10 reMarkable 2 Alternatywy dla cyfrowego tworzenia notatek w 2025 roku

Radość z pisania na papierze jest wspaniała, ale ma więcej wad niż zalet, przynajmniej jeśli chodzi o robienie notatek: Co jeśli notatki się zgubią? Co jeśli zostaną zamoczone lub podarte?

Do tego dochodzi kwestia przestrzeni i organizacji - zabraknie ci stron, nie będziesz mógł ich efektywnie uporządkować, a w razie potrzeby nie będziesz miał zbyt wiele swobody udostępniania notatek , współpracować z innymi lub wyszukiwać konkretne informacje.

Tablety e-ink, takie jak reMarkable 2, są doskonałą alternatywą.

Rynek cyfrowych notatników kwitnie i istnieje kilku konkurentów reMarkable 2, z którymi możesz się zapoznać. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na kolorze, większej liczbie funkcji, czy po prostu innej cenie, w tym przewodniku znajdziesz 10 najlepszych alternatyw dla reMarkable 2.

Czego należy szukać w alternatywach dla reMarkable 2?

Zanim przejdziemy do konkretnych urządzeń, zastanówmy się, jakie funkcje są dla nas najważniejsze:

Weź pod uwagę takie czynniki jak rozdzielczość, szybkość reakcji i obecność przedniego podświetlenia do czytania przy słabym oświetleniu

Wrażenia z pisania: Jeśli podoba ci się pisanie piórem na papierze na reMarkable 2, to naturalne wyczucie pióra, czułość na nacisk i odrzucenie dłoni będą kluczowe do oceny

Funkcje : Funkcje takie jak narzędzia organizacyjne, konwersja notatek na tekst i przechowywanie w chmurze mogą uprościć cykl pracy

Wrażenia z czytania: Jeśli priorytetem jest czytanie e-booków, należy wziąć pod uwagę rozmiar ekranu, integrację z biblioteką i dostosowanie czcionki

System operacyjny: Systemy oparte na Androidzie oferują większą wszechstronność aplikacji, podczas gdy zamknięte systemy stawiają na bezpieczeństwo i skupienie

Cena: reMarkable 2 jest urządzeniem z wyższej półki cenowej. Czy potrzebujesz wszystkich jego funkcji, czy wystarczyłaby bardziej przyjazna dla budżetu opcja?

10 najlepszych alternatyw reMarkable 2 do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywach reMarkable 2, sprawdźmy 10 najlepszych opcji.

1. Onyx Boox

przez Boox Onyx Boox oferuje zakres e-czytników i urządzeń do robienia notatek, które działają na systemie Android 11. Pozwala to na większą elastyczność aplikacji w porównaniu do reMarkable 2. Popularne opcje obejmują Note Air 3, Note Air 3 C i zakładkę Ultra C Pro.

Urządzenia te oferują wsparcie dla różnych funkcji tworzenia notatek i adnotacji, takich jak możliwość pisania bezpośrednio na plikach PDF i ebookach. Można również tworzyć i organizować odręczne notatki w różnych formatach.

Najlepsze funkcje Onyx Boox

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu aplikacji do tworzenia notatek , czytania i organizacji

Wybieraj spośród różnych rozmiarów wyświetlaczy, aby dopasować je do swoich potrzeb

Wykorzystaj kilka opcji pióra, aby zaspokoić różne style i preferencje pisania

Limity Onyx Boox

Interfejs może być mniej intuicyjny dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Ceny Onyx Boox

Note Air 3: 399,99 USD

399,99 USD Note Air 3 C: $499.99

$499.99 Zakładka Ultra C Pro: $649.99

Onyx Boox oceny i recenzje

Amazon: 4.1/5 (450+ recenzji)

4.1/5 (450+ recenzji) Best Buy: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

2. Kindle Scribe

przez Amazon Łącząc znajome uczucie czytania fizycznej książki z wbudowanym piórem do robienia notatek i adnotacji, Kindle Scribe jest przeznaczony dla tych, którzy kochają ekosystem Kindle i chcą bezproblemowego sposobu na uchwycenie pomysłów bezpośrednio na swoich ebookach.

