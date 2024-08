Jak używać metryk DevOps do mierzenia sukcesu projektu?

Wiesz, jak ważne jest szybkie dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Ale do zrobienia jest pomiar skuteczności procesów DevOps i wydajności zespołu programistów? W tym miejscu przydają się metryki DevOps.

Istnieje wiele Narzędzia DevOps i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do wyboru. Jednak same wskaźniki KPI nie pomogą. Musisz wiedzieć, jak wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w Twoim zespole i projekcie.

Wymaga to zrozumienia każdego kluczowego wskaźnika DevOps przed jego użyciem. Może to stanowić pewne wyzwanie. Ale nie martw się! Pomożemy ci.

Przedstawiliśmy wszystkie metryki DevOps, które mogą pomóc w rozwoju oprogramowania i przyspieszeniu procesów DevOps.

Czym są metryki DevOps?

Metryki DevOps to miary oparte na danych, które śledzą wydajność techniczną i procesową Teams zaangażowanych w tworzenie oprogramowania. Te punkty danych mierzą wydajność, efektywność i skuteczność praktyk DevOps.

Zapewniają one specjalistom DevOps wgląd w jakość i szybkość dostarczania oprogramowania przez ich zespoły. Monitorowanie i analizowanie metryk DevOps jest niezbędne do optymalizacji i ulepszania potoku rozwoju zespołu oraz rozwiązywania problemów z dostarczaniem.

Metryki DevOps nie są odizolowane ani niezależne. Są one ze sobą powiązane i wpływają na nie różne czynniki, takie jak kultura zespołu, automatyzacja, informacje zwrotne i uczenie się.

Metryki DevOps nie są również uniwersalne, ponieważ różne zespoły i projekty mogą mieć różne priorytety i obszary zainteresowania.

Ogólnie można je podzielić na:

Deployment metrics : Mierzą szybkość, częstotliwość i powodzenie wdrożeń oprogramowania

: Mierzą szybkość, częstotliwość i powodzenie wdrożeń oprogramowania Metryki zarządzania zmianami : Śledzą stabilność i skuteczność wprowadzania zmian w systemie

: Śledzą stabilność i skuteczność wprowadzania zmian w systemie Monitorowanie i metryki operacyjne: Oceniają kondycję, wydajność i czas pracy oprogramowania i infrastruktury

Znaczenie metryk DevOps

DevOps polega na automatyzacji i integracji procesów między zespołami operacyjnymi oprogramowania i IT.

Zespoły programistyczne, które są w stanie szybciej dostarczać bardziej niezawodne kompilacje i wdrożenia - bez uszczerbku dla kluczowych parametrów jakości - mają większe szanse na odniesienie sukcesu.

Dzieje się tak, ponieważ są one bardziej zwinne i szybciej reagują na opinie klientów i prośby o funkcje zgłaszane przez wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Jednak wdrożenie skutecznych wskaźników DevOps w celu zapewnienia elastyczności oprogramowania nie jest łatwe. Musisz wybrać odpowiednie wskaźniki dla swojego zespołu, zbierać dokładne i aktualne dane oraz analizować wyniki, aby podejmować świadome decyzje.

Zapewnienie jakości i spójności danych jest wyzwaniem dla każdej organizacji. Ale nie martw się; mamy kilka wskazówek i sztuczek, które pomogą Ci pokonać te przeszkody i usprawnić procesy DevOps.

Zanim do tego przejdziemy, zapoznajmy się najpierw z czterema podstawowymi metrykami DevOps.

Szczegółowa analiza podstawowych metryk DevOps

Istnieje wiele wskaźników wydajności, które można śledzić, ale najważniejszymi metrykami DevOps są cztery metryki DORA. DORA to skrót od DevOps Research and Assessment (DORA), wieloletniego programu badawczego, w ramach którego opublikowano te cztery kluczowe metryki jako podstawowe wyznaczniki wydajności dostarczania oprogramowania.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

1. Czas realizacji zmian

Czas realizacji zmian mierzy czas trwania od momentu zainicjowania zmiany kodu do jej pomyślnego wdrożenia do wydajności. Każde żądanie zmiany kodu przechodzi przez wiele scen: rozwój, testowanie, przegląd kodu, kompilację i wdrożenie. Po wdrożeniu do produkcji zmiana kodu jest weryfikowana w celu sprawdzenia jej zamierzonej funkcji.

Zespoły odnoszące sukcesy mierzą czas realizacji w godzinach w porównaniu do stosunkowo mało wydajnych zespołów, które obliczają czas realizacji w dniach, tygodniach lub miesiącach. Im krótszy czas realizacji zmian, tym wydajniejsze dostarczanie oprogramowania. Eksperci DevOps zazwyczaj opowiadają się za automatyzacją testów, rozwojem opartym na pniu i budowaniem w małych partiach, aby skrócić czas realizacji.

Czas realizacji zmian jest doskonałym wskaźnikiem do wykrywania blokad i ich podpowiedzi. Oprócz pomocy w natychmiastowych działaniach naprawczych, optymalizacja czasu realizacji pomaga również Teamsom w ciągłej pracy nad ulepszaniem procesu dostarczania oprogramowania.

2. Częstotliwość wdrażania

Częstotliwość wdrażania mierzy, jak często zmiany w kodzie, żądania funkcji i aktualizacje są udostępniane w produkcji. Jest to kluczowy wskaźnik wydajności zdolności organizacji do dostarczania zmian i aktualizacji oprogramowania i systemów.

Wysoka częstotliwość wdrożeń jest wskaźnikiem wydajnego zespołu. Korzystanie z narzędzi do automatyzacji w celu zapewnienia spójnych wydań, prowadzenie skutecznego zarządzania wydaniami, wdrażanie praktyk zautomatyzowanego testowania i zapewnianie wydajności potoku to sprawdzone sposoby na utrzymanie wysokiej częstotliwości wdrożeń.

Wysokowydajnym teamom udaje się wdrażać zmiany w kodzie na żądanie w ciągu jednego dnia. Zespoły o przeciętnej lub niskiej wydajności rezerwują zmiany kodu na dłuższe tygodniowe lub miesięczne kadencje.

Jedynym zastrzeżeniem jest to, aby nie tracić z oczu wskaźników jakości, próbując zmaksymalizować częstotliwość wdrożeń. Powodzenie wdrożenia wymaga niezawodności w takim samym stopniu, jak szybkości.

3. Wskaźnik awaryjności zmian

Wskaźnik niepowodzeń zmian mierzy procent zmian w kodzie, które wymagają natychmiastowej naprawy po ich wdrożeniu do wydajności. Zazwyczaj pojawiają się one w formie zgłoszeń od klientów. Poprawki lub rewizje, które są częścią testów, nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika niepowodzenia zmian.

Wskaźnik niepowodzeń zmian w wysokowydajnych teamach mieści się w zakresie 0-15 procent. Ważne jest regularne raportowanie wskaźnika niepowodzeń zmian w celu monitorowania błędów. Praktyki takie jak rozwój oparty na pniu i budowanie w małych partiach mogą pomóc usprawnić wskaźnik niepowodzeń zmian. Systemy monitorowania i ostrzegania w czasie rzeczywistym mogą również pomóc w kontrolowaniu wskaźnika niepowodzeń zmian.

4. Średni czas odzyskiwania

Średni czas odzyskiwania (MTTR) to krytyczny wskaźnik pozwalający śledzić średni czas potrzebny zespołowi programistów na odzyskanie sprawności po awarii systemu lub incydencie. Minimalizacja MTTR jest ważna dla zapewnienia dobrego doświadczenia użytkownika końcowego. Wiele umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA) zawieranych z klientami zawiera cele MTTR.

Wysokowydajne zespoły inżynierów potrzebują mniej niż godzinę, aby odzyskać sprawność po incydencie. Szybkość ta wynika z ich zdolności do wstępnego rozwiązywania potencjalnych zagrożeń, automatycznej identyfikacji znaczników incydentów i ustawienia zautomatyzowanych systemów alarmowych.

Po zakończeniu rozwiązywania incydentów, skuteczne zespoły ds. rozwoju oprogramowania przeprowadzają szczegółową analizę przyczyn źródłowych (RCA), aby uniknąć podobnych incydentów w przyszłości. Monitorowanie i optymalizacja MTTR jest istotną częścią praktyk DevOps.

Dodatkowe wskaźniki DevOps: Śledzenie powodzenia

Oprócz czterech podstawowych metryk DORA, inne metryki DevOps mogą pomóc w monitorowaniu i poprawie wydajności dostarczania oprogramowania. Przyjrzyjmy się niektórym z tych dodatkowych wskaźników powodzenia DevOps i sposobom ich śledzenia.

1. Czas cyklu

Czas cyklu odnosi się do czasu potrzebnego zespołowi programistów na zamknięcie elementu do wysyłki. Jest on mierzony od momentu, gdy deweloperzy podejmą się pracy nad danym elementem. Czas cyklu jest kluczową miarą, która pomaga z zarządzanie projektami i prognozy. Krótsze elementy cyklu są wskaźnikiem wydajności i efektywności procesów dostarczania oprogramowania.

2. Wskaźnik unikania defektów

Żadne wdrożenie oprogramowania nie jest wolne od błędów. Jednak jako profesjonalista DevOps starasz się zminimalizować liczbę defektów po wdrożeniu. W tym miejscu przydaje się "współczynnik ucieczki od defektów".

Pomaga on zmierzyć, jak często defekty są wykrywane w fazie przedprodukcyjnej w porównaniu z fazą produkcyjną. Jest on raportowany jako wartość procentowa. Wskaźnik ten pomaga monitorować jakość dostarczanego oprogramowania.

3. Wykorzystanie aplikacji i ruch

Wszyscy chcemy, aby nasze oprogramowanie odniosło sukces wśród docelowej bazy użytkowników i było szeroko rozpowszechnione. Wykorzystanie aplikacji i ruch mierzą liczbę użytkowników uzyskujących dostęp do naszego systemu w czasie rzeczywistym.

Drugą stroną dużego obciążenia użytkowników jest ryzyko awarii systemu. Eksperci DevOps regularnie monitorują wykorzystanie aplikacji i wskaźniki ruchu, aby tego uniknąć. Za każdym razem, gdy zauważą przekroczenie określonego progu użytkowania, utrzymują swoje zespoły w gotowości do rozwiązywania problemów i szybkiego reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Nagły spadek wykorzystania i ruchu jest również oznaką kłopotów. Monitorowanie i powiadamianie Teams o ruchu, najlepiej w czasie rzeczywistym, pomaga im szybciej rozwiązywać problemy i zapobiegać niezadowoleniu użytkowników.

4. Ocena błędów

Wskaźnik błędów mierzy liczbę błędów występujących w systemie w danym przedziale czasowym. Wskaźnik ten ma krytyczne znaczenie w testowaniu jakości, wdrażaniu i fazach operacyjnych. Wysoki wskaźnik błędów może mieć wpływ na poziom zadowolenia klientów.

Minimalizacja poziomu błędów jest kluczem do wzmocnienia kultury jakości. Zwracaj uwagę na błędy po wdrożeniu. Podczas gdy kilka błędów tu i tam jest regularnych, należy uważać na nietypowe skoki i natychmiast podjąć niezbędne działania z pomocą swoich Teams.

Pokonywanie wyzwań w śledzeniu metryk DevOps

Śledzenie metryk DevOps może być trudne z wielu powodów.

Metryki są tylko tak dobre, jak dane, które je wspierają. Zespoły DevOps muszą zapewnić płynny przepływ danych po zidentyfikowaniu właściwych źródeł i wdrożeniu procesów zapewniających dokładność danych. Jest to jedyny sposób, w jaki metryki mogą mierzyć powodzenie DevOps.

Kolejnym wyzwaniem w śledzeniu metryk DevOps jest przejrzysta komunikacja. Jest to bardziej wada kulturowa niż techniczna. Zespoły DevOps często pomijają znaczenie komunikacji i podkreślania wartości kluczowych wskaźników dla zespołów w terenie.

Teams muszą być dobrze poinformowani o tym, jak każda metryka ocenia ich wydajność rozwoju. Powinny być również uprawnione do przyspieszenia lub dostosowania w oparciu o zmieniające się wskaźniki KPI.

Chociaż wyzwania te utrudniają osiągnięcie doskonałości w dostarczaniu oprogramowania, nie są one niemożliwe do pokonania. Na szczęście pomoc jest dostępna w formie narzędzi dla nowoczesnych zespołów DevOps.

ClickUp to kompleksowa platforma programistyczna, która umożliwia zespołom dostarczanie oprogramowania w sposób bardziej niezawodny, wydajny i częsty, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości.

Zobaczmy, jak ClickUp może usprawnić Twoje praktyki DevOps:

1. Tworzenie teamów programistycznych bez wysiłku

Z Zarządzanie projektami zespołu programistycznego ClickUp narzędzie, które pomoże Twojemu zespołowi planować, budować i wysyłać projekty oprogramowania w sposób bardziej wydajny i skuteczny.

Uprość proces rozwoju DevOps dzięki kompleksowemu hubowi roboczemu za pośrednictwem narzędzia do zarządzania projektami zespołu programistów ClickUp

Narzędzie to zostało zaprojektowane jako kompleksowe rozwiązanie, które zastępuje wiele narzędzi i aplikacji, z których zwykle korzystają zespoły programistyczne. Można je niestandardowo dostosować do własnych potrzeb i preferencji oraz zintegrować z innymi platformami.

Umożliwia śledzenie błędów i problemów za pomocą formularzy i przekształcanie ich w zadania w celu łatwego zarządzania i widoczności. Pomaga również tworzyć zwinne cykle pracy dla zaległości w sprintach. Gdy pojawia się zbyt wiele incydentów, może pomóc twojemu zespołowi w ustaleniu priorytetów dla krytycznych problemów i poświęcić znacznie mniej czasu na przywrócenie usług, informując wszystkich o postępach.

2. Śledzenie postępu prac

Dzięki ClickUp nie tracisz czasu i wysiłku na zbieranie danych z wielu źródeł i systemów. Możesz ustawić niestandardowe Pulpit ClickUp który pobiera wszystkie dane z dokumentów projektu, zadań i raportowania za jednym razem, a następnie monitoruje wszystkie metryki DevOps codziennie w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj ClickUp jako jedno źródło prawdy do śledzenia wszystkich wskaźników DevOps

Rozwiązuje to problemy z jakością danych, ponieważ ClickUp staje się pojedynczym źródłem danych o statusie trwającego projektu. Możesz również wykorzystać tę samą funkcję do celów raportowania, aby na bieżąco informować interesariuszy biznesowych o wynikach organizacji.

3. Współpracuj i rozwijaj się szybciej Zarządzanie projektami w ClickUp pomaga utrzymać cele projektu na właściwym torze i udostępniać postępy zespołom w czasie rzeczywistym.

Lepiej planuj i ustalaj priorytety swoich projektów dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp Zarządzanie projektami DevOps może być przytłaczające, gdy mamy do czynienia ze złożonymi projektami o wysokiej stawce. ClickUp eliminuje stres związany ze śledzeniem i współpracą, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na spotkaniu z określonym zestawem wskaźników DevOps dotyczących szybkości i jakości.

ClickUp oferuje wiele funkcji, które mogą pomóc we wdrożeniu praktyki DevOps zmieniające zasady gry i wspierać poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) ) i Cele i kluczowe wyniki (OKR) są tylko liczbami, dopóki zespół w pełni ich nie przyjmie i nie będzie ich właścicielem.

4. Prowadzenie kultury doskonałości Cele ClickUp pomagają w mapowaniu zidentyfikowanych metryk DevOps i wskaźników KPI na zadania wraz z ich właścicielami i osią czasu. W ten sposób zespół może w pełni zobaczyć, jak ich praca wpływa na wskaźniki powodzenia.

Zapewnij przejrzystość i widoczność celów projektu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Goals

ClickUp pozwala również oznaczać i powiadamiać poszczególne osoby w zespole, aby zajmowały się ticketami, incydentami i problemami klientów w sposób zautomatyzowany. W ten sposób pomaga rozwiązać problem z przyjęciem metryk DevOps w całym zespole i umożliwia szybszą współpracę.

Możesz użyć ClickUp do zrobienia wszystkiego jak należy. Jeśli szukasz inspiracji w zakresie ustawienia celów dla swojego zespołu na nadchodzący kwartał, ClickUp oferuje również kilka szablony do ustawiania celów .

Zwiększ wydajność dostarczania oprogramowania dzięki ClickUp

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) są podstawą DevOps. Monitorowanie skutecznych wskaźników DevOps pomaga w ciągłym doskonaleniu praktyk tworzenia oprogramowania.

Jest to również niezbędne do realizacji każdego większego celu i strategii Business. Wyczyszczone wskaźniki KPI i metryki ułatwiają współpracę międzyfunkcyjną oraz ustawienie standardów jakości i konkurencyjności na rynku.

DevOps to stale rozwijający się obszar, którego przyszłość kształtowana jest przez ulepszoną automatyzację i wnikliwe raportowanie.

Jako DevOps lub agile profesjonalistą, możesz użyć solidnej platformy do zarządzania projektami oprogramowania, takiej jak ClickUp, aby zwiększyć wydajność swoich teamów.

Zwiększona automatyzacja i wnikliwe raportowanie w procesie dostarczania oprogramowania będą kształtować przyszłość DevOps. ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci w jej realizacji.

Dzięki możliwościom ClickUp w zakresie przypisywania, śledzenia i mierzenia wskaźników KPI, Twoje zespoły operacyjne mogą dostarczać oprogramowanie bardziej niezawodnie, wydajnie i często, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości.

Nie musisz wierzyć nam na słowo. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się sam!

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są kluczowe wskaźniki DevOps?

Cztery kluczowe metryki DevOps, znane również jako metryki DORA, to częstotliwość wdrażania, wskaźnik niepowodzeń zmian, czas realizacji zmian i średni czas przywracania usług. Metryki te oceniają efektywność i wydajność tworzenia oprogramowania i operacji IT.

Inne ważne metryki obejmują wskaźnik ucieczki przed defektami, czas cyklu, czas sprawności, churn kodu, koszt opóźnienia, czas reakcji na incydenty itp. Dokładny wybór metryk zależy od kontekstu organizacyjnego i głównego celu samego projektu.

2. Jakie są 4 główne metryki w DevOps?

Cztery kluczowe metryki DevOps, których Teams używają do mierzenia wydajności swoich projektów oprogramowania to:

Częstotliwość wdrożeń: Częstotliwość, z jaką zmiany w kodzie trafiają do produkcji

Częstotliwość, z jaką zmiany w kodzie trafiają do produkcji Czas realizacji zmian: Czas, jaki upływa od momentu rozpoczęcia zadania programistycznego do momentu jego zakończenia i wypuszczenia do środowiska produkcyjnego

Czas, jaki upływa od momentu rozpoczęcia zadania programistycznego do momentu jego zakończenia i wypuszczenia do środowiska produkcyjnego Współczynnik niepowodzenia zmian : Odsetek wdrożeń, które powodują jakiekolwiek awarie, wymagające przebudowy lub poprawek

: Odsetek wdrożeń, które powodują jakiekolwiek awarie, wymagające przebudowy lub poprawek Średni czas odzyskiwania (MTTR): Średni czas potrzebny na odzyskanie sprawności po incydencie lub problemie w środowisku produkcyjnym

3. Jakie są wskaźniki KPI w DevOps?

Kluczowe wskaźniki wydajności lub KPI w DevOps odnoszą się do zakładek, które pomagają śledzić status i postęp krytycznych projektów oprogramowania. Wskaźniki KPI to świetny sposób na uzyskanie szybkiego przeglądu postępów zespołu w zakresie dostarczania oprogramowania i szybkie podjęcie działań naprawczych.

Niektóre ze wskaźników KPI w DevOps, które są kluczowymi elementami w definiowaniu powodzenia całego zespołu DevOps, to czas realizacji, czas cyklu, średni czas przywracania (MTTR), częstotliwość wdrażania, wskaźnik niepowodzeń zmian, czas sprawności, praca w toku (WIP), czas informacji zwrotnej itp.

Ustawienie odpowiedniego zestawu wskaźników KPI pomaga organizacjom podpowiedzieć, jak szybko i skutecznie dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie.