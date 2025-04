11 najlepszych narzędzi do tłumaczenia AI w 2025 roku

Narzędzia do tłumaczenia AI zmieniły sposób, w jaki się łączymy, zapewniając zmniejszenie bariery językowej do minimum.

Narzędzia te mogą odszyfrowywać, tłumaczyć i interpretować języki w czasie rzeczywistym. Wykorzystują one techniki uczenia maszynowego i przetwarzania naturalnego do tłumaczenia tekstu przy jednoczesnym zachowaniu jego znaczenia i kontekstu.

Znalezienie odpowiedniego narzędzia może być trudne, ponieważ na rynku roi się od różnych narzędzi, z których wszystkie twierdzą, że są najlepsze. Ale nie martw się, przeprowadzimy Cię przez najlepsze narzędzia do tłumaczenia AI na rynku wraz z listą funkcji, które mają największe znaczenie.

**Czego należy szukać w narzędziach do tłumaczenia AI?

Wybierając narzędzie do tłumaczenia AI, oto rzeczy, które należy wziąć pod uwagę:

Dokładność: Szukaj narzędzi, które zapewniają dokładne i precyzyjne tłumaczenia w różnych językach i kontekstach. Wysoka dokładność zapewnia prawidłowe przekazywanie wiadomości bez utraty znaczenia lub niuansów

Szukaj narzędzi, które zapewniają dokładne i precyzyjne tłumaczenia w różnych językach i kontekstach. Wysoka dokładność zapewnia prawidłowe przekazywanie wiadomości bez utraty znaczenia lub niuansów Wsparcie językowe: Sprawdź, jakie języki obsługuje narzędzie. Najlepsze narzędzia do tłumaczenia AI oferują wiele języków, aby zaspokoić różnorodne potrzeby komunikacyjne

Sprawdź, jakie języki obsługuje narzędzie. Najlepsze narzędzia do tłumaczenia AI oferują wiele języków, aby zaspokoić różnorodne potrzeby komunikacyjne Tłumaczenie w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzia, które oferują tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas rozmów, spotkań lub podróży

Wybierz narzędzia, które oferują tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas rozmów, spotkań lub podróży Bezpieczeństwo i prywatność: Zwróć uwagę na środki bezpieczeństwa narzędzia w celu ochrony wrażliwych danych, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych i standardami branżowymi

Zwróć uwagę na środki bezpieczeństwa narzędzia w celu ochrony wrażliwych danych, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych i standardami branżowymi Interfejs użytkownika: Oceń interfejs użytkownika narzędzia pod kątem łatwości użytkowania i intuicyjnej nawigacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs zwiększa wydajność i efektywność pracy

Oceń interfejs użytkownika narzędzia pod kątem łatwości użytkowania i intuicyjnej nawigacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs zwiększa wydajność i efektywność pracy Ceny i skalowalność: Oceń strukturę cenową i opcje skalowalności, aby określić, czy narzędzie jest zgodne z twoim budżetem i planami rozwoju

Oceń strukturę cenową i opcje skalowalności, aby określić, czy narzędzie jest zgodne z twoim budżetem i planami rozwoju Integracja: Jeśli planujesz korzystać z narzędzia w ramach istniejącego cyklu pracy lub aplikacji, upewnij się, że jest ono kompatybilne i zintegrowane z innymi platformami lub oprogramowaniem

Jeśli planujesz korzystać z narzędzia w ramach istniejącego cyklu pracy lub aplikacji, upewnij się, że jest ono kompatybilne i zintegrowane z innymi platformami lub oprogramowaniem Obsługa klienta: Poszukaj narzędzi do tłumaczenia AI, które oferują niezawodną obsługę klienta, w tym pomoc techniczną i zasoby do rozwiązywania problemów, aby podpowiedzieć, jak szybko rozwiązać wszelkie problemy

11 najlepszych narzędzi AI do tłumaczenia w 2025 roku

Oto najlepsze narzędzia AI do tłumaczenia, z których powinieneś korzystać w 2025 roku:

