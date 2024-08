ServiceNow kontra SalesForce: Który CRM będzie najlepszy w 2024 roku?

Czy uważasz, że powodzenie w biznesie zależy wyłącznie od tego, jak świetny jest twój produkt lub usługa? Cóż, znakomity produkt zwiększy przychody, zyski i rozgłos, ale rzadko wystarczy, aby katapultować firmę do chwały.

Musisz także zainwestować czas i uwagę w budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. W końcu to oni kupują to, co sprzedajesz, ustawiają się w kolejce do zrobienia kolejnych zakupów i przekonują innych do zrobienia tego samego.

Ale utrzymywanie tych relacji, gdy masz setki i tysiące klientów, nie jest łatwym zadaniem. Nie można tego zrobić ręcznie i nie można tego zrobić połowicznie.

W tym miejscu z pomocą przychodzą platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), takie jak ServiceNow i Salesforce. Pomagają one dużym i małym firmom budować autentyczne połączenia, rozumieć potrzeby klientów i oferować angażującą obsługę klienta. Są one wyposażone w przydatne funkcje i automatyzację, które sprawiają, że zarządzanie powiązaniami z klientami jest prostsze i bardziej wydajne.

Zarówno Salesforce, jak i ServiceNow to renomowane marki na rynku CRM. A jeśli nie masz pewności, który Platformę CRM będzie lepiej dopasowana do Twojego biznesu, sprawdź tę analizę Salesforce versus ServiceNow - oceniając ich kluczowe funkcje, możliwości i ogólną przydatność dla firm, które chcą ulepszyć swoje Strategie CRM .

Co to jest ServiceNow?

przez ServiceNow ServiceNow to platforma CRM klasy Enterprise skoncentrowana na zarządzaniu usługami IT (ITSM) i zarządzaniu operacjami IT (ITOM). Pomaga organizacjom w automatyzacji i upraszczaniu procesów IT, ułatwiając zarządzanie incydentami, problemami, zmianami i zgłoszeniami serwisowymi .

ServiceNow rozszerzył swoje możliwości, aby zapewnić zautomatyzowane i zintegrowane podejście do zarządzania usługami Enterprise. Jego podstawowe produkty obejmują teraz zarządzanie obsługą niestandardową, zasobami ludzkimi i nie tylko, a także zarządzanie usługami IT, zarządzanie operacjami IT i zarządzanie biznesem IT.

Platforma ma na celu konsolidację i automatyzację cykli pracy w całej organizacji dzięki ujednoliconej architekturze.

Umożliwia to firmom uproszczenie zarządzania relacjami z klientami i niestandardowymi klientami poprzez optymalizację ich wewnętrznych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i długoterminowego wzrostu.

Funkcje ServiceNow

ServiceNow oferuje różne funkcje, które pomagają firmom zintegrować wewnętrzne i zewnętrzne procesy, lepiej zrozumieć swoich klientów i łatwo zarządzać cyklami pracy w całej organizacji w jednym miejscu.

Oto kilka kluczowych funkcji CRM ServiceNow:

Ujednolicona platforma dla całościowego CRM

przez ServiceNow Wszystko - od narzędzi do zarządzania obsługą klienta po zarządzanie procesami operacyjnymi - w jednym miejscu.

ServiceNow właśnie to robi dzięki swojej ujednoliconej platformie, która wykorzystuje jeden model danych we wszystkich produktach, dzięki czemu dane są płynnie udostępniane.

Eliminuje to silosy danych, zapewniając spójny przepływ informacji między działami.

Usprawnia to współpracę i ułatwia holistyczne podejście do CRM, umożliwiając firmom uzyskanie wglądu w połączone procesy w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji.

360-stopniowy widok klienta

ServiceNow jest dostawcą kompleksowego, 360-stopniowego widoku interakcji, preferencji i danych historycznych klientów. Aby osiągnąć tę perspektywę, agreguje dane z różnych punktów styku w całym cyklu życia klienta, w tym interakcje z obsługą klienta, historię zakupów i pętle informacji zwrotnych.

