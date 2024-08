10 najlepszych alternatyw SugarCRM do zarządzania i rozwijania relacji z klientami

Jak każda inna relacja międzyludzka, relacje z klientami wymagają czasu i konsekwentnego wysiłku, aby je zbudować i utrzymać. Obejmują one wiele interakcji i punktów styku, które muszą być śledzone i monitorowane podczas całej podróży klienta.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM), a jedną z najbardziej znanych marek na tym polu jest SugarCRM. Dostarcza on skonsolidowaną platformę do organizowania informacji o klientach, śledzenia potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży i automatyzacji różnych działań związanych ze sprzedażą i marketingiem.

SugarCRM jest wydajny, ale jego funkcje wynikają w dużej mierze z jego złożonego charakteru, dlatego warto zapoznać się z innymi rozwiązaniami Oprogramowanie CRM zanim zdecydujesz się na jedno lub drugie.

Zebraliśmy listę 10 najlepszych alternatyw SugarCRM i przedstawiliśmy ich kluczowe funkcje oraz kilka wad, abyś mógł zdecydować, która z nich będzie dla Ciebie najlepsza.

Czym jest SugarCRM?

Via: SugarCRM SugarCRM to potężne narzędzie CRM, które pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami automatyzację procesów sprzedaży i uzyskanie cennych informacji na temat wskaźników wydajności.

Platforma oferuje trzy kategorie rozwiązań - Sales, Serve i Market - w celu usprawnienia różnych operacji, począwszy od zarządzanie kampaniami do prognozy sprzedaży i zarządzanie ofertami .

Co więcej, SugarCRM wykorzystuje AI, aby zapewnić wgląd i prognozy dotyczące poszukiwania potencjalnych klientów i analizy kluczowych danych. Zwiększa to wydajność i przekłada się na wyższe współczynniki konwersji i przychody.

Czego należy szukać w alternatywach SugarCRM?

Chociaż SugarCRM jest niewątpliwie świetnym narzędziem, ma dość stromą krzywą uczenia się ze względu na różne funkcje i funkcje. Jest również droższy, dlatego może nie być najlepszą opcją dla nowych lub małych Business.

Mając na uwadze powyższe limity, oto kilka funkcji i cech, na które należy zwrócić uwagę, szukając alternatyw dla SugarCRM:

Łatwość obsługi: Narzędzie CRM powinno mieć intuicyjny interfejs, który jest łatwy w nawigacji bez nadmiernego szkolenia Lead izarządzanie kontaktami: Powinno to pozwolić ci skuteczniezarządzać potencjalnymi klientami i kontaktami dzięki funkcjom takim jakautomatyzacja segmentacji i punktacja leadów Możliwości sprzedażowe i marketingowe: Twoja alternatywa SugarCRM powinna mieć funkcje takie jake-mail marketing i automatyzacja sprzedaży aby angażować klientów i rozwijać swój Business Raportowanie i analityka: Solidna analityka umożliwiająca śledzenie wydajności i podejmowanie decyzji opartych na danych to podstawowe cechy, których należy szukać Bezpieczeństwo i zgodność: Oprogramowanie powinno wykorzystywać środki szyfrowania i być zgodne z odpowiednimi przepisami w celu ochrony danych klientów Niestandardowość: Powinna istnieć możliwość dostosowania narzędzia do konkretnych potrzeb CRM Integracja: Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z istniejącym ekosystemem aplikacji

10 doskonałych alternatyw SugarCRM do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy nakreśliliśmy cechy, jakie powinno mieć narzędzie CRM, aby być godną alternatywą SugarCRM, przejdźmy do naszej listy 10 doskonałych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami. Zbadamy ich flagowe funkcje i opcje cenowe, a także podkreślimy kilka niedociągnięć, więc bądź na bieżąco! 📻

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp łączy w sobie powszechnie znany zarządzanie projektami i funkcje współpracy z solidnymi Rozwiązania CRM aby przyspieszyć satysfakcję klientów i wzrost.

Służy jako kompleksowe rozwiązanie do centralnego zarządzania i śledzenia danych klientów oraz usprawniania cykli pracy poprzez automatyzację różnych procesów marketingowych i sprzedażowych.

Mówiąc o sprzedaży, ClickUp ma cały zestaw funkcji, które pomagają wizualizować lejki sprzedażowe, śledzić potencjalnych klientów i pielęgnować ich w miarę przechodzenia przez lejek sprzedażowy. Plus, ClickUp Sales sprawia wielofunkcyjna współpraca na kontach i transakcjach dzięki funkcjom tworzenia zadań, czatów i wspólnych dokumentów. 📄

Korzystanie z szablonu CRM firmy ClickUp w celu stworzenia mapy Cykl pracy CRM automatyzacja w ClickUp Whiteboards

Najlepsza część? Wszystkie funkcje ClickUp możesz dostosować do potrzeb swojego zespołu. Oprogramowanie ma prosty i intuicyjny interfejs oraz szeroki wybór konfigurowalnych szablonów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

W miarę rozwoju zespołu możesz dodawać lub usuwać członków, dostosowywać uprawnienia i korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak zaawansowane raportowanie za pośrednictwem Pulpity ClickUp . Wszystkie te funkcje są przydatne bez względu na branżę agenci nieruchomości , agencje , Firmy SaaS i wiele innych czerpie korzyści z korzystania z CRM.

Na koniec, Automatyzacja ClickUp może znacznie ułatwić życie teamom sprzedażowym poprzez zminimalizowanie wprowadzanie danych i umożliwiając szybsze zamykanie transakcji. Możesz automatycznie przydzielać zadania członkom zespołu sprzedażowego w oparciu o niestandardową aktywność klientów i aktualizować priorytety, aby Twój zespół wiedział, na czym ma się skupić w następnej kolejności, aby uzyskać maksymalną wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z opanowaniem licznych funkcji

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ opinii)

2. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce to potężna platforma CRM, która zapewnia zaufane rozwiązania pomagające dostawcom zarządzać sprzedażą, marketingiem i wszystkim pomiędzy! 🤓

Jedną z funkcji, która odróżnia Salesforce od jego alternatyw jest Einstein, an Asystent AI który usprawnia zadania takie jak generowanie e-maili. Można go również wykorzystać do uzyskania cennych spostrzeżeń i prognoz w celu zwiększenia retencji klientów lub zidentyfikowania kluczowych klientów i odpowiedniego ich zaangażowania.

W szczególności Salesforce oferuje produkty marketingowe, które pomagają realizować kampanie marketingowe i przechowywać dane klientów, aby zapewnić każdemu z nich spersonalizowane doświadczenie.

Co więcej, Salesforce integruje się z różnymi rozwiązaniami w chmurze, współpracy i narzędziami do zarządzania projektami które pomogą uczynić proces sprzedaży znacznie bardziej wydajnym. Obejmuje to narzędzia takie jak Slack, Google Cloud i LinkedIn.

Najlepsze funkcje Salesforce

Szeroki zakres rozwiązań CRM dla zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Zarządzanie potokami, kontami i potencjalnymi klientami

Raportowanie i prognozy

Analityka AI i pomoc za pośrednictwem Einstein

Solidne integracje z mediami społecznościowymi, narzędziami do współpracy i marketingu

Limity Salesforce

Interfejs może być zagracony i trudny w obsłudze

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Salesforce

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Profesjonalista: $80/miesiąc

$80/miesiąc Enterprise: $165/miesiąc

$165/miesiąc Unlimited: $330/miesiąc

$330/miesiąc Unlimited+: 500$/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

3. LeadSquared

Via: LeadSquared Jak sama nazwa wskazuje, LeadSquared to platforma CRM i automatyzacji sprzedaży, która pomaga dokładnie oceniać i identyfikować obiecujących potencjalnych klientów, nadzorować niestandardową komunikację z klientami i możliwości oraz monitorować lejek sprzedaży.

Intuicyjna i wysoce skuteczna funkcja Converse LeadSquared umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym na platformach takich jak WhatsApp bez przełączania się między aplikacjami.

Chatbot LeadSquared AI idzie o krok dalej, angażując się w rozmowy z niestandardowymi klientami i szybko odpowiadając na ich pytania, oszczędzając cenny czas agentów. Bot może również zbudować scentralizowaną bibliotekę dokumentów klienta, do której zespół może uzyskać dostęp w razie potrzeby. 📖

Najlepsze funkcje LeadSquared

Kompleksowe zarządzanie leadami, scoring i prospecting

Integracja aplikacji z różnymiCRM marketing i narzędziami do planowania online

Ułatwia komunikację z leadami dzięki funkcji Converse

Spostrzeżenia i raportowanie oparte na danych

Chatbot do niestandardowej komunikacji z klientami

Inteligentne widoki i automatyzacja

Limity LeadSquared

Raportowanie nie jest zoptymalizowane pod kątem indywidualnych Businessów

Niektórzy użytkownicy raportują błędy techniczne

Cennik LeadSquared

Lite: $25/miesiąc

$25/miesiąc Pro: $50/miesiąc

$50/miesiąc Super: $100/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

LeadSquared oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

4,8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM to wydajne narzędzie, które pomaga zespołom obsługującym klientów realizować strategie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Usprawniając swoje procesy, Business może poprawić relacje z klientami i zwiększyć ogólną wydajność.

Platforma pomaga również tworzyć automatyzacje cyklu pracy, które zapewniają płynne operacje w łańcuchu klientów. Cykle pracy są tworzone na podstawie określonych warunków ustawionych w celu wyzwalacza działań, takich jak kontakty z potencjalnymi klientami, działania następcze lub alerty. 🚨

Zia, asystent AI w Zoho, może zoptymalizować procesy sprzedaży poprzez analizę danych klientów i tworzenie wnikliwych raportów CRM . Co więcej, możesz wykorzystać generatywne możliwości Zia do tworzenia e-maili, postów i tekstów marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Automatyzacja cyklu pracy sprzedażowej

Asystent marketingowy AI

CommandCenter do tworzenia map podróży klientów

Rozszerzenie możliwości analitycznych i raportowania

Narzędzia do współpracy Teams

Limity Zoho CRM

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Limit integracji

Cennik Zoho CRM

Standard : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny l: $23/miesiąc na użytkownika

l: $23/miesiąc na użytkownika Enterprise : $40/miesiąc na użytkownika

: $40/miesiąc na użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 000 recenzji)

5. Odoo

Via: Odoo Odoo to platforma CRM o otwartym kodzie źródłowym, która pomaga organizować i śledzić lejki klientów, aby wyzerować lukratywne możliwości sprzedaży.

Skuteczne zarządzanie leadami jest kluczową częścią procesu sprzedaży, a Odoo zapewnia funkcje generowania, oceniania i priorytetyzowania leadów, a także zarządzania kontaktami z leadami i innymi istotnymi informacjami. Predictive lead scoring służy do przypisywania leadów do członków zespołu na podstawie prawdopodobieństwa konwersji.

Co więcej, Odoo umożliwia tworzenie niestandardowych baz danych klientów do przechowywania i analizowania ich działań i historii korespondencji. Dzięki Partner Complete można automatycznie rozszerzyć te dane i uzyskać więcej istotnych informacji o firmie/kliencie.

Odoo ułatwia budowanie cross-funkcjonalnych Teams dzięki funkcji Sales Teams. Umożliwia ona tworzenie zespołów dla niestandardowych potoków klientów i konfigurowanie ich w oparciu o e-mail, cele fakturowania i domeny filtrów.

Najlepsze funkcje Odoo

Pozyskiwanie leadów i zarządzanie nimi

Tworzenie interdyscyplinarnych teamów

Analityka niestandardowych klientów i możliwości

Niestandardowa baza danych klientów

Szablony i automatyzacja e-maili

Limity Odoo

Interfejs użytkownika nie jest zoptymalizowany pod kątem łatwej nawigacji

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny Odoo

**Free

Standardowy: $31.10/miesiąc na użytkownika

$31.10/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: $46.80/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Odoo

G2 : 4/5 (100+ recenzji)

: 4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (700+ recenzji)

6. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot to platforma CRM, która pomaga zintegrować i scentralizować procesy marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami i obsługi klienta. Dostępne są rozwiązania dla każdego zespołu - od darmowych narzędzi do rozpoczęcia pracy po pakiet bardziej zaawansowanych funkcji. ⚒️

Funkcje segmentacji platformy pomagają wyznaczyć potencjalnych klientów i niestandardowych klientów w oparciu o kluczowe czynniki, takie jak wiek, poziom dochodów, płeć, a nawet segmenty behawioralne, takie jak wizyty na stronie internetowej. To z kolei pomaga lepiej zrozumieć swoich klientów i pomaga w opracowywaniu celowych strategii komunikacyjnych dla nich.

Co więcej, możesz tworzyć linki do płatności i strony kasy, aby płynnie otrzymywać płatności od swoich niestandardowych klientów. Dane dotyczące płatności są również synchronizowane z CRM, aby ułatwić śledzenie ich w aplikacji.

Najlepsze funkcje HubSpot

Integracja działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta

Szablony e-mail i integracje

Personalizacja wiadomości za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak SMS i WhatsApp

Zintegrowany system płatności

Funkcje zarządzania zadaniami do organizowania komunikacji z potencjalnymi klientami, planowania spotkań i tworzenia cykli pracy

Limity HubSpot

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Funkcje raportowania nie są zoptymalizowane

Cennik HubSpot

**Free

Starter: $20/miesiąc

$20/miesiąc Profesjonalny: $1,600/miesiąc

$1,600/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $5,000/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

HubSpot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. Nimble

Via: Nimble Nimble to rozwiązanie specjalnie przeznaczone dla mniejszych firm, które oferuje funkcje zarządzania kontaktami, e-mail i śledzenia mediów społecznościowych. Zapewnia centralną platformę dostępu i zarządzania kontaktami e-mail i mediami społecznościowymi, dzięki czemu można je lepiej zoptymalizować pod kątem sprzedaży i marketingu. 📩

Nimble integruje się z Microsoft 365 i aplikacjami Google, aby ułatwić śledzenie zadań i harmonogramów oraz łatwy dostęp do kontaktów, kalendarzy i e-maili w jednym miejscu.

Integrując się z platformami mediów społecznościowych, Nimble pomaga zarządzać kontami oraz wyświetlać interakcje i zaangażowanie w ich obrębie. Należą do nich platformy takie jak Twitter, Instagram i LinkedIn.

Najlepsze funkcje Nimble

Ponad 100 integracji z mediami społecznościowymi, pocztą e-mail i narzędziami zwiększającymi wydajność

Cykle pracy i szablony

Kompleksowe zarządzanie kontem

Szczegółowe raportowanie i analiza

Wsparcie dla współpracy zespołowej

Limity Nimble

Ograniczone opcje niestandardowe

Użytkownicy zgłaszają trudności z łączeniem kontaktów

Ceny Nimble

29,90 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 000 recenzji)

8. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive to kolejna popularna platforma CRM z zakresem funkcji automatyzacji sprzedaży i marketingu, które ułatwiają prowadzenie biznesu i zarządzanie potokiem sprzedaży.

Jedną z najbardziej godnych uwagi funkcji Pipedrive są dostosowywane pulpity, które zapewniają wgląd w wydajność poprzez wizualne raportowanie postępu transakcji, konwersji i prognozy przychodów.

Wreszcie, funkcja Smart Contact Data w Pipedrive umożliwia zbieranie informacji o potencjalnych klientach z sieci, co pomaga zidentyfikować możliwości i ustalić priorytety wysiłków sprzedażowych.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Płynny, intuicyjny interfejs

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Asystent sprzedaży AI

Automatyzacja sprzedaży

Inteligentne dane kontaktowe

Limity Pipedrive

Użytkownicy raportują awarie aplikacji

Integracja e-mail nie jest zoptymalizowana

Ceny Pipedrive

Essential : $9.90/miesiąc za użytkownika

: $9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc na użytkownika

$19.90/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: 39,90 USD/miesiąc za użytkownika

39,90 USD/miesiąc za użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 1 000 recenzji)

4/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,5 (ponad 2 000 recenzji)

9. Dynamics 365 Sales

Via: Dynamics 365 Dynamics 365 Sales to autorskie oprogramowanie CRM firmy Microsoft, które dostarcza oparte na AI rozwiązania w zakresie sprzedaży, marketingu, finansów, a także zarządzania łańcuchem dostaw. W ten sposób łączy CRM i Produkty ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) .

Funkcja Conversation Intelligence platformy wykorzystuje AI do analizowania i gromadzenia spostrzeżeń z interakcji z klientami. Pomaga to zespołom sprzedażowym lepiej zrozumieć konkretne potrzeby i preferencje klientów, skutecznie reagować i ostatecznie poprawić ogólną obsługę klienta.

Dynamics 365 Sales integruje się z innymi aplikacjami z pakietu Office, takimi jak Microsoft Teams, umożliwiając udostępnianie danych na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Dynamics 365 Sales

Narzędzia do zarządzania leadami i ustalania priorytetów

Spostrzeżenia i prognozy oparte na AI

Automatyzacja wskazówek dotyczących sprzedaży

Integracja z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Teams i Copilot

Limity Dynamics 365 Sales

Nowi użytkownicy potrzebują trochę czasu, aby nauczyć się korzystać z platformy

Niestandardowe modyfikacje nie są łatwe do wdrożenia

Dynamics 365 Sales pricing

Microsoft Sales Copilot : $40/miesiąc za użytkownika

: $40/miesiąc za użytkownika Profesjonalista l: $65/miesiąc za użytkownika

l: $65/miesiąc za użytkownika Enterprise : $95/miesiąc na użytkownika

: $95/miesiąc na użytkownika Premium : $135/miesiąc na użytkownika

: $135/miesiąc na użytkownika Microsoft Relationship Sales: $162/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Dynamics 365 Sales

G2: 4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

10. Freshsales

Via: Freshworks Freshsales to narzędzie CRM, które pomaga firmom zarządzać i usprawniać procesy sprzedaży poprzez zarządzanie leadami, śledzenie komunikacji i cenne spostrzeżenia.

Aby połączyć się z potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami, Freshsales dostarcza funkcje połączeń i wiadomości, do których można uzyskać dostęp w aplikacji i zarządzać interakcjami i komunikacją w jednym miejscu.

IntelliAssign to funkcja, która przypisuje rozmowy do poszczególnych członków zespołu w oparciu o ich poziom umiejętności i obciążenie pracą. Dostawcą jest również dostawca analiz kluczowych wskaźników do pomiaru powodzenia i wydajności.

Najlepsze funkcje Freshsales

Narzędzia do zarządzania sprzedażą i automatyzacji

Funkcje ustawiania i śledzenia celów

Generowanie faktur i ofert

Niestandardowe ustawienia konta

Wsparcie dla aplikacji mobilnych

Limity Freshsales

Użytkownicy zgłaszają usterki w systemie powiadomień

Długi okres wdrażania

Ceny Freshsales

Free

Wzrost : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 7 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 7 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Buduj niestandardowe relacje z klientami dzięki najlepszej alternatywie dla SugarCRM

To, co wyróżnia ClickUp na tle innych alternatyw SugarCRM, to jego kompleksowość, która pozwala na zrobienie znacznie więcej niż tylko zarządzanie relacjami z klientami. ClickUp został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu każdego rodzaju pracy oraz zwiększeniu wydajności i współpracy w ramach jednej platformy.

Jeśli więc potrzebujesz narzędzia do optymalizacji swoich operacji CRM (lub jakichkolwiek innych), załóż darmowe konto ClickUp i zobacz to w akcji! 🏃