10 alternatyw Raycast do integracji aplikacji w 2025 r

Pamiętasz, kiedy ostatnio próbowałeś naładować swój nowy telefon starszą ładowarką? Frustracja związana z niekompatybilnymi połączeniami jest uczuciem, które znamy aż za dobrze. Teraz wyobraź sobie ten scenariusz w cyfrowym obszarze roboczym, gdzie systemy oprogramowania odmawiają "rozmowy" ze sobą.

Od wyzwań komunikacyjnych i niespójności danych po zwiększoną złożoność IT i wyższe koszty utrzymania

zarządzanie cyklem pracy

nieefektywne, zróżnicowane systemy mogą tworzyć wiele wąskich gardeł, hamując innowacje i rozwój.

Raycast to szeroko stosowany program do uruchamiania aplikacji i zwiększania wydajności stworzony dla systemu macOS. Oferuje potężny i konfigurowalny interfejs do zarządzania zadaniami, wykonywania komend i wyszukiwania lokalnie i online.

Chociaż Raycast jest popularnym wyborem, ma swoje wady. Użytkownicy często mają do czynienia z krzywą uczenia się, a opcje integracji mogą nie być tak wszechstronne, jak oczekiwano. Ponadto oprogramowanie może wymagać dużej ilości zasobów, szczególnie podczas uruchamiania złożonych skryptów.

Tak więc, jeśli szukasz niezbędnego rozwiązania

oprogramowanie integracyjne

inne niż Raycast, które działa jak najlepszy łącznik, zapewniając płynną współpracę narzędzi cyfrowych, czytaj dalej. Ten wpis na blogu zawiera przegląd dziesięciu najlepszych alternatyw dla Raycast, których nie można przegapić.

Czego należy szukać w alternatywach dla Raycast?

Nie wszystkie aplikacje do integracji oprogramowania są sobie równe, dlatego też należy ocenić, jak radzą sobie z następującymi parametrami:

Łatwość obsługi: Interfejs użytkownika wybranego narzędzia powinien być intuicyjny i łatwy w nawigacji. Stroma krzywa uczenia się może negatywnie wpłynąć na jakość obsługi cele związane z wydajnością . Poszukaj opcji, która oferuje proste procesy ustawienia i wyczyszczone, zwięzłe instrukcje

Interfejs użytkownika wybranego narzędzia powinien być intuicyjny i łatwy w nawigacji. Stroma krzywa uczenia się może negatywnie wpłynąć na jakość obsługi cele związane z wydajnością . Poszukaj opcji, która oferuje proste procesy ustawienia i wyczyszczone, zwięzłe instrukcje Wydajność: Alternatywa powinna być lekka i szybka, szybko wykonując komendy bez znaczących opóźnień. Nie powinna zużywać nadmiernych zasobów systemowych, zapewniając, że nie wpłynie to negatywnie na wydajność komputera

Alternatywa powinna być lekka i szybka, szybko wykonując komendy bez znaczących opóźnień. Nie powinna zużywać nadmiernych zasobów systemowych, zapewniając, że nie wpłynie to negatywnie na wydajność komputera Elastyczność interfejsu: Wybrane oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie interfejsu za pomocą konfigurowalnych skrótów, motywów i układów, które zwiększają wygodę w mojej pracy

Wybrane oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie interfejsu za pomocą konfigurowalnych skrótów, motywów i układów, które zwiększają wygodę w mojej pracy Kompatybilność platformy: Upewnij się, że oprogramowanie jest kompatybilne z twoim systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy używasz macOS, Windows czy Linux. Niektóre narzędzia są zaprojektowane z myślą o wsparciu międzyplatformowym, podczas gdy inne są specyficzne dla systemu operacyjnego

Upewnij się, że oprogramowanie jest kompatybilne z twoim systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy używasz macOS, Windows czy Linux. Niektóre narzędzia są zaprojektowane z myślą o wsparciu międzyplatformowym, podczas gdy inne są specyficzne dla systemu operacyjnego Rozwój i wsparcie: Regularne aktualizacje wskazują na bieżące ulepszenia, poprawki błędów i potencjalnie nowe funkcje. Fora wsparcia, szablony dokumentacji procesów i niestandardowa obsługa klienta są również niezbędne

Regularne aktualizacje wskazują na bieżące ulepszenia, poprawki błędów i potencjalnie nowe funkcje. Fora wsparcia, szablony dokumentacji procesów i niestandardowa obsługa klienta są również niezbędne Możliwości integracji: Czy oprogramowanie umożliwia integrację z popularnymi, codziennymi aplikacjami? aplikacjami do cyklu pracy i usługami, takimi jak kalendarze, menedżery zadań i narzędzia programistyczne? Im więcej integracji wspiera dane narzędzie, tym bardziej staje się ono wydajne

10 alternatyw Raycast do integracji aplikacji w 2024 roku

Zagłębmy się w szczegóły dziesięciu najlepszych alternatyw dla Raycast.

1. ClickUp

Uprość zarządzanie projektami, usprawnij współpracę i ułatw inteligentniejsze planowanie biznesowe dzięki ClickUp ClickUp to platforma do zarządzania projektami, która umożliwia integrację wszystkich aplikacji roboczych w jednym środowisku współpracy i automatyzację niestandardowych cykli pracy.

Oto przegląd następujących funkcji Integracje ClickUp z ponad 1000 aplikacji do zrobienia:

Włącz bezproblemowe powiadomienia, dane powstania zadań i aktualizacje projektów w preferowanym narzędziu komunikacyjnym poprzez integrację z popularnymi platformami komunikacyjnymi, np Integracje Slack i Integracja z Microsoft Teams Korzystaj z synchronizacji z usługami kalendarza, w tym z synchronizacją Kalendarza Google i Kalendarza Outlook; włączaj zadania i terminy do kalendarzy osobistych lub Teams

Załącznik plików do zadań i projektów z dowolnego konta pamięci masowej dzięki integracji z wiodącymi usługami pamięci masowej w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox

Usprawnienie śledzenia i udostępniania problemów hacki na wydajność w ramach cyklu rozwoju oprogramowania poprzez połączenie aplikacji z GitHub, GitLab i Bitbucket

Uprość rejestrowanie godzin pracy, zarządzanie rozliczanym czasem i analizę wydajności swojego zespołu dzięki narzędziom do śledzenia czasu, takim jak Toggl, Time Doctor i Harvest

Co więcej, zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki Szablon integracji z oprogramowaniem ClickUp .

Zarządzaj połączeniami między różnymi rozwiązaniami oprogramowania i wszystkimi zadaniami związanymi z integracją w jednym miejscu dzięki szablonowi integracji oprogramowania ClickUp

Ten szablon zapewnia prosty proces oceny sposobu połączenia różnych rozwiązań programowych, przydzielania zadań w celu bardziej wydajnej współpracy zespołu i organizowania wszystkich funkcji związanych z integracją w jednym, uporządkowanym miejscu.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie zadań z 15 różnymi niestandardowymi statusami, takimi jak W trakcie, Zakończone, Wymaga wprowadzenia, Do zrobienia, Anulowane itp. w celu śledzenia postępu każdego kroku integracji

Dźwignia Automatyzacja ClickUp aby usprawnić integrację oprogramowania, zmieniać statusy i tworzyć nowe zadania, wybierając spośród ponad 100 gotowych automatyzacji

Twórz niestandardowe automatyzacje w oparciu o swoje cykle pracy dzięki ClickUp Automation

Szybko znajdź dowolny plik, niezależnie od tego, czy znajduje się on w ClickUp, w połączonej aplikacji, czy na dysku lokalnym, korzystając z funkcji ClickUp University Search funkcja

Dodawaj niestandardowe akcje lub komendy wyszukiwania, takie jak skróty do połączonych tekstów, przechowywanie tekstu na później i wiele innych, aby wyszukiwać wszystko w jednym miejscu

Wyszukiwanie i dostęp do danych ClickUp we wszystkich aplikacjach, od widoków Przestrzeni po konkretne podzadania

Twórz spersonalizowane integracje i aplikacje ClickUp za pomocą naszego publicznego interfejsu programowania aplikacji (API)

ClickUp Brain to natywne narzędzie AI z potężnymi funkcjami, takimi jak Menedżer Wiedzy, który umożliwia wyszukiwanie i uzyskiwanie odpowiedzi na wszystko w aplikacji

Skorzystaj z ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące mojej pracy, zadań, dokumentów i nie tylko

Limity ClickUp

ClickUp Brain, sieć neuronowa AI, jest funkcją płatną

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w trybie offline lub w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 opinii)

4,7/5 (ponad 9 400 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 opinii)

2. Alfred

przez Alfred Alfred to aplikacja zapewniająca wydajność dla macOS, znana z solidnych funkcji wykraczających poza proste uruchamianie aplikacji. Dzięki innym funkcjom, takim jak niestandardowe cykle pracy, historia schowków i ekspander tekstu, oferuje rozbudowany zestaw narzędzi poprawiających wydajność. Ta alternatywa Raycast dostosowuje się do potrzeb użytkownika, dzięki czemu nadaje się do digitalizacji powtarzalnych zadań.

Alfred najlepsze funkcje

Łączenie skrótów klawiszowych, słów kluczowych i akcji w celu tworzenia złożonych cykli pracy bez pisania ani jednej linii kodu

Podejmowanie działań na plikach i kontaktach, zarządzanie odtwarzaczem muzyki i wysyłanie komend systemowych na MacBooku

Korzystaj z "Historii schowków" w celu lokalizacji skopiowanego wcześniej tekstu, obrazu lub pliku bez konieczności wpisywania tych samych odpowiedzi za każdym razem

Wpisz krótki skrót i automatycznie rozwiń go do zakończonego fragmentu tekstu

Alfred limits

Limit do macOS

Zaawansowane funkcje zablokowane po wykupieniu pakietu Powerpack

Ceny Alfred

Licencja dla pojedynczego użytkownika v5: £34

£34 Mega Wsparcie: £59

Alfred niestandardowe oceny klientów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. HeyTaco

przez HeyTaco HeyTaco to oprogramowanie do wzajemnego uznawania i angażowania. Koncentruje się na budowaniu pozytywnej kultury poprzez system grywalizacji, który wysyła "tacos" jako token uznania dla członków zespołu, świętuje osiągnięcia i pobudza rozmowy.

Oprócz cyfrowej waluty taco, HeyTaco można skonfigurować do integracji z innymi narzędziami lub systemami w celu wymiany tacos na nagrody w świecie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje HeyTaco

Tworzenie spersonalizowanych aplikacji do dawania taco i widoku tabel liderów taco za pomocą API Taco Giving, dostosowanych do konkretnych wydarzeń firmowych, takich jak urodziny czy rocznice

Skorzystaj z prostej dokumentacji dostępnej na stronie internetowej, aby rozpocząć

Ocenianie zaangażowania i obliczanie liczby podarowanych taco wraz z trendami i wzorcami dzięki analityce HeyTaco

Limity HeyTaco

Obecnie oferuje tylko format odpowiedzi JSON do integracji

Każdy użytkownik HeyTaco otrzymuje 5 tacos do wykorzystania dziennie, a limit może być regulowany tylko przez administratorów HeyTaco

Ceny HeyTaco

Everyone Plan: $3 za użytkownika miesięcznie

$3 za użytkownika miesięcznie Teams Plan: $3 za użytkownika miesięcznie

$3 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

HeyTaco oceny klientów

G2: 4.8/5 (403 opinie)

4.8/5 (403 opinie) Capterra: Za mało opinii

4. Keypirinha

przez Keypirinha Keypirinha to szybki program uruchamiający skróty klawiszowe dla systemu Windows. Jego minimalistyczny interfejs pozwala szybko wyszukiwać i wykonywać komendy, uruchamiać aplikacje i znajdować pliki bez odchodzenia od klawiatury.

Dzięki możliwości dostosowania za pomocą wtyczek i elastycznemu systemowi konfiguracji, Keypirinha jest przeznaczona dla tych, którzy chcą spersonalizowanego doświadczenia bez narzutów związanych z cięższymi narzędziami wydajności. Oficjalne wtyczki i API Python są open-source.

Najlepsze funkcje Keypirinha

Uruchamianie wyszukiwania w dowolnej skonfigurowanej witrynie, stronach internetowych lub słowniku online i błyskawiczne odkrywanie aplikacji, plików, zakładek, adresów URL i kluczy rejestru

Tłumaczenie tekstów w dowolnym języku przy użyciu pakietu GoogleTranslate

Łatwe pobieranie, dekompresja i instalacja narzędzia

Podziel adres URL i przekonwertuj jego argumenty na JSON

Limity Keypirinha

Użytkownicy niezaznajomieni z edycją plików konfiguracyjnych mogą mieć trudności z pełnym wykorzystaniem jej potencjału

Aplikacja tylko dla systemu Windows, co ogranicza jej użyteczność dla użytkowników pracujących na różnych systemach operacyjnych

Ceny Keypirinha

Free

Keypirinha oceny niestandardowe

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Ulauncher

przez Ulauncher Ulauncher to program uruchamiający aplikacje dla systemu Linux, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności użytkownika poprzez szybkie wyszukiwanie i spersonalizowane rozszerzenia. Wsparcie wyszukiwania umożliwia dostęp do aplikacji, plików i usług internetowych za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy. Można nawet pisać e-maile, wpisując adres e-mail.

To oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym jest powszechnie używane przez użytkowników Linuksa, dla których priorytetem jest wydajność i minimalizm w procesie pracy.

Ulauncher najlepsze funkcje

wpisz nazwę aplikacji, nawet jeśli nie znasz jej pisowni, a funkcja rozszerzania tekstu dowie się, co masz na myśli

Tworzenie skrótów klawiaturowych do wyszukiwania w sieci lub skryptów albo instalowanie rozszerzeń innych firm

Korzystaj z czterech wbudowanych motywów lub stwórz własny schemat kolorów

z łatwością przeglądaj pliki i katalogi, wpisując ~ lub /, aby rozpocząć

Limity Ulaunchera

Opracowany specjalnie dla Linuksa, co ogranicza jego użycie do ekosystemu Linuksa

Jego rozszerzenia muszą być napisane w Pythonie, co może utrudniać pracę programistom, którzy preferują inne języki programowania lub są w nich bardziej biegli

Ceny Ulaunchera

Free

Ulauncher niestandardowe oceny klientów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Wox

przez Wox Wox to darmowy, w pełni funkcjonalny program uruchamiający dla systemu Windows, który pomaga w automatyzacji zadań i szybkim dostępie do informacji. Podobnie jak inne

narzędzia do automatyzacji procesów

ta alternatywa Raycast integruje się ze wszystkim, od lokalnych plików i folderów po wyszukiwanie w sieci, wtyczki i motywy. Wox jest open-sourcowany na GitHub i jest idealny dla tych, którzy cenią sobie spersonalizowane doświadczenie komputerowe.

Najlepsze funkcje Wox

Tworzenie wtyczek dla Wox w dowolnych językach programowania, takich jak NodeJS, Golang, Python i C-Sharp

Zaprojektuj motyw pulpitu, wybierając kolory, czcionki, rozmiary itp. w kreatorze motywów

Przeglądaj sieć, poprzedzając wyszukiwanie słowami kluczowymi, takimi jak "wiki", "g

Automatyczne sortowanie plików lokalnych na podstawie ich użycia

Limity Wox

Duża zależność od wtyczek w zakresie funkcji, a użytkownicy zgłaszali problemy z kompatybilnością i stabilnością wtyczek

Sporadyczne niespójne aktualizacje i rozwój budzące obawy o jego długoterminową żywotność

Ceny Wox

Free

Niestandardowe oceny klientów Wox

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7\ ueli

przez ueli ueli to program uruchamiający skróty klawiszowe dla systemów Windows i macOS, znany z czystej estetyki i prostej funkcji. Zapewnia wsparcie dla wyszukiwania aplikacji, plików i zakładek oraz wykonywania komend systemowych.

Dzięki ueli można zmniejszyć zależność od nawigacji myszą, dzięki czemu jest ona odpowiednia dla użytkowników, którzy chcą zoptymalizować swoje środowisko pulpitu.

ueli najlepsze funkcje

Przeszukiwanie zakładek w przeglądarce Google Chrome, wykonywanie prostych obliczeń matematycznych i konwersja kolorów do różnych formatów

Określanie folderów, w których zainstalowane są aplikacje i rozszerzenia plików, które mają być używane do ich rozpoznawania

Używanie natywnego wyszukiwania macOS do znajdowania plików i folderów w lokalnym systemie plików

Wykonywanie komend wiersza poleceń, takich jak dir, cd , cls i ipconfig w systemie Windows oraz ls, cp <źródło> i ifconfig w systemie macOS/Linux

ueli limits

Zbudowany przy użyciu frameworka Electron, który może prowadzić do wyższego zużycia pamięci i procesora w porównaniu do aplikacji natywnych

ceny ueli

Free

ueli oceny niestandardowe

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Flow Launcher

przez Flow Launcher Flow Launcher to program do wyszukiwania plików i uruchamiania aplikacji w systemie Windows, który umożliwia przeszukiwanie stron internetowych, wykonywanie obliczeń, uruchamianie skryptów oraz wyszukiwanie plików i aplikacji, a wszystko to z poziomu ujednoliconego interfejsu.

Flow Launcher, zaprojektowany jako alternatywa open-source, ma silną społeczność, która wspiera rozwój nowych funkcji. Jego najnowsza wersja została wydana 13 lutego 2024 roku.

Najlepsze funkcje Flow Launcher

Dodawanie nowych możliwości wyszukiwania poprzez instalowanie różnych aplikacji, takich jak Google Search Plus, Clipboard History i IP Address

Łatwe uruchamianie komend wsadowych i PowerShell jako administrator lub inny użytkownik

Natychmiastowe wyzwalanie okna wyszukiwania za pomocą konfigurowalnego skrótu klawiszowego

Pisanie własnych wtyczek w językach C#, F#, Python, JavaScript lub TypeScript

Limity Flow Launcher

Będąc stosunkowo nowym i rozwijającym się projektem, może brakować mu głębi funkcji lub stabilności, które można znaleźć w bardziej ugruntowanych narzędziach

Ekosystem wtyczek jest ograniczony

Ceny Flow Launcher

Free

Oceny niestandardowe Flow Launcher

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Quicksilver

przez Quicksilver Quicksilver to darmowa aplikacja do zwiększania wydajności systemu macOS, która pozwala efektywnie kontrolować komputer Mac. Uczy się na podstawie przyzwyczajeń użytkownika, aby szybko oferować najbardziej odpowiednie opcje.

Możliwości Quicksilver obejmują wyszukiwanie w Internecie, wykonywanie skryptów i szybką automatyzację codziennych zadań.

Najlepsze funkcje Quicksilver

Zarządzanie zawartością poprzez przeciąganie i upuszczanie lub bezpośrednie pobieranie wybranej zawartości

Przeglądanie systemu plików MacBooka przy użyciu słów kluczowych i "rozmytego" dopasowania

Otwieranie aplikacji, dokumentów, kontaktów i muzyki bez opóźnień

Interakcja z zainstalowanymi aplikacjami za pomocą wtyczek

Limity Quicksilver

Stroma krzywa uczenia się ze względu na unikalny interfejs i niestandardowe opcje rozszerzenia

Ceny Quicksilver

Free

Niestandardowe oceny klientów Quicksilver

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Zapier

przez Zapier Zapier to aplikacja typu

zarządzanie cyklem pracy

oprogramowanie do automatyzacji, które zapewnia integrację aplikacji internetowych w różnych działach, takich jak HR, marketing, finanse, sprzedaż i operacje.

Niektóre z jego

przykłady automatyzacji procesów biznesowych

obejmują pozyskiwanie potencjalnych klientów z wielu źródeł, śledzenie kandydatów do pracy, zarządzanie zamówieniami klientów online, tworzenie, planowanie i monitorowanie postów w mediach społecznościowych oraz utrzymywanie hubu wydatków.

Najlepsze funkcje Zapier

Przeciąganie i upuszczanie aplikacji w kreatorze wizualnym w celu rozpoczęcia cyklu pracy (zwanego również Zap); stosowanie niestandardowej logiki, warunków i filtrów

Ochrona danych za pomocą rygorystycznych wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa. Zapier przeprowadza coroczne audyty SOC 2 (typ II)

Opisz, jak chcesz niestandardowy wyzwalacz lub akcję, a AI napisze dla Ciebie kod JavaScript lub Python

Odbieranie danych z dowolnej usługi lub wysyłanie żądań do adresów URL bez pisania kodu lub uruchamiania serwerów

Limity Zapier

Czasami automatyzacja kończy się niepowodzeniem, z czego wynika strata czasu i potrzeba ciągłego monitorowania Zapierów, aby upewnić się, że działają poprawnie

Ustawienie połączeń z innymi platformami może być trudne, a wsparcie ukierunkowane jest głównie na odpowiedzi FAQ, co sprawia, że spersonalizowana pomoc jest mniej dostępna

Ceny Zapier

Free: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Starter: $19.99 miesięcznie

$19.99 miesięcznie Profesjonalny: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Teams: 69 USD miesięcznie

69 USD miesięcznie Firma: Niestandardowy cennik

Oceny klientów Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 opinii)

4,5/5 (ponad 1 200 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 opinii)

Minimalizacja powtarzalnych zadań i ujednolicenie cyklu pracy dzięki integracji aplikacji

Integracja aplikacji jest jak tworzenie zespołu marzeń. Niezależnie od tego, czy jesteś dużym przedsiębiorstwem, czy szybko rozwijającym się małym biznesem, oprogramowanie do integracji aplikacji może zmienić zasady gry.

Może pomóc zsynchronizować systemy, usprawnić procesy i zwiększyć wydajność, jednocześnie oszczędzając czas i wysiłek. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś, aby zacząć korzystać z jego funkcji.