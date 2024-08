Podsumowanie Głębokiej Pracy Cala Newporta: Wskazówki, jak osiągnąć sukces w rozproszonym świecie

Łatwo jest poczuć się ofiarą współczesnego świata, w którym technologia skurczyła się w naszych dłoniach. Zamiast do zrobienia pracy, bezmyślnie spędzamy czas na przewijaniu zawartości uderzającej w dopaminę lub gorzej, przełączając się między e-mailami i żmudnymi zadaniami, które nie przynoszą nam wiele radości.

Więc tak, coraz trudniej jest utrzymać koncentrację bez rozpraszania uwagi. Ale nie możemy po prostu zaakceptować tego i utknąć w mentalności ofiary, prawda? Musi istnieć sposób na zwiększenie naszych możliwości poznawczych i powodzenie w rozproszonym środowisku.

Aby wygrać tę bitwę, wzbogać swój arsenał o Deep Work autorstwa Cala Newporta -książkę, która proponuje etykę "głębokiej pracy" i oferuje wysokiej wartości zasady i wskazówki pozwalające na osiągnięcie elitarnej wydajności.

Przeczytaj nasze podsumowanie Deep Work, aby w kilka minut dowiedzieć się, o czym jest ta książka. Zaproponujemy kluczowe wnioski, strategie i cytaty, które pomogą ci w planowaniu głębokiej pracy i maksymalnym wykorzystaniu twoich podstawowych umiejętności! 🌞

Głęboka praca autorstwa Cala Newporta: Streszczenie książki w skrócie

Via: Amazon Autor(zy): Cal Newport

Liczba stron: 290+

Rok wydania: 2016

Szacowany czas czytania: 5-10 godz

Profesor informatyki i autor Cal Newport skoncentrował swoją pracę na pomaganiu ludziom w poruszaniu się po cyfrowych rozpraszaczach, aby skupić się na głębokich dążeniach. Zaproponował koncepcję głębokiej pracy odnosi się do dobrowolnego wysiłku w kierunku zakończenia wymagających poznawczo zadań z niepodzielnym skupieniem - to jedyne założenie książki.

Tradycyjna koncepcja powodzenia jest wpleciona w idee ciężkiej pracy i wytrwałości. Newport uważa jednak, że nasze zawodowe wysiłki mają tendencję do osłabiania we współczesnym świecie, głównie z powodu niepowodzeń, takich jak:

Media społecznościowe i rozpraszanie uwagi związane z zawartością

Czasochłonny e-mail i praca administratora, które kradną nasz czas

Ciągłe przełączanie się między zadaniami, które wymagają różnych ustawień poznawczych

Jak więc możemy określić powodzenie - poprzez liczbę przepracowanych godzin lub wartość dodaną do naszego biznesu? W tym miejscu zaczynamy myśleć o głębokiej i płytkiej pracy, którą wykonujemy.

Czym jest hipoteza głębokiej pracy?

Wiele osób zakłada, że głęboka praca polega na odłożeniu telefonu na godzinę lub dwie podczas pracy, ale Newport proponuje konkretne kryteria dla każdej aktywności, którą można uznać za głęboką:

Musi to być zadanie wymagające poznawczo: Możesz wykonywać głęboką pracę tylko nad zadaniem, które wymaga twoich zdolności poznawczych. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, niektóre zadania wymagają głębokiego myślenia i strategicznego podejścia. Na przykład, projektanci UX tworzący innowacyjne projekty stron w celu poprawy doświadczenia użytkownika końcowego mogą być uważani za wysocekreatywną i wymagającą pracę. Newport przedstawia nam również płytką pracę, która w przeciwieństwie do głębokiej pracy obejmuje logistyczne lub powtarzalne zadania, jak npwprowadzanie danych lub fakturowanie, które można łatwo powielić **Moja praca powinna być wykonywana w jasno określonych odcinkach czasu, aby można ją było uznać za głęboką. Jeśli sprawdzasz e-mail lub zmieniasz zadania w międzyczasie, jesteś rozproszony

Newport przypomniał nam, że w głębokiej pracy nie chodzi o posiadanie wyższej moralności. Zamiast rzucać cień na płytką pracę lub nasze obecne cyfrowe dystopijne rozproszenie (gotta love the alliteration here), przyjmuje optymistyczne podejście i uznaje oba rodzaje pracy za niezbędne. To właśnie głęboka praca jest tym, co porusza igłę w ustawieniu biznesowym, reprezentując zadania, które zwiększają wartość i rentowność. 💵

Cztery zasady ukierunkowanego powodzenia

Newport pisze o czterech zasadach pozwalających lepiej wykonywać głęboką pracę i poprawić jakość działań zawodowych na dowolnym polu:

Pracuj głęboko: Podejmij świadomy wysiłek, aby pracować głęboko. W swoim codziennym harmonogramie musisz wygospodarować czas na starannie ukierunkowaną koncentrację Pogódź się z nudą: Wytrenuj swój mózg tak, by radził sobie z nudą, tj. spędzaj swój wolny czas bez ucztowania na dopaminowych hitach z Internetu Pożegnaj się z mediami społecznościowymi: Nie musisz rezygnować z mediów społecznościowych, ale korzystaj z nich z umiarem Opróżnij płycizny: Ustrukturyzuj swój dzień tak, aby wyeliminować płytką pracę, która prowadzi cię donikąd

Ogólnie rzecz biorąc, książka zawiera zdrową mieszankę zasad dotyczących ukierunkowanej pracy skierowanej do pracowników w konkurencyjnym krajobrazie. Newport popiera swoje teorie przyzwoitymi badaniami i kilkoma wnikliwymi historiami, dzięki czemu jest to całkiem wciągająca lektura. 💝

Kluczowe wnioski z książki Deep Work autorstwa Cala Newporta

Rzućmy okiem na sześć super ważnych wniosków z książki Deep Work.

1. Ćwicz nudę i rozważ cyfrowy detoks

Rozumiemy, jak dziwnie to brzmi, ale jest to jedna ze złotych zasad Newporta. Według niego ludzie mają ograniczoną przepustowość poznawczą każdego dnia. Im bardziej nadmiernie stymulujemy nasz mózg "zabawnymi" zadaniami, takimi jak publikowanie postów w mediach społecznościowych lub granie w gry, tym gorsza jest nasza forma poznawcza do wykonywania głębokiej pracy. Praktykowanie nudy oznacza powstrzymanie się od uzależniających technologii, aby cieszyć się głębszym poziomem koncentracji. Nie może to jednak nastąpić z dnia na dzień. Zamiast robić sobie jednodniową przerwę od internetu, autor sugeruje, by trzymać się od niego z daleka niemal co godzinę. Po zakończeniu pracy i aż do powrotu do domu, oprzyj się pokusie chwycenia za telefon. To z czasem przeorganizuje twój mózg.

Gdy wszystkie czynniki rozpraszające znikną, ludzie naturalnie skłaniają się ku rozwiązywaniu problemów i zajmowaniu się swoimi sprawami lista priorytetów . przygotuj się na walkę z silną chęcią wejścia do Internetu i konsumowania tego, co lubisz. Ale kiedy już przez to przejdziesz, będziesz w stanie poprawić swoje gra w zarządzanie czasem .

2. Śledzenie, kiedy pracujesz intensywnie, a kiedy nie

Łatwo jest stracić śledzenie swojego głębokiego zaangażowania w pracę, ponieważ przeszkadza ci w tym twój dzień. To cię nigdzie nie zaprowadzi, więc kwantyfikuj wszystko.

Najlepiej jest mieć wstępnie ustalony stosunek głębokich i płytkich zadań na tydzień, powiedzmy 60:40. Śledzenie wszystkie godziny płytkiej i głębokiej pracy i ponownie przeanalizuj, ile możesz osiągnąć i gdzie musisz popracować lub zmienić harmonogram. Na przykład, jeśli jesteś w stanie wykonać tylko 3 godziny głębokiej pracy w 40-godzinnym tygodniu pracy, prawdopodobnie będziesz musiał ponownie rozważyć swoje organizacja czasu .

3. Poważne rozmowy o głębokiej pracy

Jest to w zasadzie ekstrapolacja poprzedniego punktu wyjścia: Co zrobić, jeśli harmonogram pracy nie pozwala na długie okresy głębokiej pracy?

Newport sugeruje regularne rozmowy z menedżerem lub przełożonym na temat statusu twojego dnia i tego, w jaki sposób nie jesteś w stanie wnieść nowej wartości do firmy przy obecnym harmonogramie. Wspólnie powinniście być w stanie przeprowadzić burzę mózgów, która część twojego dnia, czy to e-mail, spotkania, czy praca administratora, powinna zostać skrócona.

4. Walka z zasadą najmniejszego oporu

Głęboka praca jest coraz rzadszym pojęciem w większości branż. Newport wyjaśnia, że wielu pracowników wiedzy nie ma jasnych wskaźników wydajności, aby kierować swoimi zadaniami. Wynik? Wybierają najłatwiejszy sposób do zrobienia pracy w widoczny sposób, ale to, czy dodają wartość, jest dyskusyjne.

Według Newporta, Zasada Najmniejszego Oporu jest powodem, dla którego większość pracowników trzyma się wygodnych sposobów do zrobienia pracy - bez względu na to, czy są one zrobione, czy nie wydajność lub innowacyjność.

Jednym ze sposobów walki z tym zjawiskiem jest praktykowanie narzuconej sobie izolacji sieciowej. Newport sugeruje, że upakowane obszary robocze poświęcają długoterminową wydajność w zamian za posiadanie szybkich rozwiązań problemów niskiego rzędu.

W otwartych biurach mamy szybki dostęp do naszych kolegów, którzy oferują konwencjonalne wskazówki. Jednak praca w samotności sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do intensywnego myślenia i znajdowania bardziej wydajnych lub kreatywnych rozwiązań.

5. Ciężka praca nie równa się wydajności

Ciężka praca nie wystarczy, aby wygrać; potrzebujesz dodatkowej mocy, aby zostać uznanym za potężny talent. Moja praca przedstawia przykład z życia wzięty Nate Silver -Nate Silver - odnoszący powodzenia statystyk i pokerzysta, który pracuje ze złożoną technologią, aby przekazywać skomplikowane dane w łatwy do zrozumienia sposób. Wyróżnia się w swojej niszy w sposób, w jaki nie robi tego żaden konkurent, co czyni go coraz bardziej wartościowym dla branży.

Newport chce, abyśmy rozwinęli dwie podstawowe umiejętności przetrwania i rozwoju we współczesnej gospodarce światowej:

Szybkie opanowanie trudnych rzeczy: Nadążanie za światowymi innowacjami i wprowadzanie własnego, unikalnego podejścia do projektów, aby stać się wiarygodnym graczem na swoim polu Szybsze wytwarzanie wysokiej jakości pracy na elitarnym poziomie: Wykorzystaj swoje mistrzostwo, aby uzyskać wyniki w tempie, którego wielu innych nie jest w stanie osiągnąć

Używane dokładnie w tym samym czasie, te podstawowe czynniki wyposażają profesjonalistów w umiejętności, których potrzebują, aby prześcignąć konkurencję. Na szczęście możesz opanować te umiejętności, przeznaczając wystarczająco dużo czasu na głęboką pracę i zwiększając apetyt swojego mózgu na skomplikowane zadania.

6. Bycie leniwym jest korzystne

Kolejną ironiczną, ale logiczną kwestią poruszoną w książce jest to, że czas spędzony na byciu leniwym jest fajny. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z mnóstwem głębokich, płytkich, czy logistycznych zadań w ciągu dnia, ogranicz swoje godziny pracy i nadaj priorytet odpoczynkowi.

Według Newporta, ciało człowieka potrzebuje odpoczynku, aby utrzymać zdolność do głębokiej pracy. Bez względu na to, jakie masz ambitne cele, poświęć trochę czasu wieczorem na wypoczynek i relaks. Tylko w ten sposób będziesz w stanie wrócić świeżym następnego dnia i zachować zdolność do głębokiej pracy.

Popularne cytaty o głębokiej pracy

Oto trzy najbardziej zapadające w pamięć cytaty z Głębokiej Pracy Newporta.

Fragment #1

jeśli nie czujesz się komfortowo w pracy głębokiej przez dłuższy okres czasu, trudno będzie ci osiągnąć szczytowy poziom jakości i ilości. O ile twój talent i umiejętności nie przyćmią konkurencji, pracownicy głębokiej pracy będą cię wyprzedzać

Szybsza produkcja wysokiej jakości daje szczególną przewagę we współczesnej erze. Newport opisuje tutaj obecny stan wielu rynków pracy, ale robi to do zrobienia, określając los tych, którzy nie są w stanie konkurować. Ci, którzy uważają głęboką pracę za niewygodną, mogą zostać prześcignięci przez resztę.

Nie ma już żadnego skrótu do powodzenia (chyba że jesteś dzieckiem miliardera)_ 😉

Fragment #2

głęboka praca nie jest jedyną cenną umiejętnością w naszej gospodarce i można dobrze sobie radzić bez rozwijania tej umiejętności, ale nisze, w których jest to wskazane, są coraz rzadsze. Jeśli nie masz mocnych dowodów na to, że rozproszenie uwagi jest ważne w twoim konkretnym zawodzie, najlepiej będzie, jeśli poważnie zastanowisz się nad głębią

Newport, na przykładzie genialnego współzałożyciela Twittera Jack Dorsey twierdzi, że głęboka praca nie jest jedyną umiejętnością, której potrzebują dziś pracownicy. Niektóre role wymagają skupienia się na wielu obszarach jednocześnie. Takie pozycje są jednak stosunkowo rzadkie.

Fragment #3

spędzamy większość naszego dnia na autopilocie - nie zastanawiając się zbytnio nad tym, co robimy z naszym czasem. To jest problem. Trudno jest zapobiec wkradaniu się błahostek w każdy zakątek twojego harmonogramu, jeśli nie zmierzysz się bez wzdrygania z obecną równowagą między głęboką i płytką pracą, a następnie nie przyjmiesz nawyku zatrzymywania się przed działaniem i pytania: "Co ma teraz największy sens?"

Kolejnym sprawdzianem rzeczywistości z Deep Work jest to, jak większość pracowników korporacji spędza swój czas w sposób zrobotyzowany. Przez większą część dnia nie są tak naprawdę zaangażowani w pracę, a gdy już to robią, jest już 17:00.

W świecie, w którym rozpraszanie uwagi jest tańsze niż większość rzeczy, Newport sugeruje, aby każdy kwestionował swoje wydatki na czas, aby sprawdzić, czy angażuje się w coś wartościowego, czy trywialnego.

Zasady omówione w tej książce mogą znacząco wpłynąć na twój biznes, ale tylko wtedy, gdy zapewnisz regularne i powodzenie w głębokiej pracy. Jednym ze sposobów na zachowanie spójności jest wykorzystanie oprogramowanie do zarządzania zadaniami jak ClickUp . 🤩

Platforma jest wyposażona we wszystkie narzędzia i funkcje do ćwiczenia i śledzenia sesji głębokiej pracy. Jest również wyposażona w wiele funkcji do zaawansowanego planowania, centralizacji pracy i oszczędzania czasu na codziennych zadaniach .

Ustaw głębokie harmonogramy pracy i wizualnie porównuj obciążenia pracą zespołu oraz śledź postępy za pomocą widoku osi czasu ClickUp

Zapoznajmy się z kilkoma przydatnymi funkcjami ClickUp poniżej:

1. Zaplanuj dogłębną pracę z zadaniami ClickUp

Głęboka praca zaczyna się od wolnego od bałaganu obszaru roboczego. Z Zadania ClickUp dzięki ClickUp Tasks możesz uporządkować swój cykl pracy, dając sobie pełną swobodę i własność nad szczegółowymi zadaniami. Możesz użyć etykiety zadań (widoczność dla wszystkich w obszarze roboczym), aby kategoryzować pracę na głęboką i płytką. Jest to szczególnie korzystne w przypadku organizowania cykli pracy dla swojego zespołu, ponieważ pozwala wszystkim członkom zespołu cieszyć się godzinami pracy bez rozpraszania uwagi.

Zadania ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować funkcje poznawcze przełączanie kontekstu z powodu silosów opartych na wiedzy. Można przypisać połączone, pouczające komentarze i załączniki do każdego zadania, aby upewnić się, że osoba przypisana ma wszystko, czego potrzebuje do jego zakończenia.

Optymalizacja głębokiego harmonogramu pracy to bułka z masłem dzięki Kalendarz ClickUp . Powiedzmy, że jesteś planując zadania na tydzień -możesz tworzyć zadania w kalendarzu i używać ruchów "przeciągnij i upuść", aby precyzyjnie zdefiniować swój harmonogram.

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby zespoły były zsynchronizowane

Co więcej, zawsze możesz wyświetlić swoje zadania na ponad 15 sposobów, korzystając z Widoki ClickUp np:

ClickUp jest idealny dla projektowania bazy danych zadań dla każdej branży i wielkości zespołu. Niektóre z jego godnych uwagi funkcji ułatwiających głęboką pracę i zwiększających wydajność obejmują:

Tworzenie niestandardowych statusów w ClickUp

Wykorzystując te starannie wyodrębnione funkcje, zauważysz znaczną poprawę wydajności swojego zespołu i wydajności. Bez zaległości i niepowodzeń spowalniając cię, będziesz miał wystarczająco dużo czasu na zbadanie innowacji i inicjatyw rozwojowych. Porozmawiajmy o pokonaniu zasady najmniejszego oporu. 😁

2. Ciesz się większą ilością wolnego czasu dzięki automatyzacji ClickUp

W swojej książce Newport twierdzi, że praca administracyjna, taka jak nadrabianie zaległości i odpowiadanie na e-maile, jest ogromną przeszkodą podczas próby praktykowania głębokiej pracy.

Z no-code Automatyzacja ClickUp pozwala zaoszczędzić czas na irytujących i czasochłonnych zadaniach administratora, takich jak zmiana typów i statusów zadań, przypisywanie zadań lub przenoszenie ich na różne listy. Zautomatyzuj je za pomocą ponad 100 gotowych opcji lub stwórz własne.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach wraz z aktualizacjami i opisami użytkowników

ClickUp Powtarzające się zadania to kolejna funkcja, która pozwala na ustawienie określonych działań dla powtarzających się zadań zależnie od czynników takich jak częstotliwość lub aktualizacje statusu. Niestandardowe, czy chcesz, aby powtarzało się dokładnie to zadanie, czy chcesz, aby następnym razem nastąpiły jakieś zmiany!

3. Ustaw priorytety zadań ClickUp, aby nadać priorytet głębokiej pracy

Co robisz, gdy musisz zakomunikować zadanie o priorytecie? Piszesz dużego e-maila lub wiadomość na Slacku, a następnie znajdujesz odpowiednich odbiorców, którym możesz udostępniać wiadomość. Możesz też użyć Priorytety zadań ClickUp .

Oznacz dowolne zadanie czterema etykietami - "Niskie", "Normalne", "Wysokie" i "Pilne" - aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, co muszą zrobić i do kiedy. Możesz nawet nadać priorytety swoim osobistym zadaniom w głębokiej pracy i blokować swój harmonogram aby natychmiast się nimi zająć.

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

Zawsze możesz sprawdzić, ile czasu Ty lub Twój zespół poświęcacie na dogłębną pracę z Śledzenie czasu projektu w ClickUp . Jest dostępny na wszystkich urządzeniach i pozwala liderom zespołów na pozostawienie notatek jako informacji zwrotnej dla przyszłych planów.

4. Skrupulatne śledzenie celów dzięki ClickUp Goals

Niezależnie od tego, czy pracujesz głęboko, czy płytko, Cele ClickUp nie rozróżnia. Stwórz dowolny cel, nad którym Ty i Twój zespół będziecie mogli pracować śledzenie postępów automatycznie. Dzięki widokowi procentowemu, każdy lider zespołu może ocenić liczbę odhaczonych działań opartych na wartościach.

Śledzenie postępu każdego celu przy użyciu różnych widoków w ClickUp

Jeśli szukasz bardziej szczegółowej wizualizacji postępu, Pulpity ClickUp są Twoim najlepszym przyjacielem! Wybieraj spośród ponad 50 kart, aby zbudować holistyczny pulpit, który wyświetla metryki, które chcesz śledzić.

Wreszcie, można ustawić konfigurowalne Przypomnienia ClickUp z dowolnego urządzenia, aby otrzymywać powiadomienia o oczekujących zadaniach i spotkaniach. Wszystko, czego potrzebujesz, aby doskonalić się zawodowo. ✌️