W porównaniu do reMarkable 2, Kindle Scribe oferuje głębszą integrację z ogromną biblioteką Kindle, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy priorytetowo traktują czytanie ebooków i robienie notatek w ramach tego ekosystemu.

Podczas gdy reMarkable 2 oferuje bardziej wszechstronny system zarządzania dokumentami i szerszy zakres opcji pióra, brakuje mu łatwości organizacji notatek w ebookach.

Najlepsze funkcje Kindle Scribe

Czytanie i dodawanie adnotacji do biblioteki Kindle bezpośrednio na urządzeniu

Lepsze wrażenia z czytania przy słabym oświetleniu

Duża przestrzeń do pisania dzięki 10,2-calowemu wyświetlaczowi

Limity Kindle Scribe

Koncentruje się głównie na ekosystemie Kindle, z mniejszą liczbą dostępnych aplikacji innych firm

Niektóre zaawansowane funkcje tworzenia notatek wymagają osobnej subskrypcji

Ceny Kindle Scribe

$339.99

Kindle Scribe oceny i recenzje

Amazon: 4.2/5 (5,700+ recenzji)

4.2/5 (5,700+ recenzji) Best Buy: 4.6/5 (280+ recenzji)

3. Kobo Elipsa 2E

przez Rakuten Kobo Kobo Elipsa 2E jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy priorytetowo traktują duży wyświetlacz do czytania i robienia notatek. Urządzenie jest wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu i stopu magnezu - atrakcyjna opcja dla osób dbających o środowisko.

Kobo Elipsa 2E oferuje podobny rozmiar ekranu do reMarkable 2, ale przebija go pod względem wrażeń z czytania. Kobo może pochwalić się doskonałymi funkcjami e-czytnika, takimi jak wbudowany dostęp do sklepu z ebookami Kobo, regulowane ciepłe i zimne światło ComfortLight Pro do czytania w nocy oraz wsparcie Overdrive do wypożyczania ebooków z biblioteki.

Podczas gdy reMarkable 2 oferuje interfejs bardziej skoncentrowany na piórze, zoptymalizowany pod kątem robienia notatek i szkicowania, Kobo Elipsa 2E stawia na komfort czytania z możliwością łatwego dodawania adnotacji i pisania notatek bezpośrednio na ebookach.

Najlepsze funkcje Kobo Elipsa 2E

Zapewnia naturalne wrażenia podczas pisania dzięki precyzyjnemu i czułemu pióru

Obsługa różnych formatów i bibliotek ebooków

Pisanie bezpośrednio na ebookach i plikach PDF

Ograniczenia Kobo Elipsa 2E

Koncentruje się na ekosystemie Kobo, z mniejszą liczbą stron trzecich aplikacje do robienia notatek w porównaniu do urządzeń z Androidem

Ceny Kobo Elipsa 2E

$399.99

Kobo Elipsa 2E oceny i recenzje

Amazon: 4.1/5 (130+ recenzji)

4.1/5 (130+ recenzji) Best Buy: Za mało recenzji

4. Fujitsu Quaderno A5

przez Fujitsu Quaderno Store Fujitsu Quaderno A5 to cyfrowe urządzenie do robienia notatek, zaprojektowane w celu zastąpienia papierowych notatników i dokumentów. Jest to druga generacja modelu A5 i z powodzeniem rozwiązuje kilka niedociągnięć pierwszej iteracji.

Fujitsu Quaderno A5 stawia na przystępną cenę i praktyczne funkcje notatki w porównaniu do reMarkable 2. Posiada funkcje takie jak szablony wielokrotnego użytku i rozpoznawanie pisma odręcznego ułatwiające wyszukiwanie.

