Jak stworzyć wykres liniowy w Excelu do wizualizacji danych?

Wykres liniowy lub wykres osi czasu zawsze był jednym z najlepszych sposobów przedstawiania danych jako serii punktów danych. Krzywa liniowa pomaga nam wizualnie zrozumieć i śledzić zmiany na przestrzeni lat i jest idealna do wykorzystania w raportowaniu i dokumentach.

Są one szeroko stosowane do prezentacji danych dotyczących sprzedaży, wzrostu ruchu na stronie internetowej lub postępów w projektach.

Wiele organizacji wciąż korzysta z programu Microsoft Excel, prostego oprogramowanie do wprowadzania danych do przechowywania i śledzenia danych oraz tworzenia wykresów.

Jednakże,

tworzenie złożonych wykresów

lub edytowanie wykresów liniowych może być nieco skomplikowane przy użyciu tego narzędzia. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces tworzenia wykresu liniowego w Excelu, od wyboru danych po niestandardowe dostosowanie wykresu w celu uzyskania optymalnej przejrzystości.

Przeanalizujemy również niektóre z limitów Excela i przyjrzymy się alternatywnemu rozwiązaniu, które jest idealne do interaktywnego i opartego na współpracy zarządzania danymi.

**Co to jest wykres liniowy?

Wykres liniowy via CueMath Wykres liniowy wizualnie przedstawia punkty danych połączone linią. Każdy punkt danych na wykresie odpowiada określonej kategorii lub okresowi na osi poziomej (oś x) i odpowiadającej mu wartości na osi pionowej (oś y). Wykresy liniowe są szczególnie skuteczne w ujawnianiu trendów i zmian w czasie.

Korzystanie z wykresów liniowych skutecznie przekształca nieprzetworzone dane w jasne, przydatne informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji w całej organizacji. Może to pomóc w przekazaniu kluczowego przesłania z ustawienia danych, zapewniając lepszą czytelność i zrozumienie trendów.

Jak stworzyć wykres liniowy w Excelu

Aby utworzyć wykres liniowy w programie Excel, potrzebny jest sformatowany zestaw danych prezentujący dane w logicznym szeregu czasowym. W naszym zestawie danych, ponieważ luka czasowa lub okres wynosi jeden rok, wykres liniowy, który zostanie utworzony, pokaże zmianę ceny na przestrzeni lat.

Oto krok po kroku, w jaki sposób można przekształcić tę tabelę w wykres liniowy.

Krok 1: Przygotowanie danych

Uporządkuj dane w przejrzystym i zwięzłym formacie tabeli. Upewnij się, że każda kolumna reprezentuje pojedynczą serię danych, a etykiety w pierwszym wierszu definiują punkty danych.

Tabela danych w programie Excel

Krok 2: Wstaw wykres liniowy

Podświetl cały zakres danych, który chcesz uwzględnić na wykresie. Powinien on obejmować punkty danych i odpowiadające im etykiety w tabeli. Po ustawieniu zestawu danych, przejdź do zakładki "Wstaw" w górnym pasku menu programu Excel.

Wstawianie wykresu liniowego w programie Excel

Lokalizacja grupy "Wykresy" w zakładce "Wstaw". Zobaczysz różne ikony typów wykresów. Kliknij listę rozwijaną pod ikonami wykresów i wybierz opcję wykresu liniowego.

Wykres liniowy wstawiony w programie Excel

Krok 3: Formatowanie wykresu

Excel może wygenerować domyślny typ wykresu liniowego (np. Liniowy ze znacznikami). Aby zapoznać się z innymi wariantami wykresów liniowych, kliknij przycisk "Zmień typ wykresu" w prawym górnym rogu wykresu.

Zmień typ wykresu liniowego z domyślnego dostarczonego przez program Excel

Pojawi się menu z różnymi podtypami wykresów liniowych (np. Stacked Line, Line with Markers). Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim danym i preferencjom wizualnym.

Wybierz podtyp wykresu liniowego, który pasuje do Twoich danych

Krok 4: Wybierz typ wykresu, który odpowiada Twoim potrzebom

Wykres został utworzony i można go używać w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz teraz edytować wykres zgodnie ze swoimi wymaganiami, na przykład edytować tytuł wykresu i etykietę danych oraz wybrać projekt wykresu, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Niektóre z opcji do wyboru obejmują:

Wykres liniowy skumulowany w programie Excel

W tym typie wykresu wszystkie elementy są ułożone jeden na drugim. Górna linia na wykresie reprezentuje sumę wszystkich linii poniżej i pomaga wyraźnie zrozumieć każdy element.

100% skumulowany wykres liniowy w programie Excel

Ten typ wykresu wyróżnia każdą linię, przy czym oś y wyświetla wartości procentowe, a nie liczby bezwzględne. Oś x, która obejmuje górną część wykresu, wskazuje sumę 100% przez cały czas.

Wykres liniowy 3D

wykres liniowy 3D w programie Excel_

Niekonwencjonalna opcja, trójwymiarowy wykres liniowy, może wizualnie reprezentować dane i jest idealna do dodawania do raportowania lub prezentacji.

Wskazówki dotyczące tworzenia wykresów liniowych

Tworzenie wykresu liniowego w Excelu to nie tylko wybór punktów danych i wybranie odpowiedniej opcji wykresu w Excelu. Konieczne jest sprawdzenie ustawienia danych i etykiet, aby upewnić się, że wykres jest zrozumiały i logicznie wyjaśnia ciągłe dane. Aby utworzyć wykres w Excelu, należy przestrzegać kilku najlepszych praktyk, takich jak:

Używanie osi czasu z podobnymi punktami danych. Na przykład, jeśli używasz wykresu liniowego do wyświetlania trendów na przestrzeni lat, upewnij się, że każdy rok jest prawidłowo śledzony. Jeśli lata nie zostaną wprowadzone prawidłowo, reprezentacje te nie zostaną dokładnie pokazane na wykresie

Nadaj wykresowi jasny i zwięzły tytuł za pomocą edytora wykresów. Powinien on dokładnie odzwierciedlać prezentowane informacje

Podczas tworzenia wielu wykresów liniowych z wieloma ustawieniami danych należy upewnić się, że każda linia ma jasną i wyraźną etykietę w legendzie w celu łatwej identyfikacji

Wybieraj atrakcyjne wizualnie kolory, które widzowie mogą rozróżnić, zwłaszcza w przypadku wielu ustawień danych. Unikaj zbyt jasnych lub nasyconych kolorów, które mogą męczyć wzrok

Weź pod uwagę złożoność danych i ogólną hierarchię wizualną. W przypadku prostszych wykresów linie siatki mogą być zbędne. W przypadku złożonych zestawów danych użyj subtelnych linii siatki, aby pomóc w interpretacji bez przytłaczania widza

Excel oferuje różne opcje linii trendu (liniowe, wykładnicze itp.). Wybierz typ linii trendu z panelu formatu serii danych, który najlepiej reprezentuje podstawowy wzorzec w ustawieniu danych

Limitations to Using Excel in Creating a Line Chart

Microsoft Excel jest doskonałym narzędziem do wprowadzania i śledzenia danych. Jego formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego mogą nawet pomóc w raportowaniu i wizualizacji danych, ale tylko do pewnego stopnia.

Posiada również funkcje takie jak Kalendarz Excel lub

Wykres wodospadowy

do śledzenia oś czasu. Są one jednak ograniczone do podstawowego wprowadzania danych i zarządzania nimi i stają się wyzwaniem w rzeczywistych scenariuszach o złożonych wymaganiach. Brak funkcji "przeciągnij i upuść" lub możliwości synchronizacji w czasie rzeczywistym z innymi narzędziami do zarządzania projektami sprawia, że zarządzanie projektami na dużą skalę w Excelu może być trudne.

Na przykład, istnieją lepsze opcje niż ta, gdy trzeba reprezentować dane jakościowe i

przy użyciu diagramów

jest dobrym rozwiązaniem.

Niektóre z jego innych limitów obejmują:

Brak interaktywnych pulpitów, map cieplnych i map drzewiastych

Niezdolność do zarządzania i manipulowania rozległymi i skomplikowanymi zestawami danych, co często prowadzi do opóźnień lub problemów z wydajnością czyszczenia lub transformacji

Chociaż oferuje pewną elastyczność w zakresie formatu i projektowania, użytkownicy nie mogą przejąć rozszerzonej kontroli nad wyglądem i funkcjami wykresów w porównaniu do oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych które umożliwia rozszerzenie opcji formatu

Brak możliwości łączenia wielu typów wykresów w jedną wizualizację lub pulpit

Ograniczenia funkcji wspólnej edycji, ponieważ zespoły mogą edytować tylko dane w tabeli, a nie bezpośrednio wykres

Alternatywne narzędzia do tworzenia wykresów liniowych

To wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu wykresów liniowych w Excelu. Chociaż ten prosty wizualizacja danych pomaga lepiej zaprezentować dane i zwrócić uwagę na kluczowe spostrzeżenia z określonego ustawienia danych, istnieje wiele innych rzeczy, które możesz chcieć zrobić ze swoimi danymi.

W większości zastosowań biznesowych wykresy są używane do prostego zrozumienia, burzy mózgów, współpracy i eksportowania do innych formatów.

W przypadku tych zaawansowanych wymagań należy wyjść poza podstawowe oprogramowanie bazodanowe i rozważyć Alternatywy dla Excela jak

ClickUp

.

Zrzut ekranu wykresu liniowego utworzonego w ClickUp

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i wydajnością, stworzone z myślą o teamach różnej wielkości i z różnych branż. Pomaga organizować wszystkie zadania, dokumenty i bazę wiedzy w jednym miejscu i szybko przekształcać dane w potężne wizualizacje.

Kilka

szablony arkuszy kalkulacyjnych

i

Szablony formularzy Excel

umożliwiają wizualizację danych w wielu formatach. Te szablony formularzy Excel z możliwością wypełnienia umożliwiają łatwe zbieranie informacji, czy to opinii klientów, ankiet wśród klientów, czy też do celów wewnętrznych, takich jak zbieranie danych z podań o pracę, dzięki czemu jest to bardziej usprawnione i wydajne dla różnych interesariuszy.

Zawierają również zaawansowane funkcje, które pozwalają odblokować zupełnie nowy poziom wizualizacji danych:

burza mózgów i współpraca z innymi członkami zespołu przy użyciu wykresów liniowych i innych wykresów za pomocą ClickUp Whiteboards_

Twórz wykresy liniowe i przeprowadzaj burze mózgów ze swoimi Teamsami za pomocą Tablica ClickUp puste płótno do współpracy. W przeciwieństwie do predefiniowanych szablonów Excela, możesz niestandardowo dostosować każdy aspekt swojego wykresu za pomocą Szablony Tablic . Dodawaj notatki, edytuj i dostosowuj wykresy liniowe bezpośrednio, bez konieczności przełączania się między ustawieniem danych a wykresem

Współpracuj z członkami zespołu, aby edytować i aktualizować wykresy liniowe jednocześnie, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie, a decyzje są oparte na najnowszych spostrzeżeniach

Zarządzaj i upraszczaj swoje ustawienie danych za pomocą ClickUp Table View

Wyjdź poza proste wykresy liniowe dzięki Widok tabeli ClickUp . Umożliwia łatwe zarządzanie nawet najbardziej złożonymi zestawami danych, oferując potężne funkcje filtrowania, sortowania i grupowania w widoku tabeli

