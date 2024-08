25 zwinnych gier zwiększających wydajność i współpracę zespołu

Zwinne tworzenie oprogramowania obejmuje iteracje, adaptację i ludzi ponad procesami. Podczas gdy efektywna realizacja jest kluczowa, kultura i zaangażowanie również odgrywają kluczową rolę. Zwinne Teams, które efektywnie współpracują, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż konkurencja.

Jednak budowanie połączenia, zaufania i zgodności wymaga pracy. To właśnie tutaj przydają się zwinne gry.

Gry te stwarzają możliwości uczenia się, przekazywania informacji zwrotnych i zabawy w szybkich seriach. Mogą to być gry przełamujące lody podczas standupów lub złożone symulacje rozwiązujące palące problemy. Wspólne granie uwalnia kreatywność, poprawia bezpieczeństwo psychologiczne i dodaje energii Teams.

Przedstawiamy więc 25 zwinnych gier, które oferują praktyczne i przyjemne sposoby na wzmocnienie zespołu dynamikę zespołu i napędzać zwinność.

Przygotuj się na energetyzujące spotkania i sesje planowania!

Czym są gry zwinne?

Gry Agile to krótkie, zabawne aktywności zespołowe wykorzystywane w zwinnym tworzeniu oprogramowania w celu ożywienia współpracy, ujawnienia spostrzeżeń i wprowadzenia ulepszeń.

Gry Agile zachęcają do eksperymentowania, uzyskiwania informacji zwrotnych i adaptacji w psychologicznie bezpiecznym środowisku. Pomagają one zwinnym teamom i kierownikom projektów w zwiększaniu wydajności zespołu i wzmacnianiu jego efektywności budowaniu zespołu .

W przeciwieństwie do zwykłych działań z zakresu budowania zespołu, gry zwinne koncentrują się na niuansach i wyzwaniach związanych z pracą w środowisku zwinnym. Pomagają one zespołowi zrozumieć i zastosować kluczowe koncepcje zwinne, takie jak rozwój iteracyjny, ciągła informacja zwrotna i adaptacja planowanie wydań .

Korzyści z gier Agile dla Teams

Granie w zwinne gry zachęca do dyskusji, aktywnego słuchania i wspólnej pracy nad wspólnymi celami. Gry mogą zatem pomóc w budowaniu silniejszych zwinnych zespołów programistycznych poprzez następujące elementy:

Usprawniona komunikacja: Gry Agile przełamują bariery, zachęcając do otwartego dialogu i jaśniejszej komunikacji między członkami Teams. Pozwalają zespołowi wyrażać pomysły i opinie w psychologicznie bezpiecznym ustawieniu, co prowadzi do lepszego zrozumienia i współpracy

Gry Agile przełamują bariery, zachęcając do otwartego dialogu i jaśniejszej komunikacji między członkami Teams. Pozwalają zespołowi wyrażać pomysły i opinie w psychologicznie bezpiecznym ustawieniu, co prowadzi do lepszego zrozumienia i współpracy Wyższe morale i zaangażowanie: Gry zwinne podnoszą ducha zespołu, wprowadzając element zabawy i rywalizacji, co prowadzi do tego, że zespół chętnie wnosi swój wkład i bierze w nich udział

Gry zwinne podnoszą ducha zespołu, wprowadzając element zabawy i rywalizacji, co prowadzi do tego, że zespół chętnie wnosi swój wkład i bierze w nich udział Lepsze umiejętności rozwiązywania problemów: Gry te przedstawiają scenariusze, które wymagają szybkiego myślenia i zdolności adaptacyjnych. Teams uczą się kreatywnego myślenia i wspólnego opracowywania praktycznych rozwiązań, zwiększając swoje umiejętności rozwiązywania problemów

Gry te przedstawiają scenariusze, które wymagają szybkiego myślenia i zdolności adaptacyjnych. Teams uczą się kreatywnego myślenia i wspólnego opracowywania praktycznych rozwiązań, zwiększając swoje umiejętności rozwiązywania problemów Wzmocnienie więzi w zespole: Gry Agile tworzą wspólne doświadczenia, które pomagają budować silniejsze więzi między członkami zespołu. Te wspólne doświadczenia są kluczowe dla budowania zaufania i zrozumienia w zespole

Gry Agile tworzą wspólne doświadczenia, które pomagają budować silniejsze więzi między członkami zespołu. Te wspólne doświadczenia są kluczowe dla budowania zaufania i zrozumienia w zespole Wzmocnione zasady agile: Poprzez gry, członkowie zespołu internalizują kluczzwinne koncepcje takie jak iteracyjny rozwój, elastyczność i ciągłe doskonalenie. To wzmocnienie pomaga w osadzeniu zwinnych praktyk w codziennej rutynie zespołu

Poprzez gry, członkowie zespołu internalizują kluczzwinne koncepcje takie jak iteracyjny rozwój, elastyczność i ciągłe doskonalenie. To wzmocnienie pomaga w osadzeniu zwinnych praktyk w codziennej rutynie zespołu Ulepszone doświadczenie edukacyjne: Gry Agile zapewniają praktyczne i przyjemne doświadczenie edukacyjne. Takie podejście pomaga członkom zespołu zapamiętać zwinne koncepcje skuteczniej niż tradycyjne metody nauczania

Nie możesz się doczekać, aby zacząć wdrażać zwinne gry? Wstrzymaj się jeszcze chwilę i zapoznaj się z poniższą listą najbardziej odpowiednich sytuacji do włączenia gier zwinnych.

Optymalne sytuacje do wdrożenia zwinnych gier

Zwinne gry integracyjne pasują do różnych sytuacji w ramach zwinnego cyklu rozwoju oprogramowania, takich jak:

Podczas planowania sprintu: Gry Agile to świetny sposób na rozpoczęcie sprintuplanowanie sprintu sesji. Pomagają one rozgrzać zespół, wspierając kreatywność i zachęcając do współpracy, co jest niezbędne do skutecznego planowania sprintów

Gry Agile to świetny sposób na rozpoczęcie sprintuplanowanie sprintu sesji. Pomagają one rozgrzać zespół, wspierając kreatywność i zachęcając do współpracy, co jest niezbędne do skutecznego planowania sprintów W retrospektywach: Retrospektywy po sprincie w znacznym stopniu korzystają z gier zwinnych. Oferują one zrelaksowane środowisko dla teamów do dyskusji na temat tego, co zadziałało, a co nie, i jak mogą usprawnić procesy

Retrospektywy po sprincie w znacznym stopniu korzystają z gier zwinnych. Oferują one zrelaksowane środowisko dla teamów do dyskusji na temat tego, co zadziałało, a co nie, i jak mogą usprawnić procesy W sesjach budowania zespołu: Sesje budowania zespołu są doskonałą okazją do przeprowadzenia gier zwinnych. Sesje te mają na celu wzmocnienie więzi w zespole. Gry zapewniają zabawny sposób do zrobienia tego

Sesje budowania zespołu są doskonałą okazją do przeprowadzenia gier zwinnych. Sesje te mają na celu wzmocnienie więzi w zespole. Gry zapewniają zabawny sposób do zrobienia tego Podczas spotkań poświęconych rozwiązywaniu problemów: Gdy twój team stoi przed wyzwaniem, gry agile mogą pomóc w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i zachęcić do nieszablonowego myślenia

Gdy twój team stoi przed wyzwaniem, gry agile mogą pomóc w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i zachęcić do nieszablonowego myślenia Podczas wdrażania nowych członków zespołu: Gry zwinne mogą pomóc nowo przyjętym członkom zespołu poczuć się włączonym i zrozumieć dynamikę zespołu w bezstresowy sposób

Gry zwinne mogą pomóc nowo przyjętym członkom zespołu poczuć się włączonym i zrozumieć dynamikę zespołu w bezstresowy sposób Dla przełamania monotonii i rutyny: Teams Agile czasami dają się wciągnąć w swoje codzienne zadania. Te gry mogą być odświeżającą zmianą tempa, ponownie energetyzując zespół

Teams Agile czasami dają się wciągnąć w swoje codzienne zadania. Te gry mogą być odświeżającą zmianą tempa, ponownie energetyzując zespół Przed głównymi kamieniami milowymi projektu: Prowadzenie zwinnych gier przed głównymi kamieniami milowymi może pomóc w skupieniu się zespołu, odmłodzić ich umysły i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie z projektemcele projektu Wybierając odpowiedni moment na te gry, zwinne Teams mogą zmaksymalizować ich korzyści, co prowadzi do lepszej wydajności lepsza komunikacja i bardziej zgrany zespół.

A jeśli używasz ClickUp jako twój platforma do zarządzania projektami można łatwo zintegrować zwinne procesy z cyklami pracy. Ta integracja pomoże Twojemu zespołowi zastosować spostrzeżenia i umiejętności z gier w codziennych zadaniach i projektach.

25 zwinnych gier usprawniających pracę zespołową i współpracę

Oto lista 25 zwinnych gier zaprojektowanych w celu poprawić pracę zespołową, morale i zaangażowanie w zwinnych teamach.

1. Kanban Pizza Game

Kanban Pizza Game to zabawna, praktyczna aktywność zaprojektowana, aby uczyć Teams o systemie Kanban. Symulując proces robienia pizzy, każdy członek zespołu uczy się kluczowych zasad Kanban, takich jak wizualizacja zadań, zarządzanie cyklem pracy i limitowanie pracy w toku.

Rozpoczynasz od podzielenia uczestników na zespoły po 4-5 osób w formie pizzerii. Następnie dajesz każdemu zespołowi tabelę z kolumnami o tytułach Backlog, Make, Bake, Deliver. Teams otrzymują również notatki przedstawiające zamówienia na pizzę.

W pierwszej rundzie Teams biorą zamówienia z backlogu i przechodzą przez kolumnę procesu. Dozwolony jest tylko limit WIP (pracy w toku) jednej pizzy na kolumnę, a klienci denerwują się, jeśli zamówienie trwa dłużej niż trzy minuty.

W drugiej rundzie dodajesz kolumnę "Expedite" po kolumnie "Bake", a Teams nadają priorytet pilnym zamówieniom w kolumnie "Expedite". W trakcie trzeciego etapu zwiększasz limit WIP do dwóch na kolumnę i dodajesz więcej zamówień, aby zasymulować obciążenie.

Celem jest optymalizacja procesu produkcji pizzy poprzez zastosowanie strategii Kanban.

Teams mogą przenieść te doświadczenia do prawdziwych sprintów poprzez ustawienie cyfrowych tablic Kanban w aplikacji Widok tablicy ClickUp .

Użyj ClickUp, aby zastosować zasady Kanban w swoich cyklach pracy nad projektami

2. Agile Clock

Gra Agile Clock ma na celu pogłębienie zrozumienia 12 zasad Manifestu Agile. Stanowi wyzwanie dla Teams, aby zwięźle wyrazić te zasady, doskonaląc ich zrozumienie koncepcji zwinnych i poprawiając komunikację w zespole.

Teams muszą przedstawić każdą z 12 zasad Manifestu Agile w limitowanym czasie. Mogą to zrobić poprzez destylację każdej zasady do kilku słów lub prostego obrazu na samoprzylepnej notatce, tworząc "zegar" z każdą zasadą przyklejoną na różnych "godzinach" Ćwiczenie kładzie nacisk na skuteczną komunikację, szybkie myślenie i głębokie zrozumienie wartości agile.

Integracja tych lekcji z Cele ClickUp pozwala na śledzenie czasu i wprowadzanie poprawek w czasie rzeczywistym, przekładając umiejętności wyniesione z gry na praktyczne możliwości zarządzania projektami.

Śledzenie sprintów i ogólnego postępu projektu w ClickUp Agile Clock

3. Matryca wpływu i wysiłku

Gra Impact & Effort Matrix jest strategicznym działaniem wykorzystywanym w zwinnych środowiskach, aby pomóc Teams w ustalaniu priorytetów zadań.

Uczestnicy tworzą listę potencjalnych zadań lub funkcji, a następnie nanoszą je na matrycę w oparciu o ich szacowany wpływ i wysiłek potrzebny do ich zakończenia. Ćwiczenie zachęca Teams do krytycznego myślenia o tym, gdzie skupić swoje zasoby, aby uzyskać maksymalną wartość. Szablon matrycy priorytetów ClickUp może dodatkowo pomóc Teams w wizualizacji i organizacji tych priorytetów, prowadząc do poprawy planu i realizacji projektu, a także spójności zespołu.

Użyj gotowej matrycy priorytetów, aby ustalić priorytety zadań ze współpracownikami w ClickUp

4. Gra szacunkowa

Estimation Game to zwinne ćwiczenie mające na celu poprawę zdolności zespołu do szacowania czasu i zasobów potrzebnych do wykonania zadań. Ta gra jest kluczowa w zwinnych projektach, szczególnie w przypadku planowania sprintów i tworzenia backlogu, gdzie dokładne szacunki są kluczem do powodzenia realizacji projektu.

Celem jest osiągnięcie konsensusu w sprawie oszacowania każdego zadania poprzez dyskusję i współpracę między każdym członkiem zespołu w zdalnych teamach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu złożoności zadania i alokacji zasobów.