1. ClickUp

Tłumaczenie akcji za pomocą ClickUp AI

ClickUp Brain to scentralizowany hub wiedzy, który łączy wszystkie dokumenty, osoby i wiedzę o firmie za pomocą AI, aby zapewnić płynne i inteligentne doświadczenie. Jest on dostępny we wszystkich funkcjach ClickUp, dzięki czemu można z niego korzystać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Korzystaj z ClickUp Brain do tłumaczenia notatek, briefów, raportów i nie tylko, aby wesprzeć ludzi ze wszystkich środowisk w Twojej firmie. Od badania i tworzenia zawartości po podsumowywanie danych i analizowanie informacji, ClickUp Brain ma moc zrewolucjonizowania Twojego sposobu pracy. Możesz łatwo transkrybować klipy głosowe oraz tłumaczyć i lokalizować swoją zawartość.

I to nie koniec! Możesz tworzyć zawartość, wprowadzając niestandardowe podpowiedzi, edytując dane wejściowe, tworząc treści dostosowane do roli, edytując istniejące treści, pisząc aktualizacje Teams, podsumowując treści i czaty, a nawet odpowiadając na wiadomości e-mail.

Najlepsze funkcje ClickUp Brain

Bezproblemowe tłumaczenie i lokalizowanie zawartości

Tworzenie zawartości przy użyciu Szablony podpowiedzi AI Szybkie odpowiadanie na wiadomości e-mail

Integracja z ponad 1000 narzędzi w celu zwiększenia wydajności

Zadawaj pytania i otrzymuj dokładne odpowiedzi na podstawie zadań, dokumentów i informacji przechowywanych w ClickUp

Podsumuj swoje czaty, komentarze i zawartość

Korzystaj z wbudowanego sprawdzania pisowni i gramatyki, aby pisać bez błędów

Twórz tabele i szablony do porządkowania informacji

Zyskaj spokój ducha dzięki rygorystycznym środkom prywatności i bezpieczeństwa danych

Twórz zawartość dostosowaną do roli, taką jak plany projektów itp.

limity ClickUp Brain

Posiada krzywą uczenia się

Niektórzy klienci uważają, że niestandardowe opcje są przytłaczające

Ceny ClickUp Brain

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. QuillBot AI

via Tłumacz AI QuillBot Najnowszy dodatek do pakietu usług pisania Quillbot - QuillBot Translator to narzędzie tłumaczeniowe oparte na AI, wprowadzone w 2023 roku. Oferuje tłumaczenia w ponad 40 językach i może automatycznie wykrywać język wejściowy.

Jest to szczególnie przydatne dla osób używających go do parafrazowania lub edycji, ponieważ mogą one tłumaczyć tekst na tej samej platformie.

Jednocześnie można przetłumaczyć do 5000 znaków. Narzędzie jest zakończone Free, a nowe języki są dodawane konsekwentnie, co czyni go idealnym Narzędzie AI dla organizacji non-profit , osób prywatnych i firm.

QuillBot AI najlepsze funkcje

Tłumacz krótsze i dłuższe teksty na język celu

Dostęp do darmowych tłumaczeń na ponad 40 języków

Edytuj, parafrazuj, cytuj i tłumacz na jednej platformie

Przyjazny dla urządzeń mobilnych i łatwy w użyciu interfejs

Tłumacz na nowe języki, ponieważ aplikacja stale dodaje kolejne języki i funkcje

limity AIQuillBot

Ponieważ produkt wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, obsługuje mniej języków niż jego konkurenci

Nie posiada opcji do zrobienia tłumaczenia dokumentów

Umożliwia tłumaczenie tylko 5000 znaków jednocześnie

Cennik QuillBot AI

Free

Premium: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Plan Teams: 5-10 licencji: $3.75/miesiąc za licencję 11-50 licencji: 3,33 USD/miesiąc za licencję na miejsce 51+ miejsc: 2,91 USD/miesiąc za licencję na miejsce



QuillBot AI oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

3. Copy.ai

via Tłumacz Copy.ai Copy.ai wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby oferować znakomite możliwości tłumaczenia. Jest w stanie zrobić to, czego często brakuje tłumaczeniom maszynowym - przetłumaczyć słowa, zachowując ich niuanse i intencje. Można go używać do tworzenia tekstów marketingowych, postów na blogu, sekwencji e-maili i nie tylko.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, ponieważ działa jako Narzędzie AI do copywritingu do transkreacji i lokalizacji komunikatów. Teams mogą dodać swój przewodnik po głosie marki, aby wyniki były jak najbardziej dokładne i trafne.

