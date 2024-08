podsumowanie książki "Make Your Bed": Przegląd i kluczowe wnioski

Zanim przeczytasz tę książkę, czynność ścielenia łóżka może nie wydawać się satysfakcjonującym zadaniem, które wywołuje uczucie spełnienia, gdy zostanie zakończone. Jest to w najlepszym razie przyziemny obowiązek.

Jednak admirał William Mc Raven w swojej książce Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life... And Maybe the World twierdzi inaczej_. Przedstawia ją jako głęboką metaforę radzenia sobie z najtrudniejszymi momentami w życiu. Mówi o tym, jak małe, celowe działania mogą być oknem na życie pełne dyscypliny, odporności i spełnienia.

Make Your Bed zabiera czytelników w podróż samodoskonalenia, pomagając im odkryć sekrety pokonywania przeciwności losu.

W tym podsumowaniu książki Make Your Bed wybieramy samorodki ważnych lekcji ze skarbnicy życiowych lekcji z najtrudniejszych wojskowych programów szkoleniowych na świecie - szkolenia SEAL.

Make Your Bed: Książka w skrócie

Make Your Bed book via Amazon Książka Make Your Bed wywodzi się z głębokiego przemówienia inauguracyjnego admirała Williama H. McRavena. Przemawiając do absolwentów Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, weteran marynarki wojennej udostępniał swoje spostrzeżenia ze szkolenia SEAL i tego, jak przyczynia się ono do budowania charakteru. Jest to inspirujący przewodnik podkreślający wartości powodzenia, odporności i wytrwałości podczas pokonywania życiowych wyzwań.

Zanim zagłębimy się w streszczenie Make Your Bed, oto krótki przegląd książki:

Autor : Admirał William H. McRaven

: Admirał William H. McRaven Liczba stron : 144 strony

: 144 strony Goodreads Rating : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 Rok wydania : 4 kwietnia 2017 (pierwsze wydanie)

: 4 kwietnia 2017 (pierwsze wydanie) Wydawca : Grand Central Publishing

: Grand Central Publishing Estimated Reading Time : 2.5 godzin

: 2.5 godzin Długość słuchania: 2 godziny

Najważniejsze lekcje z książki Make Your Bed autorstwa Williama H. McRavena

W książce Make Your Bed admirał William McRaven czerpie inspirację ze swoich doświadczeń podczas szkolenia Navy SEAL, aby podzielić się cennymi lekcjami życiowymi.

Oto 10 lekcji z książki, które odmienią twoje życie osobiste i zawodowe cele zawodowe :

1. Zacznij dzień od pościelenia łóżka

McRaven rozpoczyna opowiadając o tym, jak jego instruktorzy, którzy byli weteranami SEAL, sprawdzali łóżka z samego rana. Dobrze wykonane łóżko miało kwadratowe rogi, szczelne poszwy, wyśrodkowaną poduszkę umieszczoną tuż pod wezgłowiem i dodatkowy koc złożony starannie u podstawy stelaża.

The codzienny nawyk nie był wyzwaniem dla tych, którzy chcieli przejść żmudne 6-miesięczne szkolenie podstawowe, aby zostać Navy SEALs. Miał on jednak trwały wpływ na ich psychikę.

Ustawienie łóżka nadawało pozytywny ton ich dniu. Jest to oznaka dyscypliny i daje poczucie dumy - zakończone zadanie zaraz po rozpoczęciu dnia! Poczucie spełnienia jasno i wcześnie zmotywuje cię do zrobienia kolejnych zadań aż do zrobienia dnia.

Nawet w gorsze dni, gdy nie doświadczasz efektu falowania wydajności, zawsze możesz wrócić do zrobienia łóżka i pocieszyć się, że jutro będzie lepiej.

Skorzystaj z szablonu ClickUp, aby śledzić swoje nawyki

Podkreśla, że czasami prosta czynność, jaką jest prawidłowe ścielenie łóżka, może być podstawą doskonałości i pozytywnego nastawienia. Wykonywanie małych zadań z precyzją i konsekwencją kultywuje nawyki, które wpływają na większe aspekty naszego życia.

2. Znajdź kogoś, kto pomoże Ci wiosłować

McRaven skupia się następnie na znaczeniu pracy zespołowej.

Opowiada o tym, jak studenci Navy SEAL zostali podzieleni na siedmioosobowe załogi łodzi, aby wiosłować małą gumową łodzią wiele mil wzdłuż zachodniego wybrzeża. Sześciu studentów, po trzech z każdej strony, było odpowiedzialnych za wiosłowanie, podczas gdy jeden przejmował dowodzenie jako sternik.

Poruszanie się po wybrzeżu Oceanu Spokojnego nie było łatwym zadaniem, w przeciwieństwie do ścielenia łóżka, gdy zimowe fale osiągały wysokość 8-10 stóp. Wszyscy musieli współpracować. Wiosłujący musieli wkładać równy wysiłek w utrzymanie łodzi w równowadze i w ruchu. Podobnie, coxswain (osoba odpowiedzialna za łódź) musiał zsynchronizować każde pociągnięcie wiosłem i umiejętnie nawigować po morzu.

Przejście surfingowe dla Navy SEALs przez Business Insider Pomysł, że musisz znaleźć kogoś, kto pomoże ci wiosłować, jest świadectwem uniwersalnego ludzkiego doświadczenia - powodzenie rzadko jest samotnym przedsięwzięciem. Ci, którzy chcą zmienić świat, muszą polegać na silnych relacjach i sieci wsparcia, aby podróż była łatwiejsza do pokonania.

Praca w zespole wymaga zaufania, komunikacji i wzajemnego zaufania w celu poruszania się po osobistych i zawodowych zawiłościach. Szukanie pomocy w takich momentach zwiększy prawdopodobieństwo triumfu i zmniejszy ciężar podróży.

współpraca z zespołem za pomocą ClickUp_

Zaprzyjaźnij się więc z jak największą liczbą osób i pomagaj im tak, jak oni pomagają Tobie. W końcu prawdziwa siła tkwi w jedności.

3. Mierz człowieka po wielkości jego serca

Kontynuując powyższą anegdotę, admirał William McRaven opowiada o tym, jak klasa 150 studentów zmniejszyła się do zaledwie 42 w ciągu zaledwie kilku tygodni szkolenia Navy SEAL. Ponieważ pozostało tylko siedem załóg łodzi, każdy chciał należeć do załogi z wysokimi, szczupłymi facetami.

Jednak najbardziej wyjątkowi byli "odmieńcy", zwani załogą munchkinów.

W jej skład wchodzili amerykański Indianin, Afroamerykanin, Polak, Grek, Włoch i dwójka dzieciaków ze Środkowego Zachodu - wszyscy mieli po pięć stóp i pięć cali lub mniej. Jednak prześcignęli oni wszystkie inne Teams w wiosłowaniu, pływaniu i bieganiu.

Ten trening Navy SEAL był upokarzającym doświadczeniem dla dużych facetów, którzy naśmiewali się z małych płetw, które założyły munchkiny, tylko po to, by później zjeść ich kurz. Dzięki niemu McRaven zdał sobie sprawę, że żaden wygląd zewnętrzny, parametry społeczne czy powierzchowne metryki nie są w stanie ocenić czyjejś odwagi, wytrzymałości i siły woli.

Powodzenie zależy w dużej mierze od odwagi, a munchkiny udowodniły, że liczy się tylko rozmiar ich serc, który dramatycznie przyćmiewa rozmiar ich płetw.

4. Zapomnij o byciu cukrowym ciasteczkiem i idź naprzód

Kolejnym etapem szkolenia Navy SEAL była cotygodniowa kontrola umundurowania przeprowadzana przez instruktorów. Ocena była skrupulatna i rygorystyczna, a standardy bardzo wysokie.

Studenci musieli mieć idealnie wykrochmaloną czapkę, nieskazitelnie wyprasowany mundur i błyszczącą, wolną od smug klamrę paska, aby przejść tę inspekcję. Uczniowie dawali z siebie wszystko, ale instruktorzy odkrywali, że mimo ich ciężkiej pracy coś jest nie tak.

Rozpoczyna się kara.

Rozpoczyna się kara.

Następnie uczniowie musieli stawić czoła strefie surfingu, w pełni ubrani. Gdy byli już mokrzy od stóp do głów, musieli tarzać się po plaży, aż zostali oblepieni piaskiem. Nazwali to cukrowym ciasteczkiem. Cukrowe ciasteczka musiały pozostać w tym stanie przez cały dzień: zimne, mokre i pokryte piaskiem.

Oczywiście zniechęciło to kilku uczniów, którzy stali się cukrowymi ciasteczkami bez względu na to, jak się starali. Nie rozumieli, że system został stworzony po to, by każdy stał się cukrowym ciasteczkiem. Lekcja polegała na tym, że porażka jest częścią życia i trzeba nauczyć się radzić sobie z nią. Celem jest przezwyciężenie użalania się nad sobą i podążanie naprzód.

5. Nie bój się cyrków

Kontynuując temat akceptacji porażki jako możliwego wyniku przedsięwzięcia, McRaven omawia listę cyrków.

Szkolenie Navy SEAL jest wymagające fizycznie i psychicznie. Studenci muszą uczestniczyć w zajęciach takich jak długie biegi, tory przeszkód, długie pływanie, godziny kalisteniki i wiele innych.

Każda aktywność ma określone standardy, które należy spełnić w wyznaczonym harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkowało umieszczeniem na liście cyrkowej. Lista była wywieszana pod koniec dnia, a ci, którzy znaleźli się na niej, musieli dodatkowo poświęcić dwie godziny na ćwiczenia kalisteniczne.

navy SEALs special ops do zrobienia CrossFit via_ The Christian Science Monitor Wylądowanie w cyrku oznaczało dwie rzeczy:

Twoja wydajność nie była odpowiednia na dany dzień

Będziesz bardziej zmęczony następnego dnia, co może potencjalnie osłabić twoją wydajność - na tyle, byś znalazł się na liście cyrkowej następnego dnia

Nikt nie chciał znaleźć się na liście cyrkowców, ale było kilka powtarzających się nazwisk. Dodatkowe dwie godziny kalisteniki wzmocniły ich jeszcze bardziej. Ból wykuwał siłę i odporność.

McRaven wierzy, że życie jest pełne cyrków i że porażki będą bolesne. Jednak porażki uczą nas odporności i wytrwałości, czyniąc nas silniejszymi i o krok bliżej do sukcesu.

6. Zsuń się z przeszkody głową w dół

Podczas szkolenia Navy SEAL uczniowie musieli pokonywać tor przeszkód co najmniej dwa razy w tygodniu.

Tor przeszkód pełnił funkcję 25 przeszkód, takich jak 10-metrowa ściana, 30-metrowa sieć ładunkowa, czołganie się po drucie kolczastym i wiele innych. Jednak najbardziej onieśmielającym z nich był Slide for Life.

Miała ona trzypoziomową 30-metrową wieżę na jednym końcu i jednopoziomową wieżę na drugim, pomiędzy którymi znajdowała się lina o długości 200 stóp. Uczestnicy szkolenia musieli wspiąć się na większą wieżę, chwycić linę i dotrzeć do drugiego końca. Podwieszali swoje ciała pod liną i przechodzili przez nią, ciągnąc ciężar swojego ciała ręka po ręce.

Aż pewnego dnia jeden odważny stażysta wspiął się na szczyt liny i rzucił się głową w dół. To pozornie głupie i ryzykowne podejście pomogło mu pobić rekord tej przeszkody!

podejmuj wyzwania głową naprzód przez_ departament Obrony USA Odkładając na bok mechanikę i logistykę tego podejścia, staje się oczywiste, że bezpośrednie i asertywne stawianie czoła wyzwaniom jest bardziej skuteczne w wyznaczaniu drogi do powodzenia.

Zamiast pozwalać, by strach i niepewność zaciemniały nasz osąd, musimy wizualizować wyzwania jako okazje do rozwoju i nauki. Stawianie czoła tym wyzwaniom kultywuje odporność i wytrwałość, przygotowując nas na wszystko, co życie rzuci nam pod nogi.

7. Nie cofaj się przed rekinami

Podczas fazy wojny lądowej podstawowego szkolenia SEAL, studenci są przewożeni na wyspę San Clemente, tuż przy wybrzeżu San Diego. Tutejsze wody są wylęgarnią żarłaczy białych.

Aby przejść szkolenie SEAL, studenci muszą zakończyć długie pływanie, niektóre nawet w ciemnościach nocy. Przed wyruszeniem w tę podróż instruktorzy informowali kursantów o różnych gatunkach rekinów zamieszkujących tutejsze wody.

Zaczynają od zapewnienia uczniów, że żaden rekin nigdy nikogo nie zjadł. Następnie udostępniali kilka umiejętności przetrwania, takich jak stanie na ziemi, jeśli rekin zacznie okrążać twoją pozycję.

Instruktorzy mówią uczniom, aby nie odpływali ani nie zachowywali się bojaźliwie, ponieważ rekiny potrafią wyczuć strach. Wreszcie, jeśli rekin miałby zaatakować, uczniowie uczą się uderzać go w pysk z całej siły. Spowoduje to, że rekin odwróci się i odpłynie.

Wyposażeni w tę wiedzę, uczniowie przepływają przez wody pełne rekinów i zakończone zadania.

Wyposażeni w tę wiedzę, uczniowie przepływają przez wody pełne rekinów i zakończone zadania.

Dzięki temu McRaven uczy odwagi i niezłomności. W swoim życiu napotkasz kilka rekinów - to nieuniknione. Celem jest zachowanie spokoju podczas stawiania czoła tym potężnym wyzwaniom.

8. Bądź najlepszy w najciemniejszych chwilach

W następnej części "Make Your Bed" McRaven przedstawia kilka szczegółów na temat tego, jak Navy SEALs przeprowadzają podwodne ataki. Para nurków SEAL zostaje zrzucona na zewnątrz wrogiego portu. Nurkowie ci mają tylko kompas i wskaźnik DEF, aby poprowadzić ich do celu, gdy płyną dwie mile pod wodą.

Podczas dużej części tego pływania mają do dyspozycji światło księżyca, światło otoczenia i okoliczne latarnie uliczne, które oświetlają im drogę. Dodatkowo, mają komfort wiedząc, że pływają na otwartych wodach.

navy SEAL przeprowadzający podwodny atak przez_ Business Insider Jednak gdy zbliżają się do celu, statek blokuje światło. Ponieważ celem ćwiczenia jest znalezienie stępki statku, nurkowie muszą dotrzeć do najgłębszych części.

Dotarcie do najciemniejszej części statku, pozbawionej światła i przytłoczonej głośnymi dźwiękami maszynerii statku, jest jednym z najbardziej niepokojących momentów misji. Efekt może być psychicznie niepokojący do tego stopnia, że zagraża misji.

Ale w tych najciemniejszych chwilach Navy SEALs muszą pamiętać, aby pozostać skupionym i opanowany. Wyjście z takich mrocznych chwil pomaga im przypomnieć sobie o swojej sprawności fizycznej, umiejętnościach taktycznych i wewnętrznej sile i wyjść z nich jako zwycięzcy.

Ta przejmująca lekcja podkreśla, jak mroczna chwila oświetla nasz prawdziwy charakter. Staraj się być najlepszy nawet w trudnych czasach, a będziesz kultywować wytrwałość, aby rozwijać się w przeciwnościach losu.

9. Zacznij śpiewać, gdy jesteś po szyję w błocie

Dziewiąty tydzień szkolenia SEAL znany jest jako Hell Week. Ten siedmiodniowy test wytrzymałościowy obejmuje brak snu i odpoczynku oraz ciągłe fizyczne i psychiczne nękanie.

W środę Hell Week, studenci są zabierani na bagnisty teren zwany błotnistym. Muszą tam wytrzymać 15 godzin, walcząc z wyjącym wiatrem, mrozem i presją instruktorów, by zrezygnować ze szkolenia SEAL.

Piekielny Tydzień McRavena kazał jego klasie kopać głęboko w zimnym błocie i siedzieć w tych dziurach, gdy słońce zaczęło zachodzić - kara za wykroczenie. Błoto zamknęło wszystkich uczniów, a nad ziemią znajdowały się tylko ich głowy.

Instruktorzy powiedzieli klasie, że wypuszczą wszystkich z błota, jeśli pięciu mężczyzn zrezygnuje. Pozostało im jeszcze około ośmiu godzin treningu i nocne zimno do zniesienia. Naturalnie, kilku kursantów wyglądało, jakby miało zamiar zrezygnować.

Brave Hell Week z piosenką przez Military.com Aż jeden donośny głos rozbrzmiał pieśnią. Piosenka nie była nastrojona, ale entuzjastyczna, co sprawiło, że inni zaczęli śpiewać. W jakiś sposób ten prosty bunt wyciszył wszystkie niewygody i dał ludziom nadzieję na przetrwanie błota.

McRaven przypomniał nam, że pewnego dnia znajdziemy się po szyję w błocie. Powodzenie zależy jednak od dawania ludziom nadziei. Ci, którzy się odważą, rozpalają nadzieję i mają moc zmieniania świata.

10. Nigdy, przenigdy nie dzwoń dzwonkiem

Ostatnią lekcją w Make Your Bed jest to, aby nigdy nie dzwonić dzwonkiem.

W kampusie szkoleniowym SEALs, mosiężny dzwon wisi w centrum kompleksu. Dzwonek jest widoczny dla wszystkich uczniów - jest ich kluczem do zakończenia szkolenia i powrotu do życia, w którym nie muszą już przestrzegać kodeksu ścielenia łóżka, stać się cukrowym ciasteczkiem, pływać z rekinami lub siedzieć po szyję w błocie. Dzwonek oznacza wyjście.

Don't ring the bell via Facebook Pomimo pokusy normalnego życia, w którym każdy dzień nie jest już próbą wytrzymałości, McRaven odradza bicie w dzwon. W końcu bicie w dzwon jest metaforą poddania się, poddania się wyzwaniom i porzucenia celu. Odmawiając bicia w dzwon, jednostki mogą ustawić niewzruszone cele , wykorzystać silną determinację i wytrwać w trudach, aż do osiągnięcia powodzenia.

Popularne cytaty z Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life... And Maybe the World (Pościel swoje łóżko: Małe rzeczy, które mogą zmienić twoje życie... a może i świat)

Oto kilka popularnych cytatów z książki Make Your Bed:

Wiem, że wszystko, co osiągnąłem w swoim życiu, było wynikiem działania innych, którzy pomogli mi po drodze

Zwykli ludzie i wielcy mężczyźni i kobiety są definiowani przez to, jak radzą sobie z niesprawiedliwością życia: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai i Moki Martin. Czasami bez względu na to, jak bardzo się starasz, bez względu na to, jak dobry jesteś, nadal kończysz jako ciastko z cukrem. Nie narzekaj. Nie zwalaj winy na swoje nieszczęście. Stań wysoko, patrz w przyszłość i jedź dalej!

Nadzieja jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie

Prawidłowe ścielenie łóżka nie było okazją do pochwał. Oczekiwano tego ode mnie. To było moje pierwsze zadanie tego dnia i zrobienie tego dobrze było ważne. Świadczyło to o mojej dyscyplinie. Pokazywało moją dbałość o szczegóły, a pod koniec dnia było przypomnieniem, że zrobiłem coś dobrze, coś, z czego mogłem być dumny, bez względu na to, jak małe było to zadanie

Rezygnacja nigdy niczego nie ułatwia

Jak wykorzystać wiedzę z książki "Make Your Bed" w ClickUp?

Zacznij dzień od zakończonego zadania

A dzień kierownika projektu zaczyna się od ustawienia agendy, zorganizowania działań, przeprowadzenia spotkań zespołu, podsumowania wszelkich zaległości i nadrobienia zaległości w e-mailach i wiadomościach. Są to rutynowe zadania, ale niemniej ważne - coś tak symbolicznego jak ścielenie łóżka!

rozpocznij dzień z wydajnością dzięki ClickUp_

Użycie ClickUp do ustawienia dziennych celów , scentralizować komunikację, zarządzać żądaniami zmian oraz organizować zadania i działania. Samodyscyplina polegająca na metodycznym przestrzeganiu rutyny pomaga rozpocząć dzień od zakończonego zadania!

Bycie na bieżąco z tymi codziennymi obowiązkami pozytywnie rozpoczyna dzień i pomaga odhaczać kolejne pozycje z listy.

Małe, celowe działania kultywują dyscyplinę

Użycie Zarządzanie zadaniami w ClickUp do organizowania zadań. Ustaw terminy, przypisuj priorytety, identyfikuj zależności, twórz powtarzające się zadania, powiadamiaj interesariuszy i nie tylko.

dyscyplina dzięki zadaniom w ClickUp_

ClickUp umożliwia śledzenie i zakończenie zadań, dotrzymywanie zobowiązań i kultywowanie poczucia dyscypliny w pracy. Twój Teams również doceni porządek i strukturę dostępną dzięki ClickUp.

Będą również bardziej zaangażowani w wykonywaną pracę, ponieważ będą wizualizować wpływ każdego działania na osiągnięcie celu, gdy Teams będą dążyć do większego celu.

Znajdź kogoś, kto pomoże Ci wiosłować

ClickUp to przede wszystkim praca zespołowa i współpraca. Jest to wysoce wszechstronna platforma, która umożliwia firmom ustawienie udostępnianych obszarów roboczych, aby zespoły mogły wspólnie organizować zadania, dokumenty i komunikację w scentralizowanej lokalizacji. Taki układ przełamuje silosy i pozwala wszystkim wiosłować razem.

Twórz Teams, aby wiosłować razem na ClickUp

ClickUp wspiera różne kanały komunikacji, takie jak czat, komentarze i notatki, za pośrednictwem których członkowie zespołu mogą omawiać szczegóły projektu, udostępniać aktualizacje i współpracować.

Teams mogą spotykać się i przeprowadzać burze mózgów przy użyciu Tablica ClickUp lub commit do tworzenia, edytowania i współpracy nad dokumentami przy użyciu Dokumenty ClickUp .

Podsumowując, ClickUp to potęga współpracy, która pomoże Ci okiełznać najwyższe surfy!

Zacznij śpiewać, gdy jesteś po szyję w błocie

Jeśli chodzi o współpracę, ClickUp umożliwia ją dzięki celowej, znaczącej i pełnej wartości komunikacji.

Komunikacja to piosenka, która utrzymuje wysokie morale, gdy sprawy stają się trudne. Daje pewność, gdy projekty idą w złym kierunku, a sprawy wyglądają ponuro.

Komunikuj się na ClickUp, aby pokonać przeciwności

ClickUp łączy Teams poprzez różne kanały komunikacji, aby pomóc im śpiewać do siebie nawzajem. The Widok czatu pozwala Teamsom komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, podczas gdy ClickUp Zarządzanie e-mailami zajmuje się komunikacją asynchroniczną.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie aktualizacji, czy ogłaszanie awaryjnego planu B, ClickUp zapewnia, że wszystkie Teams śpiewają tę samą melodię podczas walki z wiatrem.

Ześlizgnij się z przeszkody głową w dół

W Make Your Bed McRaven zachęca czytelników do proaktywnego podejścia do wyzwań. ClickUp wspiera ten sposób myślenia poprzez skuteczne ustawienie celów. Cele ClickUp pozwalają użytkownikom podejmować wyzwania, dzieląc je na mniejsze, łatwe do wykonania zadania.

Ustaw cele w ClickUp, aby podejmować wyzwania

Wynikająca z tego struktura podziału pracy z konkretnymi i mierzalnymi celami pozwala teamom bez obaw stawiać czoła złożonym problemom lub projektom z napiętymi terminami. Teams mogą ustawić dzienne, tygodniowe i miesięczne cele i automatycznie śledzić swoje postępy w czasie rzeczywistym.

Skuteczne zarządzanie celami przyczynia się również do elastyczności projektu, ponieważ można natychmiast reagować na żądania zmian i realizować plan zarządzania zmianami poprzez zmianę celów.

Tylko wielkość twojego serca ma znaczenie

Mówi się, że powodzenie to umiejętność przechodzenia od porażki do porażki bez utraty serca.

ClickUp pozwala Teams odważyć się iść dalej, zapewniając jednocześnie, że wiara pozostaje niezachwiana. Użyj Pulpity ClickUp do mierzenia i śledzenia różnych metryk i kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

zmierz wielkość serca swojego zespołu za pomocą ClickUp_

Nawet jeśli projekt powoli nabiera rozpędu, ClickUp pozwala na ponowną ocenę wszystkich ruchów i działań. Pozwala to pozostać na dobrej drodze do ciągłego doskonalenia i wyeliminować strach przed porażką. Uznanie niepowodzeń i traktowanie ich jako okazji do nauki pomoże ci iść naprzód.

Excel in Making Your Bed- and Much More_-_with ClickUp Doskonałość w ścieleniu łóżka i wiele więcej_-_z ClickUp

Make Your Bed to doskonała opowieść o dyscyplinie, wytrwałości i harcie ducha. Nie tylko przeczytaj tę książkę; zastosuj jej dziesięć lekcji w swoim życiu osobistym i zawodowym, a będziesz nie mniej niż Navy SEAL w czymkolwiek, co zdecydujesz się zrobić.

Trenuj swoje jednostki wojskowe za pomocą narzędzi takich jak ClickUp, aż przestaną obawiać się porażki i perfekcyjnie pościelą swoje metaforyczne łóżko. Zarejestruj się za Free aby dowiedzieć się więcej!