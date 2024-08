10 Alternatyw Accelo dla zarządzania klientami i pracą w 2024 roku

Ci, którzy korzystają z Accelo wiedzą jedno: jest to doskonałe oprogramowanie zapewniające wydajność i współpracę, szczególnie w przypadku ról związanych z klientami i zarządzaniem projektami.

Dzięki możliwości monitorowania sprzedaży, biletów i rachunków, a także spotkań, kart czasu pracy i harmonogramów, Accelo automatyzuje rutynowe zadania, aby zaoszczędzić czas. A dzięki szerokiemu zakresowi popularnych integracji można dostosować go tak, aby stał się wydajną platformą do usprawniania operacji biznesowych.

Ale jedna rękawiczka może nie pasować do wszystkich rąk! 🧤

Wiele osób szuka alternatyw dla Accelo, ponieważ Accelo nie spełnia oczekiwań w kilku obszarach: Może być trudny do nauczenia dla zespołów nietechnicznych, nie obsługuje niszowych Businessów, a wiele osób uważa jego narzędzia i integracje za przestarzałe. Ponadto istnieją dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem limitów przestrzeni dyskowej i dostępem do nowych funkcji.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje wiele innych narzędzi do zarządzania projektami mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Gotowy, aby je wypróbować?

Czego należy szukać w alternatywach dla Accelo?

Dobry automatyzacja biznesu rozwiązanie powinno łączyć w sobie możliwości analityczne CRM i elastyczność pakietu do zarządzania projektami. Powinno również dbać o cały cykl pracy w firmie, od przygotowania oferty do wystawienia faktury.

Nie ma znaczenia, czy jesteś firmą świadczącą profesjonalne usługi, przedsiębiorstwem produkcyjnym czy agencją talentów - biznesy każdego rodzaju i wielkości potrzebują dobrego oprogramowania, aby usprawnić podstawowe zadania operacyjne.

Większość alternatywnych rozwiązań Accelo będzie pełnić funkcję integracji CRM, generowania ofert, portali dla klientów i narzędzi komunikacyjnych - ale oprogramowanie powinno również posiadać niezbędne możliwości, aby zaspokoić specyficzne potrzeby Twojego biznesu.

Jeśli rozważasz alternatywę dla Accelo, zwróć uwagę na kilka kluczowych funkcji i atrybutów oprogramowania. Oto kilka aspektów, które warto mieć na uwadze przy wyborze odpowiedniej alternatywy dla Accelo:

Intuicyjny interfejs: Postaw na przejrzysty układ i łatwą nawigację w oprogramowaniu. Dobry Business oprogramowanie operacyjne może być wykorzystywane w pełni przez każdego

Dostępność mobilna: Umożliwia dostęp i zarządzanie w ruchu za pośrednictwem urządzeń mobilnych dla zdalnych Teams lub pracy w terenie. Ponieważ praca zdalna i hybrydowa staje się normą, a nie wyjątkiem, dostępność mobilna i offline jest dziś tabelą dla alternatyw Accelo

Opcje dostosowywania: Dostosuj platformę do swojego specyficznego cyklu pracy i preferencji. Wysoki stopień niestandardowego oprogramowania pomaga korzystać z narzędzia dokładnie tak, jak chcesz

Integracja z istniejącymi narzędziami: Każdy Business wykorzystuje kilka narzędzi do podstawowych funkcji. Upewnij się, że alternatywne rozwiązania Accelo z krótkiej listy można łatwo zintegrować z CRM, oprogramowaniem księgowym, platformami komunikacyjnymi i innymi niezbędnymi narzędziami, z których korzystasz

Możliwości zarządzania projektami: Przed wyborem narzędzia należy wziąć pod uwagę złożoność projektów, potrzebę alokacji zasobów, narzędzia do współpracy i możliwości raportowania