Najlepsze funkcje Fujitsu Quaderno A5

Odtwarza wrażenia dotykowe pisania na papierze z precyzyjną czułością na nacisk

Priorytetowe tworzenie notatek bez rozpraszania uwagi dzięki usprawnionemu interfejsowi

Łatwe przenoszenie dzięki kompaktowym wymiarom A5

Limity Fujitsu Quaderno A5

Brak funkcji e-mail, przeglądania stron internetowych lub nagrywania dźwięku

Ceny Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Fujitsu Quaderno A5 oceny i recenzje

Amazon: 4.1/5 (360+ recenzji)

4.1/5 (360+ recenzji) Best Buy: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

5\ iPad Air

przez Apple Dzięki ochronie przed przypadkowymi upadkami i wydajnemu procesorowi, iPad Air stanowi wszechstronną alternatywę dla reMarkable 2, zwłaszcza jeśli już zainwestowałeś w ekosystem Apple.

Oprócz wytrzymałości i mocy obliczeniowej, jedną z kluczowych funkcji technicznych iPada Air, która sprawia, że świetnie nadaje się on do robienia notatek, jest jego wsparcie dla Apple Pencil (2. generacji w niektórych modelach).

Najlepsze funkcje iPada Air

Dostęp do szykiej gamy aplikacji do robienia notatek, organizacji i kreatywności

Obsługa wymagających zadań, takich jak sporządzanie notatek przy otwartych wielu aplikacjach

Bezproblemowa integracja z iPhone'ami, komputerami Mac i innymi produktami Apple

Ograniczenia iPada Air

Droższy niż większość dedykowanych e-czytników

Choć oferuje opcjonalną aplikację do robienia notatek ze wsparciem dla Apple Pencil, wyświetlacz nie jest e-ink. Oznacza to, że może nie być idealny do długich sesji czytania z powodu zmęczenia oczu

Ceny iPada Air

64 GB: Zaczyna się od 599 USD

Zaczyna się od 599 USD 256 GB: Zaczyna się od 749 USD

Oceny i recenzje iPada Air

Amazon: 4.8/5 (12,500+ recenzji)

4.8/5 (12,500+ recenzji) Best Buy: 4.8/5 (26,300+ recenzji)

6. MeeBook

przez Amazon MeeBook P10 Pro oferuje wygodne czytanie i pisanie. Podwaja się jako cyfrowe urządzenie do robienia notatek z wszechstronnością pełnego tabletu z Androidem. Różni się to od reMarkable 2, który skupia się na bardziej minimalistycznej notatce.

Urządzenie działa na systemie Android 11 i jest dostarczane z preinstalowanymi usługami Google Play, umożliwiając użytkownikom dostęp do szerokiego zakresu aplikacji. Jest to niedroga alternatywa, która pozwala pisać naturalnie, z liniami, które stają się grubsze lub cieńsze w zależności od siły nacisku.

Najlepsze funkcje MeeBook

Łatwy do przenoszenia i robienia notatek w podróży

Doskonała żywotność baterii przy umiarkowanym użytkowaniu

Wybór z zakresu formatów, w tym PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI, a nawet popularnych formatów obrazu i dźwięku, takich jak JPG, MP3 i CBR

Limity MeeBook

Skupia się na robieniu notatek, z minimalnymi możliwościami e-czytania i bez wsparcia dla aplikacji

Może nie być idealny dla użytkowników preferujących dużą powierzchnię do pisania

Ceny MeeBook

Zaczyna się od 259 USD

Oceny i recenzje MeeBook

Amazon: 3.9/5 (100+ recenzji)

3.9/5 (100+ recenzji) Best Buy: Za mało recenzji

7. Supernote

przez Supernote Supernote Nomad został zaprojektowany tak, aby naśladować pisanie na papierze. Posiada ekran e-ink, rysik z twardą końcówką, system organizacji notatek i adnotacji w dokumentacji. Jego cienka, lekka konstrukcja i cienko zakończony rysik zapewniają naturalne wrażenia podczas pisania.

W przeciwieństwie do szklanego ekranu reMarkable 2, papierowy tablet Nomad jest wyposażony w unikalną folię, która zapewnia satysfakcjonujące "wcięcie" przy każdym pociągnięciu pióra, naśladując dotykowe sprzężenie zwrotne pióra na papierze.

Podczas gdy reMarkable 2 oferuje prosty system folderów, Supernote Nomad pozwala na stworzenie cyfrowego notatnika, folderów i podfolderów dla uporządkowanej notatki.

Najlepsze funkcje Supernote

Skuteczne dodawanie adnotacji i oznaczanie istniejących dokumentów PDF

Konwersja pisma odręcznego na edytowalny i przeszukiwalny tekst

Przyspiesz robienie notatek dzięki konfigurowalne szablony Wsparcie dla ponad sześćdziesięciu języków

Połączony z klawiaturą Bluetooth, aby pisać bez rozpraszania uwagi

Limity Supernote

Koncentruje się na własnej aplikacji do robienia notatek, z mniejszą liczbą opcji innych firm

Ceny Supernote

$299

Supernote oceny i recenzje

Amazon: Za mało recenzji

Za mało recenzji Best Buy: 4,7/5 (190+ recenzji)

8. MobiScribe

przez MobiScribe W porównaniu do reMarkable 2, MobiScribe oferuje bardziej wszechstronne urządzenie, ale z mniejszym rozmiarem ekranu.

MobiScribe wykracza poza zwykłe urządzenie do robienia notatek. Łączy w sobie zalety notatnika, e-czytnika i cyfrowego organizera w jednym. Możesz notować pomysły, przechowywać i czytać e-booki oraz zarządzać notatkami za pomocą folderów.

Wyświetlacz e-ink naśladuje prawdziwy papier, zapewniając wygodne i znajome wrażenia podczas pisania. Ponadto funkcja eliminacji odblasków ułatwia korzystanie z urządzenia na zewnątrz lub w jasnym świetle.

MobiScribe pełni funkcję czułego na nacisk rysika, który umożliwia naturalne pisanie i szkicowanie na nieoślepiającym, wodoodpornym tablecie e-ink. Urządzenie może również konwertować odręczne notatki na cyfrowy tekst, ułatwiając ich udostępnianie i wyszukiwanie.

Najlepsze funkcje MobiScribe

Możliwość pisania w sześciu kolorach, podobnie jak karteczki samoprzylepne i ożywiaj swoje szkice

Mniejsze zmęczenie oczu i lepsza widoczność podczas długiego okresu czytania

Wsparcie dla ponad 100 języków

MobiScribe limits

Przeglądanie stron internetowych jest wyzwaniem ze względu na brak wbudowanej przeglądarki

Niektórzy użytkownicy uważają, że działa wolno z powodu częstych usterek

Ceny MobiScribe

Zaczyna się od 320 USD

MobiScribe oceny i recenzje

Amazon: Za mało recenzji

Za mało recenzji Best Buy: Za mało recenzji

9. Rocketbook

przez Rocketbook Rocketbook oferuje unikalne hybrydowe podejście, łącząc papierowe notatniki wielokrotnego użytku z cyfrowym połączeniem. W przeciwieństwie do wyświetlacza e-ink reMarkable 2, którego nie można fizycznie wymazać, Rocketbook wykorzystuje prawdziwy papier, który można wyczyścić i użyć ponownie.

Na stronach pisze się tak, jak w zwykłym notatniku. Tak więc, gdy chcesz ponownie użyć strony, po prostu wytrzyj ją wilgotną szmatką i uzyskaj świeżą stronę.

Gdy strona zostanie zrobiona, można ją zeskanować za pomocą aplikacji Rocketbook. Ta inteligentna aplikacja może następnie wysyłać notatki do różnych cyfrowych miejsc docelowych, takich jak Google Drive i Dropbox.

Najlepsze funkcje Rocketbook

Skanowanie notatek za pomocą aplikacji Rocketbook w celu przesłania ich do pamięci masowej w chmurze lub cyfrowych platform do robienia notatek

Wybór spośród różnych wstępnie zaprojektowanych szablonów do robienia notatek dla różnych potrzeb związanych z planowaniem i organizacją

Niestandardowy typ wzmocnienia koloru w ustawieniach dla optymalnego skanowania

Limity Rocketbook

Zaawansowane funkcje w dużej mierze zależą od aplikacji

Proces kasowania i skanowania każdej sesji roboczej za pośrednictwem aplikacji na telefonie może być uciążliwy w przypadku częstego sporządzania notatek

Ceny Rocketbook

Zaczyna się od 17,99 USD

Rocketbook oceny i recenzje

Amazon: 4.5/5 (ponad 50 000 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 000 recenzji) Best Buy: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

10. Sony DPT-RP1

przez Sony Sony DPT-RP1 to cyfrowe urządzenie papierowe z ekranem o przekątnej 13,3 cala, które bardzo przypomina standardowy arkusz o rozmiarze listu.

