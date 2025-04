10 najlepszych alternatyw Whatfix w 2025 roku (recenzje & ceny)

Świetne oprogramowanie jest świetne tylko wtedy, gdy ludzie z niego korzystają. I właśnie w tym może pomóc doskonała platforma adopcji cyfrowej (DAP). Platforma adopcji cyfrowej może pomóc nowym użytkownikom nauczyć się korzystać z nowych produktów cyfrowych, w tym aplikacji i stron internetowych.

Organizacje mogą wykorzystywać DAP do tworzenia przewodników krok po kroku, interaktywnych samouczków i wsparcia w czasie rzeczywistym. Dzięki cyfrowej platformie adopcyjnej można skrócić czas wdrażania, zwiększyć wydajność użytkowników i poprawić zaangażowanie.

Jedną z najpopularniejszych cyfrowych platform adopcyjnych jest Whatfix. Nie jest to jednak jedyna tego typu platforma. Chociaż dla niektórych może to być dobra opcja, koszt i złożoność Whatfix mogą sprawić, że niektóre Teams będą szukać alternatyw dla Whatfix. Jeśli to ty, oto dziesięć najlepszych alternatyw Whatfix, które powinieneś rozważyć w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach Whatfix?

Szukasz odpowiedniej platformy do cyfrowej adopcji dla swojej organizacji? Istnieje kilka kluczowych pytań, które należy sobie zadać podczas przeglądania różnych platform DAP:

**Czy jest łatwa w użyciu? Wiele alternatyw Whatfix pozwala użytkownikom o niewielkiej wiedzy technicznej na tworzenie przewodników i samouczków. Poszukaj platformy adopcji cyfrowej z kreatorem typu "przeciągnij i upuść" i intuicyjnym interfejsem, aby wdrożyć DAP bez większego kodowania

**Jakie funkcje oferuje? Upewnij się, że platforma DAP jest w stanie zapewnić funkcje, których potrzebujesz, takie jak interaktywne przewodniki, wskazówki w aplikacji lub listy zadań w aplikacji. Sprawdź wiele niestandardowych opcji, abyś mógł dopasować DAP do swojego cyklu pracy

Jakie funkcje analityczne zawiera? Jedną z najbardziej korzystnych części pracy z DAP jest raportowanie i analizy, które można z niego uzyskać. Analizy użytkowników mogą powiedzieć ci, z czym użytkownicy zmagają się w procesie adopcji i jak możesz to zrobić poprawić wdrażanie użytkowników **Czy platforma integruje się z istniejącymi narzędziami? Im bardziej platforma adopcji cyfrowej integruje się z innymi narzędziami w twoim stosie technologicznym, tym lepiej. Może to pomóc w połączeniu z CRM, narzędziami marketingowymi i aplikacjami komunikacyjnymi. Poszukaj DAP z gotowymi integracjami lub elastycznym API

Wiele alternatyw Whatfix z poniższej listy oferuje bezpłatne okresy próbne lub wersje demonstracyjne. Skorzystaj z tych ofert, kiedy tylko możesz. To świetny sposób na przetestowanie platformy adopcji cyfrowej i sprawdzenie, czy będzie ona odpowiednim narzędziem do wdrażania użytkowników w organizacji.

10 najlepszych alternatyw dla Whatfix do wykorzystania w 2024 roku

1. UserGuiding

Via UserGuiding UserGuiding to platforma do wdrażania użytkowników i cyfrowej adopcji, która pomaga organizacjom poprawić przyjęcie przez użytkowników ich aplikacji i stron internetowych. Platforma bez kodu pozwala szybko tworzyć samouczki, a organizacje mogą niestandardowo dostosowywać zawartość do swojego brandingu. Ogólnie rzecz biorąc, UserGuiding to przyjazna dla użytkownika, bogata w funkcje platforma DAP odpowiednia dla organizacji każdej wielkości.

