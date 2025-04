Przetestowaliśmy 10 najlepszych alternatyw MatterMost w 2025 roku

W 2016 roku pojawiła się wiadomość, że Uber zmienił Slacka - najszybciej rozwijającą się platformę do przesyłania wiadomości dla Business - na Mattermost, słabszego gracza w tej przestrzeni.

Powód? Slack nie pełnił funkcji odpowiedniej struktury bezpieczeństwa dla teamów technicznych o złożonych potrzebach operacyjnych. Uber postanowił więc zbudować własne narzędzie do komunikacji wewnętrznej we współpracy z MatterMost. 🤯

Nie było ich wiele narzędzi do komunikacji i współpracy klasy Enterprise oczywiście w tamtym czasie, a gigant ridesharingu chciał bardziej "bezpiecznego" narzędzia do współpracy zespołowej dla swoich teamów technicznych.

Tak więc Mattermost zyskał popularność, stając się popularną platformą komunikacyjną dla dużych Business.

Jednak w ciągu następnych pięciu lat narzędzia takie jak Slack i Microsoft Teams dodały solidne funkcje bezpieczeństwa i prywatności. Tabele się odwróciły, a Uber zwrócił wszystkich swoich 38 000 pracowników z powrotem do Slacka. ( źródło )

Podczas gdy MatterMost jest nadal popularnym narzędziem dla zespołów dbających o bezpieczeństwo, wiele innych podjadło jego udział w torcie. 🍕

Na tym blogu przeanalizujemy najlepsze alternatywy dla MatterMost, koncentrując się na bogatych funkcjach komunikacyjnych i środkach bezpieczeństwa klasy Enterprise. Pomoże ci to wybrać solidną narzędzie do współpracy na jakie zasługuje Twój Teams.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do bezpiecznej współpracy?

Wybór narzędzie do współpracy online dla Twojego zespołu nie powinno być trudnym orzechem do zgryzienia. Szczerze mówiąc, należy wziąć pod uwagę trzy główne kwestie: funkcje komunikacyjne, prywatność i bezpieczeństwo oraz wsparcie integracji.

Powinieneś również wziąć pod uwagę te dodatkowe czynniki:

Wiele opcji komunikacji: Sprawdź, czy aplikacja umożliwia zarówno komunikację asynchroniczną, jak i synchroniczną współpracę zespołową w czasie rzeczywistym z funkcjami takimi jak wątki, rozmowy audio i wideo, tablice i wiele innych

Sprawdź, czy aplikacja umożliwia zarówno komunikację asynchroniczną, jak i synchroniczną współpracę zespołową w czasie rzeczywistym z funkcjami takimi jak wątki, rozmowy audio i wideo, tablice i wiele innych Kompleksowe szyfrowanie: Aplikacja musi chronić dane użytkownika i zapewniać, że wszystkie wrażliwe i poufne informacje pozostaną prywatne i bezpieczne

Aplikacja musi chronić dane użytkownika i zapewniać, że wszystkie wrażliwe i poufne informacje pozostaną prywatne i bezpieczne Poziomy dostępu : Umożliwienie administratorom zarządzania uprawnieniami użytkowników i zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu i niewłaściwego wykorzystania informacji

: Umożliwienie administratorom zarządzania uprawnieniami użytkowników i zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu i niewłaściwego wykorzystania informacji Uwierzytelnianie wieloskładnikowe : Wzmocnij bezpieczeństwo dzięki dodatkowej warstwie weryfikacji użytkownika i zapobiegaj nieautoryzowanym próbom dostępu, nawet jeśli dane logowania zostaną naruszone

: Wzmocnij bezpieczeństwo dzięki dodatkowej warstwie weryfikacji użytkownika i zapobiegaj nieautoryzowanym próbom dostępu, nawet jeśli dane logowania zostaną naruszone Możliwości integracji: Ułatw skuteczną komunikację i zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki integracjom do udostępniania plików, zarządzania zadaniami i narzędzi do współpracy nad projektami Teraz, gdy już wiesz, na jakie funkcje zwracać uwagę przy wyborze aplikacji narzędzie do współpracy zespołowej które jest równie bezpieczne i wszechstronne, przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom MatterMost.

