10 najlepszych alternatyw dla TikTok w 2025 roku

Z Potencjalny zakaz korzystania z TikTok w 2025 roku zbliża się wielkimi krokami wielu użytkowników szuka aplikacji takich jak TikTok jako realnej alternatywy. Nie martw się, TikTok nie ma monopolu na zabawne, krótkie wideo! Istnieje wiele platform, które obsługują różne nisze zawartości, funkcje odkrywania i opcje monetyzacji.

TikTok, napędzany trendami wirusowymi, krótkimi formatami wideo i pionowymi ekranami, stał się platformą startową dla twórców i użytkowników narzędziem marketingowym dla firm. Jednak Twoje wysiłki w zakresie marketingu zawartości muszą być teraz w stanie przenieść się na inne kanały. Ponieważ konkurencja TikTok rośnie, następny wirusowy moment może być na jednym z nich.

Zanim więc stracisz dostęp do TikTok, zapoznajmy się z 10 najlepszymi aplikacjami do udostępniania wideo dostępnymi na rynku, które mogą służyć jako świetne alternatywy dla TikTok. I to nie wszystko, zwrócimy również uwagę na najlepsze narzędzie do płynnego zarządzania wszystkimi potrzebami związanymi z zawartością.

Czego należy szukać w aplikacjach takich jak TikTok?

Rozważ te kluczowe czynniki przy wyborze alternatywy dla TikTok:

Nisza zawartości: Sprawdź, czy platforma odpowiada twoim konkretnym odsetkom, czy jest to humor, gry, Business lub treści edukacyjne

Sprawdź, czy platforma odpowiada twoim konkretnym odsetkom, czy jest to humor, gry, Business lub treści edukacyjne Funkcje wyszukiwania: Poszukaj silnych algorytmów rekomendacji, które pomogą ci znaleźć angażującą zawartość i zwiększyć grono odbiorców

Narzędzia do edycji: Upewnij się, że aplikacja oferuje funkcje edycji, które odpowiadają twojej kreatywności, umożliwiając dodawanie muzyki, efektów i tekstu

Opcje monetyzacji: Jeśli chcesz zarabiać na swojej zawartości, sprawdź, czy platforma oferuje wbudowane funkcje monetyzacji, takie jak napiwki lub fundusze twórców

Ugruntowana baza użytkowników: Większa baza użytkowników zwiększa potencjał dotarcia do szerszej publiczności i wywołania wirusowości

Sprawdź również, czy aplikacje te są Free lub przynajmniej przystępne cenowo; niektóre aplikacje mogą wymagać zakupu pewnych zaawansowanych funkcji lub odblokowania większej funkcjonalności.

10 najlepszych alternatyw dla TikTok w 2025 roku

Może być kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla TikTok: Obawiasz się obaw związanych z prywatnością lub szukasz platformy z zawartością, która jest zgodna z Twoimi preferencjami, być może większą liczbą funkcji lub po prostu inną atmosferą społeczności.

Bez względu na powód, poniżej znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

1. Kołowrotki Instagram

przez Kołowrotki na Instagramie Instagram Reels to potężne narzędzie dla twórców i firm do tworzenia krótkich wideo podobnych do TikTok.

Pozwala tworzyć krótkie, kreatywne i zabawne wideo o długości do 90 sekund, wypełnione muzyką, efektami i kreatywnymi przejściami.

Pomaga skalować wydajność zawartości jako twórca lub jako Business. Pomyśl o przekąskach, angażującej zawartości, która może stać się wirusowa, zwiększyć świadomość marki lub po prostu pokazać Twoją osobowość.

Ale Reels to nie tylko zabawa i gry. Oferują one dedykowaną przestrzeń w zakładce Eksploruj, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona odbiorców poza swoimi obserwatorami.