Dołączony rysik oferuje czułą na nacisk końcówkę, która odtwarza uczucie pisania na papierze, dzięki czemu robienie notatek i adnotacji jest płynnym doświadczeniem.

Jest to podobne do rysika reMarkable 2. Podczas gdy oba mają na celu naturalne odczucia, opinie użytkowników sugerują, że Sony DPT-RP1 może mieć niewielką przewagę ze względu na konstrukcję stalówki.

Rysik Sony DPT-RP1 ma również dedykowany przycisk gumki do precyzyjnego wymazywania, w przeciwieństwie do reMarkable2, który opiera się na osobnym narzędziu w oprogramowaniu.

Dzięki wyświetlaczowi e-ink Sony DPT-RP1, który odbija światło jak prawdziwy papier, czytanie i dodawanie adnotacji do dokumentów przez dłuższy okres czasu jest łatwiejsze dla oczu niż na tradycyjnych tabletach.

Najlepsze funkcje Sony DPT-RP1

Przeglądanie dokumentów w podróży dzięki ultralekkiej konstrukcji

Tworzenie szczegółowych notatek na dokumentach dzięki solidnym narzędziom do zaznaczania, podkreślania i notatek

Bezproblemowe przesyłanie dokumentów do i z komputera za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth w celu łatwego zarządzania i udostępniania

Przechowywanie dużej liczby dokumentów (około 10 000 plików PDF) w pamięci wewnętrznej o pojemności 16 GB, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i dostępne w jednym miejscu

Limity Sony DPT-RP1

Może nie być idealny dla artystów poszukujących cyfrowego szkicownika

Limit 16 odcieni e-papieru sprawia, że niektóre obrazy lub diagramy są dziwnie renderowane

Ceny Sony DPT-RP1

$656.19

Sony DPT-RP1 oceny i recenzje

Amazon: 3.8/5 (350+ recenzji)

3.8/5 (350+ recenzji) Best Buy: Za mało recenzji

Inne narzędzia do robienia notatek

Nie znalazłeś jeszcze idealnego narzędzia do robienia notatek, które zastąpiłoby reMarkable 2? Polecamy ClickUp. Jego solidny zestaw funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb, nie tylko ułatwi tworzenie i zapisywanie notatek ale oferuje również opcje organizacji zarówno sterowane przez AI, jak i ręczne, zgodnie z preferencjami użytkownika.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Internetu, czy z urządzeń mobilnych i stacjonarnych, ClickUp zapewnia płynny dostęp na wszystkich platformach i urządzeniach. Integruje się z ponad 1000 aplikacji, dzięki czemu nie musisz przełączać platform, aby uzyskać dostęp do swoich notatek.

Oto kilka funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest doskonałą alternatywą dla notatek:

1. Dokumenty ClickUp

Możesz tworzyć piękne i wnikliwe dokumenty z bogactwem opcji formatu, intuicyjnymi zagnieżdżonymi strukturami i zintegrowanymi widżetami z ClickUp Dokumenty . Organizuj dokumenty w folderach i przestrzeniach w celu przejrzystej kategoryzacji i zarządzania dostępem.

Twórz piękne dokumenty, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy za pomocą ClickUp Docs

Pozwala również na współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając wielu osobom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Jest to przydatne podczas sesji burzy mózgów lub udostępniania notatek ze spotkań.

2. ClickUp Brain ClickUp Brain to wirtualny asystent pisania, który usprawnia tworzenie cyfrowych notatek. Automatycznie transkrybuje spotkania, zamieniając wypowiadane słowa w cyfrowe notatki.

Oszczędza to czas i pozwala uchwycić wszystko, co ważne, bez konieczności gorączkowego zapisywania wszystkiego samemu.

Pobudź kreatywność z wirtualnym partnerem do burzy mózgów - ClickUp Brain

Twórz i udoskonalaj swoje dokumenty dzięki wnikliwym podpowiedziom i sugestiom AI.

ClickUp Brain może na przykład zidentyfikować powiązane zadania lub połączyć notatki z konkretnymi scenami projektu i wyszukiwać koncepcje lub pomysły w notatkach, ułatwiając ich późniejsze znalezienie i wykorzystanie.

3. Notatnik ClickUp

Użyj Notatnik ClickUp do robienia różnego rodzaju notatek i organizowania ich w obszarze roboczym. Formatuj swoje notatki, przekształcaj je w wykonalne zadania i bądź zorganizowany dzięki listy do zrobienia w podróży .

Szybko zapisuj notatki, formatuj z bogatą edycją i przekształcaj wpisy w zadania, które można śledzić dzięki ClickUp Notepad

A co najlepsze? Notatnik jest łatwo dostępny dla każdego, niezależnie od wiedzy technicznej.

4. Szablon codziennych notatek

Czy chciałbyś mieć centralny hub dla swoich codziennych burz mózgów, ulotnych pomysłów i list zakupów, abyś mógł je znaleźć, gdy ich potrzebujesz? Szablon codziennych notatek ClickUp może być idealnym zamiennikiem dla porozrzucanych samoprzylepnych notatek i licznych notatników.

Zawiera niestandardowe statusy, które ułatwiają śledzenie i kategoryzowanie notatek na "do zrobienia" i "zrobione"

Zapisuj kluczowe informacje i śledź zadania za pomocą szablonu ClickUp Daily Notes

Oprócz notowania pomysłów i zadań do wykonania, możesz śledzić postępy w ich realizacji i upewnić się, że nic nie zginie w morzu myśli.

Przekształcając notatki w Zadania ClickUp dzięki statusom możesz zapewnić realizację swoich pomysłów i zadań. Dzięki temu notatki stają się czymś więcej niż tylko zapisem; stają się częścią cyklu pracy.

Ustrukturyzowanego szablonu można używać do:

Priorytetyzować zadania i projekty według ważności i pilności

Ustawienia realistycznych celów i śledzenia postępów

Przechowywać ważne szczegóły lub notatki w jednym miejscu

Usprawnić komunikację i współpracę z członkami Teams

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyczne podsumowywanie kluczowych punktów i elementów działań z notatek za pomocą ClickUp Brain

Integracja aplikacji do robienia notatek i przechowywania danych, z których już korzystasz dzięki Integracje ClickUp Wizualne i zespołowe opracowywanie pomysłów z interaktywnym Tablice ClickUp . A tablica cyfrowa sprawia, że notatki są bardziej angażujące i dostępne do wspólnej burzy mózgów

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w swoją pracę dzięki przejrzystemu raportowaniu i możliwości dostosowywania Pulpity ClickUp Organizuj swoje notatki za pomocą ponad 15 konfigurowalnych Widoki ClickUp takich jak widok kalendarza , Tablica Kanban lub widok obciążenia pracą). Może to pomóc w szybszym znalezieniu odpowiednich informacji i notatek związanych z tymi zadaniami

Zdefiniuj niestandardowe statusy zadań które idealnie pasują do unikalnych potrzeb projektu. Podczas robienia notatek można odwoływać się do określonego statusu zadania, dostarczając kontekst do notatek i czyniąc je bardziej znaczącymi później

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy odnotowują stromą krzywą uczenia się ze względu na różnorodność funkcji

Cennik ClickUp

**Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

Wybór odpowiedniego rozwiązania do notatek

reMarkable 2 świetnie nadaje się do notowania pomysłów, ale a gdyby tak notatki pomogły zwiększyć wydajność pracy? ? Dzięki ClickUp możesz robić notatki i przekształcać je w elementy akcji, wiki lub wspólne agendy.

ClickUp utrzymuje wszystkie notatki uporządkowane, z możliwością wyszukiwania i dostępne z dowolnego urządzenia. W ten sposób można ominąć limity reMarkable 2 i przenieść notatki na wyższy poziom. Wypróbuj ClickUp już dziś!