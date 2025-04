10 najlepszych alternatyw dla ActiveCampaign & konkurenci w 2025 roku

ActiveCampaign umożliwia firmom połączenie się z ich celami poprzez zautomatyzowane kampanie e-mail, zwiększając w ten sposób sprzedaż, świadomość marki i pielęgnując relacje z klientami. 🎯

Pomimo wysokiej funkcjonalności, ActiveCampaign może nie być najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu. Być może szukasz bardziej niestandardowych rozwiązań do angażowania klientów lub bardziej przystępnego cenowo lub prostszego narzędzia.

Niezależnie od powodu, jesteśmy tutaj, aby pomóc w poszukiwaniach z listą 10 najlepszych alternatyw ActiveCampaign opracowanych na podstawie doświadczenia użytkownika, funkcji personalizacji, kosztów i grupy docelowej. Najpierw jednak kilka słów o samym ActiveCampaign.

Czym jest ActiveCampaign?

Via: ActiveCampaign ActiveCampaign to najwyższej klasy marketing wzrostu oraz Platforma CRM która pozwala użytkownikom tworzyć spersonalizowane kampanie e-mail w oparciu o zachowania i preferencje klientów. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas i wysiłek, ale także zapewnia, że każda interakcja z klientem jest odpowiednia i znacząca.

Dzięki zaawansowanym możliwościom segmentacji, ActiveCampaign umożliwia firmom dostarczanie zawartości dostosowanej do konkretnych grup klientów w oparciu o dane demograficzne, odsetki lub wcześniejsze interakcje.

Czego należy szukać w alternatywach ActiveCampaign?

Jeśli szukasz godnej alternatywy dla ActiveCampaign, wybierz narzędzie o następujących kluczowych cechach:

Szablony do automatyzacji e-maili: Szukaj alternatyw ActiveCampaign, które oferują różne wstępnie zaprojektowane szablony do zaoszczędzić czas i wysiłku w tworzeniu angażujących kampanii Ocena leadów: Wybierz platformę z funkcjami oceny leadów, które pomogą Ci ustalić priorytety i cele dla najbardziej wartościowych leadów Śledzenie zachowań: Rozważ rozwiązanie, które umożliwia analizę zachowań, działań i interakcji odbiorców e-maili Zaawansowane funkcje segmentacji: Narzędzie powinno etykietować twoją listę e-maili pod kątem grup opartych na danych demograficznych, odsetkach, opinie użytkowników lub wcześniejszych interakcji Skalowalność: Wybierz narzędzia, które zaspokoją rosnące potrzeby Businessu. Daje to swobodę skalowania wysiłków marketingowych bez limitów Analityka i raportowanie: Poszukaj alternatywnych rozwiązań, które zapewniają kompleksową analitykę i funkcje raportowania w celu śledzenia skuteczności kampanii i identyfikowania obszarów wymagających poprawy Możliwości integracji: Upewnij się, że platforma płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jak CRM i platformy mediów społecznościowych

10 najlepszych alternatyw ActiveCampaign dla Growth Marketingu

Podjęliśmy się ciężkiej pracy, aby dostarczyć ci starannie wyselekcjonowaną listę najlepszych alternatyw ActiveCampaign - wszystko do odkrycia!

1. ClickUp #### Najlepszy do kompleksowego zarządzania zadaniami marketingowymi

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzacje, załączaj e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania wydajnością i platforma do zarządzania projektami z wieloma funkcjami, które sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla ActiveCampaign.

Na przykład, ClickUp's Pakiet do zarządzania projektami e-mail umożliwia odbieranie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie bezpośrednio z ClickUp, oszczędzając czas poświęcany na przełączanie się między różnymi aplikacjami. Usprawnij swój e-mail kampanie marketingowe tworząc lub planując zadania i elementy akcji dla zespołu bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Nigdy nie zawiedź konwersji kwalifikowanego leada poprzez automatyczne wysyłanie e-maili na podstawie ClickUp Formularz, który przesłali lub definiując inne niestandardowe automatyzacje dla każdej sceny potoku.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

W międzyczasie, Pakiet funkcji CRM firmy ClickUp pozwala na wizualizować swój pipeline sprzedaży a także śledzenie i zarządzanie interakcjami z klientami z centralnego huba. Z łatwością śledź potencjalnych klientów, monitoruj postępy sprzedaży i analizuj dane klientów, aby podejmować świadome decyzje, poprawiać jakość obsługi klienta i napędzać rozwój biznesu. ClickUp Sales funkcje ClickUp Sales usprawniają każdy aspekt procesu sprzedaży dzięki automatycznym przypomnieniom i powiadomieniom, utrzymując zespół na właściwym torze i zapewniając terminowe działania następcze z potencjalnymi klientami. Automatyzacja i uproszczenie lejka sprzedaży prowadzi do wyższych współczynników konwersji i szybszego zamykania transakcji. 🤝

ClickUp kluczowe funkcje

Zarządzanie e-mailami bez przełączania aplikacji

Tworzenie zadań i elementów akcji w e-mailach

Automatyzacja e-mail marketingu dla usprawnienia kampanii e-mail marketingowych

Podwójne funkcje CRM i zarządzania projektami

ClickUp Sales do śledzenia i optymalizacji wyników sprzedaży

Zaawansowane narzędzia do analizy danych i raportowania

ClickUp AI do generowania e-maili promocyjnych

Bezproblemowa integracja z popularnymi platformami, takimi jak Gmail, Mail Chimp i HubSpot

Niestandardowa podróż klienta i wiele innych szablonów marketingowych

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Powolny czas reakcji w kilku przypadkach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z zespół sprzedaży aby uzyskać plan cenowy dostosowany do Twoich potrzeb

: Skontaktuj się z zespół sprzedaży aby uzyskać plan cenowy dostosowany do Twoich potrzeb ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

2. Brevo

Najlepszy dla usprawnionej koordynacji kampanii

Via: Brevo Dzięki Brevo firmy mogą łatwo segmentować swoich odbiorców w oparciu o rozsądne kryteria, takie jak dane demograficzne, historia zakupów lub poziom zaangażowania, zapewniając, że właściwa wiadomość dotrze do właściwych osób we właściwym czasie.

Użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć kampanie SMS i MMS w czasie rzeczywistym, śledzić analizy i wysyłać wiadomości w ciągu kilku minut. 📲

Brevo błyszczy również w dziale marketingu e-mailowego, dzięki kreatorowi e-maili typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych kampanii e-mailowych bez wysiłku. Transakcja API e-mail umożliwia jednoczesne wysyłanie tysięcy wiadomości e-mail w celu uzyskania maksymalnego zasięgu.

Możesz także aktywnie komunikować się ze swoimi klientami za pomocą spersonalizowanych narzędzi czatu Brevo, takich jak czat na żywo, chatboty i uniwersalna skrzynka odbiorcza, aby usprawnić komunikację niestandardową komunikację z klientami i wsparcie. Usługa ta obejmuje również kampanie WhatsApp - umożliwiając dotarcie do niestandardowych klientów za pośrednictwem preferowanej przez nich platformy komunikacyjnej.

kluczowe funkcje #### Brevo

Łatwa segmentacja niestandardowych klientów

Kampanie SMS i MMS

Konwersacje Brevo ułatwiają niestandardową komunikację z klientami

Przeciągnij i upuść kreator e-maili

Masowe wysyłanie e-maili

Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym

Limity Brevo

Ograniczone opcje niestandardowe

Niewystarczające gotowe szablony automatyzacji

Ceny Brevo

**Free

Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Starter : $25/miesiąc z nieograniczoną liczbą kontaktów

: $25/miesiąc z nieograniczoną liczbą kontaktów Business : $65/miesiąc z nieograniczoną liczbą kontaktów

: $65/miesiąc z nieograniczoną liczbą kontaktów BrevoPlus: Skontaktuj się z działem sprzedaży Brevo

Oceny i recenzje Brevo

G2 : 4.5/5 (2,000+ recenzji)

: 4.5/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,800+ recenzji)

3. Omnisend

Najlepszy dla wielokanałowej automatyzacji marketingu

Via: Omnisend Omnisend to platforma e-mail marketingu, która wykorzystuje zintegrowane kampanie e-mail i SMS do aktywnego angażowania potencjalnych klientów i niestandardowych klientów. Dostarcza kompleksowych rozwiązania e-mail marketingowe dla małych i dużych marek na całym świecie.

Skierowany do entuzjastów e-commerce, Omnisend może pochwalić się bezproblemową strukturą osadzania produktów. Marki mogą korzystać z platformy do łatwej integracji z popularnymi witrynami e-commerce, takimi jak Shopify, WooCommerce i BigCommerce, aby uzyskać maksymalny zasięg produktów.

Omnisend segmentuje odbiorców, tworzy celowe kampanie i śledzi powodzenie wysiłków związanych z e-mail marketingiem. Co więcej, dostarcza przypomnienia o porzuconych koszykach i spersonalizowane rekomendacje produktów - wzmacniając strategie marketingowe. 🛒

Co więcej, możliwość czyszczenia listy e-mailowej Omnisend zapewnia, że wiadomości są dostarczane do odbiorców docelowych, unikając odrzuceń lub trafień na nieaktywne adresy e-mail. Zawiera również wstępnie zaprojektowane szablony, które pomagają tworzyć profesjonalnie wyglądające wiadomości e-mail i SMS.

Najlepsze funkcje Omnisend

Integracja z popularnymi witrynami e-commerce

Solidna segmentacja w celu niestandardowego targetowania klientów

Automatyzacja newsletterów i spersonalizowanych kampanii za pomocą kilku kliknięć

Funkcja czyszczenia listy e-mail w celu zwiększenia wskaźnika dostarczalności kampanii

Szablony wiadomości e-mail i SMS

Limity Omnisend

Interfejs nie jest zbyt intuicyjny

Limit integracji w porównaniu do innych platform marketingowych

Cennik Omnisend

Free

Standard : $$$a 16/miesiąc z zasięgiem do 500 kontaktów

: $$$a 16/miesiąc z zasięgiem do 500 kontaktów Pro: $59/miesiąc z zasięgiem do 2500 kontaktów

Omnisend oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (700+ recenzji)

4. Mailchimp

Najlepszy dla początkujących e-mail marketingowców i nie tylko

Via: Mailchimp Powszechnie uważany za jeden z najlepszych e-maili narzędzi do zarządzania kampaniami mailchimp zyskał sławę dzięki zaawansowanemu targetowaniu behawioralnemu, które wysyła spersonalizowane e-maile w oparciu o działania i preferencje subskrybentów.

Gotowe ścieżki automatyzacji Mailchimp pozwalają na bezproblemowe ustawienie zautomatyzowanych sekwencji e-mail, podczas gdy asystent AI może automatycznie generować kampanie e-mail i ich zawartość.

Wreszcie, możesz korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych, aby śledzić powodzenie kampanii e-mail i optymalizować przyszłe strategie.

Najlepsze funkcje Mailchimp

ponad 300 integracji

Przewodnik po produkcie ułatwiający nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy

Udoskonalone funkcje segmentacji i automatyzacji

Spersonalizowane szablony e-maili

Funkcja testów A/B

Limity Mailchimp

Układ i interfejs nie są łatwe w nawigacji

Ograniczona automatyzacja i niestandardowe szablony

Cennik Mailchimp

Free

Essentials : Od 13 USD/miesiąc

: Od 13 USD/miesiąc Standard : Od 20 USD/miesiąc

: Od 20 USD/miesiąc Premium: Od 350 USD/miesiąc

Mailchimp oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (5,000+ recenzji)

: 4.4/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (16,000+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Mailchimp !

5. Klaviyo

Najlepsze dla kampanii e-mail opartych na danych

Via: Klaviyo Klaviyo umożliwia markom łatwe połączenie z klientami za pośrednictwem różnych kanałów - e-maili, tekstów i mobilnych wiadomości push. 📩

Dzięki rozszerzonej bibliotece szablonów, Business może szybko dostosować niestandardową komunikację bez konieczności angażowania programistów. Korzystając z intuicyjnego edytora przeciągnij i upuść, możesz tworzyć atrakcyjne wizualnie e-maile i wiadomości w ciągu kilku minut.

Kolejnym niezwykłym atrybutem Klaviyo jest funkcja AI do analizowania danych klientów, pisania tematów e-maili i dostarczania spersonalizowanych rekomendacji. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które chcą usprawnić kampanie i podejmować decyzje oparte na danych dla przyszłych strategii marketingowych.

Co więcej, Klaviyo oferuje zaawansowane możliwości segmentacji do wysyłania niestandardowych wiadomości do przefiltrowanych segmentów klientów. Dzięki temu, Business może dostarczać bardziej dopasowaną zawartość, co przekłada się na imponujące współczynniki konwersji i zwiększa lojalność klientów.

Najlepsze funkcje Klaviyo

Przeciągnij i upuść kreator e-maili i bibliotekę szablonów

Formularze internetowe i wyskakujące okienka do przechwytywania informacji o klientach

Funkcje AI do segmentacji klientów i przewidywania ich zachowań

Automatyzacja przepływów do odzyskiwania porzuconych koszyków, wygranych zwrotów i serii powitalnych

Integracja z Shopify i WooCommerce

Limity Klaviyo

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Drogie stałe plany cenowe

Cennik Klaviyo

Free

Email : Od 30 USD/miesiąc

: Od 30 USD/miesiąc E-mail i SMS: Od 45 USD/miesiąc

Klaviyo oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (380+ recenzji)

6. EngageBay

Najlepszy pakiet do automatyzacji marketingu "wszystko w jednym

Via: EngageBay Pozycjonując się jako platforma marketingowa typu wszystko w jednym, EngageBay jest w pełni wyposażona w przydatne funkcje zorientowane na klienta, aby rozwijać Twoją markę.

EngageBay priorytetowo traktuje marketing marki za pośrednictwem e-mail marketingu i narzędzi do generowania leadów, aby skutecznie dotrzeć do odbiorców docelowych. Dzięki kreatorowi szablonów e-mail można segmentować odbiorców i wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail do określonych grup - zwiększając szanse na przekształcenie potencjalnych klientów w zadowolonych klientów. 😊

Dodatkowo, EngageBay oferuje kompleksowy System CRM który pomaga zarządzać relacjami z klientami, śledzić działania sprzedażowe i zapewniać wyjątkową obsługę klienta. Pozwala to śledzić interakcje i identyfikować możliwości sprzedaży dodatkowej / krzyżowej w celu ogólnego rozwoju biznesu.

EngageBay najlepsze funkcje

Oprogramowanie do czatu w czasie rzeczywistym do aktywnego angażowania niestandardowych klientów

Automatyzacja e-mail marketingu do zarządzania procesami sprzedaży

Spersonalizowane kampanie marketingowe skierowane do niestandardowych segmentów klientów

Możliwości CRM

Limity EngageBay

Mniej intuicyjny interfejs

Brak zaawansowanego raportowania i analiz społecznościowych

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy : $13.79/miesiąc na użytkownika

: $13.79/miesiąc na użytkownika Growth : $59.79/miesiąc na użytkownika

: $59.79/miesiąc na użytkownika Pro: $110.39/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje EngageBay

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (580+ recenzji)

7. ConvertKit

Najlepszy dla uproszczonego cyklu pracy e-mail marketingu

Via: ConvertKit Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem, podcasterem, czy twórcą kursów online, ConvertKit zapewnia wszystkie zasoby potrzebne do zarządzania kampaniami promocyjnymi i skutecznego rozwijania biznesu.

Dzięki gotowym szablonom wiadomości e-mail i funkcjom automatyzacji e-mail marketingu, ConvertKit umożliwia twórcom łatwe ustawienie i automatyzację kampanii e-mail marketingowych. Oferuje również intuicyjne rozwiązania do tworzenia elementów cyfrowych, takich jak ebooki, kursy edukacyjne i witryny członkowskie do bezpośredniej sprzedaży subskrybentom.

ConvertKit płynnie integruje się z popularnymi narzędziami innych firm, takimi jak Shopify i WordPress, umożliwiając zarządzanie wszystkimi aspektami biznesu online w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ConvertKit

Przyjazny dla użytkownika układ

Automatyzacja sekwencji e-maili

Intuicyjna analityka i możliwości raportowania

Osadzanie produktów cyfrowych w celu łatwego marketingu i sprzedaży produktów

Limity ConvertKit

Ograniczone formularze rejestracji e-mail

Brak natywnych integracji stron trzecich

Ceny ConvertKit

Free

Creator : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Creator Pro: $25/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ConvertKit oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (190+ recenzji)

: 4.4/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (190+ recenzji)

8. HubSpot

Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego marketingu i sprzedaży

Via: HubSpot HubSpot jest kolejnym popularnym Platforma marketingowa CRM która oferuje dobry pakiet funkcji pomagających w rozwoju i odnoszeniu sukcesów przez Business. Umożliwia automatyzację kampanii marketingowych, śledzenie interakcji z klientami i analizowanie danych w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Z szablony generowania leadów tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych e-maili do odbiorców docelowych staje się dziecinnie proste. Wystarczy przeciągnąć i upuścić wstępnie zaprojektowane bloki zawartości, niestandardowe teksty i obrazy, a następnie wysłać. ✉️

HubSpot automatycznie wysyła wiadomości e-mail na podstawie wyzwalaczy lub niestandardowych działań klientów. Zawiera również potężne narzędzia analityczne, które pozwalają śledzić wydajność kampanii e-mail i wprowadzać zmiany w razie potrzeby.

HubSpot najlepsze funkcje

Wstępnie zdefiniowane szablony usprawniające proces tworzenia danych e-mail

Kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść", aby zaoszczędzić czas na powtarzalnych e-mailach

Integracja z CRM w celu efektywnego zarządzania i pielęgnowania niestandardowych relacji z klientami

Zaawansowane możliwości śledzenia i raportowania

Zaawansowane opcje oceny potencjalnych klientów i segmentacji

Limity HubSpot

Limit integracji z platformami mediów społecznościowych

Brak możliwości AI

Cennik HubSpot

Free

Starter : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Profesjonalny : $800/miesiąc

: $800/miesiąc Enterprise: $3,600/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10 400+ recenzji)

: 4.4/5 (10 400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4,500+ recenzji)

Wypróbuj te HubSpot hacks !

9. AWeber

Najlepsze dla niezawodnych rozwiązań e-mail marketingu

Via: AWeber AWeber to kolejna gwiezdna platforma marketingowa, która pomaga markom ulepszać ich kampanie e-mail marketingowe poprzez określanie najlepszych czasów wysyłania i optymalizację tematów wiadomości w celu zwiększenia wskaźnika otwarć i kliknięć. 🕒

Platforma posiada funkcję testów dzielonych A/B do pomiaru skuteczności różnych wariantów e-maili oraz funkcję śledzenia strony internetowej w celu określenia wpływu kampanii e-mailowych i wskazania obszarów wymagających poprawy.

Ponadto AWeber umożliwia markom tworzenie responsywnych stron docelowych, zarządzanie kontaktami i wysyłanie natychmiastowych powiadomień push.

Najlepsze funkcje AWeber

Automatyzacja kampanii e-mailowych

Optymalizator linii tematu

Możliwość tworzenia e-maili metodą "przeciągnij i upuść

Testy A/B i śledzenie strony internetowej

Gotowe szablony pulpitu nawigacyjnego do analizy wskaźników e-mail marketingu

Limity AWeber

Interfejs może wydawać się zatłoczony dla nowych użytkowników

Limit niestandardowych szablonów

Cennik AWeber

Free

Lite : $12.50/miesiąc

: $12.50/miesiąc Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Unlimited: $899/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje AWeber

G2 : 4.4/5 (10,400+ recenzji)

: 4.4/5 (10,400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (290+ recenzji)

10. GetResponse

Najlepszy pod względem zaawansowanych funkcji e-mail marketingu

Via: GetResponse Siła GetResponse tkwi w kreatorze stron i witryn, umożliwiającym łatwe tworzenie atrakcyjnych stron za pomocą przełączników typu "przeciągnij i upuść". Oferują również konfigurowalne szablony, aby stworzyć unikalny projekt i styl marki zgodnie z własnymi preferencjami. 🎨

Dzięki zautomatyzowanemu lejkowi sprzedaży GetResponse usprawnia proces przekształcania potencjalnych klientów w klientów, angażując ich spersonalizowaną zawartością i terminowymi działaniami następczymi. Dostarcza również autorespondery, które sprawiają, że generowanie leadów za pośrednictwem newsletterów jest bardzo wydajne.

Najlepsze funkcje GetResponse

Kreator stron docelowych z prostą funkcją "przeciągnij i upuść

Adaptowalne szablony stron internetowych

Bezproblemowe tworzenie newsletterów i autoresponderów

Automatyzacja lejków sprzedażowych w celu usprawnienia niestandardowej podróży klienta

Integracja z popularnymi platformami e-commerce w celu łatwej synchronizacji i śledzenia sklepów internetowych

Limity GetResponse

Ograniczona integracja API z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Brak zaawansowanego raportowania i analityki

Cennik GetResponse

Free

Email marketing : $15.6/miesiąc

: $15.6/miesiąc Automatyzacja marketingu : $48.4/miesiąc

: $48.4/miesiąc Marketing e-commerce : $97.6/miesiąc

: $97.6/miesiąc GetResponse Max: Od 999 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje GetResponse

G2 : 4.3/5 (640+ recenzji)

: 4.3/5 (640+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (470+ recenzji)

Skaluj swój Business z ActiveCampaign Alternatywy

ClickUp jest dostawcą wydajnego rozwiązania do automatyzacji marketingu, które umożliwia prowadzenie kampanii e-mail i zwiększanie współczynników konwersji. Ale ta platforma to o wiele więcej - to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji marketingu narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami centralizacji, organizacji i automatyzacji każdego rodzaju pracy. 💪

ClickUp to nie tylko doskonała alternatywa dla ActiveCampaign; jest w swojej własnej lidze. A więc zarejestruj się już dziś i przygotuj się na rozwój swojego biznesu!