Oferuje tłumaczenia w ponad 25 językach. Najlepszą częścią jest polityka prywatności zerowej retencji danych. Jedyną wadą jest to, że nie jest to przede wszystkim narzędzie do tłumaczenia.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Przeglądaj ponad 25 języków

Uzyskaj odpowiednie i wysokiej jakości tłumaczenia

Ulepsz swoje tłumaczenia, dodając przewodniki głosowe marki, aby uzyskać lepsze wyniki

Poruszaj się bez wysiłku po przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Korzystaj z gotowych szablonów cyklu pracy

Wykorzystaj jego wszechstronność do pisania i tłumaczenia blogów, opisów produktów, tłumaczenia zawartości i nie tylko

Zapewnij bezpieczeństwo i prywatność swoich danych dzięki solidnym środkom

Płynna integracja z ponad 2 000 platform

limity Copy.ai

Przede wszystkim nie jest to narzędzie do tłumaczenia, więc funkcje są ograniczone

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na niestandardową obsługę klienta

Copy.ai ceny

Free

Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Teams: 249$/miesiąc

oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (60 opinii)

4. Google Translate

via Google Translate Uruchomiony jako darmowa usługa tłumaczenia maszynowego w 2006 roku, Google Translate może łatwo i dokładnie tłumaczyć teksty, obrazy, dokumenty i strony internetowe. W 2016 roku przeszedł na neuronowe tłumaczenie maszynowe, aby umożliwić bardziej naturalne i trafne tłumaczenia.

Narzędzie jest łatwo dostępne, z intuicyjnym interfejsem, który pozwala użytkownikom tłumaczyć na ponad 130 języków.

Wyjątkowe w tym narzędziu jest to, że może ono tłumaczyć słowa pisane, strony internetowe, różne dokumenty, mowę, obrazy i języki odręczne. Sprawdza się również w przypadku dwujęzycznego tłumaczenia konwersacji oraz jako Narzędzie do transkrypcji AI .

Tłumacz Google jest idealny dla osób prywatnych, osób uczących się języków obcych i zespołów, które nie wymagają rozszerzenia funkcji tłumaczenia.

Najlepsze funkcje Tłumacza Google

Prosty i interaktywny interfejs użytkownika

Dostęp do tłumaczeń dla ponad 130 języków za darmo

Wykorzystaj funkcję wykrywania języka

Dostęp do tłumaczeń offline w aplikacji mobilnej

Tłumacz bezpośrednio, skanując tekst aparatem fotograficznym

Pobierz języki do tłumaczeń offline

Zapisuj słowa i frazy w celu szybszego tłumaczenia

Ułatwienie płynnej konwersacji między osobami mówiącymi różnymi językami

limity Google Translate

Może oferować niedokładne tłumaczenia

Nie gwarantuje prywatności udostępnianych danych wejściowych lub wyjściowych

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że narzędzie nie wychwytuje niuansów językowych

Ceny Google Translate

Free

Oceny i recenzje Tłumacza Google

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (600+ recenzji)

5. Smartling

via Inteligentne tłumaczenie Smartling to narzędzie tłumaczeniowe z obsługą AI, które oferuje szybkie i dokładne tłumaczenia oraz lokalizację zawartości. Oferuje kilka funkcji, takich jak pulpity wydajności i postępu, kontekstowe narzędzia CAT i gotowe integracje.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tłumaczenia ludzkiego, czy neuronowego tłumaczenia maszynowego, Smartling oferuje to wszystko. Zapewnia wsparcie dla tłumaczeń w ponad 150 językach i umożliwia integrację z systemem zarządzania treścią w celu płynnego zarządzania zawartością.

