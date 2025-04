10 najlepszych programów marketingowych dla Teams w 2025 roku

Oprogramowanie do operacji marketingowych może poprawić wydajność zespołu marketingowego i pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących wydawania każdego dolara z budżetu marketingowego. Najlepsze oprogramowanie do operacji marketingowych stanie się scentralizowanym hubem dla twoich wysiłków marketingowych, dostarczając ci wszystkich informacji i narzędzi potrzebnych do tworzenia powodzenia kampanii marketingowych.

To, które oprogramowanie marketingowe wybierzesz, będzie zależało od konkretnych potrzeb i budżetu twojego zespołu. Czy byłeś czytając o strategiach marketingowych i chcesz lepszych opcji dla swojego zespołu marketingowego? Dowiedz się, czego szukać i dziesięć opcji, które powinieneś sprawdzić w 2024.

Czego należy szukać w oprogramowaniu marketingowym?

Kupując oprogramowanie do operacji marketingowych, należy wziąć pod uwagę konkretne potrzeby i bolączki zespołu marketingowego.

Czy masz trudności z utrzymaniem porządku w swoich zasobach cyfrowych? Czy potrzebujesz lepszego śledzenia danych do zrobienia czegoś więcej? marketing produktów ? A może szukasz sposobów na usprawnić swój marketingowy przepływ pracy ?

Operacje marketingowe mają szeroki zakres i mogą oznaczać różne rzeczy dla różnych osób. Chodzi o zdefiniowanie celów i znalezienie odpowiedniego narzędzia, które pomoże je osiągnąć.

Wiedza o tym, czego potrzebujesz, znacznie ułatwi znalezienie odpowiedniego oprogramowania marketingowego. Ogólnie rzecz biorąc, warto szukać oprogramowania do operacji marketingowych, które oferuje niektóre z tych podstawowych funkcji:

Zarządzanie kampaniami: Najlepsze oprogramowanie do operacji marketingowych pomoże ci w planowaniu, realizacji i śledzeniu kampanii na różnych platformach

Najlepsze oprogramowanie do operacji marketingowych pomoże ci w planowaniu, realizacji i śledzeniu kampanii na różnych platformach Solidna analityka: Marketing żyje i umiera dzięki danym, więc szukaj oprogramowania do operacji marketingowych, które jest dostawcą zaawansowanych funkcji analizy danych i raportowania

Marketing żyje i umiera dzięki danym, więc szukaj oprogramowania do operacji marketingowych, które jest dostawcą zaawansowanych funkcji analizy danych i raportowania Integracja i automatyzacja: Twoje oprogramowanie do operacji marketingowych powinno być zintegrowane z resztą stosu technologicznego, abyś mógł zautomatyzować powtarzalne zadania i ustalić priorytety standaryzacja procesów Zarządzanie zawartością: Jeśli możesz zarządzać zawartością na platformie, usprawniasz swój cykl pracy, w tym proces powstania i zatwierdzania, zakończone zadania z listy rzeczy do zrobienia i publikowanie zgodnie z datami na liście kalendarz marketingowy Narzędzia do współpracy: Udostępnianie obszarów roboczych i kanałów komunikacji to świetne sposoby na współpracę z członkami zespołu, niezależnie od tego, gdzie pracują

Twoje oprogramowanie do operacji marketingowych powinno być zintegrowane z resztą stosu technologicznego, abyś mógł zautomatyzować powtarzalne zadania i ustalić priorytety standaryzacja procesów

Oczywiście warto upewnić się, że oprogramowanie marketingowe ma intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu można jak najszybciej zacząć korzystać z jego narzędzi i funkcji. Wybrane oprogramowanie powinno również pasować do Twojego budżetu. Sprawdź całkowity koszt operacyjny oprogramowania i zdecyduj się na wersje próbne, abyś mógł przetestować funkcje przed podjęciem decyzji.

10 najlepszych programów marketingowych do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Uzyskaj dostęp do kluczowych celów i wyników (OKR), tworząc szczegółowy plan, w jaki sposób Twój zespół marketingowy osiągnie cele, budżety i nie tylko Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp może sprawić, że Twój zespół marketingowy będzie bardziej wydajny, a kampanie bardziej skuteczne. Korzystanie z ClickUp jako oprogramowania do zarządzania działaniami marketingowymi pozwala stworzyć scentralizowany hub z niestandardowymi obszarami roboczymi dla każdego projektu, funkcji i zespołu.

Możesz przydzielać zasoby, planować zakup mediów, współpracować przy danych powstania zawartości lub przeprowadzać burze mózgów następnej dużej kampanii a wszystko to w ramach jednej intuicyjnej platformy.

ClickUp oferuje szablony, które przyspieszają wysiłki marketingowe, pomagając w tworzeniu obszarów roboczych lub dając pomysły, jak zbudować lepsze. Zacznij od Szablon strategicznego planu marketingowego , który może pomóc zidentyfikować możliwości na rynku i stworzyć plan marketingowy umożliwiający ich wykorzystanie.

Chcesz zrobić jeszcze więcej w krótszym czasie? ClickUp AI może pomóc w napisaniu planu marketingowego, przygotowaniu e-maili kampanii i podsumowaniu notatek ze spotkań dotyczących planowania strategicznego w ciągu kilku sekund. To doskonałe narzędzie dla zespołów marketingowych, które chcą pracować mądrzej, a nie ciężej, aby osiągnąć swoje cele cele marketingowe .

ClickUp najlepsze funkcje

Umożliwia stworzenie jednej centralnej platformy dla wszystkich potrzeb marketingowych, dzięki czemu nie ma potrzeby żonglowania wieloma aplikacjami do zrobienia tego, co konieczne

Ułatwia zarządzanie zasobami, umożliwiając przypisywanie zadań i korzystanie z narzędzi do współpracy zespołowej, aby wspólnie nad nimi pracować

Szybsze tworzenie zawartości dzięki kreatywnej współpracy i usprawnionemu procesowi zatwierdzania

Narzędzia AI pomagają do zrobienia zadania w kilka sekund zamiast godzin, w tym podsumowując notatki ze spotkań, redagując e-maile i pisząc strategie kampanii

Integracja z ponad tysiącem innych aplikacji w stosie technologicznym, dzięki czemu automatyzacja marketingu jest dziecinnie prosta

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do interfejsu i zrozumieć wszystkie opcje dostępne na platformie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za członka miesięcznie

$7 za członka miesięcznie Business: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Happeo

Via Obszar roboczy Google Marketplace Happeo to platforma intranetowa stworzona dla obszarów roboczych Google, która łączy stos technologiczny w jeden scentralizowany widok. Dzięki Happeo możesz stworzyć jedno źródło prawdy dla swojego zespołu marketingowego. Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki doskonałemu udostępnianiu dokumentów, zarządzaniu zasobami marki i miejscu na dane klientów.

Celem Happeo jest rozbicie silosów danych, aby stworzyć lepsze możliwości współpracy, jednocześnie czyniąc zespoły bardziej wydajnymi i mniej zależnymi od komunikacji e-mail.

Najlepsze funkcje Happeo

Uniwersalna funkcja wyszukiwania pozwala znaleźć wszystko, od dokumentów kampanii po zasoby marketingowe, bez względu na to, gdzie są przechowywane

Staje się marketingową bazą wiedzy, w której wszystko jest przechowywane i każdy ma dostęp do tego, czego potrzebuje

Połączenie ze wszystkimi istniejącymi narzędziami marketingowymi, w tym systemem CRM i platformami analitycznymi, w celu uzyskania kompleksowego widoku danych marketingowych

Limity Happeo

Zbudowany wyłącznie dla obszarów roboczych Google, więc użytkownicy spoza Google nie będą mogli z niego korzystać

Ceny Happeo

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Happeo

G2: 4.5/5 (145+ recenzji)

4.5/5 (145+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 35 recenzji)

3. Semrush

Via Semrush Semrush to popularne oprogramowanie do zarządzania działaniami marketingowymi, które zaczynało jako ulubione narzędzie do badania słów kluczowych.

Semrush to kompleksowe oprogramowanie do operacji marketingowych z SEO, zarządzaniem kampaniami PPC, zarządzaniem mediami społecznościowymi i analizą konkurencji na jednej platformie. Wyróżnia się narzędziami analitycznymi, które zapewniają zespołom marketingowym informacje niezbędne do podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Semrush

Doskonałe funkcje analityczne zapewniają wgląd w skuteczność kampanii i lepsze wyniki konkurencji

Znajdowanie słów kluczowych o wysokiej wartości i wykorzystywanie ich w tworzeniu treści, SEO i innych strategiach marketingowych

Łatwe planowanie postów w mediach społecznościowych i nie tylko dzięki szybkiej analizie kampanii, dzięki czemu można szybciej reagować na trendy

Limity Semrush

Jest to jeden z droższych pakietów oprogramowania do działań marketingowych na tej liście, co może sprawić, że będzie on poza zasięgiem małych firm

Ceny Semrush

Pro: $129.95 miesięcznie

$129.95 miesięcznie Guru: 249,95 dolarów miesięcznie

249,95 dolarów miesięcznie Business: 499,95 USD miesięcznie

499,95 USD miesięcznie Rabaty dostępne przy rozliczeniu rocznym

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

4. Drift

Via Drift Jeśli chcesz uczynić swój marketing bardziej osobistym i zautomatyzować obsługę klienta, powinieneś sprawdzić Drift. Drift to platforma marketingu konwersacyjnego i zaangażowania wykorzystująca technologię AI do połączenia z odwiedzającymi witrynę i potencjalnymi klientami.

Drift może witać klientów po imieniu, dostarczać celowe wiadomości, zapewniać spersonalizowane wsparcie i poprawiać interakcje z klientami. Oferuje również szczegółową analizę zachowań klientów, dzięki czemu można zoptymalizować strategie marketingowe w oparciu o te informacje zwrotne.

Najlepsze funkcje Drift

Chatboty oparte na AI zapewniają odwiedzającym stronę internetową bardziej spersonalizowaną pomoc, od odpowiadania na pytania po rozwiązywanie problemów bez obciążania wewnętrznego zespołu wsparcia klienta

Lepsze generowanie leadów dzięki ukierunkowanym wiadomościom opartym na zachowaniu i odsetkach odwiedzających, wraz z możliwością szybkiego rezerwowania spotkań z zespołem sprzedaży

Integracja z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami, platformą do automatyzacji marketingu i innymi narzędziami w stosie technologicznym w celu automatyzacji cyklu pracy, gromadzenia danych i raportowania

Limity Drift

Drift jest świetnym dodatkiem do narzędzi marketingowych, ale nie posiada wszystkich funkcji kompleksowej platformy do zarządzania działaniami marketingowymi

Ceny Drift

Premium: od 2500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

od 2500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Plany Advanced i Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Drift

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

5. Planable

Via Możliwość planowania Planable jest aktualizacją staromodnego kalendarz marketingowy . To wizualne oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy usprawnia proces tworzenia i zatwierdzania zawartości, ułatwiając jej szybką publikację.

Teams marketingowe mogą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć, edytować i planować zawartość pisemną w wielu kanałach, od postów w mediach społecznościowych po kampanie e-mail marketingowe.

Najlepsze funkcje Planable

Uzyskaj kompleksowy obraz swojej zawartości i upewnij się, że nic nie zostanie pominięte dzięki funkcji wizualny kalendarz zawartości ułatwiając planowanie zawartości dla wszystkich kanałów marketingowych na jednej osi czasu

Doskonałe narzędzia redakcyjne ułatwiają planowanie, tworzenie i edytowanie zawartości bezpośrednio na platformie przy współpracy w czasie rzeczywistym

Łatwe publikowanie zawartości na wszystkich kanałach bezpośrednio z Planable, automatyzacja większej liczby operacji marketingowych i uwolnienie czasu

Limity Planable

Do czasu opracowania raportowania i analiz konieczne będzie wykorzystanie innych platform do śledzenia działań marketingowych

Planowane ceny

Dostępny plan Free

Podstawowy: $13 za użytkownika

$13 za użytkownika Pro: $26 za użytkownika

$26 za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Rabaty dostępne przy rozliczeniu rocznym

Planable oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (590+ recenzji)

4.6/5 (590+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 opinii)

6. Unbounce

Via Unbounce Unbounce wykorzystuje moc AI, aby pomóc w tworzeniu lepszych stron docelowych, dając spersonalizowane rekomendacje dotyczące optymalizacji ruchu i zwiększania liczby konwersji. Posiada interfejs typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia tworzenie profesjonalnie wyglądających stron docelowych w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Unbounce

Kreator typu "przeciągnij i upuść" jest łatwy i przyjemny w użyciu, a wraz z wieloma szablonami witryny można tworzyć unikalne strony docelowe w ciągu kilku minut

Doskonałe możliwości testowania A/B pomagają testować strony docelowe i upewnić się, że kierujesz ruch w witrynie na strony docelowe, które generują najwięcej konwersji

Mnóstwo analiz, które pomagają menedżerom i teamom marketingowym analizować dane i zrozumieć, jak je wykorzystać do tworzenia lepszych stron docelowych

Limity Unbounce

Obsługa klienta może być czasami trudna do osiągnięcia

Ceny Unbounce

Launch: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Optymalizacja: 145 dolarów miesięcznie

145 dolarów miesięcznie Accelerate: 240 dolarów miesięcznie

240 dolarów miesięcznie Concierge: od $625 miesięcznie

od $625 miesięcznie Rabaty dostępne przy rozliczeniu rocznym

Oceny i recenzje Unbounce

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

7. Wpływowy

Via Wpływ Influitive pomaga zmienić zadowolonych, lojalnych klientów w pełnych pasji ambasadorów marki. Platforma pozwala zidentyfikować najbardziej lojalnych zwolenników, a następnie zaangażować ich za pomocą ekskluzywnej zawartości i zasobów. Grywalizuje ich zasięg, zachęcając ich do udostępniania informacji o marce za pomocą zachęt i nagród.

Dzięki Influitive możesz promować bardziej autentyczne rekomendacje szeptane, aby napędzać wzrost.

Najlepsze funkcje Influitive

Pomaga zidentyfikować najbardziej lojalnych klientów na podstawie historii zakupów, wpływów w mediach społecznościowych i innych kluczowych marketingowych wskaźników KPI Grywalizacja poparcia dla marki dzięki punktom, odznakom i tabelom wyników, które zachęcają do rekomendacji ustnych

Tworzy program poleceń i rekomendacji, w który niestandardowi klienci chcą się angażować i który zwiększa rozpoznawalność marki

Wpływowe limity

Raportowanie jest dość ograniczone, więc możesz mieć trudności z uzyskaniem wskaźników potrzebnych do pomiaru ROI

Ceny Influitive

Customer Advocacy: od 1 999 USD miesięcznie

od 1 999 USD miesięcznie Społeczność cyfrowa: od $3,499 miesięcznie

Oceny i recenzje Influitive

G2: 4.5/5 (390+ recenzji)

4.5/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 240 recenzji)

8. Trello

Via Trello Trello to łatwe zarządzanie działaniami marketingowymi. Platforma umożliwia tworzenie kart, list i nieograniczonych tablic do planowania inicjatyw marketingowych.

Ma prosty i intuicyjny interfejs, dzięki czemu można bezboleśnie dostosować każdy aspekt do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy. Trello ułatwia współpracę z teamami, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniach marketingowych i zrobić więcej.

Najlepsze funkcje Trello

Łatwy w użyciu interfejs ułatwia korzystanie z platformy nawet członkom Teams z limitem wiedzy technicznej

Tablice, listy i karty pomagają utrzymać wszystko w porządku, od wniosków marketingowych po notatki ze spotkań i nie tylko

Doskonałe opcje integracji umożliwiają połączenie Trello z ulubionymi aplikacjami i programami w celu większej automatyzacji cyklu pracy

Limity Trello

Kluczowe funkcje mogą nie być odpowiednie dla osób stosujących metodologię Agile

Cennik Trello

Dostępny plan Free

Standardowy: $6 za użytkownika miesięcznie

$6 za użytkownika miesięcznie Premium: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie

17,50 USD za użytkownika miesięcznie Rabaty dostępne przy rozliczeniu rocznym

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce to najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które przechowuje dane klientów. Dane te są niezbędne do prowadzenia kampanii marketingowych.

Salesforce łączy się z większością narzędzi marketingowych, zapewniając całościowy widok informacji o klientach, dzięki czemu lepiej rozumiesz, jak podejść do kampanii marketingowych. Jest to również przydatny sposób na mapę podróży klienta, dzięki czemu znasz ich punkty bólu i miejsca, w których istnieje ryzyko rezygnacji. Jeśli potrzebujesz solidnego CRM w swoim zestawie narzędzi marketingowych, Salesforce jest dobrym wyborem.

Najlepsze funkcje Salesforce

Salesforce oferuje Marketing Cloud, pakiet narzędzi, które współpracują z oprogramowaniem Salesforce w celu automatyzacji działań marketingowych

Wbudowana analityka AI może pomóc w zrozumieniu niestandardowych klientów i skuteczniejszym nawiązywaniu z nimi kontaktu

Rozbudowane opcje integracji wraz z AppExchange, miejscem, w którym można znaleźć aplikacje i integracje innych firm, aby rozszerzyć funkcje oprogramowania Salesforce

Limity Salesforce

Salesforce może być drogie, więc mniejsze firmy mogą być zmuszone do szukania gdzie indziej kompleksowych rozwiązań CRM dla swoich działań marketingowych

Ceny Salesforce

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 18 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 100 opinii)

10. Zapier

Via Zapier Zapier nie jest oprogramowaniem do działań marketingowych. Ale jest to narzędzie, którego prawdopodobnie będziesz chciał używać razem z innymi narzędziami.

Zapier to platforma do automatyzacji cyklu pracy, która pomaga połączyć ulubione aplikacje i usługi. Utwórz Zap i zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas na inne zadania.

Najlepsze funkcje Zapier

Ułatwia połączenie wszystkich aplikacji w zestawie narzędzi marketingowych, takich jak CRM, platforma e-mail marketingu, narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi i inne

Gotowe Zapy pozwalają szybko tworzyć zautomatyzowane zadania, od pozyskiwania potencjalnych klientów po planowanie postów w mediach społecznościowych

Eliminuje silosy danych i pomaga uwolnić zespoły marketingowe od powtarzalnych zadań administratora, dzięki czemu mogą skupić się na szerszej perspektywie

Limity Zapier

Jeśli napotkasz problemy podczas tworzenia Zapiera, może być trudno znaleźć przyczynę problemu

Cennik Zapier

Dostępne są darmowe plany cenowe

Starter: $29.99 miesięcznie, rozliczane co miesiąc

$29.99 miesięcznie, rozliczane co miesiąc Profesjonalny: 73,50 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc

73,50 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc Teams: 103,50 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc

103,50 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc Firma: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach Rabaty dostępne przy rozliczeniu rocznym

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 recenzji)

Usprawnij swój marketingowy cykl pracy dzięki ClickUp

Najlepsze oprogramowanie do działań marketingowych to coś więcej niż zestaw narzędzi marketingowych - to system, który pomaga usprawnić cykl pracy, pozwala zespołowi być bardziej kreatywnym i skutecznym oraz pomaga osiągnąć cele marketingowe.

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania dopasowanego do potrzeb zespołu i budżetu może zwiększyć wydajność i pomóc w osiągnięciu tych wszystkich ważnych wskaźników KPI.

Potrzebujesz platformy do operacji marketingowych, która pomoże Ci do zrobienia wszystkiego? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś.

ClickUp to ujednolicona platforma spełniająca wszystkie potrzeby marketingowe, od zarządzania kampaniami po współpracę nad dokumentami i nie tylko. To centralny hub dla wszystkich Twoich potrzeb marketingowych. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i zobacz, co może zrobić dla Twojego zespołu marketingowego.