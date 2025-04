10 najlepszych narzędzi do współpracy sprzedażowej dla teamów sprzedażowych w 2025 roku

Każdy współczesny proces sprzedaży i operacji to coś więcej niż zimne telefony lub indywidualny sprzedawca kontaktujący się z klientem w celu zawarcia umowy. Wymaga komunikacji między działami i utrzymywania jasnego widoku procesu sprzedaży, terminowych działań następczych i ścisłej współpracy między zespołami.

Usprawnienie tego procesu wymaga poświęcenia, wydajnego procesu i magicznego składnika, jakim jest oprogramowanie do współpracy sprzedażowej. Wykorzystując kompleksową platformę do współpracy w zakresie sprzedaży, można przekształcić zespół z grupy utalentowanych solistów w wydajny umysł roju, napędzający transakcje ze zwiększoną skutecznością.

Ale który magiczny składnik narzędzie sprzedaży jest przygotowane do zrobienia wszystkiego dla Twojej marki? Aby pomóc Ci wybrać odpowiednią opcję, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do współpracy w zakresie sprzedaży. Dodatkowo, mamy specjalną rekomendację, która może okazać się najlepszym wyborem narzędzie do automatyzacji sprzedaży .

Czego należy szukać w oprogramowaniu do współpracy sprzedażowej?

Przed zagłębieniem się w lista najlepszych aplikacji sprzedażowych przyjrzyjmy się zatem czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do współpracy w zakresie sprzedaży. Najlepsze narzędzia muszą mieć następujące cechy:

Scentralizowana komunikacja: Jeśli twoje Teams rozmawiają w silosach i przechowują swoje dane na wielu platformach, z pewnością spowoduje to rozbieżności. Upewnij się, że narzędzia do współpracy, które rozważasz, zapewniają komunikację opartą na współpracy funkcja. Pozwoli to zespołom sprzedażowym i marketingowym, wraz z resztą organizacji, na łatwe przechowywanie informacji o klientach, udostępnianie plików, prowadzenie spotkań w formie wideokonferencji i porozumiewanie się na tej samej stronie

Efektywne zarządzanie cyklem pracy : Kluczową częścią sprzedaży jest zrobienie właściwych rzeczy we właściwym czasie. Obejmuje to wysyłanie e-maili, przypomnień, notatek ze spotkań i nie tylko. Priorytetem są narzędzia, które pozwalają usprawnić i zautomatyzować cykle pracy, pomagając zespołom zachować porządek i konsekwentnie realizować cele sprzedażowe

Poprawa współpracy : Wybrane oprogramowanie powinno ułatwiać współpracę. Odpowiednie narzędzia do współpracy często mają funkcje takie jak udostępnianie dokumentów, plików, współedytowanie i tablice. Funkcje te umożliwią twojemu zespołowi przeprowadzanie burzy mózgów, opracowywanie strategii i wspólną pracę nad propozycjami

Widoczność danych i raportowanie : Dane są siłą napędową sprzedaży. Poszukaj platformy, która oferuje przejrzyste, konfigurowalne pulpity sprzedażowe i narzędzia do raportowania, aby uprościć pracę całego działu sprzedaży. Zapewni to cenny wgląd w wydajność zespołu i zidentyfikuje obszary wymagające poprawy

: Dane są siłą napędową sprzedaży. Poszukaj platformy, która oferuje przejrzyste, konfigurowalne pulpity sprzedażowe i narzędzia do raportowania, aby uprościć pracę całego działu sprzedaży. Zapewni to cenny wgląd w wydajność zespołu i zidentyfikuje obszary wymagające poprawy Integracja: Twoje narzędzia do współpracy sprzedażowej muszą płynnie współpracować z istniejącymi CRM lub innymi platformami w organizacji. Zapewnia to płynne udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom sprzedaży i innym zainteresowanym stronom uzyskanie odpowiednich informacji i poprawę wydajności

10 najlepszych programów do współpracy sprzedażowej do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do współpracy sprzedażowej, oferującym wiele funkcji wykraczających poza zwykłą współpracę zespołu sprzedaży lub zarządzanie potokiem sprzedaży.

spraw, aby wszyscy przedstawiciele handlowi byli na tej samej stronie, korzystając z Planu Sprzedaży ClickUp

Dzięki ClickUp możesz śledzić sprzedaż, zarządzać potencjalnymi klientami i informacjami o klientach za pomocą oprogramowania CRM oraz tworzyć wydajne cykle pracy i raportowania w celu pomiaru KPI sprzedaży. Platforma staje się punktem kompleksowego zarządzania leadami przechwytywanie danych CRM, tworzenie i udostępnianie materiałów sprzedażowych, przydzielanie zadań i sprzedaż oparta na współpracy.

Zorganizuj proces współpracy sprzedażowej dzięki szablonowi planu sprzedaży ClickUp

Ponadto, można ustawić i zarządzać procesami sprzedaży bardziej efektywnie przy użyciu jego szablonów planów sprzedaży . Gotowe do użycia Szablon planu sprzedaży ClickUp jest świetny dla początkujących i pomaga

Ustawić znaczące cele SMART dla działu sprzedaży

Opracować strategie, aby szybciej osiągnąć te cele

Organizować informacje w jednym miejscu, aby były łatwo dostępne dla wszystkich specjalistów ds. sprzedaży

Zorganizuj proces współpracy sprzedażowej dzięki szablonowi planu sprzedaży ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualne planowanie i burza mózgów strategii sprzedaży z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Sales aby szybciej zamykać transakcje i poprawić wskaźnik powodzenia

Automatyzacja powtarzalnych zadań i uwolnienie czasu zespołu, aby skupić się na zamykaniu transakcji za pomocą Automatyzacja ClickUp funkcje

Zapewnij jasną komunikację i informuj wszystkich na bieżąco dzięki bezpośrednim wzmiankom i @wiadomościom za pomocą Widok ClickUp Chat Zarządzaj i ustaw jasne cele dla swojego lejka sprzedaży i śledź postępy wizualnie za pomocą Cele ClickUp Wykorzystaj wiele widoków i pulpitów, aby uzyskać natychmiastowe raportowanie i spersonalizowane wskaźniki, umożliwiające śledzenie i identyfikację kluczowych wskaźników, które mają znaczenie dla menedżerów sprzedaży

Współpraca i burza mózgów z przedstawicielami handlowymi przy użyciu Tablica ClickUp , funkcji współpracy zespołu sprzedaży, która pozwala uzyskać wirtualną tablicę do dodawania notatek, kreślenia szczegółowych planów i dodawania ich do narzędzia do zarządzania projektami

Wykorzystaj moc ClickUp Brain , asystenta AI, aby pomóc Ci usprawnić cykl pracy w sprzedaży, pisać e-maile sprzedażowe, podsumowywać teksty i przyspieszyć postępy w działaniach sprzedażowych

Utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie za pomocą Wykrywanie współpracy ClickUp , dzięki czemu wiesz, które dokumenty są edytowane i otrzymujesz natychmiastowe aktualizacje w czasie rzeczywistym na platformie

limity ClickUp

Biorąc pod uwagę rozszerzenie funkcji, niektórzy użytkownicy mogą odczuwać niewielką krzywą uczenia się podczas rozpoczynania pracy z platformą

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Grzechotka

Rattle to platforma RevOps zaprojektowana w celu utrzymania koncentracji i koordynacji zespołu w całym cyklu sprzedaży. Narzędzie do współpracy sprzedażowej integruje dane Salesforce bezpośrednio ze Slackiem, dzięki czemu wszystkie operacje związane z przychodami są szybsze, sprawniejsze i bardziej efektywne.

via Rattle

Najlepsze funkcje grzechotki

Bezpieczne udostępnianie klientom poufnych dokumentów sprzedażowych i propozycji oraz współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą Deal Rooms

Standaryzacja procesu sprzedaży dzięki gotowym lub konfigurowalnym podręcznikom, które prowadzą przedstawicieli przez każdą scenę transakcji

Intuicyjne narzędzia do prognozy i konfigurowalne pulpity zapewniają widoczność procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym

Wzmocnienie pozycji przedstawicieli dzięki wbudowanym narzędziom do coachingu i przekazywania informacji zwrotnych w celu ciągłej poprawy ich wydajności

Rattle limit

Ceny Rattle mogą nie być odpowiednie dla wszystkich budżetów, zwłaszcza dla mniejszych Teams

Niektórzy użytkownicy zgłaszali brak zaawansowanych opcji niestandardowych w porównaniu z innymi narzędziami do współpracy zespołowej

Ceny Rattle

Starter : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $34/miesiąc na użytkownika

: $34/miesiąc na użytkownika Premium: $49/miesiąc na użytkownika

Rattle oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (90+ recenzji)

4.8/5 (90+ recenzji) Capterra: NA

3. DealHub

via Dealhub DealHub to najwyżej oceniane rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży, które jest idealne dla teamów sprzedażowych. Posiada funkcje rozliczeń i subskrypcji. Umożliwia to scentralizowanie wszystkich działań związanych z transakcjami, komunikacją i propozycjami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje DealHub

Zarządzanie wszystkimi dokumentami, komunikacją i zadaniami w ramach jednej, bezpiecznej platformy

Wykorzystanie AI do identyfikacji potencjalnych przeszkód i sugerowania najlepszych praktyk w celu optymalizacji przepływu transakcji

Wspieranie płynnej komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami poprzez dyskusje w wątkach i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych i zapewnij ich dokładność dzięki automatyzacji przechwytywania danych z e-maili i innych źródeł

Płynne połączenie DealHub z istniejącą platformą CRM i innymi narzędziami w celu zapewnienia ujednoliconego doświadczenia sprzedażowego

Limity DealHub

Struktura cenowa DealHub może być skomplikowana dla niektórych Business, ponieważ dodatkowe funkcje i usługi są wyceniane osobno

Ceny DealHub

DealRoom : Kontakt w sprawie sprzedaży

: Kontakt w sprawie sprzedaży DealHub CPQ : Kontakt z działem sprzedaży

: Kontakt z działem sprzedaży DealHub Billing: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje DealHub

G2: 4.7/5 (550+recenzji)

4.7/5 (550+recenzji) Capterra: 4.8/5 (40+recenzji)

4. RingCentral

via RingCentral RingCentral to rozwiązanie komunikacyjne oparte na AI, które oferuje kompleksowy pakiet narzędzi do współpracy zaprojektowanych specjalnie dla zdalnych i hybrydowych teamów sprzedażowych. Dzięki funkcjom takim jak notatki z rozmów w czasie rzeczywistym i spersonalizowane spostrzeżenia dotyczące konwersji, narzędzie to może pomóc w konsolidacji wysiłków komunikacyjnych i uzyskaniu informacji na temat sprzedaży.

Najlepsze funkcje RingCentral

Konsolidacja połączeń telefonicznych, wideokonferencji, wiadomości zespołowych i faksów w ramach jednej, przyjaznej dla użytkownika platformy

Integracja RingCentral z istniejącym CRM i innymi narzędziami sprzedażowymi w celu usprawnienia cyklu pracy

Wyczyszczona komunikacja i współpraca z teamami i klientami z całego świata dzięki możliwościom połączeń międzynarodowych i wideokonferencji

Limity RingCentral

Plany cenowe RingCentral różnią się w zależności od funkcji i liczby wymaganych użytkowników

Niektórzy recenzenci wspomnieli o niewielkiej krzywej uczenia się niektórych zaawansowanych funkcji platformy

Ceny RingCentral

Core : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $35/miesiąc na użytkownika

: $35/miesiąc na użytkownika Ultra: $45/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4.5/5 (890+recenzji)