Dzięki tej funkcji można lepiej zrozumieć zachowania klientów i dostosować produkty, usługi i strategie komunikacji z większą dokładnością i trafnością.

Automatyzacja i cykle pracy zwiększające wydajność

przez ServiceNow Możliwości automatyzacji ServiceNow wykraczają poza przyspieszanie zadań; są one przemyślane w celu optymalizacji procesów CRM.

Automatyzacja w ServiceNow nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ale raczej konfigurowalnym zestawem narzędzi. Możesz projektować cykle pracy dostosowane do swoich potrzeb, automatyzując rutynowe zadania, takie jak rozwiązywanie spraw i działania następcze.

Przyspiesza to czas reakcji i minimalizuje błędy ludzkie, poprawiając wydajność operacyjną w ramach CRM.

Portale samoobsługowe zwiększające możliwości klientów

przez ServiceNow ServiceNow wzmacnia pozycję niestandardowych klientów, oferując im portale samoobsługowe, które są ustrukturyzowanymi i intuicyjnymi interfejsami do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Portale te nie są tylko repozytoriami informacji, ale interaktywnymi platformami, które prowadzą dostawców przez rozwiązywanie problemów i zapewniają dostęp do odpowiednich zasobów wsparcia.

Business może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do wsparcia i zwiększyć ogólną satysfakcję klientów, umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie problemów.

Samoobsługowe portale ServiceNow zostały zaprojektowane z myślą o doświadczeniu użytkownika, zapewniając dostępność i łatwość nawigacji dla różnych grup demograficznych użytkowników.

Cennik ServiceNow

Cennik niestandardowy

Czym jest Salesforce?

przez Salesforce Salesforce jest globalnym liderem SaaS dla przedsiębiorstw, koncentrującym się na zarządzaniu relacjami z klientami w zakresie sprzedaży, usług, marketingu i cyklu pracy w handlu. Jest pionierem modelu dostarczania CRM i aplikacji Business w chmurze.

Dostawca Szablony CRM platforma CRM oferuje narzędzia i usługi ułatwiające zarządzanie interakcjami z klientami, procesami sprzedaży i wysiłkami marketingowymi. Dostęp do platformy można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania lokalnego sprzętu lub oprogramowania.

Platforma jest wysoce konfigurowalna, a firmy często dostosowują ją do swoich konkretnych potrzeb i cykli pracy. Jej rozwiązania koncentrują się na sprzedaży, obsłudze klienta i automatyzacji marketingu, segmentacja klientów i nie tylko.

Funkcje Salesforce

Salesforce jest jedną z wiodących platform CRM na świecie, oferującą dostawcom usług Enterprise wiele funkcji upraszczających ich działalność. Oto niektóre z kluczowych ofert CRM Salesforce:

Customer 360

przez Salesforce Funkcja Customer 360 firmy Salesforce jest podstawą jej niestandardowych możliwości CRM.

Umożliwia konsolidację danych klientów z różnych punktów styku, dostarczając całościowy widok każdego klienta.

Ten ujednolicony widok obejmuje informacje o potencjalnych klientach, kontaktach, szansach i interakcjach. Centralizacja tych danych może zwiększyć zrozumienie preferencji, historii i potrzeb klientów, umożliwiając bardziej spersonalizowane i celowe zaangażowanie.

Sales Cloud

przez Salesforce Chmura Sales Cloud dostarcza funkcje zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia szans i prognozy sprzedaży.

Narzędzie to pozwala teamom sprzedażowym efektywnie zarządzać pipeline'ami, ustalać priorytety leadów i płynnie współpracować.

Integracja Sales Cloud z innymi komponentami Salesforce zapewnia również płynny przepływ informacji w całej organizacji, umożliwiając zespołom sprzedażowym podejmowanie decyzji opartych na danych i skuteczniejsze zamykanie transakcji.

Service Cloud

przez Salesforce Service Cloud to rozwiązanie Salesforce do obsługi klienta i wsparcia.

Zawiera funkcje takie jak zarządzanie sprawami, baza wiedzy i portale samoobsługowe dla klientów.

Service Cloud umożliwia firmom dostarczanie wydajnej i spersonalizowanej obsługi klienta, poprawiając czas rozwiązywania spraw i zadowolenie klientów.

Dzięki ujednoliconej platformie dla wszystkich narzędzi obsługi klienta, zgłoszeń serwisowych i interakcji, można zapewnić spójne wsparcie w różnych kanałach, co prowadzi do silniejszych relacji z klientami.

Ceny Salesforce CRM

Starter: 25 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie lub rocznie)

25 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie lub rocznie) Professional: $80/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$80/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $165/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$165/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Unlimited: $330/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$330/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Unlimited +: $500/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

ServiceNow vs. Salesforce: Porównanie funkcji

Wybór między ServiceNow a Salesforce zależy od potrzeb organizacji.

ServiceNow jest dobrym wyborem dla firm mocno zaangażowanych w zarządzanie usługami IT i cyklami pracy w całym przedsiębiorstwie. Z drugiej strony, Salesforce to rozwiązanie dla firm koncentrujących się głównie na sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta.

Rozważ konkretne wymagania swojej organizacji, aby określić, która platforma do zarządzania relacjami z klientami i incydentami najlepiej odpowiada Twoim celom.

Oto porównanie funkcji CRM ServiceNow i Salesforce, które pomoże ci podjąć decyzję:

Wsparcie dla ITSM

ServiceNow ma silniejsze natywne możliwości w zakresie cyklów pracy IT Service Management, takich jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, zarządzanie wiedzą itp. Obejmuje to gotowe najlepsze praktyki i szablony.

ServiceNow może być preferowany, jeśli organizacja w dużym stopniu polega na ITSM i pragnie ujednoliconej platformy IT i obsługi klienta. Salesforce, choć solidny w CRM, może wymagać dodatkowych wysiłków integracyjnych, aby osiągnąć podobny poziom spójności z procesami IT.

Cyfrowy ekosystem

Salesforce's AppExchange marketplace oferuje rozległy ekosystem aplikacji firm trzecich i integracji, które mogą rozszerzyć funkcje platformy. Ten rozległy rynek umożliwia niestandardowe dostosowanie i rozszerzenie wdrożenia CRM zgodnie z unikalnymi wymaganiami. Łatwość integracji i deklaratywna niestandardowość również sprzyjają rozwojowi ekosystemu.

ServiceNow ma mniejszy, ale szybko rozwijający się ekosystem, wspierany przez możliwości platformy Now. Salesforce wciąż ma jednak przewagę pod względem dostępnych aplikacji i partnerów integracyjnych.

Niestandardowa personalizacja i elastyczność

Obie platformy pozwalają na niestandardowe dostosowanie i konfigurację. ServiceNow jest często preferowany ze względu na swoją elastyczność i łatwość niestandardowego dostosowania. Platforma ServiceNow może być bardziej elastyczna, jeśli potrzebujesz wysoce dostosowanych rozwiązań spełniających określone wymagania biznesowe.

Jednak deklaratywny model dostosowywania Salesforce bez kodu / z niskim kodem pozwala użytkownikom biznesowym i osobom niebędącym programistami na większą elastyczność w dostosowywaniu aplikacji do ich potrzeb bez konieczności kodowania. Platforma Lightning i cykl pracy Visual Workflow również umożliwiają niestandardowe modyfikacje typu "wskaż i kliknij".

Ujednolicona platforma dla wielu procesów

ServiceNow został zaprojektowany jako platforma do zarządzania usługami dla przedsiębiorstw, obejmująca różne procesy biznesowe wykraczające poza CRM i ITSM. Dostarcza ujednolicone środowisko do zarządzania cyklami pracy, automatyzacji procesów i obsługi różnych potrzeb usługowych. Pozwala to na bardziej płynne międzydziałowe cykle pracy i widok "jednej szyby".

Salesforce wymaga większej integracji i oprogramowania pośredniczącego, aby ujednolicić dane i cykle pracy w różnych produktach w chmurze.

Funkcje sprzedażowe i marketingowe

Salesforce jest znany ze swoich funkcji sprzedażowych i marketingowych, w tym potężnej automatyzacji, zarządzania szansami, prognozy sprzedaży, automatyzacji marketingu, zarządzania kampaniami, punktacji potencjalnych klientów, segmentacji klientów i możliwości analitycznych.

Jeśli twoja organizacja kładzie duży nacisk na optymalizację procesów sprzedażowych i marketingowych, CRM Salesforce może być uważany za bardziej bogaty w funkcje i dobrze dostosowany do tych konkretnych funkcji. Kompleksowy zestaw narzędzi Salesforce może stanowić wsparcie dla organizacji w zarządzaniu procesami sprzedaży i kampaniami marketingowymi skutecznie.

Możliwości integracji

Zarówno ServiceNow, jak i Salesforce wyróżniają się możliwościami integracji. ServiceNow oferuje solidne funkcje integracyjne, zwłaszcza w domenie IT, podczas gdy Salesforce zapewnia szerokie możliwości integracji poprzez swój rynek AppExchange, wspierając płynne połączenie z aplikacjami innych firm.

Wiek Salesforce na rynku zapewnia przewagę w zakresie integracji, ale ServiceNow nadrabia zaległości.

Interfejs użytkownika

Obie platformy mogą pochwalić się nowoczesnymi i przyjaznymi dla użytkownika interfejsami. Interfejs ServiceNow został zaprojektowany głównie z myślą o łatwości nawigacji, podczas gdy Salesforce oferuje czysty i intuicyjny interfejs, zwłaszcza w swoim Lightning Experience, zwiększając przyjęcie i wydajność użytkowników.

Dążenie do doskonałości CRM

Salesforce słynie z tego, że jest pionierem i liderem na rynku zarządzania powiązaniami z klientami (CRM). Platforma jest specjalnie zaprojektowana i dedykowana funkcji CRM, koncentrując się na sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta.

Organizacje, dla których priorytetem jest kompleksowe rozwiązanie CRM z bogatym ekosystemem aplikacji i integracji, mogą uznać Salesforce za bardziej dostosowany do ich potrzeb.

porównanie funkcjonalności CRM: ServiceNow vs. Salesforce_

ServiceNow vs. Salesforce na Reddit

Aby lepiej zrozumieć, jak ServiceNow i Salesforce wypadają na tle innych, przejrzeliśmy dyskusje na Reddicie. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że Salesforce często pojawia się jako preferowany wybór wśród użytkowników ze względu na jego wszechstronne funkcje CRM, silny ekosystem i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Oto użytkownik Reddita udostępniający swoje doświadczenia z korzystania z ServiceNow i Salesforce:

_"Pracowałem trochę na ServiceNow i nie sądzę, żeby nawet zbliżył się do Salesforce. Jest gotowe do zrobienia, ale to wszystko. Front-end wygląda tak, jakbyś używał czegoś zbudowanego przez Microsoft. UI UX to coś, o czym nie będziesz chciał rozmawiać z ServiceNow."

Redditors dali kciuki w górę Salesforce za zaawansowane zarządzanie leadami, śledzenie szans i możliwości automatyzacji marketingu, zapewniając holistyczne rozwiązanie do zarządzania powiązaniami z klientami.

Wielu użytkowników docenia również przejrzysty i intuicyjny interfejs Salesforce, zwłaszcza w jego Lightning Experience, przyczyniając się do pozytywnego ogólnego doświadczenia użytkownika.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla ServiceNow vs. Salesforce

Zdajemy sobie sprawę, że Salesforce i ServiceNow są jednymi z najpopularniejszych programów CRM. Ale czy kiedykolwiek rozważałeś użycie ClickUp z innymi narzędziami?

Po pierwsze, ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zastępujące większość oprogramowania, z którego korzystałeś w swoim Business. Stawia obsługę klienta na pierwszym miejscu, oferując unikalne funkcje, takie jak łatwe oddelegowanie, spersonalizowane cykle pracy i proste ustalanie priorytetów zadań.

Dzięki sprytnej automatyzacji i płynnym integracjom, ClickUp sprawia, że obsługa relacji z klientami jest dziecinnie prosta, co czyni go platformą do współpracy zespołowej.