10 najlepszych alternatyw dla MatterMost w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych alternatyw dla MatterMost aplikacje do współpracy które są tak samo bezpieczne i przyjazne dla użytkownika jak MatterMost, ale z dodatkowymi funkcjami.

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania zadaniami i współpracy

Unikaj przeskakiwania między aplikacjami - dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj bliżej w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" platforma współpracy w obszarze roboczym która dostarcza solidne rozwiązania do komunikacji w zespole, zarządzania projektami i dokumentami - wszystko w jednym miejscu!

ClickUp to holistyczne narzędzie do komunikacji w zespole, które zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym i asynchroniczną współpracę opcje z funkcjami z zakresu Widok czatu ClickUp i wbudowana integracja e-mail do nagrywania wideo z Clip w ClickUp , Tablice ClickUp oraz Mapy myśli ClickUp .

Dodawaj komentarze, wysyłaj e-maile i współpracuj ze swoim Teamsem - wszystko z Twojego Obszar roboczy ClickUp Teams może również współpracować nad udostępnianymi projektami i dokumentami poprzez komentarze i czat. Pozwala to użytkownikom edytować dokumenty wraz z członkami zespołu a nawet wysyłać je e-mailem z poziomu aplikacji.

Co więcej, ClickUp AI sprawia, że tworzenie komunikacji, edytowanie dokumentów i podsumowywanie spotkań to pestka. A co najlepsze? Wszystko to można zrobić z jednego obszaru roboczego w ClickUp, bez konieczności żonglowania wieloma aplikacjami aplikacji do pracy lub narzędzi komunikacyjnych .

Ułatw wielofunkcyjną komunikację w zarządzaniu projektami dzięki szablonowi ClickUp Cross-Functional Project Template

Jeśli potrzebujesz narzędzia ułatwiającego zarządzanie i monitorowanie projektów międzyfunkcyjnych, weź pod uwagę Szablon projektu wielofunkcyjnego ClickUp .

Można go używać do organizowania projektów w działy w celu uzyskania lepszej widoczności. Aby śledzić postępy, można podzielić zadania na pięć statusów: Do zrobienia, Wstrzymane, W trakcie realizacji, Zakończone i Zablokowane. Aktualizuj statusy w trakcie postępu w realizacji zadań, aby wszyscy interesariusze byli na bieżąco ze statusem projektu.

Szablon zawiera wykres Gantta i widok Burndown, aby pomóc w wizualnym monitorowaniu postępów. Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten upraszcza współpracę między działami w każdej organizacji.

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów w czasie rzeczywistym : Wykorzystaj Tablice i Mapy Myśli do wizualizacji pomysłów i koncepcji oraz współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym

: Wykorzystaj Tablice i Mapy Myśli do wizualizacji pomysłów i koncepcji oraz współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym Dostarczanie kontekstowych informacji zwrotnych : Pozostawiaj komentarze do dokumentów i zadań, aby dostarczać sugestie i upewnić się, że wszystkie informacje zwrotne są istotne

: Pozostawiaj komentarze do dokumentów i zadań, aby dostarczać sugestie i upewnić się, że wszystkie informacje zwrotne są istotne Ułatwiaj współpracę asynchroniczną : Twórz czaty grupowe z kluczowymi interesariuszami, udostępniaj klipy wideo i nie tylko, aby ułatwić komunikację w różnych strefach czasowych

: Twórz czaty grupowe z kluczowymi interesariuszami, udostępniaj klipy wideo i nie tylko, aby ułatwić komunikację w różnych strefach czasowych Mądrzejsza współpraca z AI : Twórz projekty e-maili, podsumowuj wątki komentarzy i szybko wyszukuj informacje za pomocą ClickUp AI

: Twórz projekty e-maili, podsumowuj wątki komentarzy i szybko wyszukuj informacje za pomocą ClickUp AI Integracja z resztą stosu technologicznego: Połącz ClickUp z innymi narzędziami marketingowymi lub deweloperskimi, aby mieć pewność, że wszystkie informacje są aktualne i zsynchronizowane

