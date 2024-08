10 Alternatyw Customer.io dla Marketing Automation w 2024 roku

Marketerzy używają Customer.io do tworzenia zautomatyzowanych kampanii komunikacyjnych w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Kampanie te są skierowane do niestandardowych klientów za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji w czasie, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że zareagują.

Customer.io to potężna i intuicyjna platforma, która może nie odpowiadać każdemu.

Niektórzy uważają, że pulpit jest trudny, inni narzekają na brak integracji, a jeszcze inni uważają, że analityka mogłaby być lepsza.

Dlatego poszliśmy o krok dalej w naszych badaniach i znaleźliśmy najlepsze alternatywy Customer.io dla automatyzacji marketingu.

Jako bonus, omawiamy również platformę, która eliminuje niedociągnięcia w codziennych cyklach pracy i dostosowuje się do większego scenariusza marketingowego.

Zanurzmy się więc!

Czego należy szukać w alternatywach dla Customer.io?

Oto kilka kluczowych funkcji, które odróżniają świetną platformę do angażowania klientów od zwykłej:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz narzędzie z intuicyjnym interfejsem, który jest łatwy w nawigacji dla użytkowników z niewielką lub żadną wiedzą techniczną

Wybierz narzędzie z intuicyjnym interfejsem, który jest łatwy w nawigacji dla użytkowników z niewielką lub żadną wiedzą techniczną Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak CRM lub oprogramowanie do zarządzania projektami

Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak CRM lub oprogramowanie do zarządzania projektami Funkcje automatyzacji: Zwróć uwagę na solidne funkcje automatyzacji, w tym pielęgnowanie leadów, kampanie kroplowe i automatyzację przepływu pracy w celu usprawnienia procesów marketingowych

Zwróć uwagę na solidne funkcje automatyzacji, w tym pielęgnowanie leadów, kampanie kroplowe i automatyzację przepływu pracy w celu usprawnienia procesów marketingowych Skalowalność: Wybierz narzędzie, które może rozwijać się wraz z twoim biznesem, dostosowując się do zmieniającej się złożoności i większych list kontaktów

Wybierz narzędzie, które może rozwijać się wraz z twoim biznesem, dostosowując się do zmieniającej się złożoności i większych list kontaktów Analityka i raportowanie: Priorytetem są narzędzia z kompleksową analityką do pomiaru wydajności kampanii, śledzenia wskaźników KPI i dostarczania wglądu w przyszłe kampanie marketingowe

Priorytetem są narzędzia z kompleksową analityką do pomiaru wydajności kampanii, śledzenia wskaźników KPI i dostarczania wglądu w przyszłe kampanie marketingowe Wsparcie wielokanałowe: Upewnij się, że narzędzie obsługuje różne kanały marketingowe, takie jak e-mail, media społecznościowe i SMS, aby zwiększyć zasięg

Upewnij się, że narzędzie obsługuje różne kanały marketingowe, takie jak e-mail, media społecznościowe i SMS, aby zwiększyć zasięg Testy A/B: Poszukaj funkcji testów A/B, aby eksperymentować z różnymi elementami w swoich kampaniach i optymalizować je pod kątem lepszych wyników

Poszukaj funkcji testów A/B, aby eksperymentować z różnymi elementami w swoich kampaniach i optymalizować je pod kątem lepszych wyników Obsługa klienta i szkolenia: Oceń poziom obsługi klienta i dostępnych zasobów szkoleniowych, aby upewnić się, że twój zespół może efektywnie korzystać z platformy

10 najlepszych alternatyw dla Customer.io do wykorzystania w 2024 roku

Oto najlepsze alternatywy Customer.io, które znalazły się na naszej liście 2024:

1. Klaviyo

przez Klaviyo Klaviyo to inteligentne oprogramowanie do automatyzacji marketingu, które analizuje zachowania klientów, wysyła zautomatyzowane wiadomości do klientów we właściwym czasie i zwiększa konwersję.