Korzystanie z Szacowany czas ClickApp teams mogą ustawić szacunkowy czas trwania poszczególnych zadań. Na podstawie tych szacunków mogą lepiej planować czas wymagany dla całego projektu. W przypadku dużych zadań z wieloma osobami przypisanymi, można również ustawić różne szacowane czasy dla każdej osoby.

Wykorzystaj wiele funkcji ClickUp, aby uczynić swoje zwinne gry interaktywnymi i skutecznymi

5. Sprinty projektowe

Sprinty projektowe to ustrukturyzowane sesje burzy mózgów mające na celu szybkie rozwiązywanie problemów i prototypowanie w ramach zwinnych teamów Scrum.

Proces ten obejmuje zazwyczaj pięć faz. Teams zaczynają od zrozumienia problemu, następnie przeprowadzają burzę mózgów w zakresie rozwiązań (Diverge), zawężają do tych najbardziej wykonalnych (Converge), budują prototypy, a na koniec testują je z prawdziwymi użytkownikami.

Iteracyjny charakter tej gry zachęca do ciągłego doskonalenia i zwinnego myślenia. Korzystanie z szablonu ClickUp Sprints teams mogą planować, realizować i przeglądać każdą fazę sprintu projektowego, integrując te zwinne metodologie ze swoimi cyklami pracy nad projektem.

Ustawienie sprintów w kilka minut dzięki ClickUp

6. Szkic w czterech krokach

Four-Step Sketch to zwinna gra skupiająca się na szybkim tworzeniu pomysłów i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Zachęca zespół Scrum do szybkiego wizualizowania rozwiązań danych problemów lub wyzwań, promując innowacyjne myślenie i umiejętności kreatywnego projektowania w zwinnym procesie produkcyjnym.

Proces obejmuje cztery kroki: indywidualne szkicowanie pomysłu, udostępnianie i omawianie szkiców w zespole, łączenie i dopracowywanie pomysłów, a na koniec tworzenie jednolitego rozwiązania. Tablica ClickUp są doskonałym narzędziem do tego celu. Umożliwiają one członkom zespołu przeprowadzanie burzy mózgów, szkicowanie i udostępnianie pomysłów w dynamicznym środowisku. Dodatkowo możesz przekształcić swoje pomysły w Zadania ClickUp bezpośrednio z Tablic. Dodawanie kontekstu do pracy staje się również łatwiejsze, ponieważ Tablice mogą być połączone z plikami, dokumentami i innymi elementami w ClickUp.

Zainicjuj czterokrokowy szkic na pulpicie ClickUp

7. Stop Start Continue

Stop Start Continue to zwinna gra retrospektywna zaprojektowana w celu zwiększenia ciągłego doskonalenia w Teams. Zachęca do otwartej informacji zwrotnej i konstruktywnego dialogu, koncentrując się na identyfikacji praktyk, które powinny zostać zatrzymane, rozpoczęte lub kontynuowane w celu uzyskania lepszych wyników projektu.

Proces składa się z trzech kroków. Po pierwsze, każdy członek zespołu indywidualnie zastanawia się i sporządza listę praktyk lub procesów, które jego zdaniem zespół powinien przestać robić, zacząć robić i kontynuować. Następnie pomysły te są udostępniane i omawiane wspólnie. Na koniec zespół uzgadnia konkretne działania, które należy podjąć w każdej kategorii (stop, start, continue) dla przyszłych projektów lub sprintów.

Wskazówka: Użyj szablon ClickUp SSC do organizowania, śledzenia i wdrażania tych spostrzeżeń, które prowadzą do wymiernych ulepszeń w praktykach zwinnych.

Użyj szablonu SSC na ClickUp, aby rozpocząć sesje Stop-Start-Continue

8. Agile Jeopardy

Agile Jeopardy to gra w stylu quizu zaprojektowana w celu wzmocnienia i sprawdzenia zrozumienia zasad i praktyk zwinnych przez zespół Scrum. Jest to angażujący sposób na upewnienie się, że członkowie zespołu są zgodni z metodologiami zwinnymi i potrafią skutecznie przywoływać kluczowe pojęcia.

Teams rywalizują odpowiadając na pytania dotyczące wybranych tematów agile, zdobywając punkty za poprawne odpowiedzi i ewentualnie tracąc punkty za błędne. Ten format zachęca do nauki w zabawnym, konkurencyjnym środowisku.

Wzmocnij i sprawdź zrozumienie przez Teams zasad agile dzięki tej wciągającej grze quizowej. Twórz i zarządzaj zawartością quizu wspólnie z Dokumenty ClickUp przekształcając go w dynamiczne i interaktywne doświadczenie edukacyjne, które wykracza poza zwykłą grę. Użyj Docs do utrzymania wiki quizów z zagnieżdżonymi stronami i opcjami stylizacji, które mogą być ponownie wykorzystane przez różne zespoły.

