10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla freelancerów w 2024 roku

Bycie freelancerem oznacza elastyczność w pracy, ale wiąże się też z pewnymi zmartwieniami - zarządzaniem wieloma terminami, śledzeniem wielu projektów jednocześnie i znalezieniem odrobiny czasu dla siebie.

Aplikacje do zarządzania wydajnością mogą być doskonałą inwestycją. Pomagają one osiągnąć cele związane z wydajnością poprzez automatyzację kilku małych lub przyziemnych zadań, pomagając uniknąć wypalenia.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, odpowiednie narzędzia zwiększające wydajność mogą wiele zmienić.

Ale które z nich wybrać? Ten artykuł pomoże Ci znaleźć odpowiednią aplikację zwiększającą wydajność, która na zawsze zmieni Twój sposób pracy jako freelancer. 🧑‍💻

**Na co zwrócić uwagę w aplikacjach zwiększających wydajność dla freelancerów?

Narzędzia do zarządzania projektami mogą pomóc lepiej zarządzać pracą i uprościć życie. Jednak znalezienie idealnego narzędzie wydajności może być mylące. 😣

Aby uprościć proces podejmowania decyzji, należy wziąć pod uwagę te podstawowe elementy podczas poszukiwania prawdziwie transformacyjnego narzędzia:

Możliwość monitorowania czasu: Twoje narzędzie musi mieć możliwość monitorowania czasu, aby planować pracę, ustawić harmonogramy i uprościć rozliczenia w oparciu o pracę godzinową

Kompatybilność: Sprawdź kompatybilność z najważniejszymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google itp

Postęp w realizacji projektu: Upewnij się, że twoja aplikacja zapewniająca wydajność jest wyposażona w niezbędne funkcjeoprogramowanie do zarządzania projektami abyś mógł śledzić postęp swoich projektów

Dostępność mobilna: Priorytetem jest aplikacja zapewniająca wydajność, która ma poręczną wersję mobilną, dzięki czemu można uzyskać do niej dostęp nawet w podróży

Rozważenie kosztów: Wreszcie, upewnij się, że koszt użytkowania i utrzymania aplikacji uzasadnia korzyści, jakie ona ci dostarcza

Biorąc pod uwagę te czynniki i hacki dla freelancerów możesz wybrać najlepszą aplikację zapewniającą wydajność dostosowaną do Twoich potrzeb.

10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla freelancerów w 2024 roku

Oto 10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami dla freelancerów, które przewyższają wszystkie inne swoimi unikalnymi funkcjami wydajności .

Poniżej znajdziesz ich wyróżniające funkcje, modele cenowe i oceny. 👇

1. ClickUp

ClickUp to wszechstronna platforma, która usprawnia zarządzanie projektami freelancerów dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak tablice Kanban, kalendarze i wykresy Gantta, z pomocą ponad 15 Widoki ClickUp .

Łączy zadania, dokumenty, cele i komunikację w jednym interfejsie, drastycznie zmniejszając potrzebę korzystania z wielu aplikacji i usprawniając cykl pracy.

ClickUp posiada wbudowaną funkcję śledzenia czasu i kompleksowe raportowanie w celu monitorowania wydajności i godzin pracy nad projektem.

Podejście "wszystko w jednym" ClickUp pomaga żonglować różnymi projektami, umożliwiając płynną organizację i zarządzanie nimi

ClickUp pozwala również zarządzać pipeline'em, tworzyć niestandardowe pulpity i dodawać współpracowników do obszaru roboczego, aby pomóc w lepszej wielozadaniowości.

Przydatne narzędzia, takie jak Widok kalendarza uprość zarządzanie terminami dzięki funkcji "przeciągnij i upuść". ClickUp Brain zwiększa wydajność poprzez pomoc w generowaniu pomysłów i zarządzaniu zadaniami.

Pobierz ClickUp Brain, aby pobierać informacje oraz tworzyć i edytować notatki

Porada dla profesjonalistów: Dźwignia Szablony ClickUp dla freelancerów i Szablony do zrobienia w ClickUp aby uzyskać natychmiastową pomoc w zakresie umów, fakturowania, projektowania graficznego, ustalania priorytetów zadań, organizacji projektów i wizualnego śledzenia postępów za pomocą tablic Kanban lub wykresów Gantta.

Szablon zadań do zrobienia ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić całą Twoją pracę.

Z szablonem Praca do zrobienia ClickUp:

Łatwo ustalaj priorytety zadań według ich ważności, wysiłku lub pilności

Organizuj projekty w uporządkowane listy z podzadaniami i terminami wykonania

Kontroluj postęp prac dzięki poręcznym tablicom Kanban lub wykresom Gantta

Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy jesteś częścią dużego zespołu, ten szablon jest przepustką do utrzymania porządku i zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Zadania ClickUp: Łatwe śledzenie postępu każdego zadania, aby zapewnić terminowe zakończenie i dostosowanie zespołu do siebieZadanie ClickUp *ClickUp Docs: Współpracuj w czasie rzeczywistym na dokumentach opartych na chmurze dla szczegółów firmy i projektu z pomocąClickUp Docs *ClickUp Cele: Skuteczne śledzenie wskaźników biznesowych i osiągnięć

Łatwe śledzenie postępu każdego zadania, aby zapewnić terminowe zakończenie i dostosowanie zespołu do siebieZadanie ClickUp *ClickUp Docs: Współpracuj w czasie rzeczywistym na dokumentach opartych na chmurze dla szczegółów firmy i projektu z pomocąClickUp Docs *ClickUp Cele: Skuteczne śledzenie wskaźników biznesowych i osiągnięć Mapy myśli ClickUp: Rozwijaj i wizualizuj pomysły za pomocą niestandardowych lub opartych na zadaniach map myśli

Rozwijaj i wizualizuj pomysły za pomocą niestandardowych lub opartych na zadaniach map myśli Priorytety: Kategoryzuj zadania według pilności, aby pomóc ci skupić się na właściwych rzeczach

Kategoryzuj zadania według pilności, aby pomóc ci skupić się na właściwych rzeczach Aplikacje mobilne: Zarządzanie zadaniami i notatkami w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom na iOS i Androida

Zarządzanie zadaniami i notatkami w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom na iOS i Androida ClickUp Brain: Automatyzacja zadań, podsumowywanie notatek i ustawienie przypomnień przy użyciu AI

ClickUp Limit:

Podczas gdy ClickUp prezentuje krzywą uczenia się, poświęcenie czasu na zrozumienie jego funkcji na wczesnym etapie ułatwia płynniejszy, bardziej wydajny cykl pracy w dłuższej perspektywie

Ceny ClickUp:

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/członka/miesiąc

$7/członka/miesiąc Business: $12/członka/miesiąc

$12/członka/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Google Keep

Via Google Keep Idealny dla osobistej wydajności, Google Keep usprawnia proces twórczy, umożliwiając przechwytywanie myśli, obrazów i dźwięku w podróży.

Centralizuje wszystkie pomysły i zadania w jednej dostępnej lokalizacji i synchronizuje się na różnych urządzeniach, dzięki czemu nigdy nie stracisz istotnych spostrzeżeń ani nie zapomnisz o zadaniach.

Oferuje przypomnienia oparte na czasie, aby utrzymać priorytetowe zadania na właściwym torze. Dzięki intuicyjnemu systemowi filtrowania można szybko znaleźć konkretne notatki według kodów kolorystycznych, obrazów lub przypomnień, co zwiększa możliwości organizowania i efektywnej realizacji niezależnych projektów.

Najlepsze funkcje Google Keep:

Dostęp, tworzenie i edytowanie notatek w podróży z komputera, telefonu lub tabletu, nawet bez połączenia z Internetem

Współpraca w czasie rzeczywistym podczas odhaczania zadań do wykonania dla wszystkich

Filtrowanie notatek na podstawie kolorów, dźwięku i obrazów w celu szybkiego sortowania zadań

Pozostań wierny swoimetyce pracy iplan wydajności z przypomnieniami opartymi na czasie

Bezproblemowa integracja z innymi usługami Google, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje, w celu uzyskania ujednoliconego pakietu wydajności

Notatki głosowe do szybkiego sporządzania notatek lub przypomnień w podróży

Przypinaj ważne notatki na górze, aby mieć do nich łatwy dostęp

Korzystanie z przypomnień opartych na lokalizacji do zrobienia zadań w określonych miejscach

Limity Google Keep:

Ograniczone opcje formatu dla szczegółowej struktury notatek

Podstawowa organizacja notatek bez hierarchicznych folderów lub notatników

Funkcje mogą być zbyt podstawowe dla zaawansowanych użytkowników poszukujących rozszerzenia możliwości zarządzania projektami

Ceny Google Keep:

Free: Forever

Oceny i recenzje Google Keep:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (170+ recenzji)

3. Revolancer

Via Revolancer Revolancer (obecnie aktualizowany) to platforma zaprojektowana specjalnie dla freelancerów w celu połączenia, współpracy i poszerzenia bazy klientów. Oferuje ona możliwość znalezienia najlepszych zleceń, które są zgodne z umiejętnościami i doświadczeniem.

Unikalny model wymiany na platformie pozwala freelancerom zlecać zadania między sobą, tworząc społeczność opartą na współpracy.

System ten zwiększa wydajność cyklu pracy i pomaga budować sieć niezawodnych profesjonalistów, co czyni go nieocenionym narzędziem dla freelancerów pragnących rozwijać swój Business i dywersyfikować swoje usługi.

Najlepsze funkcje Revolancer:

Znajdź nową pracę i spotkaj się z innymi freelancerami na tym rynku

Wymiana usług umożliwiająca współpracę z innymi freelancerami

Dostęp do możliwości budowania portfolio w ramach platformy

Konfigurowalne profile, aby zaprezentować swoją pracę i przyciągnąć potencjalnych klientów

Zaawansowane filtry wyszukiwania pozwalające szybko znaleźć projekty odpowiadające Twoim umiejętnościom

Fora społecznościowe umożliwiające udostępnianie wskazówek, porad i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami

Revolanecer limit:

Nie ma możliwości stworzenia szablonu oferty do wysłania potencjalnym klientom

Interfejs użytkownika i doświadczenie mogą się różnić, a niektórzy uważają go za mniej intuicyjny

Recenzje i systemy oceny wciąż ewoluują, co może wpływać na zaufanie nowych użytkowników

Ceny Revolancer:

Free: Forever

Ocena Revolancer:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Grammarly

Via Grammarly Grammarly to renomowane narzędzie do dodawania finezji każdemu napisanemu słowu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad krytycznym projektem, czy regularnie komunikujesz się z klientami, Grammarly pomaga Ci tworzyć bezbłędne i precyzyjne prace za każdym razem.

Dzięki tonalności i sugestiom AI w Grammarly, narzędzie zapewnia, że nie utkniesz, nie będziesz niepoprawny ani zbyt pewny siebie w pisaniu. Grammarly można również zintegrować z Gmailem, Microsoft Word i Dokumentami Google.

Najlepsze funkcje Grammarly:

Pisanie bez błędów dzięki korektom w czasie rzeczywistym

Poprawa jasności i tonu w komunikacji dzięki przeformułowaniu zdań i wskazówkom dotyczącym tonu

Współpraca z Gmailem, Microsoft Word i Dokumentami Google

Zapewnienie jednolitego głosu marki dzięki modułowi Enterprise

Grammarly limits:

Grammarly czasami nie rozumie intencji piszącego i dostarcza nieistotne sugestie

Użytkownicy muszą ręcznie zmieniać wszystkie błędy

Ceny Grammarly:

Free: Forever

Forever Premium: $30/miesiąc

$30/miesiąc Business: $25/miesiąc

Oceny i recenzje Grammarly:

G2: 4.7/5 (ponad 8,400 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 7,000 recenzji)

5. Todoist

Via Todoist Todoist organizuje cykl pracy za pomocą uporządkowanych list rzeczy do zrobienia i automatycznego sortowania zadań, zwiększając przejrzystość i wydajność. Wspiera bezpieczną współpracę i oferuje rozszerzenie do przeglądarki, które pomaga dodawać połączone zadania lub zarządzać projektami.

Funkcja potoku klienta pomaga również w ustalaniu priorytetów zadań, dzięki czemu Todoist jest idealny do prostego i złożonego zarządzania zadaniami.

Jest to oprogramowanie do zarządzania zadaniami któremu możesz zaufać, niezależnie od tego, jak proste lub złożone są Twoje zadania.

Najlepsze funkcje Todoist:

Łatwe tworzenie, organizowanie i ustalanie priorytetów zadań

Grupowanie zadań w projekty dla lepszego nadzoru

Dzielenie zadań na mniejsze, łatwe w zarządzaniu części i ustawienie zależności

Ustawienie przypomnień o terminach i otrzymywanie powiadomień w celu śledzenia zadań

Zaplanuj zadania do powtarzania w regularnych odstępach czasu

Udostępnianie zadań i projektów innym osobom w celu współpracy

Połączenie Todoist z innymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google, Slack i inne

Personalizacja za pomocą motywów, filtrów i etykiet

Limity Todoist:

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przytłaczający ze względu na liczne opcje

Brak szczegółowej zawartości samouczka dla nowych użytkowników

Niestandardowe i zaawansowane funkcje wymagają nauki

Brak wbudowanego śledzenia czasu dla zadań lub projektów

Ceny Todoist:

Początkujący: Free

Free Pro: $5/miesiąc

$5/miesiąc Business: $8/członka/miesiąc

Ocena i recenzje Todoist:

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. Harvest

Via Harvest Harvest to dostawca kompleksowych rozwiązań dla freelancerów, od zarządzania finansami po obsługę projektów z intuicyjnym interfejsem.

Upraszcza śledzenie czasu dla zadań, oferując raportowanie i analizę w celu uzyskania wglądu w godziny pracy i zatwierdzenia projektów. Kompleksowe funkcje fakturowania usprawniają również proces płatności.

Wreszcie, Harvest można zintegrować z ponad 50 narzędziami, takimi jak Asana, Trello, Slack, Stripe itp. Te funkcje Harvest sprawiają, że jest to oprogramowanie wybierane przez freelancerów z różnych branż.

Najlepsze funkcje Harvest:

Wyprzedzaj cele dzięki funkcji śledzenia zadań

Gromadzenie szczegółowych raportów i analiz, aby uzyskać cenny wgląd w swoją pracę

Ciesz się płynnym fakturowaniem i płatnościami, aby zapewnić szybki i bezproblemowy proces rozliczeniowy dzięki integracjom PayPal, Stripe i QuickBooks

Ułatwienie cyklu pracy dzięki ponad 50 płynnym integracjom

Harvest limit:

Funkcja śledzenia czasu, choć solidna, może wymagać krzywej uczenia się dla nowych użytkowników, aby w pełni wykorzystać jej możliwości

Integracja z innymi narzędziami jest dostępna, ale może nie obejmować wszystkich aplikacji potrzebnych do cyklu pracy niektórych użytkowników

Ceny Harvest:

Harvest: Free

Free Harvest Pro: $10.80/członka/miesiąc przy rozliczeniu rocznym (30-dniowa bezpłatna wersja próbna)

Ocena i recenzje Harvest:

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

7. Bonsai

Via Bonsai Bonsai obejmuje zarządzanie klientami, projektami i finansami w ramach jednej potężnej aplikacji do zarządzania projektami.

Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym propozycje, umowy, planowanie, śledzenie czasu, fakturowanie, raportowanie itp.

Możesz teraz dostarczać projekty na czas i monitorować budżet. Dostępne są również szablony dla freelancerów, które pomogą Ci rozpocząć organizację projektu bez marnowania czasu.

Najlepsze funkcje Bonsai:

Dostęp do solidnego śledzenia czasu pracy z kartami czasu pracy zintegrowanymi z wizualnym narzędziem do zarządzania projektami

Tworzenie łatwych w użyciu ofert, aby wygrać projekty z niestandardowymi pakietami i prezentacją umiejętności

Poinformuj klientów o swoich wolnych i zajętych godzinach dzięki zintegrowanej funkcji planowania

Zbieraj informacje o klientach za pomocą niestandardowych formularzy i centralizuj je

Limity Bonsai:

Odpowiedni dla indywidualnych pracowników, a nie do przydzielania zadań w Teams i Business

Ograniczone funkcje aplikacji mobilnej

Ceny Bonsai:

Starter: $21/miesiąc

$21/miesiąc Profesjonalista: $32/miesiąc

$32/miesiąc **Business:$66/miesiąc

Ocena i recenzje bonsai:

G2: 4.4/5 (90+ recenzji)

4.4/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

8. Calendly

Via Calendly Calendly usprawnia planowanie dzięki zautomatyzowanym funkcjom, niestandardowym przypomnieniom i kolejnym cyklom pracy, aby przyspieszyć zamykanie transakcji.

Integruje się z głównymi platformami, takimi jak Microsoft Teams i Salesforce, poprawiając przejrzystość poprzez udostępnianie dostępności w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy zgłaszają 26% wzrost liczby rezerwacji na stronie internetowej i niezwykły 360% wzrost liczby połączeń z partnerami, dzięki czemu Calendly jest cennym narzędziem do zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Najlepsze funkcje Calendly:

Łatwe planowanie spotkań w różnych kanałach i eliminacja wysyłania e-maili w obie strony

Łatwa integracja Calendly z wieloma aplikacjami, takimi jak Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal itp

Automatyzacja czasochłonnych zadań, takich jak wysyłanie e-maili z przypomnieniami i działań następczych

Łatwe zbieranie płatności dzięki szybkim integracjom Stripe i PayPal

Limity Calendly:

Brak możliwości niestandardowego dostosowania motywu marki lub dodania logo do interfejsu planowania

Ograniczone opcje integracji z niektórymi narzędziami CRM i narzędziami do zarządzania projektami

Brak wbudowanych wideokonferencji; opiera się na integracjach innych firm

Cennik Calendly:

Free: Forever

Forever Standardowy: $10/członka/miesiąc

$10/członka/miesiąc Teams: $16/członka/miesiąc

$16/członka/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $15k/rok

Ocena i recenzje Calendly:

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

9. Notion

Via Notion Notion to obszar roboczy oparty na AI, który pomaga przekształcać myśli w działania poprzez pisanie, planowanie i organizowanie.