Platforma zarządza wszystkimi danymi klientów pod jednym dachem. Dane te pomagają w automatyzacji cyklu pracy w kanałach takich jak e-mail, SMS i mobilne powiadomienia push.

Od wysyłania wiadomości powitalnych i reagowania na porzucanie koszyków po zwiększanie sprzedaży poprzez cross-selling, Klaviyo ułatwia projektowanie hiper-spersonalizowanych kampanii o dowolnej skali.

Najlepsze funkcje Klaviyo

Tworzenie kompleksowych profili klientów w oparciu o dane z przeszłości i analizy predykcyjne z wykorzystaniem AI Klaviyo

Dostarczanie niestandardowych doświadczeń klientów w oparciu o dane, takie jak bliskość lokalizacji i średnia wartość zamówienia (AOV)

Automatyzacja wniosków o recenzję i prezentowanie ich na swojej stronie internetowej

Wizualizacja wydajności kampanii dzięki zaawansowanemu narzędziu do raportowania

Limity Klaviyo

Wysokie ceny

Ma krzywą uczenia się

Ceny Klaviyo

Free

E-mail: Od 45 USD/miesiąc

Od 45 USD/miesiąc E-mail i SMS: Od 60 USD/miesiąc

Klaviyo oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

2. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign wyodrębnia dane klientów z mediów społecznościowych, stron docelowych, wiadomości tekstowych i innych możliwych źródeł, aby pomóc w automatyzacji cyklu pracy marketingowej.

Segmentacja staje się łatwa, gdy znasz niestandardowe upodobania i zachowania zakupowe swoich klientów. ActiveCampaign pozwala na automatyzację segmentów i personalizację interakcji z klientami bez ręcznego wysiłku.

Narzędzie przedstawia cały cykl życia klienta, jednocześnie na bieżąco informując o wydajności kampanii za pomocą usprawnionych raportów. Na podstawie tych raportów można dostosować kampanie drip, aby zmaksymalizować konwersje.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Automatyzacja e-maili, znajdowanie wyników zaangażowania klientów i wyzwalacz niestandardowych powiadomień w celu przypomnienia klientom o ważnych datach

Tworzenie spersonalizowanej zawartości e-mail marketingu i testowanie przepływów A/B przy użyciu zaawansowanego narzędzia do segmentacji

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoje automaty, zobacz, co działa i dostosuj strategie w oparciu o spostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Uzyskaj pomoc z zasobów online ActiveCampaign lub wsparcie indywidualne na żywo, gdy utkniesz w martwym punkcie

Limit ActiveCampaign

Ma krzywą uczenia się

Cena rośnie wraz ze wzrostem liczby odbiorców

Cennik ActiveCampaign

Lite: $39/miesiąc

$39/miesiąc Plus: $70/miesiąc

$70/miesiąc Professional: $187/miesiąc

$187/miesiąc Enterprise: $323/miesiąc

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.5/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,000 recenzji)

Check out these ActiveCampaign alternatywy !

3. CleverTap

przez CleverTap Jako najwyżej oceniana platforma do automatyzacji marketingu i zaangażowania, CleverTap analizuje dane klientów, tworzy zautomatyzowane segmenty i dostosowuje cały cykl życia klienta.

Daje to dostęp do informacji na temat różnych danych demograficznych, ich wzorców zachowań i rzeczywistych działań. Dane te umożliwiają tworzenie podróży klienta bez umiejętności kodowania.

Narzędzie zaspokaja wszystkie potrzeby związane z obsługą wiadomości na jednej platformie. Niezależnie od tego, czy chodzi o czaty w aplikacji, SMS-y, WhatsApp, e-maile, powiadomienia web push, czy nawet przyjazne połączenia głosowe, możesz ustawić automatyzację i połączyć się ze swoimi klientami wszędzie tam, gdzie są najbardziej aktywni.