ClickUp Docs to coś więcej niż tylko edytor dokumentów do współpracy - wykorzystaj Docs do zwinnych quizów

9. Box produktu

Gra Product Box pomaga Teams lepiej zrozumieć i zakomunikować wartość ich produktu. Zachęca do innowacji i myślenia skoncentrowanego na kliencie, zachęcając członków zespołu do zaprojektowania "pudełka" dla swojego produktu.

Teams dyskutują i decydują o tym, co powinno znaleźć się w ich pudełku, symulując zwinny proces produkcji polegający na definiowaniu i ustalaniu priorytetów funkcji produktu w oparciu o opinie klientów i możliwości rynkowe.

Zastosowanie ClickUp dla rozwoju produktu aby rozszerzyć wartość tego ćwiczenia poza grę. Prezentuj projekty produktów w pięknych dokumentach, przeprowadzaj burze mózgów przy użyciu Mapy myśli ClickUp i Tablicami, i zaplanuj mapę drogową swojego produktu za pomocą Szablon mapy drogowej produktu ClickUp !

10. Speed Boat

Speed Boat to zwinna gra retrospektywna, która pomaga Teams zidentyfikować czynniki przyspieszające lub hamujące ich postęp.

Zacznij od narysowania motorówki na tablicy lub dużym arkuszu papieru. Daj każdemu członkowi zespołu samoprzylepne notatki i markery.

Teams zapisują problemy spowalniające pracę zespołu na indywidualnych karteczkach samoprzylepnych - po jednej notatce na problem. Umieszczają notatki samoprzylepne na rysunku motorówki jako "kotwice", które ją obciążają.

Następnie Teams omawia każdy problem i sposób jego rozwiązania. Można usuwać notatki lub "kotwice" z łodzi w miarę identyfikowania rozwiązań, a łódź łapie więcej "wiatru".

Dokumentowanie i śledzenie tych dyskusji przy użyciu narzędzia Szablon analizy SWOT ClickUp zapewnia, że zespół stosuje spostrzeżenia zdobyte podczas gry w rzeczywistych projektach. Prowadzi to do poprawy wydajności zespołu Scrum.

Włącz krytyczne spostrzeżenia do swojej strategii dzięki szablonowi analizy SWOT ClickUp

11. Pajęczyna

Pajęczyna to ćwiczenie z zakresu budowania zespołu, które polega na stworzeniu fizycznej sieci symbolizującej wzajemne powiązania i zależności w zespole. Jest to szczególnie skuteczny sposób na zilustrowanie, w jaki sposób wkład każdego członka zespołu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Połączenia i zależności można przełożyć na mapy myśli ClickUp, aby jasno przedstawić, w jaki sposób praca każdego członka zespołu przyczynia się do ogólnego projektu.

Zachęca to do ciągłego uznawania roli każdej osoby w zespole i sprzyja środowisku współpracy, dostosowując się do zwinnych zasad pracy zespołowej i zbiorowej odpowiedzialności.

12. Agile Ball Point Game

Agile Ball Point Game uczy Teams o zwinnych procesach produkcyjnych i znaczeniu samoorganizacji. Demonstruje zasady przepływu, wydajności procesu i ciągłego doskonalenia.

Teams przekazują sobie piłki, symulując proces przepływu pracy, ucząc się o wąskich gardłach i sposobach optymalizacji operacji. Za każdym razem celem jest przepuszczenie jak największej liczby piłek przez system w trzech sprintach.

Należy pamiętać o kilku zasadach:

Piłka musi zaczynać się i kończyć u tej samej osoby

Piłka musi przejść przez wszystkich członków teamu

Piłka musi mieć czas antenowy

Piłka nie może zostać podana do osoby obok

Jeśli piłka zostanie upuszczona, nie liczy się

Gra podkreśla znaczenie pracy zespołowej, komunikacji i iteracyjnych ulepszeń procesów.

13. Głosowanie punktowe

Dot Voting to prosta, ale skuteczna technika retrospektywna stosowana w metodologii zwinnej. Jest ona szczególnie przydatna do priorytetyzacji pomysłów, problemów lub rozwiązań.

Zespół rozpoczyna od burzy mózgów i sporządzenia listy pomysłów, problemów lub usprawnień na tablicy lub w udostępnianym dokumencie. Każdy członek zespołu otrzymuje następnie ograniczoną liczbę "kropek" (głosów), które może rozdzielić pomiędzy wymienione na liście elementy.

Mogą oni umieścić wszystkie swoje punkty na jednym elemencie lub rozdzielić je na kilka. Elementy z największą liczbą punktów są traktowane priorytetowo w celu omówienia i podjęcia działań. Proces ten pomaga zespołowi zidentyfikować i wspólnie uzgodnić kluczowe obszary zainteresowania.

Teams mogą następnie tworzyć zadania dla każdego elementu o wysokim priorytecie, korzystając z funkcji ClickUp do przypisywania, śledzenia i aktualizowania ich postępów. Zapewnia to, że spostrzeżenia z retrospektywy są wdrażane, zgodnie z zasadami zwinnego ciągłego doskonalenia i podejmowania decyzji przez Teams.

14. Wyzwanie Marshmallow

Celem tej zwinnej gry jest zbudowanie najwyższej wolnostojącej konstrukcji przy użyciu takich elementów jak patyczki do spaghetti, taśma, ciąg i pianka marshmallow. Haczyk? Masz limit czasu do zrobienia tego i musisz mieć piankę na szczycie.

Ćwiczenie zachęca Teams do szybkiego prototypowania, testowania swoich konstrukcji i iteracji w oparciu o to, co działa, a co nie.

Gra oddaje zwinny sposób myślenia polegający na uczeniu się poprzez działanie. Krótkie ramy czasowe promują kreatywność pod presją.

Grę można traktować jako projekt i rejestrować strategie i wyniki teamów za pomocą narzędzia Szablon Retrospektywy ClickUp , pomagając Teams zastosować lekcje w codziennym zarządzaniu projektami.

Rejestruj strategię swojego zespołu i śledź jej wyniki za pomocą darmowego szablonu ClickUp Retrospectives Template

15. Lean Coffee

Lean Coffee to otwarty format spotkania, w którym zespół demokratycznie wybiera i bada tematy dyskusji.

Uczestnicy zbierają się i proponują tematy do dyskusji, zapisując je na samoprzylepnych notatkach lub kartach. Tematy te są następnie priorytetyzowane w procesie głosowania grupowego. Format zachęca do aktywnego uczestnictwa, zapewniając, że poruszane są najbardziej istotne i palące problemy.

Korzystanie z Listy ClickUp do organizowania i ustalania priorytetów tematów dyskusji zapewnia, że rozmowy te są wydajne i zgodne z celami zespołu.

Listy, Tablice, Kalendarze... Organizuj swoje zadania tak, jak lubisz w ClickUp

16. The Iteration Game

Iteration Game to zwinne ćwiczenie skupiające się na zasadzie iteracyjnego rozwoju. Uczy Teams wartości wprowadzania małych, ciągłych ulepszeń do produktu lub procesu, odzwierciedlając podstawową koncepcję w zwinnych metodologiach.

Teams pracują nad projektem lub zadaniem w wielu krótkich iteracjach, przy czym każda iteracja ma na celu ulepszenie poprzedniej. Gra często wiąże się z prostym, powtarzalnym zadaniem, pozwalając teamom dostrzec wpływ iteracyjnych zmian i znaczenie informacji zwrotnych w kształtowaniu ostatecznego wyniku.

17. Symulacja Scrum z LEGO

Scrum Simulation with LEGO to wciągająca i praktyczna gra, która uczy podstaw metodologii Scrum przy użyciu bloków LEGO. Ćwiczenie to jest szczególnie skuteczne w ilustrowaniu ram Scruma, ról i ceremonii w namacalny i interaktywny sposób.

Teams używają bloków LEGO do symulacji procesu Scrum, od planu Sprintu do jego przeglądu. Członkowie teamów wcielają się w role takie jak Scrum Master i Development Team, ucząc się współpracy, iteracji i przyrostowego rozwoju w zabawnym ustawieniu.

Planowanie i śledzenie każdego sprintu przy użyciu narzędzia Szablon do zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp oferując cyfrowy odpowiednik fizycznej symulacji LEGO, łącząc praktyczną naukę z praktycznym zastosowaniem.

Symuluj środowisko scrumowe za pomocą szablonu Agile Scrum Management firmy ClickUp

18. The Name Game

Gra w imiona to prosta, ale skuteczna aktywność zaprojektowana w celu poprawy więzi w zespole i umiejętności zapamiętywania. Jest to szczególnie korzystne dla nowych teamów lub teamów z nowymi członkami, pomagając przełamać lody i wzmocnić poczucie znajomości i koleżeństwa.

