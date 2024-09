Kompletny przewodnik po zasadach & funkcji ClickUp

Setki tysięcy Teams na całym świecie korzysta z ClickUp ze względu na jego moc i elastyczność. Ale słyszymy cię... czasami, z całą tą mocą przychodzi trochę zamieszania. 🤔

Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony i zadawałeś sobie pytanie: "Od czego mam zacząć i co to wszystko oznacza?", to jesteśmy do Twojej dyspozycji! 🦸

Ten artykuł przedstawia ważne terminy i definicje, które pomogą Ci od samego początku działać jak profesjonalista ClickUp.

Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany poznaniem ukrytych funkcji, podniesieniem poziomu swojej gry zadań, czy też zapoznaniem się z możliwościami administratora, jest to Twój kompleksowy kategoryzowany glosariusz! ✨

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konkretnego terminu, po prostu kliknij połączony z nim link, aby zobaczyć szczegóły, takie jak gdzie go znaleźć i jak go używać!

ClickUp

*ClickUp : cyfrowa biblioteka nadchodzących i nagranych webinariów

Role użytkowników, prywatność i uprawnienia

właściciel : rola, która oznacza, że ten użytkownik utworzył obszar roboczy i posiada najwyższy poziom autorytetu w odniesieniu do niego. Oprócz wszystkich obowiązków administratora, właściciel może: 1) zajmować się sprawami rozliczeniowymi, 2) zmieniać własność Obszaru Roboczego i 3) usuwać Obszar Roboczy

administrator : rola, która oznacza autorytet drugi po właścicielu. Oprócz wszystkich obowiązków posiadanych przez członków, administratorzy mogą: 1) zarządzać integracjami, importem i eksportem; 2) zajmować się kwestiami rozliczeniowymi; i 3) dodawać członków

członek rola, w której użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich publicznych elementów w Obszarze roboczym i mogą tworzyć zadania, widoki, Listy, Foldery, Przestrzenie i Pulpity, Członkowie mogą również: 1) widzieć i edytować Pola niestandardowe, 2) widzieć Szacowane czasy i śledzenie czasu, 3) tworzyć i usuwać etykiety, 4) udostępniać i edytować prywatność, 5) widzieć wszystkich w Obszarze roboczym, 6) dodawać gości, 7) uzyskiwać dostęp do publicznych Przestrzeni i być dodawani do prywatnych Przestrzeni roboczych

gość : rola przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu tylko do określonych elementów w Obszarze roboczym. Goście nie mogą: 1) widzieć lub dołączać do Obszarów roboczych; 2) tworzyć Obszarów roboczych, Folderów lub List; 3) widzieć wszystkich w Obszarze roboczym; 4) tworzyć lub mieć przypisanych Celów; 5) edytować Etykiet; 6) dodawać użytkowników do Obszaru roboczego; 7) tworzyć Pulpitów; oraz 8) udostępniać lub edytować Prywatności

uprawnienia : konfigurowalne ustawienia, które określają, co poszczególni użytkownicy mogą, a czego nie mogą zrobić w ClickUp

prywatność : możliwość uczynienia przestrzeni, folderu, listy, zadania lub dokumentu niedostępnymi dla wszystkich lub niektórych użytkowników w ramach obszaru roboczego

Plany

Free Forever Plan plan, który jest naprawdę darmowy na zawsze przechowywanie : przechowywanie plików; płatne plany otrzymują nieograniczone przechowywanie plików użycie : ograniczona demonstracja funkcji płatnego planu

Unlimited Plan : płatny plan, który obejmuje nieograniczoną przestrzeń dyskową, pulpity, widok Gantta i wiele więcej

Business Plan : płatny plan, który zawiera widok obciążenia pracą, widok osi czasu, zwiększone możliwości eksportu, 10 000 automatyzacji miesięcznie i wiele więcej

Plan Business Plus : płatny plan, który obejmuje wszystkie funkcje Free Forever, Unlimited i Business, a także udostępnianie zespołu, podzadania na wielu listach, niestandardowe daty powstania i uprawnienia, zwiększone API i wiele więcej

Enterprise Plan : płatny plan obejmujący White Labeling, zwiększone limity API, dedykowanego Customer Success Managera i wiele więcej

Hierarchia

Obszary robocze : najwyższy poziom hierarchii ClickUp, który obejmuje wszystkich w organizacji, wszystkie przestrzenie i wszystko, co się w nich znajduje

Przestrzeń : drugi poziom hierarchii ClickUp, który obejmuje foldery i listy

Folder : opcjonalny element hierarchii ClickUp, który istnieje w przestrzeniach i jest używany do organizowania list zadań

Lista : kontener dla zadań, które muszą znajdować się w Przestrzeni i opcjonalnie mogą znajdować się w Folderach

zadanie : elementy wymagające działania, które mają postępować od otwartych do zakończonych, przy użyciu statusów. Znajdują się one na Liście zadanie nadrzędne : zadanie najwyższego poziomu, pod którym znajdują się podzadania podzadanie : dodatkowa warstwa, która pozwala na bardziej szczegółowe komponenty w ramach zadania zagnieżdżone podzadania : dodatkowe warstwy, które można dodać pod podzadaniem, jeśli włączona jest funkcja zagnieżdżonych podzadań ClickApp. Obecnie użytkownik może korzystać z maksymalnie 7 poziomów zagnieżdżonych podzadań



Drążenie do zadań

Strona główna

Strona główna : panoramiczny przegląd zadań do wykonania dzisiaj, jutro, zaległych lub niezaplanowanych. Przypomnienia, LineUp, główna strona kalendarza i główna strona agendy są również dostępne tutaj LineUp : priorytetowa kolejność zadań dla każdego użytkownika



Widoki

Drążenie do widoków

autozapis : funkcja, która jest dostawcą możliwości ciągłego zapisywania i utrzymywania zmian w widoku

obliczenia : możliwość obliczania sumy, zakresu lub średniej kolumny w widoku listy lub tabeli

Ulubione : funkcja, w której często używane widoki lub istotne widoki mogą być zakładkami dla szybkiego dostępu

filtr : funkcja, która pozwala zawęzić zakres widoku do określonego ustawienia zadań

grupowanie : mechanizm, dzięki któremu zadania mogą być wyświetlane w powiązaniu z określonymi parami

wyszukiwanie : funkcja, która pozwala użytkownikowi na lokalizację zadań w obszarze roboczym ClickUp

sortowanie : możliwość dostosowania kolejności, w jakiej zadania są wyświetlane w ramach określonych filtrów i grup widoku

Szablony

szablon : funkcja umożliwiająca zapisywanie i ponowne wykorzystywanie zadań, list, folderów, obszarów roboczych, dokumentów i innych elementów na różnych poziomach obszaru roboczego

szablony statusu : funkcja umożliwiająca zapisywanie i ponowne wykorzystywanie statusów na różnych poziomach Obszaru roboczego

Docs

Dokumenty : funkcja, która pozwala użytkownikowi tworzyć dokumenty, wiki i bazy wiedzy w dowolnym miejscu w ClickUp. Każdy dokument jest elastyczny, można go udostępniać i może zawierać nieograniczoną liczbę stron banner : polecenie /Slash, które pomaga rozróżnić elementy w zadaniach i dokumentach markdown : możliwość dalszego stylizowania tekstu w obszarach takich jak komentarze, opisy zadań i dokumenty



Cele

Cele : kontenery wysokiego poziomu dla kolekcji powiązanych wyników kluczy zwanych Celami Cele : wymierne wyniki, które, gdy zostaną zakończone, zakończą również Cele



ClickApp

ClickApp funkcja umożliwiająca Właścicielowi obszaru roboczego lub administratorowi niestandardowe korzystanie z obszaru roboczego przez zespół E-mail ClickApp : ClickApp, który umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie e-maili bezpośrednio w ClickUp Szacowany czas ClickApp : projekt czasu, który można dodać do zadań, aby zapewnić lepszą przewidywalność dla List i Folderów Kamień milowy ClickApp : ClickApp używany do oznaczenia końca dużej grupy zadań, takich jak wydanie nowej funkcji Priorytet ClickApp : ClickApp, który pomaga klasyfikować zadania według ważności. Relacje ClickApp : ClickApp, który pozwala na połączenie zadań, dokumentów i wielu innych elementów ClickApp dla sprintów : ClickApp, który pozwala dzielić duże projekty na mniejsze fragmenty pracy, którymi można zarządzać Punkty sprintu ClickApp : ClickApp, który umożliwia pomiar obciążenia pracą poprzez ustawienie i egzekwowanie niestandardowego systemu punktów przy użyciu dowolnego wzorca liczbowego Etykiety ClickApp : aplikacja ClickApp, która organizuje zadania za pomocą różnych konfigurowalnych deskryptorów w przestrzeni



Ustawienia i możliwości obszaru roboczego

awatar : obraz reprezentujący przestrzeń lub profil użytkownika w ClickUp

rozliczenie : strona znajdująca się za awatarem użytkownika, która pozwala mu na aktualizację obszaru roboczego, pobranie lub aktualizację poprzednich faktur i dodatków celowych kredyt : formularz waluty w aplikacji, który jest automatycznie stosowany do następnej transakcji w obszarze roboczym aktualizacja : możliwość zmiany obszaru roboczego na płatny plan wyższego poziomu. trial (wersja próbna Free) : bezpłatna wersja próbna, która ma na celu pomóc ci doświadczyć magii naszych płatnych planów licencja : liczba dostępnych i/lub zapełnionych miejsc dla członków i gości w obszarze roboczym

eksport : możliwość wysyłania danych z obszaru roboczego ClickUp do zewnętrznego nośnika lub formatu

import : możliwość przenoszenia zadań do ClickUp z istniejących źródeł, takich jak plik CSV lub natywna integracja

integracja : zewnętrzna strona lub funkcja, która została zintegrowana do natywnego użytku w ClickUp

układ : sposób, w jaki obszar roboczy użytkownika jest wyświetlany na wszystkich poziomach obszaru roboczego

tryb (Tryb jasny/Tryb ciemny) : funkcja w menu ustawień, która pozwala użytkownikowi określić, czy jego obszar roboczy ma jasne czy ciemne tło

uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) : możliwość dodania kolejnej warstwy zabezpieczeń poprzez wymaganie drugiego formularza uwierzytelniania w celu wejścia do obszaru roboczego. Istnieją dwa sposoby włączenia 2FA w ClickUp: 1) Wiadomość tekstowa SMS (dostępna w Business+) i 2) Aplikacja uwierzytelniająca TOTP (dostępna we wszystkich planach)

Automatyzacja

Automatyzacja : funkcja, która pozwala użytkownikowi i/lub grupie użytkowników na ustawienie kombinacji wyzwalaczy, warunków i akcji w celu automatyzacji powtarzających się działań lub procesów Warunki : kryterium, które musi być spełnione, aby automatyzacja mogła zostać uruchomiona Wyzwalacz : kryterium co się stanie , aby uruchomić automatyzację Działania : co dzieje się po wyzwalaczu automatyzacji



Pulpity i widżety

Pulpit nawigacyjny funkcja umożliwiająca przegląd istniejących danych obszaru roboczego na wysokim poziomie za pomocą widżetów. Funkcja ta może być używana do zrobienia i monitorowania śledzenia sprintów, epic, inicjatyw wysokiego poziomu, planowania pracy zespołu i dosłownie wszystkiego, co kreatywny umysł może zrobić

widżet (Pulpit) bloki składowe pulpitów, które zapewniają cenny wgląd w zadania, sprinty, projekty, ludzi i wiele więcej Widżet wykresu słupkowego (Bar Chart) : Niestandardowy widżet, który pozwoli ci stworzyć wizualną reprezentację danych na wykresie słupkowym Widżet osadzania : widżet, w którym można umieścić materiały zewnętrzne: takie jak Dokumenty Google, Kalendarze Google, YouTube, HubSpot, Lucidchart. Może być osadzony w pulpicie nawigacyjnym Wykres kołowy (niestandardowy widżet) niestandardowy widżet, w którym dane mogą być wizualizowane jako wykres kołowy Widżet Portfolios : Niestandardowy widżet, który może kategoryzować i śledzić postęp dowolnych list lub folderów w obszarze roboczym



Pola niestandardowe

Pola niestandardowe : ClickApp, który umożliwia dodawanie różnych bogatych informacji do widoków Pole niestandardowe daty : rodzaj niestandardowego pola, które pozwala na dodanie niestandardowej daty do zadania Niestandardowe pole rozwijane : Pole niestandardowe, które zapewnia spójne opcje w zadaniach; można wybrać tylko jedną opcję na rozwijane pole niestandardowe Pole formuły : funkcja, w której można dokonywać obliczeń między numerycznymi, datowymi i czasowymi polami niestandardowymi w zadaniu Pole niestandardowe Etykieta : typ pola niestandardowego, który umożliwia dokonywanie wielu wyborów w polu niestandardowym etykiety Pole niestandardowe telefonu : typ pola niestandardowego, w którym można umieścić numer telefonu



Funkcje szybkiej edycji