Możesz tłumaczyć samouczki, referencje, reklamy, wideo, wywiady i inne materiały na język docelowy. Smartling oferuje również usługi tłumaczenia mowy, transkrypcji i napisów.

Najlepsze funkcje Smartling

Tłumaczenie na ponad 150 języków

Wykorzystanie ludzkiego tłumaczenia

Łatwa integracja Smartling z CMS

W pełni przejrzysty przepływ pracy

Korzystaj z rygorystycznej oceny jakości tłumaczeń

Tworzenie przewodników po stylach i glosariuszy

Korzystaj z pamięci tłumaczeniowej i zarządzania terminologią

Sztuczne limity

Brak przejrzystych cen do zrobienia

Ma stromą krzywą uczenia się

Smartling cenowy

Rdzeń: Niedostępny

Niedostępny Wzrost: Niedostępne

Niedostępne Enterprise: Niedostępne

Smartling oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

4.5/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 3.5/5 (ponad 15 recenzji)

6. DeepL

via DeepL translator Wśród wielu narzędzi do tłumaczenia maszynowego dostępnych na rynku, DeepL jest dobrze znany ze swoich dokładnych i zniuansowanych tłumaczeń. Koncentruje się na uchwyceniu niuansów i znaczenia słów, aby zaoferować najbardziej odpowiednie wyniki.

Interfejs jest intuicyjny i zapewnia wsparcie dla 30 języków. Z pomocą sieci neuronowych, narzędzie tworzy dokładne i kontekstowo odpowiednie tłumaczenia.

Można go używać do tłumaczenia plików PDF, dokumentów Word i plików PowerPoint. Pozwala również wybrać alternatywne słowa lub frazy i automatycznie dostosowuje inne frazy zgodnie z wyborem.

Darmowa wersja DeepL umożliwia tworzenie własnych glosariuszy, oferuje wbudowany słownik i ustawienie reguł dotyczących określonych tłumaczeń.

Dzięki DeepL Pro można również dostosować ton tłumaczeń, zintegrować go z narzędziem CAT i nie tylko.

DeepL najlepsze funkcje

Łatwy i przyjazny interfejs

Płynna integracja z systemami Windows, iOS i Chrome

Dostęp do eksperckiej i wyjątkowej dokładności w oferowanych językach

Ustawienie reguł dla słów i fraz

Łatwe tłumaczenie większych plików dzięki prostemu tłumaczeniu językowemu

Zachowaj oryginalny format tekstu dzięki wersji pro

Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa danych wejściowych i wyjściowych

DeepL limity

Wiele funkcji jest dostępnych tylko w wersji płatnej

Możliwość tłumaczenia tylko 1500 znaków w wersji Free

Ograniczone opcje niestandardowe

DeepL ceny

Free

Starter: $10.49/miesiąc za użytkownika

$10.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $34.49/miesiąc na użytkownika

$34.49/miesiąc na użytkownika Ultimate: $68.99/miesiąc na użytkownika

DeepL oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 130 recenzji)

7. Microsoft Bing Translator

via Microsoft Bing Translator Microsoft Bing Translator jest częścią Microsoft Cognitive Services, która współpracuje z Microsoft Office, Edge, Bing, Skype i nie tylko. Oferuje tekst, mowę, konwersacje na wielu urządzeniach, obrazy i tłumaczenia offline (tylko dla Androida).

Narzędzie do tłumaczenia wspiera ponad 100 języków. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika. Oferuje bezproblemową integrację z produktami Microsoft. Możesz dodać tłumacza do Outlooka, jeśli regularnie tłumaczysz e-maile.

Microsoft Translator for Business oferuje niestandardowe funkcje tłumaczenia dla lepszych i bardziej trafnych tłumaczeń.

Najlepsze funkcje Microsoft Bing Translator

Tłumacz bez wysiłku dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi

Prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym i tłumaczenie mowy

Płynna integracja z aplikacjami Microsoft

Automatyczne wykrywanie języka w celu szybkiego tłumaczenia

Szybkie tłumaczenie przy użyciu powszechnie używanych zwrotów dostępnych na platformie

Tłumaczenie na ponad 100 języków

Microsoft Bing Translator limit

Użytkownicy skarżyli się na niedokładne tłumaczenie języków w długich tekstach

Funkcja mówienia nie jest dostępna dla wszystkich języków

Brak możliwości zmiany przetłumaczonych słów

Ceny Microsoft Bing Translator

Free

Płać na bieżąco: Tłumaczenie tekstu: $10/milion znaków Tłumaczenie dokumentów: $15/milion znaków Tłumaczenie niestandardowe: 40 USD/milion znaków za tłumaczenie tekstu i dokumentu



Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Bing Translator

G2: 4.3/5 (ponad 90 recenzji)

4.3/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: NA

8. Unbabel

via Unbabel Translator Unbabel to platforma LangOps, która oferuje połączenie tłumaczeń wykonywanych przez ludzi i AI, aby zapewnić bardzo dokładne wyniki. Jest to najlepsze rozwiązanie dla Business i Teams, ponieważ oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych funkcji, w tym raportowanie w czasie rzeczywistym, przejrzystość i oparte na AI cykle pracy, które oszczędzają czas i koszty.

Ocena jakości AI zapewnia przejrzysty wgląd w wydajność tłumaczenia. Co więcej, posiada certyfikat ISO 27001, dzięki czemu jest bezpieczną platformą.

Najlepsze funkcje

Dostęp do tłumaczeń na 90 języków

Wykorzystanie kombinacji AI i ludzkich tłumaczy w celu uzyskania wysokiej jakości tłumaczeń

Integracja z szerokim zakresem narzędzi, takich jak Zendesk, Salesforce i HubSpot

Ocena jakości tłumaczeń w celu zapewnienia dokładności

Dostosuj cykl pracy tłumaczeniowej do swoich potrzeb

Korzystaj z gotowych szablonów

Unbabel limitations

Może popełniać błędy w tłumaczeniach

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na długi czas tłumaczenia

Ceny Unbabel

Starter: Standard: Od $0.00050 za słowo przy minimum $30,000 rocznego commitu

Od $0.00050 za słowo przy minimum $30,000 rocznego commitu Enterprise: Od $0.00046 za słowo przy minimum $125,000 rocznego commitu

Unbabel oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (190 recenzji)

4.6/5 (190 recenzji) Capterra: 3.8/5 (4 recenzje)

9. Smartcat

via Wikipedia Smartcat to narzędzie do tłumaczenia AI, które oferuje tłumaczenia kontekstowe i intuicyjny interfejs. Oferuje cykl pracy oparty na współpracy i szybkie tłumaczenia, dzięki czemu jest idealny dla globalnych Enterprise i Teams. Pozwala na dodanie dowolnej liczby użytkowników.

Jakość i dokładność tłumaczeń poprawia się w miarę korzystania z aplikacji. Narzędzie obsługuje ponad 280 języków i 50 formatów plików. Możesz połączyć się z ponad 30 integracjami, aby usprawnić swoją pracę.

Najlepsze funkcje Smartcat

Dostęp do glosariuszy i pamięci tłumaczeń dla lepszej spójności

Widok ocen dokładności dla określonych par językowych

Tłumaczenie na ponad 280 języków

Wykorzystaj połączenie ludzkiej wiedzy z tłumaczeniami AI

Wykorzystaj moc GPT-4 do zwiększenia możliwości tłumaczenia

Użyj dopasowania AI, aby znaleźć najlepszych lingwistów

Edytuj i weryfikuj przetłumaczoną zawartość w edytorze Smartcat

Limity Smartcat

Brak wersji Free

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na niestandardową obsługę klienta

Ceny Smartcat

Starter : $99/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $99/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartcat

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

10. Tłumaczenie Reverso

via tłumaczenie Reverso Reverso wykorzystuje neuronowe modele tłumaczenia maszynowego, aby zapewnić naturalnie brzmiące, dokładne tłumaczenia dla ponad 25 języków. Możesz wpisać tekst lub dodać dokument, taki jak PPT, dokument Word lub PDF.

