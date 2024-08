10 najlepszych książek o wyznaczaniu celów do osiągnięcia w 2024 roku

Czy zastanawiasz się, jak wiele osób z radością zaznacza swoje cele jako "zrobione"? Jaki jest ich sekret?

Powszechnie wiadomo, że wyczyszczone cele utrzymują cię na dobrej drodze, pomagają uniknąć frustracji i w pełni wykorzystać nadarzające się okazje. Z drugiej strony, nierealistyczne cele mogą przytłaczać i powodować wypalenie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Teksasie wykazało, że przedsiębiorcy, którzy wytrwale stawiają sobie cele, odnoszą sukcesy i dobrze się rozwijają. Sztuczka? Rozbicie dużych celów na małe, wykonalne zadania.

Na tym polega moc ustawiania celów. Ale jak ustawić osiągalne cele?

Przeczesaliśmy półki, aby znaleźć 10 najlepszych książek o ustawianiu celów. Pełne inspirujących historii powodzenia i praktycznych wskazówek, które pomogą ci lepiej ustawić cele i osiągnąć te oczekujące.

Uczyńmy ten rok najlepszym z dotychczasowych.

10 najlepszych książek o ustawianiu celów, które pomogą ci osiągnąć cele w 2024 roku

1. 7 nawyków skutecznego działania autorstwa Stephena Coveya

O książce

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 12 godzin

12 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 447

447 Ocena: 4.8/5 (Amazon) 4.6/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek marzyłeś o przewodniku, który pomoże ci zmienić podejście do życia, przynosząc powodzenie w życiu osobistym i zawodowym? Cóż, ta książka właśnie to zapewnia.

The 7 Habits of Highly Effective People to ponadczasowy i wpływowy klasyk. Książka ta, której autorem jest Stephen R. Covey, oferuje siedem podstawowych nawyków kultywujących pryncypialny i proaktywny umysł.

Książka ta jest czymś więcej niż zbiorem porad dotyczących samopomocy; jest to holistyczny przewodnik po rozwiązywaniu problemów i rozwoju osobistym. Podejście Coveya prowadzi czytelników do bycia proaktywnym, wyczyszczonego wyobrażania sobie swoich celów i skutecznego ustalania priorytetów zadań.

Niezależnie od tego, czy jesteś już ekspertem, czy dopiero zaczynasz odkrywać siebie, ta książka dostarczy ci wskazówek, jak skutecznie osiągać swoje cele.

"Większość ludzi nie słucha z zamiarem zrozumienia; słuchają z zamiarem odpowiedzi"

Stephen Covey

Kluczowe wnioski:

Regularnie się doładowuj - zrównoważony styl życia jest kluczem do długoterminowej efektywności

Przejmij kontrolę nad swoim życiem, będąc proaktywnym i odpowiedzialnym za swoje działania

Wyobraź sobie przyszłość, której pragniesz, dostosuj swoje działania do tej wizji i unikaj rozpraszania uwagi, nadając priorytet temu, co naprawdę ważne

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka jest fantastycznym przewodnikiem po równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Pomaga zrozumieć, jak połączyć się z innymi, a także z samym sobą. Świetna książka dla każdego, kto jest gotowy dostosować się i rozwijać do swojej sytuacji, sytuacji i gorszego życia."_

2. Your Best Year Ever autorstwa Michaela Hyatta

O książce

Autor: Michael Hyatt

Michael Hyatt Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 271

271 Ocena: 3.8/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Natknięcie się na Your Best Year Ever było jak objawienie. Bezsensowny przewodnik Micheala Hyatta jest przełomem dla każdego, kto jest zmęczony tym, że wielkie cele schodzą na dalszy plan w chaosie codziennego życia.

Hyatt, doświadczony autor i ekspert w dziedzinie przywództwa, upraszcza drogę do powodzenia dzięki pięciostopniowemu planowi podkreślającemu jasność, motywację i taktykę działania.

Zdolność Hyatta do dzielenia złożonych strategii na praktyczne kroki jest widoczna w całej książce, ponieważ udostępnia on potężny system poparty badaniami i studiami przypadków, zaprojektowany, aby pomóc ci

Przezwyciężyć niepowodzenia

Zidentyfikować, co cię powstrzymuje

Osiągać cele bez poddawania się chęci rezygnacji

Jeśli więc szukasz strukturalnego podejścia do osobistego i zawodowego ustawienia celów, ta książka jest dla Ciebie - czas na Twój najlepszy rok w życiu.

"Jednym z największych powodów, dla których nie udaje nam się osiągnąć naszych celów, jest to, że wątpimy, że możemy. Wierzymy, że są one poza naszym zasięgiem."

Michael Hyatt

Kluczowe wnioski:

Pracuj nad 10 kluczowymi obszarami życia jednocześnie, aby uzyskać wszechstronną drogę do powodzenia, jednocześnie polegając na dobrych sojusznikach w życiu

Strategicznie pokonuj bariery mentalne i rozwijaj się, ucząc się na błędach i porażkach z przeszłości

Ustaw wartościowe cele, które stanowią wyzwanie i motywują, oraz przyjmij podejście "mało i często", aby osiągnąć więcej

Co mówią czytelnicy:

"Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się śledzić swoje postępy, ta książka będzie pomocna. Powinna być używana w szkołach, aby uczyć dzieci, jak się zastanawiać, dostosowywać, ustawiać i osiągać w życiu. Nie tylko ją przeczytaj, ale do zrobienia."

3. Twarde cele autorstwa Marka Murphy'ego

O książce

Autor: Mark Murphy

Mark Murphy Rok wydania: 2010

2010 Szacowany czas czytania: 5 godzin

5 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 192

192 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Ta książka odwraca scenariusz ustawiania celów i zachęca do porzucenia norm i pójścia w kierunku szczerych i wymagających celów, aby odblokować niezwykłe osiągnięcia.

Mark Murphy, ekspert w dziedzinie przywództwa i mózg stojący za Leadership IQ, przedstawia praktyczny przewodnik po tworzeniu celów, które mają emocjonalne połączenie, motywują mózg i wypychają cię ze strefy komfortu.

Pobierz ten GPS do ustawiania celów i wyrusz w podróż, aby uwolnić się od zwyczajności.

"W prawie wszystkich przypadkach, w których osiąga się wielkość, to cel napędza motywację i dyscyplinę - a nie odwrotnie"

Mark Murphy

Kluczowe wnioski:

Zrozum naukę stojącą za osiągnięciem pożądanego poziomu w biznesie, karierze i życiu

Przekonaj się, że osiąganie celów jest koniecznością, a nie opcją

Wizualizuj techniki w swoim umyśle, aby zacząć osiągać cele z nastawieniem na rozwój

Co mówią czytelnicy:

"Książka jest świetna dla tych, którzy nie są do końca pewni, jak ustawić cele. Jeśli masz osobiste lub zawodowe problemy z osiągnięciem tego, czego chcesz, ta książka jest niczym innym jak czystym złotem. Jest to edukacja, bez której każda osoba, która chce odnieść powodzenie w czymkolwiek, nie powinna się obyć"

4.Mapa pragnień autorstwa Danielle LaPorte

O książce

Autor: Danielle LaPorte

Danielle LaPorte Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 288

288 Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakbyś nieustannie gonił za celami i odhaczał kolejne pozycje na swojej liście, tylko po to, by w końcu poczuć się niespełnionym? Książka Danielle LaPorte The Desire Map jest przepustką do skoncentrowanego na sercu, znaczącego podejścia do ustawienia celów.

W tej książce LaPorte oferuje satysfakcjonujące

planowanie życia

narzędzie, które z pewnością zmieni twoje podejście do celów. Jest bezapelacyjnie pełna pasji i dorzuca mnóstwo ciepłego dowcipu, koncentrując się na wskazaniu pożądanych uczuć w oparciu o różne aspekty życia, takie jak środki do życia, ciało, kreatywność, relacje i duchowość.

Ostatecznie dowiesz się, że nie chodzi tylko o planowanie swoich dni, tygodni czy miesięcy; chodzi o to, by czuć się fantastycznie i sprawiać, by niesamowite rzeczy działy się w każdym zakątku twojego życia.

"Nie zawsze możesz wybrać, co ci się przydarzy, ale zawsze możesz wybrać, jak się z tym czujesz"

Danielle LaPorte

Kluczowe wnioski:

Rozpal swoje życie pragnieniami, które są siłą napędową twoich działań

Zaufaj swoim uczuciom, które poprowadzą cię przez skomplikowane życiowe decyzje i wznieś się ponad słabości dzięki samoakceptacji

Akceptuj nieoczekiwane sytuacje w życiu i unikaj dążenia do celów, które wywołują niepokój

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka była instrumentalną częścią mojej podróży uzdrawiającej. Uwielbiam to, jak wiele jasności zyskałem dzięki określeniu, jak chcę się czuć w każdej dziedzinie mojego życia."

5. The One Thing autorstwa Gary'ego Kellera

O książce

Autor: Gary Keller

Gary Keller Rok wydania: 2013

2013 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 256

256 Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Wyobraź sobie, że masz książkę, która upraszcza powodzenie do jednej złotej zasady: skup się na tej jednej rzeczy, która sprawia, że wszystko inne staje się łatwiejsze, a nie tylko na ciężkiej pracy

Dokładnie to robi książka The ONE Thing autorstwa Gary'ego Kellera. Keller, wielki gracz na rynku nieruchomości, zdradza swoje sekrety, jak przebić się przez hałas i osiągnąć więcej do zrobienia mniej.

Książka ta podkreśla znaczenie ustalania priorytetów i skupiania się na tym, co naprawdę ważne. Zapomnij o wielozadaniowości - autor twierdzi, że to mit. Zamiast tego dostawca przedstawia strategie identyfikacji i podbicia swojej "jedynej rzeczy".

Tak więc, jeśli jesteś zmęczony zagraconymi celami i chcesz większej wydajności, dochodów, mocy i satysfakcji, aby żyć swoim najlepszym życiem, ta książka jest dla Ciebie.

"Nie chodzi o to, że mamy zbyt mało czasu do zrobienia wszystkich rzeczy, które powinniśmy zrobić, ale o to, że czujemy potrzebę zrobienia zbyt wielu rzeczy w czasie, który mamy"

gary Keller_

Kluczowe wnioski:

Ustal priorytety rzeczy, które powinieneś zrobić nad rzeczami, które mógłbyś zrobić i stwórz hierarchię priorytetów, aby zapewnić sobie efektywne wykorzystanie czasu i zasobów

Zrozumienie wartości indywidualnego postępu poprzez powolny i stały rozwój dobrych nawyków. Zacznij rozbijać większe cele na wykonalne zadania, aby nabrać rozpędu

Rozliczaj się z podejmowanych decyzji - osobista odpowiedzialność przyczynia się do rozwoju

Co mówią czytelnicy:

"Właśnie zakończyłem tę książkę i muszę powiedzieć, że nigdy nie czytałem czegoś podobnego. To, czego się nauczyłem, zmieniło moją perspektywę i planuję wdrażać to każdego dnia, aby pracować nad moją wizją przyszłego życia." _

6. Succeed autorstwa Heidi Grant Halvorson

O książce

Autor: Heidi Grant Halvorson

Heidi Grant Halvorson Rok wydania: 2011

2011 Szacowany czas czytania: 9 godzin

9 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Liczba stron: 304

304 Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



W tej książce dr Heidi Grant, psycholog społeczny, zagłębia się w naukę stojącą za osiąganiem celów. Obala mity i oferuje strategie utrzymania motywacji.

Książka uczy ustawienia celów w celu wytrwałego dążenia do nich, nawet w obliczu przeciwności losu. Podaje również łatwe do wykonania kroki, które pozwolą ci zbudować siłę woli, wzmacniając ją jak mięsień. Wskazówki przedstawione w tej naukowej książce o ustawianiu celów nie dotyczą tylko celów osobistych; są nieocenione dla nadrzędnych osób, nauczycieli, trenerów i pracodawców.

"Ludzie, którzy dążą do rozwoju, często osiągają najlepsze wyniki, ponieważ są znacznie bardziej odporni na wyzwania"

Heidi Grant Halvorson

Kluczowe wnioski:

Postrzegaj samokontrolę jako mięsień, który staje się silniejszy dzięki konsekwentnej praktyce i angażuj się w codzienne zdyscyplinowane działania, aby kierować działaniami w kierunku swoich celów

Ustawienie konkretnych celów, które stanowią wyzwanie, ale są osiągalne dla długoterminowej satysfakcji i powodzenia w ich realizacji

Przeniesienie uwagi z marzeń na konkretne kroki, mentalna symulacja powodzenia dla lepszego przygotowania i wiara w swoje możliwości dla prawdziwej pewności siebie

Co mówią czytelnicy:

"Naprawdę doceniam przepływ książki, zaczynając od pomocy w zrozumieniu siebie i sposobu myślenia, a następnie przechodząc do strategii ustawienia celów po tym, jak masz pojęcie, co działa / nie działa dla ciebie. Książki takie jak ta ożywiają reputację poradników samopomocy"_

7. Cele! Autor: Brian Tracy

O książce

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: początkujący do średnio zaawansowanego

początkujący do średnio zaawansowanego Liczba stron: 288

288 Ocena: 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Goals! to przewodnik, który pomoże ci zamienić aspiracje w osiągnięcia.

Nie jest to przeciętna książka o ustawianiu celów - ta inspirująca książka jest ramą z praktycznym przewodnikiem od doświadczonego mówcy motywacyjnego i eksperta od samorozwoju. Bezsensowne podejście Tracy'ego dostarcza strategii przełomowych i bada psychologię stojącą za osiąganiem celów.

Ta książka oferuje praktyczne ćwiczenia. Obejmuje wszystko, od umiejętności zarządzania czasem po pokonywanie niepowodzeń w angażującym stylu, tworząc ustrukturyzowane i praktyczne podejście do przekształcania marzeń w rzeczywistość poprzez osiąganie celów

"Największymi wrogami powodzenia i szczęścia są wszelkiego rodzaju negatywne emocje."

Brian Tracy

Kluczowe wnioski:

Wykorzystaj moc swojego umysłu, aby odmienić swoje życie i wyeliminuj negatywne nastawienie, aby odmienić swoją drogę do ustawienia celów

Ustaw konkretne, ambitne cele wraz z terminami ich realizacji, jednocześnie dostosowując swoje działania do swoich aspiracji

Przyjmij porażkę, przygotuj się z wyprzedzeniem i przejmij kontrolę nad swoim życiem

Co mówią czytelnicy:

"Pomysły w książce są ustawione jasno i bardzo łatwe do zrozumienia. Krótkie samodzielne studiowanie na końcu rozdziału naprawdę pomaga w ustawieniu celów, uzyskaniu jasności co do swoich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy"_

8.Myśl i bogać się Napoleona Hilla

O książce

Autor: Napoleon Hill

Napoleon Hill Rok wydania: 1937

1937 Szacowany czas czytania: 9 godzin

9 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 320

320 Ocena: 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



W 1937 r. Napoleon Hill wydał doskonałą książkę, która wciąż jest popularna na scenie motywacyjnej. To nie jest typowy sposób na szybkie wzbogacenie się. To przewodnik po osiągnięciach tak samo aktualny dziś, jak w czasach kryzysu.

Hill dostarcza krok po kroku drogę do finansowego powodzenia, obejmującą jasne cele, szczyptę pozytywnego nastawienia i dużo działania. I zgadnij co? On po prostu nie wymyślił tych rzeczy. Zebrał cenne spostrzeżenia od ponad 500 milionerów, w tym takich sław jak Thomas Edison i Henry Ford.

Autor podkreśla, że odblokowanie powodzenia wymaga czegoś więcej niż tylko życzeń. Wymaga palącego pragnienia, aby marzenia stały się rzeczywistością. Musisz przeanalizować swoje podejście do celów.

Ta wnikliwa lektura doprowadzi cię do przekształcenia twoich celów w powodzenia za pomocą możliwych do wykonania kroków i pomoże ci uświadomić sobie, że prawdziwe bogactwo pochodzi z trwałych przyjaźni, więzi rodzinnych i wewnętrznego spokoju.

"Kiedy przychodzi porażka, zaakceptuj ją jako sygnał, że twoje plany nie są solidne, przebuduj je i ponownie ustaw żagle w kierunku upragnionego celu."

napoleon Hill_

Kluczowe wnioski:

Zacznij otaczać się mądrymi ludźmi, aby osiągać wielkie rzeczy i budować pragnienia wystarczająco silne, aby pokonywać przeszkody

Używaj pozytywnych afirmacji, uznaj moc podświadomego umysłu i utrzymuj postawę "nigdy się nie poddawaj", aby być wytrwałym

Wzmocnij swoją wiarę w siebie i swój pełny potencjał powodzenia, konsekwentnie potwierdzając swoją wiarę

Co mówią czytelnicy:

"To książka, którą każdy musi mieć. To najlepszy prezent dla osoby w każdym wieku. Koncepcje są bezcenne i osoba musi je czytać w kółko, aby wbić je w swój podświadomy umysł."

9. Wielki potencjał autorstwa Shawna Achora

O książce

Autor: Shawn Achor

Shawn Achor Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 240

240 Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Ta książka wzywa do zmiany paradygmatu w naszym podejściu do powodzenia.

W świecie zafiksowanym na indywidualnych osiągnięciach, Achor argumentuje, że dążenie do powodzenia w izolacji ogranicza nasz potencjał, prowadząc do zwiększonego stresu i rozłączenia.

Czerpiąc fakty z neuronauki, psychologii i Big Data, Achor ujawnia, że twój potencjał nie ogranicza się do twoich osiągnięć, ale zależy od tego, w jaki sposób przyczyniasz się do powodzenia osób wokół ciebie.

Jeśli więc chcesz wykorzystać siłę zbiorowego powodzenia dla większych osobistych osiągnięć i szczęścia, ta książka jest dla Ciebie.

"Odrzucając światło pochwały, gasimy je. Kierując światło w stronę innych, powiększamy je."

shawn Achor_

Kluczowe wnioski:

Zwiększ swoje powodzenie, łącząc siły z innymi - to nie rywalizacja, to współpraca!

Wznieś się wyżej, otaczając się pozytywnymi i różnorodnymi wpływami, tworząc z nich swoją drużynę rozwoju i wchodząc w nastawienie na rozwój

Prowadź zmiany! Rozpoznaj swoją moc i nie zapomnij się nią udostępniać, aby wywrzeć pozytywny wpływ

Co mówią czytelnicy:

"Uwielbiam tę książkę! Wiele praktyk zarządzania w dzisiejszych czasach wydaje się koncentrować na twojej wartości dla firmy jako jednostki. W tej książce Shawn argumentuje, że każdy pracuje w teamach i że powinniśmy starać się budować światowej klasy zespoły, a nie znajdować światowej klasy pracowników ."

10. Sztuka ustawiania inteligentnych celów autorstwa Anisy Marku

O książce

Autor: Anisa Marku

Anisa Marku Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 1 godzina

1 godzina Zalecany poziom: Początkujący wewnętrzny

Początkujący wewnętrzny Liczba stron: 51

51 Ocena: 3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)



W świecie, w którym każdy pragnie

rozwój osobisty

, Anisa Marku The Art Of Setting Smart Goals oferuje ci jasną wizję i jest jak posiadanie trenera, który opanował sztukę ustawienia celów.

Dzięki przyziemnemu i praktycznemu podejściu, Marku pomaga odnaleźć powodzenie i spełnienie poprzez demistyfikację procesu ustawiania celów. Książka prowadzi krok po kroku:

Zadawanie sobie kluczowych pytań

Zapisywanie ich

Wizualizacja dużego obrazu

Znalezienie wewnętrznej motywacji - Twojego WHY

Marku wprowadza proste, ale potężne ramy SMART - konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i terminowe - które sprawiają, że ustawienie inteligentnych celów osiągalne i przyjemne.

"Każda minuta każdego dnia musi być zaplanowana, w przeciwnym razie sprawy szybko wymkną się spod kontroli." - Anisa Marku_

Kluczowe wnioski:

Poznaj cele SMART i dowiedz się, jak je tworzyć, aby osiągnąć długoterminowe powodzenie

Nagradzaj się, gdy osiągniesz cel i uczyń ten proces nawykiem

Rozbij swoje cele na zadania i czas, rozliczając się z wyników

Co mówią czytelnicy:

"Książka zawiera szczegółowe informacje na temat stosowania siebie w celu przyszłego rozwoju. Daje pomysły na poprawę poczucia własnej wartości i lepszą wiedzę na temat życia osobistego. Taka krótka książka, ale bardzo wnikliwa."_