Najlepsze funkcje CleverTap

Niestandardowa obsługa klienta 1:1 w oparciu o dokładne dane

Maksymalizacja rejestracji dzięki wielokanałowemu onboardingowi

Dostarczanie dostosowanych rekomendacji produktów w celu zwiększenia zaangażowania klientów

Ustawienie automatyzacji e-maili z niestandardowymi szablonami i bycie na bieżąco z marketingiem cyklu życia klienta

Regularnie śledź analizy kampanii i raporty dostarczalności, aby pozostać w zgodzie ze swoimi cele marketingowe

Limity CleverTap

Brak możliwości śledzenia danych odinstalowania aplikacji

Interfejs użytkownika może być mylący dla początkujących

Cennik CleverTap

Essentials: 75 USD/miesiąc za maksymalnie 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU)

75 USD/miesiąc za maksymalnie 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Cutting Edge: Niestandardowy cennik

CleverTap oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

4. Emarsys

przez Emarsys Zaprojektowany do automatyzacji kampanii wielokanałowych, Emarsys pomaga skalować wysiłki marketingowe bez ręcznej pracy.

To

oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw

wykorzystuje historyczne i rzeczywiste dane klientów do tworzenia celowych kampanii w oparciu o ich scenę cyklu życia. Dzięki zautomatyzowanym wyzwalaczom w czasie rzeczywistym można wysyłać wiadomości, które mają znaczenie czasowe, zapewniając, że klienci nigdy nie przegapią ważnej aktualizacji.

Emarsys Revenue Analytics umożliwia śledzenie atrybucji przychodów, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób inicjatywy prowadzą do generowania przychodów.

Najlepsze funkcje Emarsys

Tworzenie segmentów na podstawie etapu cyklu życia klienta

Wykorzystanie danych klientów AI do projektowania celowych kampanii

Komunikacja z niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie analityki opartej na AI do pomiaru wpływu kampanii na przychody

Limity Emarsys

Ustawienie narzędzia wymaga czasu

Obsługa klienta jest dostępna w niestandardowych regionach

Ceny Emarsys

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Emarsys

G2: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

4.3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Iterable

przez Iterowalne Iterable to platforma zaangażowania klientów, która udoskonala komunikację międzykanałową i zapewnia przemyślane wrażenia na dużą skalę.

Narzędzie wykracza poza zwykłe systemy segmentacji, aby zapewnić spersonalizowaną komunikację na najwyższym poziomie. Umożliwia optymalizację, mierzenie i dostosowywanie interakcji w trakcie podróży klienta w oparciu o dane behawioralne w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie automatyzacji jest bezproblemowe. Dzięki łatwemu w nawigacji interfejsowi nie musisz polegać na programistach lub inżynierach, aby ustawić cykl pracy.

Najlepsze funkcje Iterable

Budowanie relacji jeden na jeden z klientami dzięki pakietowi AI firmy Iterable

Wykorzystaj zaawansowane funkcje segmentacji, aby zapewnić znaczące doświadczenie

Organizuj komunikację w różnych kanałach, w tym przez Internet, SMS, e-mail i powiadomienia w aplikacji

Twórz zautomatyzowane podróże i podpowiedzi dla niestandardowych klientów

Dostosuj się do zmieniających się preferencji klientów dzięki dynamicznym, zawsze aktywnym podróżom

Ograniczenia Iterable

Analityka i raportowanie wymagają poprawy

Stroma krzywa uczenia się sprawia, że konieczne jest uczestnictwo w programie szkoleniowym

Ceny Iterable

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Iterable

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

6. Omnisend

przez Omnisend Omnisend to narzędzie e-commerce, które wykorzystuje zautomatyzowane kampanie SMS i e-mail do zbierania, konwersji i zatrzymywania klientów.

Platforma segmentuje niestandardowych klientów na podstawie zachowań zakupowych i preferencji, umożliwiając tworzenie dobrze ukierunkowanych, spersonalizowanych e-maili i tekstów. Oferuje również gotowe cykle pracy dla porzuconych koszyków, serii powitalnych i e-maili transakcyjnych zaprojektowanych w celu odzyskania utraconej sprzedaży.

Narzędzie to integruje wiadomości e-mail z SMS-ami i innymi kanałami, zapewniając spójną obsługę wielokanałową, mniejsze wydatki i większą wydajność.

Najlepsze funkcje Omnisend

Mistrz marketing niestandardowy w cyklu życia klienta promocja utrzymania klienta i zwiększenie sprzedaży

Niestandardowe kampanie, aby były zgodne z marką

Oszczędzaj czas dzięki gotowej automatyzacji i zwiększaj sprzedaż

Segmentuj niestandardowych klientów na podstawie ich historii zakupów, średniej wartości zamówienia (AOV) i częstotliwości zakupów

Limity Omnisend

Interfejs backendu nie jest przyjazny dla użytkowników z teamów projektowych

Limit integracji w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Omnisend

**Free

Standard: $16/miesiąc

$16/miesiąc Pro: $59/miesiąc

Omnisend oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

7. Braze

przez Braze Ta platforma zaangażowania klientów oparta na AI pomaga przejść od prowadzenia silosowych kampanii do tworzenia zaaranżowanych podróży.

Braze gromadzi i aktywuje dane klientów z różnych punktów styku, aby tworzyć kompleksowe profile użytkowników. Ten krok pozwala spersonalizować kampanie, w wyniku czego zaangażowanie klientów jest na najwyższym poziomie.

Dzięki szybkiemu redaktorowi typu "przeciągnij i upuść", gotowym do użycia szablonom i delikatnemu wsparciu AI, tworzenie spersonalizowanych wiadomości staje się dziecinnie proste.

Braze najlepsze funkcje

Wykorzystanie danych własnych do tworzenia całościowych profili klientów

Usprawnienie organizacji podróży dzięki narzędziom bez kodu

Zwiększ swój zasięg i komunikuj się z klientami w każdym kanale, z którego korzystają

Przewidywanie zachowań klientów, tworzenie komunikatów zgodnych z marką, personalizowanie podróży i osiąganie lepszych wyników dzięki Sage AI by Braze™

Wizualizuj zaangażowanie i mierz wskaźniki biznesowe za pomocą niestandardowych raportów i pulpitów

Limity Braze

Niektórzy użytkownicy narzekają na limit funkcji raportowania

Ładowanie zajmuje trochę czasu

Ceny Braze

Niestandardowy cennik

Braze oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 90 opinii)

8. Freshsales Suite

przez Freshsales Suite Freshsales Suite to kompleksowy CRM, który łączy zespoły sprzedaży i marketingu, aby utrzymać zaangażowanie klientów na najwyższym poziomie.

Narzędzie zapewnia pełny widok niestandardowych klientów. Pozwala zrozumieć ich intencje, lepiej pielęgnować relacje z klientami i wysyłać kontekstowe wiadomości, które zwiększają sprzedaż.

To marketingowe oprogramowanie CRM umożliwia również automatyzację sekwencji działań sprzedażowych, biznesowych przepływów pracy i zarządzania zadaniami, aby pomóc zespołom działać płynnie i zrobić więcej w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje Freshsales Suite

Tworzenie niestandardowych scen cyklu życia kontaktów

Spersonalizowane zaangażowanie dzięki sekwencjom sprzedaży

Zmniejsz zależność manualną dzięki automatyzacji e-maili, rozmów telefonicznych, czatów, SMS-ów i nie tylko

Wykorzystaj Freddy AI do generowania leadów, przypisywania wyników do kontaktów i analizowania danych historycznych

Limity Freshsales Suite

Złożony proces tworzenia raportów

Eksportowanie danych jest kłopotliwe

Ceny Freshsales Suite

Free: Do 3 użytkowników

Do 3 użytkowników Wzrost: 18 USD/użytkownik miesięcznie

18 USD/użytkownik miesięcznie Pro: 47 USD/użytkownika miesięcznie

47 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: $83/użytkownika miesięcznie

Freshsales Suite oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

9. Ortto

przez Ortto Wdrażanie potężnych kampanii na dużą skalę staje się łatwe dzięki Ortto, popularnej alternatywie Customer.io.

