10 najlepszych alternatyw Google Trends dla marketerów w 2024 roku

Trudno jest nadążyć za pojawiającymi się tematami i przewidzieć, co ludzie polubią w następnej kolejności.

Google Trends świetnie nadaje się do wyszukiwania istotnych słów kluczowych. Pomaga dostrzec trendy i pokazuje wzloty i upadki gorących tematów, ułatwiając planowanie działań kalendarz zawartości dla Twojej marki.

Google Trends ma jednak swoje limity. Często będziesz musiał sparować je z dodatkowym oprogramowaniem, takim jak narzędzia SEO i wyszukiwania trendów marketingowych, aby uzyskać bardziej kompleksowe dane, różnorodne spostrzeżenia dotyczące słów kluczowych i popularne tematy na różnych platformach i w różnych branżach.

Aby zbudować solidną strategię marketingową, musisz rozpoznać badania słów kluczowych lub trendy. Ważne jest, aby wyjść poza poleganie na Google Trends i objąć wszystkie aspekty planu marketingowego.

Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw Google Trends dla marketerów w 2023 roku. Dokładnie sprawdziliśmy je pod kątem cen, funkcji, recenzji i dokładności.

Czego należy szukać w alternatywach dla Google Trends?

Wybierając alternatywę dla Google Trends, należy wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki. Oto szczegółowy przewodnik do rozważenia:

Różnorodność danych: Szukaj platform, które wykraczają poza podstawowe trendy wyszukiwania, oferując wgląd z różnych źródeł z wielu platform i branż

10 najlepszych alternatyw dla Google Trends

1. Wzmianki.com

przez Wzmianki Mention.com to narzędzie do monitorowania w czasie rzeczywistym, idealne do śledzenia określonych słów kluczowych na różnych platformach mediów społecznościowych, forach, blogach i serwisach informacyjnych.

Śledzi świadomość marki, nastroje klientów i zaangażowanie dla określonych słów kluczowych i tematów. Oprócz śledzenia, wzmianki.com pomagają w połączeniu z odbiorcami w mediach społecznościowych i publikowaniu zawartości w celu zwiększenia obecności w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje wzmianek:

Dane w czasie rzeczywistym w różnych metrykach: Monitoruj i śledź nagłe wzrosty i spadki wzmianek o słowach kluczowych w całej sieci i uzyskaj wgląd w zaangażowanie użytkowników i obecność w mediach społecznościowych

Monitoruj i śledź nagłe wzrosty i spadki wzmianek o słowach kluczowych w całej sieci i uzyskaj wgląd w zaangażowanie użytkowników i obecność w mediach społecznościowych Analiza konkurencji: Zrozumienie strategii stosowanych przez rywali i uzyskanie wglądu w ich obecność i zaangażowanie w mediach społecznościowych, aby pozostać na czele gry dzięki szczegółowej analizie konkurencji

Zrozumienie strategii stosowanych przez rywali i uzyskanie wglądu w ich obecność i zaangażowanie w mediach społecznościowych, aby pozostać na czele gry dzięki szczegółowej analizie konkurencji Zarządzanie kanałami społecznościowymi : Organizuj, planuj i analizuj swoje kanały społecznościowe bez wysiłku, korzystając z wielokanałowego kalendarza redakcyjnego

: Organizuj, planuj i analizuj swoje kanały społecznościowe bez wysiłku, korzystając z wielokanałowego kalendarza redakcyjnego Monitorowanie marki online: Użyj wzmiankizarządzanie marką funkcji do mierzenia wskaźników reputacji, wskazywania współpracy z mediami, proaktywnego monitorowania i rozwiązywania kryzysów oraz wzmacniania swojej markistrategia marki Wzmianki o limitach:

Brakuje niektórych standardowych funkcji: Nie można znaleźć funkcji takich jak przechwytywanie danych historycznych po utworzeniu wyszukiwania logicznego

Nie można znaleźć funkcji takich jak przechwytywanie danych historycznych po utworzeniu wyszukiwania logicznego Wyszukiwanie jest ograniczone : Ze względu na nieodpowiednie konfiguracje wyszukiwania istnieje znaczne ryzyko przeoczenia istotnych wzmianek

: Ze względu na nieodpowiednie konfiguracje wyszukiwania istnieje znaczne ryzyko przeoczenia istotnych wzmianek Przestarzały interfejs: Użytkownicy uważają, że interfejs jest niezgrabny jak na dzisiejsze standardy

Ceny wzmianek:

Plan indywidualny: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Profesjonalny plan: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Pro Plus: 179 USD/miesiąc na użytkownika

179 USD/miesiąc na użytkownika Firma: Niestandardowy cennik

Wzmianki w ocenach i recenzjach:

G2: 4.3/5 (400+ recenzji)

4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 250 opinii)

2. Similarweb

przez Similarweb Similarweb pomaga firmom, analitykom rynku i marketerom odkrywać możliwości, identyfikować ryzyko i podejmować decyzje oparte na danych bez większego zamieszania.

Śledzi niestandardowe zachowania klientów, analizuje trendy rynkowe i daje wgląd w strategię marketingową rywali. Wskazuje nawet słowa kluczowe i zawartość, które osiągają lepsze wyniki.

Niedawno zaktualizowana platforma v3 jeszcze bardziej zwiększa wydajność, dzięki czemu analiza jest szybsza i dokładniejsza.

Najlepsze funkcje Similarweb:

Rozszerzenie danych o ruchu: Widok danych o ruchu dla każdej witryny, która gromadzi ponad 10 000 odwiedzin miesięcznie. Uzyskaj widok z lotu ptaka na wydajność swojej witryny online dzięki takim wskaźnikom, jak współczynnik odrzuceń, liczba stron na wizytę i średni czas trwania wizyty

Widok danych o ruchu dla każdej witryny, która gromadzi ponad 10 000 odwiedzin miesięcznie. Uzyskaj widok z lotu ptaka na wydajność swojej witryny online dzięki takim wskaźnikom, jak współczynnik odrzuceń, liczba stron na wizytę i średni czas trwania wizyty Podział na wiele platform: Uzyskaj dogłębną analizę ruchu skategoryzowaną według kanałów, w tym wykresy porównawcze, takie jak e-mail w porównaniu z reklamami, społecznościowe w porównaniu z wyszukiwaniem oraz segmentacja na podstawie regionu, grup wiekowych i danych demograficznych

Uzyskaj dogłębną analizę ruchu skategoryzowaną według kanałów, w tym wykresy porównawcze, takie jak e-mail w porównaniu z reklamami, społecznościowe w porównaniu z wyszukiwaniem oraz segmentacja na podstawie regionu, grup wiekowych i danych demograficznych Rozszerzenie Chrome: Wyświetla dane o ruchu w witrynie dla dowolnej witryny w określonych ramach czasowych i dostarcza rankingi stron lub witryn w czasie rzeczywistym bezpośrednio z przeglądarki

Wyświetla dane o ruchu w witrynie dla dowolnej witryny w określonych ramach czasowych i dostarcza rankingi stron lub witryn w czasie rzeczywistym bezpośrednio z przeglądarki Filtrowanie regionalne i wskaźniki wzrostu: Uzyskanie wglądu w wydajność geograficzną witryny i dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących głównych źródeł ruchu i strategii wzrostu, wizualnie przedstawionych za pomocą wartości procentowych, wykresów i wykresów kołowych

Limity Similarweb:

Okno danych ograniczone: Rozszerzenie Similarweb jest ograniczone do wyświetlania danych tylko z ostatnich sześciu miesięcy

Rozszerzenie Similarweb jest ograniczone do wyświetlania danych tylko z ostatnich sześciu miesięcy Dokładność nie jest najlepsza: Podczas gdy metryki oferują dokładność kierunkową, mogą nie zapewniać precyzyjnych liczb wolumenu bezwzględnego

Podczas gdy metryki oferują dokładność kierunkową, mogą nie zapewniać precyzyjnych liczb wolumenu bezwzględnego Ustawienie funkcji na wyższych poziomach: Kilka zaawansowanych funkcji jest zablokowanych na wyższych poziomach cenowych

Ceny Similarweb:

Indywidualny plan: Free Plan: Bezpłatny

Free Plan: Bezpłatny Professional Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Similarweb:

G2: 4.5/5 (900+ opinii)

4.5/5 (900+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 250 opinii)

3. Buzzsumo

przez BuzzSumo Buzzsumo jest wszechstronnym narzędzie do marketingu zawartości które pomaga w różnych strategiach marketingowych, od docierania i odkrywania po badania i monitorowanie.

Wykorzystaj kompleksową bazę danych dziennikarzy obejmującą 700 tys. aktywnych profesjonalistów, z 330 tys. miesięcznych aktualizacji profili, aby połączyć się z osobami o dużym wpływie, wykazującymi silne zaangażowanie społeczne.

Narzędzie pitchingowe AI zapewnia bardziej niszowe wyniki tematyczne, umożliwiając szybkie pisanie odpowiednich pitchów. Możesz uzyskać dostęp do trendów w czasie rzeczywistym, historii wirusowych i ośmiu miliardów artykułów na całym świecie, ułatwiając generowanie pomysłów na zawartość i dogłębną analizę obejmującą okres od 15 minut do pięciu lat.

Najlepsze funkcje BuzzSumo:

AI-powered writer: Szybsze komponowanie skutecznych pitchy dzięki wbudowanej funkcji BuzzsumoNarzędzie pitchingowe AI do opracowaniapomysły na pitch i generować kompozycje, które rezonują z celami odbiorców

Szybsze komponowanie skutecznych pitchy dzięki wbudowanej funkcji BuzzsumoNarzędzie pitchingowe AI do opracowaniapomysły na pitch i generować kompozycje, które rezonują z celami odbiorców Rozbudowane opcje wyszukiwania: Dostęp do archiwum ponad 8 miliardów artykułów internetowych w celu uzyskania inspiracji i cennych spostrzeżeń

Dostęp do archiwum ponad 8 miliardów artykułów internetowych w celu uzyskania inspiracji i cennych spostrzeżeń Dogłębny monitoring: Użyj narzędzi do śledzenia Buzzsumo, aby dokładnie śledzić wzmianki, trendy i aktualizacje oraz uzyskać wgląd w konkurencję, aby pozostać na czele wyścigu

Użyj narzędzi do śledzenia Buzzsumo, aby dokładnie śledzić wzmianki, trendy i aktualizacje oraz uzyskać wgląd w konkurencję, aby pozostać na czele wyścigu Narzędzia do lepszej strategii i planowania zawartości: Odkrywaj i filtruj zawartość w oparciu o zaangażowanie odbiorców i popularne tematy

Limity BuzzSumo:

Szeroka struktura cenowa: Użytkownicy uważają, że Buzzsumo jest drogie

Użytkownicy uważają, że Buzzsumo jest drogie Wątpliwości dotyczące dokładności: Funkcja Topic Explorer nie jest pomocna i dokładna, ponieważ ma tendencję do wyświetlania wszystkich słów w jednym panelu

Funkcja Topic Explorer nie jest pomocna i dokładna, ponieważ ma tendencję do wyświetlania wszystkich słów w jednym panelu Okazjonalnie nieistotne wzmianki: Czasami wzmianki i alerty dostarczane przez Buzzsumo są mało konkretne

Ceny BuzzSumo:

Indywidualnie: $199/miesiąc za użytkownika

$199/miesiąc za użytkownika Dla agencji: 299 USD/miesiąc za pięciu użytkowników

299 USD/miesiąc za pięciu użytkowników Suite: $499/miesiąc dla 10 użytkowników

$499/miesiąc dla 10 użytkowników Enterprise: $999/miesiąc dla 30 użytkowników

Oceny i recenzje BuzzSumo:

G2: 4.5/5 (100+ recenzji)

4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4. Eksplodujące tematy

przez Eksplodujące tematy Exploding Topics skanuje sieć w poszukiwaniu trendów w różnych kategoriach. Odkryj popularne tematy i nadchodzące produkty, zanim reszta rynku otrzyma podpowiedź.

Exploding Topics przewyższa Google Trends, pozwalając ci badać i odkrywać nowe trendy, których możesz nie znać. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać obszar zainteresowań i pozwolić narzędziu zrobić resztę.

Najlepsze funkcje Exploding Topics:

Inteligentna analiza trendów: Odkryj nadchodzące i szybko rozwijające się trendy na długo ponad rok przed ich pojawieniem się na rynku, korzystając z inteligentnego algorytmu wykrywania trendów, który wykorzystuje miliony punktów danych

Odkryj nadchodzące i szybko rozwijające się trendy na długo ponad rok przed ich pojawieniem się na rynku, korzystając z inteligentnego algorytmu wykrywania trendów, który wykorzystuje miliony punktów danych Rozszerzona analiza: Dowiedz się o najskuteczniejszych wyszukiwaniach, rozmowach i wzmiankach w Internecie,

Dowiedz się o najskuteczniejszych wyszukiwaniach, rozmowach i wzmiankach w Internecie, Szeroka oś czasu: Dostęp i analiza danych historycznych obejmujących nawet 15 lat lub zaledwie trzy miesiące, a także otrzymywanie natychmiastowych alertów o trendach w czasie rzeczywistym

Dostęp i analiza danych historycznych obejmujących nawet 15 lat lub zaledwie trzy miesiące, a także otrzymywanie natychmiastowych alertów o trendach w czasie rzeczywistym Dostęp do API: Zanurz się w nadchodzących trendach w różnych sektorach, takich jak SaaS, finanse, zdrowie, biznes, DTC, edtech, CPG i nie tylko

Limity eksplodujących tematów:

Czasami niedokładne: Wysoka zmienność trendów często prowadzi do mylących wskaźników wzrostu

Wysoka zmienność trendów często prowadzi do mylących wskaźników wzrostu Brak podsumowania : Pokazuje tylko trendy bez żadnych informacji na ich temat

: Pokazuje tylko trendy bez żadnych informacji na ich temat Brak możliwości dostosowania: Ma minimalne możliwości dostosowania i brakuje mu integracji z kilkoma rozwiązaniami strony głównej w przeglądarce

Cennik Exploding Topics:

Plan indywidualny: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Plan inwestorski: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Business Plan: $299/miesiąc na użytkownika

Eksplodujące tematy - oceny i recenzje:

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Za mało ocen

5. Keywordtool.io

przez Narzędzie słów kluczowych Keywordtool to sprytne narzędzie, które automatycznie wyszukuje najlepsze słowa kluczowe za pomocą Google Autocomplete.

Jest to potężna alternatywa dla Google Trends i Google Keyword Planner, ponieważ darmowa wersja tego narzędzia słów kluczowych może wygenerować ponad 750 propozycji słów kluczowych z długiego ogona dla tylko jednego wyszukiwanego hasła. Jest to nieocenione narzędzie dla osób zajmujących się marketingiem zawartości i data powstania zawartości .

Najlepsze funkcje Keywordtool.io:

Bez kłopotów z logowaniem: Przejdź od razu do generowania słów kluczowych bez marnowania czasu na tworzenie konta

Przejdź od razu do generowania słów kluczowych bez marnowania czasu na tworzenie konta Niezawodność w centrum uwagi: Skoncentruj się na generowaniu słów kluczowych dzięki solidnemu algorytmowi Keywordtool, który działa bezbłędnie przez 99,9% czasu

Skoncentruj się na generowaniu słów kluczowych dzięki solidnemu algorytmowi Keywordtool, który działa bezbłędnie przez 99,9% czasu Niezrównane wyniki: Natychmiastowe generowanie ponad 750 słów kluczowych z długim ogonem. Uzyskaj dostęp do sugestii słów kluczowych z rzeczywistych zapytań użytkowników w celu tworzenia zawartości, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, reklam typu pay-per-click lub innych działań marketingowych

Natychmiastowe generowanie ponad 750 słów kluczowych z długim ogonem. Uzyskaj dostęp do sugestii słów kluczowych z rzeczywistych zapytań użytkowników w celu tworzenia zawartości, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, reklam typu pay-per-click lub innych działań marketingowych Międzynarodowe wsparcie SEO: Płatne plany obejmują wszystkie domeny i języki Google, oferując dokładne dane dotyczące liczby wyszukiwań, kosztu kliknięcia i konkurencji Google Ads w 192 obsługiwanych krajach, 50 236 konkretnych lokalizacjach i 46 językach

Limity Keywordtool.io:

Nie najdokładniejsze dane: Dokładność danych mogłaby zostać zwiększona, ponieważ od czasu do czasu występują rozbieżności między danymi dotyczącymi liczby wyszukiwań w Google a innymi wynikami słów kluczowych

Dokładność danych mogłaby zostać zwiększona, ponieważ od czasu do czasu występują rozbieżności między danymi dotyczącymi liczby wyszukiwań w Google a innymi wynikami słów kluczowych Funkcje zablokowane na wyższych poziomach: Niektóre istotne funkcje, takie jak wolumen wyszukiwania, są zablokowane na wyższych poziomach cenowych

Niektóre istotne funkcje, takie jak wolumen wyszukiwania, są zablokowane na wyższych poziomach cenowych Wysoka cena: Płatne plany nie są najbardziej opłacalne na rynku

Cennik Keywordtool.io:

Wersja Free: Dostępna

Dostępna Pro Plus: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Pro Basic: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Pro Business: $159/miesiąc dla 10 użytkowników

Keywordtool.io oceny i recenzje:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

6. Treendly

przez Treendly Treendly to kolejny wszechstronny i zdolny wpis, który kompiluje i dostarcza szczegółowych informacji na temat nowych i wyselekcjonowanych trendów.

Posiada wszystkie funkcje, których można oczekiwać od narzędzia do analizy słów kluczowych w 2023. Natychmiastowe badanie trendów i sezonowości dowolnego tematu lub słowa kluczowego w różnych regionach.

Zgromadzone przez Treendly studia przypadków zapewniają cenny wgląd w to, jak trendy działają w określonych branżach.

Najlepsze funkcje Treendly:

Trend curation: Tworzenie i zarządzanie ekskluzywną kolekcją trendów bez wysiłku w ramach pulpitu z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Tworzenie i zarządzanie ekskluzywną kolekcją trendów bez wysiłku w ramach pulpitu z aktualizacjami w czasie rzeczywistym Monitorowanie branży: Identyfikacja dobrze prosperujących i upadających branż w określonych ramach czasowych w celu podejmowania świadomych decyzji opartych na danych i dostrajania strategii SEO

Identyfikacja dobrze prosperujących i upadających branż w określonych ramach czasowych w celu podejmowania świadomych decyzji opartych na danych i dostrajania strategii SEO Inteligentne sugestie powiązanych słów kluczowych: Przeglądaj powiązane słowa kluczowe, których ludzie szukają na popularnych stronach internetowych związanych z dowolnym interesującym Cię tematem

Przeglądaj powiązane słowa kluczowe, których ludzie szukają na popularnych stronach internetowych związanych z dowolnym interesującym Cię tematem Prognozowanie trendów: Korzystaj z algorytmów predykcyjnych, które wykorzystują segmentację nastrojów niestandardowych klientów i analizę trendów rynkowych, aby dokładnie prognozować, jak dany trend będzie prawdopodobnie działał w nadchodzących miesiącach

Limity Treendly:

Limitowany plan Starter: Podstawowy plan oferuje ograniczone funkcje

Podstawowy plan oferuje ograniczone funkcje Brak możliwości dostępu do niestandardowych raportów: Podstawowi użytkownicy nie mają możliwości dostępu do niestandardowych raportów

Podstawowi użytkownicy nie mają możliwości dostępu do niestandardowych raportów Wysoka cena w porównaniu do konkurencji: Nie jest to najbardziej przyjazna dla kieszeni opcja

Ceny Treendly:

Plan Free: Dostępny

Dostępny Plan startowy: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Treendly:

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

7. Yandex

przez Yandex Narzędzie początkowo przeznaczone dla rosyjskiej publiczności, Yandex zdobyło obecnie rynek globalny. Rozszerza usługi badania słów kluczowych i dostarcza statystyki dla wyszukiwanego słowa kluczowego lub frazy.

Yandex zawiera również listę podobnych wyszukiwań dokonanych przez innych na to samo słowo lub frazę. Przedstawia oczekiwaną liczbę wyświetleń, jaką marka może uzyskać, używając tego słowa jako słowa kluczowego.

Statystyki słów kluczowych Yandex wyróżniają się ze względu na możliwość prezentowania statystyk słów kluczowych w różnych regionach.

Najlepsze funkcje Yandex:

Wsparcie wielojęzyczne: Yandex Search obsługuje wiele języków, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie w różnych językach

Yandex Search obsługuje wiele języków, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie w różnych językach Sugestie wyszukiwania: Oferuje wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym, gdy użytkownicy wpisują zapytania, usprawniając proces wyszukiwania poprzez przyspieszenie i udoskonalenie wyników

Oferuje wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym, gdy użytkownicy wpisują zapytania, usprawniając proces wyszukiwania poprzez przyspieszenie i udoskonalenie wyników Wyniki specyficzne dla regionu: Yandex oferuje statystyki słów kluczowych w różnych regionach, umożliwiając skuteczne geograficzne kierowanie do klientów

Yandex oferuje statystyki słów kluczowych w różnych regionach, umożliwiając skuteczne geograficzne kierowanie do klientów Algorytm indeksowania: Yandex wykorzystuje wewnętrzny algorytm indeksowania, który zapewnia bardziej trafne wyniki, wyróżniając go na tle innych narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych

Limity Yandex:

Brak prywatności : Yandex nie posiada opcji trybu prywatnego, co uniemożliwia użytkownikom zachowanie poufności wyników wyszukiwania

: Yandex nie posiada opcji trybu prywatnego, co uniemożliwia użytkownikom zachowanie poufności wyników wyszukiwania Mniejsza trafność: Niektórzy użytkownicy skarżą się, że wyniki wyszukiwania słów kluczowych w Yandex są mniej trafne w porównaniu z innymi narzędziami, takimi jak Google Trends

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że wyniki wyszukiwania słów kluczowych w Yandex są mniej trafne w porównaniu z innymi narzędziami, takimi jak Google Trends Mniej przyjazny dla użytkownika: Kolejną wadą korzystania z Yandex do wyszukiwania słów kluczowych jest brak przyjazności dla użytkownika w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Yandex:

Free

Oceny i recenzje Yandex:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

8. Trend Hunter

przez Trend Hunter Trend Hunter wyróżnia się wskazywaniem aktualnych trendów, szczególnie w przypadku produktów fizycznych. Umożliwia on zapoznanie się z najnowszymi trendami online na platformach takich jak TikTok, Instagram i Twitter.

W przeciwieństwie do badań opartych na słowach kluczowych Google Trends, Trend Hunter nie pełni podobnej funkcji, ale umożliwia wyszukiwanie najnowszych trendów. Codziennie oferuje wiele innowacyjnych pomysłów, wirusowych wiadomości i popkulturowych spostrzeżeń.

Najlepsze funkcje Trend Hunter:

Identyfikacja trendów: Identyfikacja i wykorzystanie najnowszych trendów w celu włączenia ich do strategii marketingowych

Identyfikacja i wykorzystanie najnowszych trendów w celu włączenia ich do strategii marketingowych Wyniki wieloplatformowe: Trend Hunter identyfikuje i prezentuje trendy w różnych aplikacjach, takich jak Instagram, Twitter, TikTok itp

Trend Hunter identyfikuje i prezentuje trendy w różnych aplikacjach, takich jak Instagram, Twitter, TikTok itp Narzędzie do odkrywania: Podgląd popularnych trendów marketingowych wykorzystywanych przez różne marki

Podgląd popularnych trendów marketingowych wykorzystywanych przez różne marki Ogromna baza danych trendów: Wyposaż się w ogromną bazę danych trendów z całego świata

Ograniczenia Trend Hunter:

Brak badania słów kluczowych: Choć uważany za zamiennik Google Trends, nie pozwala na badanie słów kluczowych do zrobienia identyfikacji kluczowych terminów

Choć uważany za zamiennik Google Trends, nie pozwala na badanie słów kluczowych do zrobienia identyfikacji kluczowych terminów Brak konkretnych badań: Trend Hunter pozwala jedynie na wyszukiwanie ogólnych trendów, które są obecne na rynku, a nie na uzyskanie szczegółowych informacji na temat statystyk słów kluczowych

Ceny Trend Hunter:

Dostępny plan Free:

Pro: 199 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trend Hunter:

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

9. Semrush

Via Semrush Semrush jest faworytem wśród marketerów internetowych, okrzykniętym wszechstronną platformą marketingową zapewniającą różnorodne narzędzia do strategii zawartości.

Jedną z najbardziej cenionych funkcji Semrush jest możliwość śledzenia rankingów, umożliwiająca firmom monitorowanie rankingów stron i śledzenie zawartości konkurencji.

Oferuje ona szeroki zakres planów umożliwiających dostęp do najbardziej odpowiednich funkcji.

Najlepsze funkcje Semrush:

Analiza konkurencji: Semrush wyróżnia się tym, że oferuje śledzenie konkurencji, dostarczając cennych spostrzeżeń do tworzenia skutecznych strategii marketingowych

Semrush wyróżnia się tym, że oferuje śledzenie konkurencji, dostarczając cennych spostrzeżeń do tworzenia skutecznych strategii marketingowych Niestandardowe plany: Oprogramowanie oferuje również niestandardowe plany dla firm o unikalnych wymaganiach

Oprogramowanie oferuje również niestandardowe plany dla firm o unikalnych wymaganiach Śledzenie rankingu: Monitorowanie rankingów stron i budowanie skutecznych strategii marketingowych dzięki funkcji śledzenia rankingu

Limity Semrush:

Złożoność: Choć przyjazny dla użytkownika, Semrush może potencjalnie przytłoczyć użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej ze względu na szyk funkcji

Choć przyjazny dla użytkownika, Semrush może potencjalnie przytłoczyć użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej ze względu na szyk funkcji Cena: Ze względu na rozszerzenie funkcji, Semrush może skłonić osoby bez wiedzy technicznej do płacenia za funkcje, z których mogą nie korzystać

Ze względu na rozszerzenie funkcji, Semrush może skłonić osoby bez wiedzy technicznej do płacenia za funkcje, z których mogą nie korzystać Cena w porównaniu do konkurencji: Semrush może być droższym narzędziem w porównaniu do innych podobnych narzędzi dostępnych za niższą cenę

Ceny Semrush:

Pro: $129.95 miesięcznie

$129.95 miesięcznie Guru: 249,95 dolarów miesięcznie

249,95 dolarów miesięcznie Business: $499.95 miesięcznie (dostępne plany niestandardowe)

Oceny i recenzje Semrush:

G2: 4.5/5 (1800+ recenzji)

4.5/5 (1800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2100 recenzji)

10. Insider Intelligence

przez Insider Intelligence Obsługiwany przez Business Insider i eMarketer, Insider Intelligence dostarcza informacji o trendach w różnych branżach. Zapewnia dostęp do narzędzi do prognozowania trendów i zawiera listę zawartości obejmującą wywiady z ekspertami, infografiki, artykuły i raporty.

Insider Intelligence to niezwykła baza zasobów, z której możesz korzystać i wykorzystywać zawartość spełniającą Twoje wymagania.

Najlepsze funkcje Insider Intelligence:

Dostęp do bogatych zasobów: Dostęp do szeregu zasobów i wiadomości

Dostęp do szeregu zasobów i wiadomości Prognozy trendów: Oprócz dostarczania biuletynów trendów, narzędzie to prezentuje również prognozy trendów, które można wykorzystać w swoich strategiach marketingowych

Oprócz dostarczania biuletynów trendów, narzędzie to prezentuje również prognozy trendów, które można wykorzystać w swoich strategiach marketingowych Regularne aktualizacje: Insider Intelligence wysyła trendy każdego dnia, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami

Insider Intelligence wysyła trendy każdego dnia, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami Kompleksowe pokrycie: Dostarcza dane przedstawiające najnowsze trendy w różnych branżach i kategoriach

Limity Insider Intelligence:

Specyficzne trendy : Insider Intelligence koncentruje się bardziej na najnowszych trendach niż na statystykach badań słów kluczowych

: Insider Intelligence koncentruje się bardziej na najnowszych trendach niż na statystykach badań słów kluczowych Czasami nieistotne: Nie można zaprzeczyć, że Insider Intelligence może dostarczać wyniki, które nie są bezpośrednio związane z pożądanymi wynikami

Nie można zaprzeczyć, że Insider Intelligence może dostarczać wyniki, które nie są bezpośrednio związane z pożądanymi wynikami Drogie: Informacje pozyskiwane za pośrednictwem Insider Intelligence można znaleźć za pomocą innych źródełnarzędzia marketingowe przy stosunkowo niższych kosztach

Ceny Insider Intelligence:

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Insider Intelligence:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

Inne narzędzia do planowania zawartości

Narzędzia SEO i analizy rynku są bez wątpienia nieocenione dla marek. Czy jednak rozważałeś platformy takie jak ClickUp? ClickUp wyróżnia się w następujących obszarach zarządzanie projektami i pomoc AI, znacznie usprawniając operacje i zwiększając wydajność firm takich jak Twoja.

ClickUp łączy Twoje Teams w celu planowania, śledzenia i współpracy nad dowolnym projektem - wszystko w jednym miejscu.

Integracja ClickUp AI z Dokumentami Google

Podczas korzystania z Dokumentów Google, ClickUp AI pomaga udoskonalić kopię w oparciu o Twoje potrzeby - upraszczając lub dodając złożoność, wstawiając tekst lub zmniejszając zawartość zgodnie z wymaganiami.

Oprócz udoskonalania istniejących tekstów, ClickUp pomaga w tworzeniu szkiców e-maili i blogów, skutecznie oszczędzając czas.

ClickUp AI tłumaczy również języki, sprawdza pisownię i gramatykę oraz generuje lukratywne pomysły, aby przezwyciężyć blok pisarski.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko

Zarządzanie projektami ClickUp

ClickUp umożliwia ustawienie pulpitów na żywo i połączenie cykli pracy w celu szybszej i wydajniejszej współpracy. Pomaga usprawnić planowanie i zarządzanie zawartością, uwalniając czas i optymalizując zadania związane z treścią.

Organizuj swoją pracę, zarządzaj projektami i automatyzuj powtarzające się zadania dzięki ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Wsparcie AI: Generowanie wysokiej jakości zawartości z wykorzystaniem AI

Generowanie wysokiej jakości zawartości z wykorzystaniem AI Wbudowany korektor: Włącz sprawdzanie pisowni, gramatyki i tłumaczenia na platformie ClickUp

Włącz sprawdzanie pisowni, gramatyki i tłumaczenia na platformie ClickUp Menedżer zawartości: Uprość zarządzanie projektami i planowanie dzięki funkcjiZarządzanie zawartością ClickUp *Wsparcie pomysłów: Dostarczaj kreatywne pomysły na zawartość i buduj strategie

Uprość zarządzanie projektami i planowanie dzięki funkcjiZarządzanie zawartością ClickUp *Wsparcie pomysłów: Dostarczaj kreatywne pomysły na zawartość i buduj strategie Ulepszanie: Dopracowanie tekstu, aby był bardziej angażujący i uproszczony dziękiClickUp marketing

Budowanie strategii i realizacja kampanie marketingowe z ClickUp

Limity ClickUp

Czas nauki: Niektórzy użytkownicy uważają, że korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga stromej krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Istnieją cztery różne plany cenowe oparte na wielkości zespołu i wymaganiach dotyczących funkcji:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Zrewolucjonizuj swój cykl pracy poza Google Trends dzięki ClickUp

Badając różnorodne alternatywy dla Google Trends, ClickUp wyłania się jako potęga dla marketerów.

Jego wieloaspektowe możliwości AI na nowo definiują wydajność, oferując wyrafinowane sugestie kopiowania, pomagając w tworzeniu zawartości i usprawniając wspólne cykle pracy. ClickUp nie tylko dotrzymuje kroku; napędza Cię w kierunku usprawnionych operacji, efektywnego zarządzania zawartością i przyspieszonej współpracy - ostatecznie zmieniając sposób poruszania się i podbijania sfery cyfrowej w 2023 roku i później.