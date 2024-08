Whimsical vs. Figma: Wybór idealnego narzędzia do projektowania

Dla projektantów i twórców pracujących nad projektami cyfrowymi nie ma nic ważniejszego niż wybór odpowiednich narzędzi do projektowania.

Wśród wielu opcji, zarówno Whimsical, jak i Figma wyróżniają się jako narzędzia do projektowania choć są one przeznaczone do różnych procesów projektowych. Whimsical jest ulubionym narzędziem do tworzenia wczesnych koncepcji, podczas gdy Figma doskonale nadaje się do tworzenia szczegółowych interfejsów użytkownika.

Idealne narzędzie usprawnia proces projektowania usprawnia współpracę Teams i poprawia wyniki projektu.

Jeśli próbujesz zdecydować między Whimsical i Figma, zebraliśmy ich funkcje, ceny i przypadki użycia, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję. Przeanalizujmy Whimsical vs. Figma, aby odkryć, który z nich może najlepiej odpowiadać Twoim kreatywnym potrzebom.

Czym jest Whimsical?

przez Kapryśny Whimsical to wizualny obszar roboczy zaprojektowany w celu uproszczenia złożonych pomysłów. Jest to narzędzie, w którym ożywają schematy blokowe, szkielety i mapy myśli.

U podstaw Whimsical leży przejrzystość pomysłów. Jest idealny do sesji burzy mózgów, planowania projektów i tworzenia map strategii. Jego siła tkwi w minimalistycznym podejściu, które pozwala użytkownikom skupić się na zawartości bez rozpraszania uwagi.

Użytkownicy uwielbiają Whimsical za intuicyjny design i prostotę. Co więcej, jego współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym i asynchronicznie.

Podsumowując, Whimsical to coś więcej niż tylko narzędzie do tworzenia diagramów:

To przestrzeń współpracy, w której pomysły są organizowane, udostępniane i rozwijane

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że jest odpowiedni dla profesjonalistów z różnych pól

Jest to skuteczne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ustrukturyzowany plan wizualny i szybką współpracę

Funkcje

Whimsical wyróżnia się skoncentrowanym ustawieniem funkcji, dostosowanym do wydajnych procesów projektowania:

1. Flowcharts

Whimsical ułatwia każdemu tworzenie schematów blokowych do mapowania procesów biznesowych i cykli pracy. Dzięki szerokiemu zakresowi niestandardowych opcji, użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe i funkcjonalne schematy blokowe, które są łatwe do zrozumienia i modyfikacji. Platforma oferuje również szablony schematów blokowych, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

2. Wireframes

Narzędzie do tworzenia szkieletów w Whimsical jest dobrodziejstwem dla Projektanci UI/UX . Oferuje szeroki zakres szablonów i elementów, które usprawniają dane powstania układów stron internetowych i aplikacji. Łatwość obsługi i szeroki zakres elementów sprawiają, że jest to ulubione narzędzie do wczesnej fazy projektowania.

3. Mapy myśli

Kapryśny mapy myśli są nieocenione podczas burzy mózgów i organizowania pomysłów. Oferują one elastyczny i dynamiczny sposób rejestrowania i strukturyzowania myśli. Promuje to kreatywność i wspólne tworzenie pomysłów.

Co więcej, dzięki Whimsical wielu użytkowników może współpracować nad projektem w czasie rzeczywistym. Łatwe opcje udostępniania i przejrzysty interfejs pomagają zespołom projektowym usprawnić pracę.

Dodatkowo, Whimsical płynnie integruje się z innymi narzędziami, zwiększając swoją użyteczność w wielonarzędziowym cyklu pracy.

Ustawienie funkcji Whimsical na pierwszym miejscu stawia przejrzystość, współpracę i łatwość użytkowania. Funkcje te sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie nie tylko do tworzenia diagramów, ale także kompleksowa platforma do wizualnego myślenia i pracy współpracy zespołowej .

Whimsical pricing

Starter: Free

Free Pro : $12/redaktor miesięcznie

: $12/redaktor miesięcznie Organizacja: 20 USD/redaktor miesięcznie, rozliczane rocznie

**Co to jest Figma?

przez Figma Figma to popularne narzędzie, szczególnie przydatne w projektowaniu UI/UX i prototypowanie . Ta oparta na chmurze platforma ułatwia płynny przepływ pracy od projektu do rozwoju, co uczyniło ją ulubioną wśród profesjonalnych projektantów.