4.5/5 (890+recenzji) Capterra: 4.2/5 (1100+recenzji)

5. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive jest skutecznym cRM oparty na współpracy i platforma do zarządzania sprzedażą, która umożliwia śledzenie procesu sprzedaży, zarządzanie potencjalnymi klientami i automatyzację całego procesu sprzedaży. Najlepsze jest to, że pozwala na połączenie stosu technologicznego z CRM Pipedrive, umożliwiając płynne uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym z wielu narzędzi na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Przejrzysty przegląd pipeline'u sprzedaży dzięki konfigurowalnym scenom i funkcji "przeciągnij i upuść"

Śledzenie wszystkich działań związanych ze sprzedażą, w tym połączeń, e-maili i spotkań, w centralnej lokalizacji

Wspieranie komunikacji i współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami poprzez dyskusje w wątkach i notatki dotyczące transakcji

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili i planowanie spotkań, dzięki czemu twój zespół może skupić się na zamykaniu transakcji

Limity Pipedrive

Pipedrive oferuje darmową wersję próbną, ale niektóre zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Funkcja Pipedrive może być bardziej odpowiednia dla organizacji sprzedażowych niż dla innych branż, które potrzebują narzędzia skoncentrowanego na sprzedaży dla swojego zespołu.

Ceny Pipedrive

Essential : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $29/miesiąc na użytkownika

: $29/miesiąc na użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Power : $69/miesiąc na użytkownika

: $69/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.2/5 (ponad 1800 recenzji)

4.2/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2900+ opinii)

6. Recapped.io

via Recapped.io Recapped.io przyjmuje inne podejście do współpracy sprzedażowej, koncentrując się na przechwytywaniu i udostępnianiu kluczowych wniosków z rozmów i spotkań sprzedażowych. Dzięki gotowemu do użycia podręcznikowi, konfigurowalnym szablonom i obszarom roboczym do współpracy, zapewniasz, że Twoje Teams przestrzegają najlepszych praktyk i łatwo znajdują wymagane dokumenty i zasoby sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Redcapped.io

Przechwytywanie cennych spostrzeżeń sprzedażowych z rozmów i udostępnianie ich szerszemu zespołowi w celu budowania zbiorowej wiedzy

Przypisywanie jasnych elementów działań członkom zespołu po każdej rozmowie i śledzenie postępów w kierunku ich zakończenia

Przeglądanie kluczowych momentów rozmów sprzedażowych dzięki łatwo dostępnym nagraniom wideo i transkrypcjom z możliwością wyszukiwania

Analizuj nagrania rozmów i transkrypcje, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnić przedstawicielom celowy coaching

Zwiększenie odpowiedzialności Teams poprzez zapewnienie, że po każdej rozmowie sprzedażowej przypisywane są jasne działania następcze i elementy działań

Redcapped.io limit

Ceny Recapped.io mogą nie być odpowiednie dla wszystkich budżetów, zwłaszcza dla większych Teams sprzedażowych

Niektórzy recenzenci wspomnieli o limitach w zakresie zaawansowanych integracji w porównaniu do innych narzędzi sprzedażowych

Ceny Redcapped.io

Free

Profesjonalny : $85/miesiąc za użytkownika

: $85/miesiąc za użytkownika Business: $125/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Redcapped.io

G2: 4.6/5 (ponad 150 recenzji)

4.6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

7. Salesforce

Salesforce to tytan CRM, oferujący solidną platformę z szerokim zakresem funkcji, w tym silnymi możliwościami współpracy sprzedażowej. Korzystając z tej bazy, oferuje wiele funkcji dodatkowych, dzięki czemu jest to kompleksowa platforma do zarządzania sprzedażą i marketingiem, umożliwiająca organizacjom automatyzację i usprawnienie wysiłków związanych z generowaniem przychodów.

