Eksperci są zgodni: ClickUp Brain to potężne narzędzie AI, które przyspieszy Twoją pracę

Co się stanie, gdy zbierzesz jednych z najwybitniejszych ekspertów AI na wirtualne wydarzenie, które pozostawi ich w zachwycie nad twoim produktem?

Nazywamy to powodzeniem imprezy inaugurującej ClickUp Brain!

Nasz niesamowity panel pełnił funkcje takie jak Riley Brown, współzałożyciel Visionairy który przetestował ClickUp Brain z pierwszej ręki, aby odblokować wszystkie możliwości AI w swoim obszarze roboczym.

Inni eksperci, tacy jak Devin Reed, dyrektor ds. zawartości w Clari shakira Floyd, szefowa działu marketingu w firmie Satori Ops oraz Jonathan Maxim, założyciel i dyrektor generalny firmy Wirusowe uruchomienie aplikacji wszyscy udostępniali swoje wrażenia, widząc ClickUp Brain w akcji.

To, co wyróżnia ClickUp Brain, to fakt, że nie jest to tylko kolejne narzędzie generatywne do tworzenia i edytowania zawartości lub wypluwania kilku żartów. Jest to potężne rozwiązanie AI, które działa jak sieć neuronowa, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę firmy, zapewniając natychmiastowy dostęp do odpowiedzi.

Podczas naszego wydarzenia prelegenci panelu udostępniali doświadczenia związane z uciążliwością pracy ręcznej. W szczególności Riley Brown wyjaśnił, że musi nadrobić zaległości w edycji wideo, ale często grzęźnie po stronie operacyjnej.

Obejrzyj imprezę na żądanie poświęconą AI, aby usłyszeć od naszego panelu ekspertów AI i zobaczyć demo ClickUp AI Brain w akcji!

Znalezienie czasu na pracę nad najważniejszymi zadaniami, które nie mogą być zrobione przez AI, jest powszechnym przekonaniem wśród większości profesjonalistów. Ale jeśli chodzi o dostosowywanie teamów, uzyskiwanie szybkich aktualizacji projektów, unikanie przełączania kontekstu i lokalizację informacji typu "igła w stogu siana", posiadanie narzędzia takiego jak ClickUp Brain jest przełomem, który pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i szybciej zrobić to, co do zrobienia.

Poniżej omówimy najważniejsze funkcje zaprezentowane na naszej imprezie premierowej i udzielimy odpowiedzi na niektóre z pilnych pytań dotyczących produktu.

Funkcje ClickUp Brain, które zawładnęły pokazem

Zaprezentowaliśmy mnóstwo imponujących funkcji, aby pokazać Ci, jak ClickUp Brain nie tylko pasuje do Twojej codziennej pracy, ale także znacznie ją usprawnia i oszczędza Twój czas. Oto niektóre z funkcji, które omówiliśmy podczas naszego Launch Party:

Dostęp do ClickUp Brain z dowolnego miejsca

Nasze narzędzie AI nie jest ukryte, zamiast tego nowy czat AI jest dostępny wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz w obszarze roboczym. Jest to samoobsługowa brama do wyszukiwania odpowiedzi i utrzymywania zespołu w stanie nieprzerwanego przepływu.

Automatyzacja cykli pracy i skalowanie biznesu SaaS dzięki ClickUp AI

Dzięki stałemu dostępowi do udostępniania informacji, indywidualne skupienie i współpraca w Teams zyskują na mniejszej liczbie zakłóceń. Gdy Teams aktualizują swoje zadania lub współpracują nad rezultatami, proste dotknięcie przywołuje AI, dzięki czemu każdy może odwołać się do istniejących udokumentowanych decyzji i danych.

Jakie zadania są popularne w Twoim obszarze roboczym

Czy zdarza Ci się zaczynać dzień od sprawdzenia, które zadanie jest najważniejsze i najbardziej wpływowe?

Dzięki ClickUp Brain możesz wprowadzać pytania, aby zobaczyć, które zadania w Twoim obszarze roboczym mają największą aktywność, dzięki czemu możesz nadać priorytet pracy, która naprawdę musi zostać zrobiona od razu. Łatwo przeglądaj podsumowania aktywności zadań, aby nadrobić zaległości i zatrzymać niekończące się przewijanie aktualizacji.

