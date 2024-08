Evernote vs. Todoist: Które narzędzie będzie lepsze w 2024 roku?

Wiemy, że twój mózg jest przepełniony pomysłami, zadaniami i strzępkami błyskotliwości. Żonglujesz planami podróży, celami oszczędnościowymi, terminami projektów i nie tylko! Zasługujesz na małą pomoc.

Na pewno zastanawiałeś się nad notatkami i aplikacje do zarządzania zadaniami które przydają się podczas pracy nad wieloma rzeczami w życiu.

Na rynku dostępne są świetne aplikacje do robienia notatek, ale wybranie tej odpowiedniej dla swoich potrzeb może wymagać czasu i wysiłku. Każdy z nas jest wyjątkowy - oznacza to wypróbowanie ich w ramach codziennej rutyny, aby zobaczyć, jak dobrze integrują się z bieżącym przepływem.

Popularne narzędzia, takie jak Evernote i Todoist, są łatwym wyborem. Rozumiemy jednak, że chciałbyś dokonać świadomego wyboru.

Przygotujcie się więc na pojedynek na notatki: Todoist vs. Evernote. Zapoznasz się ze szczegółową prezentacją ich funkcji, cen, wsparcia i nie tylko.

Pod koniec zaprezentujemy również innego rywala, który może cię zaskoczyć.

Czym jest Evernote?

przez Evernote Evernote to wszechstronna aplikacja do tworzenia notatek i zarządzania zadaniami. Zaprojektowana z myślą o archiwizacji, umożliwia tworzenie notatek wzbogaconych o zdjęcia, klipy audio i zapisaną zawartość stron internetowych.

Evernote posiada imponującą bazę 250 milionów użytkowników, z czego 10% to użytkownicy płatni. Znana ze swojej wszechstronności w tworzeniu notatek, jest to platforma typu "wszystko w jednym", która pomaga organizować i przechwytywać pomysły.

To notatka to idealne rozwiązanie dla osób korzystających z wielu urządzeń. Pozwala organizować notatki w wirtualnych notatnikach, nadawać im etykiety, dodawać adnotacje i łatwo je wyszukiwać, edytować lub eksportować.

Umożliwia użytkownikom współpracę i udostępnianie wiedzy w czasie rzeczywistym w kontekście osobistym lub zawodowym.

Oto krótkie podsumowanie ich godnych uwagi funkcji:

Codzienne notatki

przez Evernote W Evernote możesz przechwytywać pomysły w różnych formularzach. Będziesz mieć swobodę korzystania z prostego tekstu, obrazów, nagrań audio, a nawet wycinków internetowych, aby tworzyć różnorodne i multimedialne notatki zgodnie z potrzebami.

Możesz organizować notatki w Notatnikach dla różnych potrzeb i korzystać z opcji formatu, aby nadać im reprezentacyjny wygląd.

Dodatkowo, aplikacja synchronizuje wszystkie notatki na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu można mieć do nich dostęp przez cały czas, nawet w trybie offline.

Współpraca

przez Evernote Evernote jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Pozwala bez wysiłku pracować i udostępniać informacje innym członkom zespołu. Funkcja automatycznej synchronizacji śledzi postępy i zapewnia, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

Evernote ułatwia udostępnianie notatek. Niezależnie od tego, czy chodzi o agendy spotkań, pomysły projektowe, plany podróży, raportowanie czy listy zadań, można je udostępniać bez wysiłku.

Gdy notatka jest udostępniana w Evernote, odbiorcy mogą uzyskać do niej dostęp bezpośrednio z sekcji "Udostępnione mi" w aplikacji, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym dla najnowszej wersji za każdym razem, gdy ją otworzą.

Kompatybilność międzyplatformowa

przez Evernote Możesz pracować na różnych platformach, w tym Windows, macOS, iOS, Android i przeglądarkach internetowych. Pozwala to na dostęp do informacji i notatek zawsze i wszędzie, niezależnie od urządzenia.

Możesz również używać Evernote do zarządzania projektami, ponieważ integruje się on z istniejącymi narzędziami, zwiększając wydajność bez wysiłku. Połączony bezpośrednio z Kalendarzem Google, Slack i Microsoft Teams zapewnia lepsze wrażenia.

Spersonalizowana organizacja

przez Evernote Evernote umożliwia tworzenie notatników w celu kategoryzowania zawartości za pomocą funkcji etykiety. Pozwala to na szybki dostęp do informacji w razie potrzeby, dzięki czemu notatki są wydajne.

Etykiety w Evernote są jak słowa kluczowe dla notatek, dzięki czemu można je łatwo znaleźć. Używaj etykiet, gdy notatka pasuje do więcej niż jednej kategorii lub jeśli chcesz filtrować wyniki w określonym notatniku według słowa kluczowego. Jest to przydatne do kojarzenia notatek z kategoriami, wspomnieniami lub lokalizacjami.

Zalety Evernote

Intuicyjna funkcja wyszukiwania oparta na AI, która pomaga szybko i niezawodnie uzyskać właściwe informacje z notatek

Dostawca wielu funkcjikonfigurowalnych szablonów a nawet pozwala stworzyć szablon od podstaw

Wady Evernote

Wydajność jest ograniczona ze względu na sporadyczne opóźnienia

Czym jest Todoist?

przez Todoist Todoist jest aplikacją typu aplikacja do zarządzania zadaniami przeznaczona dla użytkowników do organizowania i planowania codziennych czynności. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, oferuje usługę opartą na chmurze, która ułatwia dostęp i zarządzanie zadaniami na wielu urządzeniach.

Aplikacja ma minimalistyczną strukturę projektową, która przyjmuje przyjazny dla użytkownika interfejs. Można ustawić terminy i przypisać priorytety, aby lepiej zarządzać obciążeniem pracą.

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom aplikacji:

Data powstania zadania

przez Todoist Todoist może pomóc w szybkim zapisywaniu zadań do wykonania. Wystarczy wpisać dowolną rzecz w polu zadań Todoist, aby skorzystać z funkcji rozpoznawania języka naturalnego, która natychmiast populuje listę rzeczy do zrobienia.

Todoist automatycznie kategoryzuje twoje zadania na widoki Dzisiejsze, Nadchodzące i niestandardowe filtry, pomagając ustalić priorytety krytycznej pracy.

Możesz efektywnie obsługiwać wiele zadań, wybierając kilka naraz. Umożliwia to szybką zmianę harmonogramu, ustawienie priorytetów, przenoszenie lub edycję wsadową, co pozwala skoncentrować się na ważniejszych sprawach.

Aplikacja umożliwia również tworzenie zadań za pomocą komputera, telefonu lub dowolnego urządzenia.

Integracje oprogramowania

przez Todoist Todoist wspiera wiele integracji oprogramowania w celu połączenia aplikacji z innymi narzędziami. Integracje te pomagają usprawnić cykl pracy.

Pozwala na bardziej efektywną współpracę poprzez przekształcanie wiadomości z ulubionego narzędzia komunikacji zespołowej w wykonalne zadania bez przełączania się między aplikacjami.

Niektóre przykłady integracji obejmują PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier i Zendesk. Todoist można nawet niestandardowo rozbudować o dodatkowe funkcje dostępne w aplikacji.

Zależności

przez Todoist Zależności to kolejna pomocna funkcja zarządzania projektami, którą zapewnia Todoist, jeśli korzystasz z integracji takiej jak Ganttify. Pozwala ona na widok wielu projektów w ramach jednego wykresu Gantta, ustalanie zależności zadań oraz definiowanie dat rozpoczęcia i zakończenia dla każdego zadania.

W przypadku opóźnienia w realizacji zadania można dostosować datę na wykresie Gantta, a wszystkie zależne zadania zostaną odpowiednio zaktualizowane. Ustawiając zależności między zadaniami, możesz zakończyć zadania w odpowiedniej kolejności, upewniając się, że niekompletne zadania Cię nie zablokują.

Wykresy Gantta i projekty Todoist pozostają zawsze aktualne dzięki dwukierunkowej synchronizacji. Możesz natychmiast udostępniać oś czasu tylko do odczytu klientom lub współpracownikom, aby informować o statusie i postępie projektu.

Korzystanie z wykresu Gantta z Todoist to cenny sposób na konsolidację wielu projektów i uzyskanie kompleksowego przeglądu.

Budżetowanie

przez Todoist Todoist współpracuje ze znaną aplikacją do budżetowania YNAB (You Need a Budget), aby opracować szczegółowy szablon.

Szablon ten pomoże ci zorganizować finanse, zmniejszyć zadłużenie, osiągnąć cele oszczędnościowe i kultywować zrównoważony nawyk budżetowania.

Możesz także ustawić budżety dla zadań lub projektów i regularnie śledzić wydatki w stosunku do budżetów, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco.

Zalety Todoist

Intuicyjny, naturalny język do tworzenia, planowania i ustalania priorytetów zadań

Free Plan posiada wystarczające funkcje do zarządzania projektami

Wady Todoist

Wymaga stabilnego połączenia internetowego

Jakie są różnice między Evernote i Todoist?

Evernote służy głównie do zrobienia notatki, podczas gdy Todoist to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia. W ostatecznym rozrachunku są one jednak do zrobienia podobnych rzeczy, co może być mylące przy wyborze jednej z nich. Dlatego też przedstawiliśmy różnice między nimi:

1. Łatwość użytkowania

Podczas korzystania z narzędzia do zarządzania projektami, ostatnią rzeczą, której chcesz, jest niezgrabny interfejs użytkownika. Zróbmy szybkie porównanie tych dwóch aplikacji.

Evernote

Evernote jest bardzo prosty do zrozumienia. Możesz kliknąć "Dodaj notatkę", aby rozpocząć i zacząć pisać lub dodać zdjęcie, klip audio lub wideo. Na dole znajduje się pasek nawigacyjny, który pomoże ci stworzyć listę kontrolną i gotowe szablony, które pomogą ci zacząć. Proces ten jest bardzo płynny i prosty.

Niedawno zmienili oni nazwę swojego pulpitu. Pulpit wygląda teraz na zagracony ze wszystkimi notatkami w jednym miejscu. Aplikacja utrzymuje jednak połączenie notatek poprzez synchronizację z wieloma urządzeniami i innymi aplikacjami.

Todoist

Todoist chce, abyś osiągnął mistrzostwo od razu po rozpoczęciu pracy. Zintegrowany przewodnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.

Dostarcza on wnikliwych informacji na temat tworzenia projektów, harmonogramów, podzadań i powtarzających się zadań. Oferuje również szeroką gamę szablonów dostosowanych do twoich potrzeb.

Podobnie jak Evernote, aplikacja płynnie integruje się z innymi aplikacjami. Jeśli jesteś użytkownikiem premium, będziesz na czas powiadamiany e-mailem i telefonicznie.

Punkt bonusowy: Gdy zakończysz określone zadania lub projekty, Todoist nagrodzi cię za pomocą wbudowanego systemu nagród Karma! Właściciele aplikacji zdają sobie sprawę, że ludzki mózg skłania się do zakończenia zadania, jeśli zostanie to nagrodzone. Punkty Karmy pomagają lepiej śledzić wydajność.

2. Dostępność

Narzędzie zwiększające wydajność powinno być dostępne i poręczne, gdziekolwiek jesteś! Zobaczmy, jak te narzędzia mają się do zrobienia w tym obszarze.

Evernote

Evernote jest łatwo dostępny, a dostęp do notatek można uzyskać za pomocą dowolnego urządzenia - Internetu, Androida lub iOS. Jest to jednak limit, ponieważ możesz korzystać z dwóch urządzeń tylko wtedy, gdy korzystasz z ich podstawowego planu.

Todoist

Todoist koncentruje się na aplikacji mobilnej, dzięki czemu jest dostępny dla urządzeń z systemem iOS i Android. Aplikacja integruje przypomnienia z telefonem, a użytkownik otrzymuje powiadomienia w razie potrzeby.

3. Ceny

Niezależnie od pożądanych funkcji, musisz zmieścić się w swoim budżecie. A uzyskanie najbardziej pożądanych funkcji w ramach budżetu jest kluczową częścią wyboru odpowiedniego narzędzia.

Evernote

Evernote oferuje darmowy plan, umożliwiający robienie jak największej liczby notatek. Nie będziesz jednak mógł korzystać z Zadań, a korzystanie będzie ograniczone tylko do dwóch urządzeń.