Śledzenie czasu i fakturowanie: Upewnij się, że alternatywy Accelo na twojej liście oferują dokładne śledzenie czasu, płynne fakturowanie w różnych walutach i podatkach oraz zintegrowane przetwarzanie płatności

Skalowalność: Wybierz plan projektu, który zapewni wsparcie dla rozwoju Twojej firmy, bez konieczności częstych aktualizacji lub ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów

Przejrzyste ceny: Unikaj oprogramowania z ukrytymi opłatami i złożonymi strukturami cenowymi, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych kosztów

10 najlepszych alternatyw Accelo do wykorzystania w 2024 roku

Zebraliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Accelo do wykorzystania w 2024 roku zoptymalizować cykl pracy poprawić wydajność i zwiększyć rentowność całej organizacji.

Rozszyfrujmy, jak wypadają one na tle innych.

1. ClickUp

uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0_

Jeśli szukasz super użytecznej i wysoce wydajnej platformy, wybierz ClickUp.

Dzięki najnowocześniejszym funkcjom w połączeniu z intuicyjnym interfejsem, możesz wykorzystać moc Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp w następujący sposób:

Uprość zarządzanie zadaniami: Oddeleguj pracę członkom swojego zespołu w czasie rzeczywistym Efektywne śledzenie czasu: Mierz czas dla każdego zadania i uzyskuj dostęp do harmonogramów pracy globalnie za pomocąFunkcje śledzenia czasu w ClickUp jak ręczne karty czasu pracy Zautomatyzowane cykle pracy: Wybierz spośród ponad 100 automatyzacji dozaoszczędzić czas i usprawnić cykl pracy, rutynowe zadania i przekazywanie projektów Komunikacja i współpraca: Przekazuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i współpracuj nad dokumentami. ZClickUp Docswszystkie pliki i dokumenty znajdują się w jednym miejscu, z łatwym dostępem dla wszystkich członków zespołu. Ponadto zespół może skutecznie komunikować się za pomocą wbudowanych funkcji czatu i komentarzy. Dostosowanie: Uprość swoje codzienne zadania dzięki niestandardowym widokom i szablonom oraz unikaj przełączania aplikacji dzięki ponad 200 natywnym integracjom z zewnętrznymi narzędziami Elastyczność: UżyjPonad 15 wysoce elastycznych widoków ClickUp ipulpity analityczne w czasie rzeczywistym aby uzyskać widoczność projektów w oparciu o Twoje potrzeby

Prowadzenie biznesu to pestka dzięki wielu narzędziom, które otrzymujesz wraz z CRM ClickUp .

Twórz karty czasu pracy w ClickUp, aby gromadzić i wyświetlać śledzenie czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu szybkiego wglądu w postępy

ClickUp najlepsze funkcje

Ustawienie jasnej kolejności operacji z zależnościami zadań poprzez oznaczanie zadań jako "oczekujące na" lub "blokujące" inne

Przeniesienie rozliczeń, fakturowania i raportowania do jednego, płynnego cyklu pracy

Używaj niestandardowych szablonów, takich jakSzablon karty projektu ClickUp aby zdefiniować cel projektu, oddelegowane zadania i zarządzać terminami

Uprość swój codzienny harmonogram i podgląd spotkań w kalendarzu, aby zwiększyć wydajność

Grupowanie wpisów dotyczących czasu, przeglądanie szacowanych czasów i segmentowanie wpisów podlegających i niepodlegających rozliczeniu

Bezpłatne połączenie z ponad 1000 narzędzi i integracji, takich jak Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly i nie tylko

Szablon karty projektu ClickUp dostarczy ci wszystkiego, czego potrzebujesz do planowania i powodzenia projektów

Limity ClickUp

Wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Nie wszystkie funkcje trafiły do aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Scoro

przez Scoro Scoro, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania pracą, ma na celu usprawnienie różnych części operacji i cykli pracy, ostatecznie zwiększając rentowność Twojego biznesu i utrzymując zadowolenie klientów.

