Loom vs Zoom: Które narzędzie wideo jest najlepsze w 2024 roku?

Spotkania twarzą w twarz nie zawsze są praktyczne, zwłaszcza w przypadku zespołów zdalnych lub hybrydowych. Na szczęście odpowiednie połączenie narzędzi komunikacji cyfrowej wypełnia luki, pozwalając pozostać w kontakcie z szefem, współpracownikami i klientami za pomocą jednego przycisku.

Problem w tym, że istnieje mnóstwo narzędzi do wideokonferencji. Co jest najlepszą opcją?

Jeśli stoisz na rozdrożu, być może zastanawiasz się pomiędzy Loom a Zoom. Obie platformy oferują zalety wideokonferencji i nagrywania ekranu, a także inne soczyste korzyści. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do

profesjonalnych spotkań

, szkoły lub po prostu pozostawania w połączeniu z przyjaciółmi i rodziną, dobrze jest zrozumieć mocne i słabe strony Loom i Zoom, aby znaleźć najlepszą opcję.

W tym przewodniku omówimy sposób działania każdej platformy, porównamy ich funkcje i przedstawimy niezbyt tajną alternatywę, która zdmuchuje Zoom i Loom z wody.

Co to jest Zoom?

Zoom

zaczynał jako narzędzie do wideokonferencji, ale dziś obsługuje szeroki zakres funkcji, od spotkań online i webinarów po rozmowy wideo i sesje wideo na żywo.

Zoom to przyjazna dla użytkownika platforma, której ludzie używają zarówno do komunikacji osobistej, jak i zawodowej. Oferuje głównie wideokonferencje, które pozwalają na połączenie w czasie rzeczywistym z innymi osobami, niezależnie od strefy czasowej. Posiada jednak również funkcje takie jak udostępnianie ekranu,

tablice

, nagrywanie, a nawet usługi transkrypcji.

Zoom funkcje

Zoom oferuje wszystko po trochu, więc nic dziwnego, że platforma ta jest najpopularniejszym narzędziem do wideokonferencji na świecie. Zapoznaj się z najbardziej przydatnymi funkcjami Zooma.

1. Wideokonferencje

Via

Zoom

Zoom reklamuje się jako ujednolicona platforma komunikacyjna typu "wszystko w jednym". Oczywiście, wirtualne spotkania to jej chleb powszedni, ale oferuje również narzędzia do planowania spotkań, telefony VoIP i narzędzia do czatowania. Zoom jest dostępny na Windows, Mac, iOS i Android, więc możesz tworzyć, dołączać i planować spotkania na dowolnym urządzeniu.

Jeśli obawiasz się bombardowania Zoom, możesz mieć pewność, że Zoom poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Wszystkie spotkania są szyfrowane. Platforma oferuje również zabezpieczenia oparte na rolach, kody dostępu i poczekalnie, aby uniemożliwić przypadkowym osobom udział w spotkaniach.

2. Narzędzia do współpracy

Przez Zoom

Zoom dodał wiele funkcji współpracy, takich jak czat zespołowy, nagrania wideo i tablice, aby utrzymać profesjonalne Teams na właściwym torze. Wyróżniające się funkcje obejmują udostępnianie ekranu Zoom i tablice, które są bardzo pomocne w prezentacjach, demonstracjach i sesjach współpracy. Użytkownicy mogą również udostępniać swoje ekrany w czasie rzeczywistym i dynamicznie wchodzić w interakcje podczas wideokonferencji. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, może skorzystać z funkcji nagrywania lub transkrypcji, aby ułatwić udostępnianie spotkania po fakcie.

Aha, jeśli masz ochotę urozmaicić swoje spotkania w Zoom, platforma oferuje również wirtualne tła i emoji. Niekoniecznie są to rzeczy niezbędne, ale sprawiają, że spotkania są przyjemniejsze! 🎉

3. Integracje

Przełączanie się między Zoom, Slack, Gmail i Microsoft Excel nie jest zabawne. Na szczęście Zoom integruje się z wieloma popularnymi narzędziami do pracy. Być może nadal będziesz musiał przełączać się między platformami, ale integracje Zoom zdecydowanie usprawnią cykl pracy.

4. AI

Przez Zoom

Zoom AI Companion to nowa funkcja, która ma mocny cios. Poproś Zoom AI o:

Przetwarzanie nagrań za pomocą analiz, wskaźników tematycznych i inteligentnych rozdziałów

Generowanie agendy spotkań i podsumowania

Pobieranie metryk prezentacji

Automatyczne tłumaczenie na 32 języki

Pisanie odpowiedzi na czacie

Podsumowywanie wątków czatu

Pisanie e-maili i opisów wydarzeń dla Zoom Events

Tworzenie zawartości Tablicy

Zoom's AI Companion jest Free ze wszystkimi płatnymi planami Zoom, więc dlaczego nie spróbować?

Zoom cena

Basic: Free

Free Pro: 13,33 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

13,33 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 18,33 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

18,33 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Plus: $22.49/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$22.49/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Co to jest Loom ?

Loom

jest najbardziej znany jako narzędzie do nagrywania ekranu, ale dodano do niego wiele przydatnych funkcji, które pokochają zdalne Teams. Dzięki Loom możesz nagrywać wideo z ekranu - i opcjonalnie dołączać nagrania z kamery internetowej - i generować link do natychmiastowego udostępniania swojemu zespołowi, klientom i nie tylko. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform do wideokonferencji, takich jak Zoom, Loom jest asynchroniczny, więc nie wchodzisz w interakcje z innymi osobami w czasie rzeczywistym.

Loom funkcje

Możesz nie być w stanie organizować spotkań na żywo za pomocą Loom, ale ta platforma jest nadal popularnym wyborem do udostępniania instrukcji, opinii lub wyjaśnień, które odbiorca może oglądać wielokrotnie. Zajrzyjmy pod maskę i przyjrzyjmy się najpopularniejszym funkcjom Loom.

1. Nagrania ekranu

Via

Loom

Podstawową funkcją Loom jest możliwość nagrywania i udostępniania

nagrania ekranu

za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Ponieważ możesz nagrywać zarówno swój ekran, jak i kamerę internetową, Loom ułatwia tworzenie bardziej osobistych, angażujących doświadczeń asynchronicznych. Możesz nawet dodawać zadania, wezwania do działania, komentarze i emotikony, aby wideo było jeszcze bardziej angażujące.

Szczerze mówiąc, darmowa wersja Loom jest całkiem solidna. Jeśli potrzebujesz podstawowego narzędzia do nagrywania ekranu, jest ono dostępne zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych teamów. Oczywiście, zawsze można dopłacić, jeśli chce się korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji

free narzędzie do nagrywania ekranu

jest ważnym punktem sprzedaży.

Loom jest dostępny za pośrednictwem aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej lub rozszerzenia Chrome, więc możesz nagrywać i udostępniać informacje, gdziekolwiek wolisz pracować.

Podobnie jak Zoom, Loom oferuje również wysokiej jakości zabezpieczenia klasy Enterprise. Umożliwia niestandardowe ustawienie przechowywania danych i prywatności, a także konfigurację jednokrotnego logowania i innych środków bezpieczeństwa.

2. Edycja i personalizacja

Via Loom

Jeśli twoje nagranie nie wyszło idealnie za pierwszym razem, nie przejmuj się tym. Loom jest wyposażony w funkcje edycji, które pozwalają usuwać wpadki, łączyć ze sobą klipy, a nawet niestandardowo dostosowywać wideo za pomocą logo i miniaturek. Możesz nawet edytować wideo jak dokumenty pisemne za pomocą funkcji Edytuj według transkrypcji, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

3. Integracje

Kto ma czas, aby opuścić Dokumenty Google, nagrać Loom, a następnie wkleić go z powrotem do swojego rozwiązania PM? Nikt nie chce tego robić, więc wykorzystaj integracje Loom do osadzenia lub udostępniania Loom swoim współpracownikom za pomocą kilku kliknięć.

4. AI

Via Loom

Loom również wskakuje na modę AI, aby zrobić

działać szybciej

i łatwiej. Dzięki Loom AI użytkownicy generują tytuły i streszczenia jednym kliknięciem. AI generuje transkrypcję wideo i analizuje ją, aby:

Pisać e-maile

Automatycznie osadzać wezwania do działania

Usuwać słowa wypełniające i niezręczne pauzy

Automatycznie generować zadania z transkrypcji lub notatek ze spotkań

Konwertuj jeden Loom na spersonalizowane warianty

Tłumaczenie na ponad 50 języków

Minusem jest to, że Loom AI nie jest wliczone w miesięczną subskrypcję. Loom pobiera opłatę w wysokości 4 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczaną rocznie, za dostęp do AI. 🤖

Loom cena

Starter: Free

Free Business: $12.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Loom vs Zoom : Porównanie funkcji

Ludzie lubią wrzucać Zoom i Loom do tej samej kategorii, ale nie są one takie same. Największą różnicą jest to, że Zoom jest platformą synchroniczną, w której wszystkie interakcje odbywają się w czasie rzeczywistym, podczas gdy Loom jest platformą asynchroniczną, w której wstępnie nagrywasz wiadomości, edytujesz je i udostępniasz swojemu zespołowi dla potomności.

Nie są to jednak jedyne różnice. Porównajmy funkcje Loom i Zoom, aby zobaczyć, gdzie każde rozwiązanie błyszczy.

AI

Zarówno Zoom, jak i Loom oferują funkcje oparte na AI, choć ich użyteczność i koszt są różne. Zoom AI tłumaczy 32 języki, podczas gdy Loom może zrobić ponad 50. Zarówno Zoom, jak i Loom AI tworzą e-maile, piszą czaty i generują metryki.

Musimy jednak przyznać "W" Loomowi. Zdolność AI do usuwania słów wypełniających, generowania spersonalizowanych wiadomości z jednego wideo i tworzenia zadań czyni ją bardziej wartościową niż AI Zoom. Aby uzyskać dostęp do AI Loom, trzeba uiścić dodatkową opłatę, ale wielu użytkowników twierdzi, że jest to warte swojej ceny.

Zwycięzca: Loom

Narzędzia zaangażowania i współpracy

Wiemy już, że Zoom jest lepszy do spotkań wideo na żywo, podczas gdy Loom jest lepszy do nagrywania ekranu. Obie oferują narzędzia do angażowania i współpracy, choć do różnych celów, więc wszystko sprowadza się do tego, które funkcje najlepiej pasują do Twojego stylu pracy. 🛠️

Zoom oferuje interaktywne narzędzia, takie jak tablice, ankiety i podpokoje, które są idealne do angażowania widzów podczas spotkań w czasie rzeczywistym. Loom ułatwia zaangażowanie, ale głównie poprzez komentarze, reakcje i nagrane opinie. Daje to użytkownikom czas na interakcję z zawartością we własnym tempie. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto boi się popełnić błąd

Etykieta Zoom

błąd.

Żadna z opcji nie jest lepsza od drugiej; zależy to tylko od przypadku użycia i tego, do zrobienia czego potrzebujesz narzędzia.

Zwycięzca: Zoom do współpracy na żywo; Loom do pracy asynchronicznej lub udokumentowanej informacji zwrotnej

Cena

Jeśli patrzymy wyłącznie na ceny, Zoom jest droższy niż Loom. Jego warstwa Pro jest o około 1 USD droższa niż Loom. Jeśli jednak zapłacisz Loom 4 USD miesięcznie za dodatek na użytkownika dla AI, Zoom jest tańszy.

Ponieważ Zoom i Loom spełniają dwie oddzielne funkcje, nie jest to dokładnie porównanie jabłek do jabłek. Oba narzędzia oferują podstawowe darmowe plany, więc warto wypróbować obie platformy, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Ostatecznie jednak Loom wydaje się być najlepszą wartością w stosunku do ceny, biorąc pod uwagę wyższy koszt planów Business i Business Plus firmy Zoom.

Zwycięzca: Loom

Zoom vs Loom na Reddit

Zoom i Loom mają swoje wady i zalety. Zalecamy wysłuchanie codziennych użytkowników, aby dowiedzieć się, która platforma najlepiej sprawdza się w danym przypadku. Jeden użytkownik Reddit uznał Loom za przełom w obsłudze klienta, mówiąc: "Właśnie wykupiłem subskrypcję Loom dla całego mojego zespołu. Myślę, że to niesamowite narzędzie do angażowania niestandardowych klientów w nowy sposób"

Jednak nie wszyscy są zakochani w Loom. Inny użytkownik Reddita mówi: "Czy jestem jedyną osobą, która gardzi Loom? Dlaczego muszę sięgać po słuchawki i oglądać wideo, w którym opisujesz coś, co z łatwością mógłbyś powiedzieć jednym zdaniem? A może jestem już za stary, żeby to zrozumieć?"

