Jak poprawić relacje między agencją a klientem, aby wzrosły w 2024 roku?

W biznesie partnerstwo jest wszystkim. Ale jedno partnerstwo jest często pomijane - to między agencją a jej klientami.

To powiązanie jest czymś więcej niż tylko transakcją; to współpraca. Dwie strony łączą siły, aby osiągnąć wspólny cel, napędzany zaufaniem, wzajemnym szacunkiem, przejrzystością i wspólną wizją.

Nie chodzi tu jednak tylko o sprzedaż czy sfinalizowanie transakcji. Chodzi o zbudowanie czegoś trwałego - wzajemnie korzystnego powiązania, które rośnie i ewoluuje. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów staje się to ważniejsze niż kiedykolwiek.

W tym artykule zagłębimy się w szczegóły powiązań między agencją a klientem. Omówimy najlepsze praktyki kultywowania udanego powiązania, rolę marketingu cyfrowego w ich wzmacnianiu oraz sposoby pokonywania wyzwań, które nieuchronnie się pojawiają.

Zbadamy również, w jaki sposób nowoczesne narzędzia mogą pomóc agencjom i klientom w skuteczniejszej komunikacji, prowadząc do lepszych wyników dla wszystkich zaangażowanych stron.

Oblicza relacji agencja - klient

Dobra relacja agencja-klient wypełnia lukę między potrzebami klienta a możliwościami agencji. Rozwija się dzięki

1. Budowanie zaufania w relacjach z klientem

Zaufanie jest podstawą każdego zdrowego powiązania między agencją a jej klientami. Zaufanie klienta można zdobyć dzięki jasnej komunikacji, przejrzystości i dotrzymywaniu obietnic.

Gdy klienci ufają swojej agencji, są bardziej skłonni do udostępniania cennych informacji, przekazywania konstruktywnych opinii i przyjmowania nowych pomysłów. Pomaga to agencji lepiej zrozumieć potrzeby klienta i tworzyć skuteczniejsze rozwiązania.

2. Zapewnienie niestandardowej satysfakcji klienta

Zadowolenie klienta to puls powiązania agencji z klientem. Wskazuje, jak dobrze agencja spełnia potrzeby i oczekiwania klienta. Zadowoleni klienci są bardziej skłonni do pozostania lojalnymi i polecania agencji innym, co prowadzi do zwiększenia przychodów i doskonałej reputacji.

3. Utrzymanie pracowników i reputacja

Zadowoleni i zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do świadczenia doskonałej pracy i wyjątkowej obsługi, co sprzyja wyższemu poziomowi zadowolenia i lojalności klientów. Pozytywna reputacja przyciąga również nowych klientów i pomaga utrzymać obecnych, zapewniając agencji przewagę konkurencyjną i zrównoważony wzrost.

4. Pomiar jakości relacji

Aby ocenić jakość powiązań między agencją a klientem, niezbędne jest wykorzystanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i wskaźnika promocji netto (NPS). KPI to konkretne wskaźniki, które mierzą wydajność agencji w takich obszarach, jak zadowolenie klientów, utrzymanie pracowników i wzrost przychodów. NPS mierzy prawdopodobieństwo, że klient poleciłby agencję innym.

Są to narzędzia wglądu oferują widoczność siły relacji z klientami i obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze praktyki mające na celu poprawę powiązań między agencją a klientem

Jeśli chcesz budować trwałe i owocne relacje z klientami, musisz przestrzegać kilku najlepszych praktyk, które pomogą wam wspólnie się rozwijać.

Oto niektóre z nich:

1. Pielęgnuj otwarte kanały komunikacji

Komunikacja jest kluczem do powodzenia każdego partnerstwa. Musisz regularnie utrzymywać kontakt z klientami, udostępniać im aktualizacje, zadawać pytania i rozwiązywać wszelkie problemy. Możesz użyć narzędzi takich jak Google Chat i Slack do szybkich czatów lub funkcji wiadomości ClickUp do szczegółowych rozmów związanych z projektem. Widok czatu w ClickUp jest doskonałym narzędziem do usprawnienia komunikacji związanej z projektem z zespołem, bez konieczności przełączania się z ClickUp na inne narzędzie.

Użyj ClickUp Chat, aby uprościć komunikację ze swoim zespołem

ClickUp Chat pozwala na

Tworzenie widoków czatu dla dowolnego poziomu pracy, od aktualizacji w całej firmie po konkretne Teams lub projekty

Etykietowanie i przypisywanie osób, zadań, dokumentów, widoków i lokalizacji za pomocą @wzmianek

Udostępnianie załączników, połączonych linków, osadzonych elementów i formatów tekstu sformatowanego w wiadomościach

Integracja z innymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Google Chat, Slack i Microsoft Teams

Otrzymywanie powiadomień o wszelkich aktualizacjach lub wzmiankach w widokach czatu

Możesz także użyć Szablon planu komunikacji ClickUp aby uprościć planowanie strategii rozwoju Business Plan.

Usprawnij współpracę i komunikację w zespole dzięki szablonowi planu komunikacji ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz łatwo stworzyć znaczący plan działania, a także śledzić swoje działania cele projektu i zapewnić dotrzymanie wszystkich terminów. Skorzystaj z tego szablonu, aby

Zaplanować strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Dostosować i dopracować komunikaty dla odbiorców docelowych

Stabilnie komunikować się z klientami i zainteresowanymi stronami

2. Opracowanie wyczyszczonych celów i oczekiwań

Nic nie zbliża agencji i klientów tak skutecznie, jak udostępnianie wspólnych celów. W końcu, gdy biznes klienta się rozwija, rośnie również Twój. A kiedy osiągasz lepsze wyniki niż wyznaczone cele, oboje na tym korzystacie.

Aby te scenariusze powodzenia były możliwe do zrealizowania, Ty i Twoi klienci musicie mieć jasną wizję

co chcecie osiągnąć i

w jaki sposób będziecie mierzyć swój postęp

Z Cele ClickUp umożliwia ustawienie, śledzenie i udostępnianie konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów, które są zgodne z celami klienta.

Śledź swoje cele BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals) dzięki ClickUp Goals

Użyj ClickUp Goals, aby

Twórz możliwe do śledzenia cele połączone z Twoją pracą. Ustaw terminy, właścicieli i uprawnienia dla każdego Celu i monitoruj procent postępu w trakcie jego zakończenia

Mierz powodzenie za pomocą kryteriów liczbowych, pieniężnych, prawda/fałsz lub zadań. Twórz cele sprintów, tygodniowe cele sprzedażowe i inne, dodając do celów zadania z różnych teamów

Dodawaj karty celów do pulpitów nawigacyjnych i wyświetlaj postępy w realizacji celów oraz inne wskaźniki zespołu w jednym miejscu. Niestandardowy wygląd i układ pulpitów dostosowany do własnych preferencji

Możesz również zintegrować ClickUp z innymi projektami i aplikacjami zarządzanie klientami narzędzia takie jak Jira i Trello, zapewniające zgodność między platformami

3. Zrozumienie wzajemnych działań biznesowych

Aby dostarczać rozwiązania, które sprawdzają się w przypadku klientów, należy zrozumieć ich biznes od podszewki. Oznacza to poznanie ich celów, wyzwań, procesów i preferencji - być może lepiej niż oni sami. Im więcej rozmawiasz i współpracujesz, tym lepiej rozumiesz ich potrzeby i oczekiwania oraz przekształcasz je w powodzenie.

4. Zachęcaj do otwartej informacji zwrotnej i komunikacji

Informacje zwrotne są niezbędne do poprawy wyników i utrzymania satysfakcji klienta. Powinieneś zachęcać swoich klientów do dzielenia się szczerymi opiniami i sugestiami w trakcie całego powiązania.

To otwarta komunikacja z klientem pomoże ci zidentyfikować, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Powinieneś także zaplanować regularne wizyty kontrolne lub sesje informacji zwrotnych, aby omówić, co idzie dobrze, a co można poprawić.

5. Wdrożenie skutecznych procesów wdrażania

Dobry proces wdrażania nadaje ton reszcie powiązań. Powinien zapewniać klientom wszystkie informacje i zasoby potrzebne do płynnej współpracy. Może to obejmować takie rzeczy jak pakiety powitalne, sesje szkoleniowe lub dostęp do platform i narzędzi. Dobry proces wdrażania pomoże również zbudować zaufanie i relacje z klientami od samego początku.

6. Konsekwentne dotrzymywanie obietnic

Nic tak nie szkodzi powiązaniom, jak niedotrzymane obietnice. Musisz być niezawodny i godny zaufania, a to oznacza dotrzymywanie commitów i terminów. Ważne jest również, aby być przejrzystym w kwestii tego, co możesz, a czego nie możesz zrobić, oraz aby zarządzać oczekiwaniami klientów odpowiednio.

W ten sposób oboje jesteście na tej samej stronie i możecie współpracować, aby naprawić sytuację. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub opóźnienia, powinieneś jak najszybciej poinformować o tym swoich klientów i wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Marketing cyfrowy i relacje agencja - klient

Jako profesjonalista agencji lub marketer wiesz, jak ważne jest budowanie trwałych relacji z klientami. Ale jak to zrobić w erze cyfrowej, gdzie komunikacja i współpraca są bardziej złożone i dynamiczne niż kiedykolwiek? Tu właśnie z pomocą przychodzi marketing cyfrowy.

Narzędzia marketingu cyfrowego dla lepszej komunikacji

Narzędzia marketingu cyfrowego - od zarządzanie projektami klienta platformy i rozwiązania analityczne do oprogramowanie do współpracy -zmieniły sposób, w jaki agencje i klienci komunikują się i współpracują, zwiększając wydajność i skuteczność kampanii marketingowych .

Narzędzia te mogą pomóc

tworzyć udostępniane kalendarze, zadania i dyskusje, zapewniając wszystkim zgodność i śledzenie działań

przełamać silosy dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym oraz udostępnianiu dokumentów i zasobów

zapewnić podpowiedzi i proaktywne zaangażowanie, przekraczające oczekiwania klientów

dostosować komunikację do preferencji klienta, tworząc głębsze połączenia

wykorzystywać analitykę do podejmowania świadomych decyzji i budowania zaufania klientów

Strategie zarządzania procesami zatwierdzania w mediach społecznościowych

Zastanawiasz się, jak zachować spójność marki i zapewnić zgodność z wytycznymi marki i wymogami regulacyjnymi? Pomocne mogą być skuteczne przepływy pracy związane z zatwierdzaniem mediów społecznościowych.

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w lepszym zarządzaniu procesami zatwierdzania w mediach społecznościowych:

Korzystaj z platform do zarządzania mediami społecznościowymi, które umożliwiają tworzenie, planowanie i publikowanie postów w mediach społecznościowych na wielu platformach

Tworzenie kalendarzy zawartości, które pomagają z wyprzedzeniem planować i organizować treści w mediach społecznościowych

Ustawienie cykli pracy zatwierdzania, które umożliwiają klientom przeglądanie i zatwierdzanie postów w mediach społecznościowych przed ich opublikowaniem

Korzystaj z narzędzi do projektowania, które pomagają tworzyć atrakcyjną wizualnie i angażującą zawartość postów w mediach społecznościowych

Zapewnienie spójności marki i zgodności z przepisami dzięki usprawnionym procesom zatwierdzania, które sprawdzają wszelkie błędy lub naruszenia

Rola silnych relacji z klientami w usprawnianiu komunikacji marketingowej

Silne powiązania na linii klient-agencja są niezbędne do powodzenia działań marketingowych komunikacji marketingowej i niestandardowej obsługi klienta . Kiedy agencje i klienci mają solidne relacje, mogą komunikować się otwarcie, udostępniać spostrzeżenia i lepiej współpracować, co prowadzi do bardziej innowacyjnych i skutecznych kampanii marketingowych.

Sprzyja to również zaufaniu i zrozumieniu z nowymi klientami, umożliwiając agencjom uzyskanie głębszego wglądu w markę klienta, jego cele i grupę docelową. To z kolei umożliwia agencjom tworzenie bardziej dostosowanych i skutecznych strategii marketingowych, które rezonują z odbiorcami klienta.