via Salesforce

Najlepsze funkcje Salesforce

Wspieraj płynną komunikację dzięki funkcjom takim jak Chatter do przesyłania wiadomości zespołowych, zarządzania zadaniami i aktualizacji transakcji w czasie rzeczywistym

Umożliwienie zespołowi utrzymania połączenia i zarządzania transakcjami w podróży dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej

Dostosuj Salesforce do swoich potrzeb dzięki szerokiemu zakresowi konfigurowalnych pól, cykli pracy i pulpitów

Uzyskaj dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania i wizualizacji danych

Limity Salesforce

Dla niektórych osób Salesforce jest złożoną platformą z bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do innych opcji

Struktura cenowa jest kosztowna dla mniejszych firm, a koszty często zależą od liczby użytkowników i wymaganych funkcji

Ceny Salesforce

Starter Suite : 24 USD/miesiąc za użytkownika

: 24 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $80/miesiąc za użytkownika

: $80/miesiąc za użytkownika Enterprise : $165/miesiąc za użytkownika

: $165/miesiąc za użytkownika Unlimited : $330/miesiąc na użytkownika

: $330/miesiąc na użytkownika Einstein 1 Sales: $500/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4.3/5 (19,500+ recenzji)

4.3/5 (19,500+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 300 opinii)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit SalesRabbit to dynamiczna platforma do zarządzania sprzedażą w terenie, która automatyzuje i usprawnia cały proces sprzedaży na jednej platformie. Oferuje różne funkcje, które pomagają zespołom sprzedażowym poprawić wydajność, obniżyć koszty i zabezpieczyć transakcje.

Najlepszą częścią tego narzędzia sprzedażowego jest to, że integruje się ono z ponad 1000 kompatybilnych narzędzi, umożliwiając dostęp do wszystkich danych sprzedażowych w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje SalesRabbit

Konsolidacja wszystkich kanałów komunikacji sprzedażowej - e-maili, rozmów, tekstów i interakcji w mediach społecznościowych - na jednej platformie

Monitoruj i analizuj komunikację w zespole, aby zidentyfikować możliwości coachingu i poprawić ogólną efektywność sprzedaży

Ułatwienie płynnej współpracy dzięki funkcjom takim jak czat zespołowy, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami

Projektowanie niestandardowych procesów sprzedaży i zarządzanie nimi za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" oraz wizualnych narzędzi pipeline

Uzyskanie widoczności pipeline'u sprzedaży w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom i funkcjom śledzenia aktywności

Limity SalesRabbit

Chociaż SalesRabbit oferuje darmowy plan, niektóre zaawansowane funkcje są ograniczone lub niedostępne w darmowej warstwie

Kilka opinii użytkowników wspomina, że integracja z niektórymi systemami CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu może być ograniczona w porównaniu do bardziej uznanych platform

Ceny SalesRabbit

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika SalesRabbit Pro : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika SalesRabbit Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje SalesRabbit

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

4.5/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 190 recenzji)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner to rozwiązanie do zarządzania projektami i potokiem sprzedaży, które dostosowuje się do zmian i potrzeb zespołów. Pomaga zarządzać projektami sprzedażowymi za pomocą przewidywalnego harmonogramu, dokładnych prognoz i realistycznego bilansu obciążenia pracą, aby pomóc całemu zespołowi efektywnie zarządzać swoimi działaniami.

via LiquidPlanner Znany jest głównie ze swoich wizualnych możliwości planowania, które są wykorzystywane do efektywnej współpracy sprzedażowej.

