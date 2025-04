15 wskaźników KPI i metryk zarządzania produktem do śledzenia w 2025 roku

szukam kogoś zarządzanie produktami wskaźniki KPI i metryki?

Wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem pomagają menedżerom produktu monitorować ich wydajność, aby upewnić się, że firma doskonali się i pracuje w kierunku powodzenie strategii produktowej .

ale czym są wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem i w jaki sposób mogą one pomóc?

a co ważniejsze, które wskaźniki należy śledzić?

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o wskaźnikach KPI zarządzania produktem i przyjrzymy się piętnastu najlepszym wskaźnikom zarządzania produktem, które musisz śledzić już dziś. Omówimy również najlepszy sposób śledzenia wskaźników zarządzania produktem w 2023 roku.

Do dzieła!

Jaka jest różnica między wskaźnikami KPI a metrykami produktu?

KPI to skrót od kluczowego wskaźnika wydajności.

Wskaźniki KPI określają, czy firma osiąga swoje podstawowe cele i zadania biznesowe.

A co z metrykami?

Metryki mogą również służyć jako wskaźnik wydajności, który pomaga określić, czy firma osiąga swoje cele.

nie potrafisz ich rozróżnić?

Oto różnica między nimi:

W przeciwieństwie do wskaźników KPI, metryki zajmują się większy zakres celów biznesowych, a nie tylko kluczowych celów.

Oto co mamy na myśli:

Jeśli metryka celuje w kluczowy [...][cel biznesowy] (/blog/?p=9400)*, jest to wskaźnik KPI

w kluczowy (/blog/?p=9400)*, jest to wskaźnik KPI Jeśli metryka obejmuje dowolny cel biznesowy, który nie jest głównym celem, to jest nazywana po prostu metryką

Oto przykład wskaźnika KPI:

Zwiększenie liczby prób nowych klientów o 23% w 2021 r., co oznacza wzrost z 18 prób tygodniowo do 21 prób tygodniowo

Oto przykład metryki:

Organiczny ruch przychodzący w witrynie

Różnica polega na tym, że pierwszy przykład jest konkretny i ma pożądany rezultat. Drugi przykład również przyczynia się do ogólnej strategii, ale nie jest tak jasno zdefiniowany lub powiązany z konkretnym wynikiem.

Zapamiętaj każdy KPI jest metryką , ale nie każda metryka jest KPI

Jednak nie jesteśmy jeszcze do zrobienia..

Istnieją dwa rodzaje wskaźników:

Metryki wymagające działania są konkretne i mają powtarzalne działania, które prowadzą do wyników

są konkretne i mają powtarzalne działania, które prowadzą do wyników Metryki próżności sprawiają, że produkt wygląda dobrze, ale nie oferują wglądu w to, jak do niego dotarłeś i co powinieneś zrobić dalej (liczba polubień na Instagramie)

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, sprawdź KPI a metryki: czym są i jak je śledzić.

15 kluczowych wskaźników KPI i metryk zarządzania produktem, które należy śledzić

Aby pomóc ci osiągnąć wszystkie twoje celów jako menedżer produktu przygotowaliśmy listę następujących celów zarządzanie produktem metryki, które należy śledzić:

Wskaźniki KPI dla klientów

Wskaźniki KPI dla klientów dotyczą przede wszystkim klientów.

Te wskaźniki produktu pozwalają śledzić poziom zadowolenia klientów i ich wartość dla firmy.

1. Niestandardowa satysfakcja klienta

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoi klienci są zadowoleni, to satysfakcja klienta jest odpowiednią miarą dla Ciebie. Możesz się tego dowiedzieć, wysyłając ankiety, które mają na celu konkretne obszary, które Twoim zdaniem wymagają poprawy.

Odpowiedzi pozwolą ci dowiedzieć się, którzy klienci są niezadowoleni i wymagają dodatkowej uwagi ze strony zespołów ds. zarządzania produktami.

Oto prosty sposób na obliczenie tego wskaźnika:

Zadowolenie klienta = liczba pozytywnych odpowiedzi ÷ liczba wszystkich odpowiedzi x 100

Jeśli używasz Wynik satysfakcji klienta (CSAT) klienci oceniają konkretny produkt lub usługę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza "bardzo zadowolony", a 1 "bardzo niezadowolony" Jeśli produkt spełnia oczekiwania klientów, to uzyskasz wyższy wynik.

Złożony wynik satysfakcji klienta jest obliczany poprzez zsumowanie wyników i podzielenie ich przez liczbę respondentów.

Jeśli jednak chcesz zwizualizować CSAT jako procent "zadowolonych" klientów, podziel całkowitą liczbę 4 i 5 (respondentów "zadowolonych" i "bardzo zadowolonych") przez całkowitą liczbę respondentów.

W przeciwieństwie do Net Promoter Score, Customer Satisfaction Score ocenia zadowolenie z konkretnej funkcji, a nie z firmy jako całości.

Bonus: Dowiedz się jak AI może pomóc w osiągnięciu celów związanych z zarządzaniem produktem !_

2. Wskaźnik retencji Wskaźnik utrzymania niestandardowych klientów jest kluczowym wskaźnikiem do monitorowania przez każdego menedżera ds. powodzenia klienta.

dlaczego?

Wskaźnik retencji mierzy, ilu klientów zostało z twoim produktem w określonym okresie czasu. Na przykład, możesz oprzeć swoje obliczenia na liczbie rocznych rozszerzeń członkostwa lub zakupów produktów.

Podczas gdy wskaźnik retencji koncentruje się na lojalnych klientach, wskaźnik rezygnacji uwzględnia tych, którzy mogli przejść do produktu konkurencji.

Tutaj możesz obliczyć oba z nich:

Współczynnik retencji = Klienci na koniec danego okresu - nowi klienci ÷ klienci na początku danego okresu x 100

Współczynnik rezygnacji: Współczynnik rezygnacji klientów współczynnik = klienci utraceni ÷ całkowita liczba klientów

3. Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji to wskaźnik sprzedaży i marketingu, prawda?

Niekoniecznie.

Znasz te aplikacje, które dają ci darmową wersję próbną na kilka dni?

Po zakończeniu wersji próbnej możesz zdecydować się porzucić aplikację lub zacząć za nią płacić, ponieważ w rzeczywistości niesamowicie zmieniła życie.

To właśnie może mierzyć współczynnik konwersji.

Może on śledzić, jak długo trwa konwersja użytkowników korzystających z darmowej wersji próbnej lub użytkowników próbnych w niestandardowych klientów.

Pomoże ci to przewidzieć, ilu płacących klientów uzyskasz od określonej liczby użytkowników bezpłatnej wersji próbnej.

Oto jak można to obliczyć:

Współczynnik konwersji =liczba płacących klientów ÷ liczba użytkowników wersji próbnej

4. Wartość niestandardowa dla całego życia klienta

Ten wskaźnik KPI oblicza, ile przychodów firma może oczekiwać od swoich klientów w dłuższej perspektywie.

Czasami może obejmować średni przychód zapewniany przez jednego dostawcę, zanim zdecyduje się on anulować subskrypcję.

Aby określić wartość życiową klienta, należy określić, jak długo klient korzysta z produktu i jaki średni przychód przynosi dany użytkownik.

Oto jak można to obliczyć:

* wartość niestandardowa średni przychód na użytkownika x średni czas życia klienta

5. Koszt pozyskania klienta

Jest to jeden z najważniejszych wskaźników SaaS, na który musi zwrócić uwagę menedżer produktu.

dlaczego?

Obejmuje on wszystkie koszty poniesione przez firmę SaaS podczas próby pozyskania nowego klienta w określonym okresie czasu.

o jakich kosztach tutaj mówimy?

Może to obejmować:

WynagrodzeniaMarketing !_

9. Testowanie i wskaźnik KPI prędkości

Testowanie jest sercem wydawania produktów. Menedżerowie produktu mogą śledzić szereg wskaźników KPI, takich jak liczba testów zakończonych pomyślnie i procent testów zautomatyzowanych.

Dzięki współpracy z Kontrola jakości i testowanie zespół ds. produktu może weryfikować funkcje i systemy przyrostu produktu oraz tworzyć cele związane z ciągłym doskonaleniem.

Jednym ze wskaźników jest Velocity KPI, który śledzi całkowitą liczbę wykonanych testów.

Oto jak obliczyć wskaźnik KPI Velocity:

Velocity KPI = testy automatyzowane + testy manualne

10. Skuteczność wykrywania defektów

Jako menedżer produktu możesz skupić się na testach i defektach na wiele sposobów. Można na przykład śledzić liczbę nieudanych testów, co stanowi wskaźnik KPI dotyczący defektów. W ramach szerokiej kategorii defektów można również śledzić defekty aktywne, odrzucone lub poważne.

Ważne jest również śledzenie tego, jak dobrze zespół identyfikuje i odkrywa defekty. Wskaźnik Skuteczność wykrywania defektów (DDE) to wskaźnik, który mierzy procent defektów wyłapanych przez zespół w stosunku do ogólnej liczby defektów produktu.

Jeśli DDE rośnie w czasie, jest to dobra wiadomość, ponieważ wskazuje, że zespół wyłapuje więcej błędów i defektów przed wydaniem produktu.

Oto jak obliczyć skuteczność wykrywania defektów:

DDE = liczba defektów zidentyfikowanych przez team ÷ suma wszystkich defektów (zidentyfikowanych przez team i użytkowników końcowych) X 100

11. Eskalacje zgłoszeń wsparcia

Ten krytyczny zestaw wskaźników zarządzania produktem pomoże ci trzymać rękę na pulsie w kwestii jakości produktu po jego wydaniu. Zgłoszenia są zazwyczaj eskalowane w sytuacjach, w których pierwsza linia wsparcia nie była w stanie rozwiązać problemu.

Czaty i rozmowy z klientami, wpisy na Twitterze i komentarze na blogu mogą być wliczane do tej liczby, ale są znacznie trudniejsze do śledzenia.

Gdy wskaźnik eskalacji jest wysoki, jako menedżer produktu powinieneś zbadać, czy istnieje ciągły problem z bieżącą funkcją lub produktem.

Możesz śledzić wskaźnik eskalacji wsparcia za pomocą tej formuły:

Współczynnik eskalacji wsparcia = liczba zgłoszeń eskalowanych z pierwszego poziomu ÷ całkowita liczba zgłoszeń wsparcia

Wskaźniki KPI wydajności biznesowej

Wskaźniki wydajności biznesowej mierzą rentowność firmy.

Mówiąc prościej, dotyczy to głównie pieniędzy.

12. Miesięczny przychód cykliczny

Miesięczne powtarzające się przychody to wskaźnik powszechnie stosowany przez firmy SaaS do śledzenia rentowności ich firmy. 💸

Oblicza pieniądze, które produkt przynosi co miesiąc, więc jest to przychód, którego firma SaaS może oczekiwać każdego miesiąca.

Oto jak możesz to obliczyć:

Miesięczny przychód cykliczny = średni przychód na użytkownika w ujęciu miesięcznym x łączna liczba użytkowników w danym miesiącu

13. Procent przychodów z nowych produktów

Jest to wskaźnik KPI dotyczący rozwoju produktu, który śledzi całkowity przychód uzyskany ze sprzedaży nowych produktów.

W ten sposób można zobaczyć, jak dobrze nowe produkty przyczyniają się do ogólnej wydajności Businessu.

Jeśli twój nowy produkt nie wnosi zbyt wiele, możesz spróbować uruchomienie produktu aktualizacja 🚀 lub przeprowadzenie dalszych badań rynkowych.

Oto jak można to obliczyć:

Procent przychodów z nowych produktów = przychody całkowite ÷ przychody z nowych produktów

14. Średni przychód na użytkownika

Średni przychód na użytkownika jest wskaźnikiem KPI powszechnie stosowanym przez Business SaaS. Śledzi on, ile pieniędzy firma może oczekiwać od pojedynczego użytkownika.

Ten wskaźnik KPI mówi ci, czy celujesz we właściwych odbiorców i czy prawidłowo wyceniłeś swój produkt.

Oto jak można go obliczyć:

średni przychód na użytkownika = całkowity przychód wygenerowany w danym okresie ÷ liczba użytkowników w tym samym okresie

15. Wynik promocji netto Wynik promotora netto to wskaźnik KPI, który mierzy liczbę obecnych klientów, którzy są skłonni promować Twój produkt komuś innemu. 👍

Śledzi również liczbę klientów, którzy po prostu nie są zainteresowani Twoim produktem 🙅 (krytycy).

Prostym sposobem do zrobienia tego jest poproszenie klientów o ocenę produktu od 0 do 10.

Możesz uznać ich za promotorów, jeśli ocenią Twój produkt w przedziale 7-10, a za krytyków, jeśli ocenią go w przedziale 0-6.

Do zrobienia tego, twój zespół ds. produktów może znaleźć przyczynę braku lojalności u krytyków i poprawić ogólne wrażenia związane z produktem dla wszystkich klientów.

Oto jak można to obliczyć:

Net promoter score = % promotorów - % krytyków

Jak śledzić wskaźniki KPI zarządzania produktem

Świetnie, więc wiesz już, które wskaźniki KPI zarządzania produktem należy śledzić.

Aby poprawić swoją wydajność i rzeczywiście odnieść powodzenie, potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci śledzić i mierzyć te wskaźniki KPI . Narzędzia KPI do zarządzania produktem takie jak ClickUp , mają funkcje takie jak wbudowane raportowanie, intuicyjne pulpity i nie tylko!

Użyj tego Szablon KPI ClickUp do śledzenia KPI swojego zespołu.

Pobierz ten szablon Oto bliższe spojrzenie na to, dlaczego ClickUp ma idealne funkcje dla wskaźników KPI zarządzania produktem:

1. Cele

Nie można poprawić wydajności i osiągnąć wizji produktu bez ustawienia celów, prawda?

cóż, można

Wątpimy jednak, by otworzyło to jakiekolwiek drzwi do nowych możliwości. Cele ClickUp można podzielić na mniejsze cele.

Cele są Twoimi zadaniami i po ich zakończeniu osiągasz swój Cel. Postępy w osiąganiu celów będą również automatycznie aktualizowane w ClickUp.

_W jaki sposób pomaga to w zarządzaniu wskaźnikami KPI zarządzania produktem?

Możesz niestandardowo dostosować metryki używane do śledzenia tych celów, takie jak:

Liczby: dane liczbowe, takie jak współczynnik rezygnacji lub współczynnik odrzuceń

dane liczbowe, takie jak współczynnik rezygnacji lub współczynnik odrzuceń Prawda lub fałsz: do sprawdzenia, czy coś zostało zrobione, czy nie, np, zarządzanie zapasami Waluta: dla metryk produktu, takich jak miesięczne powtarzające się przychody lub marża brutto

do sprawdzenia, czy coś zostało zrobione, czy nie, np, zarządzanie zapasami Zadania: do śledzenia wydajności na podstawie zakończonych zadań produktu

2. Pulpity Pulpity ClickUp zapewniają ogólny przegląd wszystkiego, co dzieje się w obszarze roboczym.

Jest to idealne rozwiązanie dla każdego lidera produktu, który musi nadzorować swoje portfolio produktów.

W przeciwieństwie do Arkusze Google lub Pulpity programu Excel każdy pulpit KPI zawiera mnóstwo niestandardowych widżetów, dzięki czemu można wyświetlić wskaźniki produktu w wybrany sposób.

Oto lista niektórych widżetów, które można dodać do pulpitu KPI produktu:

Wykres słupkowy 📊

Wykres liniowy 📉

Wykres kołowy 🥧

Wykres baterii🔋

Obliczenia📝

3. Teams Raportowanie

Raporty Teams można również dodawać jako widżety do pulpitów.

Oto niektóre z dostępnych widżetów tabeli:

Completed Report: zobacz liczbę zadań zakończonych przez każdego członka zespołu

zobacz liczbę zadań zakończonych przez każdego członka zespołu Worked On: pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu

pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu Punkty obszaru roboczego: grywalizacja zadań produktowych, dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników w zespole produktowym

grywalizacja zadań produktowych, dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników w zespole produktowym Who's Behind: określa, którzy członkowie zespołu potrzebują nieco więcej motywacji, widząc liczbę niewyjaśnionych powiadomień i zaległych zadań

Bonus: Sprawdź czym jest raportowanie KPI & poznaj te powszechne Wskaźniki KPI w zarządzaniu projektami !

Czas na realizację strategii produktowej 🎯

Wskaźniki KPI do zarządzania produktem pomagają z łatwością zarządzać strategią produktu.

Są to podstawowe wskaźniki powodzenia, których każda firma potrzebuje do realizacji swoich celów.

Ale samo wybranie kilku wskaźników KPI nie wystarczy. 💇

Trzeba je również śledzić!

Na szczęście ClickUp umożliwia śledzenie wskaźników KPI i więcej

Zgadza się, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania wskaźnikami KPI zarządzania produktem, a także funkcje pomysłu na produkt i jego realizacji.

Niezależnie od tego, czy jest to automatyzacja zadań, czy Szablony projektów clickUp ma wszystko, czego potrzebujesz! Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby Twoi niestandardowi klienci mogli poczuć się tak w przypadku Twojego produktu: