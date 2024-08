Podsumowanie Klubu 5AM: Jak osiągnąć elitarne wyniki dzięki wczesnemu wstawaniu?

Autor i mówca motywacyjny Robin Sharma, znany z bestsellerowej bajki biznesowej The Monk Who Sold His Ferrari, ma dla nas kolejną przejażdżkę w The 5AM Club. Nie jest to tylko kolejna książka samopomocy - zawiera cenne lekcje na temat wykorzystywania naszych dostępnych zasobów poznawczych do osiągania niezwykłych rzeczy.

Niezliczoną ilość razy słyszeliśmy, że 5 rano to złota godzina na wydajność pracy ale czy naprawdę warto - zwłaszcza gdy alternatywą jest słodki, słodki sen?

To zupełnie normalne, że wymagający umysł zastanawia się, czy wczesne wstawanie robi prawdziwą różnicę, czy jest tylko jedną z tych przemijających mód miliarderów. Dokładnie na to pytanie odpowie nasze podsumowanie The 5AM Club. 🕔

Zbadamy, dlaczego książka broni porannych godzin, podsumowując jej filozofię, wpływowe cytaty i kluczowe wnioski dla ciebie.

Bonus: Wprowadzimy również kilka przydatnych funkcji w ramach ClickUp , darmowy do użytku oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzie, które może pomóc w zastosowaniu zasad zawartych w tej książce i dostosowaniu skutecznej porannej rutyny.

The 5AM Club Streszczenie książki w skrócie

Via: Amazon Autor(zy): Robin Sharma

Liczba stron: 336 (długość druku)

Rok wydania: 2018

Szacowany czas czytania: 7-12 godzin

The 5AM Club wykorzystuje ujmującą historię, aby ustalić, w jaki sposób przeciętny człowiek może zrobić więcej w swoim codziennym życiu, rozpoczynając dzień o 5 rano:

Rozczarowanego przedsiębiorcy Zmagający się artysta Ciepły i przyjazny miliarder (mentor)

Trio ma nieoczekiwane spotkanie na konferencji, a miliarder prosi pozostałych dwóch bohaterów, aby spędzili z nim czas w jego domu na plaży na Mauritiusie. Jedyny haczyk? Muszą przyjechać o piątej rano. 😅

W zamian jednak miliarder ujawni duetowi rady swojego guru. Jak zapewne można się domyślić, sedno rady dotyczy budzenia się o 5 rano i tworzenia harmonogramu, aby zakończyć codzienne zadania bez żadnych rozpraszaczy .

Rozumowanie Sharmy jest takie, że wczesne wstawanie zapewnia zasoby poznawcze wymagane do podjęcia działań na rzecz autorefleksji, zdrowia fizycznego i rozwoju osobistego. I jest to poparte naukowo - sabotujemy wiele wysiłków związanych z samodoskonaleniem z powodu naszego "starożytnego mózgu", który przewiduje niebezpieczeństwo i utrzymuje nas w stanie strachu, popychając nas do rozpraszania uwagi i unikania działania.

Jednak kora przedczołowa naszego mózgu, odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów i przetwarzanie emocjonalne, pomaga nam zwalczyć to zachowanie poprzez racjonalne działanie. O 5 rano nasz mózg jest zaprogramowany tak, aby być w spokojniejszym stanie, co pozwala nam wznieść się ponad stres i niepokój wywołany strachem i podjąć wymierne kroki w kierunku budowania powodzenia w życiu.

W dalszej części książki Sharma eksploruje wiele tematów, aby doprowadzić swój punkt widzenia do domu. Przyjrzyjmy się kilku wyróżniającym się dyskusjom:

Cztery wewnętrzne imperia

Sharma zachęca do praktykowania mistrzostwa osobistego poprzez pielęgnowanie naszych czterech wewnętrznych imperiów, a mianowicie:

Nastawienie: Nasze myśli i przekonania, jakość mówienia o sobie i nastawienie do wyzwań kształtują naszą rzeczywistość Nastawienie serca: Praktykowanie wdzięczności w celu pielęgnowania rozwoju osobistego, ponieważ przestrzeń serca obciążona bolesnymi emocjami prowadzi nas donikąd Zdrowie: Szczytowe zdrowie fizyczne daje ci witalność i swobodę w dążeniu do możliwości rozwoju Dusza: Pielęgnujemy naszą duszę, będąc duchowymi w naszych dążeniach, często poprzez medytację i kontemplację

Zasada 20/20/20

Klub 5AM zajmuje się słoniem w pokoju: Co powinniśmy zrobić po wstaniu o piątej rano? To nie jest tak, że możemy wsadzić nasze głowy w ekrany tak wcześnie, prawda?

W tym miejscu Sharma przedstawia swój kolejny pomysł - zasadę 20/20/20 na rewolucyjną poranną rutynę. Pierwszą godzinę - czas między 5 a 6, zwaną również godziną zwycięstwa - dzielimy na trzy równe części.

Pierwsze 20 minut: Energiczna aktywność fizyczna obniża poziom kortyzolu, hormonu strachu. Wykorzystaj ten czas na porządne spocenie się - uwalnia to BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego), który pomaga mózgowi w formularzu nowych ścieżek neuronowych orazdoświadczać neuroplastyczności **Następne 20 minut: Gdy już zakończysz trening cardio, zmień biegi i odetchnij medytując. Możesz na przykład zastanowić się nad nadchodzącym dniem Ostatnie 20 minut: W ostatniej części przyswajaj wiedzę, która wspomaga rozwój osobisty. Na przykładprzeczytać książkę lub dostroić się doproduktywne podcasty Pomysł polega na stworzeniu porannej rutyny która przygotuje Cię na szczytową wydajność przez cały dzień.

Utrzymanie cyklu wysokiej wydajności

Cykl wysokiej wydajności wymaga, aby ciało było dobrze wypoczęte, co można uzyskać tylko poprzez dobry sen. Książka podkreśla złe skutki niedoboru snu i zachęca czytelników do uzyskania wysokiej jakości snu, który naprawia komórki mózgowe i wzmacnia połączenia neuronowe. Ogólnie rzecz biorąc, można cieszyć się głębokim cyklem regeneracji podczas snu poprzez:

Unikanie czasu spędzanego przed ekranem podczas ostatniej godziny dnia przed snem

Spanie w ciemnym pokoju

Kluczowe wnioski z "Klubu 5AM" Robina Sharmy

Jeśli jesteś typem głębszego zrozumienia, oto pięć kluczowych wniosków z książki, które możesz chcieć włączyć do swojego codziennego życia. Rzuć okiem!

1. Tworzenie porannej rutyny jest bolesne, ale satysfakcjonujące

Największa przeszkoda w byciu aktywnym w godzinach porannych? Nasz mózg się buntuje.

Wyobraź sobie, że powiedziano ci, że nie możesz dotykać telefonu przez następny tydzień. Prawdopodobnie zaczniesz odczuwać objawy odstawienia! Twój mózg nie jest przyzwyczajony do tej zmiany i sprawi, że poczujesz się niekomfortowo pod każdym względem, dzięki nowym ścieżkom synaptycznym, ale ten ból pomoże ci na dłuższą metę.

Według Sharmy, Habit Installation Protocol może ci pomóc - musisz założyć, że będziesz potrzebować około 66 dni, aby zakotwiczyć się w nawyku. ⚓

Przez pierwsze kilka dni musisz zmuszać się do wykonywania porannej rutyny. W połowie (po około 20 dniach) poczujesz, że jesteś na swoim limicie i nic z tego nie pomoże, ale Sharma nazywa to czasem, w którym faktycznie zaczynasz się zmieniać. Pod koniec doświadczysz punktu automatyzacji, w którym twój mózg w końcu przyzwyczai się do nowego harmonogramu.

Protokół ten może być wsparciem dla każdej zmiany stylu życia i będziesz szczęśliwy, że udało ci się go przeforsować. 💪

2. Chcesz żyć jak 5% najlepszych? Zrób to, czego nie robi 95%!

Najbardziej podstawową, ale niedocenianą wskazówką, jak zmienić swoje życie, jest commit do transformacji, których większość ludzi unika.

czy pomysł budzenia się o 5 rano brzmi męcząco?

Nie dla 5% ludzi odnoszących powodzenie.

Sharma uważa, że kiedy zaczynasz żyć inaczej, w sposób, w jaki większość tego nie robi, ludzie mogą nazwać cię szalonym. Jednak ta etykieta jest dokładnie tym, co wspomina jako "cenę" wielkości.

Jeśli commit to cele związane z wydajnością na lepsze życie, to musisz skupić się na zmianach, które musisz wprowadzić, niezależnie od oczekiwań społecznych. Powiedzmy, że spędzasz weekendy budując poboczny biznes zamiast relaksować się przy pasku. Jest to niekonwencjonalna ścieżka, ale pokazuje, że chcesz dokonać niewygodnej zmiany, aby poprawić swoje finanse.

Dodatkowa lektura: Poznaj 22 triki zwiększające wydajność do zrobienia więcej w krótszym czasie !

3. Zwracaj uwagę na swoje samopoczucie emocjonalne

Niesamowitym punktem podkreślonym w The 5AM Club jest to, jak działa ludzkie ego i społeczeństwo. Na przykład, gdy jesteśmy zawstydzeni przed grupą, nasze ego działa i zanieczyszcza serce nieprzyjemnymi uczuciami goryczy, wstydu i złości.

Sharma podkreśla znaczenie lekkiego serca. Musimy podjąć świadomy wysiłek, aby utrzymać nasze ego w ryzach i być bardziej świadomymi naszych indywidualnych wyzwalaczy stresu, złych nawyków i mechanizmów radzenia sobie. Samoregulacja pomaga nam inwestować w rozwój osobisty z miejsca autentyczności i być bardziej odpornym w obliczu wyzwań.

Pamiętaj, że nie musisz być najlepszy na świecie; po prostu każdego dnia pokazuj się z swoim najlepszym sobą!

4. Wyraź swój talent(y)

W książce miliarder daje wspaniałą radę pozostałym dwóm bohaterom: If you've got a talent, express it, even if it has the power to work against you

Nigdy nie bierz swojego talentu za pewnik. To twoja naturalna waluta na tym świecie i coś, co należy wykorzystać. Nieustannie ucz się i odkrywaj potencjalne ryzyko i możliwości, jakie ze sobą niesie. Książka oferuje dodatkowe wskazówki, jak być geniuszem przez całe życie, takie jak:

Wykorzystanie Traffic University, czyli wykorzystanie przyziemnego czasu dojazdów do pracy do odkrywania nowych książek lub podcastów

Poświęcenie kilku minut dziennie na doskonalenie swoich umiejętności

5. Zbuduj swoją sieć wsparcia

Każdy ma potencjał kreatywności i wydajności, by wyostrzyć swój umysł i wieść powodzenie w życiu, ale co jeśli jest otoczony przez ludzi, którzy tylko go dołują?

Dobrym przykładem jest tutaj artysta z tej książki. Jego przyjaciele wyśmiewali się z jego sztuki i przezywali go. Jego porażka była produktem ubocznym przebywania z niewłaściwą grupą ludzi.

Stajesz się ludźmi, z którymi spędzasz czas, więc zastanów się, komu się narażasz. Najlepiej jest spędzać czas z ludźmi o podobnych poglądach, którzy cię cenią i wspierają. Naucz się nawiązywać kontakty i znajdź ludzi i społeczności, które mogą być twoim systemem wsparcia. 🌻

Cytaty The 5AM Club o wysokiej skuteczności

W The 5AM Club znajduje się wiele wartych notatki cytatów. Sprawdź nasze ulubione:

Fragment #1

nasza kultura każe nam dążyć do tytułów i bibelotów, poklasku i uznania, pieniędzy i rezydencji. Wszystko to jest w porządku - naprawdę jest - tak długo, jak nie zostaniesz poddany praniu mózgu, by definiować swoją wartość jako istoty ludzkiej przez te rzeczy. Ciesz się nimi, ale nie przywiązuj się do nich. Miej je, ale nie opieraj na nich swojej tożsamości. Doceniaj je, ale ich nie potrzebuj

W książce miliarder omawia materialistyczne normy współczesnego społeczeństwa. Wszyscy ścigają się, aby kupić najlepsze, a nie być najlepszymi.

Stwierdza, że pragnienie światowych prezentów nie jest niczym złym, o ile nie pozwala się, by definiowały one naszą prawdziwą wartość

Kiedy zamieniasz "pragnienie" w "potrzebę", materia staje się twoim tymczasowym źródłem siły. Stajesz się słaby w chwili, gdy tracisz którykolwiek ze swoich światowych skarbów. Zamiast polegać na materiałach, które definiują naszą tożsamość, powinniśmy skupić się na budowaniu energii mentalnej i integralności charakteru.

Fragment #2

jeśli chcesz przewodzić swojemu polu.... stań się wykonawcą i osobą o głębokim charakterze. Commit to being a highly unusual human being instead of one of those timid souls who behave like everyone else, living a sloppy life instead of a magnificent one, a derivative life instead of an original one

Miliarder czyni mocne uwagi na temat nowoczesnych obszarów roboczych i tego, jak wszyscy przedkładają ilość nad jakość. Wielu pracowników nie ma pasji ani zaangażowania, aby prowadzić przełomowe postępy i po prostu znajduje najłatwiejszy sposób na wyjście z życia.

Przeczytaj bonus: Pasjonujesz się swoją pracą, ale nigdy nie masz wystarczająco dużo czasu do zrobienia? Sprawdź, jak głęboka praca może pomóc Ci stać się mistrzem w swoim rzemiośle!

Fragment #3

ponieważ większość z nas żyjących dzisiaj chciałaby mieć więcej czasu. A jednak marnujemy czas, który mamy. Myślenie o umieraniu pozwala skupić się na tym, co najważniejsze. Przestaniesz pozwalać cyfrowym rozpraszaczom, cyberrozrywkom i internetowym uciążliwościom kraść niezastąpione godziny błogosławieństwa zwanego twoim życiem. Nigdy nie odzyskasz swoich dni, wiesz?

Pan Riley, miliarder, wygłasza jedno ze swoich najmocniejszych stwierdzeń w rozdziale 10: "4 punkty skupienia twórców historii". Szczegółowo opisuje, w jaki sposób sama myśl o śmierci może pomóc jednostce trzymać się z dala od wadliwych cyfrowych rozpraszaczy i żyć pełnią życia. 🌷

Zastosuj wiedzę The 5AM Club i ćwicz mistrzostwo osobiste z ClickUp

Budzenie się wcześnie rano może nie być najłatwiejszym zadaniem na świecie, ale jego korzyści przewyższają tymczasowy dyskomfort, który napotykasz podczas wzmacniania nawyku. Jeśli jesteś zaangażowany w realizację tego celu, oto narzędzie, które pomoże ci pokazać się samemu sobie: ClickUp . 😇

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" zapewniająca wydajność i oprogramowanie do ustawiania celów z wieloma funkcjami do:

Organizowanie i śledzenie porannej rutyny i innych harmonogramów

Pozostać konsekwentnym podczas rozwijania nowych nawyków

Uzyskać kontrolę nad codziennym obciążeniem pracą, aby zachować zdrowie psychiczne

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home

Oto kilka wyjątkowych funkcji, które pomogą Ci zachować koncentrację podczas całej podróży:

1. Opanuj planowanie z kalendarzem ClickUp i szablonami

Budzenie się o 5 rano, lub rozwijanie jakiegokolwiek trudnego nawyku, jest łatwiejsze, gdy ma się realistyczny plan. Na szczęście, niezależnie od tego, czy jesteś liderem zespołu, właścicielem firmy, czy po prostu studentem, ClickUp działa jak kalendarz free schedule-maker dla każdego! 📅

Super wizualna platforma przeciągnij i upuść Kalendarz umożliwia tworzenie elastycznych osi czasu, które dają pewność siebie i motywację do osiągania celów. Używany w planerach innych firm, takich jak Kalendarz Google lub TimeDoctor ? Łatwo zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi i wykorzystaj to, co najlepsze z obu światów.

Zarządzaj swoją pracą w ClickUp z płynnym sortowaniem zadań według statusu, priorytetu, osoby przypisanej i nie tylko

Idealnym rozwiązaniem jest również wykorzystanie Widoki ClickUp do planowania teamów i projektów na większą skalę. Poznaj Wykres Gantta , Tablica Kanban oraz Widoki obciążenia pracą aby sprawdzić, który z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu zarządzania. Możesz łatwo dostosowywać daty w podróży i przez cały czas śledzić ogólny obraz sytuacji.

Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i połączyć cykle pracy we wszystkich swoich zadaniach

Bonus: ClickUp oferuje wiele możliwości szablony planerów dziennych dla wszystkich rodzajów celów i zamierzeń. Dostosuj swoją codzienną pracę za pomocą tych ulubionych szablonów:

Szablon blokowania harmonogramu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci w łatwym tworzeniu harmonogramu z kolorowymi sekcjami dla różnych kieszeni Twojego dnia

2. Mikrozarządzanie tygodniem i codziennymi godzinami pracy

Częstym problemem, z którym borykają się czytelnicy podczas wdrażania wiedzy z The 5AM Club, jest niewiedza, od czego zacząć. Wstajesz późno i robisz plany na bieżąco, tylko po to, by pod koniec dnia skończyć jak wrak pociągu.

Jeśli można się z tym zgodzić, to ClickUp Time Management Suite jest tutaj na ratunek. Jego funkcje pozwalają być bardziej zdyscyplinowanym poprzez mikrozarządzanie swoim dniem do ostatniej godziny. Użyj ClickUp Time Tracker , aby rejestrować, ile czasu zajmują zaplanowane zadania i strategicznie przydzielać określone godziny w swoim harmonogramie na tę pracę. W ten sposób będziesz w stanie ograniczyć się do spędzania niepotrzebnych godzin na rozpraszaniu uwagi lub pracy o niskim priorytecie.

Organizuj i dodawaj notatki do rozpoczęcia zadania z ClickUp Project Time Tracking

Z organizacyjnego punktu widzenia, ClickUp pomaga w zoptymalizować procesy Teams i dokonywać dokładnych szacunki projektu .

Instancja, Cele ClickUp pomaga zwiększyć przejrzystość między Teams i utrzymać wszystkich świadomych bieżących celów. Twórz cele, które można śledzić i połącz je z każdym utworzonym zadaniem. Korzystaj z łatwych w użyciu folderów, aby szybko przełączać się między różnymi projektami osobistymi i zawodowymi oraz utrzymywać porządek we wszystkich rezultatach.

Jeśli kierujesz zespołem, skorzystaj z aplikacji Zadania ClickUp aby utworzyć niestandardowe zadania z wieloma osobami przypisanymi z odpowiednimi informacjami w przypisane komentarze . Pomaga to zespołowi działać jak w zegarku, zapewniając większy spokój psychiczny i czas wolny na rozwój i samodoskonalenie.

Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia w zadaniu lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu

3. Organizuj wszystko w obszarze roboczym ClickUp

Twój Obszar roboczy ClickUp umożliwia ustawienie wszystkich narzędzi potrzebnych do utrzymania wydajności. Na przykład Dokumenty ClickUp można scentralizować wszystkie informacje w jednej przestrzeni. Lub wykorzystać ClickUp AI aby zaoszczędzić czas na przygotowywaniu dokumentów i komunikacji e-mail - ten asystent pracy może nawet przeprowadzić burzę mózgów lub wygenerować pomysły, gdy jesteś w obliczu psychicznego bloku .

Jeśli przeprowadzasz burzę mózgów z członkami zespołu, użyj Tablice ClickUp lub Mapy myśli do wizualizacja wspólnej pracy efektywnie.

Burza mózgów i współpraca przy użyciu ClickUp Tablica

4. Zachowaj spójność dzięki przypomnieniom ClickUp

Wszyscy jesteśmy ludźmi i czasami zdarza nam się zboczyć z toru. Jednak z Przypomnienia ClickUp , można uniknąć wpadek, ustawiając powiadomienia dla siebie lub przypomnienia dla zespołu. Można również ustawić Priorytety zadań do generowania powiadomień dla pilnych zadań.

Ustaw poziomy priorytetów dla moich zadań za pomocą ClickUp Task Priorities

Wreszcie, jeśli twój dzień wygląda na zbyt wypełniony, rozważ użycie Automatyzacja do zrobienia powtarzalnych czynności administratora w mgnieniu oka. Można utworzyć Powtarzające się zadania z określoną częstotliwością i zapisywać godziny i dni w harmonogramie. 🥰

Zbuduj powodzenie porannej rutyny z ClickUp

Klub 5AM daje nam jedną podstawową lekcję - każdy może zdziałać cuda, jeśli chce wykorzystać wczesne godziny dnia do zrobienia czegoś wydajnego, a nie tylko zajętego.

Dzięki narzędziu do zwiększania wydajności, takiemu jak ClickUp, w którym można automatyzować pracę, ustawiać cele, śledzić postępy, a co najważniejsze, tworzyć harmonogramy, Twoja podróż do bycia 5% ludzi nie jest poza zasięgiem! Zarejestruj się tutaj, aby rozpocząć ! 🍀