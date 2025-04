10 najlepszych programów do screencastów w 2025 roku (Free & Paid)

Prosty. Wyczyszczone. Podpowiedź. Angażująca. To cechy dobrej komunikacji w miejscu pracy. Niewiele formatów plików pomaga lepiej przekazywać pomysły, instrukcje i informacje niż nagrania ekranu.

Narzędzia do screencastów umożliwiają nagrywanie ekranów i tworzenie materiałów wideo, które można edytować i udostępniać do różnych celów. Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, profesjonalistą w biznesie, czy twórcą zawartości, platformy te sprawiają, że nagrywanie, edytowanie i udostępnianie nagrań ekranu komputera jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Biorąc pod uwagę różne dostępne narzędzia do screencastingu, wybór najlepszego z nich może być przytłaczający. Kluczem jest zrozumienie swoich konkretnych potrzeb. Gdy już je zdefiniujesz, będziesz mieć lepsze wyobrażenie o tym, który rejestrator ekranu jest dla ciebie najlepszy.

Mając to na uwadze, zbadamy 10 najlepszych narzędzi do screencastingu - w tym zarówno wersje premium, jak i Free - z których każde oferuje unikalne możliwości, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Niezależnie od tego, czy szukasz

najlepszych darmowych narzędzi do nagrywania ekranu

lub rozwiązania premium z zaawansowanymi funkcjami, jesteśmy pewni, że przynajmniej jedna z tych platform przypadnie ci do gustu.

Zanim to jednak nastąpi, zdefiniujmy co sprawia, że oprogramowanie do screencastów jest dobre!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do screencastów?

Wybierając narzędzie do screencastów, wybór musi zależeć od konkretnych wymagań. Niezależnie od tego, w jaki sposób planujesz korzystać z oprogramowania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka wspólnych czynników:

Brak znaków wodnych : Upewnij się, że oprogramowanie nie dodaje znaków wodnych do nagrań, zwłaszcza jeśli zamierzasz używać ich jako wideo szkoleniowe . Znaki wodne mogą zasłaniać część ekranu i obniżać jakość i profesjonalizm wideo

: Upewnij się, że oprogramowanie nie dodaje znaków wodnych do nagrań, zwłaszcza jeśli zamierzasz używać ich jako wideo szkoleniowe . Znaki wodne mogą zasłaniać część ekranu i obniżać jakość i profesjonalizm wideo Opcje niestandardowe : Poszukaj oprogramowania, które umożliwia dostosowanie nagrań za pomocą funkcji takich jak niestandardowe kursory, adnotacje i nakładki. Może to pomóc w tworzeniu profesjonalnie wyglądających materiałów wideo dostosowanych do konkretnych potrzeb

: Poszukaj oprogramowania, które umożliwia dostosowanie nagrań za pomocą funkcji takich jak niestandardowe kursory, adnotacje i nakładki. Może to pomóc w tworzeniu profesjonalnie wyglądających materiałów wideo dostosowanych do konkretnych potrzeb Jakość i formaty wideo : Wybierz opcję, która zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo w wysokiej jakości i oferuje elastyczność w eksportowaniu nagrań w różnych formatach. Zapewni to kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami

: Wybierz opcję, która zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo w wysokiej jakości i oferuje elastyczność w eksportowaniu nagrań w różnych formatach. Zapewni to kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami Współpraca : W przypadku scenariuszy pracy zdalnej wybierz oprogramowanie, które oferuje funkcje współpracy, takie jak udostępnianie ekranu, adnotacje na żywo i edycja w czasie rzeczywistym. Te narzędzia do pracy zdalnej mogą usprawnić komunikację i zwiększyć wydajność pracy międzynarodowych Teamsów

: W przypadku scenariuszy pracy zdalnej wybierz oprogramowanie, które oferuje funkcje współpracy, takie jak udostępnianie ekranu, adnotacje na żywo i edycja w czasie rzeczywistym. Te narzędzia do pracy zdalnej mogą usprawnić komunikację i zwiększyć wydajność pracy międzynarodowych Teamsów Przyjazny dla użytkownika interfejs : Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla efektywnego korzystania z narzędzia. Szukaj intuicyjnych elementów sterujących i dobrze zaprojektowanego układu, który umożliwia łatwą nawigację i dostęp do funkcji

: Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla efektywnego korzystania z narzędzia. Szukaj intuicyjnych elementów sterujących i dobrze zaprojektowanego układu, który umożliwia łatwą nawigację i dostęp do funkcji Możliwości transkrypcji: Oprogramowanie do screencastów z wbudowaną funkcją transkrypcji Transkrypcja AI może zaoszczędzić czas i wysiłek, automatycznie transkrybując nagrania na tekst

Niektóre z tych czynników można uznać za niezbędne, a inne za miłe dodatki, ale dobra platforma do screencastów powinna być wystarczająco wszechstronna, aby zapewnić wszystkie te funkcje.

10 najlepszych programów do screencastów w 2024 roku

Istnieją dziesiątki programów do screencastów, a wiele z nich oferuje wspaniałe wrażenia.

Aby zaoszczędzić czas, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych programów do screencastów w 2024 roku, zakończoną przeglądem ich funkcji i korzyści. Znajdziesz tu również informacje na temat ich cen i tego, co wyróżnia je na rynku!

1. ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia screencastów z transkrypcją AI, które można włączyć do swojego cyklu pracy

ClickUp to wszechstronna platforma znana z kompleksowych funkcji zarządzania projektami. Poza zarządzaniem projektami, ClickUp oferuje szereg innowacyjnych narzędzi i możliwości, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór do różnych zadań, w tym screencastingu.

Twierdzimy, że jest to jedno z najlepszych darmowych narzędzi do screencastingu - bez znaku wodnego, bez limitów czasowych nagrań, oferuje transkrypcję opartą na AI, tworzy i przypisuje zadania z nagrań i nie tylko.

Użyj ClickUp Clips do nagrywania ekranu i tworzenia instrukcji wideo

Nagrywaj i udostępniaj zrzuty ekranu, okna aplikacji lub zakładki przeglądarki w ramach zadań dzięki ClickUp's Clips

Funkcja nagrywania zrzutów ekranu w ClickUp,

ClickUp Clip

umożliwia nagrywanie ekranu pulpitu, dodawanie dźwięku i udostępnianie tych klipów wideo za pośrednictwem połączonego łącza. Można uzyskać dostęp do

rejestrator ekranu

funkcja poprzez Rozszerzenie Chrome ClickUp do przechwytywania wiadomości i materiałów produkcyjnych bez konieczności otwierania innej konsoli.

Łatwe udostępnianie ekranu w celu szybszej komunikacji z innymi użytkownikami bez konieczności pobierania innych narzędzi do nagrywania ekranu

Według

statystyki wideo marketingu w 2022 r

96% osób ogląda explainer videos, aby odkryć nowe produkty i ocenić ich potencjał. Ta funkcja jest wyjątkowo pomocna przy tworzeniu szczegółowych samouczków dotyczących produktów lub wersji demonstracyjnych oprogramowania (Hello, sales teams!).

Dodatkowo, Clipów można używać do nagrywania instruktaży dla pracowników lub instruktażowych nagrań ekranu.

Użyj ClickUp Brain do transkrypcji klipów

Automatyczna transkrypcja notatek głosowych z Clipów za pomocą ClickUp Brain

To, co sprawia, że Clips jest doskonałym narzędziem do współpracy, to funkcja transkrypcji oparta na AI. Użytkownicy mogą automatycznie transkrybować swoje klipy, a następnie skanować je, przeskakiwać do określonych znaczników czasu, a nawet kopiować fragmenty do wykorzystania w innych kontekstach.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy przesłać swój klip głosowy do ClickUp Brain, który następnie dokona transkrypcji dźwięku na tekst. Tekst ten można wykorzystać jako napisy w screencastach, zapewniając widzom możliwość śledzenia treści nawet bez dźwięku.

Funkcja ta jest przydatna do tworzenia samouczków, filmów szkoleniowych i innych treści edukacyjnych, w których niezbędna jest jasna komunikacja.

Oszczędzaj czas i komunikuj się jasno dzięki podsumowaniom opartym na AI, obsługiwanym przez ClickUp Brain

Kolejną świetną funkcją jest możliwość sparowania ClickUp Brain z Clips w celu tworzenia nagrań audio ze spotkań i transkrypcji notatek ze spotkań. Następnie możesz wysyłać szczegółowe notatki ze spotkań do tych, którzy w nich uczestniczyli i nadrobić zaległości z tymi, którzy w nich nie uczestniczyli.

ClickUp najlepsze funkcje

Szybsze pozyskiwanie niestandardowych klientów dzięki udostępnianiu profesjonalnych wersji demonstracyjnych produktów za pomocą ClickUp Clips

Udostępnianie nagrań ekranu bezpośrednio przez e-mail w ClickUp aby uprościć komunikację

Nagrywanie bez limitów czasowych lub znaków wodnych na nagraniach ekranu

Dostęp do wideo z dowolnego urządzenia poprzez scentralizowany hub dla wszystkich Clipów

Zapisz swój skrypt lektora dla nagrań audio za pomocą Dokumenty ClickUp Przekształcaj Clips w zadania jednym kliknięciem, a następnie przypisuj do nich członków zespołu

Użyj narzędzia do prezentacji do tworzenia angażujących i kreatywnych prezentacji

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki szyk funkcji ClickUp za przytłaczający

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 opinii)

4,7/5 (ponad 9 000 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Loom: Najlepsze do szybkich i łatwych wideo

przez

Loom

Loom to platforma hostingowa wideo znana z wysokiej jakości odtwarzacza i bezproblemowej integracji z platformami sieci społecznościowych. Oferuje płynne odtwarzanie i doskonały interfejs użytkownika, umożliwiając użytkownikom łatwe przesyłanie zawartości wideo z ich komputerów.

Ponadto użytkownicy mogą zarządzać różnymi kontami za pomocą pulpitu. W darmowym planie Loom można nagrać do 25 pięciominutowych wideo na osobę. Free Plan obejmuje bańkę kamery z nagraniami ekranu, wgląd widzów, obszar roboczy zespołu i opcje natychmiastowej edycji.

Najlepsze funkcje Loom

Nagrywanie zawartości w dowolnej aplikacji na dowolnym urządzeniu

Edycja wideo w przeglądarce, aplikacji Loom lub za pomocą wygodnego rozszerzenia Chrome

Używaj reakcji emoji i komentarzy ze znacznikami czasu, aby reagować na określone momenty w wideo

Nagrywanie ekranów na urządzeniach Mac iOS

5 GB przestrzeni dyskowej za darmo jako nowy użytkownik Loom

Limity Loom

Ograniczone możliwości edycji wideo online

Wersja Free ma limity długości wideo i liczby filmów na użytkownika

Ceny Loom

Starter: Free

Free Business: $15/twórca miesięcznie

$15/twórca miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Loom oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,800 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

3. ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic): Najlepszy do nagrywania ekranu i edycji wideo

przez ScreenPal An alternatywa dla Loom , Screenplay (dawniej Screencast-O-Matic) to popularne oprogramowanie do nagrywania ekranu i edycji wideo z zakresem funkcji dostosowanych do potrzeb Business. Dzięki Screenpal użytkownicy mogą łatwo tworzyć profesjonalnej jakości screencasty i nagrania wideo w celu przekazywania pomysłów, demonstrowania procesów i udostępniania filmów szkoleniowych.

Aplikacja umożliwia wzbogacanie nagrań tekstem, obrazami i efektami graficznymi oraz nagrywanie interaktywnych materiałów wideo na potrzeby prezentacji. Darmowy plan Screenpal ogranicza jednak nagrania wideo do 15 minut, co może być ograniczeniem dla niektórych użytkowników.

Najlepsze funkcje ScreenPal

Ulepszanie nagrań za pomocą tekstu, obrazów i efektów graficznych

Używanie efektów zielonego ekranu w celu uzyskania dopracowanego wyglądu

Udostępnianie wideo klientom i członkom Teams z unikalnymi adresami URL

Dostęp do zaawansowanych narzędzi edycyjnych, takich jak Zoom i narracja audio, w celu niestandardowego dostosowania wideo

Limity ScreenPal

Plan Free ogranicza nagrania wideo do 15 minut

Zaawansowane funkcje edycji są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny ScreenPal

Solo: Free

Solo Deluxe: $3/miesiąc (rozliczane rocznie)

$3/miesiąc (rozliczane rocznie) Solo Premium: $6/miesiąc (rozliczane rocznie)

$6/miesiąc (rozliczane rocznie) Solo Max: 10 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

10 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Team Business: 8 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

ScreenPal oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4. Camtasia: Najlepsza do zaawansowanej edycji wideo

przez Camtasia Camtasia oferuje szeroki zakres funkcji do tworzenia wysokiej jakości screencastów i wideo. Został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu firmy mogą łatwo tworzyć profesjonalnie wyglądającą zawartość bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych.

Aplikacja umożliwia jednoczesne nagrywanie obrazu z ekranu i kamery internetowej, edycję wideo po nagraniu oraz dodawanie adnotacji i efektów w celu poprawy ogólnej prezentacji nagranych materiałów wideo. Dodatkowo, Camtasia oferuje wiele opcji eksportu, ułatwiając udostępnianie wideo na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Camtasia

Wycinanie, przycinanie i dodawanie przejść do materiałów wideo za pomocą szerokiego zakresu narzędzi do edycji

Ulepszanie wideo za pomocą adnotacji, animacji i efektów, aby uczynić je bardziej angażującymi

Eksportowanie wideo w różnych formatach, takich jak MP4, GIF, M4A (Windows) i MOV (Mac) w celu łatwego udostępniania na różnych platformach

Limity Camtasia

Camtasia jest stosunkowo droga w porównaniu do innych opcji oprogramowania do screencastingu

Chociaż Camtasia jest przyjazna dla użytkownika, może być krzywą uczenia się dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w oprogramowaniu do edycji wideo

Ceny Camtasia

Indywidualna subskrypcja: 179,88 USD (rozliczana rocznie)

179,88 USD (rozliczana rocznie) Licencja wieczysta: $299.99

Camtasia oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.6/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

5. Adobe Captivate: Najlepszy do interaktywnych nagrań ekranu

przez Adobe Captivate Adobe Captivate to potężne oprogramowanie do tworzenia screencastów oferujące różne funkcje do tworzenia interaktywnych i angażujących nagrań ekranowych. Jest szeroko stosowany przez firmy i nauczycieli do tworzenia samouczków, wideo szkoleniowych i symulacji oprogramowania.

Adobe Captivate umożliwia jednoczesne nagrywanie obrazu z ekranu i kamery internetowej. Narzędzie oferuje również zaawansowane opcje edycji i publikowania.

Ponadto platforma oferuje zakres elementów interaktywnych. Możesz tworzyć interaktywne quizy i oceny, które można włączyć do screencastów w celu zwiększenia nauki i zaangażowania.

Najlepsze funkcje Adobe Captivate

Edycja screencastów za pomocą narzędzi do edycji z różnych zakresów, w tym wycinania, przycinania i adnotacji

Włączanie interaktywnych elementów, takich jak quizy i oceny, do screencastów w celu poprawy jakości nauczania

Tworzenie interaktywnych screencastów o profesjonalnej jakości za pomocą wizualnych widżetów z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Tworzenie responsywnych screencastów, które można oglądać na dowolnym urządzeniu

Limity Adobe Captivate

Ma stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w oprogramowaniu do screencastów

Ceny Adobe Captivate

33,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Captivate

G2: 3.9/5 (ponad 190 recenzji)

3.9/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

6. Vidyard: Najlepszy do wideo marketingu

przez Vidyard Vidyard został zaprojektowany, aby pomóc firmom w tworzeniu, hostowaniu i udostępnianiu wideo w celu zaangażowania potencjalnych klientów i zwiększenia wyników. Umożliwia tworzenie wysokiej jakości screencastów i profesjonalnie wyglądających materiałów wideo bez rozszerzenia wiedzy technicznej.

Ponadto Vidyard oferuje szereg innych funkcji, takich jak hosting wideo, analityka i integracja z innymi narzędziami marketingowymi, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla zespołów sprzedażowych, które chcą zwiększyć swoje wysiłki marketingowe oparte na wideo.

Na Vidyard można również tworzyć awatary AI, które można wykorzystać do tworzenia interaktywnych i angażujących wideo, które mają połączenie z odbiorcami na bardziej osobistym poziomie.

Najlepsze funkcje Vidyard

Hostuj wszystkie swoje wideo w jednym centralnym miejscu za pomocą Vidyard Hosting

Łatwe edytowanie screencastów za pomocą intuicyjnych narzędzi do edycji Vidyard, w tym przycinanie, wycinanie i dodawanie adnotacji

Twórz hiperrealistyczne awatary AI, które wyglądają i mówią jak ty

Dodawanie interaktywnych elementów do screencastów, takich jak klikalne przyciski i połączone linki

Limity Vidyard

Darmowa wersja Vidyard ma limity, takie jak ograniczona liczba wideo i opcje brandingu, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników

Ceny Vidyard

Free

Pro: $29/użytkownika miesięcznie

$29/użytkownika miesięcznie Plus: $89/użytkownika miesięcznie

$89/użytkownika miesięcznie Business: Ceny niestandardowe

Vidyard oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (750+ recenzji)

4.5/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

7. Riverside: Najlepsza do podcastów, nagrywania wideo i edycji

przez Riverside Riverside to studio online, które usprawnia komunikację w biznesie dzięki wysokiej jakości nagrywaniu podcastów i możliwościom edycji wideo. Specjalizuje się w funkcji screencastów, umożliwiając użytkownikom oddzielne nagrywanie strumieni audio i wideo. Możliwość ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu szczegółowych prezentacji wideo i samouczków.

Riverside został zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu użytkowania, z wyróżniającymi się funkcjami, takimi jak lokalne nagrywanie w celu uzyskania wysokiej jakości wyników i narzędzia oparte na AI do łatwej edycji i transkrypcji.

Najlepsze funkcje Riverside

Nagrywanie z krystalicznie czystą jakością audio i wideo, nawet przy słabych połączeniach internetowych, dzięki lokalnemu nagrywaniu każdego strumienia

Szeroka kontrola nad postprodukcją dzięki oddzielnym ścieżkom audio i wideo dla każdego uczestnika

Łatwe tworzenie angażujących, udostępnianych krótkich formularzy (Magic Clips) za pomocą narzędzi do edycji wspomaganych przez AI

Łatwe zapraszanie członków Teams do udziału w sesjach nagraniowych za pośrednictwem połączonego łącza; nie muszą oni pobierać oprogramowania, co zapewnia łatwy dostęp i uczestnictwo

Limity Riverside

Wersja Free ogranicza rozdzielczość eksportu wideo do 720p, co może nie spełniać potrzeb użytkowników wymagających wyższej rozdzielczości

Ceny Riverside

**Free

Standard: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Pro: 24 USD/użytkownika miesięcznie

24 USD/użytkownika miesięcznie Business: Ceny niestandardowe

Riverside oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 700 opinii)

4.8/5 (ponad 700 opinii) Capterra: (za mało ocen)

8. Screencastify: Najlepszy do nagrywania ekranu i edycji wideo

przez Screencastify Świetny Alternatywa dla Vidyard screencastify to darmowe, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do screencastów, które oferuje nagrywanie z kamery internetowej. Jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Jego narzędzia do adnotacji pozwalają wyróżnić kluczowe sekcje nagrania, dzięki czemu wideo jest łatwiejsze do skanowania, a widzowie mogą łatwo poruszać się po zawartości.

Najlepsze funkcje Screencastify

Dodawanie podpisów i adnotacji do nagrań

Zmiana kolejności wielu klipów wideo za pomocą funkcji przeciągnij i upuść

Importowanie wideo z Dysku Google do edytora w celu płynnej edycji

Limity Screencastify

Darmowa wersja Screencastify ma limit nagrywania wynoszący pięć minut na wideo, co może być ograniczające w przypadku dłuższych nagrań

Ceny Screencastify

**Free

Starter: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Pro: 20 USD/użytkownik miesięcznie

20 USD/użytkownik miesięcznie Teams: Niestandardowy cennik

Screencastify oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

4.6/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

9. OBS Studio: Najlepsze do nagrywania wideo i transmisji na żywo

przez OBS Studio OBS jest powszechnie znany jako redaktor wideo. Jednak to zakończone na licencji open-source oprogramowanie do nagrywania wideo i transmisji na żywo jest przeznaczone głównie dla kamerzystów. Oferuje funkcje wideo, audio i wizualne do tworzenia zawartości o profesjonalnej jakości bez konieczności uiszczania wysokich opłat.