Najlepsze funkcje LiquidPlanner

Wizualizacja procesu sprzedaży za pomocą konfigurowalnych wykresów Gantta, pozwalających na wyczyszczoną komunikację terminów i zależności

Ułatwienie komunikacji w czasie rzeczywistym i zarządzania zadaniami dzięki funkcjom takim jak dyskusje w wątkach i udostępnianie dokumentów

Wizualizacja obciążenia pracą zespołu i identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł w potoku sprzedaży w celu optymalnej alokacji zasobów

Zyskaj większą widoczność postępów w sprzedaży i popraw dokładność swoich działań prognozy sprzedaży LiquidPlanner limit

Struktura cenowa LiquidPlanner może nie być odpowiednia dla wszystkich budżetów, zwłaszcza dla mniejszych Teams

Niektóre opinie użytkowników wspominają o niewielkiej krzywej uczenia się w opanowaniu zaawansowanych funkcji planowania

Ceny LiquidPlanner

Essential : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Professional : $28/miesiąc na użytkownika

: $28/miesiąc na użytkownika Ultimate: $42/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (290+recenzji)

4.2/5 (290+recenzji) Capterra: 4.3/5 (650+recenzji)

10. Sprzedaż HubSpot

via Hubspot HubSpot to popularne narzędzie sprzedaży i marketingu typu "wszystko w jednym". Jego Free CRM sprawia, że jest idealny dla organizacji sprzedażowych. Platforma HubSpot Sales jest wyposażona we wszechstronne funkcje, które można dodać do CRM i potoku sprzedaży.

Teams mogą korzystać z narzędzi do współpracy i angażowania sprzedawców, funkcji zarządzania transakcjami, raportowania i funkcji analitycznych, narzędzi do zarządzania płatnościami i ofertami oraz wielu innych.

Najlepsze funkcje HubSpot

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów, wysyłanie e-maili i wprowadzanie danych, co pozwala zespołowi skupić się na zamykaniu transakcji

Eliminacja planowania spotkań z potencjalnymi klientami dzięki przyjaznemu dla użytkownika asystentowi planowania

Zarządzanie wszystkimi informacjami, komunikacją i zadaniami związanymi z transakcjami w ramach jednej platformy dla lepszej widoczności i współpracy

Standaryzacja procesu sprzedaży za pomocą gotowych lub konfigurowalnych playbooków i wyposażenie przedstawicieli w skuteczne narzędzia coachingowe

Zintegruj swoje dane sprzedażowe z ponad 1400 narzędziami dostępnymi w HubSpot App Marketplace

limity HubSpot

HubSpot Sales oferuje warstwę Free z limitem funkcji. Zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji

Niektórzy recenzenci wzmiankowali, że HubSpot Sales może być lepszym rozwiązaniem dla firm, które już zainwestowały w ekosystem HubSpot

Ma stromą krzywą uczenia się, a użytkownicy muszą wziąć udział w kursach Akademii HubSpot, aby zrozumieć, jak skutecznie korzystać z narzędzia

Ceny HubSpot

Free

Starter : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $90/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5 (11,200+ recenzji)

4.4/5 (11,200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (450+ recenzji)

Zwiększ swoją współpracę sprzedażową z ClickUp

W ten sposób dotarliśmy do końca tego kompleksowego przewodnika po 10 najlepszych narzędziach do współpracy sprzedażowej w 2024 roku. Pamiętaj, że każdy team sprzedażowy ma swój rytm.

Idealne narzędzie powinno płynnie łączyć się z istniejącym cyklem pracy, poprawiać współpracę zespołu i napędzać sprzedaż ze zwiększoną wydajnością.

współpracuj ze swoimi teamami i zamieniaj pomysły w zadania dzięki ClickUp Whiteboard_

Gdybyś zapytał nas, które oprogramowanie do współpracy sprzedażowej wyróżnia się na tej liście, powiedzielibyśmy ClickUp. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności podwaja się jako cRM do współpracy , oprogramowanie do zarządzania zadaniami, oprogramowanie do śledzenia ofert sprzedaży, oprogramowanie do automatyzacji marketingu, narzędzia do współpracy online oraz zakończone rozwiązanie do zarządzania sprzedażą i operacjami.

Wszechstronne funkcje ClickUp pozwalają zintegrować cały proces sprzedaży na jednej platformie, tworząc kulturę współpracy, która jednoczy całą organizację. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zobaczyć, jak zakończony jest cały proces sprzedaży!