Główną zaletą Figmy jest to, że pomaga ona zespołom projektowym współpracować . Umożliwia wielu projektantom jednoczesną pracę nad tablicą i dostarczanie aktualizacji i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Sprawia to, że jest nieoceniony w środowiskach projektowych o szybkim tempie, gdzie liczy się praca zespołowa i szybki czas realizacji.

Figma to pełnoprawny pakiet do projektowania wizualnego, w którym pomysły są wspólnie opracowywane, testowane i udoskonalane. Pasuje zarówno do startupów, jak i Enterprise, oferując zakres narzędzi, które zaspokajają potrzeby nowoczesnych projektów cyfrowych.

Figma wyróżnia się solidnymi możliwościami projektowania, interaktywnym prototypowaniem, wysokiej jakości szablonami i współpracą w czasie rzeczywistym. Wypełnia lukę między projektantami i programistami, upraszczając i usprawniając przepływ pracy.

Funkcje Figma

Kompleksowe ustawienie funkcji Figma sprawia, że jest to doskonały wybór do projektowania UI/UX i współpracy:

1. Projektowanie interfejsu

Figma wyróżnia się w projektowaniu UI/UX dzięki zaawansowanym narzędziom do edycji wektorów, responsywnym siatkom układów i rozbudowanym bibliotekom komponentów. Funkcje te umożliwiają tworzenie szczegółowych i dynamicznych projektów.

2. Prototypowanie

Jednym z najpotężniejszych aspektów Figmy są jej możliwości prototypowania. Projektanci mogą tworzyć interaktywne prototypy i gotowe do użycia makiety, które naśladują ostateczny projekt wygląd i funkcje produktu. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla testowania przez użytkowników szablonów prototypów oprogramowania i zapewnienia, że projekt spełnia oczekiwania użytkowników.

3. Współpraca

Funkcja edycji w czasie rzeczywistym Figma umożliwia wielu projektantom jednoczesną pracę nad tym samym projektem. Funkcje takie jak komentowanie, kontrola wersji i łatwe udostępnianie sprawiają, że jest to całkiem wydajna platforma.

W połączeniu z łatwością obsługi i dostępnością, funkcje te sprawiają, że jest to idealny wybór. Umożliwia projektantom tworzenie wysokiej jakości projektów interfejsów i prototypów.

Narzędzia Figma sprawiają, że jest ona odpowiednia zarówno dla freelancerów, średnich teamów projektowych, jak i dużych Enterprise.

Ceny Figma

Starter : Free Forever

: Free Forever Professional : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Organizacja : 45 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie

: 45 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: $75/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Whimsical vs. Figma: Porównanie funkcji

Porównanie Whimsical i Figma nie może być dokładne, ponieważ oba narzędzia oferują unikalne funkcje dostosowane do konkretnych misji projektowych. Zrozumienie ich różnych funkcji i możliwości jest kluczem do wyboru odpowiedniego narzędzia do kreatywnych projektów.

1. Podstawowe funkcje

Whimsical

Whimsical jest idealny do wizualnego opowiadania historii. Dzięki doskonałym schematom blokowym, szkieletom i mapom myśli, oprogramowanie pozwala na łatwe planowanie we wczesnej scenie. Jest to świetne narzędzie do sesji burzy mózgów.

Whimsical przekształca skomplikowane koncepcje w krystalicznie czyste narracje wizualne i upraszcza abstrakcyjne pomysły w zorganizowane struktury wizualne.

W akcji: Wyobraźmy sobie zespół marketingowy przeprowadzający burzę mózgów nad strategią kampanii. Korzystając z Whimsical, szybko tworzą mapę przepływu wszystkich elementów procesu, wizualnie organizując pomysły i strategie. Ta przejrzystość pomaga w dostosowaniu zespołu i skutecznym wykonaniu planu.

Figma

Dla milionów ludzi na całym świecie Figma jest narzędziem do projektowania UI/UX i prototypowania stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wyposażona w narzędzia do szczegółowego tworzenia interfejsów i interaktywnych prototypów, jest potęgą w finalizowaniu skomplikowanych projektów.

W akcji: Rozważmy projektanta UI/UX w startupie technologicznym używającym Figma do prototypowania interfejsu aplikacji. Współpracując z programistami i interesariuszami w czasie rzeczywistym, szybko iterują projekty, zapewniając, że produkt końcowy idealnie odpowiada potrzebom użytkowników.

2. Interfejs użytkownika i dostępność

Whimsical

Whimsical pełni funkcję przejrzystego, intuicyjnego interfejsu. Jest łatwy w obsłudze dla początkujących, ale wystarczająco solidny dla profesjonalistów, dzięki czemu świetnie nadaje się do szybkich projektów i pracy koncepcyjnej.