Pokonywanie wyzwań w relacjach klient-agencja

Zdrowe relacje klient-agencja są integralną częścią powodzenia każdego projektu, ale często wiążą się z własnymi wyzwaniami. Od rozszerzania zakresu po presję budżetową, radzenie sobie ze sprzecznymi oczekiwaniami i zarządzanie cyklem pracy - wiele rzeczy może pójść nie tak.

Oto, w jaki sposób można stawić czoła tym problemom:

1. Pełzanie zakresu

Scope creep to stopniowe rozszerzanie projektu poza jego początkowe cele. Może się to zdarzyć z różnych powodów, takich jak zmieniające się potrzeby klienta, niejasne wymagania lub słabe zarządzanie projektami. Może to prowadzić do przekroczenia budżetu, niedotrzymania terminów i napiętych relacji.

Aby zapobiec pełzaniu zakresu,

Upewnij się, że obie strony rozumieją zakres prac oraz to, co jest uwzględnione lub wykluczone z projektu

Ustanowienie procesu zarządzania zmianą, który wymaga formalnego zatwierdzenia wszelkich zmian zakresu

Utrzymuj otwartą i przejrzystą komunikację, aby zająć się wszelkimi zmianami zakresu, gdy tylko się pojawią, i zapobiec ich wykolejeniu projektu

2. Presja budżetowa i spowolnienie gospodarcze

Presja budżetowa może wynikać z różnych źródeł, w tym nieoczekiwanych wydatków, zmiennych warunków rynkowych lub spowolnienia gospodarczego. Czynniki te mogą mieć wpływ na finanse i wykonalność projektu i mogą wymagać dostosowania planów i oczekiwań.

Aby sprostać temu wyzwaniu,

Przeznaczyć część budżetu na nieprzewidziane wydatki

Skoncentrować się na zadaniach o dużym znaczeniu, które są zgodne z celami projektu

Poszukiwanie możliwości negocjowania lepszych ofert lub warunków płatności z dostawcami i sprzedawcami

3. Konflikty i niejasne oczekiwania

Sprzeczne oczekiwania mogą pojawić się, gdy istnieje rozbieżność między tym, co klient lub niestandardowy oczekuje i co agencja dostarcza. Może się to zdarzyć z powodu słabej komunikacji, braku jasności lub nierealistycznych założeń. Sprzeczne oczekiwania prowadzą do niezadowolenia, frustracji i sporów.

Aby rozwiązać ten problem,

Określ cele projektu, rezultaty, oś czasu i obowiązki od samego początku

Zaplanuj okresowe spotkania kontrolne, aby upewnić się, że obie strony są zgodne co do oczekiwań i postępów

Prowadzenie szczegółowej dokumentacji spotkań, umów i komunikacji w celu uniknięcia nieporozumień

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla radzenia sobie z wyzwaniami w powiązaniach klient-agencja, ale przy odrobinie praktyki i dużo cierpliwości, można obejść i rozproszyć większość sytuacji.

Powodzenie w relacjach agencja-klient: Finastra i ClickUp

Wiele organizacji na całym świecie stosuje te najlepsze praktyki w celu poprawy powiązań na linii agencja-klient. Jedną z nich jest Finastra, wiodąca firma zajmująca się technologiami finansowymi, która jest dostawcą oprogramowania dla banków i instytucji finansowych.

Finastra stanęła w obliczu wyzwań związanych z fragmentarycznym planem wejścia na rynek (GTM), co wynikało z niespójnej realizacji kampanii i podróży klientów. Potrzebowali platformy, która pomogłaby im usprawnić procesy GTM, poprawić współpracę i poprawić jakość obsługi klienta.

Właśnie dlatego wybrali potężną platformę do zarządzania projektami ClickUp, która oferuje zakres funkcji i integracji do zarządzania każdym rodzajem projektu. Korzystając z ClickUp, zespół marketingowy Finastra osiągnął następujące wyniki ,

30% wzrost efektywności współpracy, ponieważ byli w stanie lepiej komunikować się i koordynować działania z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

40% wzrost całkowitej wydajności GTM, ponieważ byli w stanie zautomatyzować i zoptymalizować swoje cykle pracy GTM - od planu do wykonania i analizy

Znacząca poprawa podróży niestandardowych klientów, ponieważ byli w stanie tworzyć bardziej innowacyjne i skuteczne kampanie marketingowe, które rezonowały z ich celami

ClickUp zapewnił również kierownictwu Finastra dostęp w czasie rzeczywistym do statusu i wydajności projektów, poprawiając komunikację i przejrzystość.

Narzędzia usprawniające komunikację między agencją a klientem

Odpowiednie ustawienie narzędzi może znacznie pomóc w utrzymaniu silnych relacji z klientem i zapewnieniu długoterminowej współpracy niestandardowe powodzenie wśród klientów . Skąd wiedzieć, czego szukać? Takie narzędzia powinny koncentrować się na skutecznej komunikacji, usprawnionym zarządzaniu zadaniami i zdolności do pomocy w zaspokajaniu potrzeb klienta.

Jedną z platform do zrobienia tego wszystkiego jest ClickUp. A co najlepsze? ClickUp rozumie, że nie wszystkie agencje korzystają z tych samych narzędzi w ten sam sposób. Możesz więc niemal w nieskończoność dostosowywać platformę do zarządzania projektami ClickUp w sposób, który będzie najlepszy dla Ciebie i Twoich klientów.

1. Wizualizacja postępów za pomocą niestandardowych pulpitów

Użyj Pulpity ClickUp aby dostosować konkretne cykle pracy do wymagań klienta i lepiej zarządzać wszystkim, od generowania leadów do zarządzanie niestandardowe i utrzymanie klienta.

Pozwól klientom śledzić postępy w realizacji zadań i wizualizować wydajność dzięki pulpitom ClickUp

Funkcja pulpitu pozwala na efektywną dystrybucję pracy pomiędzy zespołem, przydzielanie zasobów oraz planowanie i śledzenie zadań. Możesz wizualizować swój postęp, dodając wykresy kołowe, liniowe i paski.

Niestandardowe pulpity można również udostępniać klientom, prezentując w czasie rzeczywistym postępy w realizacji projektów, wydajność kampanii i zbliżające się terminy. Buduje to zaufanie i eliminuje potrzebę ciągłego aktualizowania statusu.

Wreszcie, używaj pulpitów do opowiadania atrakcyjnych historii danych. Wizualizuj trendy, identyfikuj możliwości i uzasadniaj rekomendacje. Buduje to zaufanie klientów do Twojej wiedzy i strategicznego myślenia.

2. Usprawnij kontakt z klientem, komunikację i zarządzanie System CRM firmy ClickUp pomaga wzmocnić powiązania między agencją a klientem, umożliwiając zarządzanie procesem sprzedaży, śledzenie i zarządzanie kontami oraz współpracę z zespołem i klientami w jednym miejscu.

Zwiększ satysfakcję klienta dzięki systemowi CRM ClickUp

Możesz użyć ClickUp CRM, aby

Śledzenia szczegółów klienta, historii komunikacji i ważnych notatek

Zarządzać potencjalnymi klientami i śledzić ich postępy w procesie sprzedaży

Śledzenia potencjalnych transakcji i oceny ich wartości oraz prawdopodobieństwa zamknięcia

Przypisywanie zadań związanych z zarządzaniem klientami i ustawienie terminów w celu zapewnienia terminowych działań następczych

Usprawnienie powtarzających się zadań i cykli pracy, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub aktualizowanie danych klienta

Uzyskanie wglądu w interakcje z klientami, wyniki sprzedaży i ogólną kondycję Business

Uzyskaj intuicyjny sposób zarządzania kontaktami, sprzedażą i niezbędnymi danymi na jednej platformie dzięki Prosty szablon CRM ClickUp . Niestandardowy szablon odzwierciedla wszystkie istotne informacje o kliencie i zapewnia łatwą organizację potoku.

Ulepsz swoje strategie CRM dzięki szablonowi Simple CRM firmy ClickUp

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z niestandardowymi klientami, czy dostawcami, szablon usprawnia proces, pomagając zachować porządek i kontrolę nad każdą interakcją.

Użyj tego szablonu, aby:

Uprościć zarządzanie danymi niestandardowymi klientów

Automatyzacji procesów sprzedaży

Uzyskać kompleksowy widok interakcji z klientami

Śledzenie postępów w sprzedaży

Analizuj opinie i trendy w interakcjach z klientami lub sprzedawcami

Podejmowanie świadomych decyzji w celu poprawy jakości obsługi klienta

Dzięki możliwości śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i integracji z pocztą e-mail, szablon Simple CRM firmy ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do skutecznego zarządzania powiązaniami z klientami.

3. Płynna współpraca z klientami

Użyj Możliwości zarządzania projektami w agencji kreatywnej ClickUp do współpracy z klientami. Oferuje zakres funkcji i integracji, które mogą pomóc w zarządzaniu projektami, komunikacji z klientami i dostarczaniu wysokiej jakości pracy.

Zwiększ wydajność i efektywność agencji dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami dla agencji kreatywnych ClickUp

Oto niektóre z korzyści płynących z korzystania z tego narzędzia:

Scentralizuj komunikację z klientami za pomocą widoków czatu, komentarzy, opinii i zatwierdzeń w ClickUp

Zaproś swoich klientów, aby dołączyli do Twojego obszaru roboczego i współpracowali z Tobą nad zadaniami, dokumentami i celami

Usprawnij swój cykl pracy i zyskaj widoczność każdego kroku dzięki funkcjom takim jak listy zadań, podzadania, listy kontrolne, zależności, statusy, priorytety i nie tylko

Twórz niestandardowe przepływy pracy, które odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom - korzystając z automatyzacji, szablonów i niestandardowych pól

Zintegruj ClickUp z innymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarz, fakturowanie i nie tylko, aby usprawnić swoje procesy pracy

Zwiększanie powodzenia relacji na linii klient-agencja

Stabilne i długotrwałe relacje na linii agencja - klient nie są dziełem przypadku. Wymagają one świadomego wysiłku, zrozumienia i inwestycji - po obu stronach. Mogą one stanowić różnicę między powodzeniem a porażką agencji.

ClickUp, ze swoim szykiem funkcji, takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, możliwości CRM, konfigurowalne przepływy pracy i integracja z narzędziami innych firm, oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwala sprostać wyzwaniom często napotykanym w utrzymywaniu trwałych relacji agencja-klient.

Wykorzystując ClickUp, możesz usprawnić swoje operacje, poprawić komunikację i ostatecznie zapewnić wyjątkowe wyniki dla swoich klientów. Może to być klej, który wzmocni więź z klientami. Zarejestruj się już dziś, aby wypróbować ClickUp za darmo !

Najczęściej zadawane pytania

1. Do zrobienia relacji klient-agencja?

Istnieje kilka sposobów budowania i pielęgnowania silnych relacji na linii klient-agencja. Aby zbudować silne i trwałe partnerstwo z klientami, musisz

jasno się komunikować

zrozumieć ich potrzeby i cele

ustawić realistyczne i wspólnie uzgodnione oczekiwania

być przejrzystym i uczciwym w kwestii mojej pracy i postępów

dostarczać wartość i jakość

być proaktywnym i elastycznym

profesjonalnie i z szacunkiem podchodzić do wszelkich konfliktów i problemów

2. Jak kształtują się dobre powiązania między agencją a klientem?

Rozwój dobrej relacji agencja-klient można podzielić na pięć scen: odkrywanie i zrozumienie, opracowanie strategii, wykonanie, ocena i iteracja. Na każdej scenie obie strony muszą współpracować, komunikować się i dostosowywać swoje oczekiwania i cele oraz wspólnie dążyć do ich osiągnięcia.

3. Jak budować dobre relacje z klientami?

Aby budować dobre relacje z klientami, musisz skutecznie się komunikować, dotrzymywać obietnic, rozumieć ich wartość i odbiorców, dostarczać wartości i rozwiązania, być proaktywnym i przewidywać ich potrzeby, być przejrzystym i odpowiedzialnym oraz profesjonalnie radzić sobie z konfliktami lub informacjami zwrotnymi.