celu zademonstrowania zadań, wyjaśnienia pojęć lub udostępniania wizualizacji

Przechwytywanie ekranu w celu zademonstrowania zadań, wyjaśnienia pojęć lub udostępniania wizualizacji Wiadomości głosowe: Nagrywanie wiadomości audio do szybkiej i nieformalnej komunikacji

Nagrywanie wiadomości audio do szybkiej i nieformalnej komunikacji Integracja z zadaniami: Łatwe załączanie Clipów do określonych zadań w celu uzyskania kontekstu i odniesienia

Łatwe załączanie Clipów do określonych zadań w celu uzyskania kontekstu i odniesienia Transkrypcja AI: Automatycznie transkrybuj swoje klipy, aby ułatwić wyszukiwanie i dostęp do nich

Automatycznie transkrybuj swoje klipy, aby ułatwić wyszukiwanie i dostęp do nich Udostępnianie i współpraca: Udostępnianie Clipów członkom zespołu lub współpracownikom zewnętrznym

Udostępnianie Clipów członkom zespołu lub współpracownikom zewnętrznym Komentarze i opinie: Zostawianie komentarzy bezpośrednio na Clipach w celu dyskusji i sugestii

3. ClickUp's one-up #3: Przypisywanie komentarzy

Zamień komentarze w możliwe do wykonania zadania dzięki ClickUp Assign Comments

Z ClickUp Przypisywanie komentarzy funkcja ta zapewnia, że ważne notatki i sugestie nie zostaną utracone w długich wątkach rozmów. Dzięki zamienianiu komentarzy w zadania, masz pewność, że każda informacja zwrotna jest śledzona i rozpatrywana, co zwiększa odpowiedzialność za projekty i ich realizację.

Kluczowe funkcje ClickUp Assign Comments obejmują:

Bezpośrednie przypisywanie: Przypisywanie komentarzy do poszczególnych osób w celu wyraźnego oddelegowania zadań

Przypisywanie komentarzy do poszczególnych osób w celu wyraźnego oddelegowania zadań Kontekst zadania: Komentarze są załączone do konkretnych zadań, zapewniając zgodność z celami projektu

Komentarze są załączone do konkretnych zadań, zapewniając zgodność z celami projektu Powiadomienia: Przypisani członkowie teamu otrzymują powiadomienia, zapewniając świadomość w odpowiednim czasie

Przypisani członkowie teamu otrzymują powiadomienia, zapewniając świadomość w odpowiednim czasie Monitorowanie: Śledzenie postępów i zapewnienie, że zadania zostały zakończone

Śledzenie postępów i zapewnienie, że zadania zostały zakończone Współpraca: Ułatwienie pracy zespołowej i poprawa komunikacji

ClickUp oferuje kilka innych unikalnych funkcji, które mogą znacznie poprawić współpracę i wydajność Twojego zespołu, takich jak:

Tablice ClickUp

Współpracuj wizualnie i efektywnie przeprowadzaj burze mózgów dzięki tablicom ClickUp

Współpracuj wizualnie ze swoim zespołem za pomocą Tablice ClickUp . Idealna do sesji burzy mózgów, planowania i wizualnego mapowania projektów, funkcja ta pomaga Teams wizualizować swoje pomysły i cykle pracy.

Oto kilka innych funkcji:

Infinite canvas: Pracuj na dużym, rozszerzalnym płótnie bez limitów

Pracuj na dużym, rozszerzalnym płótnie bez limitów Narzędzia do rysowania: Używaj długopisów, markerów i kształtów do tworzenia wizualnych reprezentacji

Używaj długopisów, markerów i kształtów do tworzenia wizualnych reprezentacji Znaczniki : Dodawaj notatki lub pomysły w postaci samoprzylepnych karteczek

: Dodawaj notatki lub pomysły w postaci samoprzylepnych karteczek Obrazy i pliki: Wstawianie obrazów, dokumentów lub innych multimediów

Wstawianie obrazów, dokumentów lub innych multimediów Współpraca : Praca w czasie rzeczywistym z wieloma członkami zespołu

: Integracja: Połączenie z innymi funkcjami ClickUp dla płynnego cyklu pracy

Wykrywanie współpracy ClickUp

Zapewnij płynne, skoordynowane wysiłki dzięki ClickUp Collaboration Detection

Unikaj nakładania się pracy dzięki Wykrywanie współpracy w ClickUp . Funkcja ta ostrzega członka zespołu, gdy ktoś inny pracuje nad tym samym zadaniem, zapewniając płynniejszy, bardziej skoordynowany wysiłek.

Może to pomóc:

Edytować dokumenty jednocześnie z innymi osobami

dokumenty jednocześnie z innymi osobami Widok szczegółowych zapisów działań użytkowników, w tym komentarzy do zadań, udostępniania plików i wymiany wiadomości

działań użytkowników, w tym komentarzy do zadań, udostępniania plików i wymiany wiadomości Uzyskać głębsze zrozumienie tego, w jaki sposób współpracują ze sobą różne Teams lub osoby

Dlaczego ClickUp robi różnicę

Platforma All-in-one: ClickUp łączy w sobie najlepsze funkcje sieci społecznościowej Yammer, komunikacji w czasie rzeczywistym Microsoft Teams i potężnych narzędzi do zarządzania projektami. Oznacza to, że nie musisz żonglować wieloma aplikacjami - wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym miejscu

ClickUp łączy w sobie najlepsze funkcje sieci społecznościowej Yammer, komunikacji w czasie rzeczywistym Microsoft Teams i potężnych narzędzi do zarządzania projektami. Oznacza to, że nie musisz żonglować wieloma aplikacjami - wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym miejscu Większa wydajność: Dzięki integracji narzędzi do komunikacji, zarządzania zadaniami i współpracy, ClickUp pomaga usprawnić cykl pracy i skrócić czas spędzany na przełączaniu się między dwiema platformami

Dzięki integracji narzędzi do komunikacji, zarządzania zadaniami i współpracy, ClickUp pomaga usprawnić cykl pracy i skrócić czas spędzany na przełączaniu się między dwiema platformami Dostosowanie i elastyczność: ClickUp pozwala dostosować obszar roboczy do potrzeb zespołu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami czy planowanie projektów, ClickUp pozwoli Ci ustawić cykl pracy, który będzie dla Ciebie najlepszy

ClickUp pozwala dostosować obszar roboczy do potrzeb zespołu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami czy planowanie projektów, ClickUp pozwoli Ci ustawić cykl pracy, który będzie dla Ciebie najlepszy Lepsze dopasowanie zespołu : Funkcje takie jak Chat View, Clips i Assign Comments zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie, redukując nieporozumienia i zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni i pracują nad tymi samymi celami

: Funkcje takie jak Chat View, Clips i Assign Comments zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie, redukując nieporozumienia i zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni i pracują nad tymi samymi celami Skalowalność: Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp skaluje się razem z Tobą. Szeroki zakres funkcji i niestandardowe opcje sprawiają, że jest on odpowiedni dla Teams każdej wielkości, zapewniając rozwój bez przerastania swoich narzędzi

Zarządzaj całą komunikacją i aktualizacjami w ramach jednego obszaru roboczego ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia dla zespołu

Wybór odpowiedniego narzędzia dla zespołu ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji, współpracy i ogólnej wydajności. Yammer (Viva Engage) i Microsoft Teams oferują unikalne funkcje, które zaspokajają różne potrzeby organizacyjne. Yammer doskonale sprawdza się w budowaniu poczucia wspólnoty w dużych organizacjach, podczas gdy Microsoft Teams jest idealny do współpracy w czasie rzeczywistym i zarządzania projektami.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania Yammer lub Alternatywy dla Microsoft Teams która łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, ClickUp jest idealnym wyborem. ClickUp oferuje potężne narzędzie do komunikacji, kompleksowe funkcje zarządzania projektami i płynne możliwości współpracy na jednej platformie Zarejestruj się w ClickUp i przenieś swoją współpracę i zarządzanie projektami na wyższy poziom!