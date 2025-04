The Ultimate List of the 10 Must-Follow Productivity Influencers [2025 Edition]

Sieci społecznościowe nadal przyciągają rekordową liczbę użytkowników ( 4.9 miliardów w 2023 roku -to ponad 60% globalnej populacji!). Platformy takie jak Facebook, Instagram i TikTok położyły podwaliny pod kolejną lukratywną niszę- influencer marketing . Z na całym świecie oczekuje się, że branża wzrośnie do 24 miliardów dolarów do końca 2024 roku.

Ponieważ ludzie na całym świecie ścigają się z czasem, aby pogodzić pracę, rodzinę, przyjaciół i obowiązki domowe, jedna grupa influencerów stała się szczególnie popularna: influencerzy wydajności.

Ci influencerzy oferują wskazówki i sztuczki dotyczące wydajności na temat organizowania swojego harmonogramu i pokonywania czynników rozpraszających, aby stać się najbardziej wydajną wersją siebie. Ale przy setkach osób mających wpływ na wydajność, które z nich zasługują na naśladowanie?

W tym artykule przedstawimy ci 10 osób mających wpływ na wydajność, które publikują wysokiej jakości zawartość, która inspiruje niezliczone osoby do rozwijania pozytywnych nawyków i poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. ⏰

Wzrost wydajności influencerów na platformach mediów społecznościowych

*Wpływający na produktywność przedsiębiorcy pomagają wskazać i wyeliminować przeszkody na drodze do budowania wydajności. Ich praktyczne wskazówki, osobiste doświadczenia i wsparcie są dostosowane specjalnie do naszego cyfrowo zależnego stylu życia.

Ci influencerzy często koncentrują się na wyzwaniach w nowoczesnym środowisku pracy. Choć dysponujemy zaawansowaną technologią i narzędziami, które zachęcają do współpracy, komunikacji i wydajności, wyzwania, takie jak częsta wielozadaniowość, przełączanie kontekstu, nadmierna liczba spotkań i wypalenie zawodowe, mogą być dość frustrujące.

Teraz nie możesz dodać więcej godzin do swojego dnia ani sklonować siebie, ale możesz nauczyć się, jak organizować swój czas i utrzymywać motywację na wysokim poziomie, aby osiągnąć wszystko na liście do zrobienia. Osoby wpływające na wydajność wnoszą złote spostrzeżenia, które pomogą ci przezwyciężyć współczesne wyzwania i odnieść sukces zawodowy i osobisty.

Niektóre wspólne tematy zawartości, których można oczekiwać od tych influencerów, obejmują:

Utrzymanie koncentracji podczas pracy z domu

Cyfrowy minimalizm lub cyfrowy detoks

Dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie

Niestandardowe planowanie i systemy ustalania priorytetów Nastawienie na "do zrobienia

Opanowanie emocjonalne

10 wiodących influencerów w dziedzinie wydajności do naśladowania w 2024 roku

Stworzyliśmy listę 10 najlepszych influencerów zajmujących się wydajnością na popularnych platformach społecznościowych w oparciu o kryteria takie jak jakość zawartości, zaangażowanie społeczności i liczba obserwujących. Zaczynajmy! 🍀

1. Tim Ferriss

Via: LinkedIn Dzięki pięciu bestsellerom New York Timesa i Wall Street Journal, powodzeniu podcastu i ponad 1,5 miliona obserwujących na Instagramie, Tim Ferriss jest supergwiazdą wydajności!

Ferriss jest inwestorem, przedsiębiorcą i guru stylu życia, szeroko znanym ze swojej serii książek samopomocy 4-Hour. Jego książki pomagają zwiększyć wydajność w różnych sferach życia, takich jak praca, dieta i ćwiczenia. Na przykład The 4-Hour Workweek omawia, jak porzucić tradycyjny styl życia 9-5, pracować mniej i zarabiać więcej. 💸

Ferris opublikował dwie inne książki książki o wydajności , Tools of Titans i Tribe of Mentors, które są zbiorami pozytywnych nawyków, przekonań i porad od osób osiągających najlepsze wyniki na całym świecie. Ich doświadczenia zachęcają do zwiększenia wydajności i dążenia do ambitnych celów.

Nie masz czasu na czytanie książek? Mnóstwo porad i wskazówek dotyczących wydajności można znaleźć na profilu Ferrissa na Instagramie - ponad 2000 postów dotyczy takich tematów jak wydajność, kreatywność i walka z prokrastynacją. Konto porusza problemy związane z wydajnością pracy i udostępnia porady dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia oraz priorytetowego traktowania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Jeśli jesteś fanem zawartości audio, sprawdź podcast biznesowy influencera, The Tim Ferriss Show, w którym możesz posłuchać wielu motywujących historii powodzenia. Wszystkie transkrypcje podcastów są dostępne na stronie Strona internetowa Ferrissa .

Media społecznościowe

Via: X Ali Abdaal, były lekarz i jeden z najpopularniejszych na świecie influencerów zajmujących się produktywnością, rozpoczął swoją karierę w 2017 roku, kiedy zaczął publikować wideo na YouTube w przestrzeni zdrowia i wydajności. Dziś kanał Ali'ego na YouTube ma ponad pięć milionów subskrybentów, a on sam ma również ogromną rzeszę fanów na Instagramie, liczącą ponad 700 000 obserwujących!

Jego zawartość jest obowiązkowa dla każdego, kto chce budować samoświadomość i być bardziej wydajnym. W swoich wideo i postach omawia, jak osiągnąć więcej, pracując mniej, a także rzuca światło na poprawę dyscypliny i radzenie sobie z lękiem.

Abdaal, absolwent Uniwersytetu Cambridge, często rozmawia z odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami i innymi wpływowymi osobami w swoich podcastach i zagłębia się w strategie wydajności, które pomagają osiągnąć cele zawodowe i prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie osobiste.

Influencer opublikował książkę pod tytułem Feel-Good Productivity, w której omawia naukowe podejście do powodzenia i podkreśla, że sekretem wydajności nie jest harówka, ale bardziej dobre samopoczucie. 🥰

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: Facebook Nikt nie rozumie znaczenia zarządzania czasem lepiej niż nadrzędni rodzice. Żonglujesz dziećmi, obowiązkami domowymi, pracą, zadaniami domowymi, treningami sportowymi i gotowaniem - i oczekuje się, że jakoś znajdziesz czas na spotkania towarzyskie i relaks. 🥵

Sierra Honeycutt's mom hacks and productivity habits (jak to ujęła w swojej biografii na Instagramie) może ułatwić ci życie! Sierra Honeycutt jest mamą dwójki dzieci, która postanowiła udostępniać światu swoje mądrości i wskazówki dotyczące wydajności. Jej konto na Instagramie koncentruje się głównie na postach dotyczących nadrzędnego stylu życia - znajdziesz tam zalecenia dotyczące zabawnych zajęć z dziećmi, tworzenia odmładzających zabiegów na dobranoc i pielęgnacji skóry oraz pomysły na posiłki.

Sierra zajmuje się również organizacją domu i kuchni oraz oferuje wskazówki dotyczące sprzątania i wydajności. Uzyskasz cenne informacje na temat ustalania i trzymania się rutynowych czynności oraz maksymalizacji czasu wolnego na ćwiczenia poprawiające samopoczucie i powiązania osobiste.

Konto Sierry na Instagramie ma obecnie ponad 1000 postów i ponad 20 uporządkowanych najważniejszych wydarzeń, więc masz mnóstwo materiału do odkrycia.

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: Laura Vanderkam Profil Laury Vanderkam na Instagramie ma około 15 000 obserwujących, a wiele z jej postów pełni funkcję jej pięciorga dzieci, wakacji, rodziny i przyjaciół. Jedno spojrzenie na jej profil nie wystarczy, aby powiedzieć o jej fantastycznych osiągnięciach - Laura opublikowała dziewięć książek i prowadziła trzy podcasty!

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem czasem, jej książka 168 Hours jest lekturą obowiązkową - wyjaśnia korzyści płynące z optymalizacji tygodniowego przydziału czasu na zadania. 168 godzin, które otrzymujesz każdego tygodnia, może być więcej niż wystarczające do zrobienia tego, co chcesz, bez uszczerbku dla dbałości o siebie lub ogólnego samopoczucia. Ten praktyczny przewodnik udostępnia doświadczenia ludzi sukcesu, którym udało się właśnie to zrobić!

Kolejną publikacją, która może pomóc w osiągnięciu większej wydajności jest Off the Clock. Laura omawia tutaj, w jaki sposób zmiana postrzegania czasu może prowadzić do życia, które jest zarówno wydajne, jak i przyjemne. 😀

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: James Clear James Wyczyszczone jest autorem bestsellera New York Times Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. Sprzedał się on w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie!

Książka promuje prostą filozofię - małe zmiany w rutynie mogą przekształcić twoje nawyki i połączyć je w wyjątkowe wyniki. Uczy, jak być o 1% lepszym każdego dnia, unikać typowych błędów na drodze do wydajności i przezwyciężyć brak motywacji.

Ta książka to znacznie więcej niż sucha teoria - jej funkcję pełnią historie złotych medalistów olimpijskich, liderów biznesu i nagradzanych artystów, którzy polegali na małych dobrych nawykach, aby podnieść swoją samoocenę i zmienić swoje życie.

Nie musisz kupować książki, aby cieszyć się mądrością influencerów. Odwiedź jego stronę internetową , zapisz się do cotygodniowego 3-2-1 Newslettera i dołącz do ponad trzech milionów zadowolonych subskrybentów.

Wyczyszczone podejście Jamesa Kroka do wydajności uczyniło z niego prawdziwego celebrytę - jego profil na Instagramie ma ponad 1,5 miliona obserwujących. Przewiń profil, aby uzyskać codzienną dawkę motywujących cytatów.

Wskazówka: Sprawdź ciekawostki na wyczyszczonym profilu na Instagramie - znajdziesz tam darmowy rozdział Atomic Habits. ⚛️

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: X Potencjalną przyczyną niskiej wydajności jest sama przestrzeń, w której przebywasz - jeśli jest zagracona lub chaotyczna, może odwracać twoją uwagę od celów, a nawet wywoływać niepokój i stres.

Marie Kondo, znana pod pseudonimem Konmari, może pomóc ci pożegnać się z bałaganem i stworzyć przestrzeń, w której poczujesz się zmotywowany i zainspirowany. Jest jedną z najpopularniejszych na świecie ekspertek od sprzątania, znaną ze swojej unikalnej techniki organizacji: Metoda KonMari. Jej podejście polega na tym, że zamiast skupiać się na wyrzucaniu rzeczy, których nie potrzebujemy, koncentrujemy się na zachowaniu tylko tych rzeczy, które wywołują radość, nawet jeśli nie są one absolutną koniecznością.

Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany uporządkowaniem swojego miejsca pracy, zapoznaj się z książką Marie Joy at Work - zawiera ona praktyczne wskazówki dotyczące porządkowania biurka i umysłu oraz zwiększania wydajności.

Ciekawostka: Marie jest gwiazdą serialu Netflix Tidying Up With Marie Kondo, więc oto twój następny maraton oglądania! 🍿

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: Brian Tracy Mówca motywacyjny i uznany autor z ponad 70 książkami pod swoim nazwiskiem, Brian Tracy jest również znanym nazwiskiem na polu wydajności.

Jedną z jego najsłynniejszych książek jest Eat That Frog!, w której wzmiankuje o tym, jak należy najpierw zająć się najtrudniejszymi zadaniami do zrobienia na swojej liście, aby zamienić odwlekanie w wykonanie, zwiększyć wydajność i stawić czoła swojemu dniu z niezachwianą pewnością siebie. Tracy omawia również wykorzystanie dyscypliny, determinacji i wyczyszczonego procesu decyzyjnego do szybszego osiągania celów.

Profil Tracy na Instagramie ma ponad milion obserwujących i może pochwalić się bogactwem informacji dla każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności w zakresie ustawiania celów. Odkryjesz hacki na wydajność i dowiedz się, jak

Myśleć długoterminowo z SMART ustawienie celów Stosuj holistyczne podejście, takie jak praktykowanie wdzięczności i pozytywnych afirmacji

Utrzymywanie motywacji

Profil influencera rzuca również światło na to, jak różne techniki zarządzania czasem mogą znacząco wpłynąć na równowagę między pracą a życiem prywatnym i pomóc szybciej reagować na problemy.

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: LinkedIn Marie Forleo jest autorką bestsellerów, trenerem biznesu i.., jak ujęła to Oprah Winfrey lider myśli dla następnego pokolenia. 🌱

Marie jest znana ze swojej książki Everything is Figureoutable. Wyróżnia się ona w przestrzeni produktywności, ponieważ oferuje zrównoważone rozwiązanie dla utrzymania wydajności: zmianę sposobu myślenia.

Książka oferuje spostrzeżenia, które przetrenują twój mózg, aby myśleć bardziej pozytywnie i przezwyciężyć wyzwania stojące na drodze do spełnienia twoich marzeń. Dowiesz się o nawykach, które pomogą ci osiągnąć cele, radzić sobie z ograniczeniami czasowymi i finansowymi, radzić sobie z krytyką i budować silną wiarę w siebie etykę pracy .

Marie jest aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje posty na temat osiągania powodzenia w biznesie dzięki wydajności, przezwyciężania przytłoczenia i niepewności oraz pracy w zgodzie z naszą duszą lub wewnętrznym systemem wskazówek.

Prowadzi cotygodniowy program online MarieTV i podcast Marie Forleo, oba pełne praktycznych pomysłów dotyczących biznesu, organizacji i wydajności. 🤓

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: Shawn Achor Shawn Achor jest influencerem, autorem i badaczem z unikalnym podejściem do powodzenia - obserwuje je z perspektywy bycia szczęśliwym. Według niego powodzenie nie prowadzi do szczęścia, ale na odwrót. 😍

W swojej książce The Happiness Advantage, Shawn opowiada o tym, jak świadome wybieranie szczęścia prowadzi do poprawy wydajności, zwiększenia kreatywności i rozwiązywania problemów oraz zmniejszenia stresu. Jego nauki koncentrują się wokół przyjęcia pozytywnego nastawienia do pracy i maszerowania w kierunku ambitnych celów z celowym przywództwem. Jak mówi Shawn:

_Może nie mamy mocy, by kontrolować świat, ale mamy moc, by OBRONIĆ w nim dobro

Jeśli przyjęcie nowego sposobu myślenia nagle wydaje się niemożliwe, zapoznaj się z jego książką Before Happiness. Proponuje on praktyczne strategie, które sprawiają, że pozytywne zmiany są mniej wymuszone i bardziej wykonalne.

Chcesz jeszcze lepiej zrozumieć połączenie między osobistym projektem szczęścia a wydajnością? Sprawdź książkę Achora Wykład TED który ma ponad 25 milionów widoków!

Uchwyty mediów społecznościowych

Via: X Jeśli zajmujesz się marketingiem, musisz podążać za Sethem Godinem! Jako biznesmen i były dyrektor wykonawczy dot comów, Godin ma wieloletnie doświadczenie w marketingu - i wykorzystuje je do edukowania innych.

Przez lata Godin napisał 21 bestsellerów. Tematy jego dyskusji obejmują różne aspekty marketingu i pracy, z cennymi wskazówkami na temat pokonywania przeszkód poprzez wytrwałość i dostosowanie sposobu myślenia, aby zwiększyć swoją kreatywność.

Godin jest również autorem jednego z najpopularniejszych blogów poświęconych marketingowi, więc zdecydowanie warto go sprawdzić dla wszystkich odsetków w tej niszy.

Jeśli chcesz być liderem, możesz zapoznać się z warsztatami Godina altMBA. Nauczysz się akceptować niepewność i rozwijać pewność siebie niezbędną do skutecznego przywództwa.

Ciekawostka: Seth Godin został wprowadzony do grona Marketing Hall of Fame w 2018 r.

Uchwyty mediów społecznościowych

X: @ThisIsSethsBlog LinkedIn: altMBA Instagram: @sethgodin ## Lepiej podążaj za radami dotyczącymi wydajności i osiągnij powodzenie z ClickUp

@ThisIsSethsBlog

Scena influencerów zajmujących się wydajnością jest pouczająca, ale ilość informacji pochłanianych przez ulubione kanały może być przytłaczająca. Może być ich wiele wskazówek dotyczących wydajności i strategie, które chcesz wdrożyć, ale od czego zacząć?

Właśnie dlatego warto skorzystać z usługi platforma wydajności jak ClickUp -jest zintegrowany zarządzanie projektami i zadaniami rozwiązanie, które pomoże Ci wdrożyć cenną wiedzę, którą zdobyłeś od influencerów i osiągnąć swój cel cele związane z wydajnością szybciej.

1. Stwórz zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym dzięki zadaniom ClickUp

Użyj zadań ClickUp, aby podzielić złożone zadania na mniejsze, małe czynności

Notowanie wszystkich osobistych i zawodowych obowiązków i zadań może pomóc w organizowaniu, ustalaniu priorytetów i oddelegowywaniu pracy z większą precyzją, a także w pamiętaniu o zabójców wydajności które zbijają Cię z tropu. Z Zadania ClickUp łatwiej będzie Ci prowadzić swój dzień! 💃

Niezależnie od tego, czy tworzysz podstawowy harmonogram dzienny, czy skomplikowany plan dostawy produktu, zadania ClickUp są dla Ciebie. Możesz:

Projektować zadania z podzadaniami i listami kontrolnymi

Dodawać jeden lub wiele osób przypisanych (dla projektów opartych na współpracy)

Ustawienie powiązania zadań aby zapewnić właściwą kolejność wykonywania

Niestandardowe typy zadań Przypisywanie etykiet priorytetów Dodaj kontekst do każdego elementu za pomocą Pola niestandardowe ClickUp jak lista rozwijana, strona internetowa, postęp lub pieniądze - w ten sposób wszystkie dane robocze pozostają scentralizowane, co z kolei zapewnia wydajność.



Ideą korzystania z ClickUp do planowania zadań jest generowanie w miarę elastycznych harmonogramów, pilnowanie terminów i dokonywanie korekt w razie potrzeby bez paniki. 🧘

Czy często zapominasz o cotygodniowych spotkaniach, zakupach spożywczych lub zajęciach? Powtarzające się zadania utwórz codzienne, tygodniowe lub miesięczne powtarzające się zadania za pomocą kilku kliknięć i upewnij się, że postępujesz zgodnie z harmonogramem.

Jeśli jesteś fanem listy do zrobienia , ClickUp podwaja się jako w pełni konfigurowalny narzędzie do tworzenia list ! Stwórz swoją listę od zera lub skorzystaj z jednej z dostępnych na platformie szablonów list do zrobienia aby zaoszczędzić czas. Szablony te są dostępne w różnych tematach, takich jak samoopieka i podróże po prostu wybierz ten, który pasuje do twojego planu wydajności .

Przykład szablonu listy codziennych zadań ClickUp

2. Praktykuj celowe przywództwo z ClickUp Zarządzanie projektami

Skup się na tym, co najważniejsze dzięki ClickUp Project Management

W ustawieniu projektu wydajność jest produktem ubocznym świadomości tego, co musi zostać zrobione. Na szczęście Zarządzanie projektami ClickUp pakiet oferuje arsenał narzędzi zwiększających wydajność, aby budować świadomość lidera!

Umożliwia obsługę zorganizowanych Obszarów Roboczych dla kilku projektów i obserwowanie ich z różnych perspektyw, a wszystko to dzięki Widoki ClickUp . Z podstawowego widoki takie jak Listy i Tablica Kanban do zaawansowanych opcji, takich jak Wykres Gantta i Widoki tabeli masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przybliżyć swoje cykle pracy, monitorować ryzyko związane z dostawą i zmieniać priorytety.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad osobistymi projektami, czy z zespołem, Dokumenty ClickUp może pomóc w pisaniu i przechowywaniu wszystkich dokumentów wiedzy w jednym miejscu. Mając wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki, nie będziesz tracić czasu na szukanie dodatkowych danych w godzinach pracy.

Jeśli tworzenie planów dotyczących wydajności rozważyć użycie ClickUp AI wbudowany asystent AI platformy. Może być Twoim partnerem w burzy mózgów, a także dostosowywać listy rzeczy do zrobienia, briefy projektów, e-maile i inne dokumenty za pomocą podpowiedzi. Można go również używać do streszczania długich tekstów i oszczędzania czasu na czytanie. ⚡

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Inną opcją oszczędzającą czas jest Automatyzacja ClickUp - zwiększenie wydajności i upewnij się, że nie tracisz czasu na powtarzające się zadania administratora poprzez ustawienie wyzwalaczy i akcji. ClickUp posiada bogatą bibliotekę automatyzacji, ale możesz tworzyć własne.

Częścią pakietu funkcji ClickUp do zarządzania projektami jest Pulpity ClickUp . Są one doskonałą opcją dla tych, którzy chcą wizualizować swoją wydajność za pomocą różnych wykresów i grafów, które aktualizują się w czasie rzeczywistym. 📊

3. Zmniejsz stres dzięki zaawansowanemu pakietowi do zarządzania czasem

Śledzenie czasu zadań na różnych etapach ich postępu w ClickUp Tasks

Śledzenie czasu spędzonego nad konkretnymi zadaniami jest doskonałą strategią do monitorowania i poprawy wydajności . Z Śledzenie czasu ClickUp wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć jeden przycisk, a platforma rozpocznie śledzenie czasu za Ciebie. ⌛

Ponieważ ClickUp jest dostępny na iPhone'ach , Androidzie i pulpitach, możesz rejestrować czas z dowolnego urządzenia i uruchamiać wiele timerów jednocześnie. Jeśli zapomnisz śledzić czas, zawsze możesz dodać dane z mocą wsteczną.

Jeśli monitorujesz wydajność, zostaw notatkę wyjaśniającą, na co poświęciłeś czas obok każdego wpisu. W ten sposób będziesz mieć skrupulatne zapisy swoich działań i doskonałą podstawę do planowania z wyprzedzeniem i uświadomienia sobie, co możesz zrobić, aby uprościć swój dzień.

4. Użyj ClickUp Goals do śledzenia swoich postępów

ClickUp umożliwia ustawienie wymiernych celów dla siebie i swojego zespołu, usprawniając drogę do wydajności. Możesz mieć cele tygodniowe, miesięczne lub roczne Cele ClickUp i śledzenie postępów za pomocą kart pulpitu.

Ponadto zawsze masz kontrolę nad tym, jak wyglądają Twoje cele. Na przykład, jeśli chcesz użyć ustawienia celów SMART, które promują wpływowi ludzie, tacy jak Brian Tracy, zawsze możesz wskoczyć na stronę Szablon SMART celów ClickUp aby stworzyć swoją wersję.

Podziel cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0 Dashboard

Połącz praktyczne porady od influencerów na temat wydajności z ClickUp

Osoby wpływające na produktywność mogą inspirować i oferować poufne wskazówki i mądrości dotyczące organizacji życia i poprawy wydajności. Wskazówki te nie mają jednak większego znaczenia, jeśli nie podejmiesz odpowiednich działań.

ClickUp oferuje podstawę do przejścia od biernego słuchania influencerów do wdrażania ich rad. Opcje zarządzania zadaniami i projektami na platformie mogą odmienić twoje życie i pomóc ci wykorzystać dzień. Zarejestruj się na ClickUp i wejdź do królestwa wydajności w wielkim stylu! 👑