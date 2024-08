Podsumowanie Jednominutowego Menedżera: Złote spostrzeżenia z książki

Co odróżnia świetnego menedżera od reszty? Tego właśnie próbuje dowiedzieć się bohater The One Minute Manager.

Gdy natknie się na tytułowego jednominutowego menedżera, zdaje sobie sprawę, że można mieć wszystko - znakomite wyniki, wydajność i zadowolonych pracowników, oraz równowagę między pracą a życiem prywatnym . Wybiera mózg menedżera, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć tę świętą trójcę doskonałości menedżerskiej, i to właśnie stanowi formularz tej książki. ⏱️

Napisana w 1982 roku przez Kena Blancharda i Spencera Johnsona, ta krótka fikcyjna historia ujawnia sprawdzone techniki wyjątkowych liderów, podkreślając, jak najlepiej wykorzystać swój zespół przy minimalnych dyrektywach.

Jeśli brakuje ci czasu, przeczytaj nasze podsumowanie Jednominutowego Menedżera i odkryj jego główne wnioski. Dotrwaj do końca, a dowiesz się, jak zastosować te zasady w praktyce ClickUp , a free rozwiązanie do zarządzania projektami które pomoże ci iść ręka w rękę z filozofią książki.

Podsumowanie książki Jednominutowy Menedżer w skrócie

Via: Amazon Zacznijmy od samego początku: Historia Jednominutowego Menedżera przedstawia nam młodego człowieka na drodze do znalezienia skutecznego menedżera i uczenia się od nich. Większość menedżerów, których znał, była albo ściśle zorientowana na wyniki, albo po prostu zarządzała ludźmi. Jego celem było śledzenie osoby, która równoważy oba te aspekty i, co ważniejsze, jest chętna do dzielenia się wiedzą.

Po natknięciu się na menedżera, który mógłby pasować do tego opisu, złożył mu wizytę. Na początku młody człowiek był oszołomiony zauważalnie dziwną postawą i praktykami menedżera. Na przykład, kierownik wydawał się poważny i rzadko rozmawiał ze swoimi pracownikami. Mimo to był w stanie utrzymać ich zawartość i osiągać niezmiennie pozytywne wyniki. 🤔

Młodemu człowiekowi wydawało się to nienaturalnym stylem zarządzania. Dopiero później, po rozmowie z trzema pracownikami menedżera, mężczyzna zrozumiał, dlaczego nazywają go Jednominutowym Menedżerem i co sprawia, że tak działa.

Każdy z pracowników udostępniał kluczowy sekret Jednominutowego Menedżera, tworząc tym samym główny formularz książki. Poniżej omówimy te trzy sekrety - uznawane za trzy techniki skutecznego zarządzania:

1. Jednominutowe cele

Pierwszym członkiem personelu, z którym rozmawiał młody człowiek, był pan Trenell. Ujawnił, że kierownik zawsze upewnia się, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o obowiązki. 📖

Po tym, jak menedżer i pracownik uzgodnią, co należy zrobić, ten drugi ma za zadanie zapisać cele. Każdy cel zajmuje w sumie jedną stronę i zawiera nie więcej niż 250 słów, co wymaga zaledwie minuty czytania.

Aby określić priorytety dla tego jednominutowego ustawienia celów, pracownicy i menedżer stosują zasadę 80-20 lub zasadę Zasada Pareto , która sugeruje, że 80% wyników pochodzi z 20% wkładu zespołu. Celem jest skupienie się na tych 20%, co zwykle skutkuje mniejszą liczbą celów o wysokiej wartości w zdezorganizowanym szyku zadań.

Jednominutowe cele działają, ponieważ menedżer ustala również jasne standardy pomiaru wydajności pracowników . Nie pozostawia to miejsca na niepewność i umożliwia każdemu członkowi personelu ocenę swojej wydajności w ciągu dnia.

2. Jednominutowe pochwały

Naszym kolejnym pracownikiem jest pan Levy. Udostępniał on, że kierownik uważnie obserwuje każdego, kto rozpoczyna pracę w firmie. Pomysł nie polega na mikrozarządzaniu członkami personelu, ale na umożliwieniu menedżerowi przyłapania ich na robieniu czegoś dobrze i natychmiastowego pochwalenia ich.

Nikt nie musi tracić czasu na rozmowę - jednominutowa pochwała jest zwięzła i skuteczna. Menedżer:

Poświęca kilka chwil, aby podać konkretne szczegóły dotyczące tego, w czym pracownik się wyróżnił

Udostępnianie pozytywnych informacji zwrotnych na temat tego, w jaki sposób działanie przynosi trwałe korzyści firmie

Robi lekką przerwę, aby komplement mógł wybrzmieć - unikając brzmienia robotycznego lub nieszczerego

Kończy pochwałę, zachęcając pracownika do kontynuowania dobrej pracy

Na przeciwległym końcu spektrum, zwykły menedżer po prostu czekałby na coroczną ocenę wyników, aby podzielić się pozytywnymi opiniami. Nie jest to tak skuteczne, ponieważ pracownik może zapomnieć o działaniach, które wymagają wzmocnienia. 😅

3. Jednominutowe nagany

Ostatnią osobą, z którą rozmawiał mężczyzna, była pani Brown, która powiedziała mu o znaczeniu właściwych jednominutowych nagan. Wiele z porad dotyczących jednominutowych pochwał ma również zastosowanie w tym przypadku.

Na przykład, pracownik jest świadomy, że kierownik będzie śledzić jego postępy i oferować regularne informacje zwrotne. Mając z góry ustalone konsekwencje, menedżer upomina negatywne zachowanie natychmiast po jego zauważeniu. Mówi konkretnie o tym, co poszło nie tak i jak się z tym czuje, dając członkowi personelu dobre zrozumienie tego, skąd pochodzi.

W drugiej połowie jednominutowej reprymendy menedżer upewnia się, że spotkanie kończy się pozytywną notatką. Daje pracownikowi do zrozumienia, że ceni jego pracę, nawet jeśli nie daje z siebie 100% przez cały czas. W idealnej sytuacji obie strony rozumieją podtekst i mogą się z tego śmiać pod koniec rozmowy. 😄

Notatka: Aby złagodzić ton, koncepcja jednominutowych nagan została zmieniona na jednominutowe przekierowanie w późniejszych wydaniach książki, obecnie nazywanej Nowym Jednominutowym Menedżerem.

Kluczowe wnioski: Jednominutowy Menedżer autorstwa Kena Blancharda i Spencera Johnsona

Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu alegorii i narracji przypominającej historię, książka Jednominutowy Menedżer dostarcza wielu pereł mądrości menedżerskiej, wszystkie poparte nauką i mające zastosowanie w wielu sytuacjach. 🦉

Przeczytajmy o niektórych z najbardziej godnych uwagi wskazówek dostarczonych w książce:

1. Używaj wyczyszczonego języka

W książce często używa się wyrażenia "bez żadnych wątpliwości", gdy opisuje się, w jaki sposób menedżerowie powinni komunikować się z pracownikami instruując ich, chwaląc lub upominając.

Według książki, menedżer nigdy nie powinien zakładać, co wiedzą pracownicy. Powinien przedstawiać informacje w przejrzysty sposób, aby ułatwić ich zrozumienie. W ten sposób pracownicy mogą określić jasne cele i pracować z większą precyzją i pewnością siebie.

2. Upewnij się, że Twoje zachowanie pasuje do Twoich słów

Większość z nas spotkała przynajmniej jednego menedżera, który ma twardy orzech do zgryzienia. Zawsze są w trybie pośpiechu, bez czasu na wrażliwość lub emocje, nawet gdy zespół nie jest w świetnej przestrzeni mentalnej.

Jednominutowy Menedżer zaleca coś wręcz przeciwnego - skuteczny menedżer jest szczery co do swoich uczuć i intencji. To lider, który wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników, zamiast manipulować nimi lub okłamywać ich, by osiągnąć swój cel.

Ze względu na szczere podejście, członkowie zespołu są znacznie bardziej zmotywowani do przyczyniania się do realizacji celów. Nawet podążają za tym przykładem i starają się być autentyczni w swojej komunikacji.

3. Oddziel niepożądane zachowanie od osoby

Menedżer w książce wielokrotnie podkreśla, że kiedy przekazując pracownikom negatywną informację zwrotną , należy skupić się na wskazaniu konkretnego zachowania, a nie na domaganiu się ich indywidualnej wartości. Celem jest wyeliminowanie nieproduktywnego lub negatywnego zachowania, a nie osoby.

Z tego samego powodu jednominutowy menedżer udostępnia miłe słowa po udzieleniu nagany pracownikowi, aby dać mu znać, że jego wysiłek jest doceniany. Po zakończeniu przeglądu wyników pracownika, przechodzi dalej, ufając, że pracownik jest w stanie wziąć odpowiedzialność za niepowodzenie i odbić się od sytuacji. 🏀

4. Ułatwianie niezależności

Menedżer w książce wzywa liderów, którzy zakładają, że pracownicy wiedzą, co robią i zostawiają ich samych sobie, tylko po to, by później ich zganić, gdy coś pójdzie nie tak. Chociaż menedżerowie nie powinni mikrozarządzać członkami personelu, muszą szkolić swoich pracowników lub oferować instrukcje, jeśli chcą, aby odnieśli sukces niezależnie.

Aby zademonstrować, jak to zrobić, Jednominutowy Menedżer przywołuje dobrze znaną koncepcję psychologiczną kształtowanie . Zamiast oczekiwać, że pracownik od razu perfekcyjnie zakończy zadanie, menedżer warunkuje go, aby zidentyfikował pożądane i niepożądane zachowania.

Z czasem pracownik może samodzielnie zakończyć, a nawet zweryfikować zadanie, zmniejszając potrzebę nadmiernego nadzoru ze strony menedżera.

5. Traktuj każdego jak potencjalnego zwycięzcę

Świat ma tendencję do etykietowania jednostek jako zwycięzców i przegranych. Zazwyczaj menedżerowie chcą zatrudniać tylko "zwycięzców", ponieważ uważają, że takie osoby z większym prawdopodobieństwem wniosą pozytywny wkład do firmy celów firmy . Według Jednominutowego Menedżera - jest to podejście limitujące i bezcelowe.

Jednominutowy Menedżer wierzy, że każdy może być zwycięzcą, jeśli da mu się szansę. Chociaż kategoryzowanie jest naturalne, nie możemy pozwolić, aby ta tendencja uznała nas za nieefektywnych, zwłaszcza podczas zatrudniania. Zamiast tracić czas na szukanie idealnego kandydata, menedżer powinien zainwestować w szkolenie pracowników i pomóc im wszystkim stać się zwycięskimi graczami zespołowymi. 🏆

6. Spraw, by ludzie czuli się dobrze

Jeśli środowisko pracy jest wrogie, ze zbyt wieloma przypadkami braku szacunku ze strony menedżera, pracownicy czują się niespokojni i niedoceniani, a wydajność jest ostatnią rzeczą, o której myślą. Ale jednym z wyróżniających się osiągnięć jednominutowego menedżera jest to, że jego pracownicy wydają się być szczęśliwi w pracy.

**Dobry menedżer sprawia, że jego pracownicy czują się dobrze. Dba o ich dobre samopoczucie i traktuje ich z życzliwością. Może to wyglądać następująco:

Szanowanie ichstyl pracy i granic

Słuchanie ich obaw

Udostępnianie miłych słów niezależnie od wyników pracy

Liderzy, którzy zarządzają ludźmi z troską, są w stanie osiągnąć płynną współpracę w miejscu pracy i przyciągnąć korzystne wyniki. 💗

7. Udostępnianie wiedzy

W książce każdy z trzech pracowników, z którymi rozmawiał młody człowiek, powiedział, że sami stają się jednominutowymi menedżerami. Spoilers ahead: W końcu bohater również przyjmuje styl zarządzania w ciągu jednej minuty - i pisze książkę, aby przekazać mądrość kolektywowi.

Ta część książki uczy nas, jak ważne jest szerzenie wiedzy dla osiągnięcia wspólnych celów. Pomagając swoim pracownikom przyjąć jego styl zarządzania, menedżer był w stanie usprawnić operacje i zaoszczędzić jego zespołowi wiele czasu i wysiłku.

Mając więcej czasu i energii, pracownicy zmniejszyli swój fizyczny i emocjonalny poziom stresu i stali się bardziej bezpieczni. Problemy takie jak absencja i wysoka rotacja również zostały znacznie zredukowane.

Jednominutowy Menedżer: Popularne cytaty

Oto trzy cytaty z The One Minute Manager, które uznaliśmy za szczególnie istotne.

informacja zwrotna to śniadanie mistrzów

Jednominutowy Menedżer wierzy, że pozytywna informacja zwrotna jest najważniejszym czynnikiem motywującym ludzi. Podobnie jak śniadanie dostarcza nam paliwa na początek dnia, informacja zwrotna pomaga nam spojrzeć na nasze wyniki i napędza inicjatywy do nauki, adaptacji i stawania się lepszymi w tym, co robimy. 🍳

nie jesteśmy tylko naszym zachowaniem, jesteśmy osobą zarządzającą naszym zachowaniem

Menedżerowie muszą upewnić się, że ich zachowanie jest zgodne z ich celami. Na przykład, nawet jeśli złapiesz nieproduktywnych pracowników w pracy, twoja reakcja nie powinna być podyktowana złością, ale zakorzeniona w fakcie, że chcesz wspierać harmonijne i zorientowane na rozwój miejsce pracy. 🌱

cele zapoczątkowują zachowania, a konsekwencje je podtrzymują

Ten cytat, który młody człowiek wymyślił na końcu, podsumowuje całą filozofię Jednominutowego Menedżera. Kiedy pracownicy ustawią cel, wyznaczają również właściwy kierunek, w którym chcą podążać. A dzięki odpowiednim pochwałom i naganom mogą pozostać na dobrej drodze i nauczyć się, jak szybciej dotrzeć do punktu końcowego. 🏎️

Zastosuj zasady i wiedzę Jednominutowego Menedżera z ClickUp

Przełożenie trzech technik Jednominutowego Menedżera z teorii na praktykę nie zawsze jest łatwe, ponieważ łatwo jest zostać przytłoczonym przez niepewność i obawy związane z miejscem pracy. Na przykład, do zrobienia czegoś, co sprawi, że zespół poczuje się bezpiecznie, gdy spotka nas poważne niepowodzenie?

Właśnie dlatego potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp . Oprogramowanie jest wyposażone w funkcje skoncentrowane na zarządzaniu, które pozwalają usprawnić i monitorować operacje oraz mieć większy obraz swoich celów przez cały czas. Wbudowane funkcje wydajności i komunikacji pomagają Tobie i Twojemu zespołowi zaoszczędzić czas , dotrzymywać terminów i stawiać czoła wyzwaniom z pełną przejrzystością i pewnością siebie.🌹

Zastosuj trzy techniki Jednominutowego Zarządzania z solidnym pakietem do zarządzania projektami ClickUp

Gdyby Jednominutowy Menedżer miał do dyspozycji ClickUp w latach 80-tych, czy jego tytuł mógłby brzmieć Półminutowy Menedżer? Być może! 😊

Poznajmy niektóre z najważniejszych funkcji ClickUp, które pomogą Ci wdrożyć zasady Jednominutowego Menedżera.

Scentralizuj swoją bazę wiedzy i zdefiniuj oczekiwania dzięki ClickUp Docs Dokumenty ClickUp umożliwia utworzenie obszaru roboczego typu "wszystko w jednym", w którym każdy członek personelu może uzyskać informacje o firmie,

portfolio projektów , role i SPO. Zamiast niekończącego się robienia notatek i wysyłania e-maili do przełożonego, pracownicy wyszukują wszystko, co jest związane z pracą, czy to zadania, czy dokumenty, za pomocą aplikacji Uniwersalne wyszukiwanie funkcja.

Uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i powiązań w ClickUp Docs, aby zachować porządek i utrzymać połączenie w pracy

Jako menedżer możesz szybko śledzić swoje zadania, korzystając z ClickUp AI . Ten natywny asystent AI oferuje dziesiątki podpowiedzi dostosowanych do roli, które umożliwiają generowanie dokumentów skierowanych do pracowników i poprawianie istniejących dokumentów pod kątem tonu i przejrzystości. Twoi koledzy z zespołu mogą również wykorzystać narzędzie AI do podsumowywania tekstów i wyodrębniania elementów działań.

Zwiększ przejrzystość harmonogramów swoich pracowników poprzez tworzenie zadań w ClickUp -dzielą swoje cykle pracy na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania i codzienne listy kontrolne i dodać osoby przypisane, instrukcje, etykiety i etykiety priorytetów . Klikając na zadanie, pracownik może uzyskać dostęp do w pełni niestandardowego widoku zadania i zebrać wszystkie informacje potrzebne do jego wykonania.

W ramach zadania ClickUp z łatwością twórz i organizuj szczegółowe listy kontrolne z grupami elementów do zrobienia, które można nawet przypisać innym użytkownikom

To nie wszystko - dzięki Automatyzacja ClickUp możesz poświęcić mniej czasu na zarządzanie zadaniami poprzez automatyzację działań administracyjnych, takich jak zmiana statusów zadań lub wysyłanie e-maili. Można również przejść do wielu widoków dla różnych działań menedżerskich, takich jak

Zobacz obciążenie pracą zespołu na pierwszy rzut oka, aby lepiej oddelegować lub ponownie przydzielić zadania i szybko zrozumieć, kto ma za mało lub za dużo pracy

Ustaw cele i śledź postępy bez mikrozarządzania

Chcesz usprawnić proces jednominutowego ustawiania celów? Z ClickUp Cele , zarówno menedżerowie, jak i pracownicy mogą definiować swoje cele i dzielić je na mniejsze cele, które są łatwiejsze do przeglądu i pomiaru.

Organizuj cele w foldery w oparciu o to, nad czym niezależnie pracują różne Teams w Twojej organizacji. ClickUp może automatycznie śledzić Twój postęp, wyświetlając wszystkie wartości procentowe w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze możesz zobaczyć, na jakim etapie jesteś.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Możesz również zbudować Pulpit ClickUp za pomocą jednej z ponad 50 dostępnych kart i stworzyć wizualny przegląd pracy i wydajności swojego zespołu w czasie rzeczywistym. Pozwala to szybko zidentyfikować mocne strony i wąskie gardła oraz zaoferować natychmiastowe i skuteczne pochwały i przekierowania.

Kiedy wiesz, co działa, łatwo jest standaryzować procesy i optymalizacja cyklu pracy z większą precyzją. Dzięki natywnym narzędziom raportowania ClickUp możesz nawet planować środki zaradcze w oparciu o raporty oparte na danych i utrzymywać swój zespół na względnie stabilnym poziomie w trudnych czasach.

ClickUp 3.0 zapewnia uproszczony widok obciążenia pracą całego zespołu lub pojedynczej osoby, aby zapewnić ciągłość pracy

Oferuj znaczące informacje zwrotne i współpracuj z wydajnością

Jednominutowy menedżer prawdopodobnie pokochałby zdolność ClickUp do usprawnienia komunikacji. Platforma oferuje wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia zdrowej pętle sprzężenia zwrotnego w firmie.

Jako menedżer możesz wykorzystać komentarze do przeglądu zadań i sprawdzania dokumentów lub innych plików. W przypadku bardziej bezpośredniej i osobistej dyskusji, możesz skorzystać z funkcji Widok czatu ClickUp aby udostępniać jednominutowe przekierowania lub pochwały w bardziej zrelaksowanej przestrzeni.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Osobiście uwielbiamy wzmianki w ClickUp do szybkiego wzmacniania pozytywnych zachowań, które w przeciwnym razie są ignorowane w corocznym przeglądzie wyników, szczególnie w przypadku zespołów zdalnych.

Użyj @wzmianek, aby zwrócić uwagę członków zespołu na elementy w zadaniach, widokach czatu i dokumentach

Pokaż swojemu zespołowi, że jako lider cenisz jego zdanie podczas efektywnych sesji burzy mózgów. Oprócz efektywnego udostępniania opinii, ClickUp służy również jako kompleksowa platforma współpracy, dzięki narzędziom takim jak Tablice i Mapy myśli gdzie można analizować procesy , omawiać kampanie i pracować nad nowymi pomysłami.

Bonus: Odkryj Galeria szablonów ClickUp aby pobrać gotowe szablony przyjazne dla menedżera.

Opanuj Jednominutowy Styl Zarządzania z ClickUp

Streszczenia książek wzbudzają nasze odsetki, ale zawsze zalecamy przeczytanie całej książki. Jednominutowy Menedżer to tylko ponad 110 stron, a jego przeczytanie nie powinno zająć więcej niż kilka godzin!

Książka ta oferuje przydatne wskazówki dla wszystkich liderów, pomagając im zwiększyć efektywność czasową bez uszczerbku dla wyników lub satysfakcji z pracy. A dzięki kompleksowym narzędzie do zarządzania projektami takich jak ClickUp, te cenne koncepcje są łatwiejsze do zastosowania. Zarejestruj się już dziś i ustaw siebie i swój team na rozwój! 🌾