Najlepsze funkcje UserGuiding

Analityka w czasie rzeczywistym pokazuje, w jaki sposób użytkownicy angażują się w materiały onboardingowe, dzięki czemu można łatwo śledzić wskaźniki, takie jak wskaźniki zakończone przez użytkowników, czas spędzony na stronie i inne zachowania użytkowników, aby poprawić wrażenia z onboardingu

Dynamiczna zawartość pozwala niestandardowo dostosowywać doświadczenia użytkowników w zakresie wdrażania w oparciu o takie czynniki, jak lokalizacja użytkownika, urządzenie, a nawet jego tytuł zawodowy

Poręczna aplikacja mobilna, która umożliwia tworzenie i zarządzanie wewnętrznymi lub onboardingiem klienta przepływami w podróży

Limity UserGuiding

Jeśli nie masz dużego doświadczenia z oprogramowaniem, może wystąpić stroma krzywa uczenia się podczas wdrażania

Ceny UserGuiding

Plan podstawowy: $89/miesiąc rozliczany rocznie

$89/miesiąc rozliczany rocznie Professional Plan: $389/miesiąc rozliczany rocznie

$389/miesiąc rozliczany rocznie Plan korporacyjny: $689+/miesiąc rozliczany rocznie

Oceny i recenzje UserGuiding

G2: 4.6/5 (ponad 160 recenzji)

4.6/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

2. Userpilot

Via Userpilot Userpilot to kolejny DAP z doskonałym zakresem funkcji, które pomagają organizacjom poprawić adopcję oprogramowania i monitorować zachowanie użytkowników na stronach internetowych. Elastyczny DAP ułatwia tworzenie zawartości dla wielu produktów. Można również tworzyć materiały onboardingowe dla użytkowników za pomocą funkcji konstruktora.

Najlepsze funkcje Userpilot

Projekt mobile-first zapewnia, że doświadczenie onboardingu użytkownika jest zoptymalizowane pod kątem użytkowników mobilnych, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób tworzących przepływy onboardingu dla aplikacji i urządzeń mobilnych

Doskonałe możliwości testowania A/B pozwalają tworzyć podstawowe segmenty użytkowników i opracowywać różne przepływy onboardingu, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla różnych klientów

Łatwe w użyciu opcje integracji umożliwiające połączenie z preferowanym oprogramowaniem CRM. Uzyskaj całościowy widok doświadczenia klienta, aby móc wcześnie zidentyfikować punkty bólu i ryzyko rezygnacji

Limity Userpilot

Integracje i opcje niestandardowe są ograniczone, więc upewnij się, że działa z twoim stosem technologicznym, zanim się zaangażujesz

Ceny Userpilot

Starter: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Rozwój: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Userpilot

G2: 4,6/5 (ponad 220 recenzji)

4,6/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 opinii)

3. WalkMe

Via WalkMe WalkMe to wszechstronna alternatywa dla Whatfix, która może pomóc w zwiększeniu popularności nowych aplikacji i stron internetowych. Możesz tworzyć interaktywne instrukcje, aby pomóc użytkownikom wykonać określone zadania lub poznać funkcje aplikacji.

WalkMe może być również samoobsługową bazą wiedzy, umożliwiając użytkownikom samodzielne znajdowanie rozwiązań problemów bez obciążania zespołu obsługi klienta.

Najlepsze funkcje WalkMe

Launchery i nakładki pozwalają użytkownikom na szybki dostęp do instrukcji, bazy wiedzy i opcji wsparcia bez konieczności przechodzenia przez wiele ekranów

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak aplikacje CRM, narzędzia marketingowe i inne, dzięki czemu można płynnie wymieniać dane i lepiej zarządzać interakcjami użytkowników

Inteligentne interaktywne przewodniki mogą być spersonalizowane do użytkownika, zależnie od jego roli lub tego, co chce zrobić na platformie

Limity WalkMe

Raportowanie jest ograniczone w porównaniu do innych opcji

Ceny WalkMe

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

WalkMe oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (340+ recenzji)

4.5/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4. Intro.js

Via Intro.js Intro.js jest jedną z niewielu alternatyw Whatfix o otwartym kodzie źródłowym. Jest to lekka alternatywa dla niektórych bardziej rozbudowanych opcji z tej listy.

Intro.js jest szeroko stosowany przez programistów i zespoły produktowe do tworzenia interaktywnych wycieczek po produktach i aplikacji internetowych. Co więcej, Intro.js jest jednym z bardziej opłacalnych rozwiązań do cyfrowej adaptacji, które mogą pomóc zwiększyć wydajność i zaangażowanie użytkowników.

Najlepsze funkcje Intro.js

Super konfigurowalna alternatywa Whatfix, dzięki czemu można łatwo zmienić wygląd i styl wycieczek, aby dopasować je do marki organizacji

Doskonale nadaje się do tworzenia zawartości wprowadzającej użytkowników na urządzenia mobilne, ponieważ łatwo dostosowuje się do urządzeń i ekranów o różnych rozmiarach

Umożliwia tworzenie interaktywnych wycieczek z animowanymi elementami, podpowiedziami, hotspotami i innymi elementami, dzięki czemu można wyjść poza statyczną nakładkę, aby przyciągnąć uwagę użytkowników i zwiększyć ich zaangażowanie

Limity Intro.js

Nie oferuje wielu funkcji, które można znaleźć w innych platformach adopcji cyfrowej na tej liście

Ogromna krzywa uczenia się, jeśli nie czujesz się komfortowo z językami kodowania

Ceny Intro.js

Free do użytku osobistego, ale należy zakupić licencję komercyjną na aplikacje, strony internetowe i wtyczki

Starter: $9.99 za dożywotnią licencję na jeden projekt

$9.99 za dożywotnią licencję na jeden projekt Business: $49.99 za dożywotnią licencję na pięć projektów

$49.99 za dożywotnią licencję na pięć projektów Premium: 299,99 USD za dożywotnią licencję na nieograniczoną liczbę projektów

Intro.js oceny i recenzje

N/A

5. Aplikacje

Via Aplikacje Appcues to oparta na chmurze alternatywa Whatfix, która świetnie nadaje się dla zdalnych Teams i zespołów w różnych lokalizacjach. Oferuje kreator typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia przepływów onboardingu pracowników i procesów onboardingu użytkowników bez znajomości kodowania.

Appcues oferuje również doskonałe, dogłębne funkcje analityczne do śledzenia zaangażowania użytkowników, wdrażania funkcji i korzystania z produktu. Spersonalizowane doświadczenie produktu ma również wiele do zrobienia, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników i pomóc skrócić ich czas wdrażania.

Najlepsze funkcje Appcues

Wyzwala doświadczenia produktowe w oparciu o zachowanie użytkownika, takie jak widoki stron, działania lub atrybuty użytkownika, aby upewnić się, że użytkownicy otrzymują odpowiednie przepływy onboardingowe, gdy ich potrzebują

Zaawansowane funkcje analityczne pozwalają śledzić zaangażowanie użytkowników i identyfikować sposób interakcji użytkowników z produktem, co może pomóc w podejmowaniu mądrzejszych decyzji opartych na danych w przyszłości

Świetne narzędzia, takie jak slajdy, podpowiedzi i hotspoty, mogą sprawić, że użytkownicy będą bardziej zaangażowani i dowiedzą się o nowych funkcjach i opcjach na platformie

Wszystko jest przyjazne dla urządzeń mobilnych

Limity Appcues

Dokumentacja onboardingu jest limitowana, więc może być konieczne szukanie odpowiedzi

Ceny Appcues

Essentials: 249 USD/miesiąc płatne rocznie

249 USD/miesiąc płatne rocznie Growth: $879/miesiąc płatne rocznie

$879/miesiąc płatne rocznie Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Appcues oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 280 recenzji)

4,6/5 (ponad 280 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

6. Stonly

Via Stonly Stonly to rozwiązanie do wdrażania pracowników i cyfrowej adopcji, koncentrujące się na spersonalizowanych wskazówkach i wsparciu. Platforma wykorzystuje Narzędzia AI aby pomóc organizacjom w tworzeniu bardziej efektywnych przepływów onboardingu. Dzięki kreatorowi typu "przeciągnij i upuść" i podejściu zorientowanemu na urządzenia mobilne, jest to wszechstronne rozwiązanie do szkolenia pracowników i wdrażania produktów.

Najlepsze funkcje Stonly

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie doświadczeń produktowych i przepływów wdrażania

Spostrzeżenia oparte na AI analizują zachowanie użytkowników i dostarczają popartych danymi informacji zwrotnych w celu optymalizacji strategii cyfrowej adopcji

Funkcje analizy predykcyjnej mogą pomóc w określeniu obszarów, w których użytkownicy mogą mieć trudności z produktem, dzięki czemu można tworzyć proaktywne przewodniki, aby zapobiec frustracji

Ograniczenia Stonly

Brak niestandardowych opcji, które niektórzy użytkownicy mogą uznać za istotne

Ceny Stonly

Small Business: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowych informacji cenowych

Oceny i recenzje Stonly

G2: 4.8/5 (ponad 110 recenzji)

4.8/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

7. Userlane

Via Userlane Userlane to przyjazna dla użytkownika platforma adopcji produktów. Przyjmuje podejście oparte na danych do adopcji użytkowników. Korzystając z inteligentnych podpowiedzi i podpowiedzi, Userlane tworzy wskazówki w aplikacji, aby uczyć użytkowników o funkcjach i cyklach pracy. Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Whatfix, jest to wygodne narzędzie do szkolenia użytkowników i wskazówek na ekranie.

Najlepsze funkcje Userlane

Proaktywne wskazówki na ekranie mogą identyfikować potencjalne przeszkody lub obszary, w których użytkownicy mają trudności. Następnie może dostarczyć wskazówek, które pomogą zmniejszyć potencjalne frustracje

Userlane tworzy praktyczne spostrzeżenia na podstawie danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wiesz, gdzie musisz poprawić wrażenia z wdrażania i zoptymalizować strategię cyfrowej adopcji

Może być łatwo skalowany wraz z rozwojem firmy, więc jest to doskonała opcja dla firm każdej wielkości, które koncentrują się na zwiększaniu powodzenia klientów w dłuższej perspektywie

Limity Userlane

Opcje raportowania i analizy są ograniczone

Cennik Userlane

Kontakt w celu uzyskania niestandardowych informacji cenowych

Oceny i recenzje Userlane

G2: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

4.7/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (45+ opinii)

8. Intercom

Via Intercom Intercom to platforma do wdrażania użytkowników, która koncentruje się na konwersacyjnej obsłudze klienta opartej na AI. Funkcje wsparcia konwersacyjnego pozwalają organizacjom na dostarczać spersonalizowane wiadomości użytkownikom w oparciu o ich potrzeby, zwiększając powodzenie obsługi klienta i zmniejszając koszty wsparcia. To świetny sposób na pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów bez obciążania wewnętrznych systemów.

Intercom - najlepsze funkcje

Ustawienie powiadomień na podstawie kontekstu i podpowiedzi użytkownika, proaktywne podejście do obsługi klienta i zmniejszenie potencjalnego odejścia

Praktyczne spostrzeżenia zapewniają informacje zwrotne od klientów i dane użytkowników w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybciej reagować na problemy i optymalizować wdrażanie użytkowników

Integruje się z wieloma aplikacjami i programami, które już znajdują się w twoim stosie technologicznym, dzięki czemu możesz udostępniać dane i uzyskać bardziej holistyczny widok podróży klienta

Limity Intercomu

Użytkownicy twierdzą, że chcieliby mieć więcej sposobów na sortowanie i zarządzanie wieloma czatami

Cennik Intercomu

Essential: $39 za licencję miesięcznie

$39 za licencję miesięcznie Zaawansowany: $99 za licencję miesięcznie

$99 za licencję miesięcznie Ekspert: 139 USD za licencję miesięcznie

Intercom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2 900 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,000 recenzji)

9. Pendo

Via Pendo Pendo wyróżnia się spośród innych alternatyw Whatfix możliwością ujednolicenia wdrażania użytkowników i wsparcia technicznego. DAP pomaga organizacjom zrozumieć zachowanie użytkowników i ułatwia ich przyjęcie dzięki wskazówkom w aplikacji, możliwościom analitycznym i gromadzeniu opinii użytkowników.

Najlepsze funkcje Pendo

Pendo umożliwia tworzenie solidnych wskazówek w aplikacji, w tym komunikatów w aplikacji, przewodników i podpowiedzi, aby pomóc nowym użytkownikom w poruszaniu się po funkcjach platformy cyfrowej

Doskonałe gromadzenie opinii pomaga organizacjom gromadzić spostrzeżenia i sugestie od użytkowników, co w połączeniu z analizą produktu może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących przyszłego rozwoju produktu

Umożliwia segmentację użytkowników na podstawie ich zachowań lub atrybutów, dzięki czemu można kierować do nich wiadomości w oparciu o ich potrzeby

Limity Pendo

Może być jedną z droższych opcji na tej liście

Ceny Pendo

Free dla maksymalnie 500 aktywnych użytkowników miesięcznie

Kontakt w celu uzyskania niestandardowych informacji cenowych

Oceny i recenzje Pendo

G2: 4.4/5 (ponad 1300 recenzji)

4.4/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (210+ opinii)

10. Gainsight

Via Gainsight Gainsight to DAP koncentrujący się na integracji zarządzania relacjami z klientami (CRM). Integracja ta pozwala na całościowy widok doświadczeń klientów, śledzenie interakcji i trendów w celu lepszego informowania zespołów ds. powodzenia klienta. Dzięki doskonałej analityce Gainsight może pomóc w przewidywaniu zachowań użytkowników, proaktywnym reagowaniu na problemy oraz zwiększaniu adopcji i retencji oprogramowania.

Najlepsze funkcje Gainsight

Automatyzacja zaangażowania klientów poprzez wysyłanie spersonalizowanych rekomendacji produktów, wyzwalacze w aplikacji lub automatyzację interakcji z obsługą klienta

Funkcja analizy behawioralnej zapewnia dane o użytkownikach w czasie rzeczywistym, pomagając organizacjom identyfikować wzorce, a następnie segmentować użytkowników w oparciu o ich potrzeby, personalizując funkcje i doświadczenia związane z wdrażaniem

Bezproblemowa integracja z popularnymi platformami CRM pomaga śledzić interakcje z klientami od początku do końca i zrozumieć, jak najlepiej dotrzeć do klientów i zapewnić im wsparcie

Limity Gainsight

Tworzenie raportów nie jest zbyt intuicyjne, więc uzyskanie potrzebnych danych może zająć trochę czasu

Ceny Gainsight

Kontakt w celu uzyskania niestandardowych informacji cenowych

Gainsight oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

4,4/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Inne narzędzia onboardingowe

Wzmocnij swoje wdrożenie: SPO, zadania i formularze - bez wysiłku dzięki ClickUp Szukasz więcej alternatyw dla Whatfix? Dodaj ClickUp do listy.

ClickUp, choć lepiej znany jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, oferuje zaawansowane funkcje, które można wykorzystać do usprawnienia procesu wdrażania użytkowników. Możesz go używać we wszystkich swoich operacjach biznesowych jako zamiennik lub uzupełnienie Oprogramowanie do dokumentacji IT , planowanie komunikacji narzędzia i nie tylko. Dokumenty ClickUp może pomóc w stworzeniu scentralizowanego huba wiedzy dla materiałów onboardingowych. Możesz tworzyć, przechowywać i zarządzać Standardowe procedury operacyjne (SOP) dla swojej platformy cyfrowej lub zarządzaj solidnym dokumentacja oprogramowania biblioteka. Udostępnianie swoich SOP nowym użytkownikom; zawsze będą mieli dostęp do najbardziej aktualnych informacji, gdy będą potrzebne.

Utrzymuj wszystkich na bieżąco dzięki Zadania ClickUp . Używaj zadań do tworzenia niestandardowych przepływów onboardingowych, które krok po kroku prowadzą nowych użytkowników przez Twoją witrynę lub aplikację.

Możesz przypisywać zadania do określonych użytkowników i ustawić automatyczne uzupełnianie zadań na podstawie określonych działań. To doskonały sposób na zapewnienie, że nowi użytkownicy są na właściwym tropie i nic nie zostanie pominięte.

Zwiększ swoją kolekcję opinii dzięki Widok formularza ClickUp . Twórz niestandardowe formularze dostarczane nowym użytkownikom, aby zbierać dane na temat ich doświadczeń związanych z wdrażaniem. Jest to pomocny sposób na zidentyfikowanie obszarów niejasności lub określenie, w jaki sposób udoskonalić proces wdrażania i upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb klientów.

Chcesz zobaczyć, jak ClickUp może pomóc w procesie wdrażania użytkowników? Zacznij od Free Niestandardowy szablon wdrażania klienta .

Dostosuj swój cykl pracy i stwórz cyfrowy proces adopcji, który usprawni onboarding. Dzięki lepszemu onboardingowi można osiągnąć szybszy wskaźnik adopcji, większą satysfakcję użytkowników i lepsze wykorzystanie produktu.

Wyposaż swoich niestandardowych klientów w wiedzę potrzebną do powodzenia w korzystaniu z Twojego produktu. Zacznij już dziś, rejestrując się na darmowe konto ClickUp .