Mierz to, co najważniejsze Podsumowanie: Demistyfikacja wskaźników OKR

Cele są dla Business tym, czym mapy dla kapitanów - prowadzą podróż w kierunku znaczących osiągnięć. A czy jest lepszy sposób, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniu celów niż z prawdziwych historii powodzenia? 💸

Książka Measure What Matters została napisana przez uznanego inwestora z gwiezdnymi osiągnięciami. Dając nam wgląd w sekrety stojące za jego powodzeniami, dowiadujemy się o celach i kluczowych wynikach (OKR) oraz uzyskujemy praktyczne porady dotyczące zarządzania.

Te cenne spostrzeżenia są przeplatane przykładami z bogatej kariery autora, która obejmuje współpracę z takimi tytanami jak Google i Intel.

Jeśli chcesz zapoznać się z koncepcją systemu OKR i dowiedzieć się, w jaki sposób może on zrewolucjonizować twój plan strategiczny, sprawdź nasze podsumowanie _Measure What Matters Most. Zebraliśmy w nim kluczowe spostrzeżenia z tego arcydzieła zarządzania i zawarliśmy kilka wskazówek, które pomogą ci wdrożyć tę mądrość w twoim miejscu pracy.

Measure What Matters Streszczenie książki w skrócie

Via: Amazon Autor: John Doerr

Liczba stron:_ 320

Rok wydania:_ 2017

Szacowany czas czytania:_ 4 godziny

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs to lektura obowiązkowa dla osób odsetkach od planowania strategicznego. Choć pełna cennej wiedzy, książka jest lekką lekturą.

Książka została napisana przez Johna Doerra, inżyniera elektryka i znanego inwestora venture capital, który odegrał ważną rolę w powodzeniu znanych na całym świecie firm, takich jak Amazon, Google i Intuit.

Główną koncepcją omawianą w książce jest system OKR - Cele i Kluczowe Wyniki, który jest prostym, ale potężnym narzędziem dla dostawców

strategię ustawienia celów

w celu dostosowania pracy firmy do jej ostatecznej misji. Książka wyjaśnia, w jaki sposób powodzenie procesów wymaga obu tych elementów:

Cele: Prowadzą cię od początku do końca, zapewniając pożądane osiągnięcia Kluczowych wyników: Reprezentują one wymierne wyniki, rzeczywiste liczby, które oznaczają osiągnięcie celu 🧮

Doerr skonstruował książkę w sposób, który przeplata teorię z praktyką. Dostarcza szczegółowych wskazówek dotyczących całego procesu ustawiania i śledzenia celów - od ich koncepcji i ustalania priorytetów po ostateczne podsumowanie i poprawę wyników. Udostępnia również wskazówki dotyczące utrzymania silnej i zdrowej kultury pracy. Aby przedstawić swoje argumenty, Doerr ilustruje je następującymi przykładami

Przykłady OKR

z rzeczywistych firm, które odniosły powodzenie.

Na początku książki przedstawia nam, jak powstały OKR - przeczytaj poniższą historię.

Historia OKR

Koncepcja Celów i Kluczowych Wyników została stworzona przez Andy'ego Grove'a, biznesmena i byłego dyrektora generalnego firmy Intel, w której Doerr pracował na początku swojej kariery. Doerr był wielkim zwolennikiem pomysłów Grove'a, uważając go za największego menedżera swojej lub jakiejkolwiek epoki. W książce Doerr udostępniał, że system Grove'a był jego filarem siły przez cały jego rozwój zawodowy.

Podczas gdy Grove wymyślił OKR, Doerr stworzył skrót i spopularyzował tę koncepcję, wprowadzając ją do Google w 1999 roku.

Grove oparł swój system na zarządzaniu przez cele (MBO) Petera Druckera. Model ten był wówczas nowatorski, wprowadzając ideę, że zarządzanie powinno być oparte na zaufaniu i zorientowane na wyniki. Wcześniej dominowała tradycyjna hierarchiczna struktura zarządzania pilotowana przez Henry'ego Forda i Fredericka Winslowa Taylora. Choć rewolucyjna, teoria MBO miała swoje wady, które OKR próbował przezwyciężyć.

Kluczowe wnioski z Measure What Matters autorstwa Johna Doerra

Przez lata Doerr zgromadził ogromną wiedzę na temat zarządzania i przekształcił wiele start-upów w Enterprise, stosując podejście OKR. 💼

Poniższe sekcje podkreślają niektóre z najbardziej godnych uwagi koncepcji, które omawia w Measure What Matters. Do dzieła!

1. Podstawowa higiena OKR dr Grove'a

Doerr wyjaśnia, że uczciwość, bezinteresowność i zaangażowanie w zespół i jego misję stanowią sedno filozofii OKR Grove'a. Mimo to, systematyczne podejście inżynieryjne Grove'a jest tym, co ostatecznie doprowadziło do powodzenia Intela i innych firm, którymi zarządzał.

Jest to siedem największych lekcji, jakich Doerr nauczył się od Grove'a i stanowią one podstawę całej książki:

Mniej znaczy więcej: Staranny wybór celów jest kluczowy - nie więcej niż pięć na raz Ustaw cele firmy od dołu do góry: Motywacja jest zwykle niska, gdy wszystkie cele zespołu pochodzą z góry. Około połowa z nich powinna pochodzić z pierwszej linii frontu, tj. od pracowników Żadnego dyktowania: OKR powinny być wspólnym wysiłkiem, a zbiorowa zgoda jest niezbędna do zapewnienia realizacji celów Pozostań elastyczny: W świetle zmian, powinieneś odrzucić własne cele, które nie są już istotne Odważ się na porażkę: Osiągasz ogromne powodzenie, gdy podejmujesz ryzyko i naciskasz na siebie Narzędzie, a nie broń: Nie używaj OKR do oceniania czyjejś wydajności w pracy lub określania jego zarobków Bądź cierpliwy: Prawdziwa zmiana wymaga czasu i wielu wersji próbnych i błędów. Firmy potrzebują około czterech do pięciu kwartalnych cykli OKR, aby dostosować się do nowego systemu, a nawet więcej, aby osiągnąć w nim doskonałość

2. Supermoc OKR #1: Skup się i commit do priorytetów

Pierwszym krokiem do ustawienia celów jest zadanie sobie pytania o kluczowe ambicje w nadchodzących trzech, sześciu lub dwunastu miesiącach. Skup się tylko na pilnych celach, które z pewnością zrobią prawdziwą różnicę w Twojej firmie.

Po określeniu Whats, nadszedł czas, aby przejść do Hows - kluczowych wyników. Są to pomiary, które będą sugerować osiągnięcie własnych celów. Według Doerra, nie powinieneś mieć więcej niż pięć kluczowych wyników (KR) na cel. Zaleca on łączenie ilościowych i jakościowych pomiarów KR, aby zapewnić kompleksową ocenę i poprawę.

Ważne jest również, aby wyjaśnić Whys i zachować przejrzystość wobec pracowników. Będą oni bardziej zmotywowani, jeśli będą wiedzieć:

Po co wykonują daną pracę

W jaki sposób te wysiłki przyczyniają się do ich rozwoju osobistego i rozwoju firmy

Pozostaje tylko określić Whens. Doerr zaleca nie więcej niż pięć commitów na cykl. Biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości organizacji, należy również określić częstotliwość. Większość firm śledzi KR corocznie lub kwartalnie lub stosuje model hybrydowy. 📆

Użyj widoku kalendarza ClickUp, aby określić "kiedy" swoich celów

3. Supermoc OKR #2: Wyrównaj i połącz w celu pracy zespołowej

OKR powinny być przejrzyste. Sprawiając, że są one widoczne dla wszystkich, upewnisz się, że wszyscy są na tej samej stronie i unikniesz zbędnej pracy. Ważne jest również, aby być otwartym na krytykę - każdy powinien być w stanie udzielać i otrzymywać obiektywne informacje zwrotne dla większego dobra.

Podejście OKR może być szczególnie korzystne dla firm z wieloma lokalizacjami i firm zdalnych. Łączy Teams i sprzyja współpracy. 🤝

W tej części książki omówiono również nieskuteczność tradycyjnego kaskadowego modelu zarządzania. W tym odgórnym modelu kierownictwo wyższego szczebla ustawia cele i przekazuje je na niższe poziomy w hierarchii, których praca jest określana wyłącznie przez kadrę kierowniczą. Model ten jest problematyczny z kilku istotnych powodów:

Jest czasochłonny : Przesuwanie decyzji w dół hierarchii zajmuje wieki, nawet jeśli firma nie jest duża

: Przesuwanie decyzji w dół hierarchii zajmuje wieki, nawet jeśli firma nie jest duża It's inflexible: Sprawia, że prawie niemożliwe jest zrewidowanie commit celów, gdy praca jest już w toku

Sprawia, że prawie niemożliwe jest zrewidowanie commit celów, gdy praca jest już w toku **Podważa wkład pracowników pierwszej linii: Pracownicy ci często są bardziej bezpośrednio połączeni z produktem i niestandardowymi klientami niż pracownicy wyższego szczebla

It zapobiega horyzontalnej, współpracy międzyfunkcyjnej : Nie pozwala różnym mocnym stronom zespołu połączyć się i stworzyć czegoś wyjątkowego

W niektórych pilnych sytuacjach model odgórny może być konieczny, ale ogólnie rzecz biorąc, pracownicy powinni przyczyniać się do realizacji około połowy commitów OKR, kierowani przez swojego menedżera.

Dzięki widokowi czatu ClickUp możesz przekazać swoje OKR pracownikom i poprosić ich o opinię

4. Supermoc OKR #3: Śledzenie odpowiedzialności

Cykl OKR składa się z trzech faz - początkowego ustawienia, systematycznego śledzenia i końcowego zakończenia.

Podczas fazy ustawień, Doerr zaleca stosowanie

Oprogramowanie do zarządzania OKR

dla wygody. Ten rodzaj narzędzia pozwala tworzyć, edytować, mierzyć i oceniać aspiracyjne OKR. Może sprawić, że informacje będą łatwo dostępne, napędzać

zaangażowanie pracowników

i pomagają osobom o podobnych odsetkach nawiązać połączenie. Jest to również oszczędność czasu i kosztów, eliminując potrzebę niepotrzebnych spotkań dotyczących statusu i dokumentacji.

W średniej fazie śledzenia autor omawia, w jaki sposób postęp motywuje pracowników. Według niego, procenty są najbardziej przekonującym sposobem na ich wizualizację. Najlepiej byłoby przeprowadzać spotkania przez cały kwartał, aby przeanalizować swoje OKR i wykryć wszelkie wąskie gardła. Udostępnianie commit celów innym osobom w firmie może również zwiększyć motywację.

Wrap-up obejmuje dokładną analizę po zakończeniu pracy nad OKR. Powinieneś użyć obiektywnej punktacji, samooceny i refleksji, aby zdobyć cenne lekcje dla przyszłych OKR. W przypadku, gdy nie udało ci się osiągnąć celu, spróbuj ponownie w następnym kwartale z nowym kluczowym wynikiem lub ponownie oceń potrzebę jego osiągnięcia.

Zanotuj i uporządkuj wszystkie lekcje, których nauczyłeś się z poprzednich OKR dzięki ClickUp Docs

5. Supermoc OKR #4: Osiągaj niesamowite wyniki

OKR motywują nas do testowania limitów i wykraczania poza nasze strefy komfortu. Według książki, firmy powinny ustawić dwa rodzaje celów:

Committed: Cele, które musisz osiągnąć w określonym czasie, aby utrzymać firmę, takie jak zatrudnianie i wydawanie funkcji Aspirujące: Znane również jako cele stretch cele te są ryzykowne i wymagające, ale mają potencjał, aby popchnąć firmę do przodu poprzez innowacje

W tym samym świetle autor Steven Levy ukuł frazę "ewangelia 10x", aby opisać śmiałe cele, które odróżniają wyjątkowe firmy od reszty. Jedną z takich firm jest Google, która zdołała zapewnić 100 MB miejsca na przechowywanie wiadomości e-mail, gdy jej konkurenci oferowali tylko 2-4 MB. 📧

6. Ciągłe zarządzanie wydajnością: OKR i CFR

Choć powszechne, coroczne oceny wyników same w sobie są nieskuteczne. Zamiast czystych ocen, należy skupić się na procesie, mocnych stronach i coachingu.

Optymalnym podejściem jest system ciągłego zarządzania wydajnością, wdrażany za pomocą CFR, co oznacza:

Rozmowy: Powinieneś przeprowadzać regularne spotkania jeden na jeden i pozwolić pracownikowi prowadzić dyskusję. Celem tych spotkań powinno być wzajemne poprawa wyników i powinny oceniać postępy oraz obejmować takie tematy, jak OKR pracowników, obszary wymagające poprawy, cele zawodowe i osiągnięcia Informacje zwrotne: Wszyscy pracownicy powinni przekazywać i otrzymywać informacje zwrotne. W ten sposób można ujawnić problemy, szybko je rozwiązać i wspólnie iść naprzód Uznanie: Uznanie doskonałej pracy może być świetną zachętą do jej kontynuowania. Powinieneś często chwalić pracowników, inspirować współpracowników do chwalenia siebie nawzajem i być konkretnym w tym, co chwalisz

Aspiracyjne OKR ułatwiają system ciągłego zarządzania wydajnością, pokazując nam dokładnie, o czym należy rozmawiać i co należy świętować.

7. Wspieranie zdrowych wartości

Kultura organizacji może determinować jej wydajność i powodzenie. Kiedy firma promuje zdrowe wartości, wszyscy są zaangażowani w realizację celów i

podejmowanie decyzji

jest łatwiejsze. Taka kultura umożliwia również samodzielną pracę, która wymaga minimalnego nadzoru.

Aby tak się stało, cała organizacja musi mieć zdefiniowane i wspólne cele ułatwione przez przełożonych, którzy dają przykład. OKR mogą również pomóc w zapewnieniu spójności i harmonii, jednocząc wszystkie operacje.

Wpływowe cytaty Mierz to, co ma znaczenie

Niech poniższe cytaty Measure What Matters poprowadzą Cię w Twojej podróży OKR:

Pomysły są łatwe. Wykonanie jest wszystkim.

Cele są ważne, ale stracą na znaczeniu, jeśli nie będziesz ich realizować. Ustawienie celu to tylko pierwszy krok. Musisz podążać za nim ciężką i skrupulatną pracą, aby osiągnąć namacalne powodzenie.

_"Złe firmy", napisał Andy, "są niszczone przez kryzys. Dobre firmy je przeżywają. Świetne firmy są przez nie ulepszane

Spróbujmy zilustrować to pojęcie. Jako przykładu użyjemy szefów kuchni. W przypadku niedoboru składników zły szef kuchni się podda, dobry zdoła wyprodukować jadalne danie, natomiast świetny szef kuchni wykorzysta to jako okazję do stworzenia czegoś niezwykłego i wyróżnienia się. 🧑‍🍳

Cele mogą być miażdżące, jeśli ludzie nie wierzą, że są osiągalne

Cele powinny być wyzwaniem i przekraczać granice możliwości, ale nie powinny być niemożliwe. Co ważniejsze, cele stretch powinny być sformułowane w taki sposób, aby wydawały się wykonalne i pobudzały motywację. W przeciwnym razie przyniosą one efekt przeciwny do zamierzonego - presja będzie zbyt wysoka i doprowadzi do niepokoju.

Ostrożne ustawienie priorytetów

i miej odwagę odrzucić niektóre z nich.

_Merytokracja kwitnie w świetle słonecznym

Merytokracja to system, w którym powodzenie i nagrody są dystrybuowane w oparciu o osiągnięcia i wysiłek. Ten rodzaj systemu może działać w firmach tylko wtedy, gdy jest przejrzysty. Każdy powinien być na Tablicy dla

ustawienie i śledzenie celów

Proces OKR i pozwolono na jego krytykę.

Zastosuj Measure What Matters Learnings with ClickUp

Skorzystaj z ClickUp, aby zastosować podejście OKR i ustawić swoją firmę lub zespół na powodzenie

Jeśli pomyślimy o systemie OKR jako o projekcie budynku, to

narzędzie do zarządzania projektami

np ClickUp byłby plac budowy. Plan kieruje pracami budowlanymi, podczas gdy plac budowy dostarcza narzędzi i przestrzeni potrzebnych do ich pomyślnego zakończenia. Razem pomagają urzeczywistnić wizję architekta. 🏛️

ClickUp to intuicyjna platforma wydajności pełna funkcji usprawniających planowanie i śledzenie postępów,

współpracę w Teams

i innych kluczowych operacji Business.

Początki są zawsze najtrudniejsze, dlatego ClickUp przygotował ponad 1000 szablonów dla Twojej wygody, w tym

ustawienie celów

i

Szablony OKR

.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak wykorzystać ClickUp do wdrożenia systemu OKR Doerr w swojej organizacji:

Krok 1: Skoncentruj się i commit do priorytetów

Użyj ClickUp Goals, aby zdefiniować swoje cele i kluczowe wyniki, tj. mierzalne cele

Pomyśl o ambitnym ustawieniu celów, które chcesz osiągnąć najbardziej w następnym okresie i zapisz je za pomocą Cele ClickUp . Ponieważ gromadzą się one z biegiem czasu, możesz organizować je w folderach na podstawie cykli lub w dowolny inny sposób.

Doerr zaleca śledzenie celów sprzedaży i przychodów kwartalnie lub rocznie, ale możesz robić to częściej i ustawić miesięczne lub roczne cele

cele tygodniowe

jeśli to działa lepiej dla Twojego zespołu lub firmy. 🥅

Następnym krokiem jest określenie kluczowych wyników, co można zrobić za pomocą celów w ClickUp. Platforma mierzy cele automatycznie na podstawie wybranych kryteriów:

Numeryczne Pieniężne Prawda/Fałsz

Możesz także dodać opisy, aby upewnić się, że pracownicy rozumieją uzasadnienie OKR. Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły, rozważ użycie Dokumenty ClickUp , bogaty redaktor tekstu z Możliwościami AI .

Aby skonkretyzować swoje plany, użyj Zadania ClickUp . Możesz:

Ustawić daty

Przypisać je do poszczególnych osób

Wyznaczać etykiety i etykiety priorytetów

Podzielić je na mniejsze części za pomocą podzadań i list kontrolnych

Wprowadzać zależności między zadaniami, aby wspierać horyzontalną, międzyfunkcyjną współpracę

Aby przeglądać i edytować zadania, użyj jednego z wielu widoków, takich jak Widok Tablicy ClickUp lub klasyczny widok listy. Gdy będziesz gotowy, połącz zadania z ich celami.

Krok 2: Wyrównaj i połącz w celu pracy zespołowej

Korzystaj z ClickUp Whiteboards i wielu innych kanałów komunikacji do burzy mózgów i połączeń ze współpracownikami

Według Measure What Matters ważne jest, aby włączyć pracowników do tworzenia lub zmiany celów. Istnieje wiele sposobów do zrobienia tego w ClickUp:

Prośba o opinie i ich przekazywanie poprzez etykiety w zadaniach lub komentarzach

Użyj Widok czatu w ClickUp aby prowadzić bardziej dogłębne i osobiste dyskusje

Tworzenie formularzy w obrębie Widok formularza i zbieraj dane wejściowe w bardziej ustandaryzowany sposób

Rzuć kilka pomysłów i stwórz wizualne mapy używając Tablice ClickUp Podobnie jak system OKR, ClickUp może być bardzo korzystny dla zdalnych teamów . Sprawia, że wszystkie plany i prace są widoczne, synchronizuje zmiany i powiadamia o nich współpracowników, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.

Krok 3: Śledzenie odpowiedzialności

Dzięki automatycznemu śledzeniu postępów i pulpitom ClickUp możesz ocenić swoje wyniki na pierwszy rzut oka

W miarę jak Ty i Twój zespół zakończycie pracę, do której zostaliście ustawieni za pomocą OKR, możecie oznaczać swój postęp w ClickUp. Platforma obliczy dla Ciebie wszystkie cele, wyrażając je w procentach, zgodnie z upodobaniami Doerra. Możesz zobaczyć je wszystkie na pierwszy rzut oka w widoku postępu.

Aby uzyskać przegląd wyników zespołu lub firmy w czasie rzeczywistym na wyższym poziomie, przejdź do strony Pulpity ClickUp . Masz do dyspozycji ponad 50 różnych kart, aby zbudować idealny niestandardowy pulpit.

Aby ocenić i oznaczyć indywidualny postęp, użyj pól niestandardowych w swoim ulubionym

szablonie do zarządzania zadaniami

. Możesz również dostarczyć swoje przemyślenia na kilka unikalnych sposobów:

W komentarzach do zadania

Jako adnotacje

W widoku czatu

Nie zapomnij docenić najbardziej znaczących współpracowników i wyróżnić ich osiągnięć, aby wszyscy mogli je zobaczyć! 🏅

Wykorzystaj moc OKR z ClickUp

Bez względu na to, jak duże są cele Twojej firmy lub zespołu, system OKR może sprawić, że będą one możliwe do zrealizowania. Dzięki przemyślanemu planowi, harmonijnej współpracy i odpowiednim technikom pomiaru, powodzenie będzie tuż za rogiem.

ClickUp może pomóc Ci osiągnąć go szybciej, dając Ci narzędzia do planowania, wykonywania i mierzenia w bardziej efektywny sposób. Zarejestruj się w ClickUp i dołącz do ponad 800 000 teamów, które z wydajnością podążają drogą do dobrobytu! 🏃