Ich profesjonalne koszty są nieco wyższe w porównaniu do Todoist, ale mieszczą się w przystępnym zakresie.

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Todoist

Możesz korzystać z Todoist nie wydając ani grosza.

Początkujący: Free

Free Pro: $4/miesiąc

$4/miesiąc Business: $6/miesiąc za członka

Oferują rabat w wysokości 70% dla nauczycieli i studentów.

Evernote vs. Todoist: Do zrobienia?

Todoist i Evernote to bardzo różne rodzaje aplikacji: pierwsza z nich pozwala pozostać na bieżąco z zadaniami, podczas gdy druga pomaga w zapamiętywaniu. Obie są wysoko wykwalifikowanymi aplikacjami, dostępnymi w wersjach Free i dobrze wyposażonymi do codziennego użytku.

Jednak w starciu Todoist wypada wyjątkowo dobrze, z łatwością obsługi, większą dostępnością i lepszą ceną.

Evernote vs. Todoist na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby dowiedzieć się, co użytkownicy sądzą o korzystaniu z tych aplikacji zwiększających wydajność. Wielu z nich opowiedziało się za korzystaniem z Todoist.

"Todoist ma dziesiątki innych funkcji, jest solidny, łatwy w użyciu, łatwy do zmiany harmonogramu zajętych dni, łatwy do ustalania priorytetów, używa prostego języka, rozumie projekty, podzadania, konfigurowalne alerty... Evernote służy do zrobienia pojedynczych zadań, a nie do zaplanowania i wykonania planu."

"Używam Todoist i Todoist jest znacznie bardziej zaawansowany i potężny. Mam zaawansowane filtry, więc pokazują się tylko niektóre zadania z określonymi etykietami. EN jest bardzo prosty w porównaniu."

Znaleźliśmy jednak również użytkowników, którzy są zadowoleni z Evernote:

"Najlepsze w Evernote jest to, że jego narzędzia mogą być modyfikowane i wykorzystywane w dowolny sposób. Oferuje również dynamiczną formę przepływu pracy, aby pomóc użytkownikom zmienić swój przepływ pracy, jeśli znajdą coś bardziej użytecznego i wydajnego, zamiast przywiązywać ich do określonych przepływów pracy..."_

Najlepsza alternatywa Evernote vs. Todoist Alternative: ClickUp

Evernote i Todoist świetnie nadają się do robienia notatek i zarządzania zadaniami. Ale właśnie zobaczyłeś, że nawet z pewnymi podobieństwami, każde narzędzie zaspokaja bardzo specyficzne i limitowane potrzeby.

Przedstawiamy narzędzie, które może zrobić znacznie więcej niż tylko notatki i zarządzanie zadaniami.

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności, która pozwala zarządzać projektami, przechwytywać notatki i śledzić postępy. Doskonale nadaje się dla studentów, właścicieli małych firm i osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach.

Podczas gdy zarówno Evernote, jak i Todoist koncentrują się na prostocie, ClickUp wyróżnia się wieloma funkcjami i niestandardowymi opcjami. To sprawia, że jest to dobry partner dla Evernote i Todoist Alternatywa dla Todoist .

Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania projektami, choć jego rozszerzenie funkcji i gęsty interfejs mogą przytłoczyć niektórych użytkowników.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ClickUp pomaga w pracy:

Współpraca z zespołem Dokumenty ClickUp pozwala na

edytować dowolny dokument z zespołem z wieloma osobami edytującymi dokument jednocześnie.

Przypisuj akcje członkom zespołu za pomocą komentarza. Zmień tekst w dokumencie na akcje i przypisz je do poszczególnych osób.

Współpracuj nad dokumentami ze swoim zespołem, dodawaj komentarze i przydzielaj zadania innym członkom bezpośrednio w ClickUp Doc

Bez wysiłku udostępniaj swój dokument poprzez URL i łatwo zarządzaj uprawnieniami do edycji dla zespołu lub gości.

Aby skutecznie delegować zadania i zarządzać nimi, wystarczy połączyć dokumenty z zadaniami. Ulepszaj cykle pracy, dodając widżety - wszystko to bez wysiłku w edytorze dokumentów.

Tworzenie zadań i zarządzanie nimi

Używaj Zadania ClickUp aby wizualizować i organizować zadania według statusu, priorytetu lub działu.

Pozwala przypisywać zadania do wielu osób, dodawać komentarze i przekształcać komentarze w zadania. A jeśli chcesz wyjaśnić coś skomplikowanego, załącz nagranie ekranu - wszystko w jednym miejscu.

Twórz, zarządzaj i wizualizuj zadania za pomocą ClickUp Tasks

Uzyskaj widoczność swoich projektów dzięki wielu widokom, a jeśli istnieją powiązane zadania, spraw, aby były one również widoczne, abyś nie musiał szukać połączeń.

Uprość swój cykl pracy

ClickUp oferuje również wiele szablonów, które możesz niestandardowo dostosować do swoich potrzeb. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp to narzędzie, które pomaga zarządzać zadaniami dla każdego zespołu. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić szczegóły.

Zapewnia przejrzystą widoczność projektu i zawiera wstępnie utworzone pola niestandardowe dla każdego zadania. Ponadto organizuje zadania za pomocą trzech list: Elementy działania, Pomysły i Backlog. Oznacza to, że możesz uporządkować swój ekran i skupić się na zadaniach z tej samej kategorii.

Wizualizuj i efektywnie organizuj zadania za pomocą szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp

To narzędzie jest przydatne do optymalizacji cyklu pracy i śledzenia zadań, terminów, osób przypisanych i ich postępów.

Stwórz swój hub wiedzy

Niezależnie od tego, czy Twój dokument jest prosty, czy skomplikowany, ClickUp Docs zapewni Ci wsparcie.

Dzięki automatycznym linkom zwrotnym generowanym za każdym razem, gdy ktoś wzmiankuje powiązaną zawartość, można łatwo przeglądać wszystkie połączenia i powiązane treści z dedykowanego paska bocznego sekcji powiązań i linków zwrotnych.

Po stworzeniu notatek możesz cieszyć się zorganizowaną strukturą wzajemnie powiązanych pomysłów, zapewniając, że każda notatka jest powiązana z określonymi tematami.

Twórz podsumowania, zadania i przeprowadzaj burze mózgów za pomocą ClickUp AI

Dodatkowo użyj ClickUp AI jeden z najlepszych narzędzi do pisania AI aby pomóc Ci lepiej pisać, generując przydatną zawartość, będąc Twoim osobistym redaktorem i doskonale formatując Twoje treści. Generuje również podsumowania i tworzy zadania na podstawie kontekstu.

Gdy poczujesz spadek weny twórczej, ClickUp AI będzie Twoim towarzyszem podczas burzy mózgów.

ClickUp jest znacznie bogatszym w funkcje narzędziem niż Todoist czy Evernote, ponieważ wspiera dodatkowe przypadki użycia poza zarządzaniem zadaniami i notatkami, jest bardziej konfigurowalny i zapewnia zaawansowane automatyzację cyklu pracy możliwości

Więcej do pokochania w ClickUp

ClickUp pomoże Ci zrobić o wiele więcej:

Integracja: Łatwo integruj się z innymi aplikacjami firm trzecich i połącz notatki lub dokumenty z zadaniami

Łatwo integruj się z innymi aplikacjami firm trzecich i połącz notatki lub dokumenty z zadaniami Powiadomienia: Wzmianki lub wywołanie osób w sekcji komentarzy i wysyłanie im powiadomień o aktualizacjach i innych krytycznych informacjach

Wzmianki lub wywołanie osób w sekcji komentarzy i wysyłanie im powiadomień o aktualizacjach i innych krytycznych informacjach Dostosowanie: Dostosuj swój obszar roboczy, tworząc przestrzenie i foldery, które pozwalają organizować notatki i dokumenty w oparciu o projekty i zespoły

Dostosuj swój obszar roboczy, tworząc przestrzenie i foldery, które pozwalają organizować notatki i dokumenty w oparciu o projekty i zespoły Załączniki: Łatwe dołączanie plików lub dowolnych multimediów do notatek

Łatwe dołączanie plików lub dowolnych multimediów do notatek Dostęp mobilny: AccessClickUp w aplikacjach mobilnych orazedytuj swój dokument w podróży

Cennik ClickUp