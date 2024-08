6 najlepszych alternatyw i konkurentów Toodledo (funkcje, ograniczenia, ceny)

Toodledo to świetna aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, która reklamuje się jako "więcej niż lista rzeczy do zrobienia"

Niestety, to "więcej" wiąże się z udostępnieniem podstawowych funkcji zarządzania zadaniami za darmo.

I tu pojawia się kolejny problem.

Każdy zespół potrzebuje aplikacji do zarządzania zadaniami, która może zrobić więcej niż tylko podstawowe notatki.

czy Toodledo jest czymś więcej niż tylko listą zadań? 🤷

Z tego powodu wiele Teams zaczęło mówić "toodles!" do Toodledo, tak jak Ty!

W tym artykule omówimy, czym jest Toodledo i dlaczego potrzebujesz alternatywy. Następnie wyróżnimy sześć alternatyw Toodledo, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.

sprawdźmy kilka wartych uwagi alternatyw dla Toodledo. 📝

Dlaczego potrzebujesz alternatywy dla Toodledo

Przez Toodledo

Toodledo to aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomaga osobom i zespołom zarządzać codziennymi zadaniami i niektórymi złożonymi projektami.

Oto kilka rzeczy, do zrobienia za pomocą Toodledo:

Tworzenielisty do zrobienia* Tworzenie zadań i podzadań

Używanie wbudowanego timera do rejestrowania czasu spędzonego nad projektem

Ustawienie przypomnień

Rejestrowanie postępów w postaci wykresów i diagramów

Chociaż te funkcje brzmią świetnie, Toodledo wciąż ma kilka limitów:

1. Limitowana wersja Free

Darmowa wersja Toodledo ma tylko podstawowe funkcje zarządzanie projektami i funkcji współpracy zespołowej. Na przykład, plan Free nie oferuje podzadań ani wykresów śledzenia postępów.

Co więcej, Free Plan oferuje tylko proste alarmy i ogranicza cię do jednego współpracownika.

nie jesteśmy pewni, co jest bardziej frustrujące: posiadanie tylko jednego członka zespołu czy brak możliwości wyboru niestandardowych alarmów!_ ⏰

2. Ograniczone widoki projektów

Wiele widoków projektów daje unikalną perspektywę na pracę, co jest niezbędne dla zwinnych teamów. A z Toodledo, będziesz tęsknić za tablic kanban. problem?

Tablice Kanban pomagają wizualizować projekty, zarządzać zasobami i z łatwością przenosić zadania. Co więcej, Toodledo nie oferuje wykresów Gantta, które są niezbędne dla każdego zespołu, który chce śledzić postępy

Bez takich widoków, nie będziesz mieć elastyczności, aby spojrzeć na swoją pracę tak, jak chcesz.

poza tym, kto chce być zamknięty w jednym widoku?

3. Słaba synchronizacja danych

Zmiany wprowadzone w aplikacji mobilnej Toodledo czasami nie są synchronizowane ze zmianami wprowadzonymi w aplikacji komputerowej.

Na przykład, jeśli utworzysz podzadania na telefonie, mogą one nie pojawić się na laptopie.

Słaby synchronizacja danych oznacza, że będziesz musiał tracić czas na ponowne tworzenie zadania, które już utworzyłeś na swoim telefonie.

a kto chce narzędzia do zarządzania zadaniami, które sprawi, że będzie tracił czas i zwiększy swoją zapominalskość? 🤷

6 najlepszych alternatyw dla Toodledo

Oto sześć alternatyw Toodledo, które zdecydowanie powinny znaleźć się na twojej liście: 📝

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych aplikacje do zarządzania wydajnością i zadaniami używane przez zespoły o wysokiej wydajności w małych i dużych firmach.

ClickUp pomaga w zarządzaniu zarówno projektami biznesowymi, jak i zadaniami osobistymi .

Od pomocy w zakończeniu zadań po funkcje, które pomogą Ci zarządzanie kalendarzem wydarzeń, aby bez wysiłku planować przyjęcia urodzinowe z niespodzianką, ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania zadaniami.

Jak ClickUp pomaga zarządzać codziennymi zadaniami do zrobienia

Łatwo jest zapomnieć o czymś w zadaniu, które składa się z wielu różnych kroków. Listy kontrolne w ClickUp dają Ci możliwość tworzenia przejrzystych zarysów całego zadania, dzięki czemu już nigdy nie zapomnisz żadnego kroku!