Poniższe funkcje wyróżniają ClickUp na tle konkurencji:

Platforma CRM ClickUp CRM został zaprojektowany, aby pomóc firmom w zarządzaniu i ulepszaniu relacji z klientami. Przyspiesza

wzrost liczby klientów i satysfakcji, umożliwiając użytkownikom wizualizację ich pipeline'u, usprawnienie cyklu pracy z klientami i płynną współpracę z ich Teams.

Dzięki zróżnicowanemu zakresowi ponad 10 wysoce elastycznych widoków, użytkownicy mogą z łatwością nadzorować lejek sprzedaży, zarządzać zaangażowaniem klientów i monitorować zamówienia.

Używany przez ponad 800 000 wysoce wydajnych teamów, może być łatwo wypróbowany przy użyciu darmowego planu Forever. Dane karty kredytowej nie są wymagane.

Zaangażuj się w widoki CRM ClickUp, nawigując po interaktywnych funkcjach w celu skutecznego zarządzania powiązaniami z klientami Pulpity ClickUp pełnią funkcję ponad 50 widżetów do analizy danych w celu uzyskania cennych informacji o klientach, umożliwiając powstanie widoków ogólnych do monitorowania wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta i średnia wielkość transakcji.

Poznaj pulpity wydajności ClickUp, wizualnie analizujące metryki w celu poprawy i optymalizacji ogólnej wydajności biznesowej

Korzystanie z Zarządzanie wiadomościami e-mail w ClickUp funkcja umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu ClickUp. Pozwala to na współpracę nad transakcjami, wysyłanie aktualizacji projektów i wdrażanie niestandardowych klientów za pośrednictwem ujednoliconego huba e-mail.

Wykorzystaj narzędzia ClickUp do zarządzania pocztą e-mail, organizując i ustalając priorytety komunikacji w celu usprawnienia i usprawnienia obsługi e-maili

ClickUp Relationships tworzy optymalną bazę danych klientów, umożliwiając użytkownikom przechowywanie i analizowanie kontaktów, klientów i transakcji. Wszystko to można zrobić, tworząc jednocześnie połączenia między zadaniami i dokumentami w celu ich łatwego śledzenia.

Wspieraj połączenia dzięki funkcjom zarządzania relacjami ClickUp, zapewniając silne i trwałe relacje z klientami i kontaktami

Funkcje automatyzacji i formularzy platformy automatyzują zadania, wyzwalają aktualizacje statusu i ustalają priorytety działań w oparciu o niestandardowe warunki, usprawniając zarządzanie potokiem.

Usprawnij zadania dzięki ClickUp's Automation & Forms, automatyzacji procesów i tworzeniu konfigurowalnych formularzy dla wydajnego cyklu pracy

Zarządzanie kontami jest łatwe dzięki skalowalnej hierarchii folderów i list w ClickUp. Wykorzystaj zorganizowane struktury do udostępniania projektów klientom i bezproblemowego ustawienia uprawnień dostępu.

Poruszaj się po narzędziach ClickUp do zarządzania kontem, zapewniając zorganizowane i efektywne zarządzanie Businessem

Martwisz się o dostosowanie istniejącego ekosystemu CRM do ClickUp?

Bez obaw! ClickUp bez trudu integruje się z innymi narzędziami CRM, stając się hubem dla wszystkich niezbędnych aplikacji.

Monitoruj przychodzące zgłoszenia obsługi klienta i zarządzaj ich rozwiązywaniem od początku do końca dzięki szablonowi obsługi klienta ClickUp

Użytkownicy mogą rozpocząć swoją przygodę z CRM dzięki gotowemu szablonowi Szablon obsługi klienta ClickUp , dostawca solidnych podstaw dla wydajnych i dostosowanych do potrzeb operacji CRM.

A to nie wszystko. ClickUp oferuje również darmowe szkolenia i 24-godzinne wsparcie, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i prywatność oraz utrzymując najwyższy poziom dostępności.

Brzmi odsetki? Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom CRM ClickUp już teraz!

Obsługa klienta Rozwiązanie ClickUp w zakresie obsługi klienta stanowi wsparcie dla powodzenia klienta dzięki zorganizowanemu i wydajnemu cyklowi pracy. Oddelegowane skutecznie z

funkcja wielu osób przypisanych w ClickUp i wspólnie omawiać zgłoszenia.

Upraszcza to niestandardowy cykl pracy z określonymi niestandardowe pola w ClickUp na podstawie problemów związanych z projektem, klientami lub typami zgłoszeń.

Płynnie dostosowuj cykle pracy, korzystając z niestandardowych funkcji ClickUp Priorytety ClickUp zapewnia, że nigdy nie stracisz śledzenia tego, co ważne i łatwo zdecydujesz, nad czym pracować w następnej kolejności.

Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, dzięki ustawieniu priorytetów za pomocą intuicyjnych narzędzi ClickUp

Platforma ułatwia również rozwiązywanie problemów dzięki wykorzystaniu etykiet do oznaczania wspólnych kwestii i łączenia zadań w różnych projektach.

Usprawnij kategoryzację za pomocą etykiet ClickUp do zorganizowanego zarządzania problemami

Aby połączyć wszystkie niezbędne elementy CRM, ClickUp integruje się z różnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google , Slack , Google Drive , Dropbox i nie tylko.

Co więcej, ClickUp oferuje szablony i autorskie funkcje, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.

Szablony CRM

Zwiększ wydajność dzięki szablonowi CRM firmy ClickUp do usprawnionego zarządzania powiązaniami z klientami

Szablon CRM dla ClickUp oferuje wydajne narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów, scentralizowanej organizacji danych kontaktowych i priorytetyzacji zadań w oparciu o sceny sprzedaży. Upraszcza zarządzanie powiązaniami z klientami dla firm każdej wielkości.

Szablon zapewnia korzyści takie jak uproszczona komunikacja, automatyzacja zadań i użyteczny wgląd w dane klientów.

Z Niestandardowe statusy ClickUp można oznaczyć postęp zadania. ClickUp oferuje 8 pól niestandardowych, w tym typ elementu CRM, nazwę kontaktu, e-mail, branżę i tytuł stanowiska.

Personalizuj śledzenie projektów poprzez niestandardowe statusy zadań ClickUp.

Martwisz się o widoczność swoich danych CRM? ClickUp umożliwia dostęp do wszystkich informacji za pomocą czterech różnych widoków. Możesz także usprawnić cykl pracy CRM dzięki przypomnieniom, automatyzacji, zależnościom zadań i nie tylko.

Korzystanie z szablonu CRM ClickUp jest również bardzo proste.

Po pierwsze, należy zebrać dane niestandardowe za pomocą Pulpity ClickUp . Następnie należy ustawić zadania i cele dla każdego klienta w oparciu o jego potrzeby, korzystając z funkcji zarządzania zadaniami ClickUp.

Następnie możesz monitorować postępy w swoim pipeline za pomocą Widok wykresu Gantta w ClickUp .

Efektywnie planuj i śledź zadania za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby uzyskać przejrzystą oś czasu projektu

Możesz to zrobić szybko, bez uszczerbku dla wydajności, dzięki automatyzacji procesów i powiadomień poprzez Automatyzacja w ClickUp .

Wreszcie, używając Widok tabeli w ClickUp , można uzyskać wgląd w zachowanie klientów i informować o strategiach marketingowych i sprzedażowych.

Analizuj dane klientów bez wysiłku dzięki widokowi tabeli ClickUp do uporządkowanego zarządzania informacjami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp to nie tylko kolejna platforma CRM; to rozwiązanie, które zmienia sposób pracy i zarządzania relacjami z klientami. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes, czy duże przedsiębiorstwo, ClickUp dostosowuje się do Twoich potrzeb, dostarczając łatwą w użyciu platformę, która upraszcza CRM i podnosi ogólną wydajność pracy. Skontaktuj się z nami teraz ponieważ po co zadowalać się dobrymi rozwiązaniami, skoro można mieć wyjątkowe?