Konferencje Fintech: Przewodnik po globalnych wydarzeniach w 2024 roku

Hej, finansowa rodzino! Gotowi, aby dodać kilka konferencji fintech do swojego kalendarza w tym roku? Mamy coś dla Ciebie.

Nigdy nie było lepszego czasu na zanurzenie się w fintech. Globalny sektor technologii finansowych odnotowuje stały wzrost przychodów, a na rynek cały czas wchodzą innowacyjne rozwiązania.

Konferencje Fintech oferują fantastyczne możliwości połączenia się z liderami branży, wizjonerami i rewolucjonistami, dzięki czemu można poszerzyć swoją sieć kontaktów (i bazę wiedzy). Zanim się obejrzysz, będziesz inkubować nowe pomysły, partnerstwa i strategie.

W tym artykule przedstawiamy wyselekcjonowaną przez nas listę najlepszych globalnych konferencji fintech, które warto mieć na oku w 2024 roku. Zagłębimy się również w transformacyjną moc tych wydarzeń i sposób, w jaki napędzają one cyfrową transformację finansów, jaką znamy.

Przegląd konferencji fintech

Konferencje Fintech są miejscem, w którym gromadzą się wiodący dostawcy usług finansowych, liderzy myśli, startupy, przedsiębiorcy, decydenci i organy regulacyjne.

Spotykają się i badają najnowsze trendy i wyzwania w technologii finansowej, zapewniając kompleksowe zrozumienie ekosystemu fintech i tematów takich jak:

Sztuczna inteligencja

Handel kryptowalutami

Blockchain

Finanse wbudowane

Uczestnicy uzyskają wgląd w możliwości rynkowe, postęp technologiczny i zmiany regulacyjne dzięki takim zagadnieniom jak:

Przemówienia liderów branży fintech

Praktyczne warsztaty dotyczące takich tematów jak Web3 (np. blockchain, kryptowaluty, NFT)

Dyskusje panelowe na gorące tematy, takie jak uczenie maszynowe

Demonstracje najnowocześniejszychNarzędzia AI i nie tylko

Chodzi o ułatwienie możliwości nawiązywania kontaktów i wymiany wiedzy.

Uczestnicy mogą łączyć się z podobnie myślącymi profesjonalistami, budować partnerstwa i kłaść podwaliny pod współpracę, która będzie napędzać innowacje i wzrost w nadchodzących latach.

Wspólne udostępnianie spostrzeżeń na konferencjach fintech przyczynia się do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, śledzenia dzisiejszych krytycznych finansowych wskaźników KPI i rozwój globalnej branży usług finansowych.

Lista najważniejszych globalnych konferencji Fintech na które warto się wybrać w 2024 roku

Z wydarzeniami od Londynu po Dubaj i nie tylko, rok 2024 jest fantastycznym rokiem dla konferencji fintech. Oto najlepsze wydarzenia, które pomogą nadążyć za przyszłością fintech.

1. FinovateEurope

Kiedy: 27-28 lutego 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: $2,790

Jak wziąć udział: Osobiście, cyfrowo lub hybrydowo FinovateEurope to jedna z największych konferencji fintech w Europie w 2024 roku. Uczestnicy mogą połączyć się z liderami z setek globalnych instytucji finansowych, usłyszeć od dzisiejszych innowatorów fintech i zaangażować się w dziesiątki najnowocześniejszych demonstracji fintech.

2. Fintech Meetup 2024

Kiedy: 3-6 marca 2024 r

Gdzie: Las Vegas, Nevada, USA

Koszt: $3,495

Jak wziąć udział: Osobiście Fintech Meetup jest reklamowany jako przyszłość wydarzeń fintech, z przemówieniami, prelegentami i demonstracjami badającymi, dokąd zmierza branża. Podczas tej ekscytującej trzydniowej konferencji uczestnicy mogą nawiązywać kontakty, brać udział w wydarzeniach odbywających się w tej samej lokalizacji i uczyć się od tysięcy podobnie myślących profesjonalistów.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Kiedy: 6-7 marca 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: $2,799 (ceny dla początkujących)

Jak wziąć udział: Osobiście

Program Szczyt MoneyLIVE to najdłużej trwające wydarzenie w dziedzinie płatności i bankowości w Europie. Ta konferencja fintech skupia liderów finansowych i ekspertów bankowości cyfrowej, tworząc platformę, na której nawiązywane są przełomowe partnerstwa i przyspieszane są innowacyjne pomysły.

4. Future Digital Finance

Kiedy: 2-3 kwietnia 2024 r

Gdzie: Nowy Orlean, Luizjana, USA

Koszt: $2,499

Jak wziąć udział: Osobiście Cyfrowe finanse przyszłości to średniej wielkości konferencja fintech dla organizacji każdej wielkości. Uczestnicy mogą cieszyć się studiami przypadków, prezentacjami i panelami kadry kierowniczej wyższego szczebla i odejść z innowacyjnymi pomysłami, które poprowadzą ich ścieżkami do 2024 roku.

5. Nowy Jork Tydzień Fintech 2024

Kiedy: 8-12 kwietnia 2024 r

Gdzie: Nowy Jork, Nowy Jork, USA

Koszt: Ceny różnią się w zależności od wydarzenia

Jak wziąć udział: Osobiście New York Fintech Week 2024 to integracyjna konferencja obejmująca wydarzenia z zakresu od Free i otwartych dla społeczności po okrągłe stoły z zaproszeniami, które kosztują ponad 150 USD. Seria jest przeznaczona dla ekosystemu startupów i podkreśla dzisiejsze inicjatywy fintech.

Możesz skorzystać z New York Fintech Week, wybierając poszczególne wydarzenia, w których chcesz uczestniczyć, zamiast uderzać w cały tydzień. Poniżej wyróżniliśmy dwa dni, których nie można przegapić (jeden z nich jest darmowy) dla tych, którzy mogą poświęcić tylko jeden lub dwa dni w kwietniu.

6. Bankowość i innowacje Fintech Roundtable 2024

Kiedy: 9 kwietnia 2024 r

Gdzie: Nowy Jork, Nowy Jork, USA

Koszt: Free

Jak wziąć udział: Osobiście

The Okrągły stół innowacji bankowych i fintech 2024 jest pierwszym wydarzeniem w ramach New York Fintech Week. To jednodniowe forum jednoczy ekspertów, liderów i przedsiębiorców w celu wspierania współpracy między profesjonalistami i instytucjami finansowymi, którzy wyznaczają kurs na rok 2024 i kolejne lata.

7. Konferencja Imperium Fintech

Kiedy: 10 kwietnia 2024 r

Gdzie: Nowy Jork, Nowy Jork, USA

Koszt: $1,095 (super wczesne ceny)

Jak wziąć udział: Osobiście

Program Konferencja Empire Fintech to nasza druga funkcja z New York Fintech Week. To ekscytujące jednodniowe spotkanie dzisiejszych liderów branży fintech, którzy dyskutują o tym, dokąd zmierza branża i angażują się w rozmowy przy kominku, porywające przemówienia, panele informacyjne, teleturnieje (czy ktoś ma fintechową waśń rodzinną?) i debaty.

8. Seamless Middle East

Kiedy: 14-15 maja 2024 r

Gdzie: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Koszt: 750 dolarów (cena dla początkujących)

Jak wziąć udział: Osobiście

Program Bezszwowy Bliski Wschód od 24 lat jest miejscem spotkań najbardziej innowacyjnych umysłów z branży fintech, płatności, bankowości, handlu detalicznego i marketingu cyfrowego. Uczestnicy cieszą się trzydniową konferencją z ponad 500 ekspertami omawiającymi najnowsze trendy, technologie i czynniki zakłócające kształtujące nasz cyfrowy świat.