Chociaż może nie być tak bogaty w funkcje, jak inne Alternatywy dla Camastasia oBS Studio pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe skróty klawiszowe dla takich czynności jak wyciszanie źródeł dźwięku i przełączanie ekranów.

Dodatkowo, Teams może korzystać z tłumienia szumów, aby odfiltrować muzykę i dźwięki w tle.

Najlepsze funkcje OBS Studio

Płynna integracja z platformami takimi jak YouTube, Facebook i Twitch w celu łatwego prowadzenia transmisji na żywo

Kompatybilność z różnymi platformami, takimi jak Windows, Mac i Linux

Wsparcie dla różnych typów plików w celu wszechstronnego wykorzystania

Niestandardowe elementy brandingu, takie jak logo i tekst

Limity OBS Studio

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z zawieszaniem się lub zawieszaniem podczas nieoczekiwanego zatrzymywania i ponownego uruchamiania transmisji na żywo

Użytkownicy wzmiankują o krzywej uczenia się, aby zapoznać się z programem i jego funkcjami

Ceny OBS Studio

Free

OBS Studio oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

10. ScreenFlow: Najlepszy dla użytkowników komputerów Mac

przez Screenflow Następny na liście jest Alternatywa dla OBS Studio screenFlow. To popularne oprogramowanie do screencastów oferuje rozbudowane funkcje nagrywania i edycji nagrań ekranu.

Jest szeroko stosowane przez firmy i twórców zawartości do tworzenia samouczków, wideo szkoleniowych i demonstracji produktów.

Cechą wyróżniającą Screenflow jest intuicyjny interfejs, który ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających materiałów wideo. Ponadto Screenflow oferuje szereg funkcji i narzędzi do edycji, w tym animacje, przejścia i efekty dźwiękowe, które pozwalają użytkownikom ulepszać swoje wideo i angażować odbiorców.

Najlepsze funkcje ScreenFlow

Popraw jakość dźwięku za pomocą narzędzi do edycji dźwięku Screenflow, w tym redukcji szumów i efektów dźwiękowych

Dodawanie animacji i przejść do materiałów wideo, aby uczynić je bardziej dynamicznymi i angażującymi

Korzystanie z wbudowanej biblioteki multimediów ScreenFlow zawierającej 500 000 unikalnych obrazów, plików audio i klipów wideo

Eksport wideo w różnych formatach, w tym HD i 4K, w celu łatwego udostępniania na różnych platformach

Limity ScreenFlow

Screenflow jest stosunkowo drogi w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do screencastingu

Ceny ScreenFlow

ScreenFlow: $169

$169 ScreenFlow Super Pak: $229

$229 ScreenFlow Super Pak+: 259 USD

Screenflow oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

Zaspokój swoje potrzeby w zakresie screencastingu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

Nagrywarki ekranowe to jeden z najpopularniejszych formatów komunikacji zarówno dla indywidualnych twórców, jak i organizacji. Aby zwiększyć siłę oddziaływania swoich komunikatów, należy uczynić screencast, produkcję wideo i edycję częścią swojego cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą Business, który chce tworzyć angażujące wideo szkoleniowe, twórcą zawartości, który chce tworzyć wysokiej jakości samouczki, czy też nauczycielem, który chce ulepszyć naukę online, narzędzia te zapewniają funkcje i elastyczność, których potrzebujesz!

Od prostoty Screencastify po zaawansowane funkcje Adobe Captivate - każdy znajdzie coś dla siebie. Chodzi o to, że proces tworzenia wideo może być tak prosty lub zaawansowany, jak tylko chcesz.

ClickUp wykracza jednak poza nagrywanie ekranu - otrzymujesz płynną transkrypcję AI, uniwersalne wyszukiwanie i wiele innych funkcji współpracy, a wszystko to na jednej platformie.

Z

Niedawna zapowiedź ClickUp dotycząca Clip 3.0

użytkownicy mogą spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych i intuicyjnych funkcji, które poprawią ich wrażenia podczas screencastingu!

Wypróbuj ClickUp już dziś i zrób więcej ze swoim screencastingiem!