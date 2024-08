10 najlepszych aplikacji do śledzenia przebiegu w 2024 roku (recenzje i ceny)

Profesjonaliści w podróży mogą przejechać setki, a nawet tysiące kilometrów związanych z pracą w ciągu roku. W przypadku konwencjonalnych pracowników są to koszty, które można odzyskać za pośrednictwem działu AP firmy. W przypadku wykonawców i właścicieli firm mile te stanowią koszty uzyskania przychodu.

Odzyskanie tych pieniędzy lub oszczędności podatkowe są jednak możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wygodny i niezawodny sposób śledzenia przebiegu kilometrów w ciągu roku. Dzisiejsze aplikacje do śledzenia przebiegu ułatwiają automatyczne śledzenie odległości, miejsc docelowych i tego, które podróże kwalifikują się jako wydatki biznesowe.

Znajdź odpowiednią aplikację z odpowiednimi funkcjami, aby śledzenie przebiegu było łatwym zwycięstwem, a nie żmudnym obowiązkiem. Zidentyfikuj niezbędne funkcje, które można znaleźć w aplikacjach do śledzenia przebiegu w 2024 roku, a następnie porównaj popularne aplikacje do śledzenia na tej liście, aby znaleźć swoją ulubioną.

Czego należy szukać w aplikacjach do śledzenia przebiegu?

Najlepsze aplikacje do śledzenia przebiegu są tworzone z myślą o użytkownikach biznesowych - co więcej, odpowiednie aplikacje do śledzenia będą tworzone z myślą o profesjonalistach z Twojej branży. Kierowcy rideshare, agenci nieruchomości i założyciele startupów jeżdżą w różnych celach biznesowych i potrzebujesz narzędzia, które odpowiada Twoim potrzebom.

Porównując różne opcje, upewnij się, że te niezbędne funkcje są dostępne w wersji Free lub Premium:

Automatyzacja: Nie ma nic bardziej frustrującego niż dotarcie do odległego miejsca docelowego i uświadomienie sobie, że nie uruchomiłeś swojego narzędzia do śledzenia przebiegu. Unikaj tego, wybierając aplikacje, które automatycznie śledzą wszystkie twoje kilometry. Inteligentne aplikacje mogą odgadnąć, które podróże są związane z biznesem, więc nie musisz wchodzić i wykonywać ręcznej pracy, co sprawia, żezarządzanie obciążeniem pracą łatwiejsze

Szukając jakości i wygody, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że będziesz mieć dokładne zapisy i łatwy sposób na odzyskanie pieniędzy za mile biznesowe.

10 najlepszych trackerów przebiegu do wykorzystania w 2024 roku

Porównaj te najlepsze aplikacje do śledzenia przebiegu dostępne w 2023 roku. Każda z nich oferuje łatwą w użyciu technologię śledzenia z unikalnymi funkcjami i możliwościami.

Śledzenie czasu, przebiegu i innych danych według projektów lub poszczególnych pracowników w ClickUp, aby uzyskać więcej informacji dla swojego zespołu

ClickUp to nie tylko tracker przebiegu w czasie rzeczywistym - to wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania podróżami prywatnymi i służbowymi. Samotni profesjonaliści, właściciele małych firm i Teams używają go do importowania swoich danych śledzenia kilometrów, aby stworzyć scentralizowany hub informacyjny.

Stamtąd podróżujący profesjonaliści mogą przenieść dane do szablonowych raportów wydatków lub dodać je do listy wydatków biznesowych zwolnionych z podatku. Menedżerowie mogą analizować podróże zespołu w celu wykrycia nieefektywności lub upewnienia się, że budżet jest na dobrej drodze do pokrycia mil. Księgowi i zespoły finansowe mogą również uzyskać dostęp do danych w celu obsługi płatności i wypełniania zeznań podatkowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kalendarza, który zawiera wszystkie dane dotyczące podróży, czy tabeli, aby zobaczyć, ile mil tygodniowo pokonuje Twój zespół, ClickUp oferuje wszechstronne widoki i narzędzia do zarządzania projektami aby wesprzeć swoje wysiłki. Można również skorzystać z wyspecjalizowanych szablonów, takich jak Szablon karty czasu pracy dla usług ClickUp do śledzenia przebiegu w kontekście godzin pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Agregowanie i śledzenie przebiegu kilometrów od różnych pracowników i Teams w systemieWidok tabeli dla szybkiego wglądu i monitorowania

Korzystaj z szablonów i formularzy w ClickUp, aby dodawać dane z aplikacji do śledzenia przebiegu do raportowania, formularzy wydatków i innych dokumentów

Załącznik informacji o przebiegu do konkretnych projektów lub zadań w celu łatwego budżetowania i prognozy

Free database software funkcja dogłębnego śledzenia i generowania raportów za pomocąszablony baz danych* Dodawaj zadania dla poszczególnych kierowców, księgowych lub dla siebie (w wielu rolach), aby móc analizować dane dotyczące przebiegu i wykorzystywać je w pracy

Połącz śledzenie przebiegu z innymi funkcjamiśledzenie czasu projektu aby zobaczyć, gdzie wykorzystywane są zasoby firmy

Komunikuj się za pomocą notatek i funkcji DM ClickUp, aby wszyscy otrzymywali swoje dane na czas

Limity ClickUp

ClickUp nie zapewnia śledzenia przebiegu w czasie rzeczywistym; będziesz musiał wybrać aplikację do śledzenia przebiegu i zintegrować ją z ClickUp, aby dodać dane do procesów zarządzania projektami

Aplikacja mobilna oferuje mniej funkcji niż aplikacja komputerowa. Codzienne zadania można wykonywać na telefonie, a następnie przełączyć się na komputer w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Solo

Via Solo Śledzenie czasu i kilometrów to żmudne wymagania, jeśli pracujesz w gig economy. Ale Solo upraszcza tę pracę dzięki automatycznemu śledzeniu przebiegu i wydatków. Aplikacja ta pozwala zintegrować wszystkie aplikacje do grania w jednym pulpicie, umożliwiając planowanie podróży, śledzenie kilometrów i sprawdzanie, ile zarobiłeś na koniec dnia.

Solo to coś więcej niż zwykła aplikacja do śledzenia przebiegu. Oferuje jedno miejsce do zarządzania wszystkimi zadaniami do wykonania z różnych platform, aplikacji do współdzielenia przejazdów i aplikacji do dostaw. Co więcej, aplikacja umożliwia prognozę dziennych zarobków, a w przypadku przeszacowania dziennych przychodów, wypłaca różnicę. Wielu kierowców korzysta z tej aplikacji do prowadzenia dokumentacji, tworzenia planów podróży i śledzenia finansów.

Najlepsze funkcje Solo

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Instacart, Doordash i Uber

Wiele trackerów dla przebiegu, czasu i prognozy dochodów

Gwarancja dziennego wynagrodzenia

Limity Solo

Według niektórych użytkowników ręczne śledzenie może być zawodne

Tekst może być mały i trudny do odczytania

Ceny Solo

Podstawowy: $10/miesiąc

$10/miesiąc Pro: $15/miesiąc

$15/miesiąc Pro Plus: $20/miesiąc

Solo oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

3. Stride

Via Stride Stride to darmowa aplikacja do śledzenia kilometrów. Użytkownicy mogą automatycznie śledzić mile dla wszystkich swoich podróży. Pomaga również użytkownikom biznesowym znaleźć odliczenia podatkowe i możliwości oszczędności dzięki pomocnemu pulpitowi do monitorowania oszczędności, kosztów i opcji.

Użytkownicy korzystają z niej również w życiu osobistym, ponieważ aplikacja oferuje narzędzia do budżetowania i śledzenia osobistych wydatków. Projekt aplikacji jest łatwy i intuicyjny, więc korzystanie z niej nigdy nie jest uciążliwe.

Najlepsze funkcje Stride

Śledzenie przebiegu i czasu bezpośrednio na ekranie głównym aplikacji

Funkcje budżetowe do szybkiego zarządzania pieniędzmi

Łatwe rozróżnianie podróży prywatnych i służbowych

Sugestie dotyczące wyszukiwania i korzystania z odliczeń podatkowych

limity #### Stride

Niespójne powiadomienia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z przebiegiem i dokładnością trasy

Cennik Stride

Free

Stride oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

bonus: *Oprogramowanie do zarządzania podróżami* _!**_

4. MileIQ

Via MileIQ Rozróżnij podróże osobiste i służbowe jednym ruchem nadgarstka, korzystając z MileIQ do śledzenia swoich mil. Aplikacja automatycznie śledzi wszystkie Twoje podróże, a Ty możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby określić rodzaj podróży.

Aplikacja została stworzona z myślą o zapracowanych profesjonalistach z praktycznie każdej branży. Możesz śledzić mile (i oszczędności) w czasie, włączać godziny pracy, aby mieć mniej podróży do sortowania, i otrzymywać przypomnienia, jeśli masz jakieś oczekujące zadania do wykonania w aplikacji.

Najlepsze funkcje MileIQ

Pulpit MileIQ ułatwia przesuwanie i klasyfikowanie przejazdów

Trackery pokazują oszczędności i odliczenia w czasie

Łatwe pobieranie miesięcznych raportów przebiegu jako plików CSV lub PDF

Limity MileIQ

Interfejs aplikacji może być powolny podczas ręcznej edycji lub dostosowywania

Wersja Free ogranicza liczbę śledzonych przejazdów w miesiącu

Cennik MileIQ

Free

Unlimited: $5.99/miesiąc na użytkownika

$5.99/miesiąc na użytkownika Teams: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Teams Pro: $10/miesiąc na użytkownika

MileIQ oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (66+ opinii)

4.2/5 (66+ opinii) Capterra: 5.0/5 (ponad 1 opinia)

5. Mileage Tracker by Everlance

Via Everlance Everlance stawia funkcje raportowania na pierwszym planie dzięki swojej aplikacji do śledzenia przebiegu. Śledząc kilometry, aplikacja oblicza dzienne, miesięczne i roczne potrącenia i wydatki. Użytkownicy mogą filtrować dane, aby skupić się na różnych okresach i łatwo eksportować dane do preferowanych aplikacji finansowych i aplikacji do zarządzania projektami.

Aplikacja zachwala funkcje zgodne z IRS i tworzy mnóstwo dokumentacji. Może ona zaspokoić potrzeby praktycznie każdej polityki firmy w zakresie raportowania wydatków, śledzenia i weryfikacji.

Najlepsze funkcje Everlance

Automatyczne śledzenie z funkcjami edycji umożliwiającymi cofanie się i zmianę klasyfikacji podróży lub dzielenie ich na mniejsze podróże

Dobre opcje generowania raportów i dokumentacji

Tygodniowe, miesięczne idziennik dzienny opcje ułatwiające wgląd i monitorowanie

Przejrzysty, łatwy w nawigacji interfejs

Limity Everlance

Funkcje Free czasami błędnie kategoryzują podróże i nadpisują dane

Może nie rejestrować podróży, jeśli bateria telefonu jest rozładowana

Ceny Everlance

Free (dla osób fizycznych i Business)

Premium (indywidualny): $5/miesiąc

$5/miesiąc Premium Plus (indywidualny): $10/miesiąc

$10/miesiąc Business: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Program CPM (Business): 10 USD/miesiąc za użytkownika

10 USD/miesiąc za użytkownika ProgramFAVR (Business): 33 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Everlance

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (64+ recenzji)

6. SherpaShare - Kierowca Rideshare

Via SherpaShare SherpaShare został stworzony specjalnie dla kierowców rideshare. Zintegruj swoje aplikacje z SherpaShare, aby planować trasy, otrzymywać zalecenia dotyczące optymalizacji trasy i śledzić swoje kilometry biznesowe.

Aplikacja premium oferuje dodatkowe funkcje dla użytkowników, aby zmaksymalizować ich dzienny dochód dzięki wglądowi w mapy cieplne i hotspoty. Aplikacja oferuje również oszczędności i kupony dla użytkowników SherpaShare.

Najlepsze funkcje SherpaShare

Funkcje analityczne w czasie rzeczywistym pomagają kierowcom planować trasy w celu uzyskania lepszych zarobków

Funkcja czatu stworzona dla społeczności kierowców rideshare

Limity SherpaShare

Zakładka oszczędności i ofert może rozpraszać uwagę

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja jest myląca w użyciu

Wymaga wszystkich uprawnień do prawidłowej funkcji

Cennik SherpaShare

Miesięcznie: $5.99/miesiąc

$5.99/miesiąc Super Premium: $10/miesiąc

SherpaShare oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

7. Hurdlr

Via Hurdlr Hurdlr jest przeznaczony dla użytkowników prowadzących działalność na własny rachunek. Zamiast śledzenia kilometrów i potencjalnych oszczędności, śledzi również koszty i oszczędności w stosunku do zysków i dochodów Business. Możesz przeglądać oszczędności w czasie, raportować zyski i straty, a także otrzymywać aktualizacje przebiegu w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy mogą również śledzić wydatki biznesowe poza jazdą za pośrednictwem Hurdlr. Przechwytywanie paragonów, rejestrowanie wydatków i sprawdzanie salda bankowego firmy w ramach jednej aplikacji.

Najlepsze funkcje Hurdlr

Wbudowane śledzenie przychodów, wydatków i podatków na ekranie głównym

Integracja z tysiącami różnych banków, a także popularnymi narzędziami płatniczymi, aplikacjami do wspólnych przejazdów i narzędziami księgowymi

Dziesiątki różnych szablonów raportowania

Śledzenie przebiegu pojazdu bez ograniczeń

Limity Hurdlr

Niektórzy użytkownicy doświadczają luk w śledzeniu i funkcji

Może podwójnie zliczać przelewy bankowe, przez co raportowanie wydatków jest niedokładne

Ceny Hurdlr

Free

Premium: $10/miesiąc

$10/miesiąc Pro: $16.67/miesiąc (rozliczane rocznie)

$16.67/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Hurdlr

G2: 4.3/5 (23+ recenzji)

4.3/5 (23+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (11+ opinii)

8. Gridwise

Via Gridwise Gridwise został stworzony dla dwóch grup odbiorców: pracowników koncertowych szukających scentralizowanego sposobu śledzenia koncertów i firm, które chcą sprzedawać się pracownikom koncertowym. Gig-pracownicy mogą synchronizować swoje aplikacje, otrzymywać spersonalizowane rekomendacje i strategicznie planować w godzinach szczytu. Business może umieszczać reklamy, docierać do kierowców i analizować wyniki swoich kampanii.

Najlepsze funkcje Gridwise

Interfejs ułatwia przygotowanie informacji podatkowych i śledzenie odliczeń

Użytkownicy mogą synchronizować swoje aplikacje do koncertów i przejazdów, aby planować swój dzień

Narzędzia do analizy danych tworzą spersonalizowane statystyki i rekomendacje

Limity Gridwise

Dane dotyczące mobilności są udostępniane reklamodawcom

Wersja Free ma ograniczone przypomnienia o wydarzeniach i informacje o lotniskach

Cennik Gridwise

Free

Plus: $9.99/miesiąc

Oceny i recenzje Gridwise

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. QuickBooks Self-Employed

Via QuickBooks Self-Employed QuickBooks oferuje zakończony pakiet narzędzi dla samozatrudnionych profesjonalistów i małych firm, w tym aplikację do śledzenia przebiegu. Użytkownicy mogą generować raporty, przeglądać szacunkowe oszczędności i łatwo przesyłać swoje dane do TurboTax. Przesyłanie i udostępnianie danych jest łatwe, ponieważ tak wiele programów znajduje się pod tym parasolem.

Ta aplikacja wyróżnia się, jeśli chodzi o podatki i planowanie finansowe. Jeśli chcesz nadać priorytet odliczeniom podatkowym i wyczyszczonej księgowości, QuickBooks oferuje różne widoki, raportowania i funkcje, aby dopasować się do preferowanego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje QuickBooks Self-Employed

Solidne wbudowanenarzędzia do raportowania zapewniające dogłębny wgląd

Szacunkowe podatki i funkcje składania zeznań podatkowych przeznaczone dla użytkowników prowadzących działalność na własny rachunek

Śledzenie przebiegu, wydatków i organizacja paragonów w jednym miejscu

Ograniczenia QuickBooks Self-Employed

Wielu użytkowników uważa obsługę klienta za niestandardową

Aplikacja mobilna jest znacznie mniej przyjazna niż wersja na pulpit

Ceny QuickBooks Self-Employed

Samozatrudniony: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Pakiet podatkowy dla samozatrudnionych: $30/miesiąc

$30/miesiąc Pakiet podatkowy Live dla samozatrudnionych: 40 USD/miesiąc

QuickBooks Self-Employed oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (3,100+ recenzji dla QuickBooks)

4.0/5 (3,100+ recenzji dla QuickBooks) Capterra: 3.9/5 (ponad 95 recenzji)

10. TripLog

Via Triplog Triplog oferuje funkcje zarówno dla samozatrudnionych profesjonalistów, jak i biznesów na poziomie Enterprise. Integruje się z popularnym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, w tym QuickBooks, SAP Concur i Sage, dzięki czemu pasuje do każdego stosu technologicznego. Użytkownicy i menedżerowie mogą śledzić podróże w czasie i identyfikować obszary wymagające poprawy wydajności dzięki kompleksowemu oprogramowanie do monitorowania pracowników .

TripLog oferuje różne opcje dla głównych branż, aby służyć wszystkim, od niezależnych kierowców rideshare po duże zespoły budowlane. Osoby prywatne mogą planować swoje trasy i klasyfikować przejazdy na potrzeby raportowania podatkowego. Business może automatycznie śledzić przemieszczanie się i utrzymywać nadzór nad swoimi zespołami pracującymi w terenie.

Najlepsze funkcje TripLog

Integracja z głównymi platformami i API dla niestandardowych funkcji

Śledzenie czasu podróży, paliwa i powiązanych wydatków w czasie rzeczywistym

Opcjonalny sprzęt do śledzenia przebiegu GPS lub Bluetooth w celu optymalizacji automatycznego śledzenia przebiegu

Czyoprogramowanie do rejestracji czasu pracy i opcje oprogramowania do śledzenia wydatków

Limity TripLog

Funkcja automatyzacji płatności może napotkać błędy podczas ustawienia

Odpowiedzi działu pomocy technicznej są podobno powolne

Ceny TripLog

Lite: Free

Free Premium: $5.99/miesiąc

$5.99/miesiąc Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $15/miesiąc za użytkownika

TripLog oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 56 opinii)

4,7/5 (ponad 56 opinii) Capterra: 4.1/5 (75+ opinii)

Śledzenie mil tam, gdzie już zarządzasz finansami i zadaniami w ClickUp

Śledzenie mil może zaoszczędzić Twojemu Businessowi setki lub tysiące dolarów na podatkach lub pominiętych wydatkach. Jeśli jednak polegasz na ręcznych narzędziach, może się to wydawać nieopłacalne. Wybór odpowiedniej aplikacji do śledzenia przebiegu kilometrów robi różnicę.

Wybór właściwej free oprogramowanie do zarządzania projektami i aplikacja do śledzenia współpracy ma równie duże znaczenie. ClickUp może odczytywać dane z aplikacji do śledzenia przebiegu, aby generować raporty, monitorować trendy w czasie i ułatwiać raportowanie lub dokumentowanie wydatków na kilometry.

