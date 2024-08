10 alternatyw Copymatic dla copywritingu generowanego przez sztuczną inteligencję w 2024 roku

Przyciąganie uwagi, a następnie wzbudzanie zaangażowania to ciągła walka dla każdego copywritera. Nawet najbardziej atrakcyjny tekst może zagubić się w szumie. A co, jeśli nie możesz wykorzystać swojej kreatywności na żądanie?

Niezależnie od przypadku, mamy dla ciebie propozycję - copy generowane przez AI.

Chociaż kopia generowana przez AI nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju zawartości, z pewnością jest to coś, co należy rozważyć, jeśli masz do czynienia z blokiem pisarskim lub doświadczasz niskiego zaangażowania z powodu nijakiej i mało inspirującej kopii. Oprogramowanie do copywritingu oparte na AI zwykle oparte na zaawansowane duże modele językowe stała się rewolucyjnym narzędziem, zmieniającym sposób, w jaki Business tworzy zawartość. Jedną z takich platform jest Copymatic.

Oferuje ona szereg funkcji i szablonów zawartości, które są łatwe w użyciu i dostępne. Jednak niektórzy użytkownicy mogą czuć się ograniczeni przez interfejs lub po prostu tęsknić za większą kreatywną kontrolą i lepszą integracją SEO.

Niezależnie od powodu, wyjście poza Copymatic, jak również ChatGPT i jego alternatywy mogą odblokować świat nowych perspektyw i potencjału.

Od asystentów badawczych opartych na AI, którzy pomagają zbierać informacje i burze mózgów, po narzędzia do sprawdzania gramatyki, które zapewniają, że twoje teksty są dopracowane i profesjonalne, te alternatywy Copymatic pomagają przenieść zawartość na wyższy poziom.

Czego należy szukać w alternatywach Copymatic?

Wraz z pojawieniem się narzędzi AI do pisania, copywriterzy mają wreszcie partnera, który pomoże im tworzyć wysokiej jakości, kreatywne i niestandardowe teksty - a wszystko to w zasięgu zaledwie kilku kliknięć!

Jednak wybór odpowiedniego narzędzia jako alternatywy Copymatic dla swoich potrzeb może być równie trudny, jak samo tworzenie atrakcyjnej zawartości.

Oto zestawienie kluczowych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji:

Rozmiar danych treningowych : Modele językowe z większymi zestawami danych treningowych działają lepiej. Wybierz narzędzia AI do copywritingu oparte na zaawansowanym modelu językowym AI i trenowane na dużych, wysokiej jakości danych branżowych, aby zapewnić dokładne i bezstronne wyniki, które będą rezonować z celami odbiorców

: Modele językowe z większymi zestawami danych treningowych działają lepiej. Wybierz narzędzia AI do copywritingu oparte na zaawansowanym modelu językowym AI i trenowane na dużych, wysokiej jakości danych branżowych, aby zapewnić dokładne i bezstronne wyniki, które będą rezonować z celami odbiorców Kontrola i niestandardowe ustawienia: Czy możesz kierować AI za pomocą określonego tonu, słów kluczowych lub preferencji głosowych marki? Poszukaj narzędzi oferujących niestandardowe opcje, aby dostosować dane wyjściowe do swoich wymagań

Czy możesz kierować AI za pomocą określonego tonu, słów kluczowych lub preferencji głosowych marki? Poszukaj narzędzi oferujących niestandardowe opcje, aby dostosować dane wyjściowe do swoich wymagań Optymalizacja SEO: Wybierz generator zawartości AI, który pomaga zoptymalizować zawartość pod kątem wyszukiwarek. Powinien zapewniać sugestie słów kluczowych, analizę czytelności i generowanie metaopisów

Wybierz generator zawartości AI, który pomaga zoptymalizować zawartość pod kątem wyszukiwarek. Powinien zapewniać sugestie słów kluczowych, analizę czytelności i generowanie metaopisów Jakość i oryginalność: Szukaj narzędzi, które oferują sprawdzanie plagiatu pod kątem płynności, spójności i unikalności generowanej zawartości

Szukaj narzędzi, które oferują sprawdzanie plagiatu pod kątem płynności, spójności i unikalności generowanej zawartości Integracja: Żaden zespół marketingowy nie może przetrwać tylko na jednym narzędziu. Jeśli masz stos narzędzi marketingowych, wybierz opcję, która może zintegrować się z systemami zarządzania zawartością, oprogramowaniem do e-mail marketingu lub narzędziami do projektowania

Żaden zespół marketingowy nie może przetrwać tylko na jednym narzędziu. Jeśli masz stos narzędzi marketingowych, wybierz opcję, która może zintegrować się z systemami zarządzania zawartością, oprogramowaniem do e-mail marketingu lub narzędziami do projektowania Ceny: Darmowe wersje próbne są twoim przyjacielem! Przetestuj różne narzędzia przed dokonaniem commitu. Weź pod uwagę takie czynniki, jak budżet, zawartość i pożądane funkcje, aby znaleźć najlepszą wartość dla swoich potrzeb

Darmowe wersje próbne są twoim przyjacielem! Przetestuj różne narzędzia przed dokonaniem commitu. Weź pod uwagę takie czynniki, jak budżet, zawartość i pożądane funkcje, aby znaleźć najlepszą wartość dla swoich potrzeb Interfejs użytkownika i doświadczenie: Niewygodny interfejs może szybko zabić twój twórczy przepływ. Wybierz asystenta pisania AI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, jasnymi instrukcjami i intuicyjną nawigacją

10 najlepszych alternatyw Copymatic do wykorzystania w 2024 roku

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Copymatic, z których każda ma swoje unikalne mocne strony i funkcje, aby pomóc Ci znaleźć idealne narzędzie do pisania AI dla Twojej podróży do tworzenia treści.

1. ClickUp

Doświadcz nieskończonych możliwości tworzenia zawartości na jednej platformie dzięki ClickUp Brain

Zapomnij o rozproszonych dokumentach i nieefektywnych cyklach pracy - kompleksowe podejście ClickUp do wydajności pozwala skupić się na tym, co ważne: potężnym pisaniu.

ClickUp posiada wbudowaną funkcję Narzędzie do pisania AI które eliminuje blok pisarski. ClickUp Brain umożliwia pisarzom i copywriterom tworzenie różnych zabezpieczeń marketingowych przy użyciu najlepszych podpowiedzi popartych badaniami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie wydajnych postów w mediach społecznościowych, edukacyjnych artykułów na blogach, rozbudowanych opisów produktów, czy też wciągających tekstów reklamowych i briefy kreatywne , ClickUp's AI Writer for Work jest stworzony, aby podnieść poziom Twoich wysiłków marketingowych.

Pisz i dopracowuj swoją zawartość za pomocą wbudowanego edytora ClickUp Docs opartego na AI

Oprócz pisania opartego na AI, ClickUp pomaga organizować wszystkie dokumenty i zawartość w jednym miejscu.

Nie tylko stwórz swoje arcydzieło z ClickUp Brain; użyj Dokumenty ClickUp , wbudowany redaktor dokumentów, aby wszystko było uporządkowane. Docs wykorzystuje zaawansowany model AI, aby niestandardowo dostosować zawartość do konkretnych potrzeb, takich jak ton i grupa docelowa, lub generować streszczenia długich artykułów .

Dostępne jest również płynne zarządzanie cyklem pracy. Gdy kopia jest już gotowa, połącz Dokumenty z zadaniem ClickUp, aby śledzić i monitorować całą zawartość - od danych powstania po dystrybucję i optymalizację.

Współpracuj ze swoim zespołem ds. zawartości w czasie rzeczywistym, upewnij się, że wszyscy są na bieżąco i poinformowani, przydzielaj terminy, śledź postępy i otrzymuj przydatne przypomnienia - Twój kalendarz zawartości za każdym razem pozostaje na swoim miejscu.

Krótka wskazówka: Kopia generowana przez AI może nie być idealna lub dokładna przez cały czas. Warto myśleć o AI jako o partnerze w procesie twórczym, a nie narzędziu, które całkowicie go zastępuje. Przed użyciem zawartości wygenerowanej przez AI należy ją zweryfikować! |

ClickUp najlepsze funkcje

Generowanie długich formularzy, pisanie kreatywnych tekstów, burze mózgów, streszczanie tekstów i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Edytuj i ulepszaj tekst wygenerowany przez AI, aby zapewnić przejrzystość i wpływ

Współpracuj ze swoim zespołem w Docs, korzystając z możliwości wspólnej edycji, podkreślaj kluczowe punkty w celu ulepszenia zawartości i korzystaj z wbudowanego formatu

Twórz niestandardowe cykle pracy, dokumentuj projekty i szybko twórz mapy procesów za pomocą biblioteki szablonów ClickUp

Wizualna burza mózgów z Tablicami i Mapami Myśli i przekształcanie pomysłów w plany działania

Połączenie ponad 1000 narzędzi, automatyzacja powtarzających się zadań i usprawnienie przepływu pracy przy tworzeniu zawartości

Limity ClickUp

Brak funkcji AI w darmowej wersji ClickUp. Aby odblokować AI, musisz przejść na płatną subskrypcję

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/użytkownika/obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Articleforge

przez Articleforge Articleforge tworzy unikalne, wysokiej jakości teksty na dowolny temat w ciągu kilku sekund.

Wystarczy podać słowo kluczowe, a Articleforge stworzy różne rodzaje zawartości, takie jak wpisy na blogi, krótkie formularze i podpisy w mediach społecznościowych. Może również generować ponad 1500-wyrazowe artykuły z odpowiednimi słowami kluczowymi.

Narzędzie oferuje różne funkcje, w tym generowanie treści w wielu językach i integrację z WordPress. Jest nawet na bieżąco, wykorzystując spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, aby pomóc ci pisać o popularnych tematach. Ponadto, jeśli nie jesteś gotowy do natychmiastowej publikacji, możesz zaplanować posty na później.

Najlepsze funkcje ArticleForge

Dotarcie do niestandardowych klientów za granicą dzięki wsparciu dla siedmiu języków

Generowanie dobrze napisanych i zoptymalizowanych pod kątem SEO tekstów w celu poprawy widoczności w sieci

Korzystaj z wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby automatycznie weryfikować oryginalność zawartości

Wykorzystuje spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, aby pisać o najnowszych trendach i przyciągać więcej uwagi do zawartości

Limity ArticleForge

Brak Free Planu

Integruje się tylko z WordPress

Zawartość może się powtarzać lub odbiegać od tematu

Cennik ArticleForge

Do 25 000 słów/miesiąc i 1 użytkownik : $27/miesiąc

: $27/miesiąc Do 100 000 słów/miesiąc i 1 użytkownik : $57/miesiąc

: $57/miesiąc Do 250 000 słów/miesiąc i 1 użytkownik : $127/miesiąc

: $127/miesiąc Do 500 000 słów/miesiąc i 3+ użytkowników : $247/miesiąc

: $247/miesiąc Powyżej 500.00 słów/miesiąc (Business): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ArticleForge

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.0/5 (5+ opinii)

3. Anyword

przez Anyword Anyword to narzędzie do pisania oparte na AI, mające na celu zrewolucjonizowanie tworzenia kopii marketingowych. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do generowania i optymalizacji zawartości dla różnych platform, w tym stron internetowych, mediów społecznościowych i klientów poczty e-mail.

Narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, oferując wiele opcji kopiowania i nieograniczoną liczbę słów we wszystkich planach. Zawiera również funkcje takie jak Brand Voice i Copy Intelligence do udoskonalania istniejącej zawartości i analizowania wydajności.

Chociaż Anyword został zaprojektowany głównie z myślą o marketerach, jego intuicyjny interfejs i funkcje sprawiają, że jest on cenny dla pisarzy na różnych rolach i funkcjach (pomyśl o kierownikach projektów, menedżerach produktów, liderach zespołów i kierownictwie C-suite). Narzędzie do ulepszania zawartości pomaga podnieść poziom pisania niezależnie od ustawienia umiejętności użytkownika.

Anyword oferuje płynną integrację platform i przystępne opcje subskrypcji. Łatwość obsługi, zaawansowane funkcje i elastyczność sprawiają, że jest to dobry wybór dla marketerów i pisarzy, którzy chcą tworzyć atrakcyjne teksty marketingowe.

Najlepsze funkcje Anyword

Generowanie wielu opcji kopiowania w celu porównania i udoskonalenia

Płynna integracja z platformami takimi jak HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages i Google Ads oraz usprawnienie cyklu pracy

Ulepsz swoje teksty dzięki funkcjom takim jak Brand Voice i Target Audience

Dostęp do nieograniczonej liczby słów we wszystkich planach

Limity Anyword

Brak opcji integracji z aplikacjami

Nie działa w trybie offline

Ceny Anyword

Start : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Data-Driven: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Anyword oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1000 recenzji)

4.8/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (350+ recenzji)

4. Copy AI

przez Copy.ai Zacznij od badań, burzy mózgów i generowania atrakcyjnej zawartości w ciągu kilku minut dzięki Copy AI. Umożliwia ona tworzenie długich formularzy, bogatych w SEO postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych i opisów produktów w celu zaspokojenia różnych potrzeb w zakresie zawartości w różnych kanałach marketingowych.

Copy.ai oferuje również wsparcie dla różnych języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i wielu innych.

W przeciwieństwie do niektórych Copy.ai alternatywy które nie mają personalizacji, oferuje funkcje takie jak "Brand Voice" i "Infobase" do tworzenia zawartości, która rezonuje z odbiorcami.

Aby ułatwić generowanie zawartości, funkcja ta obejmuje ponad 90 szablonów do tworzenia zawartości . Niezależnie od tego, czy chodzi o angażujące posty na blogu, wciągające opisy produktów czy chwytliwe podpisy w mediach społecznościowych, możesz tworzyć efektowną zawartość w kilka sekund, korzystając z tych szablonów.

Najlepsze funkcje Copy AI

Trenuj AI na głosie swojej marki, podając jej fragmenty istniejącej zawartości

Generowanie zawartości, która zachowuje unikalny ton głosu i tożsamość marki

Przechowywanie kluczowych informacji o firmie, produktach, kampaniach marketingowych i nie tylko w Infobase w celu łatwego dodawania kontekstu do podpowiedzi i generowania spersonalizowanej zawartości

Doprecyzuj swoje podpowiedzi, aby uzyskać lepsze wyniki, zapewniając zawartość, która jest precyzyjna i dostosowana do Twoich potrzeb

Korzystaj z AI Marketing OS z funkcjami takimi jak tworzenie zawartości, marketing e-mailowy i generowanie postów w mediach społecznościowych, aby pomóc zespołom sprzedażowym w zwiększaniu limitów poprzez automatyzację zadań, takich jak ocena potencjalnych klientów, higiena CRM i zasięg e-maili

Copy AI limits

Sporadyczne niespójności w jakości zawartości

Użytkownicy raportowali, że ich obsługa klienta wymaga poprawy

Ceny Copy AI

Free Plan

Pro : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc Teams : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Copy AI

G2: 4.7/5 (150+ recenzji)

4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

5. Writesonic

przez Writesonic Writesonic oferuje solidne funkcje dla twórców zawartości, obiecując znaczną oszczędność czasu i kreatywną pomoc.

Jego możliwości obejmują niestandardowe opcje, takie jak wybór tonu głosu, ustawienie słów kluczowych lub wybór pożądanego stylu obrazu, aby dostosować wygenerowaną zawartość do konkretnych potrzeb i preferencji.

Writesonic łączy się z różnymi narzędziami i platformami, takimi jak Zapier, WordPress i HubSpot, płynnie integrując dane powstania zawartości z istniejącym cyklem pracy. Dodatkowo, rozszerzenia do przeglądarek Chrome i Firefox zapewniają wygodny dostęp do Writesonic bezpośrednio w przeglądarce.

Najlepsze funkcje Writesonic

Zdefiniuj swój unikalny ton i styl pisania za pomocą funkcji Brand Voice, aby połączyć się z docelowymi odbiorcami

Tworzenie zawartości dla różnych odbiorców bez barier językowych dzięki wsparciu dla ponad 25 języków zarówno w generowaniu treści, jak i interfejsie użytkownika

Integracja z popularnymi platformami w celu szybszego publikowania treści w narzędziu

Limity Writesonic

Plany niższego poziomu mają mniejsze limity generowania słów

Interfejs użytkownika ma niewielką krzywą uczenia się

Ceny Writesonic

Free Plan

Mały Teams : $13/miesiąc

: $13/miesiąc Freelancer : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1,500+ recenzji)

4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,500+ recenzji)

6. Eloise AI

przez Eloise AI Jeśli jesteś twórcą treści, blogerem, przedsiębiorcą lub kimkolwiek, kto regularnie pracuje z zawartością, warto zapoznać się z Eloise AI.

Dzięki zestawowi narzędzi opartych na AI, funkcja pisania długich formularzy Eloise pomaga tworzyć kopie postów na blogu i innych długich treści.

Może również dopracowywać zdania, podsumowywać złożone informacje i generować pomysły, które napędzają pisanie. Niezależnie od tego, czy tworzysz zwięzłe wstępy, czy rozbudowujesz pełnoprawne artykuły, Eloise może być twoją tajną bronią do tworzenia skutecznych i angażujących długich treści.

Dodatkowo, dzięki potężnym modelom językowym wyszkolonym na tekstach zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek, zawartość może osiągnąć wyższe pozycje w rankingach, większy ruch organiczny i lepszą świadomość marki.

Najlepsze funkcje Eloise AI

Optymalizacja zawartości w celu poprawienia jej pozycji w rankingach i dotarcia do pożądanych odbiorców dzięki wyszkolonemu modelowi językowemu

Generowanie spójnych, skutecznych, długich formularzy na różne tematy

Ograniczenia Eloise AI

Brak integracji z innymi narzędziami Business

Ceny Eloise AI

Free: do 25000 słów

do 25000 słów Pro : $4.99/miesiąc, do 75000 słów

: $4.99/miesiąc, do 75000 słów Business : $14.99/miesiąc, do 25000 słów

: $14.99/miesiąc, do 25000 słów Enterprise: $44.99/miesiąc, do 225000 słów

Eloise AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Rytr

przez Rytr Rytr to narzędzie do pisania oparte na AI, które generuje zawartość w różnych formatach, takich jak posty na blogu, długie formularze, kopie stron internetowych itp. Wykorzystuje wstępnie wyszkolone modele do tworzenia zawartości na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika, oferując takie funkcje, jak generowanie różnych kreatywnych formatów tekstu, skracanie lub rozszerzanie tekstu oraz sprawdzanie pod kątem plagiatu.

W ciągu kilku sekund można również wygenerować wysokiej jakości zawartość w ponad 40 przypadkach użycia, takich jak e-maile, blogi, reklamy i inne. Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, podpowiedzieć przykładowe zdanie lub dwa, a Rytr wygeneruje zawartość. Zawartość można następnie edytować i dopracowywać według własnych upodobań.

Najlepsze funkcje Rytr

Analizator SEO do optymalizacji słów kluczowych, zapewniający wysoką pozycję zawartości w wyszukiwarkach

Ulepszone sugestie słów kluczowych po integracji z Semrush w celu optymalizacji słów kluczowych w artykułach na blogu

Limity Rytr

Wygenerowana zawartość ma tendencję do zbaczania z tematu i może wymagać ręcznego dopracowania

Limit znaków, który szybko się wyczerpuje

Ceny Rytr

Free plan

Saver plan : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Unlimited Plan: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. PepperType by Pepper Zawartość

przez Zawartość pieprzu PepperType, od Pepper Content, pomaga zespołom content marketingowym generować atrakcyjną zawartość - ale najlepsze jest to, że pomaga marketerom treści przenieść całą ich wydajność i dystrybucję na jedną platformę.

Za pośrednictwem platformy można śledzić wskaźniki konwersji zawartości, optymalizować kampanie za pomocą spostrzeżeń i planować posty w mediach społecznościowych.

Wskaźniki wydajności Pepper i pulpity wizualne pozwalają śledzić zaangażowanie odbiorców, mierzyć wyniki SERP dla treści i eksportować dane do dogłębnej analizy.

Dzięki konfigurowalnym szablonom, bogatej bibliotece treści i kalendarzowi redakcyjnemu do planowania strategicznego, tworzenie danych staje się łatwe dzięki Pepper Content.

Niestandardowa tożsamość marki i zarządzanie nią we wszystkich formularzach zawartości bez wysiłku

Zarządzanie kalendarzem zapewnia porządek, a narzędzia do współpracy pomagają zespołowi w płynnej pracy

Publikuj zawartość zgodnie z harmonogramem i wykorzystuj kampanie wielokanałowe, aby dotrzeć do odbiorców, gdziekolwiek się znajdują

Pepper Content - najlepsze funkcje

Tworzenie wysokiej jakości i spersonalizowanej zawartości za pomocą edytora tekstu opartego na AI

Integracja z szeregiem popularnych platform, takich jak Semrush, Google Analytics i WordPress

Generowanie zawartości wolnej od plagiatu, zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek za pomocą Pepper Content's AI-poweredasystent pisania* Przewiduj, śledź i poprawiaj wpływ zawartości dzięki praktycznym spostrzeżeniom, takim jak wielkość ruchu organicznego, ranking SERP i wyświetlenia

Pepper Content Limit

Niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny mogą okazać się nieodpowiednie dla indywidualnych użytkowników

Ceny zawartości Pepper Content

Premium: 399 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

399 USD/miesiąc dla 3 użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Pepper Content

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. GetGenie

przez GetGenie GetGenie to narzędzie oparte na AI, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających tworzenie zawartości, usprawniających proces tworzenia treści i zwiększających wyniki SEO.

Narzędzie pomaga tworzyć zawartość w wielu formatach bez wysiłku i szybko. Wbudowana funkcja badania słów kluczowych pomaga uzyskać pozytywne wyniki, które można śledzić i analizować na platformie.

Narzędzie jest odpowiednie dla każdego, kto chce pisać wysokiej jakości zawartość. Jest dostępne jako plan Free lub jako subskrypcja planów Premium.

Najlepsze funkcje GetGenie

Generowanie zawartości zoptymalizowanej pod kątem słów kluczowych dla wyszukiwarek

Wykorzystanie danych z analizy SERP do tworzenia zawartości o wyższej pozycji w rankingu

Tworzenie zawartości i dodawanie obrazów jednym kliknięciem za pomocą narzędzia do pisania GetGenie opartego na AI

Wizualizuj strony wyników wyszukiwania (SERP), aby zobaczyć, jak zawartość plasuje się na tle konkurencji

Tworzenie chatbota z konfigurowalną osobowością do interakcji z odwiedzającymi witrynę

Limity GetGenie

W przeciwieństwie do Copymatic, GetGenie nie zapewnia dostępu do API dla Enterprise

GetGenie integruje się z narzędziami takimi jak Elementor i WooCommerce, ale nie ma integracji z Facebookiem, Google Ads i YouTube

Ceny GetGenie

Plan Free

Writer : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Agency Unlimited: $99/miesiąc

GetGenie oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Autoblogging AI

przez Autoblogowanie AI Autoblogging AI jest cennym narzędziem usprawniającym tworzenie treści, poprawiającym wydajność wyszukiwarek i zwiększającym wydajność w zespołach zajmujących się treścią.

Oferuje trzy poziomy danych do powstania zawartości: Quick Mode szybko generuje ogólne artykuły; Pro Mode pozwala na niestandardowe ustawienia, ale trwa dłużej; a Godlike Mode oferuje zaawansowane funkcje, w tym automatyczne wprowadzanie wysoko pozycjonowanych słów kluczowych w artykułach. Dodatkowo może generować artykuły z recenzjami Amazon.

Możliwość bezproblemowej integracji z popularnymi platformami CMS jest jedną z najlepszych funkcji Autoblogging AI.

Aby mieć pewność, że dotrzesz do swoich odbiorców, technologia AI Autoblogging uczy się i dostosowuje do twoich preferencji, zapewniając, że tworzona zawartość jest dostosowana do konkretnych potrzeb i głosów marki.

Najlepsze funkcje Autoblogging AI

Masowe generowanie i publikowanie artykułów WordPress. Skorzystaj z dodatkowego kredytu w trybie Quick Mode lub Godlike Mode, aby przyspieszyć ten proces

Zwiększ widoczność i rankingi swojej witryny dzięki wbudowanym funkcjom SEO

Wsparcie dla ponad 30 języków w celu tworzenia zawartości, która dociera do niestandardowych klientów na całym świecie

Autoblogging AI limits

Wyższa cena niż w przypadku innych alternatyw Copymatic

Zakupione kredyty nie przechodzą do następnego cyklu rozliczeniowego

Cennik Autoblogging AI

**Standardowy:$49/miesiąc

Standardowy : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Premium: 249 USD/miesiąc

Autoblogging AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Nie zadowalaj się - odblokuj pełny potencjał swojej zawartości dzięki ClickUp!

Narzędzia AI do copywritingu pomagają generować pomysły, wyszukiwać, pisać, edytować i formatować zawartość bez wysiłku, oszczędzając cenny czas i usprawniając pisanie. Narzędzia takie jak Copymatic oferują potężne wsparcie w procesie tworzenia treści. Zajmują się wszystkim, od danych powstania po śledzenie wyników.

Należy jednak pamiętać, że potrzeby w zakresie zawartości stale ewoluują, podobnie jak narzędzia AI. Dlatego potrzebujesz opcji, które mogą zrobić więcej w miarę rozwoju Twojego biznesu i zmian na rynkach.

Wybierając alternatywne rozwiązania Copymatic, należy zwrócić uwagę na szablony, interfejsy internetowe, wsparcie integracji i możliwości tworzenia obrazów. Oceń funkcje, recenzje i limity, aby znaleźć narzędzie, które odpowiada Twoim potrzebom w zakresie ilości i jakości zawartości.

ClickUp Brain, na przykład, łączy w sobie potężne funkcje pisania AI z wszechstronnymi możliwościami oprogramowaniem do zarządzania projektami co czyni je atrakcyjnym wyborem. Kluczem jest znalezienie narzędzia, które płynnie integruje się z Twoimi potrzebami, równoważąc ilość, jakość i łatwość użytkowania.

