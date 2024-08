10 najlepszych alternatyw i konkurentów Yammer (Viva Engage) w 2024 r

Czy wiesz, że możesz zwiększyć wydajność swojego teamu o 25% dzięki lepszej komunikacji między członkami zespołu? Solidna komunikacja jest tym, co zmienia grupę osób w potężny zespół.

A ponieważ zdalne i hybrydowe miejsca pracy rządzą gospodarką, potrzebuję narzędzia do współpracy online które mogą zarówno informować, jak i angażować.

Unikalnym rozwiązaniem jest Yammer (obecnie pod nazwą Viva Engage) - serwis społecznościowy dostosowany do potrzeb współpracy w ramach Enterprise . Ale jego tendencja do wyświetlania powiadomień i słaba funkcja wyszukiwania wymagają aktualizacji.

Nadszedł czas, abyśmy zbadali alternatywy, w których komunikacja w Teams jest płynna, a współpraca jest sztuką.

Przedstawiam więc 10 najlepszych alternatyw dla Yammer, analizując ich funkcje i ceny, ponieważ znalezienie idealnego narzędzia dla twojego biznesu powinno być tak łatwe, jak współpraca, którą obiecuje.

Czego należy szukać w alternatywach dla Yammer?

Aby wskazać idealną alternatywę dla Yammer, należy zidentyfikować funkcje, które najlepiej wesprą Twój biznes. Poniżej przedstawiam listę najważniejszych z nich:

Możliwości połączeń wideo i audio: Wyczyszczone połączenia wideo i audio są poszukiwanymi funkcjami narzędzi komunikacyjnych. Zapewnij niezawodne połączenie nawet rozproszonym Teamsom podczas szybkich odpraw lub wirtualnych sesji współpracy

Wyczyszczone połączenia wideo i audio są poszukiwanymi funkcjami narzędzi komunikacyjnych. Zapewnij niezawodne połączenie nawet rozproszonym Teamsom podczas szybkich odpraw lub wirtualnych sesji współpracy Udostępnianie dokumentów: Wybierz alternatywę Yammer, która pozwala zespołowi współpracować nad plikami i dokumentami w czasie rzeczywistym. Zwróć uwagę na funkcje takie jak kontrola wersji i łatwe opcje udostępniania

Wybierz alternatywę Yammer, która pozwala zespołowi współpracować nad plikami i dokumentami w czasie rzeczywistym. Zwróć uwagę na funkcje takie jak kontrola wersji i łatwe opcje udostępniania Współpraca wizualna: Wybierz platformę, która wykracza poza komunikację opartą na tekście. Doskonałe narzędzie powinno oferować funkcje współpracy wizualnej, takie jak udostępnianie tablic i interaktywne wizualizacje

Wybierz platformę, która wykracza poza komunikację opartą na tekście. Doskonałe narzędzie powinno oferować funkcje współpracy wizualnej, takie jak udostępnianie tablic i interaktywne wizualizacje Inteligentne integracje: Upewnij się, że Twoja alternatywa Yammer płynnie integruje się z innymi niezbędnymi aplikacjami. Płynne połączenia między narzędziami zwiększają wydajność, zmniejszając potrzebę przełączania się między platformami

Upewnij się, że Twoja alternatywa Yammer płynnie integruje się z innymi niezbędnymi aplikacjami. Płynne połączenia między narzędziami zwiększają wydajność, zmniejszając potrzebę przełączania się między platformami Bezpieczeństwo: Jeśli zamierzasz udostępniać poufne informacje za pośrednictwem swojego narzędzia, musi ono posiadać solidne środki bezpieczeństwa. Poszukaj kompleksowego szyfrowania, bezpiecznego przechowywania plików i funkcji uwierzytelniania użytkowników, aby chronić dane swojego zespołu i zachować poufność

10 najlepszych alternatyw Yammer do wykorzystania w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych, przyjaznych dla użytkownika alternatyw dla Yammer w 2024 roku:

1. ClickUp

Udostępnianie pomysłów i memów oraz współpraca z kolegami za pośrednictwem ClickUp Chat ClickUp króluje jako wszechstronne narzędzie do współpracy. Od projektów po Teams, obejmuje wszystko pod jednym dachem, w tym nieprzerwaną komunikację.

Z jego czat w czasie rzeczywistym clickUp centralizuje komunikację w zespole, eliminując chaos rozproszonych rozmów. Szybko udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku - wszystko w jednym miejscu.

Wzmianki o członkach zespołu za pomocą "@" i przypisywanie im komentarzy według potrzeb

Korzystaj z kanałów czatu w czasie rzeczywistym, wzmiankuj członków zespołu za pomocą wzmianek @ i przypisuj im komentarze, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Udostępnianie plików, dokumentów, wideo i innych materiałów współpracownikom bezpośrednio na czacie ClickUp

ClickUp umożliwia również osadzanie stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, materiałów wideo i innych bezpośrednio na czacie. Wszystkie połączone pliki i załączniki są starannie pogrupowane w celu szybkiego odnalezienia, zwiększając dostępność i łatwość dostępu utrzymywanie zespołu w porządku .

Korzystaj z bogatych funkcji zarządzania i edycji dokumentów, aby zapewnić wyczyszczoną komunikację i zaoszczędzić czas ze skrótami poleceń /Slash dla wydajnego formatowania.

ClickUp pomyślał o każdej możliwej przeszkodzie, jaką możesz napotkać. Dlatego też jest dostawcą m.in wizualny obszar roboczy do zarządzania projektami międzyfunkcyjnymi. Szablon projektu wielofunkcyjnego ClickUp z podziałem na działy upraszcza współpracę między Teams. Organizuj projekty według działów, ustaw zależności zadań i śledź postępy za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak wykresy Gantta. Używaj niestandardowych statusów, pól i widoków do efektywnego zarządzania projektami, zapewniając powodzenie działów.

Pewnie zarządzaj projektami wielofunkcyjnymi, korzystając z szablonu ClickUp Cross-Functional Project by Departments Template

ClickUp najlepsze funkcje

Dyskutuj i udostępniaj linki i aktualizacje swoim teamom w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Udostępnianie zawartości związanej z projektem bezpośrednio przez czat

Utwórz widok czatu dostosowany do dowolnego zadania lub projektu w ClickUp

Notatnik ClickUp do tworzenia notatek i list kontrolnych

Integracja z różnymi narzędziami, takimi jak Discord dokumenty Google, Dropbox, YouTube, Box i Evernote

Odkryj wiele szablonów projektów dla różnych przypadków użycia, w tymszablony komunikacji* Aplikacje mobilne kompatybilne z systemami iOS i Android

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą potrzebować początkowej pomocy, aby prawidłowo poruszać się po platformie

Wersja na pulpit jest znacznie lepsza niż aplikacja komputerowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny dla wszystkich płatnych planów za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Obszary robocze Google

przez Obszar roboczy Google Dawniej znany jako G Suite, obszar roboczy Google to ustawienie narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowane do pracy zespołowej i współpracy. Chociaż nie jest to bezpośredni konkurent Yammer, można korzystać z różnych narzędzi obszaru roboczego Google jako godnych alternatyw.

Najlepsze jest to, że Gmail , Google Meet, Dysk Google, Kalendarz Google, Dokumenty Google i inne są zintegrowane z obszarem roboczym Google, umożliwiając współpracę i zarządzanie zawartością przy minimalnym uzależnieniu od narzędzi innych firm.

Najlepsze funkcje obszaru roboczego Google

Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje i Czat do współpracy w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo danych w chmurze dzięki solidnym zabezpieczeniom

Prowadzenie wysokiej jakości wideokonferencji

Utrzymuj swoje Teams w pętli dzięki e-mailom

Obszary robocze Google

Limit przestrzeni dyskowej

Bardzo niewiele integracji z narzędziami innych firm

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $7.20/miesiąc na użytkownika

$7.20/miesiąc na użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc na użytkownika

$14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc za użytkownika

21,60 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (42200+ opinii)

4.6/5 (42200+ opinii) Capterra: 4,7 (ponad 15200 recenzji)

3. SharePoint

przez SharePoint Microsoft SharePoint, lub po prostu SharePoint, może być świetnym narzędziem łączącym zespół i ułatwiającym pracę.

Jest to system zarządzania zawartością, który pomaga firmom w udostępnianiu i widoku pulpitu, adnotacji tekstowych, wiadomości błyskawicznych i edycji tablicy. Gromadzi informacje o projektach, pliki i aktualizacje, promując aktywne zaangażowanie zespołu.

SharePoint jest wysoce konfigurowalny, dostosowując się do unikalnego cyklu pracy i stylu współpracy zespołu. Użytkownicy doceniają go za możliwość tworzenia niestandardowych witryn dla różnych działów lub projektów, co znacznie usprawnia komunikację i koordynację.

Najlepsze funkcje SharePoint

Przechowywanie danych na dużej przestrzeni dyskowej o pojemności 1 TB

Tworzenie niestandardowych i utrzymywanych witryn intranetowych

Bezpieczne udostępnianie plików wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Bądź na bieżąco z elementami wiadomości w oparciu o swoje preferencje

Limity SharePoint

Niezbyt płynna integracja z narzędziami firm innych niż Microsoft

Interfejs może być niestabilny

Ceny SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 USD/użytkownik miesięcznie

5 USD/użytkownik miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $12.50/użytkownika miesięcznie

(Dostępne są tylko ceny subskrypcji rocznych)

SharePoint oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (8300+ opinii)

4.0/5 (8300+ opinii) Capterra: 4.4/5 (5100+ opinii)

4. Slack

przez Slack Slack jest jednym z najbardziej popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych dla Teams do czatowania i udostępniania plików, poprawiając wewnętrzną komunikację i współpracę.

Posiada zaawansowane funkcje, takie jak rozmowy wideo i audio, wspólne kanwy i zorganizowane kanały z wątkami dyskusyjnymi.

Opcja Huddle w Slack pozwala inicjować rozmowy z członkami zespołu bez planowania formalnego spotkania. Umożliwia udostępnianie ekranów, reakcji emoji, plików, połączonych i dokumentów.

Zaawansowane filtry wyszukiwania Slack świetnie sprawdzają się podczas wyszukiwania starych plików lub rozmów. Jego integracja z różnymi narzędziami pomaga scentralizować pracę, minimalizując rozpraszanie uwagi przez przełączanie aplikacji. Wszystko to sprawia, że jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Yammer.

Najlepsze funkcje Slack

Znajdowanie wiadomości w ciągu kilku minut dzięki filtrom wyszukiwania

Połączenie z wieloma innymi narzędziami, takimi jakHubSpot* Czat wideo i natychmiastowe udostępnianie ekranu za pomocą Huddle

Tworzenie prywatnych kanałów

Wybierz wygląd obszaru roboczego za pomocą motywów i emotikonów

Limity Slack

Wysyła zbyt wiele powiadomień, co sprawia, że korzystanie z niego jest przytłaczające

Wymaga silnego połączenia internetowego, w przeciwnym razie działa wolno

Cennik Slack

**Free

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (32200+ recenzji)

4.5/5 (32200+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 23000 opinii)

5. Cisco Webex

przez Cisco Webex Cisco Webex wyróżnia się dynamicznymi wideokonferencjami. Ułatwia współpracę z dowolnej lokalizacji, promując integrację i zaangażowanie. Jego najważniejsze funkcje obejmują redukcję szumów, animowane reakcje i dynamiczne ankietowanie.

Platforma radzi sobie również z barierami językowymi dzięki tłumaczeniu w czasie rzeczywistym i zachęca do anonimowego uczestnictwa. Pokoje konferencyjne i elastyczność urządzeń zwiększają integrację.

Funkcje oparte na AI oferują osobiste spostrzeżenia i upraszczają cykl pracy dzięki integracji.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Współpraca w bezpiecznym środowisku z zaawansowanym szyfrowaniem end-to-end

Wysyłanie informacji zwrotnych za pomocą gestów

Integracja przez Zapier i automatyczne dodawanie połączonych Webex do zaproszeń na spotkania

Automatyczne generowanie transkrypcji ze spotkań

Limity Cisco Webex

Hosting webinarów jest oddzielony od zwykłych wideokonferencji

Problemy ze sterownikami wideo i audio, powodujące problemy techniczne i potencjalne opóźnienia spotkań

Cennik Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: $14.50/miesiąc za licencję

$14.50/miesiąc za licencję Webex Suite: 25 USD/miesiąc za licencję

25 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Cisco Webex

G2: 4,3/5 (15100+ opinii)

4,3/5 (15100+ opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 6800 opinii)

6. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams Microsoft Teams jest przeznaczony dla zespołów do zarządzania zadaniami i współpracy. Posiada solidne funkcje online narzędzia do spotkań do efektywnej współpracy, komunikacji w czasie rzeczywistym i łatwego udostępniania plików za pośrednictwem Teams i Channels.

Znany jest z najwyższej klasy możliwości konferencji internetowych, obsługujących do 300 uczestników z opcjami wejścia internetowego lub audio, nagrywania rozmów i transmisji na żywo. Dodatkowe korzyści obejmują wirtualne tła, udostępnianie ekranu, czaty i napisy.

Tablice Microsoft Teams umożliwiają pisanie, rysowanie i szkicowanie na wirtualnym płótnie, a zmiany są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Tworzenie społeczności z osobami udostępniającymi podobne odsetki

Szybka integracja z innymi narzędziami Microsoft 365

Tworzenie osobnych pokojów podczas spotkań

Używanie tablic cyfrowych do współpracy wizualnej i burzy mózgów

Uzyskaj 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze w planie Free

Limity usługi Microsoft Teams

Nawigacja po interfejsie z czasem staje się przytłaczająca

Limit dostępu dla gości/współpracowników zewnętrznych

Cennik usługi Microsoft Teams

Teams Essentials: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

(dostępne są tylko ceny rocznej subskrypcji)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14600+ recenzji)

4,3/5 (14600+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 9300 recenzji)

7. Jostle

przez Jostle Jostle określa siebie jako platformę dla powodzenia pracowników.

Została zaprojektowana jako oprogramowanie do współpracy aby wspierać połączenia, komunikację i zaangażowanie pracowników w celu wzmocnienia kultury firmy. Jest to ujednolicona przestrzeń dla firm do udostępniania wiadomości, ogłaszania ważnych komunikatów i przeprowadzania ankiet zwrotnych w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Jostle zapewnia, że wszyscy w organizacji, niezależnie od lokalizacji lub strefy czasowej, mają centralną platformę dostępu do istotnych informacji, rozwiązywania problemów i świętowania powodzenia.

Najlepsze funkcje Jostle

Używanie ankiet do zbierania opinii zespołu na temat ważnych decyzji

Współpraca i zarządzanie projektami na forum dyskusyjnym

Organizowanie plików w bibliotece dokumentów w celu łatwego wyszukiwania

Bądź na bieżąco dzięki kanałowi aktywności

Integracja z Microsoft Office i Google Files

Limity Jostle

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak dyskusji w wątkach

Ceny Jostle

Brązowy: Zaczyna się od $5/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $5/miesiąc za użytkownika Srebrny: Zaczyna się od $9/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $9/miesiąc za użytkownika Złoty: Zaczyna się od $12/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $12/miesiąc za użytkownika Platynowy: Kontakt w sprawie ceny

Jostle oceny i recenzje

G2: 4,5 (ponad 190 recenzji)

4,5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

8. Simpplr

przez Simpplr Simpplr to społecznościowe rozwiązanie intranetowe, które usprawnia komunikację wewnętrzną i buduje połączenia między pracownikami, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla rozproszonych miejsc pracy.

W przeciwieństwie do starych intranetów Enterprise, których ustawienie zajmuje całe wieki, Simpplr pozwala rozpocząć pracę w ciągu kilku dni. Oferuje elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo, których poważne Business wymagają od sieci społecznościowej.

Simpplr pomaga uniknąć niepotrzebnego przeciążenia powiadomieniami, dostosowując intranet do roli użytkownika, zapewniając spersonalizowane wrażenia.

Najlepsze funkcje Simpplr

Spersonalizowana zawartość dzięki inteligentnym wykresom wiedzy

Twórz kampanie w intranecie i pozwól pracownikom udostępniać je w sieciach społecznościowych, aby uzyskać lepszy zasięg

Obsługuj nieaktualną zawartość, dezaktywuj nieużywane strony i podkreślaj prawidłowe informacje za pomocą AI

Niestandardowe i łatwe integrowanie nowych i istniejących cykli pracy

Limity Simpplr

Limit funkcji wyszukiwania

Brak natywnego kalendarza, co wpływa na planowanie

Ceny Simpplr

Kontakt w sprawie cen

Simpplr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

9. Miejsce pracy

przez Miejsce pracy Opracowany przez Meta, Workplace jest narzędziem komunikacyjnym dla bezpiecznej współpracy zespołowej za pośrednictwem czatów, głosu i grup.

Zbudowany na interfejsie Facebooka, pełni funkcję kanału informacyjnego dla aktualizacji, ogłoszeń i postów w całej organizacji. Możesz angażować się w posty i niestandardowo dostosowywać je do swoich preferencji.

Możesz organizować transmisje wideo na żywo w swoim zespole, z interaktywnymi funkcjami, takimi jak komentarze, pytania i reakcje. Można również zapisywać wideo do późniejszego widoku.

Najlepsze funkcje Workplace

Tłumaczenie postów na 91 języków w celu zapewnienia integracji

Przypinanie ważnych postów na górze kanału wiadomości

Tworzenie grup w celu ukierunkowanej komunikacji

Mierz zaangażowanie za pomocą analiz

Integracja z Microsoft 365 i obszarem roboczym Google

Limity Workplace

Nadmiar powiadomień może wpływać na wydajność pracy

użytkownicy raportowali problemy z prywatnością danych z powodu śmieci i spamu

Ceny Workplace

Plan podstawowy: $4/miesiąc na osobę

$4/miesiąc na osobę Dodatek dla administratora i wsparcia: $2/miesiąc za osobę

$2/miesiąc za osobę Dodatek Enterprise Live: $2/miesiąc za osobę

Workplace oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (1700+ opinii)

4.0/5 (1700+ opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 1300 opinii)

10. Salesforce Chatter

przez Salesforce Chatter Salesforce Chatter to świetna alternatywa dla Yammer, która zapewnia przestrzeń do udostępniania spostrzeżeń, proponowania pomysłów i połączenia Teams z cennymi opiniami klientów.

Umożliwia również udostępnianie plików i połączenie z ekspertami w całej organizacji. Dzięki dostępowi mobilnemu można śledzić zespoły, aktualizować możliwości i działać w oparciu o krytyczne aktualizacje w dowolnym miejscu i czasie, aby uzyskać optymalną wydajność.

Najlepsze funkcje Salesforce Chatter

Śledzenie osób i dokumentów w celu współpracy nad projektami

Kontrola częstotliwości powiadomień e-mail

Prywatna współpraca nad wrażliwymi projektami

Integracja z innymi platformami mediów społecznościowych, takimi jak Twitter

Limity Salesforce Chatter

Zbyt wiele powiadomień może sprawić, że aplikacja będzie hałaśliwa

Przytłaczająca nawigacja dla nowych użytkowników

Cennik Salesforce Chatter

Dla użytkowników Salesforce: Free (jako część planu Salesforce)

Free (jako część planu Salesforce) Dla użytkowników spoza Salesforce: $15/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Salesforce Chatter

G2: 4,1/5 (ponad 900 recenzji)

4,1/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Jaka jest Twoja ulubiona alternatywa dla Yammer?

Zrobiłeś pierwszy krok w kierunku zwiększenia współpracy i zaangażowania w obszarze roboczym. Znasz teraz wiele alternatyw dla Yammer, z których niektóre oferują znacznie więcej niż Yammer.

Zebrałem najlepsze z najlepszych dostępnych obecnie na rynku. Ale jeśli nas zapytasz, zasugeruję Ci ClickUp.

Czat to tylko jedna z wielu przydatnych funkcji oferowanych przez ClickUp. Jest to platforma typu "wszystko w jednym", dostosowana do zarządzania projektami i umożliwiająca współpracę zespołową. Dostosuj ją do swoich preferencji, wybierz szablon z biblioteki i pozwól AI zająć się gruntowną robotą.

Co więcej? Dostęp do większości tych funkcji można uzyskać za darmo. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!