Użytkownicy biznesowi w przeważającej większości preferują Zoom do komunikacji synchronicznej, zwłaszcza w porównaniu z rozwiązaniami takimi jak Microsoft Teams. Jeden z użytkowników powiedział , "Zoom w przeciwieństwie do Teams, po prostu działa. Pracujemy z Zoom od 3 lat i ani razu ... nie dostaliśmy zgłoszenia lub prośby od użytkownika o pomoc z Zoom. Korzystamy również z ich systemu telefonicznego, więc jest to wszystko w jednej aplikacji", powiedzieli, "bardzo pomocne dla naszych użytkowników"

Spotkaj się z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Loom vs Zoom

Zoom i Loom są popularne nie bez powodu, ale te narzędzia komunikacyjne nie radzą sobie ze wszystkim. Zoomowi brakuje kompleksowego zarządzania projektami, podczas gdy Loom wciąż pozostaje w tyle pod względem komunikacji i zaangażowania.

ClickUp jest prostą odpowiedzią na debatę Zoom vs Loom. Do zrobienia mamy nie tylko

integrujemy się z narzędziami takimi jak Zoom

ale także wsparcie dla kompleksowej współpracy w jednym miejscu. Wreszcie, kompleksowe rozwiązanie do planowania, komunikacji i wykonywania pracy.

Łatwe nagrywanie ekranu

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania z ClickUp

ClickUp nie oferuje natywnie wideokonferencji, ale integrujemy się z platformami takimi jak Zoom, aby łatwo zaplanować czaty wideo na żywo ze współpracownikami.

Jednakże

ClickUp Clip

funkcja ta z łatwością zastępuje rozwiązania takie jak Loom. Nagrywanie ekranu lub zakładki przeglądarki, dodawanie głosu za pomocą mikrofonu, natychmiastowe udostępnianie wideo współpracownikom i tworzenie zadań na podstawie nagrań. Ponieważ ClickUp jest przede wszystkim rozwiązaniem do zarządzania projektami, dodasz kontekst do wiadomości z prędkością kliknięcia.

Współpraca "wszystko w jednym

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Uwielbiamy Zoom, ale tak wiele dzisiejszych cykli pracy odbywa się asynchronicznie. ClickUp zapewnia wsparcie dla

komunikacja asynchroniczna

z

Widok czatu

który zapewnia zakończoną historię czatu dla pojedynczego projektu lub zadania - nigdy więcej nie przełączaj się między Slackiem a zadaniami. Dla wizualnych współpracowników,

Tablice ClickUp

wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym podczas burzy mózgów, mapowania procesów i wielu innych czynności.

Oszczędzające czas narzędzie AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI

to narzędzie AI, które zastąpi je wszystkie. Powiedz naszemu AI, jaka jest Twoja rola zawodowa, a niestandardowe sugestie pozwolą Ci zaoszczędzić najwięcej czasu. AI nie tylko służy jako pomocny chatbot do wyszukiwania osób, zadań i dokumentów w ClickUp, ale także automatyzuje przekazywanie zadań, tworzy szablony, generuje transkrypcje i wiele więcej.

Udostępnianie wideo w krótszym czasie w ClickUp

Wideo Zoom doskonale nadają się do naśladowania bezpośrednich rozmów online, podczas gdy profesjonaliści używają Loom do udostępniania informacji zwrotnych w cyfrowych obszarach roboczych. Oba narzędzia mają swój czas i miejsce, ale daleko im do doskonałości.

Zaoszczędź więcej czasu i przestań przełączać się między platformami komunikacyjnymi. ClickUp integruje się z Zoom dla wiadomości wideo w czasie rzeczywistym i oferuje proste nagrania jednym kliknięciem, które dodają kontekst do każdego projektu.

Zabierz ClickUp na jazdę próbną, aby przekonać się o naszych możliwościach współpracy.

Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz

