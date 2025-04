Goodnotes vs Notability: Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza?

Czy kiedykolwiek miałeś genialny pomysł, który musiałeś zanotować, zanim straciłeś swój tok myślenia, ale nie mogłeś znaleźć niczego do zapisania? Wszyscy miewamy takie chwile i pragniemy szybkiego i łatwego rozwiązania, aby poradzić sobie z tą sytuacją.

Dziś jesteśmy obdarzeni cyfrowymi aplikacjami do robienia notatek, które zapewniają natychmiastowe rozwiązania naszych potrzeb w tym zakresie. Środowisko do robienia notatek zmieniło się na przestrzeni lat, ale pisemne notatki pozostają niezbędne dla ludzkiej egzystencji i ewolucji.

Sporządzamy notatki podczas spotkań, zajęć i warsztatów, a także podczas tworzenia pomysłów i burzy mózgów. Cyfrowe aplikacje do robienia notatek pomagają nam śledzić nasze życie zawodowe i osobiste oraz zwiększają naszą wydajność dzięki wydajnej pracy strategie robienia notatek .

Jednak nie wszystkie cyfrowe aplikacje do notatek mają taką samą głębię lub różnorodność narzędzi poprawiających komfort użytkowania.

Goodnotes i Notability to najlepsi rywale wśród aplikacji do robienia notatek na rynku. Dzięki imponującym funkcjom, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i doskonałemu zarządzaniu dokumentami, wybór wyraźnego zwycięzcy w starciu Goodnotes vs. Notability jest trudny.

Ale spróbujemy.

Badamy wartość funkcjonalną Goodnotes i Notability oraz przeglądamy ich funkcje, aktualizacje i ceny, aby pomóc ci dokonać najlepszego wyboru. Czytaj dalej, aby odkryć kompleksowe narzędzie do tworzenia notatek, które spełni wszystkie Twoje potrzeby.

Czym jest Goodnotes?

przez GoodNotes Goodnotes to aplikacja do robienia notatek która łączy w sobie urok oldschoolowego pisania z wygodą platformy cyfrowej.

Intuicyjny interfejs użytkownika Goodnotes pozwala użytkownikom dodawać adnotacje, podkreślać, szkicować, a nawet nagrywać dźwięk za pomocą narzędzi ołówkowych, aby pomóc użytkownikom tworzyć szczegółowe, kontekstowe i dobrze zorganizowane cyfrowe notatki.

Dzięki technologii optycznego rozpoznawania znaków OCR, Goodnotes ułatwia przechwytywanie odręcznych notatek i konwertowanie ich na tekst.

Z pewnością jest to ratunek dla współczesnych notatków, których pośpieszne odręczne notatki są trudne do rozszyfrowania.

Dodatkowa zaleta: poprawki zostaną dostosowane do stylu pisma użytkownika.

Wszystkie te imponujące funkcje notatek byłyby zbędne, gdybyś nadal musiał ręcznie wyszukiwać terminy i frazy, prawda? Solidny pasek wyszukiwania Goodnotes, który zapewnia wsparcie dla pisma odręcznego, pisania na klawiaturze, szkiców i fraz, radzi sobie z tą nadmiarowością.

Funkcje Goodnotes

Niestandardowe ustawienia

Zaawansowane funkcje dostosowywania - foldery, niestandardowe motywy, Szablony Goodnotes , narzędzia pióra i wstępne ustawienia narzędzia zakreślacza - mogą być niestandardowe pod względem kolorów, stylu i układu.

Narzędzie Elementy

Najbardziej godnym uwagi narzędziem w aplikacji Goodnotes jest narzędzie Elements. Wszystko, co narysujesz lub napiszesz w swoich notatkach, może zostać zapisane jako element. Po dodaniu elementu do kolekcji w narzędziu Elementy można go ponownie wykorzystać w różnych notatkach.

Narzędzia organizacyjne

Tworzenie nieograniczonej liczby folderów i podfolderów. Ta zagnieżdżona struktura folderów oferuje kompleksową organizację i łatwiejszą nawigację w oparciu o preferencje hierarchiczne. Pasek boczny zapewnia szybki dostęp do ulubionych, zakładek notatek i udostępnianych dokumentów.

Study set

Starsza wersja funkcji, takich jak fiszki lub zestawy do nauki z przestrzenią do powtarzania i aktywnego zapamiętywania, jest doskonała dla studentów i pracowników naukowych. Do wyboru są notatki pisane na maszynie, obrazy lub notatki odręczne.

Marketplace

Goodnotes oferuje cyfrowe elementy stacjonarne, takie jak planery, niestandardowe szablony stron, naklejki i edytowalne okładki notatników. Niektóre z nich można pobrać w ramach planu Free, podczas gdy inne są dostępne tylko w ramach płatnych subskrypcji Apple App Store.

przez Goodnotes Marketplace

Wykrywanie błędów

Goodnotes rozpoznaje wyrażenia matematyczne, elementy i reguły, takie jak symbole, pierwiastki chemiczne i notacje matematyczne, za pomocą optycznego rozpoznawania znaków OCR. Wykrywa błędy w równaniach matematycznych pisanych na maszynie lub odręcznie i automatycznie je koryguje.

Wsparcie pisania AI

Goodnote's Narzędzie AI do robienia notatek wspiera i usprawnia cykl pracy nad zawartością, sprawdzając błędy ortograficzne, sugerując słowa, oferując podpowiedzi słowne i poprawiając literówki. Funkcja ta działa również z odręcznymi notatkami.

Gesty pióra

Wykorzystaj intuicyjne gesty pióra i narzędzia lasso, aby pisać bez przerw i kłopotów. Popełniłeś błąd podczas pisania? Nie ma potrzeby szukania narzędzia do wymazywania. Po prostu narysuj okrąg wokół wszystkiego, co chcesz zaznaczyć; narzędzie lasso jest tak proste, jak to.

Ceny Goodnotes

Plan Free

Roczny plan (iOS) : $9.99

: $9.99 Roczny plan (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Jednorazowy zakup: $29.99

Czym jest Notability?

przez Zauważalność Notability to cyfrowa kanwa dla wszystkich notatek, szkiców i plików. Najnowsze przeprojektowanie zawiera potężną mieszankę charakterystycznych narzędzi i usprawniony proces tworzenia notatek.

Notability to twoja druga aplikacja, jeśli wolisz używać Apple Pencil do rysowania, oznaczania dokumentów i robienia notatek.

Funkcje Notability

Transkrypcje audio

Wcześniej można było po prostu nagrywać dźwięk i synchronizować go z odręcznymi notatkami. Wraz z najnowszą aktualizacją Notability, otrzymujesz dostęp do transkrypcji audio, w tym tekstów nagrań audio ze znacznikiem czasu.

Widok dokumentów

Widok dokumentów obok siebie ułatwia jednoczesne porównywanie lub pracę nad wieloma dokumentami.

Odtwarzanie notatek

Odręczne notatki i nagrania audio są automatycznie synchronizowane z aplikacją Notes replay. Kliknięcie słowa lub obrazu automatycznie przeskakuje do powiązanego nagrania audio podczas odtwarzania.

Galeria Notability

Pobierz strona lub szablon notatki ze spotkania lub opublikuj własną i połącz się ze społecznością Notability.

via Zauważalność

Narzędzia do pisania

Zamień swoje myśli w słowa lub rysunki za pomocą pióra wiecznego, kropkowanego i przerywanego. Wybieraj spośród 64 niestandardowych kolorów, aby dodać je do swoich notatek. Oznaczaj kluczowe punkty za pomocą zakreślacza, dzięki czemu łatwo będzie do nich wrócić w przyszłości. Narzędzie lasso umożliwia zmianę stylu zawartości, zmianę rozmiaru notatek i kategoryzowanie ich w grupy.

Ceny Notability

Plan Free

Premium plan: 14,99 USD/rok (różni się w zależności od regionu)

Goodnotes vs Notability: Porównanie funkcji

Narzędzia do pisania i edycji

Narzędzie pióra może przechylić szalę na korzyść Notability dla niektórych, ale narzędzie Element Goodnotes znacznie usprawniło nasze doświadczenie w tworzeniu notatek.

Być może w Goodnotes nie da się łatwo wymazać rzeczy, ale aplikacja rekompensuje to technologią OCR, która konwertuje odręczne notatki na tekst. Narzędzie AI Goodnotes podsumowuje notatki, wyjaśnia nieostre zapiski i zakończone zdania.

Dzięki Notability można podkreślać ważne punkty, używać narzędzia lasso do łatwego usuwania tekstu i zmieniać jego rozmiar.

Tak więc, podczas gdy Notability zdobywa trofeum za narzędzia do edycji, Goodnotes ma przewagę dzięki możliwościom pisania AI.

Ceny

Darmowy plan Goodnotes oferuje import plików o rozmiarze 5 MB i 3 notatniki. Jednak dostęp do funkcji pisania i notatek AI jest dostępny w płatnych planach.

Notability oferuje darmową wersję, która zapewnia dostęp do narzędzia pióra z suwakiem szerokości pociągnięcia, ale nie pozwala na dostosowanie czułości w planie Free.

Jednak dzięki subskrypcji Notability Plus można wyświetlać udostępniane, ostatnie i zakładki stron notatek oraz niezarchiwizowane notatki i sekcje.

Notability Plus oferuje dodatkowe opcje szablonów i pełną galerię z niestandardowymi rozmiarami stron. Ceny płatnego planu różnią się w zależności od regionu.

Jeśli szukasz niedrogiej aplikacji do robienia notatek, Goodnotes to dobry wybór.

Narzędzie wyszukiwania

Wyszukiwanie notatek bez paska wyszukiwania przypomina sortowanie stogu siana w celu znalezienia igły. Jest to jedno z miejsc, w których Goodnotes jest najlepszy Alternatywa dla Notability .

Pasek wyszukiwania jest dostępny dla wersji Free i płatnego członkostwa w Goodnotes, podczas gdy w Notability jest on dostępny tylko w przypadku posiadania subskrypcji.

Widok dokumentów

Notability umożliwia użytkownikom jednoczesne przeglądanie dokumentów za pomocą widoku podzielonego ekranu na iPadzie w porównaniu do widoku zakładek w Goodnotes.

Chociaż jest to kwestia preferencji, przeglądanie wielu dokumentów z poziomu jednego interfejsu ogranicza konieczność przełączania się między zakładkami.

Udostępnianie

Ta funkcja jest trudna do oceny w debacie Goodnotes vs Notability.

Z jednej strony, Notability pozwala użytkownikom tworzyć publicznie dostępne linki, a każdy, kto ma do nich dostęp, może wyświetlić udostępniane notatki. Można również szyfrować poufne dane, tworząc notatki chronione hasłem, dzięki czemu tylko osoby z dostępem do dokumentu mogą je zobaczyć.

Niestety, Notability nie ma wsparcia dla współpracy, co czyni go nieodpowiednim do zrobienia aplikacja do robienia notatek dla komputerów Mac dla dużych Teams, które wymagają współpracy między działami.

Z drugiej strony, Goodnotes pozwala użytkownikom na udostępnianie notatek i importowanie dokumentów, ale tylko w ramach Goodnotes. Użytkownicy mogą udostępniać połączone widoki, edytować je i synchronizować ze współpracownikami, aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym.

Mimo ograniczeń, funkcja współpracy w czasie rzeczywistym w Goodnotes stanowi wartość dodaną do sesji burzy mózgów i wspólnych projektów.

Wybór między Goodnotes a Notability w dużej mierze zależy od preferencji użytkownika i nieograniczonego dostępu do podstawowych funkcji zwiększających wydajność.

Na przykład, ponieważ darmowa platforma Notability nie oferuje funkcji paska wyszukiwania, znalezienie informacji staje się niezwykle trudne. Doświadczenie to przypomina przeglądanie tysięcy książek w celu znalezienia dokładnych informacji - trudne i czasochłonne.

Podobnie, interfejs użytkownika Goodnotes, z jego widokiem zakładek i ograniczonymi praktykami udostępniania, wymaga ręcznego wprowadzania danych do w większości zautomatyzowanego systemu.

Różnice w kluczach Goodnotes Notability Notatniki są zorganizowane jako indywidualne dokumenty i foldery ✅ ❌ Ustawienia czułości nacisku dla Apple Pencil i odrzucenia dłoni ✅ ❌ Narzędzie wskaźnika laserowego ✅ ❌ Tryb prezentacji ✅ ❌ Ukryj pasek statusu iPada ✅ ❌ flashcards wykorzystujące przestrzenie do powtarzania ✅ ❌ ❌ Funkcje robienia notatek oparte na AI ✅ ❌ Możliwość zmiany kolorów folderów i niestandardowych szablonów ✅ ❌ Notatniki zorganizowane w Tematy i Przegródki ❌ ✅ Dodawanie GIF-ów i klipów internetowych do dokumentów ❌ ✅ Chronione hasłem notatki, Tematy, Dzielniki i eksportowane pliki PDF ❌ ✅ Publikowanie notatek w Galerii szablonów Notability ❌ ✅ Dostęp do wysokiej jakości planerów i szablonów Dostęp do planerów premium, szablonów i naklejek ❌ ✅ Motywy aplikacji ❌ ✅

Goodnotes vs. Notability na Reddicie

Oprócz naszego zdania na temat "Co jest lepszym wyborem między Goodnotes i Notability?", chcieliśmy poznać opinie innych. Przejrzeliśmy Reddit, aby sprawdzić, czy możemy znaleźć publicznie uwielbianą aplikację do robienia notatek między Goodnotes i Notability.

Po wyszukaniu Goodnotes vs. Notability ' na Reddicie, wielu użytkowników zgadza się, że Goodnotes ma lepszy interfejs użytkownika, system zarządzania plikami i zaawansowane funkcje:

"GoodNotes ma lepsze zarządzanie plikami. Interfejs użytkownika wygląda elegancko w trybie ciemnym i ma funkcję zestawów do nauki. Ustawienia do nauki sprawiły, że Goodnotes jest znacznie lepszy (niezależnie od tego, jak błędny jest goodnotes, nadal jest dobry). Najlepsze jest to, że wkrótce dodadzą konwersję równań matematycznych!

Inni użytkownicy Reddita zauważają, że Notability oferuje lepszy wybór, jeśli szukasz prostokątnego lasso:

"Kiedy pracuję nad zadaniami w plikach PDF, które otrzymujemy od naszych profesorów, robię wiele zrzutów ekranu i umieszczam je na stronach, na których mają być opracowane. GoodNotes, z powodów, których nie potrafię wyjaśnić, nie ma prostokątnego lassa, więc trzymam się Notability, które ma standardową funkcję standardowych funkcji"

Niektórzy użytkownicy wciąż wahają się, próbując uzyskać to, co najlepsze z obu światów:

"Od miesięcy przełączam się między nimi tam i z powrotem... Czuję, że chcę interfejsu użytkownika Goodnotes z funkcjami Notability, takimi jak przerywane linie, zduplikowane przyciski, przyciąganie do siatki itp. oraz wydajność baterii"

Widzimy jednak, że Notability wygrywa starcie.

Układ, opcje nagrywania i łatwość obsługi sprawiają, że jest to lepszy wybór niż Goodnotes.

Jeśli jednak znasz wady Notability, mamy dla ciebie lepsze rozwiązanie - ClickUp.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Goodnotes vs. Notability

Zarówno Goodnotes, jak i Notability wymagają pobrania niestandardowych szablonów z opcji Free lub płatnych. Szukasz idealnego szablonu i dostosowujesz go do preferowanego stylu lub wytycznych marki, a następnie natykasz się na silosy danych utworzone z powodu nieadekwatnych funkcji, takich jak brak współpracy.

Poszukiwania trwają nadal. Aż do teraz.

ClickUp to platforma cyfrowa typu "wszystko w jednym", która zwiększa wydajność pracy i zapewnia całościowe zarządzanie dokumentami. Zapewnia dostęp do funkcji AI, notatek i zarządzania projektami, takich jak szablony notatek ze spotkań , Narzędzia AI do notatek ze spotkań clickUp Docs do współpracy i ClickUp Notepad z jednego pulpitu, co daje mu przewagę nad Goodnotes i Notability.

Dowiedzmy się, jak ClickUp może zwiększyć wydajność bez dodatkowego ręcznego wprowadzania danych.

ClickUp Docs

Wykorzystaj Dokumenty ClickUp zaawansowane funkcje do tworzenia dokumentów i wiki specyficznych dla marki lub użytkownika. Dzięki zagnieżdżonym stronom i różnym opcjom stylizacji kreatywność jest nieograniczona.

Zorganizuj swoją pracę lub projekt pasji w ramach zagnieżdżonych stron i dokumentów ClickUp, które stanowią połączenie z całym projektem.

Skorzystaj z bogatych funkcji formatu ClickUp Docs, aby dodać zdjęcia na okładkę, eksperymentować z różnymi czcionkami i edytować swoje CV, aby uzyskać dopracowany i profesjonalny wygląd

Zachowaj porządek przez cały cykl życia projektu dzięki notatkom - twórz własne lub wybieraj spośród gotowych szablonów, takich jak Szablon notatki projektu ClickUp aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Upewnij się, że ważne informacje związane z projektem są skutecznie dokumentowane za pomocą szablonu ClickUp Project Note https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344 Pobierz szablon /%cta/

Zaangażuj wielu kluczowych interesariuszy i ułatw współpracę w czasie rzeczywistym z odpowiednimi członkami zespołu - poprzez etykiety w komentarzach i przypisywanie elementów działań.

Możesz także przekształcić wcześniej istniejącą zawartość Docs w zadania, które można wykonać i oddelegować określone sekcje do odpowiedniego zespołu lub poszczególnych interesariuszy.

Dzięki ClickUp otrzymujesz scentralizowany cykl pracy, który łączy Twój osobisty i zawodowy kalendarz, łączy dokumenty z odpowiednimi zadaniami i przypisuje statusy zadań - wszystko w ramach edytora.

Co więcej, możesz wybrać, kto może wyświetlać i edytować kontrolki na Twoich połączonych dokumentach. Możesz zarządzać uprawnieniami dla zespołu, gości lub dostępu publicznego.

ClickUp Brain

Wyobraź sobie, że masz kolegę z zespołu, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zadań i osób w zespole, importować dokumenty, automatyzować zadania i generować raportowanie w locie.

To właśnie magia ClickUp Brain -ClickUp Brain pomaga zespołom pracować mądrzej, a nie ciężej, eliminując powtarzające się zadania ręczne, utrzymując wszystkich na tej samej stronie i usprawniając cykle pracy.

Zajmij się powtarzalnymi i przyziemnymi zadaniami, skupiając się na ważnych rzeczach dzięki ClickUp Brain

Jeśli używasz ClickUp Brain jako generator notatek ze spotkań można dodać kluczowe elementy porządku obrad, działania i uczestników. Następnie, korzystając z przetwarzania języka naturalnego, analizuje rozmowę, identyfikuje krytyczne punkty i generuje kompleksowe notatki ze spotkania, aby upewnić się, że nic nie umknie uwadze i wszyscy są zgodni co do dostaw i dyskusji.

Do użytku osobistego, ClickUp Brain poprawia jakość pisania, sprawia, że notatki są zwięzłe i pomaga tłumaczyć zawartość na francuski, japoński, hiszpański i inne.

Notatnik ClickUp

Jeśli w ciągu dnia funkcjonujesz na listach kontrolnych, Notatnik ClickUp jest idealny do dokumentowania wszystkiego w życiu osobistym i zawodowym. ClickUp Notepad żyje tam, gdzie Ty.

Twórz dowolną liczbę notatek w Notatniku ClickUp, aby być na bieżąco ze swoimi zadaniami

Używaj notatnika do zapisywania listy kontrolnej na dany dzień i notatek ze spotkań lub twórz wpisy, aby aktualizować statusy zadań. Twórz listy działań w ramach swoich aplikacji dziennika cyfrowego na podstawie priorytetów lub terminów, aby pomóc Ci ustalić priorytety i sprawnie przejść przez cały dzień.

Dodawaj przypomnienia i elementy działań: Zapisuj swoje pomysły za pośrednictwem aplikacji mobilnej ClickUp.

Bogaty format umożliwia dodawanie kolorów, nagłówków, banerów i punktorów, aby organizowanie notatek było interaktywne i przyjemne.

bonus: zyskujesz wszystkie te funkcje za darmo, na zawsze

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/członka miesięcznie

$5/członka miesięcznie Business: $12/członka miesięcznie

$12/członka miesięcznie Enterprise: kontakt w sprawie sprzedaży

kontakt w sprawie sprzedaży ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp: Mistrz cyfrowego obszaru roboczego "wszystko w jednym

Twoje poszukiwania lepszej aplikacji do robienia notatek między Goodnotes a Notability kończą się tutaj, dzięki świetnej alternatywie w ClickUp.

Dzięki ClickUp zyskujesz skalowalnego partnera, który ustawi Cię na szybsze powodzenie, ponieważ ClickUp wykracza poza aplikację do robienia notatek i zapewnia centralny hub dla całej Twojej pracy. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby korzystać z potężnych funkcji tworzenia notatek.