Scoro to centralny hub do zarządzania wszystkimi aspektami profesjonalnego biznesu usługowego, niezależnie od tego, czy jest to firma konsultingowa, agencja, freelancer itp. Narzędzie umożliwia zarządzanie finansami, klientami i projektami w jednym miejscu.

Ponadto narzędzie pomaga śledzenie realizacji projektu poprawić interakcje z klientami i uzyskać kluczowe informacje dzięki danym. Wszystko to pomaga zwiększyć zyski agencji.

Scoro jest idealnym oprogramowanie do zarządzania projektami dla firm średniej wielkości.

Najlepsze funkcje Scoro

Wybierz funkcję Predictive Profitability opartą na AI, aby analizować dane historyczne i prognozować rentowność projektów

Tworzenie ofert i szacunków, zarządzanie projektami od wyceny do gotówki oraz śledzenie zadań z terminami i zależnościami

Prowadzenie scentralizowanej bazy danych potencjalnych klientów i klientów, w tym dzienników komunikacji i historii aktywności

Tworzenie integracji i przesyłanie ich do Scoro Marketplace w celu wykorzystania

Zarządzaj umowami z klientami za pomocą oprogramowania do zarządzania umowami z klientami dla stałych klientów

Limity Scoro

Użytkownicy zgłaszają ograniczenia w zakresie planowania zasobów, funkcji w metodologiach zwinnych lub zarządzania zależnościami dla skomplikowanych cykli pracy

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje jak wersja webowa

Zespoły oparte na danych napotykają ograniczone opcje niestandardowe

Ograniczone narzędzia do zarządzania projektami dla złożonych lub niszowych projektów

Ceny Scoro

Essential: $28/miesiąc za użytkownika

$28/miesiąc za użytkownika Standard: $42/miesiąc za użytkownika

$42/miesiąc za użytkownika Pro: $71/miesiąc za użytkownika

$71/miesiąc za użytkownika Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Scoro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (390+ opinii)

4.5/5 (390+ opinii) Capterra: 4.6/5 (230+ opinii)

3. Avaza

via Avaza Avaza to zunifikowana praca i oprogramowanie do zarządzania klientami . Posiada funkcję zarządzania zasobami, planowanie zasobów , śledzenie czasu i wydatków, ofertowanie i fakturowanie oraz czat zespołowy.

Wykorzystaj pełne możliwości Avaza, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu i zmniejszyć krzywą uczenia się dzięki natychmiastowemu wsparciu online 24×7.

Podczas gdy inne alternatywy Accelo oferują podobne funkcje, Avaza wyróżnia się skupieniem się na generatywnej sztucznej inteligencji, komunikacji kontekstowej, pętlach informacji zwrotnych od klientów, zarządzaniu finansami w czasie rzeczywistym i spersonalizowanych doświadczeniach klientów.

Avaza ułatwia członkom zespołu interakcję i współpracę, umożliwiając przydzielanie zadań w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i komentowanie. Możesz otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne na temat zadań i komunikować się za pośrednictwem czatów i e-maili w czasie rzeczywistym.

Ponadto, dzięki sprytnej integracji z pocztą e-mail, można przekształcać wiadomości e-mail w zadania. Pozwala to również zachować wszystkie wymagane prace w jednej lokalizacji na potrzeby dalszych działań.

Najlepsze funkcje Avaza

Wybór najbardziej odpowiednich osób do każdego zadania dzięki rekomendacji algorytmu opartego na AI, który bierze pod uwagę zarównowymagania projektu i indywidualną wiedzę specjalistyczną

Połączone wątki i czaty z konkretnymi elementami projektu, promocja odpowiedniej komunikacji

Uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w rentowność i kondycję finansową projektu

Twórz spersonalizowane "pokoje projektowe" dla każdego klienta i oferuj bezpieczny dostęp do informacji o projekcie, aktualizacji, dokumentów i kanałów komunikacji

Zaproś dowolną osobę do śledzenia czasu, ustawienia ocen dla projektu lub użytkownika oraz łatwego rozliczania i raportowania

Limity Avaza

Ograniczone funkcje i niestandardowe opcje w porównaniu z innymi alternatywami Accelo, które oferują dedykowane funkcjezarządzanie cyklem pracy narzędzia

Wyzwania dla użytkowników nietechnicznych związane z ustawieniem złożonej lub warunkowej automatyzacji

Użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością i stabilnością w przypadku bardzo dużych teamów lub jednoczesnego zarządzania wieloma projektami

Ceny Avaza

Free

Startup: $11.95/miesiąc

$11.95/miesiąc Podstawowy: $23.95/miesiąc

$23.95/miesiąc Business: $47.95/miesiąc

Avaza oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (290+ recenzji)

4.5/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (410+ opinii)

4. Wrike

przez Wrike Wrike to niezwykle wszechstronna platforma, która maksymalizuje wydajność zespołu, przyspiesza rozwój i poprawia jakość obsługi klienta. Jego unikalne i rozszerzone funkcje niestandardowe sprawiają, że praca jest mniej kłopotliwa i przyjemniejsza.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes, czy duże przedsiębiorstwo, Wrike można niestandardowo dostosować do Twoich unikalnych potrzeb.

Dzięki niszowym narzędziom branżowym, ponad 400 integracjom z popularnymi aplikacjami i otwartej etykiecie API, Wrike jest rozwiązaniem do zarządzania projektami dla wszystkich rodzajów działalności.

Najlepsze funkcje Wrike

Niestandardowa praca wykraczająca poza standardowe zadania i projekty dzięki wizualizacji cykli pracy, określaniu hierarchii i monitorowaniu celów biznesowych

Analizowanie aktywności zespołu i rozkładu obciążenia pracą w celu identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł i sugerowania zmian

Wyeliminuj potrzebę uciążliwego pobierania i przesyłania plików dzięki wspólnej edycji w czasie rzeczywistym

Moja praca nad projektami z gotowymi szablonaminiestandardowych szablonów* Automatyzacja powtarzalnych zadań, tworzenie powtarzalnych procesów i standaryzacja najlepszych praktyk w różnych projektach

Limity Wrike

Brak zautomatyzowanych narzędzi do tworzenia notatek

Ograniczone opcje wizualneśledzenie projektów narzędzia, takie jak mapy myśli lub elastyczne widoki niestandardowe

Brak opcji czatu do komunikacji w czasie rzeczywistym

Użytkownicy mogą być zmuszeni do monitorowania swoich skrzynek odbiorczych, ponieważ niektóre integracje mają opóźnione powiadomienia

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik innacle: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 recenzji)

5. HubSpot

via HubSpot HubSpot to bardzo popularny i wydajny pakiet CRM.

Narzędzie to pomaga połączyć dane, Teams i klientów na jednej platformie, która skaluje się wraz z Twoim Businessem. Oferuje sześć podstawowych produktów i innych narzędzi, które stanowią wsparcie dla różnych działów: marketingu, sprzedaży, obsługi, CMS, operacji i handlu. Ułatwia rozwój biznesu, koncentrując się na niestandardowych klientach.

Z platformy HubSpot można wybrać potrzebne produkty. Każdy produkt na platformie jest połączony z tą samą bazą danych CRM, co daje niesamowity wgląd w każdy kontakt na każdej scenie lejka sprzedaży.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zarządzanie kontaktami, transakcjami, zadaniami i wysyłanie e-maili dzięki darmowemu planowi CRM

Bezproblemowe udostępnianie danych i całościowy widok podróży klienta dzięki centralnemu CRM

Tworzenie profesjonalnych stron internetowych, publikowanie postów na blogach i zarządzanie stronami docelowymi za pomocą łatwo dostępnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak kreator stron internetowych i system zarządzania zawartością HubSpot

Oferuje różne kanały obsługi klienta, w tym czat na żywo, e-mail i telefon, a także solidną bazę wiedzy

Pozyskiwanie niestandardowych klientów dzięki wartościowej zawartości i budowaniu powiązań, a nie zimnemu zasięgowi

Limity HubSpot

Możesz napotkać trudności w migracji ze starych platform CRM, z których wynikają ograniczenia w imporcie notatek, e-maili, załączników, aktywności na osi czasu, poprzednich kontaktów i transakcji

Mniejsza kontrola nad ograniczaniem dostępu i nadawaniem uprawnień

Ograniczone niestandardowe narzędzia do raportowania

Brak natywnych narzędzi do śledzenia czasu

Cennik HubSpot

Darmowe narzędzia

Starter (sprzedaż): 20 USD/użytkownika miesięcznie

20 USD/użytkownika miesięcznie Profesjonalista (sprzedaż): 500 USD miesięcznie

500 USD miesięcznie Enterprise (Sprzedaż): 1500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

6. SuiteDash

przez SuiteDash SuiteDash to oprogramowanie biznesowe typu "wszystko w jednym", które łączy w sobie elementy oprogramowania portalu klienta, CRM, zarządzania projektami, fakturowania i nie tylko.

Jest to narzędzie do zarządzania biznesem dla wewnętrznych operacji i portal dla klientów do komunikacji i współpracy. Dzięki zintegrowanej, zautomatyzowanej platformie, Business może obsługiwać cały cykl sprzedaży i operacji z jednego pulpitu, eliminując w ten sposób korzystanie z wielu programów.

SuiteDash oferuje kombinację funkcji, takich jak narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych, portale dla klientów z białą etykietą, a nawet zaawansowany system komunikacji z klientami automatyzacja marketingu silnik, dodając do unikalnego smaku oferty.

Najlepsze funkcje SuiteDash

Projektowanie wieloetapowych lejków w celu przekształcania potencjalnych klientów w klientów, automatyzacja rejestracji w procesach onboardingu i śledzenie postępów na każdym kroku

Brandowanie portalu klienta swoim logo i kolorami, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie dla swoich klientów

Konfigurowanie złożonych cykli pracy z logiką branch i wyzwalaczami warunkowymi w celu automatyzacji zatwierdzeń,korekty budżetui aktualizacji danych w oparciu o określone kryteria

Dostawca ma dostęp do informacji o projekcie, plików, aktualizacji i faktur

Przydziel zadania, ustaw terminy i komunikuj się z członkami zespołu poprzez wbudowany czat i dyskusje

Limity SuiteDash

Niektórzy użytkownicy uważają, że bogata w funkcje platforma jest początkowo onieśmielająca

Użytkownicy doświadczyli niewielkich opóźnień podczas przełączania się między narzędziami w oprogramowaniu

Ceny SuiteDash

14-dniowa wersja próbna

Start: $19/miesiąc

$19/miesiąc Thrive: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Pinnacle: $99/miesiąc

$99/miesiąc VIP Power-Up jest dostępny we wszystkich płatnych planach w cenie 50 USD/miesiąc

SuiteDash oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (520+ recenzji)

7. BigTime

przez BigTime Oprogramowanie BigTime to oparta na chmurze platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), która jest odpowiednia dla firm każdej wielkości. Jest to internetowe rozwiązanie do rozliczania czasu pracy zaprojektowane specjalnie na potrzeby firm świadczących profesjonalne usługi, takich jak firmy konsultingowe, firmy księgowe, teamów prawniczych i firmy inżynieryjne.

BigTime koncentruje się na usprawnianiu operacji, optymalizacji wykorzystania zasobów i poprawie widoczności finansowej dla tych Business. Dzięki zaawansowanym funkcjom można śledzić wskaźniki operacyjne i podejmować działania w celu skutecznego skalowania biznesu.

Najlepsze funkcje BigTime

Standaryzacja powtarzających się procesów projektowych poprzez tworzenie szablonów i playbooków wielokrotnego użytku

Skrócenie czasu pracy dzięki zmianie punktu ciężkości z historycznych przydziałów na prognozę wykorzystania personelu

Uzyskanie wglądu w kondycję biznesu dzięki pełnemu zarządzaniu AR, rozpoznawaniu przychodów i prognozom

Korzystaj z narzędzi do śledzenia czasu pracy, takich jak karty czasu pracy zdefiniowane według tygodnia pracy i uelastycznij czasy przesłane dzięki opcjonalnym funkcjom blokady

Limity BigTime

Responsywność obsługi klienta może ulec poprawie

Użytkownicy raportowali problemy z niektórymi integracjami aplikacji

Brak natywnej funkcji czatu zespołowego

Brak dostępnych planów Free Plan

Cennik BigTime

Essentials: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $35/miesiąc na użytkownika

$35/miesiąc na użytkownika Premier: $45/miesiąc na użytkownika

$45/miesiąc na użytkownika Projector: $60/miesiąc na użytkownika

BigTime oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

4,5/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 630 recenzji)

8. SmartSuite

via SmartSuite SmartSuite, a zarządzanie pracą zespołową platforma, spełniająca potrzeby różnych działów, takich jak zarządzanie projektami sprzedaż, HR i rekrutacja, zarządzanie i zgodność z ryzykiem, powodzenie klienta, marketing i inne.

SmartSuite integruje się z ponad 5000 popularnych aplikacji i narzędzi, aby usprawnić cykl pracy. Możesz także generować raporty i używać niestandardowych szablonów do prezentowania raportów swoim klientom.

Dla małych i średnich Businessów SmartSuite dostarcza gotowe narzędzia. Również duże Enterprise mogą skorzystać z oprogramowania operacyjnego do zarządzania pracą (WorkOS), które zawiera wyspecjalizowane narzędzia do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje SmartSuite

Moja praca jest bardziej wydajna dzięki ściśle zintegrowanemu środowisku SmartSuite, w którym dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, kalendarze i e-maile integrują się płynnie

Tworzenie automatycznych raportów, propozycji i faktur na podstawie wstępnie zdefiniowanych szablonów i danych w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie AI do rekomendowania najbardziej odpowiednich osób do zadań w oparciu o ich umiejętności, wiedzę i obciążenie pracą

Limity SmartSuite

Duże Teams lub złożone projekty z dużym wykorzystaniem danych mogą doświadczać problemów z wydajnością lub przeciążeniem systemu

Formuły w arkuszach kalkulacyjnych mogą wydawać się ograniczające dla użytkowników, którzy polegają na złożonych obliczeniach lub zaawansowanej manipulacji danymi

Free Plan oferuje ograniczony dostęp do niektórych funkcji projektu i danych

Cennik SmartSuite

Free

Teams: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $28/miesiąc za użytkownika

$28/miesiąc za użytkownika Enterprise: $41/miesiąc za użytkownika

SmartSuite oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 21 recenzji)

9. Plutio

przez Plutio Narzędzie wykorzystuje automatyzację, współpracę i zarządzanie dokumentami w celu poprawy wydajności i produktywności zespołu. Możesz łatwo skonsolidować całą komunikację projektu w jednym miejscu. Ponadto zaawansowane procesy Plutio pomagają automatycznie dodawać szczegóły projektu, takie jak adresy URL, daty, pola wyboru, oceny i członkowie zespołu.

Plutio to kompleksowa platforma do zarządzania projektami zaprojektowana w celu usprawnienia różnych procesów biznesowych, w tym wdrażania klientów, tworzenia ofert, zarządzania umowami, spotkań zarządzania projektami, planowania i realizacji projektów.

Dzięki konfigurowalnemu interaktywnemu pulpitowi można szybko uzyskać gotowe szablony dla różnych potrzeb związanych z planowaniem i zarządzaniem projektami.

Najlepsze funkcje Plutio

Zarządzanie procesami związanymi z klientem, takimi jak wdrażanie, oferty i umowy

Wizualny kreator przepływu pracy do tworzenia niestandardowych przepływów pracy dla dowolnego procesu biznesowego

Automatyzacja powtarzalnych zadań i personalizacja wyzwalaczy w celu dostosowania do unikalnych potrzeb

Zapewnij klientom bezpieczny dostęp do odpowiednich dokumentów, aktualizacji projektów i kanałów komunikacji w markowym portalu

Integracja z różnymi narzędziami i usługami, takimi jak CRM, oprogramowanie księgowe i platformy podpisów elektronicznych, co dodatkowo usprawnia przepływ pracy i eliminuje silosy danych

Limity Plutio

Użytkownicy doświadczyli problemów w rozwiązywaniu reklamacji z obsługą klienta

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Ograniczone funkcje śledzenia czasu pracy

Ceny Plutio

Solo: 19 USD/miesiąc

19 USD/miesiąc Studio: $39/miesiąc

$39/miesiąc Agencja: $99/miesiąc

Ocena i recenzje Plutio

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 155 recenzji)

10. OmniFocus

przez OmniFocus OmniFocus jest potężnym oprogramowanie do zarządzania zadaniami zaprojektowany dla zapracowanych profesjonalistów i osób poszukujących wysoce ustrukturyzowanego i konfigurowalnego podejścia do zarządzania swoimi listami do zrobienia.

Jest przeznaczony dla użytkowników komputerów Mac i iOS, z płynną synchronizacją platform i ujednoliconym interfejsem użytkownika do osobistego zarządzania pracą.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Przechwytuj i organizuj wszystkie swoje działania w potężnym i łatwym w utrzymaniu systemie

Ustawienie elementów do powtarzania w rzeczywistych harmonogramach

Tworzenie etykiet dla takich elementów jak lokalizacja, osoba, poziom energii, priorytet itp

Niestandardowe perspektywy dostosowują się do Twojego cyklu pracy - bez względu na to, jak bardzo jest on złożony

Ochrona danych osobowych za pomocą szyfrowania end-to-end

Dodawaj notatki do swoich elementów, aby mieć dostęp do informacji potrzebnych po zakończeniu działania

Limity OmniFocus

Brak narzędzi do współpracy lub zarządzania projektami dla Teams

Nie do użytku w biznesie

Brak funkcji śledzenia czasu pracy

Narzędzie jest kompatybilne tylko z produktami Apple

Cennik OmniFocus

14-dniowa wersja próbna

Subskrypcja: $9.99/miesiąc (automatyczne odnawianie)

$9.99/miesiąc (automatyczne odnawianie) OmniFocus for the Web: $4.99/miesiąc (automatyczne odnawianie)

$4.99/miesiąc (automatyczne odnawianie) Standardowa licencja v4: $74.99 jednorazowa płatność

$74.99 jednorazowa płatność Licencja v4 Pro: $149.99 płatność jednorazowa

Oceny i recenzje OmniFocus

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

Znajdź swoją idealną alternatywę Accelo

Te dziesięć opcji może zakończyć poszukiwania alternatyw dla Accelo, aby usprawnić i ulepszyć operacje biznesowe. Chociaż każde narzędzie z tej listy działa dobrze, jeśli jest dopasowane do odpowiednich potrzeb biznesowych, nie można się pomylić z potężnym narzędziem typu "wszystko w jednym" - ClickUp!

ClickUp pomaga zintegrować funkcje CRM, automatyzacji cyklu pracy, zarządzania czasem, raportowania i komunikacji na jednej platformie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby usprawnić procesy pracy, zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę w zespole.