USP tego narzędzia to Journeys, rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które pomaga tworzyć niezapomniane doświadczenia w całym cyklu życia klienta.

Ortto zapewnia dostęp do danych klientów z platformy danych klientów (CDP), umożliwiając tworzenie spersonalizowanych, aktualnych i odpowiednich wiadomości dla segmentów docelowych w różnych kanałach.

Jest wyposażony w solidne narzędzie do raportowania umożliwiające śledzenie marketingowych wskaźników KPI, identyfikowanie trendów i wprowadzanie zmian w automatyzacji, jeśli to konieczne.

Ortto najlepsze funkcje

Wysyłanie zautomatyzowanych transakcyjnych e-maili z ważnymi aktualizacjami zarówno do subskrybentów, jak i osób niebędących subskrybentami

Sprawdzanie historii wersji automatyzacji

Segmentuj niestandardowych klientów za pomocą intuicyjnych filtrów Ortto CDP

Używaj AI do przewidywania wskaźników otwarć, generowania pomysłów na zawartość lub burzy mózgów na temat linii tematycznych

Automatyczne generowanie odpowiedzi na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, dokumentów wsparcia i zawartości stron internetowych

Limity Ortto

Platforma mogłaby być bardziej intuicyjna

Ograniczone integracje

Ceny Ortto

Profesjonalista: $599/miesiąc

$599/miesiąc Business: $999/miesiąc

$999/miesiąc Enterprise: $1,999/miesiąc

Ortto oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. HubSpot Marketing Hub

przez HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub ujednolica narzędzia marketingowe, dane niestandardowe i zespoły w ramach jednej platformy.

Od automatyzacji pozyskiwania leadów, oceny leadów i działań następczych po tworzenie celowych cykli pracy, ten Alternatywa dla ActiveCampaign zajmuje się przyziemnymi, rutynowymi zadaniami, abyś Ty nie musiał tego robić.

Narzędzie wdraża zaawansowane procesy segmentacji, aby zapisać niestandardowych klientów do określonych cykli pracy. Po zrobienia tego, nadszedł czas do zrobienia spersonalizowanych kampanii kroplowych w oparciu o dane CRM i uruchomienie ich na autopilocie.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub

Automatyzacja kampanii e-mail i SMS dzięki cyklom pracy i kreatorom botów

Używanie wyzwalaczy e-mail i chatbotów do tworzenia spersonalizowanych wiadomości, które przemawiają do odbiorców docelowych

Ustawienie wyzwalaczy, warunków i działań, aby wiadomości były wysyłane na czas i trafne

Wizualizacja cykli pracy dla różnych segmentów niestandardowych klientów

Śledzenie wydajności kampanii dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Ograniczenia HubSpot Marketing Hub

Stroma krzywa uczenia się

Cennik HubSpot Marketing Hub

Free

Professional: $890/miesiąc

$890/miesiąc Enterprise: $3,600/miesiąc (rozliczane rocznie)

HubSpot Marketing Hub oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 5 000 recenzji)

Inne niestandardowe narzędzia marketingowe

Customer.io i jego konkurenci dbają o automatyzację wiadomości omnichannel, co jest ważnym aspektem marketingu i planu.

Jednak szerszy obraz marketingu obejmuje znacznie bardziej złożone procesy, w tym planowanie projektów, tworzenie kampanii, zarządzanie projektami, automatyzację zadań, współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz analizowanie spostrzeżeń klientów, by wymienić tylko kilka.

Aby zarządzać wszystkimi tymi procesami bez utraty przytomności, potrzebujesz potężnego

oprogramowanie do planowania marketingowego

jak ClickUp.

ClickUp

Osiągnij satysfakcję klienta i wzrost liczby klientów dzięki systemowi CRM ClickUp

Oceniany jako CRM nr 1 na świecie,

CRM firmy ClickUp

jest prawdziwym MVP w marketingu. To wszechstronne narzędzie umożliwia teamom każdej wielkości i z każdej branży zarządzanie codzienną pracą z poziomu jednej platformy.

Jako

Oprogramowanie CRM

, pomaga śledzić i zarządzać kontami, komunikować się z członkami zespołu i usprawnić cykl pracy z klientem, aby zmaksymalizować jego zadowolenie.

ClickUp podwaja się jako platforma do zarządzania projektami marketingowymi, na której można planować strategię marketingową, zarządzać kampaniami, integrować ulubione narzędzia, zarządzać zasobami i być na bieżąco z raportowaniem na wysokim poziomie.

Narzędzie oferuje również

automatyzacja procesów biznesowych

poprzez

Automatyzacja ClickUp'a

i cykle pracy, pozwalając na bardziej strategiczną pracę i mniej powtarzalnych zadań.

Automatyzacja przekazywania zadań, aktualizacji statusów i zmiany priorytetów dzięki ClickUp Automation

Jeśli masz problemy z wydajnością, ClickUp posiada ogromną bibliotekę szablonów, które przyspieszą Twoją pracę. Na przykład, podczas tworzenia planu marketingowego dla swojego biznesu, możesz skorzystać z szablonów planu marketingowego ClickUp, takich jak

Szablon planu marketingowego ClickUp

i niestandardowo dopasować je do swoich wymagań.

Szablon ten pomoże ci ustawić cele marketingowe, zorganizować zadania i śledzić postępy. Daje ci zakończoną kontrolę nad zadaniami marketingowymi.

Planuj kampanie marketingowe i śledź postępy bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Dźwignia

Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

do burzy mózgów, planowania i realizacji planów marketingowych w jednym miejscu. Platforma ta pozwala na szybkie śledzenie kampanii marketingowych i danych powstania.

Skutecznie planuj swoje kampanie marketingowe dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie i zarządzanie powiązaniami z klientami za pomocą ponad 10 elastycznych widoków, w tym widoku listy, kanbana i tablicy w ClickUp CRM

Analizuj dane klientów i wizualizuj spostrzeżenia za pomocą zwinnych pulpitów

Automatyzacja rutynowych zadań i przekazywania projektów przy użyciu ponad 100 gotowych zadań ClickUp Automation

Twórz niestandardowe automatyzacje bez użycia kodu, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu

Ideate on plany projektów marketingowych , tworzyć briefy dotyczące zawartości i pisać blogi, e-maile i studia przypadków z wykorzystaniem AI ClickUp Brain

Współpracuj z wielofunkcyjnymi Teams i interesariuszami dzięki Dokumenty ClickUp i Tablice ClickUp

ClickUp może być używany jako oprogramowanie bazy danych niestandardowych klientów i przechowuj kontakty, dane niestandardowe klientów i transakcje na jednej platformie

ClickUp limity

Ma niewielką krzywą uczenia się, szczególnie dla zespołów nietechnicznych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen

: Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za $5/członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

Wykorzystaj automatyzację w cyklu pracy marketingowej

Alternatywy Customer io automatyzują wysyłanie wiadomości i utrzymują zaangażowanie klientów, podczas gdy narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, automatyzują żmudne zadania projektowe i optymalizują wewnętrzne cykle pracy.

Gdy wyposażysz swój zespół w odpowiednie narzędzia i automatyzację, poprawi się jakość pracy i wydajność.

A dzięki najwyższej jakości dostarczanym produktom, niestandardowi klienci są bardziej skłonni do pozostania z Tobą i polecania Cię innym. Wynik? Szybsze skalowanie bez uszczerbku dla zadowolenia klientów. Zarejestruj się do ClickUp już dziś i z łatwością skaluj zadowolenie swoich klientów!