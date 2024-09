Szablony formularzy członkowskich upraszczające proces rejestracji

Z branżą subskrypcji o wartości 593 miliardy dolarów wolumen rejestracji jest najwyraźniejszym wskaźnikiem wzrostu i stałych przychodów dla wielu firm. Jednak ponad 77% Business ma trudności z utrzymaniem i zwiększeniem liczby członków.

Jako punkt wyjścia dla Twoich niestandardowych klientów, formularze członkowskie nadają ton i klimat Twojej marce. Ulepszenie i standaryzacja procesu rejestracji to doskonały sposób na rozpoczęcie, a do tego potrzeba tylko kilku skutecznych narzędzi.

Właśnie w tym pomagają szablony formularzy członkowskich z gotowymi ramami.

Ten blog skupi się na podstawowych koncepcjach szablonów formularzy członkowskich i kluczowych aspektach ich efektywnego wykorzystania. Następnie przedstawimy 10 gotowych do użycia szablonów, które pomogą ci zacząć działać.

Czym są szablony formularzy członkowskich?

Szablony formularzy członkowskich to znormalizowane ramy do gromadzenia niezbędnych danych i wdrażania potencjalnych nowych członków za pomocą wstępnie wypełnionych pól danych.

Oto główne cele szablonów formularzy członkowskich:

Rejestrowanie i przechowywanie istotnych danych od członków i odsetków

Prognoza wzrostu przychodów i zarządzanie aplikacjami. Szablony pozwalają również skutecznie śledzić takie wskaźniki, jak czas przetwarzania aplikacji i wartość życiowa klienta

Oszczędność czasu i zasobów poprzez usprawnienie procesu rejestracji

Poprawa spójności w wypełnianiu i przetwarzaniu formularzy dzięki ustandaryzowanemu podejściu

Profesjonalna prezentacja marki i tematyki Business w każdym formularzu członkowskim

Wzmocnienie i dostosowanie strategii produktowej i marketingowej w oparciu o spostrzeżenia z odpowiedzi

Po tym krótkim przeglądzie odkryjmy kluczowe aspekty szablonu formularza członkowskiego.

**Co składa się na dobry szablon formularza członkowskiego?

Aby uzyskać jak największą wartość z szablonu formularza członkowskiego, oto kluczowe aspekty, które Business musi uwzględnić w swoich formularzach:

Zbieraj tylko niezbędne informacje: Ogranicz zbieranie danych i pokazuj tylko to, co niezbędne, podkreślając cel każdego pola danych. Pozwoli to uniknąć przytłoczenia potencjalnych członków nadmierną ilością pytań

Ogranicz zbieranie danych i pokazuj tylko to, co niezbędne, podkreślając cel każdego pola danych. Pozwoli to uniknąć przytłoczenia potencjalnych członków nadmierną ilością pytań Ułóż szablony formularzy z logicznym przepływem: Jasny porządek prowadzi użytkowników płynnie przez proces. Ułatwia to również zespołowi przetwarzanie i organizowanie informacji o członkach

Jasny porządek prowadzi użytkowników płynnie przez proces. Ułatwia to również zespołowi przetwarzanie i organizowanie informacji o członkach Korzystaj z list rozwijanych: Ta funkcja pozwala zaoszczędzić przestrzeń na formularzu i uniknąć bałaganu, gdy użytkownicy muszą wybierać spośród wielu opcji. Listy rozwijane są pomocne w przypadku pól formularza, takich jak płeć i typ członkostwa

Ta funkcja pozwala zaoszczędzić przestrzeń na formularzu i uniknąć bałaganu, gdy użytkownicy muszą wybierać spośród wielu opcji. Listy rozwijane są pomocne w przypadku pól formularza, takich jak płeć i typ członkostwa Włączenie logiki warunkowej: Kolejnym niestandardowym rozwiązaniem, które pomaga w doświadczeniu użytkownika, jest kod oparty na logice, który wyświetla odpowiednie pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi

Kolejnym niestandardowym rozwiązaniem, które pomaga w doświadczeniu użytkownika, jest kod oparty na logice, który wyświetla odpowiednie pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi Optymalizacja mobilna: Upewnij się, że formularz jest responsywny i przyjazny dla użytkownika na różnych urządzeniach

Upewnij się, że formularz jest responsywny i przyjazny dla użytkownika na różnych urządzeniach Obsługa błędów: Dostarczenie jasnych komunikatów o błędach dla nieprawidłowych wpisów, aby zapobiec pomyłkom

Oprócz tych aspektów, oto kilka ważnych praktyk, które pomagają poprawić postrzeganie marki:

Prywatność danych: Wyraźnie określ, w jaki sposób dane członków będą wykorzystywane i chronione

Wyraźnie określ, w jaki sposób dane członków będą wykorzystywane i chronione Strona z podziękowaniem: Oferowanie wiadomości potwierdzającej i kolejnych kroków po przesłaniu zgłoszenia

Oferowanie wiadomości potwierdzającej i kolejnych kroków po przesłaniu zgłoszenia Wskaźniki postępu: Pokaż użytkownikom, jak daleko posunęli się w trakcie wypełniania formularza. Jest to świetna praktyka budowania zaufania i zmniejszania liczby porzuceń

10 angażujących i skutecznych szablonów formularzy członkowskich

Chociaż zrozumienie podstaw formularza członka pomaga, najlepiej jest wyposażyć się w kilka szablonów, aby zaoszczędzić czas i kłopoty związane z tworzeniem ich od podstaw. ClickUp , ekspert w branży zarządzania projektami, ułatwia to dzięki wbudowanym narzędziom do tworzenia formularzy.

Oprócz funkcji ClickUp, oto dziesięć skutecznych szablonów formularzy członkowskich, które przygotowaliśmy, aby pomóc Ci zacząć:

1. Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Dla tych, którzy chcą stworzyć kompleksowy formularz członkowski bez poświęcania estetyki, szablon Szablon formularza członkowskiego ClickUp to doskonały szablon formularza typu "wszystko w jednym".

Oto kluczowe funkcje, które sprawiają, że ten gotowy do użycia framework formularza jest idealny do wszystkiego, co związane z członkostwem:

Usprawnia proces wypełniania formularza dzięki konfigurowalnym, wstępnie wypełnionym polom danych

Konsoliduje ogromną ilość informacji w jednym formularzufree database* Organizuje dane wejściowe zgodnie z niestandardowymi ustawieniami i upraszcza ich przeglądanie i przetwarzanie. Możesz filtrować dane według typów członkostwa (nowe, aktywne itp.) i scen (w przeglądzie, zbliżające się odnowienie itp.).

Tworzy angażujące i atrakcyjne formularze z licznymi opcjami formatu i motywów kolorystycznych

Usprawnia organizację członkostwa i śledzenie odpowiedzi dzięki niestandardowym widokom, takim jak widok procesu, nowego i aktywnego członka

Śledzenie rozwoju firmy dzięki możliwości wyodrębnienia danych dotyczących wydajności z odpowiedzi na cele biznesowe

Oprócz tych zalet, ClickUp zwiększa możliwości niestandardowe i integracyjne, zasilając swoje szablony formularzy narzędziem do zarządzania.

bezproblemowe tworzenie angażujących formularzy, przekształcanie dowolnego wskaźnika w zadania i śledzenie odpowiedzi za pomocą widoku formularza ClickUp_ Widok formularza ClickUp to narzędzie platformy do tworzenia i zarządzania formularzami. Oto kilka kluczowych funkcji, które są szczególnie przydatne dla firm członkowskich:

Usprawnia proces projektowania dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i angażującym opcjom formatu

Gromadzi wszystkie odpowiedzi w jednej przestrzeni i prezentuje spostrzeżenia za pomocą wielu widoków, takich jak Pulpit i Widok Statusu. Ułatwia to analizę i śledzenie postępów

Przekształca wszelkie szczegóły w zadania, aby proces członkostwa był zorientowany na działanie

Poprawia język i atrakcyjność formularza dzięki narzędziu AI,ClickUp Brain. Ta funkcja również wykorzystuje AI do tworzenia podsumowań i raportowania z odpowiedzi w ciągu kilku sekund

2. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Szablon Szablon formularza ClickUp to najlepszy sposób na usprawnienie zarządzania członkostwem i zaoszczędzenie użytkownikom czasu i wysiłku. Szablon ten wykorzystuje prostą, ale konfigurowalną, wstępnie zaprojektowaną strukturę, aby zapewnić spójność i dokładność.

Oto funkcje, które sprawiają, że szablon ClickUp Form Template jest idealną częścią twoich formularzy członkowskich:

Zapewnia łatwość użytkowania dzięki prostym polom danych

Błyskawicznie gromadzi spostrzeżenia z podstawowych danych demograficznych, ułatwiając tworzenie celowanych produktów lub doświadczeń

Śledzenie czasu rzeczywistego pozwala być na bieżąco z najnowszymi zmianami

Zapewnia potężną wizualizację dzięki przyjaznym dla użytkownika pulpitom i widokom podsumowania formularzy. Szablon pełni również funkcję widoku obciążenia pracą, aby zapewnić, że zespół reagujący pozostaje wydajny i nie jest przeciążony zadaniami

3. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp jest idealny dla organizacji, których członkostwo obejmuje wydarzenia lub fizyczne produkty i usługi.

Szablon ten ma zastosowanie do firm, siłowni, stowarzyszeń lub klubów, które organizują osobiste i planowane usługi. Oto kilka funkcji i zalet szablonu formularza rejestracyjnego:

Zapewnia, że formularz zbiera dane, które można wykorzystać dzięki ośmiu polom niestandardowym. Obejmują one pola związane z wydarzeniem, takie jak data zameldowania, dane kontaktowe i transfer z lotniska, ale można je również dostosować do dowolnego celu

Usprawnia zarządzanie rejestracją klientów dzięki funkcjom śledzenia czasu i etykiety. Szablon pełni również funkcję ostrzeżeń o zależnościach i opcji powiadomień e-mail oraz jest łatwy do automatyzacji, pomagając reagować na określone odpowiedzi

Umożliwia dostęp, organizowanie i przeglądanie aplikacji członkowskich dzięki niestandardowym widokom i konfiguracjom. Widoki te ułatwiają również natychmiastowy dostęp do postępów i poziomów przygotowania

Integruje formularze rejestracyjne i odpowiedzi z zarządzaniem zadaniami. Szablon umożliwia natychmiastowe tworzenie i oddelegowywanie zadań rejestracji członków do członków zespołu

4. Szablon katalogu członkowskiego ClickUp ze zdjęciami

Szablon katalogu członkowskiego ClickUp ze zdjęciami

Następny na liście skutecznych szablonów jest Szablon katalogu członków ClickUp ze zdjęciami . Jest przeznaczony dla firm, które chcą wzmocnić relacje z klientami, ich sieć i poczucie wspólnoty. To struktura oparta na katalogach skupia się również na poprawie sposobu zarządzania nimi.

Oto jego kluczowe funkcje i najważniejsze korzyści:

Poprawia widoczność i rozpoznawalność członków dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi. Wizualizuje również wzrost liczby członków i pomaga dostosować strategie produktowe do celów związanych z przychodami

Usprawnia działania związane z nawiązywaniem kontaktów i współpracą, zapewniając łatwy dostęp do informacji kontaktowych. Umożliwia także tworzenie zadań z kluczowymi informacjami o członkostwie zintegrowanymi z agendą Business

Natychmiastowa identyfikacja członków dzięki wstępnie zaprojektowanemu polu ze zdjęciem. Funkcja ta pomaga wzmocnić powiązania w ukierunkowany, żywy i angażujący sposób

5. Szablon strategii członkowskiej ClickUp

Szablon strategii członkostwa ClickUp

Szablon Szablon strategii członkowskiej ClickUp to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują mapy drogowej do opracowania swoich formularzy członkowskich i modeli biznesowych.

Ramy te koncentrują się na wprowadzaniu ulepszeń zgodnie z celami biznesowymi. Szablon jest Dokumenty ClickUp mapa wspólnych danych wejściowych z różnych funkcji.

Zapewnia to zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym menedżerów marketingu, teams oprogramowania oraz zarządzanie klientami specjalistów. Dzięki uporządkowanemu dokumentowi wszystkie funkcje biznesowe odgrywają rolę w poprawie doświadczenia użytkownika i wpływu formularza członkostwa.

Oto funkcje szablonu i korzyści, które sprawiają, że jest on kluczową częścią każdego biznesu członkowskiego:

Ułatwia systematyczne ulepszanie szablonów formularzy członkowskich dzięki dedykowanej sekcji do mapowania tła, ocen i śledzenia wskaźników

Przekształca przydatne spostrzeżenia w zadania, aby zapewnić śledzenie strategii. Cała struktura może być również łatwo połączona z istniejącym zadaniem lub dokumentem projektu

Organizuje najnowsze opinie klientów i pomysły od wszystkich niestandardowych interesariuszy. Szablon umożliwia również przypisanie poziomów priorytetów do raportowania i danych, poprawiając strukturę planu działania

Dodatkową zaletą jest to, że wszystkie szablony ClickUp są wielofunkcyjne. Są one zaprojektowane tak, aby dostosować się do każdego stowarzyszenia, fizycznej rejestracji wydarzeń lub biznesu członkostwa online.

Oprócz wysokiego poziomu niestandardowego, ClickUp pozwala dopasować motyw i format formularza do swojej marki. Wszystkie szablony są kompatybilne z ClickUp Brain do automatyzacji i zarządzania informacjami w oparciu o AI.

Oprócz konfigurowalnych formularzy, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla Twojego biznesu członkowskiego, od pomysłu i uruchomienia po marketing i zarządzanie przychodami.

zarządzaj wszystkimi transakcjami z klientami, przechowuj obszerną bazę kontaktów i śledź rozwój swojego biznesu członkowskiego za pomocą ClickUp CRM ClickUp CRM to kompleksowe oprogramowanie spełniające wszystkie niestandardowe potrzeby związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Oferuje holistyczne ustawienie kluczowych narzędzi i funkcji, które Business może wykorzystać do usprawnienia swojej działalności tworzenie formularzy proces i natychmiastowy dostęp do szablonów formularzy członkowskich, między innymi.

Oto niektóre z najważniejszych funkcji ClickUp CRM:

Przechowuj i uzyskuj dostęp do wszystkich kontaktów swoich członków dzięki funkcjizarządzanie członkami baza danych

Monitoruj i wizualizuj historię zakupów członkostwa w czasie rzeczywistym dzięki licznym widokom pulpitu. Co więcej, zarządzaj możliwościami swojego zespołu za pomocą widoków Obciążenie pracą i Tablica

Usprawnij obsługę klienta i tworzenie formularzy członkowskich dzięki ClickUp Brain. Narzędzie to pozwala również na natychmiastowe generowanie podsumowań projektów i spostrzeżeń z najnowszych rejestracji

Łatwy dostęp do ważnych danych zewnętrznych z ponad 1000 integracji

Niestandardowe rozwiązania dla biznesu dzięki natywnej integracji platformy ClickUp API

6. Szablon formularza członkowskiego dla stowarzyszenia od JotForm

via JotForm Aby zapewnić nieskomplikowaną podróż osobom zainteresowanym dołączeniem do stowarzyszenia, szablon formularza członkowskiego dla stowarzyszenia JotForm jest niezawodną strukturą.

Ten wstępnie zaprojektowany formularz zapewnia, że proces zbierania informacji i rejestracji pozostaje prosty i skuteczny. Zaczyna się od niezbędnych informacji kontaktowych, dostępnych opcji członkostwa i ma wbudowane narzędzie do podpisywania, aby ułatwić szybką i świadomą rejestrację.

Ten szablon JetForm można dostosować do potrzeb stowarzyszenia, zaoszczędzić czas i dokładnie przechwytywać dane. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia wydajność, satysfakcję i szybkie ustawienia.

7. Szablon formularza członkostwa w siłowni od Canva

via _Canva Dla siłowni, które chcą zwiększyć swój zasięg, szablon Canva Gym Membership Form Template jest wszechstronnym i dopasowanym wyborem.

Ten szablon formularza członkowskiego ma na celu ułatwienie zbierania niezbędnych informacji. Zawiera łatwe do wypełnienia pola na dane osobowe, plany członkostwa i informacje o płatnościach.

Canva oferuje również niestandardowe formatowanie, aby uwzględnić motyw siłowni, logo i informacje o mediach społecznościowych. Te funkcje formatowania pomagają zachować spójny i profesjonalny wygląd oraz oszczędzają wysiłku związanego z brandingiem każdego formularza.

Dodatkowo, Canva zapewnia przestrzeń do zadeklarowania wszelkich warunków, które mogą być istotne dla członkostwa i korzystania z siłowni, pomagając potencjalnym członkom w podejmowaniu świadomych decyzji.

8. Szablon formularza członkostwa w klubie od PDF Filler

via PDF Filler Następny na liście jest szablon formularza członkostwa w klubie od PDF Filler, idealna opcja dla klubów do przygotowania swoich zasobów, usług i obiektów.

Ten szablon formularza członkowskiego jest wypełniony polami danych, które umożliwiają potencjalnym członkom klubu podanie danych kontaktowych i wszelkich relacji w ramach instytucji. Pozwala to firmom spersonalizować sugestie dotyczące aktywności i preferencje zgodnie ze szczegółami członkostwa.

Szablon można łatwo niestandardowo dostosować do rejestrowania kluczowych danych adresowych, alergii i umiejętności, które pomagają zapewnić najlepszą obsługę klienta. Jest również łatwy do wypełnienia, udostępniania i edycji w formacie PDF.

9. Szablon formularza wniosku członka przez WPS

via WPS Szablon formularza zgłoszeniowego członka firmy WPS to kompleksowy szablon do rejestrowania podstawowych danych i wyników pracowników przed zgłoszeniem kandydatów jako pracowników pełnoetatowych.

Ten wszechstronny szablon formularza pomaga rejestrować informacje o kandydacie, w tym dane osobowe, doświadczenie zawodowe i umiejętności. Następnie zawiera sekcje umożliwiające ocenę wyników kandydata w trakcie okresu próbnego, ułatwiając przegląd postępów i podejmowanie świadomych decyzji o zatrudnieniu.

WPS dostarcza go w formacie arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu dane są łatwiejsze do przetworzenia systemach śledzenia kandydatów . Chociaż format nie jest popularny, szablony pozostają cyfrowe, są dostępne na stronie internetowej i można je dostosować do unikalnych zasad zatrudniania w Business i branży.

10. Szablon formularza członkowskiego z połączoną rejestracją wydarzenia przez Cognito Forms

via _Cognito Forms Cognito Forms ma funkcję szablonu formularza członkostwa z połączoną rejestracją wydarzeń dla firm, które chcą połączyć zakupy i rejestracje wydarzeń z planami członkostwa.

Podobnie jak wiele szablonów formularzy członkowskich, ten również zbiera dane kontaktowe od osób zainteresowanych rejestracją. Zawiera również pola danych z funkcjami, takie jak pole komentarza dla zapytań i listę rozwijaną dla planów członkostwa i wydarzeń.

Formularz Cognito Forms wyświetla również ostateczną kwotę do zapłaty po wybraniu wszystkich planów i wydarzeń. Zmniejsza to liczbę czynności i usprawnia działania dla Business i członków. Platforma prezentuje ten szablon formularza członkowskiego w przestrzeni przyjaznej dla widoku użytkownika, dzięki czemu edycja pól jest znacznie prostsza.

Ulepsz swoje wrażenia z członkostwa dzięki ClickUp

Dostarczenie angażującego formularza członkowskiego to pierwszy krok do długotrwałego powiązania z klientami. Standaryzowany, profesjonalnie wyglądający szablon formularza członkowskiego pomaga firmom rozpocząć ten proces od samego początku.

10 szablonów formularzy członkowskich przedstawionych w tym wpisie na blogu odmieni Twój produkt i zarządzanie członkostwem. Współpraca z ClickUp upraszcza i usprawnia ten proces za pomocą kilku szybkich kliknięć.

A więc zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij zwiększać liczbę swoich członków!