Najlepsze funkcje Instagram Reels

Utrzymuje widzów w napięciu i przewija po więcej dzięki znajomemu, prostemu interfejsowi

Dotarcie do szerszej publiczności poza obserwujących dzięki dedykowanej przestrzeni w zakładce Eksploruj

Współpraca z twórcami lub korzystanie z reklam Reels w celu dotarcia do odbiorców docelowych

Twórcy mogą korzystać ze sponsoringu marki lub marketingu afiliacyjnego

Korzystaj z łatwo dostępnych narzędzi do edycji, opcji muzycznych i efektów, aby uzyskać wysoki stopień kreatywnej ekspresji

Limity Instagram Reels

W porównaniu do maksymalnie 10-minutowego wideo TikTok, Reels są ograniczone do 90 sekund, co limituje możliwości opowiadania historii

Z ogromną bazą użytkowników, konkurencja o widoki i zaangażowanie w Reels może być zacięta

Cennik Instagram Reels

Free Forever

Oceny i recenzje Instagram Reels

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

2. Snapchat

przez Snapchat Snapchat nie jest przeciętną platformą mediów społecznościowych. Uruchomiony w 2011 roku, zasłynął z unikalnych znikających zdjęć i wiadomości wideo zwanych "Snapami" Snapy znikają po obejrzeniu, tworząc poczucie pilności i intymności.

Jest to platforma do budowania połączeń w czasie rzeczywistym i kreatywnej ekspresji, która stale ewoluuje dzięki nowym funkcjom i doświadczeniom rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Najlepsze funkcje Snapchata

Nakładanie zabawnych i zwariowanych efektów cyfrowych na snapy, przekształcanie otoczenia lub dodawanie zabawnych filtrów do twarzy

Udostępnianie kolekcji snapów, które pojawiają się przez 24 godziny, umożliwiając dokumentowanie dnia w formacie narracji

Przeglądaj wyselekcjonowaną zawartość od celebrytów, marek i serwisów informacyjnych, oferując wgląd w różne tematy i trendy

Angażowanie się w rozmowy indywidualne lub grupowe ze znajomymi, zakończone rozmowami wideo i opcją znikających wiadomości

Transmisja momentów wideo na żywo do obserwujących w czasie rzeczywistym

Limity Snapchata

Chociaż nietrwałość Snapów może być atrakcyjna, może być również frustrująca. Użytkownicy mogą przegapić zabawnego Snapa lub ważną wiadomość, jeśli nie będą uważni

W przeciwieństwie do platform z rozbudowanymi funkcjami wyszukiwania, znalezienie nowych znajomych lub zawartości na Snapchacie może być trudniejsze

Ceny Snapchata

Free Forever

Snapchat oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (283+ recenzji)

4.2/5 (283+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1048+ recenzji)

3. YouTube shorts

przez YouTube Shorts Podążając za modą na krótkie formy wideo, YouTube Shorts to funkcja, która znajduje się na znanej platformie YouTube. Specjalnie zaprojektowana do tworzenia i udostępniania krótkich filmów, pozwala na przechwytywanie, edycję i publikowanie wideo o długości do 60 sekund bezpośrednio na YouTube za pośrednictwem telefonu.

Aplikacja oferuje różne narzędzia edycyjne do dodawania muzyki, nakładek tekstowych, a nawet łączenia wielu klipów w ciągi.

A co najlepsze? YouTube Shorts to dedykowana sekcja w aplikacji YouTube, która pozwala widzom odkrywać i przewijać niekończący się strumień krótkich wideo.

Najlepsze funkcje YouTube Shorts

Dostęp do ogromnej istniejącej bazy użytkowników YouTube, która daje twórcom możliwość dotarcia do milionów poza subskrybowanymi widzami

Wykorzystanie znanej platformy YouTube i jej narzędzi edycyjnych do tworzenia angażujących filmów krótkometrażowych bezpośrednio na telefonie

Dodawać muzykę, nakładki tekstowe, a nawet łączyć ze sobą wiele Clipów za pomocą szerokiego zakresu narzędzi do edycji

Zbuduj bibliotekę angażującej zawartości. W przeciwieństwie do znikających historii, filmy krótkometrażowe są stałym elementem YouTube

Zarabianie na reklamach dzięki widokom filmów krótkometrażowych

Limity dotyczące krótkich filmów w YouTube

Wideo są ograniczone do 60 sekund, co ogranicza głębię i złożoność narracji w porównaniu z dłuższą zawartością

Szczegółowa analiza wydajności krótkich filmów jest mniej kompleksowa w porównaniu ze zwykłymi materiałami wideo w YouTube

Ceny w usłudze YouTube Shorts

Free Forever

Oceny i recenzje YouTube Shorts

G2: 4.3/5 (6+ recenzji)

4.3/5 (6+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 700 recenzji)

4. Huddles

przez Huddles Huddles był wcześniej znany jako Byte lub V2 i miał być następcą popularnej platformy wideo o krótkich formularzach Vine.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Huddles koncentruje się na wspieraniu społeczności wokół twórców, których lubisz. Aplikacja pozwala użytkownikom śledzić twórców i oglądać ich krótkie, zapętlone wideo, podobne do formatu Vine.

Huddles wykracza jednak poza samo oglądanie. Zawiera funkcje takie jak czat i opcje napiwków, umożliwiając połączenie z twórcami i bezpośrednie wyrażanie uznania dla ich zawartości.

Najlepsze funkcje Huddles

Czat i interakcja z twórcami i innymi fanami, budowanie silnego poczucia wspólnoty

Okazywanie uznania dla zawartości twórców poprzez dawanie im napiwków za pośrednictwem aplikacji

Zanurz się w zabawnym i wciągającym świecie krótkich zapętlonych wideo, podobnych do popularnego formatu Vine

Ograniczenia Huddles

Skupia się głównie na krótkich zapętlonych wideo. Może to ograniczać kreatywną ekspresję twórców, którzy preferują inne formaty lub style opowiadania historii

Chociaż napiwki istnieją, nie są one gwarantowanym źródłem dochodu dla twórców

Cennik Huddles

Free Forever

Huddles oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Funimate

przez Funimate Funimate to aplikacja mobilna zaprojektowana specjalnie do tworzenia i edycji krótkich, przyciągających wzrok materiałów wideo. Jest przeznaczona dla tych, którzy lubią angażujące wideo z muzyką i dodaje kreatywności i efektów specjalnych do ich zawartości.

Najlepsze funkcje Funimate

Nagrywanie wideo bezpośrednio w aplikacji lub importowanie istniejących Clipów z biblioteki telefonu za pomocą prostego interfejsu użytkownika

Przycinanie i edycja długości wideo w celu dopasowania do żądanego formatu

Dostęp do szerokiej biblioteki efektów wideo i przejść. Dodawaj zwolnione tempo, odtwarzanie wstecz, efekty zielonego ekranu i nie tylko, aby wyróżnić swoje wideo

Nakładanie tekstu, naklejek i animacji w celu spersonalizowania zawartości i dodania humoru lub odsetków wizualnych

Dołączanie ulubionych ścieżek muzycznych z biblioteki Funimate lub importowanie własnych utworów, aby stworzyć ścieżkę dźwiękową dla swojego wideo

Wykorzystaj efekty dźwiękowe, aby wzmocnić określone momenty lub dodać komediowe akcenty

Udostępnianie danych powstania znajomym lub szerszej społeczności Funimate. Choć Funimate koncentruje się na edycji, oferuje opcjonalne funkcje społecznościowe

Limity Funimate

Na starszych urządzeniach lub w przypadku projektów wymagających dużej ilości zasobów, Funimate może doświadczać opóźnień lub usterek podczas edycji

Choć można tworzyć niesamowite zawartości, Funimate nie oferuje bezpośrednich opcji monetyzacji dla twórców

Ceny Funimate

Free Forever

Jednorazowa subskrypcja: $7.99/za użytkownika

Funimate oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Lemon8

przez Lemon8 Lemon8 to wyselekcjonowana społeczność dla entuzjastów stylu życia. Jest to platforma, która łączy wizualną inspirację Pinteresta z angażującą zawartością Instagrama, a wszystko to pod parasolem określonych kategorii stylu życia.

Uwielbiasz przeglądać stylowe stylizacje modowe lub odkrywać przepyszne przepisy kulinarne? Lemon8 zaspokoi Twoje odsetki!

Aplikacja umożliwia publikowanie zdjęć i krótkich materiałów wideo, które koncentrują się na udostępnianiu szczegółowych informacji. Udostępnij swój najnowszy strój i oznacz marki, które nosisz, lub zaprezentuj swoje kulinarne arcydzieło z przepisem krok po kroku i listą składników.