Dobrze współpracuje z Dokumentami, Wiki, Projektami i Kalendarzami, aby obniżyć koszty i zintegrować wszystkie funkcje wymagane w Twoim freelancerskim biznesie.

Zapewnia wsparcie dla różnych działań, w tym inżynieryjnych i marketingowych, a także oferuje szablony notatek ze spotkań, planów produktów i nie tylko, znacznie upraszczając planowanie.

Najlepsze funkcje Notion:

Filtruj, sortuj i wizualizuj zadania w dowolny sposób za pomocą różnych widoków

Tworzenie niestandardowych etykiet, śledzenia i właścicieli, aby wszyscy byli informowani o zadaniach

Ułatw sobie pracę dzięki funkcji przeciągnij i upuść, aby uporządkować elementy

Limity ruchu:

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Wydajność może spadać przy większych bazach danych lub złożonych ustawieniach

Ograniczone możliwości offline w porównaniu do konkurencji

Natywne opcje integracji są ograniczone, wymagając obejść lub narzędzi zewnętrznych

Cena Notion:

Free: Forever

Forever Plus: $8/członka/miesiąc rozliczane rocznie

$8/członka/miesiąc rozliczane rocznie Business: $15/członka/miesiąc rozliczane rocznie

$15/członka/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Notion:

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

10. Loom

Via Loom Znane narzędzie do wysyłania wiadomości wideo opartych na AI, Loom pomaga w hostowaniu spotkania asynchroniczne z klientami.

Loom jest idealny dla freelancerów z różnych stref czasowych, umożliwiając wyróżniającą się komunikację poprzez łatwe do nagrywania i udostępniania wiadomości wideo.

Oferuje możliwości edycji wideo i integruje się z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy i Slack, umożliwiając płynne osadzanie i lepszą współpracę.

Najlepsze funkcje Loom:

Współpraca z klientami, Teams i wykonawcami za pośrednictwem wideo

Bezpieczeństwo wszystkich danych dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise

Szybkie i łatwe nagrywanie ekranu na potrzeby samouczków, prezentacji i informacji zwrotnych

Natychmiastowe udostępnianie za pomocą połączonego łącza, eliminujące potrzebę przesyłania dużych plików

Rysowanie i podświetlanie na ekranie podczas nagrywania w celu podkreślenia kluczowych punktów

Loom limits:

Użytkownicy raportowali, że wideo i dźwięk nie zawsze są zsynchronizowane

Brak trybu offline, wymagającego połączenia z Internetem do korzystania z aplikacji

Interfejs użytkownika może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Brak funkcji przesyłania strumieniowego na żywo do udostępniania w czasie rzeczywistym

Ceny Loom:

Starter: Free

Free Business: $12.50/twórca/miesiąc (rozliczane rocznie)

$12.50/twórca/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Loom:

G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

4,7/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 opinii)

Zwiększ wydajność dzięki aplikacjom zwiększającym produktywność

Kiedy jesteś freelancerem, musisz zwracać uwagę na wiele aspektów pracy, w tym na dobre zarządzanie pracą i klientami, śledzenie postępów w projektach i upewnianie się, że osiągasz swoje cele.

Aplikacje te obsługują różne aspekty życia i pracy. Dzięki nim zarządzanie staje się prostsze i szybsze, a wydajność i Narzędzia AI dla freelancerów .

Możesz skupić się wyłącznie na swoich umiejętnościach, podczas gdy te aplikacje zajmą się dodatkowymi zadaniami i pomogą ci zachować organizację i wydajność. Porównaj modele cenowe, funkcje, niezawodność i kompatybilność tych aplikacji, aby wybrać najlepszą dla siebie.

ClickUp to aplikacja, która posiada wszystkie potrzebne funkcje w jednym miejscu. Pomaga ustawić i osiągnąć właściwe cele, zapewniając jednocześnie śledzenie wszystkich zadań. Zarejestruj się w ClickUp i natychmiast pożegnaj się z kłopotami związanymi z zarządzaniem pracą freelancera.