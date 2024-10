Podsumowanie książki Atomic Habits: Kluczowe wnioski & Recenzja | ClickUp

Ile razy zdarzyło ci się sięgnąć po książkę motywacyjną tylko po to, by stracić nowo odkrytą motywację, gdy tylko skończyłeś ją czytać?

Motywacja to nagły impuls do dokonania znaczącej zmiany, ale z czasem zwykle zanika. Co dzieje się później, gdy już osiągniesz ten wielki cel, do którego dążysz?

Jeśli jednak masz ustawiony system, będziesz codziennie robić postępy. Te małe zmiany sumują się i budują trwałą dynamikę. Zamiast po prostu dążyć do celu, skoncentruj się na budowaniu własnej tożsamości, która poprowadzi cię do podjęcia właściwych działań.

Jeśli nieustannie zmagasz się z poczuciem motywacji każdego dnia, nadszedł czas, aby z tym skończyć.

Nawyki kształtują tożsamość. To podsumowanie Atomic Habit pomoże ci zanurzyć się w hackach wydajności, które pomogą ci stworzyć nowe nawyki, które przyniosą trwałe zmiany.

Podsumowanie Atomic Habits w skrócie

"Jeśli każdego dnia przez rok będziesz o 1 procent lepszy, to do zrobienia będziesz lepszy trzydzieści siedem razy. I odwrotnie, jeśli każdego dnia przez rok będziesz o 1 procent gorszy, spadniesz prawie do zera"

Atomic Habits autorstwa Jamesa Wyczyszczonego to książka, która mówi o mocy małych nawyków w tworzeniu trwałych zmian w swoim życiu . W przeciwieństwie do ogólnych i powtarzalnych książek motywacyjnych, ta książka mówi, że prawdziwa zmiana pochodzi z niezliczonych małych decyzji, a nie tylko z motywacji.

Znaczny nacisk kładzie się na budowanie systemu zamiast koncentrowania się na celach.

Dzięki wyjątkowej fabule, osobistym anegdotom i przykładom z życia wziętym, Wyczyszczone zabierze Cię w podróż do samodoskonalenia. Każda koncepcja, którą poznasz, jest poparta badaniami naukowymi, dzięki czemu masz pewność, że osiągniesz wyniki.

Niezależnie od tego, czy jest to pętla nawyków, zasada 2 minut, podejście oparte na tożsamości, układanie nawyków, czy większość innych koncepcji, wszystkie mają powód, dla którego działają.

Wyczyszczone również łamie powszechnie przestrzegane pojęcia, takie jak pogoń za natychmiastowymi pozytywnymi zmianami. Zamiast tego wyjaśnia, w jaki sposób należy konsekwentnie poprawiać się o 1% każdego dnia. Na przykład, jeśli pójdziesz na siłownię jednego dnia, nie zbudujesz mięśni brzucha. Ale konsekwentne chodzenie na siłownię przez cztery tygodnie pozytywnie zmieni twoje ciało.

Obala również mit, że nawyk jest punktem końcowym. Wyjaśnia, w jaki sposób jazda taksówką na siłownię jest tym, co buduje nawyk, a nie punktem końcowym dotarcia na siłownię. Wyczyszczone podaje przykłady niektórych z największych osiągnięć na różnych polach i genialnie łączy kropki, aby pomóc Ci zrozumieć, jak te taktyki działają bez względu na to, na jakiej scenie się znajdujesz.

Atomic Habits jest więc twoim przewodnikiem, jeśli utknąłeś w labiryncie złych nawyków lub zadajesz sobie pytanie: "Dlaczego, u licha, to zrobiłem?". Niezależnie od tego, czy już osiągasz i pragniesz więcej, czy po prostu dążysz do poprawy i rozwoju, ta książka może ci pomóc.

Kluczowe wnioski z Atomowych nawyków Jamesa Wyczyszczonego

Skup się na wprowadzaniu drobnych zmian w swoim zachowaniu, ponieważ małe zmiany prowadzą do trwałej poprawy Strategicznie wykorzystaj pętlę nawyku - wskazówkę, pragnienie, reakcję i nagrodę aby zbudować nowy nawyk Dostosuj swoje nawyki do tożsamości, którą chcesz zbudować i pozwól, aby twoje nawyki wzmacniały osobę, do której aspirujesz **Zintegruj nowy nawyk z istniejącą rutyną. Istniejące wskazówki i ludzkie zachowania ułatwiają ustanowienie i utrzymanie nowych nawyków uzbroić się w cierpliwość, ponieważ postęp w trakcie kształtowania nawyków często nie jest widoczny od razu Zaprojektuj swoje otoczenie, aby wesprzeć kształtowanie nawyków Rozbicie nawyków na dwuminutowe zadania sprawia, że są one łatwiejsze do opanowania Kształtowanie nawyków to ciągły proces ciągłego doskonalenia. Bądź więc gotów dostosowywać swoje nawyki do zmieniających się okoliczności

💡📚 Bonus: Jeśli jesteś odsetki od czytania więcej streszczeń książek, sprawdź naszą kolekcję 25 streszczeń książek o wydajności, które musisz przeczytać w jednym miejscu.

Formularz dobrych nawyków: Podział 4 praw Atomic Habits

Cztery wyczyszczone prawa zmiany ludzkich zachowań wynikają z koncepcji pętli nawyków. Pętla ta składa się z czterech scen:

Wskazówka Pragnienie Odpowiedź Nagroda

Scena 1 - Wskazówka: Wskazówka działa jak wyzwalacz, inicjując pętlę dobrego nawyku i może być wszystkim, od określonego czasu do stanu emocjonalnego.

Scena 2 - Pragnienie: Po bodźcu pojawia się pragnienie - siła motywacyjna reprezentująca pragnienie nagrody związanej z nawykiem.

Scena 3 - Reakcja: Reakcja jest faktycznym zachowaniem lub działaniem wykonywanym w odpowiedzi na wskazówkę i głód, stanowiąc sam nawyk.

Scena 4 - Nagroda: Nagroda to pozytywny wynik lub satysfakcja wynikająca z zakończonego nawyku, wzmacniająca pętlę i zwiększająca prawdopodobieństwo powtórzenia nawyku.

W oparciu o te cztery kroki, Wyczyszczony stworzył cztery prawa, które pomagają zbudować powodzenie pętli nawyków. W każdym z nich podaje trzy do czterech taktyk budowania nawyków i jedną taktykę ich przełamywania.

Zobaczmy, jak możemy wykorzystać oba aspekty, aby zwiększyć wydajność.

Prawo #1: Uczyń to oczywistym

Czy jesteś świadomy nawyków, które musisz zbudować i przełamać? Jeśli nie, nie ma możliwości, abyś wytrenował swój umysł do działania w określony sposób.

Ludzkie umysły działają na podstawie wskazówek, a złe nawyki się powtarzają. Kiedy doświadczasz czegoś wielokrotnie, twoja reakcja na to staje się naturalna. Istnieje wskazówka, która daje mózgowi sygnał do działania w określony sposób, a zachowanie lub reakcja staje się automatyczna.

Jak wzmiankuje Wyczyszczone, "_Kuratorzy muzealni są znani z tego, że potrafią dostrzec różnicę między autentycznym dziełem sztuki a profesjonalnie wyprodukowaną podróbką, nawet jeśli nie są w stanie dokładnie powiedzieć, które szczegóły ich odstraszyły"

Dlaczego? Ponieważ od lat wielokrotnie identyfikują autentyczne dzieła sztuki.

Małe luki stają się tak istotne, że wystarczy jedno spojrzenie, by je wychwycić.

Możemy nie myśleć, że to prawdziwe, ale niewidzialne wskazówki wyzwalają ich umysły. Aby wychwycić te wskazówki i zautomatyzować zachowania, musisz stać się bardziej świadomy. Oto kilka sposobów do zrobienia tego:

1. Karty wyników nawyków

Karta wyników nawyków jest jak lista kontrolna, na której zapisujesz swoje codzienne czynności. Następnie sprawdzasz, czy każdy nawyk ma pozytywny, negatywny czy neutralny wpływ.

Celem karty wyników nawyków jest uzyskanie świadomości i zidentyfikowanie wzorców przyczyniających się do postępu lub go utrudniających.

Jej zrobienie jest proste; wszystko, co musisz zrobić to:

Sporządzić listę regularnych codziennych czynności wykonywanych w pracy lub w domu

Skategoryzować każdą czynność jako pozytywną, negatywną lub neutralną

Ocenić każdy nawyk na podstawie jego ogólnego wpływu

Zrozumieć, jak twoje obecne zachowania wpływają na wydajność

Wprowadźmy to w życie.

Czas Aktywność Ocena 9:00 Przegląd i ustawienie codziennych priorytetów 4 10:00 Rozpoczęcie pracy nad zadaniami o wysokim priorytecie 4 12:00 Przerwa na lunch 5 13:00 Sprawdzenie postępów w realizacji zadań, dostosowanie planu 3 14:00 Udział w spotkaniu Teams 4 15:00 Kontynuacja pracy nad zadaniami 5 18:00 Zakończenie pracy na dany dzień 3 20:00 Prześlij zakończone zadania przed upływem terminu 2

Spójrz na najniższy wynik - przesłanie zakończonych zadań przed upływem terminu (2). Teraz zwróć uwagę, że zadania związane z przesłanymi przez ciebie dokumentami również mają niski wynik.

Jeśli chcesz to zmienić i przesyłać zadania na czas, musisz:

Więcej pracować nad zadaniami o wysokim priorytecie

Sprawdzać postępy i dostosowywać plany

Zastanowić się nad minionym dniem i opracować lepsze plany na jutro

Zakończyć zadania, które ustawiłeś na dziś

Jeśli tego nie zrobisz, będziesz nadal przekraczać terminy, a ciężar zadań przeniesie się na następny dzień.

2. Intencja wdrożenia

Intencja wdrożeniowa obejmuje planowanie, kiedy i gdzie podjąć konkretne działania, aby osiągnąć swoje cele.

Najpierw znajdź lukę w swoich dotychczasowych nawykach. Na przykład, we wzmiankowanym wcześniej przykładzie, ty kończysz zadanie ale nie przeznaczaj czasu na refleksję nad tym dniem.

Teraz ustaw cel w następujący sposób -"Zastanowię się nad moim dniem i zaplanuję jutrzejszy dzień o 17:00"

Po drugie, możesz użyć układania nawyków, techniki łączenia nowego nawyku z już istniejącym. Na przykład, "Po zrobieniu bieżących zadań, zastanowię się nad priorytetowymi zadaniami, których nie udało mi się zakończyć."

Wreszcie, wywołaj sygnały lepszych nawyków w swoim otoczeniu. Jak twierdzi Wyczyszczony, "...motywacja jest przereklamowana; środowisko często ma większe znaczenie."

Jeśli chcesz lepiej zastanawiać się nad swoimi celami, poszukaj aplikacje do śledzenia celów które pomagają śledzić postępy. Możesz również ustawić tablicę z wizją, która zmusi Cię do działania.

3. Przełamywanie złego nawyku - uczyń go niewidzialnym

Czy wiesz, że osoby o wysokiej samokontroli spędzają mniej czasu w kuszących sytuacjach?

Zmniejszają ekspozycję na cue, który powoduje złe nawyki, aby je wyeliminować.

Na przykład, czekasz na koniec dnia, aby wyjść na drinka, spędzić czas ze współmałżonkiem lub do zrobienia czegoś o dużej wydajności. Ale pod koniec dnia przeglądasz media społecznościowe.

W tym scenariuszu musisz zdystansować się od tych wskazówek (telefonu) do zrobienia tego, co zamierzasz. Postanów sobie, że nie będziesz korzystać z mediów społecznościowych przed planowaniem kolejnego dnia.

Wycisz swój telefon i wyeliminuj wszelkie inne czynniki rozpraszające w swoim otoczeniu jako część swojego strategii zarządzania czasem.

Prawo #2: Uczyń to atrakcyjnym

W swoim drugim prawie, Wyczyszczony wzmiankuje, że nawyki działają na zasadzie dopaminowej pętli sprzężenia zwrotnego. Mówiąc prościej, gdy poziom dopaminy wzrasta, rośnie też chęć do zrobienia czegoś. Oczekiwanie na nagrody jest tak potężne, że popycha do działania.

Wyczyszczone sugeruje użycie połączenia pokus, aby to osiągnąć. W tej technice łączysz działanie, które chcesz zrobić z działaniem, które musisz zrobić.

Strategia budowania pokusy

Załóżmy, że chcesz zminimalizować rozpraszanie uwagi i pozostać skupionym podczas pracy. Ale chcesz też obejrzeć podcast, który uwielbiasz.

Oto co możesz zrobić:

Wyznacz konkretne bloki czasowe na pracę w skupieniu (np. od 9:00 do 11:00)

Słuchać jednego odcinka ulubionego podcastu podczas przerwy o 11 rano

Na przykład, poświęć 90 minut na skoncentrowaną pracę nad raportem marketingowym. Zrób sobie 20-minutową przerwę, podczas której obejrzysz podcast.

W ten sposób trenujesz swój umysł do konsekwentnej pracy przez 90 minut, zanim będziesz mógł zrobić to, co chcesz

Łączenie nawyków z pokusami

Wyczyszczone sugeruje również połączenie dwóch technik w celu zwiększenia wydajności.

Oto formuła:

Po (BIEŻĄCY NAWYK), będę (NAWYK, KTÓREGO POTRZEBUJĘ)

Po (NAWYK, KTÓREGO POTRZEBUJĘ), będę (NAWYK, KTÓREGO PRAGNĘ)

Wygląda to mniej więcej tak:

Po obiedzie będę pracować nad moimi raportami marketingowymi przez 90 minut

po 90 minutach pracy obejrzę jeden odcinek mojego ulubionego podcastu

Kolejnym kluczowym aspektem, który pomaga, jest otaczanie się odpowiednim plemieniem. Jeśli spotykasz się z ludźmi, którzy nienawidzą swojej pracy, zaczniesz nienawidzić także swojej.

Ale jeśli będziesz spędzać czas z tłumem dyskutującym o postępach, motywacji i celach, prawdopodobnie zastanowisz się nad swoimi i ustawisz sobie poprzeczkę wyżej.

Przełamywanie złych nawyków - przeprogramowanie umysłu

Porozmawiajmy teraz o przełamywaniu złych nawyków, które zbudowaliśmy przez lata.

Powiedzmy, że każdego ranka budzisz się o dziewiątej, a o dziesiątej musisz wyjść do pracy. Próbujesz przerwać tę pętlę i chcesz budzić się wcześniej.

Powtarzasz więc sobie: "Muszę obudzić się o 5 rano, ale nie jestem w stanie"

Dzięki niewielkiej zmianie nastawienia możesz przełamać ten nawyk - zamień "muszę" na "muszę"

"Codziennie budzę się o 5 rano i czuję przyjemną bryzę, ćwiczę i zastanawiam się nad moimi osobistymi celami"

Chodzi o to, aby powiązać trudne nawyki z pozytywnymi doświadczeniami. Jak poczujesz się rozpoczynając dzień w odpowiednim tempie? Spraw, by było to tak atrakcyjne, że twoje ciało zapragnie tych doświadczeń.

Ta zmiana perspektywy jest tak potężna, że znajdziesz o niej wzmianki w wielu artykułach książkach na temat skupienia .

Prawo #3: Ułatw to

"Najbardziej efektywną formą nauki jest praktyka, a nie planowanie."

Im częściej powtarzasz dany nawyk, tym bardziej twój mózg się do niego przyzwyczaja. Struktura mózgu zmienia się i stajesz się w tym skuteczny. Naukowo udowodniono, że powtarzanie nawyku prowadzi do fizycznych zmian w mózgu.

Wyczyszczone dalej stwierdza: "Ilość czasu, przez jaki wykonujesz nawyk, nie jest tak ważna, jak liczba razy, ile go wykonałeś."

Prawo najmniejszego wysiłku

Jako ludzie naturalnie skłaniamy się ku rzeczom, które wymagają najmniejszego wysiłku.

Właśnie w tym pomaga zmiana środowiska. Musisz stworzyć środowisko, w którym zrobienie trudnej rzeczy jest tak łatwe, jak to tylko możliwe

Załóżmy, że wprowadzasz nowe oprogramowanie do zarządzania projektami w swojej organizacji. Stary system, choć przestarzały, jest dobrze znany i wymaga minimalnego wysiłku.

W tym scenariuszu prawo najmniejszego wysiłku jest oczywiste, ponieważ pracownicy mogą opierać się zmianie.

W takim przypadku można ułatwić zmianę, oferując sesje szkoleniowe, przyjazne dla użytkownika wytyczne i dedykowany zespół wsparcia w celu rozwiązywania problemów.

W ten sposób tworzysz środowisko sprzyjające nauce i maksymalizujesz postrzeganą trudność przyjęcia nowego systemu. Takie zmiany prowadzą do trwałego nawyków w pracy gdzie pracownicy witają zmiany z otwartymi ramionami.

Zasada dwóch minut

Nasz mózg jest zaprogramowany do unikania zrobienia trudnych rzeczy.

W ciągu dnia podejmujemy wiele decyzji. Na przykład decyzję o zakończeniu pracy lub obejrzeniu kolejnego odcinka ulubionego serialu na Netflixie.

Wyczyszczone stwierdza, że nawyki to natychmiastowe działania. Na przykład, codziennie jeździsz taksówką na siłownię. Nawykiem jest "wsiadanie do taksówki", a nie chodzenie na siłownię. Nawyki są punktem wejścia, a nie punktem końcowym.

Podczas rozpoczynania nowego nawyku, Wyczyszczone sugeruje, aby postępować zgodnie z zasadą dwóch minut. Każda nowa czynność nie powinna trwać dłużej niż dwie minuty.

Możesz pomyśleć, że to niedorzeczne, ale każdy nawyk można podzielić na dwuminutową wersję:

Jeśli chcesz zbudować nawyk czytania, możesz zacząć od czytania jednej strony dziennie

Jeśli chcesz zacząć ćwiczyć jogę przez 30 minut, możesz zacząć od wyjęcia maty do jogi

Lub, w naszym przykładzie zarządzania projektami, możesz umieścić skrót do oprogramowania na pulpicie swoich pracowników, aby mogli szybko się zalogować

Ta dwuminutowa wersja uświadamia, że rozpoczęcie jest całkiem proste. I odbierasz moc twardym nawykom. Takie taktyki są często wzmiankowane i praktykowane w niektórych z najpopularniejszych książkach o hakowaniu wzrostu .

Wniosek? Rozpocznij nawyk bramy, który poprowadzi Cię na bardziej wydajną ścieżkę.

Przełamywanie złych nawyków - uczyń to niepraktycznym

Wyczyszczone stwierdza, że aby przełamać nawyki, należy uczynić je niepraktycznymi.

Technologia odgrywa tu znaczącą rolę. Załóżmy, że spędzasz zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych w godzinach pracy. Możesz zainstalować blokadę aplikacji, która automatyzuje blokowanie mediów społecznościowych w określonych godzinach.

Ponieważ narzędzie ogranicza dostęp do serwisów społecznościowych, sprawia, że angażowanie się w nałóg w tych godzinach staje się niepraktyczne (lub nawet niemożliwe!).

Prawo #4: Spraw, by było to satysfakcjonujące

Jest bardziej prawdopodobne, że powtórzysz dane zachowanie, gdy doświadczenie jest satysfakcjonujące. Wyczyszczone mówi, że my, jako ludzie, jesteśmy uwarunkowani do priorytetowego traktowania natychmiastowych nagród nad opóźnionymi nagrodami.

Chociaż zbudowanie świetnych mięśni brzucha pierwszego dnia na siłowni wydaje się niemożliwe, istnieje inny sposób, aby na to spojrzeć.

Główna zasada zmiany zachowania

"To, co jest natychmiast nagradzane, jest powtarzane. To, co jest natychmiast karane, jest unikane."

Aby nawyki stały się nieuniknione, musisz natychmiast poczuć powodzenie w jakiś sposób.

Jeśli zastosujesz powyższe prawa w praktyce, czyniąc rzeczy oczywistymi, atrakcyjnymi i niewymagającymi wysiłku, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wykonasz dane zachowanie.

Ale co, jeśli zrobisz to tylko ten jeden raz?

To właśnie w tym przypadku uczynienie tego satysfakcjonującym zwiększa prawdopodobieństwo zrobienia tego ponownie.

Powiedzmy, że ustawiłeś sobie cel, aby regularnie ćwiczyć. Po każdym treningu fundujesz sobie zdrowy koktajl lub ulubioną przekąskę. Nagradzając się czymś przyjemnym po ćwiczeniach, sprawiasz, że aktywność staje się satysfakcjonująca.

W wyniku tego jesteś bardziej skłonny do powtarzania rutynowych ćwiczeń, ponieważ połączyłeś je z pozytywnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Chodzi o to, aby powiązać natychmiastowe przyjemności z kontynuowaniem dążenia do dużych celów.

Monitor nawyków

Wyobraź sobie, że jesteś przekonany, że robisz postępy, ale nagle czujesz się zagubiony i zdezorientowany, nie zdając sobie sprawy, jak to się stało.

A narzędzie do śledzenia nawyków może być ratunkiem. Pomaga monitorować postępy w nabywaniu nowych nawyków. Wizualizując i mierząc te nawyki, otrzymujesz solidny dowód swojego postępu. Tworzy to pasmo, w którym kontynuujesz pracę nad budowanymi nawykami.

Przełamywanie złych nawyków - znajdź partnera do odpowiedzialności

Posiadanie odpowiedzialnego partnera jest świetne, ponieważ oferuje on wsparcie, zachętę i poczucie odpowiedzialności. Udostępnianie celów komuś, kto sprawdza nasze postępy, zwiększa motywację i utrzymuje nasze zaangażowanie w realizację celów.

Świadomość, że ktoś inny jest świadomy naszych celów i rozlicza się z nami, może zapewnić poczucie zewnętrznej motywacji do pozostania na dobrej drodze i uniknięcia zwolnień lub powrotu do starych nawyków.

Popularne cytaty o atomowych nawykach

"Nie wznosisz się do poziomu swoich celów. Spadasz do poziomu swoich systemów."

"Każde działanie, które podejmujesz, jest głosowaniem na typ osoby, którą chcesz się stać. Żadna pojedyncza instancja nie zmieni twoich przekonań, ale w miarę jak głosy będą się gromadzić, tak samo będzie z dowodami na twoją nową tożsamość"

"Powodzenie jest efektem codziennych nawyków, a nie jednorazowych przemian"

"Robisz to, ponieważ taki jesteś i dobrze jest być sobą. Im bardziej nawyk staje się częścią twojego życia, tym mniej potrzebujesz zewnętrznej zachęty do jego realizacji. Zachęty mogą zapoczątkować nawyk. Tożsamość podtrzymuje nawyk."

"Powinieneś być znacznie bardziej zainteresowany swoją obecną trajektorią niż obecnymi wynikami."

Zastosuj zasady Atomic Habits z ClickUp

Prawdopodobnie masz już wiele pomysłów na zwiększenie wydajności przy użyciu zasad Atomic Habits. Aby jednak konsekwentnie stosować te zasady w swoim miejscu pracy, potrzebujesz kompleksowego rozwiązania, takiego jak ClickUp. Pomaga ono mierzyć postępy, automatyzować zadania i zwiększać wydajność. Zadania ClickUp pozwala podzielić większe zadania na łatwiejsze do wykonania, aby każdego dnia wprowadzać stopniowe ulepszenia. Można ustawić terminy wykonania zadań, aby ustanowić rutynę konsekwentnego wysiłku (1% lepiej każdego dnia).

Aby mieć pewność, że zadania zostaną zakończone, aplikacja umożliwia wizualizację pracy na wiele sposobów. Gdy masz jasny widok tego, co należy zrobić, twój codzienny postęp nigdy nie zostanie zahamowany.

Uwolnij więcej czasu na pracę wymagającą dużej wiedzy, usprawniając powtarzające się zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Ale samo podzielenie zadań nie wystarczy.

Wyczyszczone rozmowy o znaczeniu śledzenie nawyków , co oznacza, że musisz przekształcić te zadania w cele, które można śledzić. Cele ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi celami śledzenia nawyków w jednym miejscu i mierzyć powodzenie w czasie. Z łatwością twórz cele sprintów, tygodniowe cele sprzedaży i nie tylko.

Ustaw swoje cele i osiągaj je dzięki ClickUp

Potem nadchodzi Przypomnienia ClickUp który pomaga w układaniu nawyków lub podążaniu za nowym nawykiem z już istniejącym. Po stworzeniu karty wyników nawyków, wiesz, który nowy nawyk musisz dopasować pomiędzy nimi.

ClickUp doda delikatne przypomnienia, aby zapewnić powodzenie w zakorzenieniu nowego nawyku w bieżącym harmonogramie. Jest to pomocne nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twojego zespołu, ponieważ możesz wysyłać przypomnienia i unikać opóźnień.

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby pozostać na szczycie nowych pozytywnych nawyków

Kiedy skupiamy się na celach zawodowych, mamy tendencję do pomijania znaczenia śledzenia naszych osobistych celów. Jest to jednak kluczowe dla rozwoju i rozwijać zdrowe nawyki we wszystkich obszarach swojego życia. Tak więc, oto szablon do śledzenia osobistych nawyków na dobry początek:

Wprowadzaj zdrowe nawyki krok po kroku dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Pobierz ten szablon

Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować rutynę ćwiczeń, nawyk czytania, czy po prostu pić więcej wody, ten szablon pomoże!

Przejmij kontrolę nad swoim życiem dzięki Atomic Habits i ClickUp

Zasady Atomic Habits, w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, pomogą ci zwiększyć wydajność w miejscu pracy.

Pamiętaj, że budowanie nawyków wymaga czasu, a automatyzacja zadań, celów i przypomnień daje dodatkowy bodziec do ich kontynuowania.

Dzięki stałemu postępowi, w końcu zbudujesz niezbędne nawyki, jednocześnie łamiąc te, których nie chcesz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp może Ci w tym pomóc, skontaktuj się z naszym Teams już dziś!