Listy kontrolne to proste listy do zrobienia, które można znaleźć w zadaniach, dokumentach i notatkach. Możesz tworzyć niestandardowe listy kontrolne i odhaczać elementy listy po ich zrobieniu.

chcesz dodać więcej szczegółów do swojej listy kontrolnej?

Po prostu dodaj podelementy do swojej listy kontrolnej

W ten sposób wiesz dokładnie, co musisz zrobić, aż do zrobienia ostatniego szczegółu! 🔎

Możesz także zmienić kolejność elementów na dowolnej liście kontrolnej, przeciągając i upuszczając elementy między swoimi listami.

chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu?

Twórz szablony list kontrolnych dla dowolnych zadań.

Następnie możesz ponownie użyć tych szablonów, aby z łatwością wykonać zadania. 🥊

Możesz także przypisać konkretne do zrobienia do jednej osoby przypisanej, jeśli wymagane jest działanie.

zawsze w ruchu? 🏃

Nie martw się, swoje codzienne do zrobienia zadania możesz mieć zawsze przy sobie za pośrednictwem strony internetowej, pulpitu lub aplikacji komputerowej.

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Notatnik **Właśnie wpadłeś na genialny pomysł 💡 Zapisz swoje pomysły, myśli, a nawet tygodniowy plan posiłków, aby nie skończyć na jedzeniu śmieci 🍟

Priorytety zadań: użyj flag, aby wskazać, czy zadanie jest pilne, ma wysoki priorytet, normalny priorytet lub niski priorytet, aby członkowie zespołu wiedzieli, od czego zacząć 🚩

Powtarzające się zadania: ustaw powtarzające się harmonogramy dla wszystkiego, co musi być zrobione w kółko, jak cotygodniowa lista zakupów spożywczych 🛒

Przypomnienia: otrzymywanie przypomnień o nadchodzących zadaniach. Możesz wybrać przypomnienie od pięciu minut do trzech dni przed terminem wykonania zadania, dzięki czemu nie wpadniesz w panikę, próbując dotrzymać terminów

Synchronizacja kalendarza: zintegruj swójGoogle iOutlook Można również synchronizować działania między kalendarzem Apple, urządzeniem mobilnym lub dowolnym innym urządzeniem mobilnymaplikacją kalendarza która umożliwia subskrypcję za pomocą kanału URL 🗓

Widoki : widok zadań na liście, tablicy kanban, wykresie Gantta lub w dowolnym wybranym stylu projektu

widok zadań na liście, tablicy kanban, wykresie Gantta lub w dowolnym wybranym stylu projektu Widok osi czasu: planuj swoje codzienne zadania w czasie. Ten widok jest idealny do prezentowania publicznego planu działania, informowania klientów na bieżąco i do wszystkiego innego, co wymaga planowania z wyprzedzeniem

Widok kalendarza : planuj, ustalaj harmonogramy i zarządzaj swoim czasemzasobyaby nie angażować się nadmiernie:

ClickUp pros

Sprawdź Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie wady.

I nie daj się odkryć wszystkim ekscytującym funkcji jakie oferuje ta darmowa alternatywa Toodledo!

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje trzy opcje ceny plany:

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($5/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($5/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Plan Business Plus (najlepszy dla wielu teamów ($19/członka miesięcznie))

Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

Przez Todoist

Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, która nadaje się do użytku osobistego i pracy zespołowej.

Aplikacja ma fajną funkcję o nazwie Todoist Karma, która nagradza punktami za zakończone zadania i utrzymywanie passy.

Free Plan nie oferuje jednak automatycznego tworzenia kopii zapasowych, więc jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tej aplikacji i stracisz jakiekolwiek dokumenty..

Kluczowe funkcje Todoist

Funkcja szybkiego dodawania umożliwia dodawanie szczegółów codziennych zadań w kilka sekund

Powtarzające się terminy płatności

Dodawanie komentarzy do zadań, aby wszyscy byli na bieżąco

Sekcje i podzadania do organizacji zadań

Zalety Todoist

Priorytety zadań pomagają do zrobienia rzeczy w odpowiedniej kolejności

Oddelegowane zadania do członków zespołu lub rodziny

Dodawanie widżetu listy zadań do urządzeń z systemem Android i iOS

Limity Todoist

Brak natywnego time trackera (tylko poprzez zewnętrzne integracje)

Przypomnienia są dostępne tylko w planie premium Todoist

Jeśli przez pomyłkę oznaczysz zadanie jako zrobione, nie możesz go odzyskać

Cennik Todoist

Todoist posiada trzy plany cenowe:

Free plan: Do 80 projektów Do 5 osób na projekt Powtarzające się terminy zadań Priorytety zadań I więcej

Premium plan ($4/miesiąc):

Do 300 projektów Do 25 osób na projekt Przypomnienia Komentarze i przesyłanie plików I więcej

($4/miesiąc): Business Plan ($6/miesiąc):

500 projektów na użytkownika 50 osób na projekt Skrzynka odbiorcza zespołu Role administratorów i członków I więcej

($6/miesiąc):

Oceny klientów Todoist

G2: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

4.4/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 opinii)

Tutaj są najlepsze Todoist alternatywy .

Przez Evernote

Evernoteis a aplikacja do robienia notatek która pomaga przechwytywać i znajdować informacje w podróży. Zaawansowana funkcja wyszukiwania Evernote pozwala również wyszukiwać słowa w odręcznych notatkach.

Ale przy ograniczonym planie Free, czy będziesz używał Ever_note przez ever_?

Przekonajmy się:

Kluczowe funkcje Evernote

Tworzenie list kontrolnych

Dodawanie tekstu, obrazów, dźwięku, skanów, plików PDF i dokumentów do notatek

Przypinanie do pulpitu notatek z istotnymi informacjami

Szablony dla notatek

Profesjonaliści Evernote

Potężne aplikacje na iOS i Androida

Przechwytywanie pomysłów, obrazów i nagrywanie dźwięku za pomocą urządzenia mobilnego lub iPada w trybie offline

Zapisywanie ważnych e-maili i udostępnianie notatek bez opuszczania Gmaila

Limity Evernote

Free Plan ma miesięczny limit przesyłanych plików wynoszący 60 MB

Niestandardowe opcje stylu i formatu tekstu są ograniczone

Brak ochrony hasłem dla wersji na pulpit

Cennik Evernote

Evernote posiada trzy plany cenowe:

Free plan 60 MB nowych plików do przesłania miesięcznie Clip obrazów internetowych, stron internetowych i plików PDF Dostęp do notatek offline z aplikacji komputerowej Synchronizacja na dwóch urządzeniach I więcej

Premium (7,99 USD/miesiąc):

Synchronizacja nieograniczonej liczby urządzeń Dostęp do notatek offline Tworzenie niestandardowych szablonów Dodawanie adnotacji do plików PDF I więcej

(7,99 USD/miesiąc): Business ($14.99/miesiąc):

Pracuj razem w udostępnianych przestrzeniach Wgląd w historię aktywności zespołu Centralne zarządzanie użytkownikami miesięczny limit przesyłanych plików wynoszący 20 GB I więcej

($14.99/miesiąc):

Niestandardowe oceny klientów Evernote

G2 : 4.4/5 (1000+ recenzji)

: 4.4/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 6000 recenzji)

Przeczytaj więcej naszych artykułów na temat Evernote:_ Evernote vs OneNote and Evernote vs Bear

Poprzez zadania Google

Google Tasks jest prostym aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia . Aplikacja umożliwia przeciąganie e-mail z dowolnego miejsca w Gmailu do Google Pasek boczny Tasks, aby natychmiast przekształcić go w zadanie.

Jedną z wad tej aplikacji do przypomnień jest to, że jej prostota może uczynić ją nieefektywną aplikacją do zarządzania zadaniami dla zespołów, które koncentrują się na złożonych projektach.

oczywiście, czasami proste jest najlepsze, ale czasami projekt po prostu nie jest taki prosty 🤷

Kluczowe funkcje Google Tasks

Tworzenie wielu list

Dodawanie zadań i podzadań w celu organizacji zadań

Dodawanie przypomnień do zadań Google z Kalendarza Google

Zmień kolejność zadań lub przenieś je na inną listę za pomocą łatwej w użyciu funkcji przeciągnij i upuść

Zalety Google Tasks

Zakończone Free

Integruje się z Google Apps

Sortowanie listy zadań według daty powstania lub terminu wykonania

Limity zadań Google

Brak możliwości śledzenia czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania

Nie posiada zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jakzarządzanie obciążeniem pracą, zwinne widoki lub zależności zadań

Brak możliwości ustawienia priorytetów zadań

Cennik Google Tasks

Google Tasks jest Free.

Oceny klientów Google Tasks

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

4,2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: N/A

Try these Alternatywy dla zadań Google !

5. Microsoft do zrobienia

Przez Microsoft do zrobienia Microsoft To Do, dawniej Wunderlist, jest aplikacją do oprogramowanie do zarządzania zadaniami które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu zadaniami do zrobienia. To narzędzie do współpracy ma fajną funkcję, która zapewnia widok dnia dzisiejszego, jutrzejszego i tygodnia na listach planów.

Aplikacja nie pozwala jednak na ustawienie terminów ani dodawanie szczegółów do podzadań.

Kluczowe funkcje Microsoft do zrobienia

Ustawienie przypomnień w celu śledzenia zadań

Tworzenie inteligentnych list na podstawie zadań i oznaczonych e-maili

Dodawanie terminów wykonania do zadań

Planowanie powtarzających się zadań

Profesjonaliści Microsoft do zrobienia

Udostępnianie list zadań członkom zespołu i rodziny

Integracja z zadaniami programu Outlook

Synchronizacja z urządzeniami iPhone, Android, Windows 10 i aplikacją internetową

Limity Microsoft do zrobienia

Ograniczona kompatybilność z produktami firm innych niż Microsoft

Brak zaawansowanej priorytetyzacji zadań (pozwala tylko na oznaczanie zadań priorytetami)

Niewykresy Gantta do planowania zadań #### Cennik Microsoft do zrobienia

Aplikacja Microsoft To Do jest dostępna do zrobienia za darmo.

Oceny klientów Microsoft do zrobienia

Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) G2: 4.3/5 (20+ recenzji)

Check out these Microsoft Alternatywy do zrobienia !

6. DGT GTD

Przez DGT GTD

DGT GTD to aplikacja do zarządzania zadaniami, która automatycznie tworzy zadania, gdy przegapisz połączenie 📞

Aplikacja jest dobrym wyborem do zarządzania prostymi zadaniami, takimi jak listy zakupów i commitów.

Niestety, aplikacja nie jest dostępna na urządzenia z systemem iOS, na pulpit ani w Internecie.

Kluczowe funkcje DGT GTD

Listy kontrolne zadań

Powtarzające się zadania

Przypomnienia i alarmy

Organizowanie zadań według folderów, kontekstu, lokalizacji, etykiet, gwiazdek i podzadań

Zalety DGT GTD

Szybkie dane powstania zadania przy użyciu rozpoznawania głosu

Jasny i ciemny motyw dopasowany do stylu użytkownika

Tryb edycji zbiorczej

Limity DGT GTD

Dostępna tylko jako aplikacja na Androida

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczone integracje (integruje się tylko z Toodledo, Dropbox i FTP)

Cennik DGT GTD

DGT GTD jest darmowy.

Oceny niestandardowe DGT GTD

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bonus:_ **Aplikacje z listą do zrobienia dla komputerów Mac

Czas powiedzieć "Toodle-oo" Toodledo 👋

Posiadanie właściwej aplikacji do zarządzania zadaniami może poprawić zarządzanie czasem i zwiększyć swoją wydajność

Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz skutecznie zarządzać zadaniami, będziesz potrzebować czegoś więcej niż tylko list do zrobienia i notatek.

Niestety, Toodledo po prostu nie ma wystarczająco dużo, aby pomóc ci być tak wydajnym, jak to tylko możliwe.

Istnieje jednak kilka narzędzi, które mogą przenieść cię na ten poziom wydajności.

I chociaż wspomnieliśmy o kilku przyzwoitych alternatywach dla Toodledo, ClickUp jest zdecydowanie najbardziej kompleksowy.

Od pomocy w ustawieniu i śledzeniu osobistych celów po umożliwienie śledzenia czasu spędzonego na codziennych zadaniach, ClickUp jest najlepszą aplikacją zapewniającą wydajność. Korzystaj z ClickUp za darmo aby zapamiętać wszystkie swoje codzienne do zrobienia i zapomnieć o Toodledo!