W tej grze jeden notatek próbuje zanotować przepływ informacji, takich jak imiona, cele i wyzwania z wielu źródeł jednocześnie. Źródłami są członkowie Teams, a każdy z nich na zmianę pełni rolę notatki.

Wyzwanie rośnie wraz z dodawaniem kolejnych nazwisk i faktów, wymagając od uczestników uważności i zapamiętywania większej ilości informacji. Ta gra jest świetna do rozwijania umiejętności słuchania i pomaga członkom zespołu dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem.

Zastosowanie Zadania ClickUp kreatywne przechowywanie i odwoływanie się do tych nazw i faktów. Jest to doskonałe narzędzie do wzmacniania informacji i budowania koleżeństwa w zespole.

Zadanie ClickUp jest niezwykle skuteczne i efektywne w śledzeniu priorytetów i elementów działania

19. Szalone ósemki

Crazy Eights to zwinna burza mózgów i gra ideacyjna, która zachęca do szybkiego generowania pomysłów. Jest często wykorzystywana w warsztatach design thinking i agile, aby pobudzić kreatywność i zbadać szeroki zakres rozwiązań.

Każdy uczestnik otrzymuje arkusz papieru podzielony na osiem sekcji. Mają osiem minut na naszkicowanie lub zapisanie ośmiu różnych pomysłów, poświęcając jedną minutę na każdy z nich. Nacisk kładziony jest na ilość, a nie na jakość, zachęcając do nieszablonowego myślenia. Śledzenie czasu w ClickUp funkcje mogą być wykorzystywane w podobnych sesjach burzy mózgów, aby zapewnić generowanie pomysłów w określonym czasie. Pomysły z Szalonych Ósemek mogą być rejestrowane w ClickUp, jako zadania, w Dokumentach lub na Tablicach, w celu dalszego rozwoju i wdrożenia.

Metoda ta pomaga przełożyć szybką, kreatywną burzę mózgów na wykonalne zadania projektowe, dostosowując się do zwinnych metodologii skoncentrowanych na iteracyjnym i opartym na współpracy rozwoju.

Śledzenie czasu zadań na różnych etapach ich postępu w ClickUp Tasks

20. Mapowanie historii użytkownika

User Story Mapping pomaga Teams wczuć się w użytkowników i zrozumieć ich potrzeby. Jest to proces oparty na współpracy, który pomaga zespołom tworzyć ramy rozwoju produktu skoncentrowane na użytkowniku, zapewniając, że produkt końcowy jest ściśle zgodny z wymaganiami klienta.

Proces ten polega na organizowaniu historii użytkowników wzdłuż osi czasu lub cyklu pracy, identyfikowaniu zależności i tworzeniu nowych rozwiązań ustalanie priorytetów zadań w oparciu o wartość dla użytkownika. Ta mapa pomaga Teams zrozumieć szerszy obraz i podejmować świadome decyzje dotyczące tego, co należy zbudować w pierwszej kolejności. Szablon historii użytkownika ClickUp to narzędzie do współpracy przy tworzeniu, udostępnianiu i dalszym rozwijaniu tych historii użytkowników, zapewniające, że potrzeby użytkowników mają kluczowe znaczenie dla planu i realizacji projektu.

Nagrywaj i analizuj historie użytkowników dla swojego produktu za pomocą szablonu ClickUp

21. The Penny Game

Ta gra pokazuje koncepcję wielkości partii i jej wpływ na cykl pracy w systemach produkcyjnych. Jest szczególnie skuteczna w nauczaniu teamów o wpływie limitów pracy w toku i optymalizacji przepływów procesów.

Gra jest rozgrywana w rundach, z których każda ma inne zasady dotyczące sposobu przekazywania groszy. Teams obsługują grosze (lub podobne małe elementy) w różnych wielkościach partii, ucząc się o wydajności i przepływie procesu.

Celem jest zakończenie zadania tak szybko, jak to możliwe, podkreślając, jak różne podejścia wpływają na ogólną wydajność i przepustowość.

Użycie ClickUp dla zespołów Agile do ulepszania cykli pracy w oparciu o własne potrzeby, współpracy w jednym miejscu i niestandardowych zadań. Pozwala zespołowi uzyskać widoki ogólne i przyspieszyć śledzenie rozwoju.

22. Agile Bingo

Agile Bingo to zabawny sposób na wzmocnienie zwinnych koncepcji i praktyk. Zamienia proces uczenia się w angażującą aktywność, promując głębsze zrozumienie zwinnych koncepcji w zrelaksowanym środowisku.

Stwórz karty Bingo z terminami takimi jak "MVP", "Retrospektywa", "Historia użytkownika" itp. i przygotuj pulę definicji dla każdego terminu. Na zmianę wyciągaj definicje i czytaj je na głos.

Członkowie Teams będą zaznaczać pasujące terminy na swoich kartach. Pierwszy, który zakończy wiersz, kolumnę lub przekątną - lub wypełni całą kartę - krzyczy "Bingo!" i wygrywa.

23. Krzesła niemuzyczne

The Non-Musical Chairs to zwinna gra oparta na dyskusji, koncentrująca się na otwartej komunikacji i dynamice zespołu. W przeciwieństwie do swojego muzycznego odpowiednika, ta gra koncentruje się na dialogu i refleksji, co czyni ją doskonałym narzędziem do zwinnego budowania zespołu i rozwiązywania problemów.

W tym ćwiczeniu członkowie zespołu siedzą w kręgu, w którym znajduje się o jedno krzesło mniej niż liczba uczestników. Gdy muzyka przestaje grać, zamiast ścigać się o krzesło, osoba pozostająca na miejscu udostępnia swoje przemyślenia na wcześniej ustalony temat związany z wydajnością lub dynamiką zespołu.

Po zakończeniu gry, Widok formularza ClickUp może pomóc w dokumentowaniu spostrzeżeń, informacji zwrotnych i punktów działania z tych dyskusji, pomagając Teams śledzić postępy i wprowadzać niezbędne korekty.

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

24. Tower Building

Zaangażuj Teams w kreatywne i strategiczne ćwiczenie polegające na zbudowaniu najwyższej wieży przy użyciu ograniczonych zasobów.

Ćwiczenie wymaga kreatywności, strategii i skutecznej komunikacji, ponieważ członkowie zespołu decydują, jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby, aby osiągnąć cel. Jest to ćwiczenie polegające na równoważeniu ambicji z praktycznością, zachęcające Teams do innowacyjnego myślenia przy jednoczesnym zarządzaniu ograniczeniami.

Korzystanie z ClickUp do zarządzania projektami teams mogą planować swoje strategie budowania, weryfikować swoje podejście po zakończeniu działań i wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu poprawy umiejętności pracy zespołowej i zarządzania projektami.

Śledzenie OKR dla całego zespołu na jednym pulpicie ClickUp w czasie rzeczywistym

25. Mapa empatii Mapa empatii to potężna gra pozwalająca zrozumieć perspektywy i potrzeby użytkowników. Jest to wspólne działanie, które koncentruje się na budowaniu empatii dla odbiorców docelowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju produktu zorientowanego na użytkownika.

Proces obejmuje burzę mózgów i omawianie doświadczeń, potrzeb i motywacji użytkowników, a następnie organizowanie tych spostrzeżeń w mapę empatii. Ćwiczenie to zachęca Teams do wejścia w buty swoich użytkowników, sprzyjając głębszemu zrozumieniu ich potrzeb i zachowań. Szablon Tablicy Mapy Empatii ClickUp oferuje przestrzeń współpracy do tworzenia, udostępniania i rozwijania tych map empatii, integrując te cenne spostrzeżenia użytkowników z procesem planowania i rozwoju projektu.

Wykonaj ćwiczenie mapowania empatii jednym kliknięciem dzięki szablonowi mapy empatii ClickUp

Uczyń naukę i doskonalenie zabawą dzięki Agile Games

Wykorzystanie tych 25 zwinnych gier do nauki zespołu to coś więcej niż tylko rozrywka. To strategiczny krok w kierunku budowania silniejszego, bardziej spójnego i wydajnego zespołu agile.

Każda gra, z jej unikalnym celem i efektami uczenia się, poprawi różne aspekty zwinnej pracy zespołowej, od poprawy komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów po wspieranie kultury ciągłego doskonalenia i współpracy.

ClickUp jest idealną platformą do ożywienia tych gier w kontekście świata rzeczywistego. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów w Kanban Pizza Game za pomocą widoku zespołu, organizowanie dyskusji z Lean Coffee za pomocą list, czy też refleksję nad dynamiką zespołu za pomocą szablonu Stop Start Continue, ClickUp zwiększa skuteczność każdej gry.

Wykorzystaj te zwinne gry jako katalizator rozwoju i pozwól ClickUp być Twoim partnerem w tej podróży ciągłego doskonalenia.

Zacznij przekształcać dynamikę swojego zespołu już dziś dzięki ClickUp dla zwinnych teamów .