Najlepsze funkcje Lemon8

Publikowanie szczegółowej zawartości w określonych kategoriach stylu życia, takich jak moda, jedzenie i podróże

Udostępnianie wiedzy i wzajemne inspirowanie się z grupami widzów o podobnych odsetkach

Atrakcyjna wizualnie i bogata w informacje zawartość dostępna dla każdego dzięki przyjaznemu dla użytkownika układowi i wbudowanym narzędziom do edycji

Pomaganie użytkownikom w odkrywaniu zawartości odpowiadającej ich odsetkom dzięki intuicyjnym opcjom wyszukiwania i silnemu systemowi hashtagów, sprzyjającemu spersonalizowanemu doświadczeniu

Limity Lemon8

W porównaniu do uznanych gigantów mediów społecznościowych, ma znacznie mniejszą bazę użytkowników

Nie oferuje wbudowanych funkcji monetyzacji, takich jak reklamy lub napiwki

Cennik Lemon8

Free Forever

Lemon8 oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Triller

przez Triller Triller to kompleksowe narzędzie do tworzenia i udostępniania wideoklipów. Możesz nagrywać wideo bezpośrednio w aplikacji lub importować istniejące klipy, a następnie uwolnić swoją kreatywność za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Triller umożliwia dodawanie muzyki z obszernej biblioteki lub nawet korzystanie z własnych utworów, dzięki czemu jest idealny do wszystkiego, od prezentowania swoich ruchów tanecznych po tworzenie zabawnych skeczy z idealnie dobranymi efektami dźwiękowymi.

Najlepszą funkcją Trillera jest jednak automatyczna edycja z wykorzystaniem AI. Wystarczy nagrać kilka krótkich ujęć z różnymi filtrami lub montażami, a aplikacja płynnie je połączy, umożliwiając tworzenie profesjonalnie wyglądających wideoklipów w ciągu kilku minut.

Chociaż funkcja automatycznej edycji jest imponująca, narzędzia do ręcznej edycji są dostępne dla tych, którzy wolą bardziej praktyczne podejście.

Najlepsze funkcje Trillera

Możliwość włączenia ulubionych śledzi lub nawet wykorzystania własnego dźwięku. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia wideoklipów, wyzwań tanecznych lub bitew na synchronizację ruchu warg

Nagrywanie wielu krótkich Clipów z różnymi efektami lub filtrami. Aplikacja inteligentnie łączy je ze sobą, tworząc profesjonalnie wyglądające wideo w ciągu kilku minut

Udostępnianie danych powstania znajomym, śledzenie podziwianych twórców i uczestniczenie w popularnych wyzwaniach z żywą i interaktywną społecznością

Limity aplikacji Triller

Triller ma niewielką bazę użytkowników

Jeśli koncentrujesz się na skeczach komediowych lub opowiadaniu historii niezwiązanych z muzyką, inne platformy mogą okazać się bardziej odpowiednie

Ceny Trillera

Free Forever

Triller oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Likee

przez Likee Likee to platforma zaprojektowana, aby uwolnić Twoją wewnętrzną gwiazdę wideo i sprawić, że będziesz przewijać ją godzinami. Aplikacja umożliwia nagrywanie i edytowanie krótkich wideo o długości do minuty przy użyciu wielu efektów specjalnych, filtrów i opcji muzycznych.

Chcesz zmienić się w postać z kreskówki lub dodać zabawne efekty dźwiękowe do swojego skeczu? Likee ma wszystko pod ręką.

Na tym zabawa się nie kończy! Możesz także odkrywać transmisje na żywo, prezentować swoje talenty lub po prostu połączyć się z publicznością w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Likee

Tworzenie oszałamiających wizualnie i wciągających krótkich materiałów wideo z ogromną biblioteką efektów specjalnych, filtrów i opcji muzycznych

Interakcja z publicznością w czasie rzeczywistym, prowadzenie sesji pytań i odpowiedzi lub prezentowanie swoich talentów w bardziej interaktywny sposób

Oglądaj zawartość, która naprawdę Ci się spodoba, od zabawnych skeczy po samouczki makijażu, z algorytmem dostosowanym do Twoich odsetków

Docieraj do szerszej publiczności lub odkrywaj różnorodną zawartość od znaczącej bazy użytkowników na całym świecie

ograniczenia #### Likee

Znalezienie nieodpowiedniej zawartości na Likee, szczególnie dla młodszych użytkowników, było w przeszłości powodem do niepokoju

W dużej mierze opiera się na lekkiej i rozrywkowej zawartości. Twórcy, którzy chcą udostępniać treści informacyjne lub edukacyjne, mogą znaleźć mniejszą popularność

Ceny Likee

Free Forever

Likee oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Lomotiff

przez Lomotiff Lomotif to aplikacja do udostępniania wideo, która pozwala użytkownikom tworzyć krótkie filmy i kompilacje zdjęć za pomocą narzędzi do edycji wideo, biblioteki muzycznej, GIF-ów i filtrów.

