25 wskaźników KPI agencji marketingowych do śledzenia w 2025 roku

Twoi kluczowi klienci podpisali długoterminową umowę z Twoją agencją marketingową, a Twoje kampanie zdobyły prestiżowe nagrody. Są to zachęcające osiągnięcia, ale możesz się zastanawiać, czy mogłeś zrobić to lepiej.

Na przykład, czy wiesz skąd pochodzą Twoi klienci? Ile kosztuje ich pozyskanie? Jak wyglądają wydatki na marketing w porównaniu do ROI? I w końcu, czy twoje wysiłki marketingowe przynoszą właściwe wyniki?

Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebujesz danych. Jednak ciągłe gromadzenie, przechowywanie i analizowanie danych dotyczących każdego aspektu organizacji może być przytłaczające. Tutaj może pomóc zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

KPI są drogowskazami na mapie marketingowej. Definiowanie KPI polega na rozbiciu celów organizacyjnych na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu cele zdefiniowane przez metryki oparte na danych. Śledzenie wskaźników KPI pomaga zobaczyć, gdzie przekraczasz, spotykasz się lub spadasz i korygujesz kurs, aby wytyczyć skuteczną ścieżkę do powodzenia.

W tym poście wyjaśnimy wskaźniki KPI dla agencji marketingu cyfrowego i specjalistów ds. marketingu oraz udostępnimy 25 podstawowych wskaźników KPI, jak je śledzić i jak wykorzystać te dane do podejmowania strategicznych decyzji.

Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby lepiej obsługiwać swoich klientów, zatrzymać klientów i zwiększyć wydajność swojego zespołu marketingowego. Pozwoli to osiągnąć lepsze wyniki w zakresie rozwoju biznesu i zwiększyć przychody.

Korzyści ze śledzenia KPI agencji marketingowej

Rozważ KPI agencji marketingowej, które są ustawieniem wskaźników do oceny kondycji agencji. Kluczowe wskaźniki wydajności to krytyczne liczby, które należy przeanalizować, aby określić, czy rentowność agencji jest na dobrej drodze.

Korzyści z śledzenie wskaźników KPI są:

Ogólny gut-check przed uruchomieniem kampanii: Z marketingowe wskaźniki KPI zespół marketingu i sprzedaży jest świadomy swoich celów, ma plan działania, aby je osiągnąć i odpowiednio śledzi wyniki kampanii

Z marketingowe wskaźniki KPI zespół marketingu i sprzedaży jest świadomy swoich celów, ma plan działania, aby je osiągnąć i odpowiednio śledzi wyniki kampanii Analiza po kampanii: Użyj marketingowych wskaźników KPI, aby zidentyfikować cele, które przekroczyłeś i te, w których nie udało Ci się osiągnąć, i wykorzystaj te ustalenia, aby skorygować kurs po zakończeniu kampanii

Użyj marketingowych wskaźników KPI, aby zidentyfikować cele, które przekroczyłeś i te, w których nie udało Ci się osiągnąć, i wykorzystaj te ustalenia, aby skorygować kurs po zakończeniu kampanii Mierzenie zwrotu z inwestycji : Zmierz koszty i wyniki wdrożonych strategii, aby zmierzyć i zwiększyć ROI. Znając rzeczywisty koszt projektu w porównaniu do szacowanego kosztu, łatwiej jest przewidzieć rentowność agencji

: Zmierz koszty i wyniki wdrożonych strategii, aby zmierzyć i zwiększyć ROI. Znając rzeczywisty koszt projektu w porównaniu do szacowanego kosztu, łatwiej jest przewidzieć rentowność agencji Poprawa satysfakcji klientów: KPI związane z klientami, takie jak churn klientów, wskazują na słabe powiązania z klientami. Jest to wskaźnik, że agencja musi skupić się na utrzymaniu istniejących klientów i zwiększeniu ich wartości życiowej (CLV)

Jakie są zatem kluczowe wskaźniki KPI, które należy śledzić? Przyjrzyjmy się im.

25 wskaźników KPI dla agencji marketingowych

Oto 25 najskuteczniejszych marketingowych wskaźników KPI, które pomogą Ci monitorować i zarządzać ogólną wydajnością oraz optymalizować budżety.

Niestandardowe wskaźniki KPI dla klientów

1. Wartość życiowa klienta (CLV)

Wartość życiowa klienta wskazuje całkowity przychód, jakiego można oczekiwać od pojedynczego klienta w trakcie całego okresu powiązania biznesowego. Porównuje przychody z przewidywanym okresem użytkowania.

Wysoka wartość CLV wskazuje, że agencja jest dobra w znajdowaniu i utrzymywaniu nowych klientów .

Jeśli wartość CLV jest niska, należy zainicjować działania naprawcze, takie jak posiadanie dedykowanych kierowników projektów, poprawa sprzedaży krzyżowej i dodatkowej oraz ustawienie programu partnerskiego lub programu poleceń.

Customer Lifetime Value = Wartość klienta X Średnia długość życia klienta

przez Retently

Znaczenie wartości życiowej klienta

Zmniejsza koszty pozyskania klienta: Wykorzystanie wartości życiowej klienta do zwiększenia lojalności klientów i poleceń szeptanych w celu pozyskania większej liczby klientów, co zmniejsza wydatki na marketing i sprzedaż

Wykorzystanie wartości życiowej klienta do zwiększenia lojalności klientów i poleceń szeptanych w celu pozyskania większej liczby klientów, co zmniejsza wydatki na marketing i sprzedaż Zapewnia wgląd w poprawę jakości usług: Identyfikuje bolączki klientów i obszary wymagające poprawy, aby zwiększyć ich lojalność i satysfakcję za pomocą wskaźników CLV

2. Koszt pozyskania klienta (CAC)

KPI agencji CAC to całkowity koszt sprzedaży i marketingu związany z pozyskaniem nowego klienta w określonym okresie.

Jest to kluczowy wskaźnik do określenia rentowności agencji marketingu cyfrowego, ponieważ porównuje kwotę wydaną na pozyskanie nowego klienta z liczbą pozyskanych klientów.

Porównaj CAC z LTV, zwłaszcza gdy Twoi niestandardowi klienci istnieją już od dłuższego czasu, aby lepiej zrozumieć swoją przyszłą rentowność.

Koszt pozyskania klienta (CAC) = Całkowity koszt sprzedaży i marketingu / Liczba pozyskanych klientów

Jak poprawić CAC?

Zainwestuj w optymalizację współczynnika konwersji (CRO): Przetestuj swoją stronę internetową i CTA, aby upewnić się, że są zrozumiałe, zoptymalizuj swoją stronę pod kątem urządzeń mobilnych i użyj testów A/B, aby zmaksymalizować wyniki

Przetestuj swoją stronę internetową i CTA, aby upewnić się, że są zrozumiałe, zoptymalizuj swoją stronę pod kątem urządzeń mobilnych i użyj testów A/B, aby zmaksymalizować wyniki Usprawnij swój cykl sprzedaży: CRM lub kompleksowy system do zarządzania sprzedażą oprogramowanie do zarządzania agencją może pomóc w pozyskiwaniu bardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów, angażowaniu ich i pielęgnowaniu, aż przekształcą się w niestandardowych klientów

3. Współczynnik konwersji

Konwersja wskazuje, czy klient dokonał konwersji lub podjął pożądane działanie. Na przykład konwersje obejmują prośbę o demo, zapisanie się do newslettera i zakup pierwszej usługi marketingowej.

Wysoki współczynnik konwersji wskazuje na skuteczność strategii marketingowej.

Współczynnik konwersji = (liczba konwersji / całkowita liczba interakcji) X 100

Znaczenie znajomości współczynnika konwersji

Porównanie wydajności kanałów marketingowych: Jeśli prowadzisz kampanię z ustaloną grupą odbiorców w różnych kanałach, współczynniki konwersji mogą być wykorzystane do ustawienia oczekiwań ROI na dużą skalę i optymalizacji wydajności kampanii

Jeśli prowadzisz kampanię z ustaloną grupą odbiorców w różnych kanałach, współczynniki konwersji mogą być wykorzystane do ustawienia oczekiwań ROI na dużą skalę i optymalizacji wydajności kampanii Ujawnienie najbardziej wpływowych kanałów: Wykorzystanie analizy współczynnika konwersji do określenia, które kanały są bardziej skuteczne w promocji produktu lub usługi klienta

4. Współczynnik rezygnacji

Współczynnik rezygnacji mierzy liczbę klientów, którzy po pewnym czasie zaprzestali współpracy. Wysoki wskaźnik rezygnacji wskazuje na obniżoną satysfakcję klientów. Ten wskaźnik KPI wpływa na marżę netto, ponieważ ponosisz większe koszty i próbujesz pozyskać i utrzymać nowych klientów.

Wskaźnik rezygnacji = (Utraceni klienci/Ogółem klientów na początku okresu) X 100

Znaczenie śledzenia wskaźnika rezygnacji klientów

Zrozumienie czynników stojących za utratą klientów: Wskaźnik rezygnacji powinien być ogólnie stały. Obserwuj wahania. Na przykład, po zwiększeniu rocznej opłaty za utrzymanie, może się okazać, że niektórzy klienci przenoszą się do innych agencji lub zmniejszają zaangażowanie

5. Wskaźnik odsprzedaży

Upselling pozyskanemu klientowi jest opłacalny i prostszy niż sprzedaż nowemu klientowi. Wskaźnik upsell oblicza całkowitą liczbę klientów, którzy akceptują ofertę zakupu droższego elementu, ulepszenia lub dodatku w porównaniu z całkowitą liczbą klientów, którym go zaoferowano.

Współczynnik sprzedaży dodatkowej = (liczba powodzeń sprzedaży dodatkowej / całkowita liczba prób sprzedaży dodatkowej) X 100

6. Frekwencja na wydarzeniach

Agencje marketingowe prowadzą kilka kampanii w celu pozyskania nowych klientów na swoje usługi. Oceń wydajność każdej kampanii w oparciu o liczbę odwiedzin, wykazane odsetki i, co najważniejsze, liczbę pozyskanych klientów.

Frekwencja na wydarzeniach jest cennym KPI, który pomoże ci ocenić, czy wydarzenie osiągnęło swój cel, jakim jest zwiększenie widoczności i zaangażowania.

Finansowe KPI

7. Miesięczny przychód cykliczny (MRR)

Miesięczny przychód cykliczny (MMR) pokazuje gwarantowany miesięczny przychód i obejmuje powtarzające się przychody z miesięcznych umów, subskrypcji, rabatów i kuponów. Nie obejmuje opłat jednorazowych.

Zespoły ds. finansów, sprzedaży i marketingu wykorzystują MRR do oceny kondycji finansowej organizacji i prognozy przyszłych zysków w oparciu o aktywne subskrypcje.

MRR = Całkowita liczba płacących klientów X Średni przychód na użytkownika (ARPU) na miesiąc

Znaczenie śledzenia MRR

Śledzenie wydajności: MRR pozwala zespołowi sprzedaży na widok wielkości kont, którymi zarządzają i określenie sposobów modyfikacji podejścia do sprzedaży w celu zamknięcia transakcji o wysokim MRR

MRR pozwala zespołowi sprzedaży na widok wielkości kont, którymi zarządzają i określenie sposobów modyfikacji podejścia do sprzedaży w celu zamknięcia transakcji o wysokim MRR Prognoza sprzedaży: Pomaga zespołowi marketingowemu planować wzrost w długim i krótkim okresie oraz daje liderom widoczność ogólnych wyników zespołu

Pomaga zespołowi marketingowemu planować wzrost w długim i krótkim okresie oraz daje liderom widoczność ogólnych wyników zespołu Budżetowanie: Liderzy Businessu wykorzystują MRR, aby wiedzieć, ile przychodów przychodzi każdego miesiąca, które można ponownie zainwestować w biznes

Użycie Cele ClickUp do ustawienia konkretnych i mierzalnych celów dla zespołów sprzedażowych i marketingowych. Jeśli używasz struktury celów i kluczowych wyników (OKR), ClickUp dzieli każdy cel na wymierne kluczowe wyniki, aby zmierzyć postęp i powodzenie.

Uporządkuj swoje cele i OKR w łatwych w użyciu folderach w ClickUp Goals

8. Marża zysku netto

Marża zysku netto to zysk po odjęciu wszystkich wydatków. Niska marża zysku netto może oznaczać zwiększone nakłady lub zmniejszoną sprzedaż. Jest ona obliczana poprzez odjęcie wydatków na reklamę i marketing oraz kosztów ogólnych od przychodów.

Interesariusze wykorzystują ten wskaźnik KPI do oceny, czy firma generuje wystarczające zyski ze sprzedaży oraz czy koszty operacyjne i koszty ogólne są pod kontrolą. Marża zysku netto wskazuje na ogólną kondycję finansową firmy.

9. Zwrot z inwestycji (ROI)

Zwrot z inwestycji wskazuje opłacalność kampanii marketingowej i zwrot z wydanych pieniędzy.

Przykład ROI w marketingu

Internetowy sklep ogrodniczy wykorzystuje PPC do szerzenia świadomości na temat nowej linii kosiarek do trawy, które kosztują 1000 USD za sztukę.

W pierwszej kampanii nie pokazano ceny kosiarki i wydano 1000 USD na reklamy PPC. Spośród wszystkich odwiedzających, trzech dodało element do koszyka, a jeden dokonał zakupu.

W kolejnej kampanii pokazano cenę i wydano 500 USD. Spośród wszystkich odwiedzających 12 dodało element do koszyka, a 7 dokonało zakupu.

Kampania 1: [((3 X 0,33 X $1000) - $1000 / $1000] = -$1

Kampania 2: [((12 X 0,583 X $1000) - $500) / $500] = 129,92%

Pro tip: The paid search KPI wyniki wskazują, że przejrzystość cen może skłonić bardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów do kliknięcia w reklamę i uniknąć kliknięć od osób, których nie stać na dany element

Wskaźniki KPI marketingu cyfrowego

10. Współczynniki konwersji w mediach społecznościowych

Współczynniki konwersji w mediach społecznościowych pomagają zrozumieć wpływ strategii mediów społecznościowych na ogólną sprzedaż i marketing. Mierzy procent konwersji odbiorców w oparciu o wysiłki podejmowane w mediach społecznościowych.

Wskazuje, czy zawartość, posty, zaangażowanie i reklamy Twojego zespołu rezonują z osobowością kupującego. Jeśli współczynniki konwersji w mediach społecznościowych nie są zgodne z oczekiwaniami, należy rozważyć nadanie priorytetu zawartości generowanej przez użytkowników i tworzenie większej liczby postów wartych kliknięcia. Pracodawca narzędzia mediów społecznościowych aby uprościć zarządzanie i mierzyć wydajność.

Współczynnik konwersji w mediach społecznościowych = (Liczba konwersji z mediów społecznościowych / Łączna liczba odwiedzających klikających w linki w mediach społecznościowych) X 100

11. MQL i SQL

Kwalifikowane leady marketingowe (MQL) mierzą liczbę leadów, które pochodzą z wysiłków marketingowych zespołu, ale nie zostały zatwierdzone przez sprzedaż. Gdy zespół sprzedaży zatwierdzi leady, stają się one leadami kwalifikowanymi do sprzedaży (SQL).

Niewielka różnica między tymi dwoma wskaźnikami wskazuje na płynną koordynację i dostosowanie między zespołami marketingu i sprzedaży.

przez HubSpot

12. Współczynnik klikalności (CTR)

Współczynnik klikalności wskazuje na powodzenie reklam cyfrowych, zawartości i kampanii marketingowych online. Odnosi się on do odsetka użytkowników, którzy kliknęli w określony link w porównaniu do całkowitej liczby osób, które go zobaczyły.

Wysoki CTR pokazuje, że reklamy skutecznie przyciągają uwagę i zachęcają do zaangażowania. Śledzenie tego wskaźnika pozwala zoptymalizować alokację budżetu i ocenić skuteczność kreacji reklamowych.

CTR = (łączna liczba kliknięć / łączna liczba wyświetleń) X100

Znaczenie współczynnika klikalności

Wskazuje, co jest nie tak, a co działa: Kiedy próbujesz dotrzeć do odbiorców docelowych, CTR mówi ci, co działa, a co nie. Niski CTR wskazuje, że albo celujesz w niewłaściwych odbiorców, albo potrzebujesz bardziej perswazyjnej kopii, aby przekonać ich do kliknięcia

13. Koszt kliknięcia (CPC)

Koszt kliknięcia to wskaźnik KPI w marketingu cyfrowym, który informuje o koszcie jednego kliknięcia w reklamie typu pay-per-click (PPC). Podobnie jak CTR, pomaga zrozumieć wydajność kampanii i łatwo kontrolować budżety reklamowe.

Zapewnia bardziej realistyczny widok kosztów poniesionych na usługi marketingowe i pomaga zoptymalizować alokację zasobów.

Średni koszt kliknięcia = Całkowity koszt kliknięć / Całkowita liczba kliknięć

14. Średnia pozycja

Średnia pozycja to wskaźnik wzrostu marketingu cyfrowego, który wskazuje pozycję witryny lub reklamy w wynikach wyszukiwania. Pomaga określić widoczność i skuteczność reklam online lub witryny. Monitorując ranking, można zoptymalizować reklamy lub witrynę pod kątem widoczności i wydajności.

Średnia pozycja = Suma pozycji reklam / Liczba wyświetlonych reklam dla danego słowa kluczowego

15. Wzrost liczby obserwujących

Po zakładanie agencji marketingu cyfrowego wzrost liczby obserwujących pomaga ocenić powodzenie kampanii w mediach społecznościowych. Obejmuje on obliczenie liczby obserwujących w kanałach mediów społecznościowych.

Wzrost liczby obserwujących = (liczba obserwujących w danym okresie/liczba obserwujących ogółem) X 100

16. Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)

Zwrot z wydatków na reklamę to wskaźnik używany do pomiaru powodzenia kampanii reklamowych. Odzwierciedla przychód uzyskany z każdego dolara wydanego na kampanię reklamową.

ROAS = (przychód przypisany do reklam/koszt reklam) X 100

Możesz zmierzyć ROAS swojej strategii marketingowej lub przyjrzeć się wydajności na poziomie reklamy, kampanii lub celu.

17. Prowadzi do możliwości

Leads to opportunities to wskaźnik, który śledzi konwersje i wskazuje, czy kampanie reklamowe przyciągają odpowiednich potencjalnych klientów. Wskaźnik KPI "leady do szans" mierzy liczbę potencjalnych klientów przekształconych w szanse.

Wskaźniki KPI dotyczące witryny i ruchu

18. Wskaźnik świadomości marki

Świadomość marki obejmuje śledzenie wskaźników, takich jak wzmianki o marce, media społecznościowe i ich znaczenie, ruch internetowy, widoczność w wyszukiwarkach, ankiety i recenzje klientów, wpływ influencerów i widoczność w mediach.

19. Źródła ruchu internetowego

Twoja witryna otrzymuje ruch z wielu źródeł, a zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający wylądował na Twojej witrynie, ma kluczowe znaczenie dla formułowania strategii zapewniających stały przepływ z różnych źródeł. Wyszukiwanie, ruch bezpośredni i ruch z odesłań to trzy najczęstsze źródła odwiedzin witryny.

W Google Analytics można dodatkowo podzielić ruch na podstawie strony docelowej i rankingu słów kluczowych.

20. Współczynnik odrzuceń

Współczynnik odrzuceń to wskaźnik witryny, który mierzy liczbę osób, które opuszczają witrynę po obejrzeniu pojedynczej strony bez dalszej interakcji.

Czynniki takie jak doświadczenie użytkownika witryny i atrakcyjność strony docelowej przyczyniają się do współczynnika odrzuceń.

21. Ranking słów kluczowych

Wskaźniki rankingu słów kluczowych wskazują skuteczność wysiłków w zakresie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Śledzenie rankingu słów kluczowych pozwala zidentyfikować możliwości i wyzwania SEO wpływające na strategię i wysiłki w zakresie optymalizacji zawartości.

Regularnie monitoruj i śledź ranking słów kluczowych za pomocą narzędzi SEO, aby sprawdzić pozycję docelowych słów kluczowych na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

KPI projektu

22. Szacowany i rzeczywisty czas i koszt projektu

Ta metryka wskazuje dokładność możliwości szacowania czasu projektu. Porównuje oczekiwany czas zakończenia projektu z rzeczywistym czasem. Dokładne szacunki wskazują na wydajność zespołu i skuteczne zarządzanie obciążeniem pracą.

Do zrobienia tego, oblicz szacowany czas projektu i alokację zasobów. Po wykonaniu zadania porównaj szacowany czas z rzeczywistym czasem i wykorzystanymi zasobami.

23. Wskaźnik wykorzystania

Wskaźnik wykorzystania zasobów wskazuje czas, jaki pracownik spędza na pracy związanej z projektem. Obliczony jako wartość procentowa, pokazuje wydajność i produktywność członków zespołu. Jest to cenny wskaźnik pozwalający zidentyfikować potencjalne problemy w zespole i zaoferować klientowi odpowiednią cenę.

Wskaźnik wykorzystania = Całkowita liczba godzin podlegających rozliczeniu / całkowita liczba godzin pracy X 100

24. Procentowy wskaźnik rentowności

Procentowy wskaźnik rentowności wskazuje rentowność agencji w danym okresie rozliczeniowym. Pomaga śledzić, jak blisko jesteś celów ustawionych na początku roku.

Procent rentowności dolnej linii = Sprzedaż brutto (górna linia) - Całkowite wydatki

25. Zadowolenie pracowników

Wskaźnik KPI satysfakcji pracowników mierzy poziom zadowolenia i zaangażowania pracowników w danym momencie. Użyj tego wskaźnika KPI, aby ocenić zadowolenie pracowników. Im bardziej pracownicy są zaangażowani w firmę, tym mniej prawdopodobne jest, że odejdą i będą szukać innych możliwości.

Ankiety, wywiady i rozmowy indywidualne mogą pomóc w śledzeniu zadowolenia pracowników, poprawie środowiska pracy oraz zmniejszeniu rotacji i związanych z nią kosztów, takich jak koszty szkoleń.

Zastosowanie ClickUp Brain aby napisać pytania do wywiadu ankietowego, dodaj je do Formularze ClickUp i wysłać je do swoich pracowników. Jest to ustrukturyzowany sposób zbierania i analizowania informacji w celu znalezienia wskaźnika zadowolenia pracowników.

ClickUp Brain pomaga zadawać pytania mające na celu zmierzenie satysfakcji pracowników w organizacji

Jak śledzić KPI agencji marketingowej za pomocą ClickUp

Możesz śledzić KPI agencji marketingowej za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub sporządzić ich listę w bardziej ustrukturyzowanym formacie za pomocą Szablon KPI dla ClickUp .

Śledź swoje wskaźniki powodzenia dzięki szablonowi kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ClickUp

Oto dlaczego agencje marketingowe wolą korzystać z szablonu KPI ClickUp, aby być na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami wydajności:

Uzyskaj jasność co do postępów swojego zespołu w realizacji celów

Upewnij się, że wszyscy są zgodni co do celów i ich wkładu w szerszy obraz

Śledzenie wydajności za pomocą atrakcyjnych wizualnie pulpitów

Niestandardowe widoki ułatwiają analizę danych i identyfikację obszarów wymagających poprawy

Usprawnij śledzenie KPI za pomocą e-maili, powiadomień, etykiet i śledzenia czasu ClickUp dla Teamów Marketingowych umożliwia zespołom współpracę, planowanie i organizowanie kampanii, cykli pracy i celów na scentralizowanym pulpicie. Na ClickUp można organizować burze mózgów dla kampanii, realizować i śledzić programy marketingowe, mierzyć i analizować wskaźniki KPI.

Uporządkuj swoje pomysły marketingowe i inspiracje dzięki narzędziu ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami dla agencji kreatywnych to potęga dla account managerów i digital marketerów, zwłaszcza kadry kierowniczej pracującej w agencjach kreatywnych. Oto, w jaki sposób pomaga ono połączyć proces twórczy w jednym miejscu:

ClickUp Chat: Szybkie śledzenie rozmów za pomocą ClickUp Chat , etykiety dla członków Teams, udostępnianie istotnych dokumentów i szybsze uzyskiwanie zatwierdzeń

Umożliw płynną pracę zespołową dzięki widokowi czatu ClickUp

Dokumenty ClickUp: Lista procedur SOP projektu z Dokumenty ClickUp edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym i informuj wszystkich na bieżąco dzięki udostępnianej bazie wiedzy

Dzięki wykrywaniu współpracy w czasie rzeczywistym, pracuj z członkami swojego zespołu na ClickUp Docs

Tablica ClickUp: Burza mózgów nad pomysłami na kampanię Tablice ClickUp , kreatywne płótno dla zespołów marketingowych i kreatywnych. Można dodawać notatki samoprzylepne i definiować zakres projektu dla zespołów wirtualnych i hybrydowych

Zamień pomysły w skoordynowane działania dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Jeśli szukasz bardziej efektywnego sposobu na śledzenie wskaźników KPI agencji marketingowej, zarejestruj się na ClickUp za darmo i zacznij.