Przekształcanie wykresów liniowych w inne wizualizacje danych, takie jak Wykresy Gantta , Tablice Kanban , wykresy słupkowe, wykresy kołowe i wykresy rozrzutu, pomagając znaleźć idealną reprezentację dowolnego zestawu danych

Wykorzystaj moc AI do wizualizacji danych umożliwiając tworzenie, edytowanie, udostępnianie i zarządzanie ważnymi dokumentami oraz uzyskiwanie wglądu w zakończoną bazę wiedzy

Eksportuj wykresy liniowe i używaj ich do zadań, map drogowych lub cykli pracy. Tworzy to centralny hub do podejmowania decyzji opartych na danych i realizacji projektów

ClickUp wykracza poza tworzenie profesjonalnych wykresów liniowych; umożliwia ich wykorzystanie w potężnym obszarze roboczym do zarządzania projektami. Wyobraź sobie świat, w którym wizualizacja danych płynnie integruje się z zadaniami, spotkaniami i komunikacją, wspierając prawdziwie oparte na danych środowisko pracy.

Chcesz przenieść wizualizację danych i współpracę na wyższy poziom?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś

i poznaj przyszłość wizualizacji danych!

FAQs

1. Do zrobienia wykresu liniowego w Excelu?

Aby utworzyć wykres liniowy w programie Excel, można wykonać poniższe kroki:

Przygotuj dane i wybierz zestaw danych, którego chcesz użyć. Upewnij się, że w pierwszej kolumnie znajdują się etykiety punktów danych (np. miesiąc, oś czasu itp.) Podświetl obie kolumny danych, które chcesz uwzględnić na wykresie, obejmując punkty danych i ich etykiety. Przejdź do zakładki "Wstaw" i zlokalizuj grupę "Wykresy". Kliknij listę rozwijaną pod ikonami wykresów i wybierz "Liniowy" Excel wygeneruje wykres liniowy z ustawieniami danych reprezentowanymi przez oddzielne linie. Wykres można niestandardowo dostosować, korzystając ze wskazówek wymienionych w tym wpisie na blogu.

2. Do zrobienia wykresu liniowego w Excelu z dwoma ustawieniami danych?

Proces jest podobny do tworzenia wykresu z dwoma zestawami danych. Przygotuj tabelę danych z jedną kolumną na punkty danych i etykiety. Podświetl całą kolumnę i wykonaj te same kroki, jak w przypadku tworzenia wykresu jednowierszowego w programie Excel.

**3. Czy mogę wyeksportować wykres liniowy do prezentacji lub raportowania?

Tak. Excel umożliwia wyeksportowanie danych wykresu liniowego na dwa sposoby:

Metoda kopiuj-wklej : Wystarczy kliknąć wykres prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Kopiuj" Możesz teraz wkleić ten wykres do wybranego programu do prezentacji lub bazy danych (Arkusze Google, Smartsheet lub inne)

: Wystarczy kliknąć wykres prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Kopiuj" Możesz teraz wkleić ten wykres do wybranego programu do prezentacji lub bazy danych (Arkusze Google, Smartsheet lub inne) Eksportuj jako obraz: Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz "Zapisz jako obraz" Wybierz żądany format pliku (np. PNG, JPEG) i niestandardową jakość obrazu przed zapisaniem. Jest to idealne rozwiązanie do wykorzystania w oprogramowaniu do wizualizacji danych lub prezentacji (Powerpoint, Canva, Keynote lub inne)

**4. Czy mogę dodać linię trendu do mojego wykresu liniowego w Excelu?

Jak najbardziej! Po utworzeniu wykresu liniowego wybierz go. Kliknij znak "+" w prawym górnym rogu wykresu. Spowoduje to otwarcie menu "Elementy wykresu". Przejdź do opcji "Linia trendu" i wybierz typ linii trendu, którą chcesz dodać (liniowa, wykładnicza itp.).