Limity ClickUp

Brak wbudowanej funkcji udostępniania ekranu lub połączeń wideo

Kanały grupowe są obecnie niedostępne

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

2. Slack - najlepszy do komunikacji w zespole

przez Slack Slack to szeroko stosowana platforma współpracy oparta na chmurze, zaprojektowana w celu ułatwienia komunikacji zespołowej. Została uruchomiona w 2013 roku i przejęta przez Salesforce w 2020 roku. Platforma jest dobrze znana ze swoich funkcji przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym (DM, rozmowy w wątkach, rozmowy wideo) i rozszerzenia.

Slack upraszcza komunikację poprzez indywidualne kanały dla zespołów i projektów z wieloma członkami zespołu. Ta i inne funkcje, takie jak bezpośrednie przesyłanie wiadomości, wskaźniki pisania i połączenia audio/wideo, promują interakcję w czasie rzeczywistym.

Slack integruje się również z różnymi narzędziami innych firm, umożliwiając użytkownikom niestandardowe powiadomienia i tworzenie bardziej spójnego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Slack

Komunikacja z wieloma osobami w dedykowanych przestrzeniach dla zespołów i projektów za pomocą kanałów

Wspieranie komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom takim jak DM, wskaźniki pisania i połączenia audio/wideo

Stwórz usprawniony cykl pracy dzięki integrację Slack z innymi narzędziami innych firm Niestandardowe powiadomienia oparte na wzmiankach, słowach kluczowych i aktywności na kanale w celu ograniczenia zakłóceń

Umożliwia integrację z wieloma aplikacjami, takimi jak Dropbox i Zapier

Limity Slack

Może okazać się kosztowny dla małych Teams

Szyfrowanie end-to-end nie jest jeszcze dostępne w Slack

Cennik Slack

Free

Pro : $8.75/miesiąc za użytkownika

: $8.75/miesiąc za użytkownika Business +: $15/miesiąc za użytkownika

+: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (32 000+ recenzji)

: 4.5/5 (32 000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (23,000+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywy dla Slack !

3. Element - najlepszy do zdecentralizowanej komunikacji w zespole

przez Element Element, wcześniej znany jako Riot.im, to oparta na matrycy, bezpieczna i otwarta platforma komunikacyjna. Opracowana przez Fundację Matrix.org, jest zgodna z szerszą misją Matrix, polegającą na ustanowieniu otwartego standardu dla "bezpiecznych, interoperacyjnych i zdecentralizowanych wiadomości"

Platforma wspiera szyfrowanie end-to-end i oferuje szereg funkcji przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępniania plików i współpracy. Użytkownicy otrzymują bezpieczną ochronę danych dzięki szyfrowaniu end-to-end zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym.

Platforma jest doskonała dla współpracy w czasie rzeczywistym . Oferuje również nielimitowane połączenia głosowe i wideo, a dzięki kilku mostkom, botom i widżetom można usprawnić cykl pracy.

Aplikacja mobilna jest jednak ciężka i niezgrabna, a narzędzie ma mniej opcji integracji niż ClickUp, Slack i inne na tej liście.

Element najlepsze funkcje

Zapewnienie bezpieczną współpracę z klientem i ochronę danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Wsparcie dla wdrożeń w chmurze i lokalnych

Ułatw współpracę w czasie rzeczywistym dzięki nielimitowanym połączeniom głosowym i wideo

Korzystaj z mostków, botów i widżetów, aby zwiększyć wydajność cyklu pracy

Element limits

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja wątków jest niezgrabna i trudna w użyciu

Aplikacja mobilna może zajmować dużo miejsca, jeśli udostępniasz wiele plików

Mniej opcji integracji

Element pricing

Starter: Free do 200 użytkowników

Free do 200 użytkowników Business: $5 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$5 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: $10 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$10 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Suwerenny: Cena niestandardowa

Element oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Pidgin - najlepszy komunikator dla zespołów open-source

przez Pidgin Wśród najstarszych narzędzi komunikacyjnych open-source, Pidgin (pierwotnie nazywany Gaim) jest podstawową, darmową i wolną od reklam platformą do obsługi wiadomości błyskawicznych (IM) i współpracy. Jego kod jest licencjonowany na licencji GNU General Public License, co oznacza, że organizacje mogą modyfikować platformę zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jest jednak pewne zastrzeżenie - ponieważ korzystanie z niej jest Free, musisz opublikować swoje zmiany na platformie, aby cała społeczność mogła z nich skorzystać.

Chociaż narzędzie można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, nie jest to najbardziej odpowiednia platforma dla dużych teamów o złożonych potrzebach.

Najlepsze funkcje Pidgin

Posiadanie wszystkich swoich danych, ponieważ Pidgin jest samoobsługowy i open-source

Niestandardowe dostosowanie narzędzia do własnego języka dzięki wsparciu ponad 80 języków

Współpraca z popularnymi protokołami, takimi jak AIM, ICQ, MSN Messenger i Yahoo

Dodawanie wielu kont w jednej aplikacji

Przechowuj wszystkie swoje czaty uporządkowane w zakładkach, dzięki czemu możesz przełączać się między rozmowami

Limity Pidgin

Musisz zbudować swoje narzędzie, ponieważ domyślnie dostępny jest tylko kod bazowy

Wymaga dużej wiedzy technicznej do wdrożenia i utrzymania platformy

Ceny Pidgin

Free to use

Pidgin oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Microsoft 365 - najlepsze zintegrowane narzędzia zwiększające wydajność

przez Microsoft Wcześniej znany jako Office 365, Microsoft 365 jest dobrze znanym, opartym na chmurze pakietem aplikacji obszaru roboczego firmy Microsoft. Obszar roboczy obejmuje narzędzie do współpracy zespołowej o nazwie Microsoft Teams.

MS Teams stał się centralnym hubem do pracy zespołowej, z kanałami do organizowania rozmów według tematu i DM do komunikacji 1:1. Integruje się również z różnymi aplikacjami Microsoft i dostawców zewnętrznych, zapewniając ujednoliconą komunikację zespołową i środowisko współpracy.

Obszar roboczy jest również wysoce bezpieczny: Dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, szyfrowaniu danych i zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami, oprogramowanie zapewnia, że dane są chronione i bezpieczne przez cały czas.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Ułatwienie komunikacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów, czatu i spotkań wideo

Zapewnienie płynnego przepływu informacji dzięki integracji wszystkich aplikacji z pakietu Microsoft 365

Oszczędzaj czas i zwiększ wydajność dzięki automatyzacji cyklu pracy i niestandardowym aplikacjom

Limity Microsoft 365

Niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest niezgrabny i nieintuicyjny, ponieważ ogranicza użytkowników do ekosystemu Microsoft

Narzędzie nie jest zoptymalizowane pod kątem systemu MacOS

Ceny Microsoft 365

Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business Standard : 12,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Business Premium : 22 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

: 22 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (5,000+ recenzji)

: 4.6/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14 500+ recenzji)

6. Jitsi - najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych wideokonferencji

przez Jitsi Jitsi to popularna platforma wideokonferencyjna o otwartym kodzie źródłowym. Na przestrzeni lat jej własność przeszła z Blue Jimp do Atlassian, a ostatecznie do 8×8 w 2018. Pomimo tych zmian, pozostaje ona wierna swojej ideologii open-source commit to decentralizing communication over the internet.

Jitsi jest dostawcą dwóch flagowych produktów - VideoBridge i Meet - które są kompatybilne z WebRTC i posiadają funkcje wideokonferencyjne, takie jak połączenia wideo, udostępnianie ekranu, simulcasting i inne.

Jitsi nie dostarcza jednak narzędzi do komunikacji opartej na tekstach, co sprawia, że dla większości Teams jest to rozwiązanie niedostępne.

Najlepsze funkcje Jitsi

Prowadzenie bezpiecznych spotkań zespołowych i rozmów z klientami dzięki funkcjom takim jak konferencje audio/wideo, udostępnianie ekranu i nie tylko

Dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń poprzez ochronę pokojów spotkań online hasłem

Osadzenie Jitsi w witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej w celu zapewnienia dostępności na różnych platformach

Limity Jitsi

Użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się

Limit integracji

Brak wbudowanych funkcji wiadomości błyskawicznych

Ceny Jitsi

Free to use

Oceny i recenzje Jitsi

G2 : 4.3/5 (161 recenzji)

: 4.3/5 (161 recenzji) Capterra: 4.1/5 (78 recenzji)

7. Webex - najlepsze rozwiązanie do wideokonferencji dla przedsiębiorstw

przez Wiadomości Webex Webex firmy Cisco to wiodąca platforma do wirtualnej współpracy, oferująca szereg rozwiązań do przesyłania wiadomości i wideokonferencji. Posiada osiem kluczowych funkcji i narzędzi: połączenia, wiadomości, webinaria, wydarzenia, spotkania, ankiety, tablice i wiadomości wideo.

Najlepsze jest to, że wszystkie są obsługiwane przez sprawny model AI. Te możliwości sprawiają, że Webex jest jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi do współpracy w obszarze roboczym, które sprosta wyzwaniom zdalnych i hybrydowych miejsc pracy.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa są jednak dostępne tylko w wyższych planach, więc mogą nie być odpowiednie dla małych Teams.

Najlepsze funkcje Webex

Planowanie spotkań bezpośrednio z udostępnianych kanałów i grup

Organizowanie dostępnych spotkań z automatyczną adaptacją i tłumaczeniami, usuwaniem szumów i optymalizacją głosu

Dodawanie zewnętrznych interesariuszy i gości do obszaru roboczego Webex za pomocą ich adresów e-mail

Limity Webex

Może okazać się kosztowne dla większych Teams

Zabezpieczenia klasy Enterprise są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny Webex

Free

Webex Starter: $14.50 za użytkownika/miesiąc

$14.50 za użytkownika/miesiąc Webex Business: 20 USD za użytkownika/miesiąc

20 USD za użytkownika/miesiąc Webex Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Webex

G2 : 4.3/5 (ponad 15 000 recenzji)

: 4.3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (6,800+ recenzji) Porównanie Zoom vs Webex !

8. Rocket.Chat - Najlepszy do samodzielnej komunikacji w zespole

przez Rocket.Chat Najlepsza alternatywa dla MatterMost, Rocket.Chat określa się jako platforma współpracy zespołowej dla organizacji dbających o prywatność. Z ponad 1500 współpracownikami z całego świata, Rocket.Chat jest organizacją open-source, która ma na celu pomóc firmom usprawnić komunikację w teamach nie martwiąc się o bezpieczeństwo i prywatność danych.

Rocket.Chat jest dostawcą komunikatorów internetowych i funkcji wideokonferencji, co czyni go dobrym wyborem dla zdalnych i hybrydowych miejsc pracy. Platforma integruje się również z innymi komunikatorami, takimi jak WhatsApp, Instagram i Telegram, ułatwiając organizacjom przeniesienie całej komunikacji w jedno miejsce.

Najlepsze funkcje Rocket.Chat

Współpraca z członkami zespołu i klientami zewnętrznymi z jednego miejsca dzięki integracji z innymi komunikatorami

Używanie kanałów do segmentowania konwersacji na podstawie tematu, projektu i nie tylko

Połączenia wideo wspierające komunikację w czasie rzeczywistym i budowanie więzi w zespole

Audyt wszystkich wiadomości i konwersacji, aby zapobiec wyciekom danych i niewłaściwemu wykorzystaniu informacji

Limity Rocket.Chat

Wsparcie techniczne może być powolne, ponieważ jest to organizacja typu open-source

Ustawienie jest skomplikowane, a samodzielny hosting wymaga dużej wiedzy technicznej

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja na iOS jest niezgrabna

Cennik Rocket.Chat

Starter: Free

Pro : $4.60/miesiąc za użytkownika

: $4.60/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Rocket.Chat oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (320+ opinii)

: 4.2/5 (320+ opinii) Capterra: 4.3/5 (140+ recenzji)

9. Google Workspace - najlepsze narzędzie do współpracy w chmurze

przez Google Chat Tego nie trzeba przedstawiać!

Obszar roboczy Google, wcześniej znany jako G Suite, to pakiet usług opartych na chmurze narzędzi zwiększających wydajność opracowane przez Google. Uruchomiony w 2006 roku wraz z początkową ofertą Gmaila i Kalendarza Google, obszar roboczy Google obejmuje obecnie narzędzia takie jak Dysk Google dokumenty, Arkusze, Slajdy i inne.

Z biegiem lat obszar roboczy Google stał się platformą dla małych i dużych firm. Dwie popularne aplikacje do współpracy zespołowej w obszarze roboczym Google to Chat (do wiadomości błyskawicznych) i Meet (do wideokonferencji).

Najlepsze funkcje obszaru roboczego Google Workspace

Jednoczesna praca i natychmiastowa informacja zwrotna dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach

Ułatwienie komunikacji w czasie rzeczywistym między członkami zespołu dzięki wirtualnym spotkaniom

Umożliwienie zespołowi pozostawania w kontakcie za pomocą funkcji wiadomości błyskawicznych Google Chat, takich jak wiadomości bezpośrednie, udostępnianie przestrzeni i inne

Obszary robocze Google

Organizacje mają ograniczoną kontrolę nad swoimi danymi

Opcje współpracy mogą być limitowane w porównaniu do konkurencji

Obszar roboczy Google - ceny

Free

Business Starter : 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $14.40/miesiąc na użytkownika

: $14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus : 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika Business Enterprise: Niestandardowy

Obszary robocze Google ocena i recenzje

G2 : 4.6 (42,000+ recenzji)

: 4.6 (42,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (15,000+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywy dla obszaru roboczego Google !

10. Flock - najlepszy do przesyłania wiadomości i współpracy w zespole

przez Stado Flock doskonale sprawdza się jako platforma współpracy online do pracy międzyfunkcyjnej i posiada wbudowane funkcje przesyłania wiadomości, wideokonferencji, a nawet zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje obejmują przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, wideokonferencje, notatki głosowe i listy do zrobienia . Wspiera również zaawansowaną kontrolę użytkowników, pojedyncze logowanie i konfigurowalne zasady przechowywania plików.

Flock najlepsze funkcje

Używanie ankiet do zbierania opinii od członków zespołu i szybszego podejmowania decyzji

Tworzenie udostępnianych list do zrobienia w celu współpracy z zespołem nad zadaniami i projektami

Automatyczne usuwanie wszystkich wiadomości i plików po określonym okresie w celu zapewnienia zgodności z globalnymi zasadami przechowywania danych

Nagrywanie notatek i wysyłanie notatek głosowych w celu szybkiego przekazania wiadomości innym członkom zespołu

Limity Flock

Plan Free pozwala tylko na 20 użytkowników, 10 kanałów i brak połączeń grupowych lub udostępniania ekranu

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny Flock

Starter : Free (dla maksymalnie 20 użytkowników)

: Free (dla maksymalnie 20 użytkowników) Pro : $4,5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: $4,5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Flock oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (240+ recenzji)

: 4.4/5 (240+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (320+ recenzji)

Sprawdź te alternatywy dla zamków !

Podsumowując: Idealna alternatywa MatterMost

Podczas gdy żaden pojedynczy Teams oprogramowanie do współpracy może dopasować się do unikalnych potrzeb wszystkich teamów, sugerujemy wybranie narzędzia z różnymi opcjami współpracy. W ten sposób Twój Teams nie będzie czuł się ograniczony.

Idealne narzędzie do współpracy zespołowej powinno zapewniać opcje współpracy w czasie rzeczywistym i asynchronicznej, najwyższej klasy środki bezpieczeństwa i dobrą obsługę klienta. ClickUp zapewnia to wszystko, a także sesje szkoleniowe i wsparcie 24/7 dla wszystkich użytkowników, w tym tych korzystających z planu Free.

Warto więc wypróbować ClickUp. 💯 Zarejestruj się za Free i przekonaj się, dlaczego ClickUp jest doskonałą alternatywą dla MatterMost.