9. Global RegTech Summit 2024

Kiedy: 16 maja 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: 754 USD (super wczesne ceny)

Jak wziąć udział: Osobiście

The Globalny szczyt RegTech to wydarzenie poświęcone wszystkim kwestiom związanym z technologiami fintech i regtech (technologiami regulacyjnymi). Uczestnicy mogą połączyć się z globalną publicznością liderów fintech, nawiązać kontakty z profesjonalistami z branży wyższego szczebla i zobaczyć najnowsze innowacje w usługach finansowych z pierwszej ręki.

10. FinovateSpring

Kiedy: 21-23 maja 2024 r

Gdzie: San Francisco, Kalifornia, USA

Koszt: $2,498 (po wcześniejszej rezerwacji)

Jak wziąć udział: Osobiście, cyfrowo lub hybrydowo

Nie możesz przyjechać na FinovateEurope? Udaj się do FinovateSpring najważniejsza konferencja fintech na Zachodnim Wybrzeżu w 2024 roku. Uczestnicy otrzymują wszystko, czego potrzebują, aby wyprzedzić konkurencję dzięki dużej puli ekspertów, praktycznym demonstracjom i wydarzeniom networkingowym, aby połączyć się z największymi nazwiskami w branży fintech.

11. Consensus 2024

Kiedy: 24-31 maja 2024 r

Gdzie: Austin, Teksas, USA

Koszt: 1399 dolarów

Jak wziąć udział: Osobiście Konsensus to najdłużej trwające spotkanie w świecie blockchain, Web3 i kryptowalut. Wydarzenie obiecuje wywrzeć wpływ dzięki znaczącym rozmowom, wizjonerskim prelegentom i praktycznym warsztatom mającym na celu rozwiązanie wyzwań wpływających na branżę w miarę zbliżania się do 2024 roku.

12. 2024 U.S. Fintech Symposium

Kiedy: 4-6 czerwca 2024 r

Gdzie: Chicago, Illinois, USA

Koszt: 895 dolarów (cena dla początkujących)

Jak wziąć udział: Osobiście

Szósta doroczna edycja Sympozjum Fintech w USA to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń fintech w Ameryce Północnej. Ta konferencja rewolucjonizuje sposób, w jaki liderzy branży fintech łączą się - dzięki znaczącym dyskusjom, możliwościom nawiązywania kontaktów i panelom.

13. Money 20 /20 Europe 2024

Kiedy: 4-6 czerwca 2024 r

Gdzie: Amsterdam, Holandia

Koszt: 3 132 USD (super wczesne ceny)

Jak wziąć udział: Osobiście Money 20/20 to wiodące wydarzenie dla globalnego ekosystemu finansowego, którego główną funkcją jest skupienie się na tym, co będzie dalej w branży fintech i usług finansowych. Uczestnicy mogą uzyskać przewagę dzięki światowej klasy spostrzeżeniom, możliwościom nawiązywania kontaktów i przemówieniom.

14. Fintech + Insurtech Generacje

Kiedy: 12-13 czerwca 2024 r

Gdzie: Charlotte, Karolina Północna, USA

Koszt: 299 USD

Jak wziąć udział: Osobiście Pokolenia Fintech + Insurtech , znany również jako Fintech Generations Insurtech, obiecuje szczere rozmowy o prawdziwych problemach. Uczestnicy usłyszą od najlepszych nazwisk w branży fintech o tematach, które są na ustach wszystkich i nawiążą trwałe połączenia z wiodącymi nazwiskami w branży insurtech i fintech.

15. FinTech World Forum 2024

Kiedy: 20-21 czerwca 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: 628 USD (w ramach wczesnej rezerwacji)

Jak wziąć udział: Osobiście

Program FinTech World Forum to globalne spotkanie liderów branży i innowatorów z dyskusjami, które będą kształtować przyszłość technologii finansowej. Uczestnicy nawiążą kontakty z ekspertami, połączą się z najlepszymi specjalistami z sektora finansowego i zbadają wpływ fintech na dzisiejszą gospodarkę światową.

16. FinTech Connect Azja 2024

Kiedy: 27-29 sierpnia 2024 r

Gdzie: Raffles, Singapur

Koszt: TBA

Jak wziąć udział: Osobiście

Coroczny szczyt FinTech Connect Asia to miejsce spotkań najlepszych azjatyckich instytucji finansowych i liderów. To ekscytujące wydarzenie z inspirującymi przemówieniami, interaktywnymi warsztatami, zabawnymi wydarzeniami networkingowymi i nie tylko.

17. Trzecie doroczne Forum Innowacji Finansowych

Kiedy: 19 września 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: 756 dolarów

Jak wziąć udział: Osobiście, wirtualnie lub hybrydowo

Tegoroczne Forum Innowacji Finansowych to platforma premium dla ekspertów z branży finansowej do dyskusji na temat najlepszych praktyk, trendów, rozwoju i kwestii regulacyjnych w sektorze fintech. Uczestnicy korzystają z interaktywnego forum decydentów i liderów myśli, którzy chcą udostępniać pomysły i nawiązać połączenia z innymi ekspertami.

18. Money 20 /20 USA 2024

Kiedy: 27-30 października 2024 r

Gdzie: Las Vegas, Nevada, USA

Koszt: $2,899 (super wczesne ceny)

Jak wziąć udział: Osobiście

Nie możesz przyjechać do Amsterdamu w tym roku? Uderz w górę Money 20/20 USA . Jest to jedno z największych i najbardziej wpływowych spotkań liderów usług finansowych i fintech w Ameryce Północnej. Uczestnicy nawiążą nowe połączenia, uzyskają kluczowe dla biznesu spostrzeżenia i dowiedzą się o najnowszych innowacjach w sektorze.

19. Fintech Talents Festiwal

Kiedy: 11-12 listopada 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Wielka Brytania.

Koszt: 381 USD

Jak wziąć udział: Osobiście

The Festiwal Fintech Talents to najbardziej wpływowa konferencja fintech w Wielkiej Brytanii w 2024 roku. To dwudniowe wydarzenie dla wizjonerów i innowatorów, którzy udostępniają swoje pomysły i rozwiązują problemy w sektorze finansowym.

20. Fintech Retreat Europa

Kiedy: TBA

Koszt: TBA

Gdzie: TBA

Jak: Osobiście

Jeśli przegapiłeś okno na California Fintech Retreat w tym roku, uderz w górę Fintech Retreat Europe pod koniec 2024 roku, aby skorzystać z innowacji i możliwości nawiązywania kontaktów. Szczegóły dotyczące tego, kiedy i gdzie odbędzie się to spotkanie, są nadal w fazie prac, ale obiecują one funkcję globalnych forów dla liderów i profesjonalistów w dziedzinie technologii finansowych.

Nastające trendy w branży Fintech omawiane na konferencjach

Konferencje Fintech pomagają uczestnikom poznać i zrozumieć trendy w branży w danym roku.

Każda konferencja ma unikalne przemówienia, panele, fora, dyskusje i wiele więcej na różne tematy. Jednak wiele konferencji 2024 koncentruje się na tematach takich jak:

Sztuczna inteligencja i zasilane przez AInarzędzia do automatyzacji procesów* Blockchain

Kryptowaluta

Zdecentralizowane finanse (DeFi)

Uczenie maszynowe

Zobaczysz także dyskusje na temat przepisów regulacyjnych, standaryzacja procesów , zarządzanie łańcuchem dostaw, weryfikacja tożsamości i integracja cyfrowych walut z naszymi systemami finansowymi.

Ponadto można spodziewać się dyskusji na temat roli kapitału wysokiego ryzyka w branży fintech, ponieważ napędza on innowacje i napędza wzrost w całej branży. Kilka konferencji prawdopodobnie poświęci czas na zbadanie jego roli w fintech i tego, jak kształtuje krajobraz na całym świecie.

Kolejną rzeczą, którą prawdopodobnie zobaczysz na większości konferencji fintech w 2024 roku, jest duch innowacji i zakłóceń. Obejmuje to dyskusje na temat tego, w jaki sposób osoby fizyczne, startupy i przedsiębiorcy mogą wykorzystać fintech do opracowywania nowatorskich rozwiązań i tworzenia wartości w całym krajobrazie finansów cyfrowych.

Inne tematy dyskusji, których można się spodziewać, mogą obejmować:

Rola narzędzi fintech opartych na AI wusprawnianiu procesów w całej branży

Jak bankowość cyfrowa i otwarta bankowość łączą banki i fintech

Wiodące taktyki cyberbezpieczeństwa zapobiegające stratom finansowym i oszustwom

JakNarzędzia AI dla księgowości i finansach mogą poprawić dokładność i dostarczyć cennych informacji

Zarządzanie zasobami strategie i narzędzia dla startupów i przedsiębiorców

Rola konferencji Fintech w kształtowaniu przyszłości finansów

Konferencje Fintech kształtują przyszłość finansów poprzez wspieranie innowacji, współpracy i wymiany wiedzy między liderami branży. Platformy te pozwalają liderom myśli, inwestorom, technologom i decydentom badać pojawiające się trendy, omawiać wyzwania regulacyjne i prezentować najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe.

Konferencje fintech mają również znaczący wpływ na prestiżowe wydarzenia, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), gdzie dyskusje i spostrzeżenia z konferencji fintech informują o decyzjach politycznych, kształtują programy i podkreślają istotne priorytety w sektorze.

Wskazówki dotyczące planowania i maksymalnego wykorzystania Konferencji Fintech

Konferencje fintech to coś więcej niż tylko pojawienie się na nich. Aby wyciągnąć z nich jak najwięcej, spróbuj zaplanować, co zrobisz przed, w trakcie i po zakończeniu każdego wydarzenia.

Narzędzia takie jak ClickUp sprawiają, że cały ten plan i wdrożenie jest łatwiejsze niż się wydaje, obiecujemy.

ClickUp może pomóc w planowaniu wszystkich wydarzeń i zadań związanych z uczestnictwem w konferencjach fintech i nie tylko. Oto krótki przykład tego, jak można go wykorzystać podczas wydarzeń w 2024 roku.

Przed konferencją fintech

Udział w konferencji fintech zaczyna się od zakupu biletu, znalezienia zakwaterowania, rezerwacji lotu i nie tylko. To właśnie tutaj Widok kalendarza ClickUp błyszczy.

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby utrzymać synchronizację zespołów

Użyj widoku Kalendarza, aby uzyskać powiększoną perspektywę dni, tygodni i miesięcy otaczających każde wydarzenie. Twórz zadania i terminy dla siebie, aby uzyskać potrzebne bilety i rezerwacje.

W miarę zbliżania się konferencji, sprawdź agendę i zaplanuj trasę na każdy dzień. Określ, które działania i wystąpienia mają najwyższy priorytet, a które planujesz pominąć, a następnie wprowadź je do swojego kalendarza ClickUp, aby zawsze wiedzieć, co będzie dalej, gdy będziesz na konferencji.

Niestandardowy szablon ClickUp Program konferencji Szablon i użyj go jako uczestnik konferencji, aby opracować swój plan gry

Jeśli potrzebujesz szablonu, który ułatwi Ci to zadanie, sprawdź stronę Szablon agendy konferencji ClickUp . Jest przeznaczony do planowania konferencji zza kulis, ale jak każdy szablon ClickUp, można go łatwo zmienić, aby dopasować do swoich potrzeb (w tym przypadku jako uczestnik zamiast gospodarza).

Podczas konferencji fintech

Konferencje często pozostawiają nas ze stosami notatek i jeszcze większą ilością informacji w naszych głowach, które musimy zapisać lub omówić. W tym miejscu Notatnik ClickUp już jest! Użyj go, aby szybko zanotować notatki na temat wszystkiego, czego się nauczyłeś lub do czego chcesz wrócić później.

Bez wysiłku przechwytuj notatki, edytuj z bogatym formatem i przekształcaj je w śledzone zadania dostępne z dowolnego miejsca w ClickUp Notepad

Możesz również użyć Tablice ClickUp dla bardziej swobodnego podejścia, nad którym Twój zespół może współpracować przez całą konferencję.

Po konferencji fintech

Po zakończeniu konferencji będziesz gotowy do przeanalizowania wszystkich zebranych informacji w praktyczne zadania i cenne spostrzeżenia. Tablica ClickUp jest idealnym narzędziem do tego zadania. Możesz również użyć ClickUp Spotkania aby zastanowić się nad wydarzeniem i podsumować je z zespołem.

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboard w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w elementy, które można wykorzystać w praktyce

Codzienne zastosowania ClickUp w branży fintech

ClickUp jest do Twojej dyspozycji przez cały czas, nie tylko podczas konferencji! To jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami na rynku nie bez powodu.

Na przykład, można użyć Funkcje finansowe ClickUp do śledzenia celów finansowych, nadzorowania kont, obliczania zysków i zarządzania wydatkami. Jest to przydatne w przypadku kosztów od udziału w konferencjach po codzienne operacje i budżety projektów.

Dzięki szablonowi do zarządzania finansami ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje dane finansowe i zarządzać nimi z łatwością

Korzystaj z funkcji finansowych obok szablonu Szablon zarządzania finansami ClickUp do organizowania danych finansowych, śledzenia wydatków i monitorowania alokacji budżetowych.

ClickUp posiada również tysiące szablonów dla finansów, automatyzacja procesów biznesowych zarządzanie projektami i Szablony IT (między innymi), aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Stwórz spójne cykle pracy dzięki szablonowi Create Process Efficiently firmy ClickUp

Dla przykładu, nasza kolekcja szablony usprawniające procesy zawiera Szablon do efektywnego tworzenia procesów ClickUp który dostarcza ustrukturyzowane cykle pracy i listy zadań.

Krótko mówiąc, ClickUp ma narzędzia, które pomogą we wszystkim, od planowanie zasobów do onboardingu. Niezależnie od tego, z czym potrzebujesz pomocy, ClickUp jest tutaj, aby uratować sytuację.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie jest znaczenie słowa "konferencja fintech "?

Konferencja fintech gromadzi specjalistów z branży, przedsiębiorców, inwestorów i decydentów na wydarzeniu, które prezentuje i wspiera dyskusje na temat innowacji, trendów i wyzwań w sektorze. Konferencje te ułatwiają również współpracę, tworzenie sieci kontaktów i udostępnianie wiedzy w celu kształtowania przyszłości finansów.

**2. Czym są targi fintech?

Targi fintech są podobne do konferencji fintech (lub mogą być częścią konferencji). Targi te gromadzą firmy fintech, startupy, inwestorów i innych interesariuszy, którzy chcą zaprezentować swoje produkty, usługi i innowacje. Targi fintech zazwyczaj pełnią funkcję stoisk wystawienniczych, pokazów produktów, przemówień, wydarzeń networkingowych i dyskusji panelowych.

3. Co to jest fintech summit ?

Szczyt fintech to spotkanie liderów branży na wysokim szczeblu w celu omówienia krytycznych problemów, trendów i możliwości w sektorze. W przeciwieństwie do tradycyjnej konferencji fintech, szczyt zazwyczaj kładzie nacisk na strategiczne dyskusje z myślą o celu końcowym, a nie na otwartym formacie. Szczyty pełnią również funkcję wydarzeń networkingowych i prezentacji liderów.

Od networkingu do udostępniania wiedzy

Wypełniając swój kalendarz na 2024 rok ekscytującym zestawem konferencji fintech, pamiętaj, że sprawna organizacja i płynna współpraca mają kluczowe znaczenie dla maksymalizacji doświadczenia i spostrzeżeń.

ClickUp rewolucjonizuje nawigację po konferencjach fintech i usprawnia podejście do planowania wydarzeń, zarządzania zadaniami i stosowania nowo zdobytej wiedzy.

Czy jesteś gotowy, aby zamienić inspirację w działanie za każdym kliknięciem? Zarejestruj się w ClickUp już dziś -to Free!