Użytkownicy mogą używać Lomotif do edycji wideo na Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat i TikTok. Aplikacja może pracować z szeroką gamą filmów i zdjęć, ale ma stosunkowo wysokie zużycie procesora w porównaniu do innych aplikacji do edycji wideo.

Najlepsze funkcje Lomotiff

Łączenie krótkich form wideo w interesujące kolaże wideo, często zsynchronizowane z muzyką

Wybieranie z obszernej biblioteki muzyki lub importowanie własnych utworów w celu stworzenia idealnej ścieżki dźwiękowej do kolażu wideo

Udostępnianie danych powstania znajomym i obserwującym, przeglądanie zawartości od innych użytkowników i uczestniczenie w wyzwaniach społeczności

Twórz wyróżnienia prezentujące określone momenty lub tematy, podobnie jak w przypadku funkcji Highlights na Instagramie

Limity Lomotiff

Mniejsza baza użytkowników w porównaniu z Instagramem i Snapchatem

Opcje monetyzacji dla twórców są ograniczone

Zakupy w aplikacji mogą zwiększyć całkowity koszt korzystania z aplikacji

Cennik Lomotiff

Free Forever

Lomotiff oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Bajt

przez Bajt Byte to aplikacja społecznościowa, która pozwala użytkownikom tworzyć i udostępniać swoim obserwatorom ultrakrótkie wideo o długości do sześciu sekund. Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS i została opracowana przez Doma Hoffmana, jednego z oryginalnych autorów Vine.

Byte najlepsze funkcje

Łatwe tworzenie i edytowanie krótkich wideo dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają edytować wideo

Wyrażanie wiadomości w kreatywny sposób w limitowanym czasie

Limity Byte

Funkcje nie były aktualizowane od dłuższego czasu

Może zostać wkrótce wycofany

Ceny Byte

Free Forever

Oceny i recenzje Byte

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Zarządzanie zawartością TikTok z ClickUp

Omówiliśmy najlepsze aplikacje do udostępniania wideo w 2025 roku, ale musisz zdecydować się na platformę do zarządzania pracą, aby efektywnie zarządzać kampaniami dotyczącymi zawartości.

W szybko zmieniającym się świecie marketingu kluczowa jest organizacja i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie.

The Platforma zarządzania projektami marketingowymi ClickUp wyłania się jako potężne rozwiązanie, które wykracza poza proste listy zadań, łącząc wszystko, od zarządzania zespołem i szablony do pisania zawartości do zwiększania wydajności w jednym miejscu.

Rozpocznij

ClickUp 3.0 Uproszczony widok strony głównej

Jeśli jesteś marketerem szukającym oprogramowania do planowania kampanii marketingowych clickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy, która będzie bezpiecznie dostępna dla Twojego zespołu i klientów. Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia planów zawartości, kalendarzy zawartości, strategii marki i wytycznych oraz wszystkiego innego, co przyjdzie Ci do głowy.

ClickUp Docs może być potężnym atutem w Twojej firmie zarządzanie projektami w mediach społecznościowych oferując scentralizowaną przestrzeń do współpracy dla różnych potrzeb marketingowych.

Pracujesz nad wpisem na blogu, kopią strony docelowej lub kampanią e-mail? ClickUp Docs pozwala Twojemu zespołowi na współtworzenie dokumentów, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie od początkowej koncepcji do ostatecznej wersji roboczej.

Skorzystaj z wbudowanego systemu komentarzy, aby zostawić opinię bezpośrednio na dokumencie. Możesz oznaczać konkretnych członków Teams, wyróżniać zmiany i efektywnie je omawiać.

Połącz możliwości w zakresie zawartości ClickUp Brain i jego AI Writer do pracy z dokumentami. Narzędzie oparte na AI może generować gotowe do publikacji odpowiedzi na podstawie podpowiedzi, rozszerzać pomysły i upraszczać zawartość bez konieczności jej edytowania.

Wypróbuj ClickUp Brain

ClickUp Brain

Nie masz pomysłu na zawartość strony? Skorzystaj z ClickUp Brain Hacki AI w celu zbadania powiązanych tematów, znalezienia popularnych słów kluczowych i odkrycia nieoczekiwanych połączeń. Może to zaowocować nowymi pomysłami i pomóc w dostosowaniu zawartości do celów odbiorców.

Alternatywnie, możesz skorzystać z ponad 1000 Szablony ClickUp do burzy mózgów, edycji zawartości, tworzenia skryptów zawartości wideo, kalendarzy zawartości i nie tylko. Instancja Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp może być używany do zarządzania zawartością mediów społecznościowych na różnych platformach.

Zorganizuj swoją zawartość do opublikowania na różnych platformach mediów społecznościowych za pomocą tego szablonu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Tworzenie świeżych pomysłów, pisanie chwytliwych podpisów i zarządzanie wizualizacjami zajmuje dużo czasu.

A gdyby istniał sposób na usprawnienie przepływu pracy w mediach społecznościowych? Ten szablon to twoja tajna broń do podboju mediów społecznościowych.

Ta poręczna lista szablonów pomoże ci:

Śledzenie procesu tworzenia zawartości za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "W trakcie" i "Do zrobienia"

Nie przegapić żadnego szczegółu dzięki niestandardowym polom na hashtagi, wskaźniki zaangażowania i linki do zawartości

Organizować zawartość za pomocą niestandardowych widoków dostosowanych do różnych platform, takich jak Pinterest i Instagram

Przeglądanie wszystkich danych postów w jednym miejscu w celu łatwej analizy

Skup się na tworzeniu świetnej zawartości, a nie na zarządzaniu zadaniami

Stań się zorganizowany i wydajny dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jak śledzenie czasu i automatyzacja e-maili

Potrzebujesz stworzyć kalendarz zawartości od podstaw? Skorzystaj z szablonu Szablon kalendarza zawartości ClickUp aby mieć przewagę!

Zorganizuj swoją zawartość na cały rok dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

Tworzenie kalendarza zawartości może przypominać żonglerkę. Zbliżają się terminy, inspiracja słabnie, a śledzenie wszystkiego staje się przytłaczające. Ale nie z ClickUp's szablony kalendarza zawartości .

Użyj widoku kalendarza jako wizualnego centrum dowodzenia. Zaplanuj zawartość na różnych platformach (posty na blogu, media społecznościowe, e-maile), przeciągając i upuszczając zadania na określone daty. Zobacz, jak cała twoja strategia dotycząca zawartości rozwija się z tygodnia na miesiąc!

Widok Tablicy pozwala organizować zadania według kategorii (np. "Posty na blogu", "Grafiki w mediach społecznościowych"). Przenoś zadania między kolumnami, takimi jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Gotowe do publikacji", aby wizualizować swój cykl pracy

Użyj widoku listy, prostego, sortowalnego sposobu na szybki przegląd wszystkich zadań związanych z zawartością. Ustalaj priorytety w oparciu o terminy, przydzielaj członków zespołu i śledź postępy na pierwszy rzut oka

Widok osi czasu umożliwia wizualne przedstawienie procesu tworzenia zawartości. Uporządkuj zadania w kolejności chronologicznej, zobacz zależności między krokami i zapewnij płynny przepływ od pomysłu do publikacji

Niestandardowe statusy pozwalają na automatyzację zadań w celu przejścia od "Przeglądu", "Zaplanowane" i "Opublikowane" oraz otrzymywanie powiadomień w miarę przechodzenia zawartości przez kolejne sceny aż do jej opublikowania

Koniec z dotrzymywaniem terminów lub zastanawianiem się, gdzie znajdują się Twoje treści!

Ulepsz swój proces tworzenia zawartości dzięki ClickUp

Świat krótkiej zawartości wideo przeżywa rozkwit! Od miłośników teledysków po entuzjastów komedii, istnieją tysiące materiałów wideo dla każdego.

Jednak tworzenie wciągającej zawartości wymaga planu i organizacji. ClickUp, potężne narzędzie do zarządzania projektami marketingowymi, wykracza poza proste zarządzanie mediami społecznościowymi.

Wykorzystaj jego elastyczne widoki i niestandardowe pola, aby stworzyć kalendarz zawartości, który działa dla Ciebie. Dzięki ClickUp możesz wizualizować swoją strategię, usprawnić cykl pracy i zapewnić spójne dostarczanie zawartości - wszystko w ramach przyjaznej dla użytkownika platformy.

Wybierz więc swoją ulubioną platformę do udostępniania materiałów wideo, a z ClickUp jako swoją tajną bronią, obserwuj, jak Twoja kreatywna wizja ożywa! Zarejestruj się na ClickUp już dziś!