Figma

Figma ma bardziej złożony, bogaty w funkcje krajobraz. Jest dostosowana do potrzeb doświadczonych projektantów i zapewnia wsparcie dla zaawansowanych zadań projektowych i dogłębnego rozwoju projektu.

3. Współpraca i interakcja w zespole

Whimsical

Whimsical wspiera efektywną współpracę zespołu we wczesnych fazach projektowania. Jego narzędzia do edycji i opinii w czasie rzeczywistym są idealne do grupowej burzy mózgów i planowania układów.

Figma

Figma oferuje zaawansowane funkcje współpracy dla skomplikowanych prac projektowych. Tworzy ekosystem współpracy, w którym wielu projektantów może współpracować w czasie rzeczywistym.

4. Możliwości i narzędzia projektowe

Whimsical

Narzędzie usprawnia dane powstania podstawowych elementów projektowych w celu przekształcenia rozbudowanych pomysłów w proste formaty wizualne, takie jak wykresy i podstawowe szkielety.

Figma

Figma oferuje sieci wektorowe, zaawansowane siatki i dynamiczne nakładki, które są odpowiednie do tworzenia szczegółowych i responsywnych projektów.

5. Integracja z innymi platformami

Whimsical

Whimsical płynnie integruje się z różnymi narzędziami do zarządzania projektami takich jak Asana, Jira i Trello. Umożliwia to spójny przepływ pracy.

Figma

Figma jest znana z rozszerzenia opcje integracji które projektują z narzędziami deweloperskimi i innymi, ułatwiając płynny przepływ od projektu do rozwoju. Narzędzie łączy się z platformami takimi jak Slack, GitHub i Zeplin.

6. Ceny

Whimsical

To narzędzie ma bardziej przystępne ceny, co jest szczególnie korzystne dla osób indywidualnych i małych Teams. Podsumowując, Whimsical jest dostawcą podstawowych funkcji projektowania na wczesnym etapie w przystępnej cenie.

Figma

Figma ma wyższą cenę, ale odzwierciedla to również jej rozszerzone ustawienie funkcji. Oparte na chmurze narzędzie oferuje wartość dla większych Teams i złożonych projektów wymagających szczegółowych prac projektowych.

Porównując Whimsical i Figma pod kątem funkcji i zastosowań, można zauważyć, że Whimsical jest idealny do wstępnego planowania i prostych zadań projektowych, podczas gdy Figma najlepiej nadaje się do szczegółowych, wspólnych prac projektowych.

Podczas gdy konkretne wymagania twojego projektu powinny kierować twoim wyborem Whimsical vs. Figma, najważniejszym czynnikiem powinna być złożoność wymaganych umiejętności technicznych lub projektowych oraz związana z tym praca.

Whimsical vs. Figma na Reddit

Reddit to kopalnia złota dla niefiltrowanych myśli i szczerych doświadczeń użytkowników różnych produktów. Whimsical i Figma wywołały wiele dyskusji na subredditach poświęconych projektowaniu i wydajności.

Jednak społeczność Reddit nie osiągnęła jednomyślnego werdyktu w dyskusjach porównujących te dwa produkty. Wybór między Whimsical a Figma często sprowadza się do charakteru projektu i wielkości zespołu.

W przypadku szybkich, wspólnych burz mózgów i wczesnej sceny projektowania, Whimsical przejmuje inicjatywę. Ale gdy rozmowa przechodzi do szczegółowego projektowania interfejsu i prototypowania, Figma jest faworytem.

Wątek na r/userexperience podkreśla mocne strony Whimsical w tworzeniu szkieletów lo-fi i przepływów użytkownika, jednocześnie uznając możliwości Figmy, zwłaszcza z FigJam dla szczegółowych aspektów projektowych.

Jeden z użytkowników Reddita, u/tebyteby, trafnie to uchwycił:

Whimsical ma całkiem solidny zestaw narzędzi zarówno do tworzenia szkieletów lo-fi, jak i przepływów użytkownika. Mając to na uwadze, jeśli już korzystasz z Figmy, wybrałbym FigJam. Narzędzie to będzie nadal ulepszane i już teraz robi to, co robi większość innych narzędzi.

u/tebyteby

Perspektywa użytkownika ilustruje solidność Whimsical dla początkowych scen projektowych i obiecującą ewolucję Figma's FigJam dla bardziej kompleksowych zadań projektowych.