Przeszukiwanie dokumentów bazy wiedzy w celu uzyskania dokładnych informacji

Jeśli jesteś podobny do nas w ClickUp, mamy wszystkie dokumenty bazy wiedzy naszej firmy na naszej platformie, aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie. Jednak te dokumenty mogą mieć dziesiątki stron, gdy potrzebujemy tylko szybko znaleźć informację, taką jak "Czy ClickUp obchodzi Dzień Prezydenta?" lub "Ile wynosi stypendium ClickUp za dobre samopoczucie?"

Szybko podsumuj aktywność zadania w ustawionym czasie i zadaj konkretne pytania dotyczące właściciela zadania, terminu, komentarzy i wielu innych.

Te wejścia Q&A wydają się niewielkie, ale oszczędzają naszemu zespołowi czasu na przeszukiwanie dokumentów. A przy setkach pracowników regularnie tracących kilka minut tu i tam, szybko się to sumuje.

Błyskawiczne tworzenie osobistych standupów lub aktualizacji zespołu

Uwolnij moc AI dzięki StandUp i generuj podsumowania statusu dla maksymalnie 10 osób, przekształcając rutynowe odprawy w ekscytujące rewelacje na temat postępów. Te regularne punkty kontrolne nie tylko utrzymują naszą odpowiedzialność, ale także celebrują indywidualne i zespołowe wysiłki.

Tworzenie podsumowania zadania w ciągu ustawionej liczby dni, aby szybko wypunktować aktualizacje, zadania do wykonania i wąskie gardła

Wyobraź sobie, że Twoje spotkania jeden na jeden, spotkania Teams i retrospektywy przebiegają równolegle. Codzienne standupy obsługiwane przez ClickUp AI zapewniają widoczność w czasie rzeczywistym, zapewniając zwinność przy jednoczesnej realizacji większych celów, takich jak ustawienie celów.

W te dni, kiedy szybka migawka postępu jest tym, czego potrzebujesz, aby utrzymać tempo, wyskakuj kartę StandUp, aby podpowiedzieć informacje, które są dla Ciebie najważniejsze w ciągu tygodnia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa, produktu i wydajności ClickUp Brain

Czy jako Właściciel obszaru roboczego ClickUp będę mógł pobierać dane z prywatnych Dokumentów?

Krótka odpowiedź: Nikt nie może uzyskać dostępu do prywatnych dokumentów, chyba że uzyskał na to zgodę.

Jesteśmy dumni z przejrzystości platformy ClickUp, ale jeszcze większym priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych i wiedzy organizacyjnej.

Nasze funkcje wyszukiwania AI są całkowicie zależne od uprawnień, więc prywatne dane, które dostarczasz do swojego środowiska ClickUp - lub to, co jest publicznie udostępniane - jest tylko tym, co zobaczysz.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Funkcje bezpieczeństwa związane z ClickUp Brain są częścią ogólnych pomiarów bezpieczeństwa ClickUp, które obejmują takie rzeczy jak zgodność z SOC 2, certyfikaty ISO, zgodność z RODO i zlokalizowany hosting danych.

Jaki jest najlepszy sposób na jak najszybsze opanowanie wszystkich nowych narzędzi... wskazówki dotyczące nadążania i dodatkowych szkoleń?

Krótka odpowiedź: ClickUp AI, oczywiście!

Menedżer wiedzy AI w ClickUp Brain jest połączony ze wszystkimi dokumentami pomocy ClickUp, co oznacza, że możesz uzyskać szybkie odpowiedzi na temat korzystania z różnych funkcji - bez konieczności szukania ich na innej stronie.

Zadawaj ClickUp Brain ogólne pytania, szczegółowe informacje o obszarze roboczym, a nawet o tym, jak korzystać z ClickUp Brain

Dostarczamy również wiele pomocnych wskazówek i sztuczek - z których niektórych wciąż się uczymy - na naszych kanałach mediów społecznościowych

_Jaki jest limit AI? Na przykład ChatGPT ma limit, ile razy można go użyć w 3-godzinnym oknie

Krótka odpowiedź: Unlimited użycie na naszych płatnych planach

Nie ma limitu wejść ClickUp Brain w naszych płatnych planach - poza wszelkimi ograniczeniami, które mogą pochodzić z API ChatGPT, jeśli ogromne ilości (mówimy o setkach tysięcy) wejść są używane w bardzo krótkim czasie.

Ponadto możesz mieć pewność, że nie mamy dostępu do zawartości użytkowników, więc Twoje dane AI w ClickUp są bezpieczne i prywatne.

Dla tych, którzy chcą najpierw wypróbuj ClickUp AI za Free świetnie! Prawdopodobnie powinieneś to zrobić już teraz. Mamy jednak ograniczenia wejściowe do naszej bezpłatnej wersji próbnej, ale to kończy się wraz z płatną subskrypcją.

Dla przypomnienia, ClickUp Brain jest dostępny w cenie $5/mo za użytkownika, co jest kradzieżą, jeśli weźmie się pod uwagę, że koszt ChatGPT4 wynosi $19,99/mo.

Czy będziemy mogli używać ClickUp AI do pobierania danych z pulpitów?

Krótka odpowiedź: Jeszcze nie

Już teraz ciężko pracujemy nad przyszłością ClickUp Brain, a to oznacza zapewnienie klientom absolutnie najlepszych funkcji AI do wykorzystania w ich obszarze roboczym. Wyciąganie danych z pulpitów znajduje się na naszej liście, więc bądź na bieżąco, aby wkrótce uzyskać więcej szczegółów!

_Czy możecie dać AI dostęp do ClickUp Docs dla funkcji generowania zawartości? (np. używanie Dokumentów do trenowania AI w zakresie brandingu lub tonu głosu?)

Krótka odpowiedź: Jeszcze nie, ale wiki pojawią się wkrótce

Wiki znajdują się na naszej mapie drogowej funkcji AI i pojawią się wkrótce. Co to oznacza?

Wiki będą działać jako sposób na wyższe pozycjonowanie określonych dokumentów w wyszukiwaniu AI, co pozwoli ci nadać priorytet określonej zawartości. Byłby to doskonały przykład włączenia wiki do brandingu lub tonu głosu, aby nasza wyszukiwarka AI wiedziała, że należy szukać tam w pierwszej kolejności.

_Czy można autozapisywać poprzednie dane wejściowe do ClickUp AI?

Krótka odpowiedź: Dostępnych jest tylko pięć poprzednich wpisów

W chwili obecnej ClickUp Brain może autozapisywać tylko pięć ostatnich danych wejściowych. Otrzymaliśmy jednak wiele opinii na temat tej konkretnej funkcji, więc rozważamy jej dodanie w przyszłości.

_Jak szybko ClickUp Brain uczy się kontekstu? Jeśli załaduję 50 zadań, jak szybko kontekstowo nauczy się danych?

Krótka odpowiedź: Jak tylko dane staną się dostępne

ClickUp Brain został zaprojektowany tak, aby jak najszybciej zrozumieć i wykorzystać kontekst obszaru roboczego. Obejmuje to pomoc w zadaniach, dokumentach, pulpitach i innych zapytaniach.

Odpowiedzi ClickUp Brain są po prostu oparte na danych i interakcjach dostępnych w obszarze roboczym, dzięki czemu może on dostosować się do nowych informacji, gdy tylko zostaną one uwzględnione.

Używam OtterAI, który jest zsynchronizowany z moim kalendarzem, robi notatki, transkrybuje spotkania i podsumowuje kluczowe punkty. Czy funkcja transkrypcji AI w ClickUp jest porównywalna? Chciałbym skonsolidować to wszystko w ClickUp!

Krótka odpowiedź: ClickUp nie jest bezpośrednią alternatywą, ale istnieją proste obejścia

Nawet jeśli ClickUp Brain nie jest alternatywą jeden za jeden dla Otter.ai do zrobienia masz możliwość integracji ClickUp z Otter lub Zoom AI (który jest wygodnie dostępny za darmo we wszystkich płatnych planach Zoom).

Gdy transkrypcja lub notatki ze spotkania są w ClickUp, zawartość może być formatowana w dowolny sposób i jest oczywiście dostępna za pośrednictwem ClickUp Brain.

Odwiedź nasz strona integracji aby dowiedzieć się więcej!

_Pytanie bonusowe w ankiecie: Jaki jest Twój poziom komfortu z AI?

Przeprowadziliśmy ankietę podczas naszej imprezy inauguracyjnej, pytając o wasze doświadczenie z AI i powiedzmy, że wszyscy brzmicie jak profesjonaliści! Oto wyniki:

67% stwierdziło, że aktywnie korzysta z AI

23% stwierdziło, że używa jej, ale testuje wody

10% stwierdziło, że nie próbowali, ale są odsetkami

Jeśli nadal nie masz pewności co do mocy AI i ClickUp Brain, musisz zobaczyć, jak działają we własnym obszarze roboczym. Są to naprawdę odblokowujące wydajność funkcje, które pomogą Ci ograniczyć pracę ręczną i skupić się na tym, co najważniejsze

Zobacz, jak ClickUp Brain zmienia zasady gry