Jak uniknąć efektu aureoli i klaksonu przy zatrudnianiu?

Wiele badań z początku XXI wieku sugerują, że "atrakcyjne osoby" są postrzegane jako kompetentne i godne zaufania, a zatem mają większe szanse na znalezienie pracy. Zasadniczo, osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne ekstrapolują pojedynczą cechę, taką jak wygląd fizyczny, na kompetencje zawodowe. Badania pokazują również że kandydaci z tatuażami są nieprzychylnie postrzegani na role nadzorcze. Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną ocenia kogoś jako nieprofesjonalnego lub nienadającego się do pełnienia roli kierowniczej na podstawie prostej preferencji do posiadania tatuażu.

Choć może się to wydawać absurdalne, większość z nas dokonuje pochopnych osądów. Podejmowanie poważnych decyzji w oparciu o małe - często nieistotne - aspekty jest formą uprzedzeń poznawczych. Jest to błąd w myśleniu i logicznym rozumowaniu, często nieświadomy.

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób dwa szczególne uprzedzenia poznawcze - połączone razem jako efekt aureoli i rogów - wpływają na zatrudnianie, zatrzymywanie i zaangażowanie pracowników. Podzielimy się również sposobami przeciwdziałania i przezwyciężania efektu aureoli i rogów.

Zrozumienie efektu aureoli i klaksonu

Efekt aureoli to tendencja do wywierania pozytywnego wrażenia na temat osoby, organizacji lub marki w oparciu o pojedynczą cechę lub wrażenie.

Efekt klaksonu jest odwrotnością efektu aureoli. Jest to tendencja do formułowania niekorzystnego wrażenia o kimś na podstawie jednej lub dwóch negatywnych cech.

Jak można się domyślić, terminy te wywodzą się z karykaturalnych przedstawień dobra i zła - "złego" diabła z rogami i "dobrego" anioła z aureolą.

Jak uczucia i doświadczenia przyczyniają się do efektów aureoli i rogów

Po pierwsze, obecnie powszechnie przyjmuje się, że są to uprzedzenia poznawcze. Efekt aureoli i rogów ma zazwyczaj dwa źródła:

Uczucia: Można "czuć się" w określony sposób w stosunku do kogoś lub czegoś na podstawie jednej cechy. Na przykład, w wielu częściach świata ludzie uważają, że leworęczność jest niepomyślna lub pechowa. Tworzy to pewne uprzedzenia bez żadnych podstaw w faktach lub prawdzie.

Doświadczenie: Czasami szybkie osądy pojawiają się z powodu osobistych doświadczeń. Na przykład, jeśli masz negatywne doświadczenia w restauracji serwującej określoną kuchnię, możesz kojarzyć tę kuchnię z niską jakością.

Te dwa wpływy są często mylone przez:

tendencyjność potwierdzenia: Możesz żywić z góry przyjęte przekonanie, że dana grupa etniczna jest dobra w matematyce. Następnie będziesz szukać (i prawdopodobnie znajdziesz) dane, które potwierdzą twoje uprzedzenia. Powoduje to efekt aureoli, jeśli zatrudniasz na pozycję matematyka lub programisty w swojej firmie.

Stereotypy: Powszechnie utrzymywane, trwałe przekonania na temat pewnych społeczności lub nawet ludzi z określonego stanu lub regionu świata stają się stereotypami. Kiedy wierzysz w te stereotypy i skreślasz całe grupy ludzi, potęgujesz swój efekt klaksonu.

Cienka linia intencji: Nieświadome uprzedzenia poznawcze a celowe uprzedzenia i mikroagresja

Choć niezwykle szkodliwe, efekty aureoli i rogu są nieświadomymi uprzedzeniami. Osoba uprzedzona niekoniecznie wie, że zrobiła swoje negatywne lub pozytywne pierwsze wrażenie w oparciu o niewiarygodne dane lub bezpodstawne odczucia lub doświadczenia.

Różni się to znacznie od celowych uprzedzeń, takich jak rasizm, seksizm, ageizm, ableizm i inne. W przypadku celowych uprzedzeń wobec jednostki lub grupy osób, może to skutkować konsekwentnymi mikroagresjami, które różnią się od (zwykle) łagodnych intencji nieświadomych uprzedzeń.

Niezależnie od intencji, oba rodzaje uprzedzeń są niezwykle szkodliwe w naszych miejscach pracy i dla naszego postępu jako gatunku.

Jeśli wydaje się to nieco skomplikowane lub zawiłe, spójrzmy na kilka przykładów.

Efekt halo i rogu w miejscu pracy: Przykłady z życia

Efekt aureoli i klaksonu ma wpływ na różne sytuacje w całym cyklu zatrudnienia. Zatrudnianie jest zazwyczaj jednym z pierwszych miejsc, w których można go zauważyć.

Dyskryminacja ze względu na włosy

Ponad 20 stanów w USA uchwaliło przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na włosy.

Choć może to być trudne do strawienia, istnieją udokumentowane przypadki, w których efekt klaksonu powoduje uprzedzenia wobec osób o określonych teksturach i stylach włosów, takich jak warkocze lub skręty, tradycyjnie noszone przez Afroamerykanki.

W rzeczywistości, "66% czarnoskórych kobiet zmienia fryzurę na rozmowę kwalifikacyjną", wynika z badania ostatnie badanie aby zrozumieć stan nieświadomych uprzedzeń w organizacji.

6. Przejdź od rekrutacji do retencji

Efekt klaksonu i aureoli wpływa na retencję w takim samym stopniu jak rekrutacja. Nieświadome uprzedzenia mogą być odpowiedzialne za uniemożliwienie zasłużonym pracownikom uzyskania promocji. Może to również prowadzić do tego, że kierownicy projektów nie wybierają osób do pracy nad projektami, w których mogliby się wyróżniać. Te utalentowane osoby mogą następnie zdecydować się na poszukiwanie lepszych możliwości gdzie indziej.

Przeciwdziałaj efektowi aureoli w zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników:

Obiektywne oceny wyników : Stwórz bezstronne rubryki i ramy oceny wydajności

: Stwórz bezstronne rubryki i ramy oceny wydajności Upskilling : Zapewnienie wszystkim równych szans na podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie się na przyszłość

Kultura inkluzywna: Zbuduj kulturę, która aktywnie redukuje uprzedzenia, wspiera inkluzywność i zachęca pracowników do podejmowania decyzji