Free App umożliwia dostęp do funkcji takich jak zakładki, ciemne tryby, brak reklam i tłumaczenia jednym kliknięciem. Zintegrowany słownik pozwala edytować i dostosowywać tekst, sprawdzać gramatykę za pomocą wbudowanych funkcji sprawdzania gramatyki i poprawiać wymowę poprzez odsłuchiwanie tekstów.

Aplikacja jest dostępna dla systemów Mac, Windows, iOS, Android, Chrome i Firefox.

Najlepsze funkcje Reverso Translation

Łatwe i szybkie tłumaczenie

Tworzenie słownictwa i nauka za pomocą fiszek

Dostęp do przykładów w zawartości

Łatwe tłumaczenie dokumentów i tekstów

Korzystaj z solidnej ochrony danych

Odblokuj dłuższe tłumaczenie tekstu, natychmiastowe tłumaczenie i brak reklam w wersji płatnej

Reverso Translation limit

Wiele funkcji jest dostępnych w wersji płatnej

Wsparcie dla mniejszej liczby języków niż alternatywy

Ceny tłumaczenia Reverso

Free

Premium: €9.99/miesiąc

€9.99/miesiąc Tłumacz korporacyjny: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje tłumaczeń Reverso

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

11. Systran

via Systran translator Systran to oprogramowanie do tłumaczenia w czasie rzeczywistym, idealne dla firm, które chcą współpracować z globalnymi klientami i pracownikami. Korzystają z niego największe firmy z różnych branż, takie jak Deloitte, Nestle i Swiss Post.

Obsługuje ponad 55 języków i oferuje do 5000 znaków tłumaczenia w wersji Free. Wersja płatna oferuje funkcje tłumaczenia specyficzne dla domeny, nieograniczone tłumaczenie tekstu i tłumaczenie dokumentów.

Najlepsze funkcje Systran

Zapewnia solidną politykę prywatności w celu ochrony danych

Trenuj własny model AI, aby uzyskać lepsze wyniki

Tłumaczenia dostosowane do branży i domeny

Niestandardowe tłumaczenia spełniające Twoje unikalne potrzeby

Tworzenie glosariusza i pamięci tłumaczeniowej

Korzystaj z zaawansowanych słowników użytkownika

Określ niestandardowe reguły, aby udoskonalić wyniki tłumaczenia

Systran limit

Tłumaczenie dokumentów jest dostępne tylko w wersji płatnej

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Systran

Free

Pro Plus: €19.99/miesiąc/użytkownik

€19.99/miesiąc/użytkownik Pro Premium: €44.99/miesiąc/użytkownik

€44.99/miesiąc/użytkownik Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Systran

G2 : 4.8/5 (2 recenzje)

: 4.8/5 (2 recenzje) Capterra: 4.7/5 (6 recenzji)

Od tłumaczeń w czasie rzeczywistym po konfigurowalne rozwiązania, które zaspokajają określone potrzeby, narzędzia do tłumaczenia AI mogą zrobić wszystko. Umożliwiają firmom wejście na nowe rynki, osobom prywatnym poruszanie się po nieznanych terytoriach, a ludziom nawiązywanie bardziej zróżnicowanych połączeń.

Procesy tłumaczenia językowego oparte na AI oferują lepszą dokładność, świadomość kontekstu, niskie koszty i szybkie tłumaczenia. Wybierając narzędzie, zwróć uwagę na dokładność, szybkość, przyjazny dla użytkownika interfejs, integracje i liczbę obsługiwanych języków.

Jeśli szukasz bardziej wszechstronnego narzędzia, które usprawni twoje procesy na każdym kroku, ClickUp nie zawiedzie twoich oczekiwań. Jest ono przeznaczone dla teamów różnej wielkości i usprawnia współpracę jak nigdy dotąd. Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś!