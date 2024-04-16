Pulpity nawigacyjne: Dostęp do potężnych informacji jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, dostęp i śledzenie całej swojej pracy w jednym miejscu jest niezbędne.

To właśnie tutaj Pulpity ClickUp wejdź. Pulpity są centrum kontroli dla wszystkich projektów - umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, śledzenie postępów i tworzenie przejrzystości w całej firmie.

Miliony osób skorzystało już z pulpitów ClickUp do usprawnienia cyklu pracy i zapewnienia widoczności z lotu ptaka na to, jak praca jest zrobiona.

Dziś z radością ogłaszamy, że ClickUp Dashboards stają się jeszcze potężniejsze dzięki dodaniu nowych przypadków użycia, szablonów i widoku pulpitu, który można dodać w dowolnym miejscu w ClickUp, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w projekt.

Wypróbuj nowe pulpity nawigacyjne

Wizualizuj swoje projekty za pomocą widoków pulpitu nawigacyjnego

Czy kiedykolwiek chciałeś zobaczyć postęp swojego projektu jednym rzutem oka? Teraz jest to możliwe dzięki widokom pulpitu! To jak posiadanie supermocy dla swojej pracy.

Dzięki Dashboards jako widokowi, możesz wziąć to, nad czym już pracujesz i przekształcić to w wykresy i diagramy za pomocą zaledwie kilku kliknięć - kliknij dodaj widok, widok Dashboard i wybierz szablon Dashboard. Widok automatycznie pobiera dane z zadań/pól, w których pracujesz, aby utworzyć pulpit do wizualizacji Twojej pracy.

Simple Dashboard jest świetnym przykładem tego, jak można zanurzyć się w osobistej wydajności poprzez dodanie pulpitu jako widoku przy użyciu gotowego szablonu. Pomoże ci to ustalić priorytety zadań, śledzić postępy w pracy i skupić się na tym, co najważniejsze.

To twoje osobiste centrum dowodzenia dla wydajnego, zorganizowanego cyklu pracy.

Nieskończone możliwości niestandardowe dzięki kartom pulpitu

Nasze gotowe szablony pulpitu to dopiero początek. Niestandardowe dostosowywanie widoku pulpitu jest tak zabawne, jak zabawa blokami konstrukcyjnymi. Dzięki funkcji kart możesz wybrać dokładnie, jakie informacje chcesz wyświetlać i w jaki sposób.

Chcesz dodać nowe karty, aby śledzić różne aspekty swojej pracy? Proszę bardzo! Chcesz zmienić ich rozmiar? To też jest do zrobienia.

Do wyboru ponad 40 kart pulpitu nawigacyjnego aby niestandardowo dostosować dowolny pulpit do swoich potrzeb. Niektóre z naszych najpopularniejszych kart obejmują:

Calculation Cards: Oblicz dowolne dane za pomocą formuł na polach niestandardowych

Oblicz dowolne dane za pomocą formuł na polach niestandardowych Chat Cards : Otwierają bezpośrednie linie komunikacyjne w pulpicie

: Otwierają bezpośrednie linie komunikacyjne w pulpicie Karty statusu : Wizualizuj postęp zadania za pomocą wykresów kołowych, baterii lub słupkowych

: Wizualizuj postęp zadania za pomocą wykresów kołowych, baterii lub słupkowych Karty priorytetów : Sortuj zadania według pilności, aby skupić się na elementach o wysokim priorytecie

: Sortuj zadania według pilności, aby skupić się na elementach o wysokim priorytecie Karty osób przypisanych : Wyróżnij indywidualne obciążenia pracą, aby zrównoważyć obowiązki

: Wyróżnij indywidualne obciążenia pracą, aby zrównoważyć obowiązki Karty sprintu : Pokaż postęp sprintu za pomocą wykresów prędkości i burndown

: Pokaż postęp sprintu za pomocą wykresów prędkości i burndown Embed Cards : Zintegruj zawartość z innych aplikacji z pulpitem

: Zintegruj zawartość z innych aplikacji z pulpitem Niestandardowe karty: Dodawaj teksty, obrazy i zadania, aby tworzyć niestandardowe sekcje

Potęga pulpitów nawigacyjnych jest jeszcze większa w połączeniu z elastycznością naszych aplikacji Typy zadań . Teraz możesz dodać analitykę do dowolnej wysoce niestandardowej listy utworzonej za pomocą typów zadań.

Buduj pulpity dla całego Business

Nie wiesz, jak wykorzystać pulpit nawigacyjny w swojej pracy? Pozwól nam pomóc! Istnieje nieskończona liczba przypadków użycia, które mogą zoptymalizować każdą funkcję.

Pulpit zarządzania projektami

Doskonałym przykładem jest Project Management Dashboard. Dodając ten szablon pulpitu jako widok dowolnego projektu, natychmiast zobaczysz, gdzie występują zagrożenia lub wąskie gardła i którzy członkowie zespołu potrzebują pomocy, aby posunąć projekt do przodu, dzięki czemu możesz lepiej skoncentrować swój czas.

Pulpit portalu klienta

Szablon Client Portal Dashboard to coś więcej niż kanał komunikacji - to przestrzeń współpracy, która zaprasza klientów do udziału w projekcie, co promuje przejrzystość i partnerstwo.

Ten pulpit jest kamieniem węgielnym budowania zaufania i utrzymywania silnych powiązań z klientem.

Pulpit kampanii marketingowej

Innym przypadkiem użycia są zespoły marketingowe. Dzięki temu szablonowi Teams mogą tworzyć niestandardowe pulpity kampanii marketingowych, aby wyjść poza podstawową analitykę.

Analizowanie wydajności kampanii, zaangażowania odbiorców i śledzenia konwersji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ten pulpit jest niezbędnym narzędziem do dostrajania strategii marketingowych i maksymalizacji wpływu.

Pulpit CRM i Retention

Dodatkowo, zespoły ds. powodzenia klienta mogą tworzyć CRM and Retention Dashboards, aby zapewnić kompleksowy widok kondycji klienta i podkreślić obszary wymagające poprawy i potencjalnego wzrostu.

Ten pulpit ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji zagrożeń dla klientów i pielęgnowania długoterminowej lojalności klientów.

Pulpit sprzedaży

Chcesz zaangażować swój zespół sprzedaży lub dostarczyć mu pulpit do szybkiego wglądu? Zespoły sprzedażowe i właściciele firm mogą tworzyć potężne Pulpity Sprzedaży do wizualizacji danych sprzedażowych w czasie rzeczywistym, pozwalając na szybką identyfikację trendów i możliwości.

Pulpit ten służy do świętowania zwycięstw i strategicznego dążenia do nowych celów sprzedażowych.

Pulpit sprintu

Zespoły programistyczne otrzymują wsparcie dzięki naszemu gotowemu szablonowi Sprint Dashboard, który usprawnia planowanie i śledzenie sprintów.

Oferuje on zestaw wskaźników do prowadzenia sprintów w kierunku pomyślnego zakończenia, zapewniając, że zespół pozostaje zwinny i skoncentrowany na wynikach.

ClickUp AI: Przyszłość spostrzeżeń na temat pracy

Jak widać, świetna widoczność prowadzi do wielkiego powodzenia! Moc funkcji AI ClickUp Brain sprawia, że te pulpity są jeszcze lepsze i łatwiejsze w użyciu.

Dzięki wglądowi w AI ClickUp Brain nałożonemu na pulpit, masz do dyspozycji wirtualnego analityka danych. Możesz zadać dowolne pytanie dotyczące swojego projektu, a ClickUp Brain natychmiast przeszuka wszystkie dane w pulpicie, aby dostarczyć odpowiedź.

Funkcja ta zmniejsza potrzebę ręcznej analizy danych i minimalizuje przerwy w pracy.

Włączenie wglądu AI do pulpitów ClickUp AI oznacza przyjęcie przyszłości, w której technologia zwiększa ludzkie możliwości, czyniąc zarządzanie projektami bardziej wydajnym, intuicyjnym i skutecznym. Dzięki AI nie tylko zarządzasz projektami, ale także je opanowujesz.

Bonus:_ Google Sheets Dashboards

Największa widoczność mojej pracy

Mam nadzieję, że przekonałem Cię do wypróbowania ClickUp Dashboards. Bez względu na pełnioną rolę, pulpity to ogromny krok w kierunku osiągnięcia najbardziej ambitnych celów.

Pulpity i widoki pulpitów są teraz dostępne we wszystkich planach. Dowiedz się więcej tutaj .