Usprawnienie cyklu pracy projektowej dzięki ClickUp - najlepsza alternatywa

używaj ClickUp do współpracy, tworzenia atrakcyjnych projektów i udostępniania prototypów

Podczas gdy Whimsical i Figma są potężnymi narzędziami w swoich dziedzinach, ClickUp wyłania się jako kompleksowa alternatywa, wypełniająca lukę między planowaniem wizualnym, szczegółową realizacją projektu i współpracą z teamami projektowymi.

Ta wszechstronna platforma zwiększa wydajność pracy zespołu. Integrując niektóre funkcje z obu narzędzi, ClickUp oferuje ujednolicone rozwiązanie do zarządzania projektami, współpracy projektowej i dokumentacji.

Zobaczmy, jak poszczególne funkcje ClickUp porównują się i uzupełniają z funkcjami Whimsical i Figma.

1. Tablica ClickUp

burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy dzięki tablicom ClickUp umożliwiającym współpracę wizualną Tablice ClickUp są idealne do wizualnej burzy mózgów i mapowania złożonych pomysłów we współpracy. Możesz rysować odręcznie, dodawać kształty i obrazy, pisać notatki, a nawet łączyć zadania. Połączenie wielu elementów umożliwia tworzenie cykli pracy, map drogowych i nie tylko.

ClickUp oferuje również setki szablonów, które można wykorzystać do szybkiego rozpoczęcia pracy.

2. ClickUp Design

Twórz szkielety, ekrany aplikacji, makiety i nie tylko za pomocą narzędzi projektowych ClickUp

Dostosowane do potrzeb teamów projektowych, ClickUp Design oferuje przestrzenie do wspólnego projektowania, ułatwiając płynniejsze śledzenie projektów i integrację informacji zwrotnych oraz usprawnienie całego procesu projektowania.

Możesz zbierać i udostępniać briefy projektowe, sprawdzać i dodawać adnotacje do makiet, zarządzać zadaniami projektowymi i podzadaniami oraz śledzić obciążenia pracą i oś czasu. Ponadto ClickUp AI może pomóc w opracowaniu briefów kreatywnych, person projektowych i nie tylko.

ClickUp integruje się również z ulubionymi narzędziami, takimi jak Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox itp., dzięki czemu możesz zarządzać wszystkimi cyklami pracy w jednym miejscu.

3. Dokumenty ClickUp

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowe czcionki, dodawać relacje zadań lub połączone zadania bezpośrednio w dokumencie

Porównywalne z aspektami dokumentacji Figma i elementami planowania Whimsical, Dokumenty ClickUp pozwala na szczegółową dokumentację projektu, zapewniając dokładne prowadzenie dokumentacji od koncepcji projektowych do zakończenia projektu.

Tworzenie i edytować dokumenty współpracować, łączyć je z cyklami pracy, bezpiecznie udostępniać i przekształcać najczęściej używane dokumenty w szablony.

Włączenie ClickUp do przepływu pracy projektowej uzupełnia mocne strony zarówno Whimsical, jak i Figma, zapewniając kompleksowe podejście do zarządzania projektami i współpracy zespołowej.

Cena

Free Forever

Unlimited: $7/członka miesięcznie

$7/członka miesięcznie Business: $12/członka miesięcznie

$12/członka miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp AI: Dostępny w płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

Dokonując właściwego wyboru dla swoich potrzeb projektowych: ClickUp

Jeśli chodzi o cyfrowe narzędzia do projektowania, Whimsical i Figma mają swoje mocne strony we współpracy wizualnej i projektowaniu interfejsów.

Whimsical wyróżnia się organizacją i wizualizacją pomysłów, dzięki czemu idealnie nadaje się do początkowych scen planowania. Z drugiej strony Figma oferuje zaawansowane funkcje do dogłębnego projektowania UI/UX i prototypowania, co jest odpowiednie do szczegółowych prac projektowych.

Wybór pomiędzy Whimsical i Figma zależy od potrzeb projektu i cyklu pracy zespołu.

ClickUp to kompleksowa alternatywa dla samodzielnych rozwiązań, takich jak Figma i Whimsical. Jest to doskonała platforma do usprawnienia cyklu pracy projektowej dzięki narzędziom do współpracy, funkcjom planowania projektu, automatyzacji przepływu pracy i możliwości śledzenia.

ClickUp łączy w sobie aspekty Whimsical i Figma z dodatkowymi funkcjami zarządzania projektami. Oferuje burzę mózgów w czasie rzeczywistym i współpracę podobną do Whimsical oraz ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektami, podobnie jak szczegółowe cykle pracy Figma.

Wybierz ClickUp, jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby związane z projektowaniem i zarządzaniem na jednej platformie. Chcesz przenieść zarządzanie projektami na wyższy poziom? Zacznij od ClickUp dzisiaj.